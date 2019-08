To, co im robił, boli do dziś. Były harcmistrz pisze do prezydenta, że nie jest pedofilem

Podziel się



Magda myślała, że będzie miała dziecko. Bo skąd 13-latka może wiedzieć, że od całowania czy ocierania nie zachodzi się w ciążę. Joanna chciała to szybko zakończyć, bo to, co jej robił, bardzo ją bolało. A jak boli, to przecież coś złego. On mówił: takie rzeczy się dzieją. Dziś przekonuje prezydenta, że nie jest pedofilem.

Był pewny siebie, gdy przyszedł do prokuratury. Był przekonany, że za to, co zrobił nastoletnim harcerkom, nie odpowie, bo "prawo nie działa wstecz". Odpowiadał za to na pytania, by w końcu usłyszeć, że przepisy się zmieniły i że jak najbardziej - zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Usłyszał zarzuty: wielokrotne doprowadzenie małoletniej do poddania się czynnościom seksualnym i gwałt.

Potem był proces w sądzie pierwszej instancji, po nim apelacja, wreszcie kasacja. Nie mówił już wtedy ani słowa. Pisali adwokaci. Kolejne odwołania, wnioski o odroczenie wyroku z powodu bolących pleców. Na nic.

W 2017 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację, w maju 2018 roku - harcmistrz trafił do więzienia. Na cztery i pół roku.

Niedawno Jerzy W. znów przemówił. Poprosił prezydenta o ułaskawienie. I znów to samo.

"Nazywam się Jerzy W. Mam 65 lat i od roku przebywam w zakładzie karnym niesłusznie skazany za czyny, których nie popełniłem. Jako jeden z wielu Polaków nie rozumiem, dlaczego prawo działa wstecz" – napisał do Andrzeja Dudy skazany za pedofilię harcmistrz.

W krótkim wniosku, prosząc o łaskę, twierdzi, że to nieprawda, że w wieku 40 lat molestował 13-letnie harcerki. Że wcale ich nie całował, nie dotykał, nie uprawiał z nimi seksu, że Joanny nie zgwałcił. Że wszystko sobie zmyśliły.

- Wmawiał i widać nadal próbuje wmówić ludziom, że to wszystko był spisek wymierzony w niego biednego – mówi mi Joanna, która doprowadziła do skazania byłego harcmistrza.

Joanna: - Jerzy mobilizował ludzi wokół siebie jak przywódca sekty. Złożenie wniosku o ułaskawienie było jego ostatnim sposobem utrzymania przed "swoimi fanami" teorii spiskowej. On wmawiał wielu ludziom, że to spisek. Jeśli nie zbudowałby tej iluzji, nikt by mu nie pomógł. To jest taka sama sytuacja jak z księdzem pedofilem, którego broni parafia.

1994 rok, w szkole

Magda nie miała jeszcze trzynastu lat, gdy poznała Jerzego. To on uprosił jej matkę, żeby mogła pojechać na zimowy obóz harcerski. Wcześniej była już z nim na letnich koloniach.

Magda: - Mama zgodziła się dość szybko, bo zimowisko harcerskie to bardzo bezpieczna forma spędzania czasu.

Jerzy W. budził szacunek. I zaufanie. Był na warszawskiej Chomiczówce znanym społecznikiem. Nauczyciel zajęć praktyczno-technicznych w szkole podstawowej, harcmistrz w Związku Harcerstwa Polskiego. Charyzmatyczny, pomysłowy, uczniowie go uwielbiali. Oddany dzieciom, sam bez rodziny.

Jerzy zaproponował mamie, że zaopiekuje się nastolatką mieszkającą pod Warszawą. Zawiozła Magdę do szkoły na Chomiczówce. Na wieczór zaplanowano spakowanie bagaży do autokaru, rano miała być zbiórka. Dziewczynka na szkolnym korytarzu spędziła noc.

Była tylko ona i harcmistrz.

Wyjął dwa materace. Zgasił światło.

Magda: - W jakiejś chwili, niby żartem, przytulił mnie - przysuwając swój materac do mojego. Zdrętwiałam. Wszystko działo się szybko. W. wszystko obracał w żart. Później zaczął mnie całować: szyję, włosy, usta. Całował mnie całą noc. Nie mówił. Pamiętam, że nad ranem przeprosił mnie i powiedział, że zupełnie nie wie, co się z nim stało.

Później długo przepraszał. Ale też komplementował. "Za dojrzałość". Mówił jeszcze, że to dziwne, że tak dobrze rozmawia mu się z 13-latką.

Magda: - Tak zaczął się "mój związek", który trwał od lutego 1994 roku do maja 1995 roku.

1995 rok, na Woli

W piątki spotykali się po harcerskich zbiórkach. Zielonym dużym fiatem odwoził ją do domu.

Magda: - Prosił, żebym go głaskała po karku albo udzie, w okolicach penisa. Sam też mnie głaskał. Po udach, narządach płciowych, piersiach.

W niedziele spotykali się na Woli. Najpierw szli na targ ze starociami, później do jego mieszkania. Dzielił je z matką. Magda zapamiętała ją jako wysoką, posągową kobietę, która nigdy się nie uśmiecha.

Magda: - Była czasem w mieszkaniu, kiedy przyjeżdżałam. Pozostawała w swoim lub dużym pokoju. Nigdy nie wchodziła do pokoju, w którym byłam.

1995 rok, w swetrze

Słuchali muzyki. Ale tej ulubionej Jerzego. Oglądali filmy. Tylko te, które on wybierał. Dotykali się, całowali. Miała 13 lat i bardzo chciała już być dorosła - on tego nie chciał. Ale to uświadomiła sobie dopiero później. Raz przyszła do niego w wyproszonym u mamy żakiecie w pepitkę i czarnej spódnicy.

Magda: - Nie skomentował mojego ubrania, ale czułam, że był niezadowolony.

Kupił jej brązowy sweter. Bezkształtny, z grubej wełny.

1995 rok, w Górach Świętokrzyskich

Sylwestra spędzali na harcerskim rajdzie w Górach Świętokrzyskich. Ale Magda, z gorączką, trafiła do izolatki. Odwiedzał ją codziennie. Przy okazji głaskał w miejscach intymnych. Kiedy wyzdrowiała, poszła do jego pokoju.

Magda: - Jak zwykle zaczął mnie całować, dotykać, masować. Potem zsunął się i językiem lizał moją łechtaczkę. Gdy skończył, ja językiem dotykałam jego penisa. Powiedział, że sam się siebie boi.

Miała 13 lat, wierzyła, że coś takiego zdarza się raz na sto lat, że to wyjątkowe. Jerzy W. utwierdzał ją o tym w listach. Wszystkie spaliła. Zapamiętała tylko, że pisał na brązowym, cienkim papierze w linie. Zwracał się do niej: kocie albo mała.

Dzwonił do jej domu. Jedną rozmowę podsłuchała starsza o cztery lata siostra Magdy. Przed sądem po latach zeznała, że początkowo zachowanie Jerzego W. odbierała jako chęć pomocy. Nic złego. Po tym telefonie już tak nie myślała.

- Byłam w traumie, jak to podsłuchałam. Ta rozmowa sugerowała, że z jej strony jest to miłość, że oni się kochają i są ze sobą – mówiła.

Magda obiecała siostrze, że to się skończy. Trwało do maja 1995 roku.

1995 rok, w maju

Magda: - Zdałam sobie sprawę, że powtarzam jego opinie. Że słucham jego muzyki, że robię to, co on chce. Że nie ma miejsca dla mnie i na moje spokojne dojrzewanie. Byłam taką "starą malutką". Zdecydowanie nie zachowywałam się jak trzynastolatka.

Któregoś dnia, po zbiórce, powiedziała Jerzemu W., że to koniec.

Magda: - Nie wiem, czy się tego spodziewał, ale powiedział mi wtedy, że zostawiam go w dobrym momencie, bo ma raka i niedługo umrze. Wybiegłam z płaczem.

Później jeszcze szukał kontaktu. Przyjeżdżał przed szkołę, do domu. Odwiedził w urodziny, zostawił płytę z filmem, który kiedyś wspólnie oglądali.

1998 rok, z inną dziewczynką

Wśród harcerzy coraz częściej mówiło się o tym, że Jerzy W. lubi nieletnie dziewczyny. I co? I nic. Gadanie.

Po latach Magda chciała prowadzić grupy harcerskie. Poszła na kurs pedagogiczny. Do tej samej szkoły, w której kiedyś uczył Jerzy W. Wtedy usłyszała, że jej miejsce zajęła inna dziewczynka.

Magda: - Kiedy weszłam na salę i rozejrzałam się, wiedziałam, która to jest. Imię i nazwisko poznałam później. Patrzyłam na nią i wiedziałam, że to kolejna "jego dziewczyna". Przez chwilę pomyślałam, że chciałabym z nią porozmawiać, ostrzec. Ale potem pomyślałam: co jej mogę właściwie powiedzieć? Gdyby mi ktoś próbował "zepsuć" to, co było między mną a Jerzym, nie uwierzyłabym.

Joanna

Kiedy Magda na nią patrzyła, Joanna była "w związku" z Jerzym W. już od dwóch lat.

Joanna: -Jerzy W. wykorzystał moją dziecięcą niewinność i wmanipulował mnie, w wieku 13 lat, w związek emocjonalno-seksualny, który trwał kilka lat. Próbował wmówić mi, że jesteśmy w związku i że mnie kocha. Niestety, dziecięce love story przemieniło się w koszmar nastolatki, którego skutki emocjonalne są dla mnie cierpieniem do dzisiaj. Możliwość zdrowego związku emocjonalno-seksualnego pomiędzy 13-16-latką a 43-46- letnim mężczyzną nie istnieje. Niestety, uzmysłowiłam sobie to zbyt późno. Moja naiwność jako młodej dziewczynki spowodowała, że dałam się zmanipulować pedofilowi.

1996/1997 rok, na początku

Przez pierwszy rok wydawał jej się troskliwym opiekunem. Jak ją zaczepiał na przerwach, to krzyczał: kaczka, (bo niezgrabnie chodziła) albo córeczka (bo to na jego ręce składała harcerskie przyrzeczenie).

W czerwcu 1997 roku pojechali na pierwszy wspólny obóz harcerski. Nad jeziorem Chojno zaczął ją przytulać.

Joanna: - Z koleżanką z klasy i zastępu trochę się podkochiwałyśmy w Jurku. Pamiętam, że na przerwie specjalnie chodziłyśmy "na spacer" po tym korytarzu, na którym on miał dyżur, żeby móc z nim pogadać.

Rozmawiał z nią jak z dorosłą. O przyszłości, seksie, miłości. Na serio. Imponował jej. Ciągle dostawała nowe zadania: organizowanie zajęć muzycznych, zbiórek dla potrzebujących. Dlatego musiała zostawać po zbiórkach, żeby z Jerzym W. wszystko omówić.

Joanna: - Zaczął się do mnie częściej przytulać. Mówił, że bardzo boi się tego, co się z nim dzieje i że coraz bardziej się we mnie zakochuje. Czułam się jak sparaliżowana. Z jednej strony to love story powodowało szybsze bicie mojego serca, z drugiej - trochę się tego bałam.

1998 rok, w Górach Świętokrzyskich

Na kolejnym wyjeździe harcerze spali w stodołach. Jerzy W. wieczorami opowiadał im historie ze swojego życia. W śpiworze spał nago. Tłumaczył, że tak łatwiej jest się zagrzać.

Joanna: - Na rajdzie świętokrzyskim w stodole rozpoczął się mój związek z Jerzym. Ostatniej nocy przysunął się do mnie i zaczął mnie całować. Wkładał ręce do mojego śpiwora, pod moją piżamę, dotykał moich piersi i miejsc intymnych.

Pozwalała. Była zauroczona.

Rano odbyli pierwszą "poważną" rozmowę.

Joanna: - Miałam wtedy nieskończone 14 lat, on 44. Jerzy mówił, że takie miłości pomiędzy uczennicami a nauczycielami zdarzają się często, ale są niezrozumiane przez społeczeństwo. To miał być nasz wielki sekret. Kazał mi obiecać, że nie powiem nawet Kalinie. Była wtedy moją najlepszą przyjaciółką i tak jak ja podkochiwała się w Jurku.

W listach

Chciał widzieć coraz częściej. Pisał do niej listy, kilka zachowała. Ich kopie trafiły do akt sądowych. Są dokładnie takie, jak opisała je Magda: pisane na cienkim brązowym papierze w linie. Joannę też nazywał "Mała". List podpisze "Cichy Wielbiciel".

Jerzy W. pisał do Joanny (grafika ilustracyjna)

Napisał piosenkę. Joanna: - Śpiewał ją potem na ogniskach, ale nikt nie wiedział, że była dla mnie.

Piosenka dla Joanny (grafika ilustracyjna)

Dostała w prezencie kolczyki, ale bała się je nosić. Bo jak to wytłumaczyć rodzicom?

Maj 1998, na rajdzie i na obozie

Joanna: - W oczach moich rodziców wszystko wyglądało jakby nigdy nic. Byli bardzo zadowoleni, że zajmuję się coraz więcej "harcerstwem", a nie szlajam po osiedlu.

Później kolejny obóz.

Joanna: - Przytulaliśmy się i dotykaliśmy. Rozbierał mnie zupełnie. Sam pozostawał w majtkach. Ocierał się o mnie. Nie byłam jeszcze na tyle odważna, żeby dotykać go w intymne miejsca. On dotykał mnie. Zaczął mi wkładać palce do pochwy. Mówił, że to będzie przyjemne, ale bardzo bolało. Byłam dziewicą, o seksie wiedziałam tylko tyle, co mówił mi Jerzy albo przeczytałam w "Bravo". Powiedziałam, że boli, ale on mówił, żebym była cierpliwa i że będzie miło. Wkładał jeden, później dwa palce. Bardzo bolało. Chyba się nawet popłakałam.

Przestraszył się i przestał. Joanna pamięta, że rano była przerażona i niewyspana, że miała jakieś wyrzuty sumienia. Bo jeśli boli, to znaczy, że robi coś złego.

Joanna: - Starał mi się wytłumaczyć, co się dzieje. Spytał, czy miałam krew na bieliźnie. Nie miałam. Poprosił, żebym mu dała swoją bieliznę. Powiedział, że ładnie pachnie i chce mieć moje majtki. Mówił, że to taki pozytywny fetysz. Dostał białe majtki z haftem.

Zazdrosny

Był zazdrosny, kiedy zobaczył Joannę roześmianą w namiocie z innym harcerzem, chciał dać jej naganę. Powiedział: "Kocie, co ci odbiło?".

Joanna: - Jurek obrócił to w żart. Sekret został sekretem.

Po lekcjach chodziła do Jerzego W. Czas spędzali na materacu w jego mieszkaniu. Nigdy nie dochodził przy niej. Uciekał do łazienki. Zawsze był w majtkach. Nie widziała go bez nich aż do liceum.

W życiu

W harcerstwie szło jej świetnie. Wyróżnienia, nagrody, publikacje w gazetach. Rodzice byli wniebowzięci.

Joanna: - Moja mama zaczęła nawet rozmawiać z innymi rodzicami, by nominować go do "orderu uśmiechu".

Gorzej szło jej z rówieśnikami. Wspomina: - Stałam się dziwolągiem – taka stara w ciele dziecka.

2000 rok, od tyłu

Poszła do liceum.

Joanna: - Noc, w którą myślałam, że stracę dziewictwo, przemieniła się w kompletny koszmar i traumę. Jerzy rozmawiał ze mną wcześniej o seksie. Dużo mi tłumaczył, w końcu byłam w tych sprawach zielona. Mówił mi też o seksie analnym i oralnym. Mówił, że seks analny jest przyjemny, jak ludzie są bardzo zrelaksowani i ufają sobie.

Tej nocy ułożył Joannę na brzuchu. Była jak sparaliżowana. Potem poszedł do łazienki dokończyć. Wrócił, przytulił ją i powiedział, że była dzielna.

Długo płakała.

W urodziny

Na 16. urodziny Jerzy wysłał Joannie ogromny bukiet kwiatów. Podpisał: "anonim".

Po latach jej matka przyzna przed sądem: - Zaczęłam się obawiać, że te kwiaty mógł jej dać dorosły mężczyzna. Przeprowadziłam z nią rozmowę, ale twierdziła, że ma anonimowego wielbiciela.

Tuż po urodzinach zorganizował jej szkolenie instruktorskie. To było jej marzenie i niespodzianka. Całując ją oficjalnie w policzek przy gratulacjach, szepnął do ucha: Bardzo cię kocham. Jeszcze tylko dwa lata i będziemy szczęśliwi.

2001/2002, na odchodnym

Joanna: - To był czas odchodzenia od Jurka. Miałam już dość tych gierek, tego sekciarskiego życia, tajemnic i kłamstw. On dzwonił, płakał, mówił, że łamię mu serce.

Przełomem dla Joanny były przygotowania do próby podharcmistrzowskiej. Jednym z elementów było zaznajomienie się z rozwojem psychofizycznym dzieci i młodzieży. Czytała o tym, jak nastolatkowie zakochują się w swoich idolach. Ale czytała też o pedofilii.

Joanna: - Jeden z rodzajów pedofilów był opisany jako człowiek, który wykorzystuje odpowiedni moment w rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży, wmawia dzieciom, że są dorosłe i zaczyna z nimi związek jak z dorosłą osobą. Przeraziłam się. Doszło do mnie, że to, co było między mną a Jerzym, było złe.

Na obozach chodziła z ogromną latarką. Sprawdzała, czy Jurka nie ma w którymś z namiotów, czy nikogo nie krzywdzi. List pożegnalny napisała do niego w październiku 2002 roku. Pisała na drugiej stronie sprawdzianu do fizyki.

7 października 2002

"Chciałabym cofnąć czas. Zostać tylko Twoją małą przyjaciółką. Za szybko obudziłeś we mnie kobietę".

Schowała tam chustę i naszywki z munduru. List zeskanowała na domowym skanerze, żeby mieć dowód, że to skończyła. Też jest w aktach sprawy.

Joanna: - Próbował wymyślać szantaż emocjonalny. Mówił, że ma chore serce, że niedługo umrze.

Wyjechała do innego miasta. Potem na inny kontynent. Byle jak najdalej.

Zdążyła mu powiedzieć, że "wszystko, co złe w jej życiu, to jego wina, że bardzo ją skrzywdził, że powinien spłonąć w piekle".

2011 rok, w piekle

Dziewięć lat po pożegnaniu, 21 stycznia 2011 roku, napisała do komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz. Opisała swoją relację z harcmistrzem. Jerzy W. ciągle wtedy działał w hufcu.

Joanna: - Kiedy pierwszy raz to wszystko opisałam, czułam się, jakbym nago przebiegła Marszałkowską.

Komendant kazał napisać jej kolejną wiadomość, bardziej szczegółową.

Komendant: - Zgłębiłem literaturę związaną z molestowaniem, gdyż chciałem zrozumieć tę sytuację. Cały czas nie dowierzałem. Zmiana nastąpiła we mnie, kiedy przeczytałem ten ponad dwudziestostronicowy opis Joanny. Na tyle mi się to wydało intymne i wstrząsające, że nikomu więcej nie dałem tego do przeczytania.

Oprócz prokuratora.

W prokuraturze

Śledztwo było trudne, bo dotyczyło sprawy sprzed kilkunastu lat i opierało się głównie na zeznaniach pokrzywdzonej. I świadków, ale oni widzieli niewiele. Słowo przeciwko słowu. Któryś z nich powiedział, że była też inna dziewczyna – właśnie Magda. Kobieta zgodziła się zeznawać przed sądem, choć Jerzy W. za to, co jej zrobił, nie mógł już odpowiadać. Ten wątek się przedawnił. Ale jej zeznania pomogły Joannie.

Prokurator podjął sprawę: 22 marca 2011 roku, czyli ponad 15 lat, od czasu, gdy Jerzy W. pierwszy raz pocałował Magdę i 12 lat po tym, jakdotknął Joannę.

Zarzuty nie zostały postawione od razu, a Jerzy W. właśnie szykował się na zimowisko z dziećmi. Joanna nie wytrzymała. 5 lutego o 7.20 wysyła mu SMS: Masz 24 godziny na znalezienie kogoś do przeprowadzenia zimowiska, jeśli nie, powiem prawdę o Tobie mediom.

Oddzwonił szybko.

- Joanno, czy uważasz, że jestem pedofilem?

- A za co uważasz związek 14-latki z 44-letnim mężczyzną?

- Co ja mam zrobić? Jestem na skraju załamania nerwowego. Czy chcesz, abym wziął więcej tabletek…?

Podwładna

Prokuratura przez ponad pół roku sprawdzała, czy Joanna nie kłamie. Sam harcmistrz na pierwsze wyjaśnienia przyszedł wyluzowany. Myślał, że sprawa się przedawniła, ale zapomniał, że kilka lat wcześniej przepisy się zmieniły i pedofil za skrzywdzenie dziecka może odpowiadać nawet 15 lat po przestępstwie, a nie pięć jak kiedyś. Harcmistrz mógł więc stanąć przed sądem.

Nie przyznał się. Powiedział, że relacje z Joanną miał takie same, jak z innymi harcerkami.

- Była moją podwładną – odparł.

- Może objąłem ją na jakimś ognisku, ale nie miało to podtekstu seksualnego – zapewnił.

- Listy, owszem, wysyłałem, bo miała problemy w domu – wyjaśnił.

- Kiedyś Joanna przyszła do mnie do domu z płaczem, po awanturze w domu. Chciała u mnie nocować, ale się nie zgodziłem – zarzekał się.

W areszcie

We wrześniu 2011 roku został aresztowany. Śledczy oskarżyli go o to, że od maja 1998 roku do maja 1999 "wielokrotnie doprowadził małoletnią do poddania się czynnościom seksualnym", między innymi podczas obozów harcerskich w Polsce i za granicą.

Drugi zarzut dotyczył wydarzeń z lutego 2000 roku, gdy Jerzy W. miał "doprowadzić podstępem do stosunku analnego". Innymi słowy: zgwałcił analnie 15-letnią dziewczynkę.

W areszcie spędził pół roku. Wyszedł za poręczeniem majątkowym, przed sądem odpowiadał z wolnej stopy.

Przed sądem

Proces przed żoliborskim sądem trwał ponad trzy i pół roku.

Szefowa Jerzego powiedziała sędziemu: - Nie wierzę w to, co Joanna mówi. Jestem przekonana, że Jerzemu W. dzieje się krzywda. Rozmawiałam z nim i ta rozmowa potwierdza moje stanowisko.

Stwierdziła, że Joanna doznała w życiu kilku niepowodzeń i zrzuca za nie winę na Jerzego.

Kolejni pedagodzy też nie dali wiary zeznaniom Joanny i Magdy. Kilkudziesięciu z nich napisało listy z poręczeniem za cenionego harcmistrza. Kilku innych zeznawało przed sądem.

Katarzyna: - Między nami wszystkimi zachodzą relacje w postaci głaskania. Takie przytulanie. Bo jak dzieci wyjeżdżają na miesiąc bez mamy czy taty, to tego potrzebują.

Nina: - To oskarżenie to bzdura.

Sąd jednak uwierzył Joannie i skazał W. na cztery i pół roku więzienia. Mężczyzna ma też zakaz pracy z dziećmi.

W uzasadnieniu przeczytałam, że sąd "w żadnym momencie procesu nie miał powodu, by zwątpić w wiarygodność pokrzywdzonej".

Wyrok zapadł tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2016 roku.

W. przez kolejne dwa lata próbował uniknąć więzienia. Do sądu wysyłał wnioski o odroczenie kary ze względu na problemy zdrowotne. Bolały go plecy. Ale kolejne wnioski były oddalane. Nie pomogła też apelacja oraz prośba o kasację wyroku do Sądu Najwyższego.

Wyczerpał wszelką procedurę, a gdy z więzienia przyszedł list, zaczął się ukrywać. Harcmistrz trafił za kratki dopiero po tym, jak sąd wystawił za nim list gończy – w 2018 roku.

Rok później napisał do prezydenta z prośbą o ułaskawienie. Jego wniosek został jednak oddalony. Zostanie w więzieniu.

***

Na co dzień o tym nie myślą. Są jednak momenty, kiedy coś im się przypomina.

Magda: - To zapach jego mieszkania, old spice, którego używał, czasem jakaś piosenka.

*** Tekst powstał na podstawie materiałów zgromadzonych w aktach sądowych. Imiona zostały zmienione.