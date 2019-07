Podziel się



Cześć, to ja, Szymon Majewski. Jestem w takim miejscu, które nazwałbym oldskulowym, ale jednocześnie nieskulowym. Miesza się tu absolutnie wszystko. Jest na przykład magnetofon MK 232 – stary taki, bardziej odpowiadający temu, ile ja mam lat. A teraz ponoć będą mi odklejali marzenia. W ogóle lubię się rozklejać co pewien czas i chyba to właśnie o tym będzie.



Marzena Chełminak: Szymon Majewski, dzień dobry.



Szymon Majewski: Dzień dobry.

Szymon, lubisz Szymona Majewskiego?



Czy ja Szymona Majewskiego lubię?



No.



Ojej, w sumie tak, ale mam też jakieś zastrzeżenia do niego czasami. Ale to też, nie chcę siebie jakoś tam strasznie batożyć, bo jestem pierwszy do tego, żeby...



Żeby się batożyć?



Żeby się batożyć, tak.



To zacznij pozytywnie: Co w tym Majewskim lubisz? Co ci się w nim podoba?



Kurcze, nie, bo musiałbym teraz laurkę wystawiać, wiesz.



No, nie, ale coś lubisz.



Raczej lubię poczucie humoru, które mi pozwala – to taki trochę banał – ale ono mi pozwala przejść przez życie… Jak zasiadam na kozetce, to psychoterapeutka ma na mnie sposób i wie, że zawsze musi być te pięć minut, kiedy ja się wyszumię.

Czyli musisz się rozgadać najpierw?



Tak. Muszę się wyszumieć i powiedzieć parę grepsów, żartów, czyli jakby pokryć to, że za chwilę będę obnażony. I to gdzieś tam też lubię. Natomiast jestem pierwszy do tego, żeby obarczać siebie jakimś poczuciem winy za winy zawinione i niezawinione. Mówię do ludzi, widzę jednego, który się rozproszył i wydaje mi się, że to ja osobiście gdzieś go do tego skłoniłem. Albo na przykład, że może tego nie rozumie i może wina jest we mnie, a może on w danym momencie… Wiesz, tak generalnie wygląda cały mój dzień.



No właśnie, ale wiesz co, to uznajmy, że ta gra wstępna jest za nami.



Dobrze.

Coraz częściej mówisz o sobie komik, a jak ja słyszę to słowo "komik", to od razu przypominają mi się tragiczne historie komików, na przykład Robin Williams – komik z depresją.



No tak.



I okazuje się, że ten komik i depresja to wcale nie jest oksymoron. Jest komik wrażliwiec i Ciebie ta wrażliwość też boli? U Ciebie też jest to połączenie?



Tak, oczywiście. Też miałem epizod. Nie będę się porównywał do takich mistrzów, ale myślę sobie, że to w ogóle jest cechą ludzi nadwrażliwych, że mają ten gen i skręt w stronę depresji. Też miałem takie epizody, trudne momenty, kiedy nie potrafiłem sobie z czymś poradzić. Oczywiście myślę sobie, że ta moja naturalna wesołość prawdopodobnie przez niektórych była odczytywana jako to, że jestem uosobieniem szczęścia, radości i tak dalej. I w ogóle ten komik tak strasznie mało do mnie pasuje, że nawet to teraz polubiłem. Powiem Ci, że on parę lat temu mnie drażnił strasznie. Jak ktoś mnie pytał…



Kim jesteś…?



Trudno, bo dziennikarz? Też nie jestem dziennikarzem. Dziennikarzem, Marzena, to ty jesteś.



Pracujesz w rozrywce.



Showmanem, trochę ekshibicjonistą. Showman – facet, który coś pokazał. I komik mnie strasznie kiedyś denerwował, (...) bo mi się wydawało, że jestem z tych trochę bardziej myślących. Ale teraz to polubiłem. W ogóle gdzieś tam na starość lubię tego komika. Jeśli chodzi o depresję - Justyna Kowalczyk otworzyła wieko depresji, za co wielka jej chwała. Jest niezłomna, a opowiadała o tym, że zdobywała złote medale, a jednocześnie do czwartej nad ranem nie spała, bo miała lęki.



Ma to swoją wagę.



Ma to swoją wagę, dlatego ja już wtedy grzecznie dokładam swój wagonik z depresjami do tego też.



Szymon, w tym, co robisz, jesteś bardzo autobiograficzny, bo w teatrze najpierw opowiadałeś o swoim małżeństwie, teraz sięgnąłeś do dzieciństwa. Mówisz o mamie. Czyli, rozumiem, że sam sobie dostarczasz inspiracji. Właściwie jesteś samowystarczalny.



Korzystam ze swojego życia od pewnego czasu i to stało się jakoś z siedem lat temu, kiedy najpierw wpadłem na pomysł zrobienia monologu o mojej małżonce. O swoim życiu. Żeby ludziom opowiedzieć o nim, żeby wyciągnąć pewne schematy z naszego życia i opowiedzieć o tych tematach ludziom, którzy się w tym odnajdą. A poprzez to, że będzie to szczery przekaz, czyli naprawdę mówię o sobie, to myślę sobie...



Rozbrajasz bombę.



Tak, że rozbrajam bombę. A z drugiej strony, nie ma nic bardziej prawdziwego jak autentyczny przekaz, który idzie gdzieś tam z trzewi. I myślę sobie, że w związku z tym ludzie się utożsamiają z tym monologiem. Mam go już pięć lat, ten "One Mąż Show" w Och-Teatrze u Krystyny i cały czas przychodzą ludzie, i byli tacy, co przychodzą już po parę razy, i ośmielony tym nagle pomyślałem sobie, że… Jakieś takie cofnięcie myśli w stronę mamy i przypomnienie sobie takiej historii o mojej mamie, nieżyjącej już od 12 lat. Ośmielony dałem taki sygnał pani Krystynie Jandzie, powiedziałem: pani Krystyno, co pani na to, żebym napisał teraz monolog o relacji z moją mamą? Bo zacząłem go pisać i pani Krystyna powiedziała: Szymon, zrób to koniecznie, czuję, że to będzie fajne. I ona mnie ośmieliła. Przystępując do tego nie sądziłem, że otworzę jakąś taką historię dla mnie, że…



No, powrót do przeszłości.



Tak. Że otworzę takie trochę zamknięte wieczko. Trochę już takie za pajęczyną, bo rzeczywiście trochę tak było, że w momencie, kiedy moja mama odchodziła, ja byłem gdzieś tam w apogeum szału wokół "Szymon Majewski Show".



Twojej kariery...



To też spowodował, że we mnie się wytworzyła taka adrenalina, że ja będąc w tym i w tej żałobie, ja tak naprawdę prześlizgnąłem się przez nią.



Ominąłeś tę żałobę?



Tak. I nie miałem takiego momentu, w którym bym rzeczywiście ją przeżył i nagle się okazało, że po tych 12 latach… Punktem wyjścia było to, że może napiszę taki trochę komiczny monolog o relacji matki z synem na podstawie swoich doświadczeń – "Maminszymek". Nie sądziłem, że wtedy nagle się okazuje, że wszystko wróci, że ja na nowo to przeżyję. Tym bardziej że jeszcze szykując się do tego monologu musiałem sobie przypomnieć historię, musiałem sięgnąć do jakiś dokumentów, do zdjęć. Nagle zacząłem wyciągać przepisy mamy, które są dołączone do tego monologu, przeglądać pamiątki mamy. Nagle dotarłem do jakiś takich niesamowitych skrzynek. Widziałem, że mama to ma, ale... Tam były moje buciki, jak się urodziłem, fartuszek, pukle włosów...

Musiałeś płakać.



Tak. To były włosy blond, takie skręcone…



No, miałeś kiedyś takie.



Tak. Blond! Byłem blondynem, rozumiesz? Byłem blondynem! I nagle to wszystko. I nagle tam znalazłem bilety rodziców, jak chodzili na randkę. To małżeństwo się nie udało, zresztą są też tam o samotności wychowania – kobiety samotnej, która wychowuje syna i próbuje sobie z tym poradzić. Jakieś bilety z randek mojego taty i mojej mamy z 1961 roku. Teraz uważaj, bo to jest niewiarygodne – to była randka w 1961 roku w kinie Ochoty, ja się urodziłem w 1967, oni poszli razem do kina, czyli musieli mieć po 16, 17 lat, na film "Trzeba zabić starszą panią", a ja potem gram monolog o mojej mamie, a jeszcze w repertuarze Och-Teatru, który jest w tym samym miejscu jest "Trzeba zabić starszą panią". I znalazłem ich bilet z tej randki, zapisany przez mojego tatę, zaznaczony...



I koło się zamknęło.



I koło się zamknęło. Przy czym rzeczywiście już te dwa, trzy miesiące przed premierą były najtrudniejsze, ponieważ miałem już taki moment – i to było gdzieś miesiąc przed – że po prostu naprawdę myślałem, że nie dam rady. Że to jest dla mnie za ciężkie.



Że to jest za osobiste?



Wiesz co, tak. Był nawet taki moment, że ja myślałem, że w pewnym sensie może używam pamięci mamy w jakiś trochę niecny sposób. Ale pani Krystyna tu zadziałała jak terapeutka, kiedy do niej zadzwoniłem i powiedziała: Szymon, nie, absolutnie rób to, zobaczysz, że ludzie się w tym odnajdą.



Mama miała na ciebie ogromny wpływ. Jak mówisz, byłbyś ostrym satyrykiem, gdyby nie mama.



To prawda.



I tak sobie myślę, że ty dzięki mamie albo przez mamę naprawdę nie umiesz być niemiły.



Tak, zresztą nawet opowiadam o tym w monologu, gdzieś tam pod sam koniec. Tak w sumie zdaję jej relację z tego, co teraz u mnie i opowiadam o tym, że mógłbym być ostrzejszy i mocniejszy, prawdopodobnie bardziej kontrowersyjny, bo tego gdzieś rzeczywistość wymaga. Jak obserwuje media, to wiem, że oczekuje się trochę tej krwi, trochę takiej "fighterki", trochę takich zębów. A ja rzeczywiście mam coś takiego i to jest ta mama, która z tyłu patrzy i cały czas mówi: Szymon, tylko nie, bo będzie przykro komuś. Opowiadam w monologu też o tym: Szymon, zrób papierek. Bo ja nie mam zrobionego tak zwanego papierka, które było hasłem PRL-u: zrób papierek – skończ studia, dostaniesz papierek.



Miej papierek.



Plus to: uważaj, bo komuna wróci. To cały czas było, że komuna wróci.



I to jest aktualne, widzisz?



Tak, tak. Właśnie najśmieszniejsze, że to jest aktualne. Że komuna wróci i że zabiorą mikrofon czy dostęp.



A ty nie masz papierka.



A ja nie mam papierka. I to: rób tak, żeby ludzie Ciebie lubili. Rzeczywiście cały czas z tyłu głowy to mam.



Czekaj, bo ty jesteś 50-latkiem.



52-latkiem. Tak.



Czy pojawił się już taki żart, którego ty nie łapiesz z racji wieku?



Nie, staram się złapać wszystkie, ale może on gdzieś krąży w sieci, przez jakiegoś 13-letniego youtubera zamieszczany. (...) Żarty binarne, żarty liczb, żarty komputerowe. Nie wiem.



Ale bywa, że nie śmiejesz się z żartów swoich dzieci?



Nie, to one się nie śmieją z moich niektórych. Zwłaszcza jak on jest dwudziesty raz powtarzany. Mój syn powiedział mi ostatnio – to jest straszne – mówi: tato, jeżeli jeszcze raz powiesz na telefon komórkowy "aparat"... Bo ja mówię tak: Antek, gdzie jest mój aparat? Marzenko, aparat?! Aparat jest na zęby. A ja pamiętam, jak mój dziadek mówił "aparat telefoniczny". Mama rozmawiała przez aparat telefoniczny.



Czy w swoim domu produkujesz suchary?



Tak, absolutnie. Najlepsze są.

Na koniec poproszę cię, żebyś na żółtych karteczkach, na każdej z nich napisał po jednym planie, po jednym marzeniu. Potem ja pomieszam i ty wylosujesz jedno. I przeczytaj.



...Miłość. Jezu. Zabrzmiało jak w jakieś takiej piosence na Eurowizję – powtórz pięć razy "miłość" w refrenie i tak dalej. A w ogóle poczekaj, Tomek Organek i "Tylko nie ma miłości". To jest piosenka, która była inspirowana wydarzeniami w Gdańsku i śmiercią Adamowicza.



Ale powiem Ci tak – on też napisał "miłość". Tylko nie miłość wylosował.



A widzisz!



Używam jego języka trochę – "niemiłość".



"Niemiłość" wylosował. Pięknie.



Dziękuję Ci bardzo.

***

