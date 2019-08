Podziel się



Dziewczyny w mundurach w straży, dziewczyny w komżach przy ołtarzu w kościele, od dziewięciu lat rodzą tu się tylko dziewczyny. Cud? Przypadek? Opinie naukowców są podzielone. A wójt wyznacza nagrodę za spłodzenie męskiego potomka. - Jakby ktoś dał zakład, w którym dawałby mi kurs wyższy niż dwa na to, że urodzi się chłopczyk, to stawiałbym w ciemno prawie wszystkie pieniądze - mówi nam bukmacher. A my jedziemy do wsi i mówimy: sprawdzam.

Droga do malutkiej wsi na południu Polski, położonej na styku Opolszczyzny i Śląska, wygląda jak z pejzaży Gierymskiego. Gdzie wzrokiem sięgnąć pagórki, ścierniska, pola zasłane balotami słomy. Przy wjeździe do miejscowości tablica z napisami po polsku i niemiecku: Miejsce Odrzańskie, Mistitz. Cicho, spokojnie. A przecież tak nie dawno o wsi pisały największe zagraniczne tytuły.

Miejsce Odrzańskie, niewielka wieś na Opolszczyźnie / Źródło: TVN24 Wrocław

Jedna z mieszkanek, która mija nas na skrzyżowaniu, od razu poznaje, że przyjezdni, może nawet myśli: znowu dziennikarze. I z uśmiechem wskazuje ręką drogę do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. To ta OSP narobiła najwięcej szumu.

Iskierki, Płomyki, Ogniki

- Nasze szeregi w większości zasilają kobiety. Głównie trzon młodzieżowej drużyny pożarniczej. Na 32 członków aż 24 to panie - mówi dumny prezes OSP w Miejscu Odrzańskim Tomasz Golasz, prywatnie ojciec dwóch dziewczynek, które już idą w ślady taty.

Drużyna składa się z trzech zespołów, podzielonych ze względu na wiek. Są Iskierki, Płomyki i Ogniki. Wśród strażaczków, tych najmłodszych, dziewczynek jest 12. I tylko jeden mały Kevin.

- Bo w Miejscu Odrzańskim od dziewięciu lat przychodzą na świat same dziewczynki - oznajmia Rajmund Frischko, wójt gminy Cisek.

Chwyta za notatki. - W roku 2009 urodził się ostatni chłopiec. W tamtym roku urodziły się także dwie dziewczynki. Od tamtego momentu rodziły się już same dziewczynki w liczbie dwunastu - wymienia.

Wiktoria, Martyna, Aleksandra, Lena, Julia, Karolina, Lilianna, Sandra, Zuzanna, Natalia, Amelia, Maja.

Faktycznie, tutaj dziewczyny wkładają nawet ministranckie komże i służą do mszy w kościele. Z braku chłopaków właśnie.

Najmłodszy we wsi mieszkaniec płci męskiej - według wójta - ma 12 lat. Ten wspomniany wcześniej, z 2009 roku, wyprowadził się do sąsiedniej wsi kilka lat temu.

"Seksmisja" Machulskiego jak się patrzy. Zjawisko. Tak, przynajmniej na papierze.

Bo nie jest tak, że żaden chłopięcy bobas nie kwilił tu od lat.

Bo jest tak, że aby w Miejscu Odrzańskim się liczyć - czytaj: dać się policzyć - trzeba tu być zameldowanym - czytaj: figurować w oficjalnych dokumentach, w spisie ludności.

Oskar

Pan Karol i pani Zuzanna - przeszczęśliwi - w październiku 2018 roku doczekali się... synka. Pani Zuzanna w Miejscu Odrzańskim chodziła w ciąży i tu wróciła ze szpitala po narodzinach Oskara. I jeszcze tu będą jakiś czas, ale naprawdę, nie na papierze. Bo wyprowadzają się do innej miejscowości.

- Z pół roku jeszcze. Remontujemy mieszkanie. Zostały panele, meble, malowanie. Jak skończymy, to idziemy na swoje - mówi Karol Sosna, ojciec Oskara.

Oskar nie będzie w Miejscu Odrzańskim zameldowany, więc jakby go w ogóle tu nie było.

Czy bijący licznik bez narodzin chłopców powinien zostać w takim wypadku zatrzymany? Nie nam o tym przesądzać. Oficjalnie i w świat poszło: tu rodzą się same dziewczynki. Mieszkańcy wsi do tego cudu mają zupełnie naukowe podejście. To po prostu przypadek, mówią.

Przypadkiem już nie jest, że we wsi mieszkają i że tu zostają.

A wszystkich rozpiera duma, że jeszcze służą innym.

Druh Tomek

Tomasz Golasz nie jest stąd. Pochodzi z Długomiłowic. Miał 19 lat, gdy wstąpił do straży pożarnej. Do Miejsca Odrzańskiego przeprowadzał się już jako doświadczony strażak zawodowy.

W 2013 przyszło do niego kilka nastolatek. Chciały się uczyć, robić to, co ich rodzeństwo, kuzynostwo, ojcowie. A on znał się na rzeczy.

- Było dużo czasu wolnego, chcieliśmy coś z nim zrobić, a nie siedzieć przed komputerem. Lubię sport i rywalizację. Zaczęłyśmy się spotykać z dziewczynami. Pierwszym naszym celem były strażackie zawody gminne - wspomina 20-letnia dziś druhna Ada.

To był strzał w dziesiątkę. Zajęcia scalały młodych, dały im poczucie wspólnoty. Wieść się niosła, szeregi młodzieżowej drużyny zasilały kolejne dziewczyny i młode kobiety. To dobra zabawa, ale i nauka.

- Pierwsza pomoc, musztra, uczymy się, co to jest prądownica, szlauch strażacki, co się znajduje w wozie strażackim - wylicza 9-letnia Jenifer z grupy Iskierek.

Dziewczyny z Miejsca Odrzańskiego naprawdę mają pojęcie o fachu. Już nawet te najmłodsze. Specjalnie dla nas zaprezentowały próbkę swoich umiejętności - małą symulację, jak ewakuować ludzi z płonącego budynku. Starsze, w maskach tlenowych, wyciągały rannych z zadymionej altany, gasiły pożar. Młodsze udzielały pierwszej pomocy ofiarom, podawały tlen, bandażowały. Pokazały się jako odpowiedzialne, zaangażowane, dokładne.

Każda z nich marzy o tym, aby zostać w przyszłości pełnoprawną strażaczką. Najstarsze ochotniczki z drużyny mają już odpowiednie przeszkolenie, aby wyjeżdżać do prawdziwych akcji. Ponoć kiedy wsiadają do wozu z odpaloną syreną, buzująca we krwi adrenalina sprawia, że tego uczucia nie da się porównać z niczym innym.

I jeszcze mają dość pary, by co roku reprezentować województwo opolskie w zmaganiach sportowo-pożarniczych. Z sukcesami.

- W 2015 roku nasza drużyna została najlepszą młodzieżową drużyną pożarniczą w kraju. W całej Polsce analizowano działalność strażackiej młodzieży i komisja w Warszawie stwierdziła, że najbogatsza jest właśnie w Miejscu Odrzańskim. I za to mamy okazały puchar, który stoi na naszych półkach - chwali swoich podopiecznych prezes Golasz.

Jego też nie mogą się nachwalić: że dobry duch Miejsca Odrzańskiego i że z nieba im spadł te 10 lat temu.

- Tu była wcześniej cały czas OSP. Ale on to tak podniósł, tak zorganizował wszystko, że młodzież ma zajęcie, zabawy - komplementuje pan Józef spotkany pod kościołem.

- Coś cudownego zrobił ten pan Tomek, tego w Miejscu Odrzańskim wcześniej nie było. Wszyscy są dumni, bez żadnej gadki - wtóruje mu pan Jerzy wygrzewający się w słońcu na balkonie.

- To wszystko, co u nas się dzieje, jest dzięki naszemu prezesowi straży pożarnej. To on tak wciągnął w to młodzież - zaznacza sołtys Krystyna Żydziak.

Kiedy przekazaliśmy mu, co mówią o nim, nic nie powiedział. Zawstydził się tylko.

Chłopaki strażaki

Ale nie samym pożarnictwem żyje się w Miejscu Odrzańskim. Niektórym dziewczynom już mógłby doskwierać brak towarzystwa chłopaków rówieśników.

- Jakoś nie - śmieje się Karolina, lat 22, jedna z założycielek kobiecej drużyny. Ale zaraz prostuje: - To znaczy - mamy też kontakt z innymi wioskami, więc jakiś kontakt z chłopakami też mamy. To nie jest tak, że żyjemy tylko w gronie dziewczyn.

A za jakimi chłopakami oglądają się najchętniej? - Za strażakami z innych wsi - odpowiadają bez zastanowienia.

Wieść o Miejscu Odrzańskim poszła w świat. Piszą o nim zagraniczne media, takie jak amerykański "Newsweek", brytyjska gazeta "Metro", a nawet "New York Times". Jeśli tak dalej pójdzie, będzie to chyba najpopularniejsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce.

Światowe media piszą o Miejscu Odrzańskim / Źródło: metro.co.uk, newsweek.com, nytimes.com

Wójt

Wójt Rajmund Frischko, który na wszystko ma dokumenty, o narodzinach samych dziewczyn mówi ostrożnie, jako o ciekawostce.

Ale - rozmyśla - może okaże się, że faktycznie coś więcej jest w tych narodzinach.

I deklaruje, że jeżeli ktoś (jakiś uczony) poważnie to potraktuje i będzie chciał rozpoznać temat, to jest otwarty na współpracę. Chętnie udostępni też materiały, które posiada.

Eksperci

Ciekawostka? Przypadek? Palec boży? Pytamy, niczego nie rozstrzygamy.

- Według mnie sprawa nie jest warta takiej uwagi. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że tam po prostu rodzi się mało dzieci, więc szansa na to, że w ciągu tylu lat urodziło się 12 dziewczynek wcale nie jest taka mała. Znam rodzinę, w której urodziło się osiem dziewczynek z rzędu, więc sytuacja w tej wsi nie ma cech zjawiska. To raczej przypadek, niegodny naukowego rozważania - mówi profesor Rafał Płoski, kierownik Zakładu Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesor Irena E. Kotowska, kierownik Zakładu Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk przyznaje, że sytuacja jest co najmniej nietypowa.

- W naturalnym procesie powinna być zachowana proporcja, że na 500 dziewczynek rodzi się przeciętnie 507 chłopców. Tutaj mamy odwrotny trend. Trudno powiedzieć, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Warto by było przyjrzeć się historii tych rodzin, w których rodziły się dziewczynki: czy małżeństwa były zawierane pośród tamtejszej ludności, czy są też osoby przyjezdne, które wymieszały populację. Należałoby sprawdzić również warunki środowiskowe - wylicza.

O pomoc w obliczeniach prosimy dr Blankę Łęt z Katedry Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

- Z danych Głównego Urzędu Statystycznego na 2017 rok wynika, że prawdopodobieństwo urodzenia się dziewczynki na wsi w Polsce wynosi w zaokrągleniu 487 do 1000. Skoro w Miejscu Odrzańskim kolejno rodziło się dwanaście dziewczynek, to musimy tę liczbę podnieść do potęgi dwunastej. Po zaokrągleniu daje nam to prawdopodobieństwo wynoszące dwa do 10 tysięcy - mówi matematyczka.

Wójt wyznaczył już nagrodę dla pary, która doczeka się męskiego potomka i zamelduje go w Miejscu Odrzańskim. Nie wiadomo, co to za nagroda.

Wiadomo za to, że płci zaplanować nie można.

- To loteria, 50 na 50. Nie zdołano naukowo udowodnić, aby istniały jakiekolwiek sposoby na zwiększenie szans spłodzenia dziewczynki bądź chłopca. Nic nie wiadomo też o wrodzonych bądź nabytych cechach rodziców, które dawałyby takie możliwości - podkreśla dr Grzegorz Mrugacz, ginekolog z 25-letnim doświadczeniem w leczeniu niepłodności, dyrektor medyczny Kliniki Bocian.

Dla wybitnie zdeterminowanych nowoczesna medycyna otworzyła jednak furtkę. Ale przejście przez nią jest drogie i w większości krajów nielegalne.

- Sterować płcią dziecka można przy programie in vitro, przy wykonywaniu badań preimplantacyjnych, dotyczących płci i oznaczania chromosomów płci w zarodku. Skuteczność jest wysoka. To praktycznie sto procent pewności. Ale manipulowanie naturą jest nieetyczne. W Polsce prawnie zabronione - zaznacza dr Mrugacz.

Loterią pozostaje, kto otrzyma nagrodę.

- Ja bym tę sytuację porównał do rzutu monetą. Szanse na to, że wypadnie orzeł albo reszka, są pół na pół. Każdy kolejny rzut nie wie, że poprzedni miał miejsce, więc za każdym razem prawdopodobieństwo jest takie samo. Nie doszukiwałbym się tutaj jakiegoś ciągu – mówi Grzegorz Mikielewicz, jeden z najlepszych polskich pokerzystów, który po odniesieniu międzynarodowego sukcesu kilka lat temu zrezygnował z zawodowej gry.

- Dwanaście dziewczynek z rzędu to wcale nie jest aż tak dużo. W kasynach słyszałem historie, że na ruletce wypadał 30-40 razy z rzędu ten sam kolor. Albo inny przykład: w zeszłym sezonie Legia Warszawa miała w lidze długą passę bez remisu (16 meczów - przyp. red.). Za remis u bukmachera płaci się 3-3,50. Więc prawdopodobieństwo wskazuje, że raz na trzy mecze drużyna powinna zremisować, a tego nie zrobiła. Takie rzeczy się zdarzają - komentuje Jan Pruszkowski, bukmacher.

- Jeśli firma bukmacherska miałaby zrobić zakład dotyczący płci kolejnego narodzonego dziecka w tej wsi, kursy pewnie byłyby 1,91 zarówno na chłopca, jak i dziewczynkę. Ponieważ mam doświadczenie w takich grach, nie robię zakładów, które są dla mnie niekorzystne. Ale jakby ktoś zrobił zakład, w którym dałby mi więcej niż dwa na to, że urodzi się chłopczyk, to stawiałbym w ciemno prawie wszystkie pieniądze - przyznaje Pruszkowski.

Dla rodziców i tak największą nagrodą jest samo dziecko.

Miejsce Odrzańskie to niewielka wieś na Opolszczyźnie. Została założona w XVII wieku. Leży tuż przy granicy z województwem śląskim, a także - jak sama nazwa wskazuje - niedaleko rzeki Odra. Zamieszkuje ją około 300 osób.

Wieś położona jest na Opolszczyźnie / Źródło: Google Maps