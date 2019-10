Podziel się



"Zwykli Polacy” dostali 500 plus, disco polo, wielkie defilady, jarkową emeryturę – to co, mają się odwrócić od PiS, bo facet, o którym w życiu nie słyszeli, ma kamienicę z pokojami na godziny?

Dla Magazynu TVN24 pisze Wojciech Szacki, dziennikarz "Polityka Insight".

250 przekrętów, 100 afer

Po stronie opozycji żywa jest tęsknota za wielką aferą – matką wszystkich afer, która wreszcie wysadzi PiS z siodła. Bo dotychczasowe skandale, nawet najbardziej bulwersujące, partii rządzącej nie szkodzą.

"Cztery lata dobrej zmiany to ponad 250 przekrętów" – donosił ostatnio na okładce tygodnik "Angora". Borys Budka w debacie telewizyjnej TVP zaprosił zaś widzów na stronę 100aferpis.pl, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, opisana jest (skądinąd strasznie nieudolnie) setka skandali z udziałem PiS.



Gdyby postronny obserwator przez ostatnie cztery lata miał dostęp jedynie do tak zwanych "liberalnych mediów" – a w nich informacji o nagrodach dla ministrów, lotach marszałka Sejmu, SKOK-ach, KNF, dwóch wieżach Kaczyńskiego, ignorowaniu prawomocnych wyroków, tajemniczych nieruchomościach premiera, aferze hejterskiej w resorcie sprawiedliwości, pożal się Boże działalności Polskiej Fundacji Narodowej, karierze Misiewicza, kamienicy Banasia, transferach dla o. Rydzyka, manipulacjach TVP itp., itd. – to pytany o wynik wyborów odparłby zapewne, że PiS będzie się bił o przekroczenie progu wyborczego i doradziłby wymianę szyldu oraz przywództwa w partii.



Nasz obserwator osłupiałby na wieść, że PiS nie tylko ma się dobrze, lecz także stoi przed szansą poprawienia wyniku z 2015 roku i wprowadzenia do Sejmu rekordowej liczby posłów.

A przecież do tej listy afer można dodać więcej twardych danych. Polska ma stać się państwem dobrobytu, a tymczasem w ostatnim roku rządów PiS – według Głównego Urzędu Statystycznego – około 400 tysięcy Polaków wpadło w nędzę (to właśnie, w przekładzie na polski, oznacza wzrost zasięgu skrajnego ubóstwa z 4,3 do 5,4 procent; dziwne, że nikt z opozycji nie przedstawił tego choćby w miarę przystępny sposób).



Rząd cichaczem wycofał się z obietnicy 100 tysięcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus i z miliona samochodów elektrycznych. Polska miała wstać z kolan, a właśnie zaczęła się pierwsza w historii kadencja europarlamentu, w której nie mamy w nim ani jednego szefa komisji. Jeden kandydat na członka Komisji Europejskiej wycofał się sam, a drugi wypadł na przesłuchaniu tak, że jego nominacja jest zagrożona.



Ponurym żartem jest budowa elektrowni węglowej w Ostrołęce; ten kaprys ministra Krzysztofa Tchórzewskiego sprowadza się do tego, że za 6 miliardów złotych z wielkim mozołem wybudujemy coś, co będzie przynosiło wielomilionowe straty. Trybunał Konstytucyjny działa bardziej opieszale niż poprzedni, procesy sądowe trwają dłużej niż trwały, długi szpitali rosną, a smog jak był, tak jest. Państwo – jak przekonująco uzasadnia twórca pojęcia IV RP Rafał Matyja – wcale nie jest sprawniejsze niż za Platformy, gdy – by sięgnąć po znane cytaty – było ruiną i kamieni kupą.



Dlaczego zatem notowania PiS zbliżają się do 50 procent, a Koalicja Obywatelska marzy o przekroczeniu 30 procent? Dlaczego afery nie tylko nie zabijają, ale nawet nie osłabiają PiS? Co to mówi o partii rządzącej, opozycji, mediach i - last but not least - obywatelach?

Lekcje z przeszłości

Warto też zadać pozornie głupie pytanie pomocnicze – czy jakakolwiek partia w Polsce straciła władzę przez jakąś aferę?



Na pierwszy rzut oka – oczywiście, że tak. SLD przez wizytę Rywina u Michnika, PiS przez całą serię afer swojej egzotycznej koalicji (kto dziś pamięta ten sympatyczny tercet Kaczyński-Giertych-Lepper?), Platforma przez ośmiorniczki.



Niby tak, ale to tylko część prawdy. Zdanie "SLD padł przez aferę Rywina" jest wygodnym publicystycznym skrótem. W rzeczywistości był to tylko jeden ze składników zabójczego dla Leszka Millera koktajlu. Złożyły się na niego także podziały w SLD, powołanie komisji śledczej, w której Sojusz nie miał większości, krytyka najpotężniejszych ówcześnie mediów, talenty polityczne opozycyjnych członków komisji śledczej, rozpad koalicji z PSL w 2003 roku oraz szorstka przyjaźń z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Swoje dołożyły inne afery – ze starachowicką na czele – które dały opinii publicznej obraz zepsucia, zgnilizny i korupcji rządzącej ekipy.

Z kolei w 2007 roku PiS – kontrast z SLD w poprzedniej kampanii – wypadł znakomicie. Koalicja z Samoobroną i LPR mu nie zaszkodziły, miał 2 miliony wyborców więcej niż w zwycięskich wyborach dwa lata wcześniej i procentowo znacznie lepszy wynik. Jeszcze na miesiąc przed wyborami PiS prowadził w sondażach. Ale wtedy w debacie telewizyjnej Jarosław Kaczyński trafił na Donalda Tuska w szczytowej formie i w tym starciu poległ.



Ośmiorniczki dopadły zaś Platformę w drugiej kadencji. Wcześniej była afera hazardowa, po której Tusk pozbył się kilku ministrów – w tym Grzegorza Schetyny – oraz szefa klubu, który skompromitował się na konferencji prasowej. Ale Platforma jako formacja wyszła z tego bez szwanku i pewnie wygrała wybory w 2011 roku. To wtedy o Tusku mówiło się "teflonowy" – nic mu nie szkodziło, nic nie przywierało.



Znów – afera taśmowa to tylko jeden z elementów upadku PO. Było przecież także fatalnie przygotowane podwyższenie wieku emerytalnego, był wyjazd Tuska do Brukseli, było zmęczenie materiału, była katastrofalna kampania i kompromitująca porażka Bronisława Komorowskiego, po której powstała Nowoczesna.

Jak PiS broni się przed upadkiem

Historia, sorry za banał, jest nauczycielką życia, a Kaczyński to pojętny uczeń. Wyciągnął wnioski z upadku SLD i kryzysu Platformy. Lekcja pierwsza – to konieczność zachowania jedności prawicy. Obóz władzy w latach 2015–2019 jest monolitem, a co najmniej sprawiał takie wrażenie. Ubytki – jak przejście Kazimierza Ujazdowskiego do PO czy wolta senatora Aleksandra Bobki – nie były specjalnie bolesne. Prezydent Andrzej Duda, mimo kilku wet, pozostaje sprzymierzeńcem rządu, a konflikty w rządzie nie przekładają się na publiczne awantury, choć premier i minister sprawiedliwości lubią się jak pies z kotem. W kluczowych momentach politycy Zjednoczonej Prawicy mówią jednym głosem, nie ma miejsca na wątpliwości i podziały, a szczytem odwagi Jarosława Gowina było wyznanie, że głosował, ale się nie cieszył.



Kaczyński bez skrupułów poświęca swoich ludzi, gdy stają się zagrożeniem dla PiS. Marszałek za dużo fruwał? To stał się eksmarszałkiem. Nagrody ministrów zaczęły ciążyć? To poszły na Caritas. Misiewicz uwierał? To się go wyrzuciło z partii. Prezes sprawnie pozbywa się balastu, tłumacząc opinii publicznej, że – jak w każdej partii – także w PiS są zakały, ale tylko PiS umie rozliczać swoich. A przy każdej aferze we własnych szeregach odpowiada, że Platforma była gorsza.



Kradniemy? Proszę państwa, a jak oni kradli! W kamienicy Banasia był pensjonat na godziny? A Krzysztof Kwiatkowski miał zarzuty prokuratorskie. Wiceminister Łukasz Piebiak organizował hejt na sędziów? Platforma miała Sok z Buraka, a poza tym Czajka się zepsuła, a kozy zdechły.



Każdą aferę PiS zdołał wyciszyć, przykryć, zagadać na śmierć. Ta taktyka nie byłaby skuteczna, gdyby nie parasol rozpostarty przez usłużne media. Telewizja publiczna Jacka Kurskiego zawsze stoi na wysokości zadania. To, co trzeba wyciszyć, wyciszy; to, co trzeba nagłośnić, nagłośni. W sukurs idą też liczne media prywatne. Po aferze Banasia w tygodniku "Sieci" aż dziewięciu autorów rzuciło się na szeregową kandydatkę KO do Sejmu Klaudię Jachirę, ani jeden nie zająknął się w sprawie prezesa NIK.



Do wyborców PiS dochodzą wyselekcjonowane i poddane starannej obróbce informacje w myśl znanej piosenki Wojciecha Młynarskiego – "po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy". Media publiczne to zresztą tylko element większej całości – w porównaniu z kadencji 2005–2007 PiS jest dużo silniejszy instytucjonalnie – ma własne elity, przedsiębiorców, własnych celebrytów, piosenkarzy, organizacje społeczne. Całe to zaplecze, we własnym zresztą interesie, chroni obóz władzy i z nim współbrzmi.

Opozycja marna i niewiarygodna

Nawet połączone siły PiS i prorządowych mediów nie pomogłyby Kaczyńskiemu, gdyby nie słabość opozycji. Jej liderzy są w większości zużyci, niewiarygodni, nieprzekonujący i reaktywni. Bezzębni w swoich atakach na rządzących, potrafią jedynie zwoływać nic nieznaczące konferencje prasowe (wyjątki – jak seria interpelacji Krzysztofa Brejzy w sprawie nagród dla ministrów Beaty Szydło – są wyjątkami właśnie).



Świadectwem kapitulacji opozycji jest przywołana na wstępie strona internetowa o 100 aferach PiS. Jak jest 100 afer, to nie ma jednej porządnej. Po stronie opozycji brakuje lidera, który potrafiłby nazwać rzeczy po imieniu, zdobyć sympatię opinii publicznej i zmobilizować ludzi. Nie można wygrać głosowania w Sejmie? Większość w parlamencie przeszkadza w działaniu? To można wyciągnąć Polaków na ulice. Dlaczego Platforma nie mogła zrobić kilkudziesięciotysięcznej demonstracji po aferze z lotami Marka Kuchcińskiego? Albo po skandalu w resorcie Ziobry, gdzie wiceminister organizował kampanię przeciw sędziom?



Opozycja już na początku kadencji wyprztykała się z większości swoich narzędzi. Tysiąc i jeden raz ogłaszała koniec demokracji, okupowała mównicę, nazwała się opozycją totalną. I po czterech latach środków wyrazu zabrakło. Tyle razy mówiła o aferze, która zatopi PiS, tyle razy zapowiadała bombę, że na ludziach spoza najbardziej antypisowskiej bańki przestało to robić jakiekolwiek wrażenie.

Sorry, opozycjo, taki mamy klimat

Kaczyński zrobił zatem, co mógł, po swojej stronie, by afery go nie tknęły, a opozycja zrobiła niewiele, by go tknęły. Ale to wciąż nie jest cała prawda w temacie "dlaczego afery nie topią PiS", bo i afery nie są jedyną prawdą o tym rządzie. Transfery socjalne są faktem, wyższa ściągalność podatków jest faktem, upodmiotowienie prowincji jest faktem (niezależnie od tego, ile tekstów powstało o defekowaniu na wydmach). Ludzie – "zwykli Polacy" dostali 500 plus, disco polo w TVP, wielkie defilady, jarkową emeryturę – to co, mają się odwrócić od PiS, bo facet, o którym w życiu nie słyszeli, ma kamienicę z pokojami na godzinę?



I, znów piję do opozycji, nikt tej afery z Banasiem nie umie porządnie opowiedzieć. Pech chciał, że to człowiek niezbyt znany, więc potencjalne szkody dla PiS mniejsze. Ale to i tak gruba sprawa. Co robiły służby? Czy ktokolwiek pojechał i sprawdził, co się dzieje w kamienicy? Kto nią zarządza? Dlaczego Banaś wynajmował ją tak tanio? Dlaczego jego syn przeskakiwał z jednej państwowej firmy do drugiej? Wyobrażam sobie, że w wielu państwach coś takiego skończyłoby się dymisją szefa służb, podobnie jak organizacja grupy hejterów przez wiceministra sprawiedliwości zakończyłaby karierę szefa resortu.



PiS stał się beneficjentem zjawiska, które osłabiało go w latach 2007–2015, czyli polaryzacji. Polacy są tak podzieleni, że nie ma miejsca na ponadpartyjne autorytety, nie ma ludzi, których z szacunkiem słuchano by po obu stron barykady. Nie ma opinii publicznej, jest opinia partyjna. Nie ma wspólnoty, są plemiona, które mają inklinację do chronienia swoich, nawet jeśli fakty świadczą przeciw tym swoim.



No i pamiętajmy, że to dopiero pierwsza kadencja. Przekaz PiS jeszcze się nie znudził, wygląda na to, że cykl zużycia polityków w Polsce ostatnio się wydłużył – partie są silniejsze instytucjonalnie, mają mocniejsze zaplecze, wyciągnęły nauki z błędów poprzedników. Jeśli tak jest – a wierzę, że tak – to fakt następnych czterech lat rządów PiS nie będzie tak dziwaczny i paradoksalny, jak by się zwolennikom opozycji wydawało. No chyba, że rąbnie jakaś naprawdę potężna afera.