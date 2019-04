Podziel się



Wybory do Parlamentu Europejskiego za pasem, a wkrótce po nich – wybory krajowe. I w jednych, i w drugich nauczycielskie związki zawodowe nie wystawiają listy – a PiS jak najbardziej. Wybory są okazją do rozliczania podmiotów politycznych za to, co wyborcę boli. Nauczycieli nie ma jak rozliczyć przy urnach, a PiS - za to, że nie rozwiązuje tej sytuacji i robi ludziom problem, jak najbardziej się da. Dla Magazynu TVN24 pisze Ludwik Dorn.

Na łatwy do przewidzenia strajk nauczycieli PiS zareagował tak, jakby miał do czynienia nie z poważnym problemem społecznym, lecz z przeciwnikiem politycznym. Najpierw zagrano na podział wśród nauczycielskich związków zawodowych, podpisując porozumienie z Solidarnością i odtrąbiając sukces. Następnie przypuszczono na pozostałe związki i strajkujących nauczycieli atak, że biorą niewinne dzieci za zakładników. Uruchomiono też przypisowską armię internetowych trolli i botów, których posty retweetuje część polityków PiS. Istotnym w nich wątkiem jest odwołanie się do zawiści: nauczyciele pracują po 18 godzin tygodniowo, przychodzą do szkoły na trzy godziny dziennie, a co 45 minut piją kawkę. Na koniec ogłoszono, że termin strajku nauczycielskiego ustalono w gabinecie przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny.



Cały ten zestaw środków ma służyć zmniejszeniu poparcia społecznego dla strajkujących, które, mierzone wynikami sondaży opinii publicznej tuż przed strajkiem, wynosiło 52 procent. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", rząd dysponuje badaniami opinii publicznej, które wskazują na to, że ten proces się zaczął i sondażowe poparcie wraz z rozpoczęciem akcji strajkowej spadło. Nie ma w tym nic dziwnego. Nawet jeśli większość uważała i nadal uważa, że nauczyciele zarabiają zbyt mało i ich roszczenia są usprawiedliwione, to strajk nauczycielski stwarza olbrzymie problemy, jeśli chodzi o organizację życia codziennego – opiekę nad dziećmi w godzinach pracy.



Strajk nauczycieli » Oglądaj Michał Sękowski, nauczyciel z Głogowa, rezygnuje ze strajku / Wideo: tvn24 Michał Sękowski, nauczyciel z Głogowa, rezygnuje ze strajku Video: tvn24 Michał Sękowski, nauczyciel z Głogowa, rezygnuje ze strajku14.04 | Mija tydzień od rozpoczęcia strajku nauczycieli. Pedagodzy nie pracują, a w związku z tym pojawia się groźba nieprzeprowadzenia egzaminów maturalnych. Nie wszystkim protestującym nauczycielom odpowiada taka forma protestu. Jeden z nich - anglista z Głogowa Michał Sękowski - postanowił zawiesić strajk. - Gdyby udało się wywalczyć dodatkowe 500 złotych do tego co już wywalczyliśmy, kosztem choćby jednego dziecka, to nie wiem, czy ja będę z takich pieniędzy zadowolony - tłumaczył swoją decyzję. Video: tvn24 Michał Sękowski, nauczyciel z Głogowa, rezygnuje ze strajku14.04 | Mija tydzień od rozpoczęcia strajku nauczycieli. Pedagodzy nie pracują, a w związku z tym pojawia się groźba nieprzeprowadzenia egzaminów maturalnych. Nie wszystkim protestującym nauczycielom odpowiada taka forma protestu. Jeden z nich - anglista z Głogowa Michał Sękowski - postanowił zawiesić strajk. - Gdyby udało się wywalczyć dodatkowe 500 złotych do tego co już wywalczyliśmy, kosztem choćby jednego dziecka, to nie wiem, czy ja będę z takich pieniędzy zadowolony - tłumaczył swoją decyzję. zobacz więcej wideo »

Michał Sękowski, nauczyciel z Głogowa, rezygnuje ze strajku "Temat przystąpienia do strefy euro jest tematem również... Video: tvn24 "Temat przystąpienia do strefy euro jest tematem również...14.04 | W sobotę podczas konwencji w Lublinie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił: - Mówimy "nie" euro, mówimy "nie" europejskim cenom. Przyjmiemy euro, gdy osiągniemy poziom Niemiec. W niedzielę wicepremier Beata Szydło pytana, czy temat przystąpienia do strefy euro był tematem zastępczym dla strajku nauczycieli, Beata Szydło przekonywała, że "mamy kampanię do eurowyborów i tematy europejskie są jak najbardziej tutaj oczywistymi, że je poruszamy". Video: tvn24 "Temat przystąpienia do strefy euro jest tematem również...14.04 | W sobotę podczas konwencji w Lublinie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił: - Mówimy "nie" euro, mówimy "nie" europejskim cenom. Przyjmiemy euro, gdy osiągniemy poziom Niemiec. W niedzielę wicepremier Beata Szydło pytana, czy temat przystąpienia do strefy euro był tematem zastępczym dla strajku nauczycieli, Beata Szydło przekonywała, że "mamy kampanię do eurowyborów i tematy europejskie są jak najbardziej tutaj oczywistymi, że je poruszamy". zobacz więcej wideo »

"Temat przystąpienia do strefy euro jest tematem również... Reporterzy TVN24 sprawdzają sytuację w szkołach przed... Video: tvn24 Reporterzy TVN24 sprawdzają sytuację w szkołach przed...14.04 | Dla ponad 377 tysięcy uczniów VIII klas z 12,7 tysięcy szkół w kraju w poniedziałek po godzinie 9 rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Będzie trzydniowy - w każdym dniu uczniowie będą zdawać egzamin z innego przedmiotu. W niedzielę reporterzy TVN24 sprawdzali, jak w różnych częściach Polski wygląda sytuacja w szkołach przed egzaminami. Video: tvn24 Reporterzy TVN24 sprawdzają sytuację w szkołach przed...14.04 | Dla ponad 377 tysięcy uczniów VIII klas z 12,7 tysięcy szkół w kraju w poniedziałek po godzinie 9 rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Będzie trzydniowy - w każdym dniu uczniowie będą zdawać egzamin z innego przedmiotu. W niedzielę reporterzy TVN24 sprawdzali, jak w różnych częściach Polski wygląda sytuacja w szkołach przed egzaminami. zobacz więcej wideo »

Reporterzy TVN24 sprawdzają sytuację w szkołach przed... Szydło: rząd koncentruje się w tej chwili na przeprowadzeniu... Video: tvn24 Szydło: rząd koncentruje się w tej chwili na przeprowadzeniu...14.04 | Jutro rozpoczynają się egzaminy dla ósmoklasistów i w tej chwili przede wszystkim Ministerstwo Edukacji jest tym zajęte - powiedziała w niedzielę wicepremier Beata Szydło. Podkreśliła, że "rząd koncentruje się w tej chwili na przeprowadzeniu egzaminów". Szydło dodała przy tym, że w kontekście postulatów nauczycieli "jest w tej chwili rozbieżność stanowiska pomiędzy ZNP i Forum Związków Zawodowych a rządem, ale cały czas to porozumienie jest otwarte". Video: tvn24 Szydło: rząd koncentruje się w tej chwili na przeprowadzeniu...14.04 | Jutro rozpoczynają się egzaminy dla ósmoklasistów i w tej chwili przede wszystkim Ministerstwo Edukacji jest tym zajęte - powiedziała w niedzielę wicepremier Beata Szydło. Podkreśliła, że "rząd koncentruje się w tej chwili na przeprowadzeniu egzaminów". Szydło dodała przy tym, że w kontekście postulatów nauczycieli "jest w tej chwili rozbieżność stanowiska pomiędzy ZNP i Forum Związków Zawodowych a rządem, ale cały czas to porozumienie jest otwarte". zobacz więcej wideo »

Szydło: rząd koncentruje się w tej chwili na przeprowadzeniu... "W tym momencie nie okrągły stół jest najważniejszy" Video: tvn24 "W tym momencie nie okrągły stół jest najważniejszy"- W tym momencie nie okrągły stół jest najważniejszy, tylko po stronie rządu jest obowiązek, żeby zażegnać kryzysową sytuację związaną ze strajkiem w szkołach - powiedział w "Kawie na ławę" w TVN24 Krzysztof Hetman (PSL). Goście programu rozmawiali o trwającym ogólnopolskim, bezterminowym strajku nauczycieli i pracowników oświaty oraz propozycji premiera Mateusza Morawieckiego o zorganizowaniu w tej sprawie okrągłego stołu. Video: tvn24 "W tym momencie nie okrągły stół jest najważniejszy"- W tym momencie nie okrągły stół jest najważniejszy, tylko po stronie rządu jest obowiązek, żeby zażegnać kryzysową sytuację związaną ze strajkiem w szkołach - powiedział w "Kawie na ławę" w TVN24 Krzysztof Hetman (PSL). Goście programu rozmawiali o trwającym ogólnopolskim, bezterminowym strajku nauczycieli i pracowników oświaty oraz propozycji premiera Mateusza Morawieckiego o zorganizowaniu w tej sprawie okrągłego stołu. zobacz więcej wideo »

"W tym momencie nie okrągły stół jest najważniejszy" Bielan o sytuacji w oświacie i strajku nauczycieli Video: tvn24 Bielan o sytuacji w oświacie i strajku nauczycieli14.04 | - Jeśli chodzi o kartę nauczycieli, to ta dyskusja pokazuje, jak bardzo niespójna programowo jest Koalicja Europejska - ocenił w "Kawie na ławę" w TVN24 wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Goście programu rozmawiali o trwającym ogólnopolskim, bezterminowym strajku nauczycieli i pracowników oświaty. Video: tvn24 Bielan o sytuacji w oświacie i strajku nauczycieli14.04 | - Jeśli chodzi o kartę nauczycieli, to ta dyskusja pokazuje, jak bardzo niespójna programowo jest Koalicja Europejska - ocenił w "Kawie na ławę" w TVN24 wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Goście programu rozmawiali o trwającym ogólnopolskim, bezterminowym strajku nauczycieli i pracowników oświaty. zobacz więcej wideo »

Bielan o sytuacji w oświacie i strajku nauczycieli "Edukacja nie powinna być rozgrywana politycznie, tylko... Video: tvn24 "Edukacja nie powinna być rozgrywana politycznie, tylko...14.04 | - Okrągły stół jest ważny, bo jest bardzo wiele ważnych rzeczy na przyszłość. I edukacja nie powinna być rozgrywana politycznie, tylko merytorycznie - powiedział w "Kawie na ławę" w TVN24 prezydencki minister Andrzej Dera. Goście programu rozmawiali o trwającym ogólnopolskim, bezterminowym strajku nauczycieli i pracowników oświaty oraz propozycji premiera Mateusza Morawieckiego o zorganizowaniu w tej sprawie okrągłego stołu. Video: tvn24 "Edukacja nie powinna być rozgrywana politycznie, tylko...14.04 | - Okrągły stół jest ważny, bo jest bardzo wiele ważnych rzeczy na przyszłość. I edukacja nie powinna być rozgrywana politycznie, tylko merytorycznie - powiedział w "Kawie na ławę" w TVN24 prezydencki minister Andrzej Dera. Goście programu rozmawiali o trwającym ogólnopolskim, bezterminowym strajku nauczycieli i pracowników oświaty oraz propozycji premiera Mateusza Morawieckiego o zorganizowaniu w tej sprawie okrągłego stołu. zobacz więcej wideo »

"Edukacja nie powinna być rozgrywana politycznie, tylko... "Gdzie był ten okrągły stół wtedy, kiedy demolowaliście system... Video: tvn24 "Gdzie był ten okrągły stół wtedy, kiedy demolowaliście...14.04 | - Siądę do każdego okrągłego stołu na temat edukacji (…) ale pytanie jest, gdzie był ten okrągły stół wtedy, kiedy demolowaliście system edukacji - powiedziała w "Kawie na ławę" w TVN24 Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna). Politycy rozmawiali w programie o trwającym ogólnopolskim, bezterminowym strajku nauczycieli i pracowników oświaty. Video: tvn24 "Gdzie był ten okrągły stół wtedy, kiedy demolowaliście...14.04 | - Siądę do każdego okrągłego stołu na temat edukacji (…) ale pytanie jest, gdzie był ten okrągły stół wtedy, kiedy demolowaliście system edukacji - powiedziała w "Kawie na ławę" w TVN24 Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna). Politycy rozmawiali w programie o trwającym ogólnopolskim, bezterminowym strajku nauczycieli i pracowników oświaty. zobacz więcej wideo »

"Gdzie był ten okrągły stół wtedy, kiedy demolowaliście system... Kukiz: nie będzie okrągłego stołu z nauczycielami Video: tvn24 Kukiz: nie będzie okrągłego stołu z nauczycielami14.04 | - Nie będzie okrągłego stołu, ponieważ partie polityczne, te dwa molochy, one żyją z konfliktu - powiedział w Paweł Kukiz (Kukiz'15). Goście programu rozmawiali o trwającym ogólnopolskim, bezterminowym strajku nauczycieli i pracowników oświaty oraz propozycji premiera Mateusza Morawieckiego o zorganizowaniu w tej sprawie okrągłego stołu. Video: tvn24 Kukiz: nie będzie okrągłego stołu z nauczycielami14.04 | - Nie będzie okrągłego stołu, ponieważ partie polityczne, te dwa molochy, one żyją z konfliktu - powiedział w Paweł Kukiz (Kukiz'15). Goście programu rozmawiali o trwającym ogólnopolskim, bezterminowym strajku nauczycieli i pracowników oświaty oraz propozycji premiera Mateusza Morawieckiego o zorganizowaniu w tej sprawie okrągłego stołu. zobacz więcej wideo »

Kukiz: nie będzie okrągłego stołu z nauczycielami Arłukowicz: rezydenci ostrzegają nauczycieli, żeby nie dali... Video: tvn24 Arłukowicz: rezydenci ostrzegają nauczycieli, żeby nie dali...14.04 | - Przypominam (…), jak zostali potraktowani rezydenci, czyli młodzi lekarze, którzy dzisiaj ostrzegają nauczycieli, żeby nie dali się tak oszukać jak oni się dali - mówił w "Kawie na ławę" w TVN24 Bartosz Arłukowicz (PO). Politycy rozmawiali w programie o trwającym ogólnopolskim, bezterminowym strajku nauczycieli i pracowników oświaty. Video: tvn24 Arłukowicz: rezydenci ostrzegają nauczycieli, żeby nie dali...14.04 | - Przypominam (…), jak zostali potraktowani rezydenci, czyli młodzi lekarze, którzy dzisiaj ostrzegają nauczycieli, żeby nie dali się tak oszukać jak oni się dali - mówił w "Kawie na ławę" w TVN24 Bartosz Arłukowicz (PO). Politycy rozmawiali w programie o trwającym ogólnopolskim, bezterminowym strajku nauczycieli i pracowników oświaty. zobacz więcej wideo »

Arłukowicz: rezydenci ostrzegają nauczycieli, żeby nie dali... Kołodko: nie należy rozdzielać pieniędzy, których nie ma Video: tvn24 Kołodko: nie należy rozdzielać pieniędzy, których nie ma13.04.| - Trzeba się porozumieć i skończyć ten strajk, a nie liczyć na to, że nauczyciele nerwowo nie wytrzymają i ustąpią - powiedział w "Faktach po Faktach" o proteście nauczycieli prof. Grzegorz W. Kołodko, były wicepremier i minister finansów. Zwrócił uwagę na to, że jeśli władza pobudza "efekt demonstracji", dając pod naciskiem "jednym, drugim, trzecim", to "trudno się dziwić, że czwarci i piąci wystąpią". Video: tvn24 Kołodko: nie należy rozdzielać pieniędzy, których nie ma13.04.| - Trzeba się porozumieć i skończyć ten strajk, a nie liczyć na to, że nauczyciele nerwowo nie wytrzymają i ustąpią - powiedział w "Faktach po Faktach" o proteście nauczycieli prof. Grzegorz W. Kołodko, były wicepremier i minister finansów. Zwrócił uwagę na to, że jeśli władza pobudza "efekt demonstracji", dając pod naciskiem "jednym, drugim, trzecim", to "trudno się dziwić, że czwarci i piąci wystąpią". zobacz więcej wideo »

Kołodko: nie należy rozdzielać pieniędzy, których nie ma Tydzień strajku nauczycieli. ZNP oczekuje pilnego spotkania z... Video: Fakty TVN Tydzień strajku nauczycieli. ZNP oczekuje pilnego spotkania...W kolejnych miastach rodzice demonstrują wsparcie dla strajkujących nauczycieli, inni z niepokojem wyczekują końca strajku. Wszyscy chcą załatwienia tej sprawy. Po tygodniu protestu nauczyciele domagają się pilnego spotkania z premierem. Chcą pomocy mediatorów. Rząd na razie nie. Video: Fakty TVN Tydzień strajku nauczycieli. ZNP oczekuje pilnego spotkania...W kolejnych miastach rodzice demonstrują wsparcie dla strajkujących nauczycieli, inni z niepokojem wyczekują końca strajku. Wszyscy chcą załatwienia tej sprawy. Po tygodniu protestu nauczyciele domagają się pilnego spotkania z premierem. Chcą pomocy mediatorów. Rząd na razie nie. zobacz więcej wideo »

Tydzień strajku nauczycieli. ZNP oczekuje pilnego spotkania z... Strajk, a co z maturami? Video: tvn24 Strajk, a co z maturami? 13.04 | Strajk nauczycieli będzie trwał, jego formuła się nie zmieni - tak zdecydował zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przedstawiciele rządu uspokajają, że egzaminy maturalne nie są zagrożone. O przewodniczącym ZNP mówią, że działa na niekorzyść porozumienia. Spór rządu z nauczycielami komentują politycy. Video: tvn24 Strajk, a co z maturami? 13.04 | Strajk nauczycieli będzie trwał, jego formuła się nie zmieni - tak zdecydował zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przedstawiciele rządu uspokajają, że egzaminy maturalne nie są zagrożone. O przewodniczącym ZNP mówią, że działa na niekorzyść porozumienia. Spór rządu z nauczycielami komentują politycy. zobacz więcej wideo »

Strajk, a co z maturami? Kaszulanis: poprosiliśmy premiera spotkanie Video: tvn24 Kaszulanis: poprosiliśmy premiera spotkanie 13.04.| - Termin wydaje się bardzo odległy. Strajk trwa tu i teraz. Nie rozumiemy skąd ta propozycja okrągłego stołu dopiero po Wielkiej Nocy. Czy rząd nie pracuje do świąt? - pytała na antenie TVN24 Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa ZNP. Video: tvn24 Kaszulanis: poprosiliśmy premiera spotkanie 13.04.| - Termin wydaje się bardzo odległy. Strajk trwa tu i teraz. Nie rozumiemy skąd ta propozycja okrągłego stołu dopiero po Wielkiej Nocy. Czy rząd nie pracuje do świąt? - pytała na antenie TVN24 Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa ZNP. zobacz więcej wideo »

Kaszulanis: poprosiliśmy premiera spotkanie "Nauczyciel będzie się dobrze kształcił tylko w odpowiednich... Video: tvn24 "Nauczyciel będzie się dobrze kształcił tylko w odpowiednich...12.04 | Profesor Jan Woleński, emerytowany profesor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie mówił w "Faktach po Faktach", że ulubionym argumentem "wszystkich rządów w Polsce od 1989 roku, ale także wcześniejszego" jest to, że "musimy nadrabiać zaległości, że nie mamy pieniędzy, że są inne priorytety i tak dalej w związku z tym nie możemy odpowiednio wynagradzać środowiska nauczycielskiego czy nawet akademickiego". Video: tvn24 "Nauczyciel będzie się dobrze kształcił tylko w odpowiednich...12.04 | Profesor Jan Woleński, emerytowany profesor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie mówił w "Faktach po Faktach", że ulubionym argumentem "wszystkich rządów w Polsce od 1989 roku, ale także wcześniejszego" jest to, że "musimy nadrabiać zaległości, że nie mamy pieniędzy, że są inne priorytety i tak dalej w związku z tym nie możemy odpowiednio wynagradzać środowiska nauczycielskiego czy nawet akademickiego". zobacz więcej wideo »

"Nauczyciel będzie się dobrze kształcił tylko w odpowiednich... "Sposób traktowania nauczycieli przez rząd przypomina to, co... Video: tvn24 "Sposób traktowania nauczycieli przez rząd przypomina to, co...12.04 | Dobrze pamiętam propagandę rządową lat 1980-1981 i później. Sposób traktowania nauczycieli przez rząd do złudzenia przypomina to, co zarzucano wówczas Solidarności - powiedział w piątek w "Faktach po Faktach" profesor Jan Woleński, emerytowany profesor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Video: tvn24 "Sposób traktowania nauczycieli przez rząd przypomina to, co...12.04 | Dobrze pamiętam propagandę rządową lat 1980-1981 i później. Sposób traktowania nauczycieli przez rząd do złudzenia przypomina to, co zarzucano wówczas Solidarności - powiedział w piątek w "Faktach po Faktach" profesor Jan Woleński, emerytowany profesor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. zobacz więcej wideo »

"Sposób traktowania nauczycieli przez rząd przypomina to, co... Adam Bodnar o strajku nauczycieli i ich wynagrodzeniu Video: tvn24 Adam Bodnar o strajku nauczycieli i ich wynagrodzeniu 12.04 | Adam Bodnar o strajku nauczycieli i ich wynagrodzeniu Video: tvn24 Adam Bodnar o strajku nauczycieli i ich wynagrodzeniu 12.04 | Adam Bodnar o strajku nauczycieli i ich wynagrodzeniu zobacz więcej wideo »

Adam Bodnar o strajku nauczycieli i ich wynagrodzeniu Bodnar: mam nadzieję, że nie będziemy mieli takiej sytuacji,... Video: tvn24 Bodnar: mam nadzieję, że nie będziemy mieli takiej sytuacji,...12.04 | Bodnar: mam nadzieje, że nie będziemy mieli takiej sytuacji żeby matury się nie odbyły Video: tvn24 Bodnar: mam nadzieję, że nie będziemy mieli takiej sytuacji,...12.04 | Bodnar: mam nadzieje, że nie będziemy mieli takiej sytuacji żeby matury się nie odbyły zobacz więcej wideo »

Bodnar: mam nadzieję, że nie będziemy mieli takiej sytuacji,... Bodnar: jestem gotowy do mediacji, ale do tanga trzeba dwojga Video: tvn24 Bodnar: jestem gotowy do mediacji, ale do tanga trzeba dwojga12.04.| Chętnie podjąłbym się roli mediatora i wyrażam pełną gotowość wystąpienia w takiej roli - stwierdził w "Faktach po Faktach" TVN24 dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Dodał jednak, że "to nie może być tak, że inicjatywa wypływa ze strony związkowej, a rząd w tym temacie milczy". Video: tvn24 Bodnar: jestem gotowy do mediacji, ale do tanga trzeba dwojga12.04.| Chętnie podjąłbym się roli mediatora i wyrażam pełną gotowość wystąpienia w takiej roli - stwierdził w "Faktach po Faktach" TVN24 dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Dodał jednak, że "to nie może być tak, że inicjatywa wypływa ze strony związkowej, a rząd w tym temacie milczy". zobacz więcej wideo »

Bodnar: jestem gotowy do mediacji, ale do tanga trzeba dwojga "Strajkujemy bo już dłużej, dłużej nie możemy". Nauczyciele z... Video: Fakty TVN "Strajkujemy bo już dłużej, dłużej nie możemy". Nauczyciele...Co gra w duszy nauczycieli? Sporo Perfectu, Lady Pank, Big Cyc, Dżem, Czesław Niemen i przeboje zagraniczne. Do wszystkich są nowe słowa, ale na jeden temat: warunków życia, pracy, zarobków i strajku nauczycieli. Posłuchać powinna minister edukacji. Video: Fakty TVN "Strajkujemy bo już dłużej, dłużej nie możemy". Nauczyciele...Co gra w duszy nauczycieli? Sporo Perfectu, Lady Pank, Big Cyc, Dżem, Czesław Niemen i przeboje zagraniczne. Do wszystkich są nowe słowa, ale na jeden temat: warunków życia, pracy, zarobków i strajku nauczycieli. Posłuchać powinna minister edukacji. zobacz więcej wideo »

"Strajkujemy bo już dłużej, dłużej nie możemy". Nauczyciele z...

Oceniając system oświatowy, skupiamy się zwykle nad tym, czego i jak uczy szkoła. Ale w warunkach społeczeństwa przemysłowego i postprzemysłowego, jej niesłychanie istotną funkcją jest też zapewnianie dzieciom i młodzieży dziennej opieki w godzinach pracy rodziców. Rozwój oświaty powszechnej związany był ściśle z rewolucją przemysłową, gdy rodziny przestawały być jednostkami produkcyjnymi. Chodziło zarówno o zapewnienie przyszłej sile roboczej minimalnych kompetencji intelektualnych i kulturowych niezbędnych do udziału w coraz bardziej skomplikowanych procesach produkcyjnych, jak i objęcie opieką dzieci w czasie aktywności zawodowej rodziców. W tym sensie obowiązkowa oświata powszechna jest niezbędnym elementem stabilnej i zapewniającej bezpieczeństwo organizacji życia codziennego nowoczesnego społeczeństwa.

Mapa strajku nauczycieli / Źródło: Kontakt24

Kto zajmie się dziećmi

Dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym jest w Polsce około 5,1 miliona. Do tego dochodzą przedszkolaki. Odliczając przedszkolaki, dzieci i młodzież, które uczą się w placówkach prywatnych, których strajk nie dotyczy, i uwzględniając szacunkowo zasięg strajku na około 60-65 proc. publicznych szkół i przedszkoli, w grę wchodzi zorganizowanie przez rodziny opieki nad ponad 3,5 milionem dzieci.



"Strajk nauczycieli jest przyczyną głębokiego zaburzenia spokoju życia codziennego" / Źródło: tvn24

To wielkie zadanie i olbrzymi wysiłek, który zaburza spokojność życia codziennego, która wszędzie i zawsze jest głęboko ceniona. W dniach poprzedzających strajk trwały w gronach rodzinnych gorączkowe ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi w godzinach szkolnych. Angażowano przede wszystkim babcie i dziadków, ale wujkowie i ciotki także zostali objęci zainteresowaniem. Funkcjonują też, zwłaszcza w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, nieformalne spółdzielnie sąsiedzko-rodzicielskie, dzielące się obowiązkami przywożenia i odwożenia dzieci ze szkoły. Rozszerzyły one zakres swego działania o opiekę nad dziećmi w godzinach szkolnych. Większość społeczeństwa może zatem uważać, że nauczycielom należy płacić lepiej i ich roszczenia są uzasadnione, ale jednocześnie skłaniać się do poglądu, że lepiej, by nie strajkowali, bo rodziny są w kłopocie.

"W grę wchodzi zorganizowanie opieki nad ponad 3,5 milionem dzieci" / Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

"Świnia plus" kontra "nauczyciel plus"

Jeżeli PiS uważa, że da się w ten sposób przetrzymać strajk i zminimalizować ponoszone z jego okazji polityczne straty, to ryzykuje bardzo dużo. Po pierwsze, przyczyną głębokiego zaburzenia spokoju życia codziennego, które dotyka większość rodzin, jest oczywiście strajk nauczycieli, ale na koniec dnia za niepokój odpowiadają ci, którzy rządzą. A rządzi PiS. Argument podnoszony przez rząd, że "budżet nie jest z gumy" i nie możemy dać nauczycielom, bo nie ma z czego, słabo przemawia do opinii publicznej, skoro na jedno pstryknięcie prezesa PiS dla potrzeb wyborczych w ramach "piątki Kaczyńskiego" znalazło się 20 miliardów tym roku i po 40 miliardów w latach następnych.

Odtwarzaj Szydło: szef ZNP wie, że porozumienie jest gotowe do podpisania / Wideo: tvn24

Fatalne wrażenie – może tylko nie na właścicielach niskoobszarowych gospodarstw rolnych - zrobiły też "krowy plus" i "świniaki plus". Nauczyciele od dawna prosili, a nie zostało im dane. Beneficjenci nowej "piątki" nie prosili, a dostali. Najprostsze rozumowanie w rodzinach dotkniętych zaburzeniami w organizacji dnia codziennego nasuwa się samo: pokazaliście, że jak wam zależy, to w budżecie znajdziecie. No to znajdźcie i dajcie nauczycielom, co im się należy, bo my chcemy mieć wreszcie spokój i poukładać w swoich domach życie. "Nauczyciele od dawna prosili, a nie zostało im dane" / Źródło: tvn24

Ponadto kalkulacja na to, że opinia publiczna odwróci się od nauczycieli, co umożliwi złamanie strajku i minimalizację kosztów politycznych ponoszonych przez obóz władzy, ma jeszcze jedną słabą stronę. Wybory do Parlamentu Europejskiego za pasem, a wkrótce po nich – wybory krajowe. I w jednych, i w drugich nauczycielskie związki zawodowe nie wystawiają listy – a PiS jak najbardziej. Wybory są okazją do rozliczania podmiotów politycznych za to, co wyborcę boli. Nauczycieli nie ma jak rozliczyć przy urnach, a PiS się da.



Po trzecie, efekt strajku nauczycielskiego może być bardzo bolesny dla PiS ze względu na jego moment – i nie chodzi tutaj tylko o terminy egzaminów maturalnych i gimnazjalnych, lecz o rozłożenie w czasie dyskusji politycznych toczących się nie w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych, ale w rodzinach. Tegoroczne Święta Wielkanocne przypadną w czasie strajku i na miesiąc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jako były czynny polityk i to wysokiego szczebla wiem, że przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, kiedy to rodziny spotykają się ze sobą, zasiadają za stołem i gadają, także o polityce, kierownictwa konkurujących o władzę partii głowią się nad jednym: a co tu wymyślić, by przy świątecznym stole mówili o nas dobrze, a o naszych konkurentach źle. A jeśli o nas w ogóle nie będą mówili, to niech chociaż o naszych konkurentach mówią źle. W tym roku za wielkanocnym stołem będzie się mówiło o strajku i PiS. I mówiło źle.

Odtwarzaj Szydło: nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że młodzież nie będzie mogła napisać matur / Wideo: tvn24

Teraz albo nigdy

Sądzę, że nauczyciele zdają sobie sprawę z tych podstawowych uwarunkowań, co wzmaga ich determinację. Wiedzą jedno: albo teraz, albo nigdy – w każdym razie nie w najbliższych latach. Wiedzą, że każda partia rządząca jest najbardziej tkliwa na presję płacową przed wyborami, a po wyborach każda partia rządząca się utwardza. Wiedzą, że największe szanse na spełnienie, choćby częściowe, swoich postulatów mają właśnie teraz; po wyborach, jeśli PiS je wygra, nie dostaną nic. Jeśli wygra je opozycja, to dostaną nic albo niewiele. "Nauczyciele wiedzą jedno: albo teraz albo nigdy" Miło im się słucha deklaracji przewodniczącego PO, że jak jego partia wygra wybory, to 1000 złotych podwyżki da. Ale wiedzą, że dziś w Sejmie, przy poparciu opozycji, przesądza się o wzroście sztywnych wydatków budżetu na przyszłe lata właśnie o te pisowskie 40 miliardów. Ponieważ państwowa kiesa zostaje w ten sposób wyczerpana aż do dna, to wiedzą, że ewentualny niepisowski rząd i tworząca go koalicja, żeby dać im, będzie musiał komuś zabrać. A będzie po wyborach i zawsze łatwiej komuś nie dać niż zabrać to, co dostał.

Premier Morawiecki zapowiedział na po świętach "okrągły stół" w sprawie oświaty. Nie wiadomo, nad czym mieliby debatować jego uczestnicy i kto by się do nich zaliczał, ale istotna politycznie informacja jest jedna: do świąt żadnych negocjacji na poważnie z nauczycielami nie będzie, a po świętach się zobaczy. Determinację nauczycieli może osłabić jedynie stan ich portfeli: nie są to ludzie zamożni i budżety domowe, jeżeli nie mają lepiej zarabiających współmałżonków, dopinają na styk. Determinację PiS może natomiast nadwyrężyć jedynie spadek deklarowanego w sondażach poparcia w wyborach do PE poniżej 30 procent. To, co się stanie po świętach, zależy zatem od tego, co spadać będzie szybciej i bardziej: stany kont bankowych nauczycieli czy słupki sondażowego poparcia dla PiS.

Odtwarzaj Nauczyciele dalej strajkują. Premier proponuje okrągły stół / Wideo: tvn24