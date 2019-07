Podziel się



W szpitalu Alvarado w San Diego ogłoszono specjalny kod oznaczający zewnętrzną katastrofę. W placówce panował chaos - dzieci płakały, inne bały się nawet odezwać, rodzice wykrzykiwali imiona na korytarzach. Mniej więcej w tym samym czasie Brenda Spencer, nastolatka, która otworzyła ogień do uczniów podstawówki, wyjaśniła dziennikarzowi, że zrobiła to, bo.... nie lubi poniedziałków. Zainspirowany jej makabrycznym wyznaniem Bob Geldof napisał utwór “I Don’t Like Mondays”, który został wydany kilka miesięcy po strzelaninie, w lipcu 1979 roku, równo 40 lat temu.

Brenda Spencer nie wyglądała na osobę, która mogłaby komuś zrobić krzywdę - bardzo szczupła (ważyła nieco ponad 40 kilogramów), niska (mierząca poniżej 160 centymetrów), piegowata, w okularach, z długimi, prostymi, rudymi włosami. - Była po prostu drobną, bardzo dziwną dziewczyną - powiedział Terry Sizemore, uczeń z jej szkoły Patrick Henry High School.

Po tym, jak zabiła dwie dorosłe osoby i raniła ośmioro dzieci, jej wygląd nie uległ zmianie. Ludzie opisywali ją już jednak zupełnie inaczej. - Wygląda dla mnie na złą. Z tymi okularami i długimi, rudymi włosami wygląda przerażająco. Jak postać z horroru. Nigdy nie słyszałam jej głosu, nie słyszałam, jak mówi, ale jest straszna - mówiła jedna z jej ofiar, Monica Selvig.

"Ona nie jest potworem"

Urodzona w 1962 roku Brenda za fasadą bezbronnej i nieco nietypowej nastolatki skrywała masę problemów. Miała zaledwie 9 lat, kiedy jej rodzice rozwiedli się. Po rozwodzie rodziców mieszkała razem z ojcem, Wallace'em Spencerem, oraz starszym rodzeństwem. "Brenda za fasadą bezbronnej i nieco nietypowej nastolatki skrywała masę problemów" / Źródło: Getty Images Dot Spencer, matka Brendy, tłumaczyła rozwód domniemanymi zdradami męża.

Syn Scott i córka Teresa chcieli po rozwodzie zostać z ojcem, a sąd, by nie rozdzielać rodzeństwa, zdecydował, że Brenda również trafi pod jego opiekę. Wallace i jego dzieci żyli w biedzie. Brenda i jej ojciec spali wspólnie na materacu na podłodze.

Zdaniem matki Brenda była aktywnym i radosnym, dobrze wychowanym dzieckiem. Kochała zwierzęta, chciała zostać weterynarzem. Pasjonowała ją fotografia. - Nigdy nie miała problemów w szkole - mówiła. - Nigdy nie była osobą agresywną. Nigdy nie biła dzieci z okolicy ani nie robiła niczego podobnego. Zawsze była kochana i opiekuńcza. I potem nagle coś takiego. Trudno to zrozumieć - wspominała Dot w kontekście strzelaniny.

- To była moja mała dziewczynka. Ona nie jest potworem - opowiadała o córce w dokumencie “Nie lubię poniedziałków”.

"Pamiętam, jak wracał wściekły z pracy i bił mnie po głowie"

Nauczyciele z Patrick Henry High School mieli wrażenie, że Brenda nie jest zainteresowana nauką. Opisywali ją jako introwertyczną, wspominali, że często nie byli pewni, czy podczas lekcji po prostu nie śpi. Możliwe, że na jej trudności w nauce miało wpływ uszkodzenie mózgu, którego miała doznać podczas wypadku na rowerze w dzieciństwie. Przypadłość ta została zdiagnozowana jednak dopiero w więzieniu.

"Często miała problemy z powodu wagarowania i nieodrabiania lekcji. Była inna, to na pewno. Ale nigdy nikomu nie przeszkadzała" - wspominał jeden z jej znajomych ze szkoły w rozmowie z “Washington Post”.

Z powodu wagarowania została w 1978 roku skierowana do placówki dla problematycznych uczniów. Rodzice Brendy zostali tam poinformowani, że ich córka ma myśli samobójcze. Matka była pewna, że to ojciec, pod którego opieką pozostawała Brenda, zajmie się nią. Wallace Spencer zignorował jednak ostrzeżenie. Tłumaczył, że nie widział ku temu podstaw. "Jak stwierdza się, że ktoś ma myśli samobójcze? Nie wiem" - powiedział w wywiadzie w 2006 roku.

Ostry ojciec, który nienawidził świata i matka jak kamień, która nie miała kontaktu z dziećmi - tak rodziców Brendy scharakteryzował jej obrońca, Michael McGlinn. Ona sama opisywała, że ojciec był dla niej okropny. W 2001 roku oskarżyła go o to, że pod wpływem alkoholu bił ją i wykorzystywał seksualnie, czemu Wallace stanowczo zaprzeczał. Oskarżenia powtórzyła, kiedy w 2005 roku ubiegała się o zwolnienie warunkowe. Jej rewelacje były traktowane sceptycznie, bo często gubiła się w zeznaniach.

Do swoich domniemanych oprawców zaliczała też starsze rodzeństwo. Zarówno jej siostra, jak i brat zarzekali się, że jej opowieści są nieprawdziwe. Pytani o dzieciństwo Brendy po wielu latach mówili, że miała bardzo dobrą relacje z ojcem, z którym dzieliła wspólne pasje, m.in. chodzili na wycieczki w góry. Jej brat ocenił nawet, że ojciec powinien ją częściej karać, bo za często dostawała to, czego chciała. Miała też uwielbiać swojego starszego brata, Scotta, którego stawiała sobie za wzór. Zdaniem siostry, Teresy, Brenda była trudna we współpracy, kłótliwa, a od ojca wolała matkę, mimo że ten nie nakładał na nią żadnych obowiązków, a jedynie chciał, aby przestrzegała zasad panujących w domu.

Matka Brendy z kolei przyznała po latach, iż podejrzewała, że Wallace gnębi najmłodszą córkę, bo zachowywała się nietypowo. Nie starała się jednak uzyskać opieki nad dziewczynką na drodze sądowej, bo, jak mówiła, nie było jej stać na prawnika.

- Czuję, że to jej ojciec powinien być w więzieniu, a nie ona - mówiła w dokumencie o córce.

"Interesowała się bronią"

Uczniowie z jej szkoły wspominali, że Brenda była przede wszystkim cicha i samotna. Możliwe, że miała na to wpływ jej orientacja seksualna. Opisywała się jako “homoseksualna od urodzenia”.

"Zawsze chodziła po szkole sama" - wspominała w wywiadzie z “Washington Post” Jolene Davis, jedna z uczennic. "Nie sądzę, żeby miała jakichkolwiek przyjaciół. Ale to nie było tak, że była jakaś bardzo smutna. Czasem się uśmiechała. Interesowała się bronią" - dodała. Kiedyś komuś zaczęła wprost grozić. Nikt się jednak tym nie przejął. - Była za mała, żeby być straszna - wyjaśnił jeden z uczniów.

To ojciec nauczył ją strzelać z wiatrówki. Celem były ptaki i puszki. Potem Brenda zaczęła zdobywać medale w konkursach strzeleckich. Zaczęła też okazywać wrogość policjantom. Kiedyś przyznała, że chciałaby któregoś z nich zastrzelić. W szkole opowiadała, że będzie sławna oraz że byłaby dobrym snajperem.

Latem 1978 roku dziewczyna została aresztowana po tym, jak razem ze znajomym ostrzelali szkołę, w której rok później zabiła dwie osoby. Oblali też mury placówki farbą i poprzewracali ławki w klasach.

W grudniu kurator sądowy skierował Brendę Spencer na badanie psychiatryczne. Lekarze orzekli, że dziewczyna musi trafić do szpitala psychiatrycznego z powodu depresji. Na to nie wyraził jednak zgody jej ojciec. Miał inny pomysł - z okazji Bożego Narodzenia podarował jej karabinek półautomatyczny Ruger 10/22 z celownikiem optycznym i pięciuset nabojami.

- Poprosiłam o radio, a on kupił mi broń.- Czułam, jakby chciał, żebym się zabiła - wspominała dziewczyna.

Około tydzień przed strzelaniną Brenda miała mówić znajomym, że “chciałaby zrobić coś wielkiego, żeby trafić do telewizji”.

"Nie lubię poniedziałków. To ożywia dzień"

Do tragedii doszło w chłodny poniedziałkowy poranek, 29 stycznia 1979 roku. Uczniowie szkoły podstawowej w San Diego czekali przed bramą, by wejść do środka. Wtedy usłyszeli odgłosy przypominające odpalanie fajerwerków. Dyrektor Burton Wragg i nauczyciel Daryl Barnes wyszli z budynku, by sprawdzić, co się dzieje. Barnes zauważył, że Wragg pochyla się nad płaczącym, leżącym na ziemi dzieckiem, potem nagle obraca się i upada w krzaki. Na jego koszuli pojawiła się wielka plama krwi. Dyrektor podstawówki nie przeżył tego poranka.

Barnes zaczął wciągać dzieci do szkoły i prosić sekretariat o wezwanie policji. Do leżącego dyrektora podbiegł dozorca Mike Suchar, trzymając w ręku koc. Wtedy sam został śmiertelnie trafiony.

"Nagle poczułam, jak całe moje ciało zasypia" - wspominała raniona tego dnia Christy Buell, która miała wtedy 9 lat. "Usłyszeliśmy, jak ktoś krzyczy: uciekajcie, uciekajcie!" - opowiadała. "Jedna z nauczycielek usłyszała mój płacz, otworzyła drzwi i wciągnęła mnie do środka, kiedy nad naszymi głowami przeleciały dwie kolejne kule, które trafiły w drzwi. Nie znam jej imienia, ale uratowała mi życie" - powiedziała Buell w rozmowie z “Good Housekeeping”.

Cam Miller, inny dziewięciolatek raniony tamtego feralnego dnia, miał na sobie nową, niebieską kamizelkę i pasującą do niej koszulę. Jak dowiedział się po latach - w ulubionym kolorze Brendy Spencer. Po tragedii już nigdy nie włożył niebieskiej koszuli.

Troje z ośmiorga rannych dzieci miało rany brzucha. Młody policjant, który próbował dostać się do dyrektora szkoły, został postrzelony w szyję. Szczęśliwie uniknął paraliżu.

Brenda Spencer oddała tego dnia 36 strzałów z odległego o 45 metrów okna swojego domu. Trafiła 11 razy. Policja zdołała nie dopuścić do masakry, zasłaniając dom nastolatki śmieciarką. W tym czasie ewakuowała dzieci do ambulansów tylnymi drzwiami szkoły.

Spencer zabarykadowała się w swoim domu. Negocjacje z policją trwały sześć godzin. Dziewczyna groziła funkcjonariuszom, że jeśli wyjdzie na zewnątrz, zacznie do nich strzelać. Rozmawiała też z Gusem Stevensem, reporterem "The San Diego Evening Tribune", który dzwonił do wszystkich domów w okolicy szkoły, aby dowiedzieć się czegoś o strzelaninie. Kiedy dodzwonił się do Brendy Spencer, zapytał ją o powód masakry. "Nie lubię poniedziałków. To ożywia dzień" - odpowiedziała szesnastolatka. Od dziennikarza dowiedziała się też, ile osób trafiła. “Tylko tyle? Byłam pewna, że więcej” - skomentowała.

"Zostanę tu jeszcze trochę. Chcę się jeszcze trochę pobawić. Dzieci wyglądały jak stado krów. To było naprawdę łatwe. Fajnie było patrzeć na dzieci w czerwonych i niebieskich kurtkach narciarskich. Były łatwymi celami. To było tak łatwe jak strzelanie do kaczek na jeziorze. Podobało mi się, jak zwijają się z bólu po postrzeleniu" - opowiadała policyjnym negocjatorom.

Spencer poddała się po obietnicy ze strony negocjatorów, że dostanie obiad z Burger Kinga. Wyszła z domu, spokojnie odłożyła broń i oddała się w ręce policji. Wszyscy z przerażeniem stwierdzili, że sprawcą masakry jest niepozorna dziewczynka z pryszczami na twarzy i posklejanymi, długimi włosami, ubrana niczym wojskowy.

W domu Spencerów policja znalazła 200 sztuk amunicji, butelki po piwie i whisky. Szesnastolatka w momencie zatrzymania nie była jednak pod wpływem alkoholu ani narkotyków.

"Wyglądała jak diabeł"

Brenda przyznała się do dwóch zarzutów zabójstwa pierwszego stopnia, a także do zarzutów napadu z bronią w ręku. Początkowo nie okazywała skruchy. Chwaliła się, że strzelanie do dzieci było łatwe. Zwłaszcza do tych, które miały na sobie puchowe kurtki. Przyznała, że z przyjemnością obserwowała latające wokół pióra. Prowadzący sprawę prokuratorzy mówili, że wydawało się, iż nie ma duszy.

- Kiedy ją zobaczyłem, wyglądała jak osoba zła, przerażająca. Jak diabeł. Obojętne, puste spojrzenie. Siedziała i po prostu się na mnie gapiła - wspominał po latach spotkanie z Brendą w sądzie Cam Miller, jedna z jej ofiar.

Inaczej oceniał to jej obrońca. - Jest bardzo przestraszona, niepewna swojej przyszłości - przekonywał w lutym 1979 roku Michael McGlinn. Do końca wierzył, że Brenda Spencer nie jest potworem, nie stanowi zagrożenia, a strzelanina była wynikiem różnych okoliczności. - Nie obawiam się, że skrzywdziłaby mnie albo moją rodzinę - mówił po latach w filmie dokumentalnym.

Dzień po swoich osiemnastych urodzinach, 4 kwietnia 1980 roku, Spencer została skazana na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie po 25 latach.

"Co, jeśli wpadli na pomysł po tym, co ja zrobiłam?"

Wyrzuty sumienia zaczęła okazywać dużo później, w 1993 roku, kiedy mogła zacząć się ubiegać o zwolnienie warunkowe. W telewizyjnym wywiadzie przekonywała, że podczas strzelaniny miała halucynacje, chociaż badanie toksykologiczne nie wykazało obecności narkotyków w jej organizmie. - Oglądałam telewizję i zaczęłam pić whisky, wzięłam tabletki, do tego paliłam marihuanę - mówiła. - Zaczęłam mieć halucynacje. Kiedy wyjrzałam na zewnątrz, zobaczyłam komandosów. Myślę, że po prostu próbowałam dać się zabić.

Wielokrotnie zmieniała zeznania. Mówiła między innymi o strzelaniu na oślep, o samoobronie, a także o tym, że policja strzelała do rannych.

Podczas ubiegania się o zwolnienie warunkowe w 2005 roku twierdziła z kolei, że wie, co zrobiła, ale nie pamięta samej strzelaniny. Na kolejnych przesłuchaniach coraz mocniej wyrażała żal. - Wiem, że powiedzenie "przepraszam" niczego nie naprawi. Przy okazji każdej szkolnej strzelaniny czuję się w jakiś sposób odpowiedzialna. Co, jeśli wpadli na pomysł po tym, co ja zrobiłam? - mówiła.

Od 1979 roku w szkolnych strzelaninach w USA zginęło co najmniej 140 osób, a około 300 odniosło rany. W amerykańskich szkołach zdarzały się już wcześniej ataki z bronią, ale sprawa Spencer była pierwszą, która zdobyła rozgłos w całym kraju, co spowodowało panikę wśród rodziców.

- Na pewno była babcią szkolnych strzelanin - tak o Brendzie Spencer powiedział w dokumencie z 2006 roku Gene Cubbinson, reporter NBC. - Ona to wszystko zaczęła - dodał.

"Układ scalony wewnątrz jej głowy został przeciążony"

Bob Geldof, lider The Boomtown Rats i inicjator koncertów Live Aid oraz Live 8, usłyszał o słynnych słowach Brendy o nielubieniu poniedziałków podczas trasy koncertowej. - Wydało mi się to trochę dziwne. Myślałem o tym w drodze do hotelu i powiedziałem: układ scalony wewnątrz jej głowy został przeciążony (w oryginale "silicon chip inside her head had switched to overload" - pierwszy wers utworu - red.). Zapisałem to - opowiadał Geldof. - To był idealnie bezsensowny czyn. I to był idealnie bezsensowny powód, aby go popełnić. Więc może napisałem idealnie bezsensowną piosenkę, żeby to zilustrować. To nie była próba wykorzystania tej tragedii - zapewniał.

Rodzina Spencer próbowała zatrzymać wydanie singla “I Don’t Like Mondays” w USA, ale bez powodzenia. Utwór stał się hitem - wylądował na pierwszych miejscach list przebojów w Wielkiej Brytanii i kilkudziesięciu innych krajach, można go było usłyszeć w prawie każdym radiu w Stanach, chociaż tam nie trafił na najwyższe miejsca list przebojów. Prawie, bo w San Diego przez kilka lat od strzelaniny go nie puszczano. Do dziś jednak stacje radiowe mają zwyczaj umieszczać ten kawałek w swoich poniedziałkowych programach, ponieważ może być uznany za narzekanie na początek tygodnia.

Wiele lat później, w jednym z wywiadów, Geldof stwierdził, że żałuje napisania "I Don’t Like Mondays", bo sprawił, że Spencer stała się sławna. "Jej brat sądził nawet, że ojciec powinien ją częściej karać, bo za często dostawała to, czego chciała" / Źródło: Getty Images Utwór był też przykrym wspomnieniem dla ofiar. Jedna z nich, Mary Rintoul, powiedziała “The Mirror”, że usłyszała piosenkę podczas randki z przyszłym mężem. "To Boomtown Rats" - powiedział chłopak. "Wiem, ta piosenka jest o mnie" - odpowiedziała dziewczyna.

"Moja siostra jest w więzieniu"

Spencer uważa, że dzięki oddzieleniu od rodziny stała się inną osobą. W więzieniu zachowywała się wzorowo. Podczas jednego z przesłuchań, gdy ubiegała się o zwolnienie warunkowe, stwierdziła, że nie ma wątpliwości, iż po wyjściu z więzienia znalazłaby pracę.

Po strzelaninie ojciec Brendy nadal mieszkał w domu naprzeciwko szkoły. Ożenił się ponownie. Jego wybranką została 17-letnia Sheila, młodsza koleżanka jego córki zza krat. Była tak podobna do Brendy Spencer, że sąsiedzi dzwonili na policję przerażeni, iż sprawczyni szkolnej masakry wyszła na wolność.

Wallace i Sheila wzięli ślub rok po tym, jak Brenda trafiła do więzienia, bo nastolatka zaszła w ciążę. Potem powtórzyła scenariusz poprzedniej żony Wallace’a i zostawiła go samego z córką. Najmłodsza córka Spencera poszła do przedszkola, w którym nauczycielką została jedna z ofiar Brendy. - Moja siostra jest w więzieniu, wiesz? - miała do niej zagaić pewnego dnia.

Brendzie Spencer odmówiono zwolnienia warunkowego z kalifornijskiego więzienia już pięć razy. Kolejny raz będzie mogła ubiegać się o nie w sierpniu tego roku.