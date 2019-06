Podziel się



Bobry zawsze wywoływały duże emocje. Niegdyś powoływano dla nich specjalnych urzędników, zmieniano prawo, toczono o nie wojny, a poza tym... zjadano je. Wierzono w leczniczą moc ich jąder, które bóbr potrafił ponoć sam sobie odgryźć. Dziś, sięgając po lody truskawkowe lub zaciągając się waniliowym papierosem, być może właśnie przyjmujemy dawkę wydzieliny gruczołów napletkowych tego zwierzęcia, która jest naturalnym aromatem. Dla Magazynu TVN24 pisze mediewista Łukasz Kozak.

Gdy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaproponował, by jeść bobry, spadła na niego zmasowana krytyka, a kwestia konsumpcji ziemnowodnego gryzonia stała się sprawą polityczną. Odezwało się wiele dyżurnych autorytetów moralnych. Pojawiły się komentarze, że należy raczej zjeść ministra, że zaraz przyjdzie czas na psy i koty, że już Bolesław Chrobry chronił bobry lub że rząd chce skrycie doprowadzić do masakry bobrów, co odbije się na całym ekosystemie, przyspieszy globalne ocieplenie i zagładę ludzkości.



Oburzenie zwielokrotnił cokolwiek stryjaszkowaty żart ministra, jakoby ogon bobra miał być afrodyzjakiem. Wyciągnięty z brzegu krytyk kulinarny, który raz w życiu, kilkanaście lat temu, spróbował bobrowego ogona, stwierdził, że "czegoś równie ohydnego w życiu nie jadł". Cała sprawa szybko przybrała postać naruszenia kulinarnego tabu.



Ogon bobra, rycina z książki L.H. Morgana (1868 rok)

Problem w tym, że choć minister Ardanowski istotnie użył parokrotnie niefortunnych sformułowań, to reakcje na jego propozycję były w znakomitej większości popisem ignorancji na płaszczyźnie kulinarnej, historycznej, kulturowej i ekologicznej. Bobry są, owszem, objęte ochroną, ale częściową i od dawna odbywają się na nie polowania w miejscach, gdzie nadmierny rozrost ich populacji zaczyna stanowić zagrożenie. Myśliwi jednak nie garną się wcale do polowania na te zwierzęta, bo nie wiedzą, co z upolowanym gryzoniem później zrobić. Tymczasem bóbr zajmuje w polskiej tradycji kulinarnej miejsce wyjątkowe i jest w niej ciągle obecny, choć ostatnio pojawia się głównie w dwóch paradoksalnie odległych miejscach: na stołach awangardowych szefów oraz w kuchni kłusowników.

Bóbr w "Historii zwierząt" Konrada Gesnera, część o zwierzętach czworonożnych (1551 rok)

Przepisy na bobry w Compendium ferculorum Stanisława Czernieckiego, Kraków (1682 rok)

Przepisy na bobrowy ogon znajdujemy w najstarszej zachowanej polskiej książce kucharskiej, "Compendium ferculorum" Stanisława Czernieckiego z 1682 roku. Oto one:

Przepis na ogon bobra z pierwszej zachowanej książki kucharskiej z 1682 r. / Źródło: tvn24

Obecność dwóch przepisów na ogon bobra w "Compendium…" łączy tę potrawę z kuchnią dworską. Znajdują się one przy tym, rzecz jasna, w rozdziale z potrawami rybnymi. Obfita "Książka kucharska powszechna do użytku w każdém gospodarstwie, wsparta na kilkuletniém doświadczeniu, sporządzenia wszystkich gatunków mięsnych i postnych potraw dla zdrowych, chorych i ozdrowiałych…" z 1827 roku podobnie otwiera bobrem dział z rybami, podając przepis nie tylko na ogon, ale również na udziec bobra. Mięso szpikuje się słoniną i truflami, gotuje w winie i podaje z sosem truflowym lub ostrygowym.

Przepis na udziec z bobra / Źródło: tvn24.pl

Jan Szyttler, niegdyś kucharz Stanisława Augusta Poniatowskiego, a później autor książek kucharskich oraz propagator racjonalizacji myślistwa i ochrony zwierzyny, proponował z kolei w swojej "Kuchni myśliwskiej..." z 1845 roku kołdunki z bobra, podkreślając, że "ten artykuł, jak zaspokoi apetyt i nasyci, tak równie dogodzi najdelikatniejszemu smakowi". Użycie "pieczonki bobrowej" jako półproduktu sugeruje, że pieczony bóbr był potrawą raczej dobrze znaną.

Przepis na ogon z bobra / Źródło: tvn24.pl

Przepisy te sytuują bobra w elitarnej dworsko-szlacheckiej kuchni Rzeczypospolitej. Potwierdza to dziewiętnastowieczny historyk Łukasz Gołębiowski w pracy "Domy i dwory", pisząc: "Umiejętność kucharska przyswoiła do ryb i bobry, robiąc z nich i na post kiełbaski, potrawki, plusk czyli ogon jego nade wszystko ceniąc".

Przepis na kołdunki z bobra / Źródło: tvn24.pl

Bobrowe kiełbaski, co ciekawe, przetrwały w Polsce do dziś, choć nie w kuchni elit, a kłusowników (więcej na tvn24.pl). W czasach PRL ich substytutem stała się kiełbasa z nutrii, wciąż ceniona przez amatorów lekkostrawnych wędlin. Bóbr w "Historii zwierząt" Konrada Gesnera, część o zwierzętach czworonożnych (1551 rok) O postnym bobrze wspominał też wcześniej Jędrzej Kitowicz w "Opisie obyczajów", charakteryzując dietę kamedułów i kartuzów: "Wolno im jadać kaczki dzikie, nurkami i łysicami zwane; jedzą także bobry, wydry, żółwie i ryby, ponieważ te zwierzęta według naturalistów, mają więcej przyrodzenia wodnego, niż ziemnego". Ten krótki fragment doprowadził do niesłusznego skojarzenia bobra z kuchnią klasztorną, co mocno eksploatowała późniejsza polska literatura.



Popyt na mięso bobra, a zwłaszcza na jego ogony, jest zwykle tłumaczony włączaniem go do dań postnych. Z tej przyczyny książki kucharskie zaliczały gryzonia do ryb, co wynikało także z potrzeb klasyfikacyjnych. Bóbr był zresztą różnie postrzegany przez przyrodników, którzy przypisywali mu rybią "zimnokrwistość" i uznawali za coś na kształt syreny wśród wiewiórek. U XVI-wiecznego naturalisty Konrada Gesnera, autora monumentalnej "Historii zwierząt", znajdujemy go zarówno w tomie poświęconym lądowym żyworodnym czworonogom, jak i traktującym o rybach i zwierzętach wodnych. Z kolei na niektórych rycinach średniowiecznych i renesansowych ogon wygląda wręcz jak ryba doczepiona do bobra.



Jednak to nie mięso czyniło bobry wyjątkowymi zwierzętami. Marcin Siennik w swoich "Lekarstwach doświadczonych" (1564) wyjaśnia, że na bobry poluje się dla ich skór oraz strojów. Owe "bobrowe stroje nie jest nic innego, jedno proch z suszonych ziarn, albo jąder zabitego bobru, które jądra na dobrej baczności mają ci, co bobry łowią". Dziewica z jednorożcem i bobrem o rybim ogonie, Livre des simples médecines, Francja, XVI wiek O ile skóry i bobrowy filc, z którego przez stulecia wyrabiano najlepsze kapelusze, nie budzą większych kontrowersji, o tyle opisane przez Siennika jądra bobra mogą wywołać zdumienie.



Średniowieczne bestiariusze opisują bobra jako łagodne zwierzę, którego jądra są lekiem na wszelkie dolegliwości. Myśliwi polują więc na bobry głównie po to, by te jądra zdobyć. Gdy zaś ścigany, wyczerpany ucieczką bóbr nie ma już sił, odgryza swoje naturalia i rzuca je przed myśliwego, a ten, rad z łupu, przerywa polowanie i gryzoń uchodzi z życiem (choć ze srogim uszczerbkiem). Gdy ten sam bóbr znów napotka polowanie, pokazuje myśliwym swoje podogonie, by udowodnić, że nie ma sensu go ścigać. W XVI-wiecznej Polsce podobnie pisze choćby Stefan Falimirz w aptekarskim kompendium "O ziołach i mocy ich..." (1534): "Bóbr jest zwierzę psu podobne, skórę ma ościstą, bardzo rozkoszną, która im czyrniejsza tym droższa. Zęby ma bardzo ostre, któremi drwa siecze a dom sobie bardzo misternie sprawuje. Nogi przednie ma jako pies, ale zadnie gęsi podobne, ogon bardzo tłusty, rybie podobny. To zwierzę, gdy go łowiec goni, tedy stroje sobie urywa, a łowcowi miecie. Po tym, gdy go drugi łowiec napadnie, tedy się na zadnie nogi naprzeciwko temu podnosi ukazując, iż strojów nie ma, dla których go najwięcej łowią, albowiem stroje jego urznione, a w cieniu ususzone ku rozmaitym lekarstwom są godne".

Autokastracja bobra i myśliwy z jądrami, miniatura z angielskiego bestiariusza, XIII wiek

Legenda o samokastrującym się bobrze pojawiła się już w starożytności i dzięki "Historii naturalnej" przyrodnika Pliniusza Starszego rozpowszechniła się w średniowieczu i czasach późniejszych. Bestiariusze nadawały tej scenie znaczenie symboliczne i moralizatorskie: tak jak bóbr sam pozbawia się jąder i rzuca je myśliwemu, tak pobożny człowiek powinien odrzucić swe grzechy i występki. I choć pojawiali się baczni obserwatorzy, którzy kwestionowali takie zachowanie bobrów, to jeszcze w XIX wieku pogląd ten był dość rozpowszechniony i funkcjonował choćby w porzekadle "okupić się jako bóbr strojami". Dla wczesnośredniowiecznego encyklopedysty, świętego Izydora z Sewilli, autokastracja bobra była tak oczywista, że łacińską nazwę tego zwierzęcia "castor" wywodził właśnie od kastrowania.

Autokastracja bobra, rycina Samuela Howitta, około 1800 rok

Dziś dobrze wiemy, że bobry się nie kastrują. Co więcej, bobrowe stroje bądź kastoreum to wcale nie jądra bobra, a worki wypełnione wydzieliną gruczołów napletkowych, która służy bobrom obu płci do znaczenia terenu. Złożona chemicznie substancja zawiera informacje na temat zwierzęcia, będąc swego rodzaju zapachowym "dowodem osobistym". Ze względu na specyficzną dietę bobrów stroje zawierają w istocie wiele substancji leczniczych z kwasem salicylowym na czele. W medycynie używa się ich od dawna (poświadcza to już Herodot w V wieku p.n.e.). Być może to właśnie bobrowe stroje i ich legendarne (choć i faktyczne) właściwości lecznicze doprowadziły do pomyłki ministra w sprawie bobrowych afrodyzjaków. Stroje jednak wiązano częściej z chorobami kobiecymi, zwłaszcza mitycznym przemieszczaniem macicy, zwanym niegdyś histerią. Miały też pomagać przy trudnych porodach, a nawet bywały używane do spędzania płodu.



W rozprawach aptekarskich i farmakopeach możemy znaleźć nie tylko informacje o wszechstronnym stosowaniu bobrowych strojów, ale także na temat licznych prób fałszowania kosztownego specyfiku. Kent Monkman, Les Castors du roi, 2011 rok Powszechne było też dodawanie bobrowych strojów do różnych nalewek. Także dziś można napić się skandynawskiej wódki bobrowej lub aromatyzowanego kastoreum burbona.



Wspominana wielokrotnie ochrona bobrów, która miała pojawić się już u zarania polskiej państwowości, polegała faktycznie na ochronie monopolu władcy na czerpanie dochodów z polowań na te zwierzęta. Bóbr był, jak już wiemy, zwierzęciem niezwykle cennym, więc wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, a nawet urzędów, przynosiło korzyści panującym i przy okazji zabezpieczało populację.



Z lektury dawnych źródeł prawa można wywnioskować, że bobrownictwo stanowiło dobrze zorganizowaną, nieinwazyjną i zrównoważoną hodowlę zwierząt. O tym, jak istotne były bobry dla dawnej gospodarki, świadczą toczone w XVII wieku wojny bobrowe. Głównym eksporterem bobrów były przez długie lata kraje skandynawskie, Polska i Rosja. W XVI stuleciu pojawił się jednak konkurent - bóbr kanadyjski, liczniejszy, tańszy i łatwy do zdobycia. Próby zmonopolizowania handlu bobrami doprowadziły do wieloletniego konfliktu między północnoamerykańskimi plemionami, które wspierane były z jednej strony przez Francuzów, z drugiej zaś - przez Holendrów i Anglików. Doprowadziło to do ekspansji Irokezów i wyniszczenia kilku autochtonicznych ludów. Do tego konfliktu nawiązuje obraz Kenta Monkmana "Bobry króla". Masakra bobrów, dokonana tak przez Indian, jak i kolonistów, została przedstawiona w stylu martyrologium – zabijane bobry modlą się, a ich dusze wzlatują do niebios.

Bobry kanadyjskie, litografia z końca XIX wieku

Populacja bobrów miała się dobrze w Rzeczypospolitej aż do jej upadku. Później niekontrolowane polowania przyniosły jednak bobrom niemal całkowitą zagładę. W 1835 roku "Magazyn dla dzieci" pisał: "[...] nieład w polowaniu bobry prawie zupełnie wytępił. Sprowadzają prawda do Europy jeszcze bardzo wiele skór bobrowych z Ameryki: lecz i tam wkrótce ich zabraknie, jeżeli w łowieniu bobrów żadnych przepisów przestrzegać nie będą, i chciwości handlarskiej nie określą". 20 lat później przyrodnicy obserwowali resztki bobrowej populacji, która była bezlitośnie wyłapywana przez rybaków, by zaopatrzyć warszawskie apteki w kastoreum. Bóbr, rycina z "Magazynu dla dzieci", nr 48, 3 grudnia 1835 rok Na początku ubiegłego stulecia bóbr w zasadzie zniknął z ziem polskich.



W marcu 1937 roku "Kurier Warszawski" pisał: "Był moment, że na wielkim cyferblacie istnień przeróżnych rodzajów zwierzęcych bezwzględna wskazówka czasu, zdawałoby się, że wskazywała ostatnią godzinę bobra na ziemiach polskich. Dawszy nazwę miejscowościom i rodom szlacheckim, będący kiedyś specjalnym przywilejem nadawanym przez królów polskich dla rodów specjalnie zasłużonych, w postaci zezwolenia na łowy bobrowe, tzw. gony, popularny ongiś zwierz Europy, arystokrata zwierzęcego rodu, datujący genealogię swoją od czasów zamierzchłego pliocenu, zdawało się, że bóbr istnieć przestał i że wszystko to, co o nim wiemy (a wiemy tak bardzo niewiele), zamknęło się już raz na zawsze w końcowym rozdziale bajki i legendy, przesądów ludowych i skąpych wiadomości biologicznych z życia tego zwierzęcia".



W artykule wskazywano dalej na coraz więcej śladów aktywności tych zwierząt we wschodniej Polsce. Według niektórych bobry uciekały na zachód przed... sowiecką gospodarką rabunkową. Po wojnie skuteczna reintrodukcja oraz migracje zwierząt powoli odbudowały populację.



Powrót bobra na tak dużą skalę doprowadził do konfliktu z człowiekiem. Bobry, które podtapiają pola, niszczą sady, stawy i wały przeciwpowodziowe, są albo wyłapywane i przenoszone w inne miejsce, albo odstrzeliwane. Bóbr, ilustracja ze "Skarbca dla dzieci" z 1830 roku, na podstawie ryciny z "Historii naturalnej" Buffona Skoro pewna ilość bobrów zostaje i tak uśmiercona, to chyba lepiej, żeby zostały z szacunkiem spożyte jako staropolska pieczonka, ogon, udziec lub kołdunki niż wyrzucone. Jedzenie bobrów nie przyjmie raczej masowej skali, a z pewnością jest bardziej etyczne niż konsumpcja mięsa z hodowli przemysłowych.



Przeciwnikom spożywania bobrów warto przypomnieć, że bobrowe stroje są wciąż używane w przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Wystarczy spojrzeć na skład wielu kosmetyków. Także część tzw. naturalnych aromatów powstaje na bazie wydzieliny gruczołów bobrowych. Sięgając więc po lody truskawkowe lub zaciągając się waniliowym papierosem, możemy przyjmować dawkę wydzieliny gruczołów napletkowych zabitego bobra.

Na zakończenie warto przywołać raz jeszcze Jana Szyttlera, który niemal 200 lat temu w swoim "Poradniku dla myśliwych", zafrasowany spadkiem populacji bobrów, apelował do polujących: "Wielkie korzyści, które mamy z tych zwierząt, każą nam nie tylko z umiarkowaniem na nie polować, ale nadto zwrócić szczególniejszą uwagę na ich byt i rozmnażanie się, a tym samym dostarczanie dla nich żywności. Z tych powodów drzewo wierzbowe i topolowe należałoby sadzić w bliskości ich nor. Drzewa zaś te, jak są łatwe w przyjmowaniu się, tak w kilku latach i cień zrobią i będą dostatecznym pokarmem dla bobrów".