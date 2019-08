Podziel się



Od upadku rządu Millera lewica znajduje się na politycznym marginesie, poza realną grą o sejmowy tron. Postkomunistyczny SLD słabnie, ale nie chce upaść, nowe projekty rozbłyskują i równie szybko odchodzą w niepamięć. Zmieniające się konstelacje lewicowych koalicji nie są w stanie powstrzymać trendu. Jak będzie w tym roku? Czy jeśli Biedroń, Czarzasty i Zandberg faktycznie się dogadają, będą mieli szansę wrócić z lewicą do pierwszej ligi?

Lewica od ponad 15 lat tkwi w kryzysie. Czy nowa koalicja go przełamie?

Liderzy Razem, SLD i Wiosny ogłosili powstanie wspólnego bloku wyborczego na jesienne wybory parlamentarne. Sojusz ten powstał trochę z przypadku, trochę z przymusu. Ze wszystkich tworzących go sił tylko dla najsłabszego Razem od początku był on pierwszym wyborem. SLD chciało budować szeroki, antypisowski blok – ale zostało z niego wypchnięte przez Grzegorza Schetynę. Wiosna miała być nową siłą, rewolucjonizującą polską politykę – sny o potędze brutalnie zweryfikowała jednak rzeczywistość, a konkretnie wynik w wyborach europejskich. "Trzej tenorzy" – Biedroń, Czarzasty, Zandberg – okazali się w końcu na siebie skazani.

"Ludzie czekali na ten moment". SLD, Wiosna i Razem pójdą wspólnie do wyborów

Ich koalicja nie jest pierwszą zawiązaną po lewej stronie po implozji "wielkiego SLD" w Sejmie IV kadencji (2001-2005). Żaden z tych licznych koalicyjnych projektów nie przetrwał nawet jednego cyklu wyborczego, żaden nie pozwolił też lewicy partyjnej wrócić do gry o najwyższe polityczne stawki. Od prawie półtorej dekady, od czasu upadku rządu Leszka Millera (2004), lewica polityczna znajduje się w Polsce w ciągłym kryzysie: nie potrafi znaleźć dla siebie przekonującej wyborczo formuły, jej dawne potęgi nie mogą odzyskać zamierzchłej świetności, nowe za każdym razem okazują się zbyt słabe, by powalczyć choćby o przekroczenie progu wyborczego. Niemal cały XXI wiek wydaje się dla polskiej lewicy partyjnej epoką spędzoną na politycznej pustyni. I to mimo tego, że lewicowe idee są dziś znacznie silniej obecne w głównym nurcie debaty publicznej niż 20 lat temu.

Ostatnia taka kadencja

Na początku tego stulecia nic nie zapowiadało takiego scenariusza. W 2001 roku koalicja SLD-UP miażdży konkurencję, zdobywając 41,04 proc. głosów – popiera ją 5,342 milionów Polaków i Polek. Lewicowej koalicji zabrakło co prawda trochę głosów do uzyskania samodzielnej większości, potrzebnych szabel w Sejmie dostarcza jednak tradycyjny koalicjant SLD z lat 90. – Polskie Stronnictwo Ludowe.

Warszawa.19.10.2001. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręcza Leszkowi Millerowi akt powołania go na premiera / Źródło: Janek Skarzyński/PAP/EPA

Ówczesny lider Sojuszu, Leszek Miller, pewnie obejmuje rząd. Komentatorzy zgodnie postrzegają go jako najsilniejszego do tej pory premiera w historii III RP. Jako pierwszy ma za sobą pewną, stabilną większość w Sejmie. Jej trzon stanowi SLD, partia, zgodnie stojąca za swoim liderem. Z tego samego stronnictwa wywodzi się też Aleksander Kwaśniewski, który rok wcześniej jako pierwszy – i jedyny – prezydent w historii III RP wygrał wybory prezydenckie w pierwszej turze. Choć Millera i Kwaśniewskiego łączyła osławiona "szorstka przyjaźń", to dwaj politycy, mimo różnych tarć, sensownie współpracują w realizacji najważniejszych politycznych celów. Inaczej niż w latach 1993-1995, w ostatnich latach prezydentury Wałęsy, rządom Sojuszu nie grozi paraliżujące weto politycznie wrogiego prezydenta.

Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory w 2000 roku. Archiwalny materiał "Faktów"

Koalicja SLD-UP jest też silna słabością prawicowej opozycji. Rządy prawicowej koalicji skupionej wokół AWS kończą się w kompromitujący sposób, wśród żenujących kłótni, sporów o stołki i podziałów. Rząd Buzka zostawia po sobie rekordową dziurę budżetową i bezrobocie zbliżające się do 20 procent. AWS rozbija się o próg wyborczy. Z tonącego okrętu ratują się tylko ci, którym udało się wdrapać na dwie tratwy ratunkowe: PO i PiS. Na obie dominujące dziś w polskiej polityce partie pada wtedy niewiele ponad 2,4 milionów głosów. Nie wydają się one dla Millera żadną naprawdę poważną konkurencją. Działy opinii dzienników i tygodników pełne są analiz dowodzących, że SLD nie da się pokonać, a Millera czekają co najmniej dwie kadencje.

Rzeczywistość bardzo szybko rewiduje te oczekiwania. Koalicja SLD-UP błyskawicznie traci sondażową popularność. Od początku w dół ciągną ją odziedziczone po rządach Buzka gospodarcze kłopoty. Konieczność łatania dziury budżetowej nie pozwala na prowadzenie jakiejkolwiek lewicowej polityki społecznej. Dwucyfrowe bezrobocie nie chce spadać – sytuację poprawi dopiero otwarcie rynków pracy dla Polaków przez Wielką Brytanię i Irlandię po naszej akcesji do UE. Rządy Millera na dno ciągną ostatecznie afery polityczno-korupcyjne – na czele ze sprawą Rywina. Transmitowane na żywo obrady komisji śledczej badającej tę ostatnią pozwolą prawicy przekonać opinię publiczną, że cała skupiona wokół SLD lewica to głęboko skorumpowana "grupa trzymająca władzę", którą dla dobra Polski trzeba odsunąć od sterów państwa.

Komisja Rywina - The best of....

Tak też stało się w wyborach 2005 roku – SLD zdobywa w nich zaledwie 11,31 procent głosów, 1,335 miliona w liczbach bezwzględnych. Ponad czterokrotnie mniej niż w 2001 roku. Ten wynik na zawsze spycha Sojusz – a wraz z nim całą lewicę - do drugiej politycznej ligi. Przestaje on być jedną z naturalnych partii władzy III RP.

Na marginesie nowego sporu

Rząd Millera okazał się nie tyle pierwszym lewicowym gabinetem XXI wieku, co ostatnim lat 90. Symbolicznie zakończył transformację, doprowadzając do szczęśliwego końca proces polskiej akcesji do Unii. Rządy Millera, a konkretnie ich bezdyskusyjna klęska kończą lata 90. w jeszcze jednym wymiarze: grzebią organizujący polską scenę polityczną od 1993 roku, jeśli nie od 1989, podział postkomunistyczny. Implozja postkomunistycznej lewicy sprawia, iż cała scena polityczna zostaje w 2005 roku podzielona między dwie centroprawicowe partie, wywodzące się z demokratycznej opozycji wobec PRL – PO i PiS.

Konferencja liderów Platformy Obywatelskiej, Gdańsk 24 stycznia 2001 / Źródło: Janek Skarzyński/PAP/EPA Ten podział organizuje Polską politykę do dziś. W ciągu prawie 15 lat trwania artykułował się on na różne sposoby. W okresie 2005-2007 jako spór "Polski solidarnej i liberalnej". W okresie hegemonii PO (2007-14) partii Tuska udało się go zdefiniować jako spór "ciepłej wody w kranie" i "odpowiedzialnego rozwoju" z radykałami z Nowogrodzkiej – Smoleńsk, wygodnie dla PO, wzmocnił jeszcze ten podział. Dziś jedna partia próbuje go przedstawić jako walkę o ocalenie polskiej demokracji przed autorytarnym zwrotem, druga - jako walkę rządu, wreszcie wsłuchującego się w głos z narodu, z oderwaną od przywilejów elitą, której jedyny program to pragnienie, by "było, jak było".

Jak ten spór by się nie artykułował, obie jego strony były w stanie przyciągnąć do siebie niegdyś głosujący na SLD elektorat. PiS ten gorzej sytuowany, który głosował na postkomunistyczną lewicę, powodowany tęsknotą za bezpieczeństwem socjalnym PRL. Kaczyński także obiecywał bardziej solidarną Polskę, a w okresie przedwyborczym sprytnie chował do kieszeni swój antykomunizm, wychwalając nawet Gierka za patriotyzm. PO z kolei przemawiała do lepiej sytuowanej części dawnego elektoratu SLD - tego, który także III RP i współtworzoną przez postkomunistyczną lewicę transformację uważał za swój sukces. Tuskowi udawało się przejąć dla Platformy atrakcyjne dla podobnych wyborców polityczki i polityków: Danutę Hübner czy Dariusza Rosatiego.

SLD w tym podziale nie potrafiło się odnaleźć. Hasła obrony dobrej pamięci PRL i tworzących go osób przyciągały tylko najwierniejszy, kilku-, w najlepszym wypadku kilkunastoprocentowy elektorat. Próby głoszenia programu stanowiącego standard współczesnej socjaldemokracji - świeckie państwo, prawa kobiet, redystrybucja, świadczenia socjalne – także nie radziły sobie dużo lepiej na wyborczym rynku. Sojusz, nawet gdy przedstawiał ogólnie sensowne z lewicowego punktu widzenia postulaty, nie był w ich głoszeniu wiarygodny. Postrzegany był bowiem jako bezideowa partia władzy, grupa ludzi połączonych wyłącznie biografią – i to nie tylko za sprawą prawicowej propagandy, ale także przez znaczną część nieprawicowej opinii publicznej.

Stare umiera, nowe nie może się narodzić

Jednak wbrew tym, którzy wieszczyli, że Sojusz wraz ze swoim starzejącym się elektoratem odejdzie za chwilę do historii, SLD wykazywało się godną do pozazdroszczenia żywotnością. Jako pierwszy przekonał się o tym Marek Borowski. W 2004 roku zakłada Socjaldemokrację Polską (SdPl) – partia ma być tym dla SLD, czym PiS i PO dla AWS. Nowa partia ledwo przekracza próg w wyborach do europarlamentu w tym samym roku, w 2005, nie jest w stanie wejść do Sejmu. Już rok później SdPl, razem z SLD i Demokratami (partia powstała na gruzach Unii Wolności), buduje koalicję Lewica i Demokraci, która w 2007 roku zdobywa 13,15 procent głosów. Koalicja rozpada się jednak z inicjatywy SLD w 2008 – SLD jako jedyna tworząca ją partia przetrwa do następnej kadencji. W okresie 2007-2010, zapraszając na listy różne mikropartie, Sojusz jest w stanie w każdych wyborach przekroczyć próg i zapewnić swoim wyborcom reprezentację.

Wydawałoby się, że partię wykończy rok 2015. A konkretnie najpierw tragiczny błąd z wystawieniem Magdaleny Ogórek jako kandydatki w wyborach prezydenckich, a następnie rozbicie się koalicji Zjednoczonej Lewicy o próg wyborczy. Nawet wtedy pogłoski o śmierci Sojuszu okazały się przesadzone. Bez jego wiernego elektoratu, struktur i aparatu koalicja Wiosny i Razem nie miałaby szansy walczyć o sensowny wynik – można sobie wyobrazić lewicową koalicję bez Razem czy Biedronia, nie da się bez SLD.

Warszawa, 07.03.2015. Kandydatka SLD na prezydenta Magdalena Ogórek, szef SLD Leszek Miller i sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski, podczas Sejmiku Kobiet Lewicy / Źródło: Jakub Kamiński/PAP

Wszystkie konkurencyjne wobec Sojuszu projekty po lewej stronie ostatecznie padały bądź podporządkowywały się silniejszym graczom. Korzenie większości z nich – oraz ich sporów z SLD - tkwią w czasach rządów Millera i Belki. Był to z pewnością formacyjny okres dla Adriana Zandberga. Jako działacz Federacji Młodych Unii Pracy Zandberg kontestował politykę prowadzoną przez rząd współtworzony przez jego "dorosłą" partię – w tym strategiczne decyzje o włączeniu się Polski do wojny w Iraku. Wraz z grupą zwolenników Zandberg opuścił w końcu FMUP i założył własne stowarzyszenie – Młodych Socjalistów. MS nigdy nie wszedł do prawdziwej polityki, pozostał "młodzieżówką bez partii". Odegrał jednak fundamentalną rolę dla politycznej formacji osób dziś tworzących Razem – partia przejęła do MS fundamentalną niechęć do SLD, krytykowanego za wojnę w Iraku, tortury CIA w Polsce i flirtowanie z pomysłami podatku liniowego. Jak wielka jest to niechęć, widać było podczas wieczoru wyborczego w 2015 roku, gdy największą radość w sztabie Razem wzbudziło rozbicie się Zjednoczonej Lewicy o próg wyborczy.

Zandberg: przywróciliśmy nadzieję tym, którzy dotąd nie głosowali w wyborach

SLD Millera było też pierwszą partią i polityczną szkołą Roberta Biedronia. Lider Wiosny, podobnie jak Zandberg, uznał jednak, że jeśli chce realizować swoją agendę musi SLD opuścić i szukać czegoś nowego. Po przygodzie z Ruchem Palikota i prezydenturze Słupska tym projektem miała być Wiosna – dziś jednak widać, że jej samodzielny polityczny byt w Polsce skończył się, zanim się na dobre zaczął. W 2003 roku powstają też polscy Zieloni. Partia szybko okazuje się niezdolna do samodzielnego politycznego bytu. Funkcjonuje tylko dzięki temu, że dzięki globalnie rozpoznawalnej marce udaje się jej dostać do większych wyborczych koalicji – na ogół zdominowanych przez SLD.

Dlaczego żaden projekt nowej lewicy, budowany obok SLD, nie był w stanie zaznaczyć trwale swojej samodzielnej obecności w polskim pejzażu politycznym? Powodów jest wiele. Od dostępu do mediów i środków komunikacji, po kształt polskiej sfery publicznej. Ta, gdy rozpadało się "wielkie SLD", pozostawała bardzo silnie przesunięta na prawo. Szereg idei, jakie stanowiły elementarz zachodniej lewicy – od kwestii związanych z aktywną rolą państwa w gospodarce, przez ekologię, po prawa dla osób LGBT+ – jeszcze piętnaście lat temu funkcjonowało na marginesie polskiej debaty publicznej, traktowane jak nowinka z zupełnie różnej od Polski rzeczywistości. Do dziś zresztą widać wyraźnie, że bardziej programowo nowoczesne Razem i Wiosna szczególnie słabo radzą sobie wśród starszego elektoratu, ukształtowanego w innych czasach.

Mniejsze lewicowe siły miażdżyła też logika polaryzacji i coraz bardziej intensywnego sporu między dwoma blokami. Pokazały to być może najlepiej zeszłoroczne wybory samorządowe w Warszawie. Charyzmatyczny, znany z walki z dziką reprywatyzacją, popierany przez szeroką koalicję ruchów miejskich, Razem i Zielonych Jan Śpiewak zdobył bardzo słaby jak na swój potencjał wynik – zaledwie 2,99 procent głosów. Lewicowi wyborcy zamiast Śpiewaka poparli Rafała Trzaskowskiego, by powstrzymać PiS przed przejęciem stolicy.

Szansa dla lewicy?

Czy obecny alians Biedronia, Czarzastego, Zandberga przełamie w końcu impas lewicy? Na pewno daje jej szansę na samodzielną lewicową reprezentację – co miesiąc temu wcale nie było pewną perspektywą. Co lewica musi zrobić, by skorzystać z tej szansy?

Na początek wypełnić porozumienie i zarejestrować wspólne listy. Bo choć mogłoby się wydawać, że poobijane kolejnymi klęskami różne lewicowe środowiska widzą, że są zbyt słabe, by mogły skłócić się bezkarnie, że to nie czas na narcyzm małych różnic i rozdrapywanie sporów z czasów rządu Millera, to na ostatniej prostej wszystko może się jeszcze wydarzyć. Młoda lewica widzi, że bez SLD i jego wyborców nie da rady, SLD - że potrzebuje nowych twarzy, środowisk i liderów. A jednocześnie każda siła chce ugrać dla siebie jak najwięcej – jak donosi choćby ostatnia "Polityka" – SLD naciska, by kandydaci Wiosny i Razem startowali z jego list, oni nie chcą takiej formuły.

Jeżeli liderzy tworzących lewicowy blok sił faktycznie się dogadają, będzie miał on dwie płaszczyzny sporu, na których będzie się mógł odróżnić od reszty opozycji. Pierwsza związana jest z tym, co w polskiej debacie publicznej nazywa się sprawami "obyczajowymi" czy "światopoglądowymi". Wobec rozpętanej przez PiS tradycjonalistycznej wojny kulturowej i kunktatorstwa konserwatywno-liberalnego centrum lewica ma szansę zapunktować jako jedyna siła, która stoi po stronie nowocześnie rozumianych praw człowieka w takich kwestiach, jak LGBT+ czy zdrowie reprodukcyjne.

W Białymstoku bez Koalicji, bez PSL. Lewica z pozytywnym przekazem

Polskie społeczeństwo, mimo rządów i ekscesów prawicy, wyraźnie się w tych kwestiach liberalizuje. Kształtuje się większość dla związków partnerskich. Różnica między religijnością młodego i starszego pokolenia należy do największych w krajach rozwiniętych. Te wszystkie procesy nie muszą się przekładać na sukcesy lewicy – duża część młodego świeckiego elektoratu może po prostu pozostać w tych wyborach w domu, tak jak została w wyborach samorządowych. Ale te wszystkie zmiany dają szansę powalczyć o niszę, której nie zagospodarują PiS i PO.

Sama "obyczajówka" jednak nie wystarczy. Lewica musi zaatakować rządzącą prawicę od socjalnej strony. PiS pokazał Polakom, że mają prawo domagać się od państwa polityki biorącej odpowiedzialności za ich dobrostan. PiS, uruchamiając transfery typu 500+, zapewnił sobie zwycięstwo w wyborach samorządowych, europejskich, a pewnie i parlamentarnych jesienią. Jednocześnie projekt socjalny PiS w wielu miejscach jest kulawy i dziurawy. Nie dostrzega wielu szczególnie dotkniętych przez los grup – np. niepełnosprawnych. Nie jest w stanie zapewnić sensownego poziomu usług publicznych ani godziwie opłacić wykonujących je pracowników. Nie potrafi poradzić sobie z tak newralgicznymi dla nierówności w Polsce obszarami jak rynek mieszkaniowy. To daje lewicy szansę, by przedstawić się jako partia mądrzej solidarna. By sformułować program Polski naprawdę dla wszystkich: i gejów, i ateistów, i niepełnosprawnych, i nauczycieli, i młodych ludzi szukających dla siebie miejsca na rynku mieszkaniowym.

Lewica nie gra przy tym o pierwsze ani drugie miejsce. Gra o przetrwanie. Ogłoszony dwa tygodnie temu sojusz wydaje się raczej kolejną – być może ostatnią – "przetrwalnikową" koalicją lewicy w Polsce PO-PiS-u niż propozycją, która byłaby w stanie na nowo umeblować scenę polityczną, dostarczając jej lewej stronie sensownej instytucji do prowadzenia partyjnej polityki na miarę wyzwań XXI wieku. Nie wiadomo, jak długo przetrwa w Sejmie ewentualna lewicowa koalicja – zwłaszcza jeśli PiS nie zdobędzie samodzielnej większości, a tworzące blok Lewicy partie będą musiały zdecydować się, czy i na jakich warunkach tworzyć nowy rząd ze Schetyną.

Jeśli jednak lewica ma się wymyślić na XXI wiek i rozbić duopol PO-PiS, musi wrócić do głównego nurtu politycznej gry. A ta dzieje się w Sejmie. Sejm jest dobrym miejscem, żeby przygotować się na zmianę koniunktury i kryzys dominującego dziś w Polsce duopolu. Trwa on już niewiele mniej, niż trwał podział postkomunistyczny (1989-2005) – wyborcy mogą całkiem szybko uznać, że pora na naprawdę znaczącą zmianę.