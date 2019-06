Podziel się



Nikt nie wie, ile naprawdę było warte życie sześciu amerykańskich agentów, ale na pewno dużo, skoro Stany Zjednoczone za ich uratowanie umorzyły Polsce część długu zaciągniętego przez władze PRL. Tak odwdzięczono się za akcję, którą przeprowadzili oficerowie polskiego wywiadu i która stała się jednym z argumentów za przyjęciem Polski do NATO. Dzisiaj uczestnicy operacji "Samum" są objęci ustawą dezubekizacyjną, a polskie służby przekazały CIA ich teczki. By udowodnić, że drastyczne obcięcie im emerytur jest sprawiedliwe.

Operację znaną powszechnie jako "Samum" przeprowadzono jesienią 1990 roku. Była związana z atakiem Iraku na Kuwejt i operacją "Pustynna Burza" podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Polacy podjęli się misji wywiezienia sześciu amerykańskich agentów, którzy prowadzili działania operacyjne na granicy iracko-kuwejckiej i nie zdążyli uciec przed atakiem wojsk Saddama Husajna na Kuwejt. Wcześniej zaangażowania się w nią odmówili Amerykanom: Brytyjczycy, Francuzi i Rosjanie. Akcja była tak tajna, że nie wiedział o niej nawet ówczesny premier Tadeusz Mazowiecki. Szczegóły znali Andrzej Milczanowski i Krzysztof Kozłowski, którzy stanęli na czele Urzędu Ochrony Państwa. Zanim do operacji doszło, polski wywiad wykazał się przed Amerykanami szeregiem spektakularnych działań.

Polacy podjęli się wywiezienia amerykańskich agentów, którzy nie zdążyli uciec przed atakiem wojsk Saddama Husajna na Kuwejt / Źródło: Keystone/Getty Images

Wojna!

Irak był w tamtym czasie wyczerpany ośmioletnią wojną z Iranem. W kraju brakowało niemal wszystkiego. Saddam Husajn na gwałt potrzebował pieniędzy, towarów i... sukcesu. Odwołał się więc do narodowej dumy – postanowił zająć Kuwejt, którego terytorium Irakijczycy historycznie uważali za swoje. Najważniejszym powodem agresji na Kuwejt była jednak ropa naftowa. Jej kuwejckie złoża są największymi na świecie po saudyjskich. Ich zdobycie rozwiązałoby problemy irackiego budżetu raz na zawsze. Irakijczycy nie wzięli jednak pod uwagę tego, że Kuwejt – graniczący z Arabią Saudyjską i będący sojusznikiem Stanów Zjednoczonych – po agresji nie zostanie pozostawiony samemu sobie.



6 sierpnia 1990 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 661, która zakazywała handlu z Irakiem / Źródło: Jacques Langevin/Sygma/Getty Images

6 sierpnia 1990 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 661, która zakazywała handlu z Irakiem. Zawieszono połączenia lotnicze i zamrożono aktywa irackiego rządu za granicą. Powołano też specjalną komisję nadzorującą sankcje gospodarcze. Wtedy wojna zaczęła się i dla Polski. Konieczna stała się ewakuacja polskich pracowników z Kuwejtu i Iraku.

Żywe tarcze i tajna mapa

Depesza, która dotarła do Warszawy kilka dni po ataku Iraku na Kuwejt, była tajna. Po jej rozszyfrowaniu okazało się, że Irakijczycy rozlokowali w kluczowych dla nich miejscach zakładników – Amerykanów, Japończyków, Francuzów, Niemców. Mieli być żywymi tarczami - gwarancją bezpieczeństwa na wypadek nalotów. Najważniejsze było jednak to, że ani Biały Dom, ani Pentagon nie mieli o tych ludziach pojęcia.

To oficerom polskiego wywiadu w Iraku udało się zdobyć nie tylko informacje o miejscach przetrzymywania zakładników, ale też ich nazwiska. Pomogli rodacy pracujący na miejscu (do wybuchu wojny zlecenia realizowały tu takie firmy, jak Mostostal, Budimex, Dromex, Naftobudowa, Bumar). Informacje najpierw trafiły do polskiej ambasady w Bagdadzie, a po zaszyfrowaniu do centrali wywiadu w Warszawie i dalej - do Stanów Zjednoczonych.



To uwiarygodniło polski wywiad w oczach Amerykanów - Polacy byli w stanie zdobyć informacje, do jakich oni nie mieli dostępu. Nic dziwnego, że poprosili o kolejną "przysługę" - zdobycie mapy stolicy Iraku. Chodziło o specjalną wielopoziomową mapę miasta opracowaną w jednym egzemplarzu tylko dla irackich władz. Na tej mapie było wszystko: sieć kanalizacji, bunkry, schrony, obiekty wojskowe i tajnych służb, rządu i ministerstw, szpitale i uczelnie. Mapy potrzebował Pentagon pracujący nad planami operacji "Pustynna Burza". A pytanie do szefa wywiadu Urzędu Ochrony Państwa było zasadne, nad wykonaniem tej mapy pracowali bowiem polscy kartografowie, którzy wciąż przebywali w polskim kampusie na obrzeżach Bagdadu.



Bagdad, stolica Iraku / Źródło: Shutterstock

Chargé d'affaires polskiej ambasady w Bagdadzie, a w rzeczywistości oficer polskiego wywiadu, Andrzej Maronde pojechał więc na spotkanie z szefem tego obozu. Mapy jednak już tam nie było. Okazało się, że Irakijczycy pilnowali jej jak oka w głowie, żeby nikt nie zrobił kopii.

– Ale wciąż mamy dane i szkice, jakie nam przynieśli do zrobienia tej mapy – rzucił od niechcenia jeden z kartografów. To był strzał w dziesiątkę. Po cenny ładunek przyjechał do obozu jeden z podpułkowników wywiadu i zabrał go do ambasady w trzech workach. Postanowiono wysłać je do Polski jednym z czarterowych samolotów razem z ewakuowanymi z Iraku Polakami jako "archiwum polskiej ambasady". Trafiło do kraju w ręce wojskowych kartografów, którzy na podstawie dostarczonych szkiców odtworzyli tajną mapę stolicy Iraku. Dla Amerykanów okazała się bezcenna. Na jej podstawie mogli zrzucać bomby na bardzo konkretne, strategiczne cele.

Depesza z centrali

Kolejna zaszyfrowana depesza dotarła z Warszawy do Bagdadu pod koniec września. Faktycznie był to rozkaz: trzeba jak najszybciej wywieźć z Iraku amerykańskich agentów, którzy nie zdążyli uciec znad granicy iracko-kuwejckiej przed wybuchem wojny. Prawdopodobnie przedostali się do Bagdadu, ale sami z niego nie wyjadą. Do tej misji wyznaczono Gromosława Czempińskiego, wiceszefa wywiadu. Miał poprowadzić akcję ich odnalezienia i ewakuacji na miejscu.

O tym, że CIA ma problem w Iraku, Henryk Jasik, ówczesny przełożony Czempińskiego, dowiedział się od amerykańskiego łącznika Agencji w Warszawie. Amerykanie zwrócili się do Polaków, bo wcześniej pomocy odmówiły im inne kraje. Jasik kilka lat temu przyznał autorce artykułu, że on, Andrzej Milczanowski i Krzysztof Kozłowski, którzy stanęli na czele służb po 1989 roku, uważali, że wsparcie CIA było kwestią polskiej racji stanu. Udział w akcji ratowania amerykańskich agentów nie podlegał dyskusji.

Gromosław Czempiński wylądował w Bagdadzie 13 października 1990 roku. Gromosław Czempiński wylądował w Bagdadzie 13 października 1990 roku / Źródło: Rafał Latoszek/FOTONOVA/East News Oficjalnie był Janem X, pracownikiem ambasady odpowiedzialnym za kontakty handlowe z Irakiem. Przyleciał z nowym ambasadorem RP Kazimierzem Płomińskim.

Czempiński poinformował Marondego, że dla amerykańskich agentów, których mieli ewakuować, sfabrykowano polskie paszporty. Widniały w nich wizy wjazdowe do Iraku, ale nie było tych ważniejszych – wyjazdowych.

Kluczowe było jednak dowiezienie Amerykanów do granicy z Turcją. Andrzej Maronde w artykule Bartosza Węglarczyka "Operacja 'Samum'. Jak było naprawdę" opublikowanym w 2012 roku na łamach "Rzeczpospolitej" tłumaczył, że nie można było użyć samochodów na numerach dyplomatycznych, a na trasie były punkty kontrolne, gdzie dokładnie sprawdzano wszystkie dokumenty. Dyplomaci mogli jeździć bez specjalnych przepustek tylko do Babilonu, oddalonego 50 km od stolicy kraju. Jedyne czynne przejście na granicy z Turcją funkcjonowało na północ od Mosulu, 500 km od Bagdadu. Czempiński potrzebował więc również dla siebie podrobionego paszportu – nie mógł brać udziału w operacji z paszportem dyplomatycznym, z którym wjechał do Iraku.

Tu pomocna okazała się żona Andrzeja Marondego, Barbara. Wypatrzyła Polaka w typie Czempińskiego, który przyszedł do wydziału konsularnego ambasady przedłużyć swój paszport. Zapadła więc decyzja – wiceszef polskiego wywiadu na kilka dni miał się posługiwać dokumentem niczego nieświadomego polskiego inżyniera.

Pozostała jeszcze sprawa wiz wyjazdowych z Iraku. I tu przydał się urok osobisty Czempińskiego. Na dwa dni przed akcją w polskim kampusie zorganizowano przyjęcie, na które zaproszono młodą Irakijkę. Wiedziano, że jest związana ze służbami specjalnymi. To najprawdopodobniej dzięki niej 23 października paszporty, jakie Polacy przygotowali dla Amerykanów, były już ostemplowane wizami wyjazdowymi, a dane rzekomych polskich obywateli wyjeżdżających z Iraku widniały w systemie informatycznym irackich służb granicznych. W żadnym z punktów kontrolnych nikt nie byłby zatem w stanie zakwestionować autentyczności dokumentów.

Godzina zero

Ewakuację wyznaczono na 25 października. Dzień wcześniej Czempiński i drugi oficer wywiadu, Kazimierz S., zabrali do samochodów z wyznaczonych punktów szóstkę amerykańskich agentów. Kadr z filmu "Operacja Samum" / Źródło: East News Oba auta ruszyły do polskiego kampusu. Rezydent polskiego wywiadu siedział w trzecim wozie i jechał za nimi, by upewnić się, czy nie mają ogona. Nie mieli. Polacy wyjechali z amerykańskimi agentami z obozu następnego dnia o czwartej rano, toyotami należącymi do polskich firm. Oba auta prowadzili polscy pracownicy tych przedsiębiorstw. Amerykanie wypili podobno po butelce wódki na głowę, żeby nie byli w stanie odpowiadać na ewentualne pytania. Stres był jednak tak duży, że alkohol na nich nie zadziałał.



O godzinie 16 polska ambasada w Bagdadzie otrzymała informację, że amerykańscy agenci są już w Turcji. Operacja udała się. Polski wywiad ostatecznie uwiarygodnił się w oczach Amerykanów. Ci w zamian umorzyli nam lwią część długu, który zaciągnęły wcześniej władze PRL.

Operacja w Iraku była przede wszystkim sukcesem polskich oficerów, którzy ją przeprowadzili, i dowodem na skuteczność transformacji politycznej w Polsce. Okazało się bowiem, że służby specjalne zbudowane w PRL i oficerowie, którzy tak jak Czempiński jeszcze niedawno zbierali informacje o opozycji i szpiegowali na zgniłym Zachodzie, pokazali teraz, że ponad ideologię stawiają interes państwa, które zmieniło sojuszników.

Epilog tej historii dopisało życie. W 2017 roku ostatni żyjący uczestnicy operacji irackiej: Gromosław Czempiński i Andrzej Maronde zostali objęci ustawą dezubekizacyjną. Obcięto im emerytury do kwoty 1290 złotych netto. Kilka dni temu "Dziennik Gazeta Prawna" ujawnił, że polskie służby przekazały Amerykanom informacje z teczek personalnych polskich oficerów, by przekonać ich do słuszności podjętych decyzji. Pracowali przecież dla komunistycznego państwa.

Gromosław Czempiński dwa lata temu powiedział publicznie, że nie będzie pisał pism do ministra spraw wewnętrznych w swojej obronie, bo ma swój honor. Henryk Jasik ostatnio, 13 czerwca w "Kropce nad i", oświadczył: – W moim środowisku nie posługujemy się słowem "dezubekizacja", tylko represja, zemsta.

A Wojciech Brochwicz, adwokat i pułkownik Straży Granicznej, dodał: – Ta ustawa, represyjna, daje swoisty immunitet osobom, które, będąc funkcjonariuszami służb w PRL, współpracowały z podziemiem demokratycznym, a zarazem pozbawia czci i wiary oficerów, którzy przez następnych kilka, kilkanaście, a nawet 20 lat służyli demokratycznemu państwu polskiemu, wywodzącemu się z opozycji demokratycznej. Gdzie tu sens, gdzie tu jest uczciwość i logika? Ja ich nie widzę.

Szczegóły operacji z 1990 roku zapewne nigdy nie będą znane publicznie. Jej przeprowadzenie ujawniono w 1995 roku na łamach "New York Timesa" i "Washington Post". Cztery lata później powstał film Władysława Pasikowskiego "Operacja Samum".

Nie wiadomo, ile dokładnie długu w zamian za uratowanie swoich agentów umorzyły Polsce Stany Zjednoczone. Wiadomo jednak, że CIA przedstawiała udaną akcję w Iraku jako jeden z argumentów na rzecz poparcia starań Polski o wejście do NATO.



Przy pisaniu artykułu korzystałam z książki Zbigniewa Siemiątkowskiego "Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL", artykułów Bartosza Węglarczyka "Jak CIA poznała się z UOP" ("Gazeta Wyborcza", 2010) oraz "Operacja 'Samum'. Jak było naprawdę?" ("Rzeczpospolita", 2012)