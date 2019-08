Podziel się



Dymisja Marka Kuchcińskiego nie rozwiązuje problemów, które ujawniła afera z jego lotami. Bo też nie same przeloty są istotą sprawy, ale kłamstwa i stopień skorumpowania najwyższej kadry urzędniczej. Zobaczyliśmy, w jak fatalnym stanie jest państwo rządzone przez PiS. Dla Magazynu TVN24 pisze Łukasz Pawłowski z "Kultury Liberalnej".

Kiedy Jarosław Kaczyński, ogłaszając odejście Kuchcińskiego, zapewniał jednocześnie, że żadne prawo i obyczaje nie zostały złamane, a następnie przypominał loty Donalda Tuska sprzed kilku lat, można było dojść do wniosku, że prezes PiS nie rozumie, co tak naprawdę się stało. Albo ten brak zrozumienia udaje.

Odtwarzaj Kaczyński: Pan marszałek nie złamał prawa / Wideo: tvn24

Pomińmy nawet to, że sprawa lotów Tuska była opisywana przez media już wiele lat temu; pomińmy, że politycy PiS mają pełną władzę w państwie od czterech lat i jeśli tylko za czasów Tuska dochodziło do jakichś nieprawidłowości, mieli wszelkie narzędzia, by je wyjaśnić. Pomińmy nawet fakt, że pełne oburzenia wystąpienie Kaczyńskiego poprzedzono krótkim nagraniem sprzed lat, w którym ten sam Kaczyński mówi, żeby z lotów Tuska "nie robić afery".

Te wszystkie sprzeczności i teatralne gesty – jak rzucanie na podłogę sali konferencyjnej wydrukowanej listy lotów byłego premiera (nieprawdziwej, jak się potem okazało, bo zawierającej także loty odwołane) – mają tylko jeden cel: zaciemnienie istoty problemu. Taki sam cel ma twarda zapowiedź stworzenia nowych przepisów, które "uregulują tę sprawę" i to w sposób "rygorystyczny".

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel rzuca na podłogę dokumenty z listą lotów byłego premiera / Źródło: Marcin Obara / PAP

Albowiem wbrew temu, co mówi prezes PiS, przepisy regulujące to, kto ma prawo do przelotów rządowym samolotem i jak powinny być organizowane podróże najważniejszych osób w państwie, istnieją od dawna. Problem polega na tym, że politycy PiS tych przepisów nie przestrzegają. A urzędnicy, piloci i oficerowie Służby Ochrony Pastwa, odpowiedzialni za ich egzekwowanie, nie mają odwagi, by się politykom postawić. Mało tego, złapani na wykroczeniu są gotowi wielokrotnie kłamać, by polityka bronić.

Kłamca, kłamca

Trudno zliczyć, ile razy najwyżsi urzędnicy Kancelarii Sejmu i, stanowiącego jej część, Centrum Informacyjnego Sejmu kłamali w ostatnich tygodniach, próbując zataić skalę nadużyć marszałka Kuchcińskiego.

I tak na samym początku słyszeliśmy, że lotów polityka z rodziną w ogóle nie było, następnie, że było ich kilka, a potem, że ponad 20. W rzeczywistości liczba ta jest jeszcze wyższa, chociaż wciąż nieznana, bo nieznana jest pełna lista lotów marszałka. Ta opublikowana przez CIS okazała się niekompletna (kolejne kłamstwo). Mówiono nam również, że nie było lotów, w których rodzina marszałka podróżowałaby sama. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzólka nazywał te nieoficjalne wówczas informacje mediów "fake newsami" i wyśmiewał je na Twitterze (pisownia oryginalna):

"Zaczyna się. 'Po koszule' latali, bez Marszałka Sejmu na pokładzie etc. Czekam na hit, że sam syn pilotował lub w ogóle, że za sterami nikt nie siedział. A poważnie to rozumiem, że rozpoczynamy czas "anonimowych doniesień" i "naszych rozmówców". Wrzucać trzeba, bo temat się kończy".



Panu @AndrGrzegrzolka, czyli dyrektorowi Centrum Informacyjnego Sejmu tweet się zgubił. Proszę pana, proszę go sobie na nowo wkleić na profil, bo po oświadczeniu Marszałka, że jednak jego żona latała sama rządowym samolotem nie mogę go znaleźć. A ładny był: — Łukasz Pawłowski (@LukPawlowski) 5 sierpnia 2019

Po tym, jak sam Kuchciński przyznał, że jego żona leciała rządowym samolotem bez marszałka na pokładzie, wpis dyrektora CIS został skasowany. Potem okazało się jeszcze, że lot, który – jak zapewniał Kuchciński – nie był specjalnie dla żony zamówiony, jednak zamówiony był. Prawdę ujawnili znów dziennikarze, nie urzędnicy.

Następnie Grzegorz Łakomski i Rafał Lesiecki z portalu TVN24.pl ustalili, że oprócz dzieci i żony marszałka latali liczni politycy PiS, niekiedy z rodzinami, w tym między innymi Stanisław i Maria Piotrowiczowie, a także Zdzisław Krasnodębski i Anna Krasnodębska. To po tych ustaleniach poseł Piotrowicz tłumaczył się, że przewoził na pokładzie zamrożony lek dla żony. Tłumaczenie także zostało podane w wątpliwość, chociażby dlatego że lekarze głęboko zamrożonych leków wymagających natychmiastowego transportu pacjentom nie wydają. Później lista pasażerów marszałka wciąż się wydłużała.

Andrzej Grzegrzółka pytany o to, dlaczego kłamał w sprawie przelotów odpowiadał, że CIS przekazywało takie informacje, jakie w danym momencie miało do dyspozycji. Kto tych błędnych informacji urzędnikom udzielił i jak to możliwe, że nie byli w stanie ich zweryfikować już się nie dowiedzieliśmy.

Odtwarzaj Grzegrzółka: komplet dokumentów ws. lotów Kuchcińskiego jest dostępny w Kancelarii Sejmu / Wideo: tvn24

Niepokornych nie tolerujemy

Wymieniona wyżej dwójka urzędników próbowała zataić prawdę przed opinią publiczną, ale przecież nie tylko oni odpowiadają za nadużycia popełniane przez marszałka. Przez wiele, wiele miesięcy w organizację wątpliwych przelotów z wątpliwymi pasażerami na pokładzie musiały być zaangażowane dziesiątki, jeśli nie setki osób: urzędnicy Kancelarii Sejmu, oficerowie Służby Ochrony Państwa, piloci, pracownicy lotnisk i obsługi technicznej.

"Rodzinne loty o statusie lotów specjalnych nie mieszczą się w żadnych kanonach, a kwestia wysokich kosztów jest najmniejszym z problemów. Mamy tu co najmniej do czynienia z nadużyciem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków. Patrząc na ogromną rzeszę decydentów takiego lotu o specjalnym statusie – od urzędników po wojskowych i ochronę – rodzinne 'odloty' marszałka mogą zniszczyć niejedną karierę" - pisała na łamach "Rzeczpospolitej" Izabela Kacprzak.

A jednak nie mamy żadnych informacji, by przez cztery lata pełnienia funkcji przez marszałka którakolwiek z osób mających wiedzę na temat tego procederu zgłaszała jakiekolwiek nadużycia. Konformizm i strach kompletnie przesłoniły etos pracy urzędnika. To nie przypadek – państwo rządzone przez PiS systematycznie tępi bowiem przejawy urzędniczej niezależności w imię zasady, że urzędnik ma służyć nie państwu, lecz politykowi w danym momencie sprawującemu władzę.

"Dziś urzędnik w starciu z politykiem partii rządzącej jest bezbronny. W sytuacjach, gdy zmuszany jest do łamania procedur i przepisów, ma wybór: wykonać albo się narazić" - pisała na łamach "Gazety Wyborczej" Małgorzata Kolińska-Dąbrowska. I podawała konkretne przykłady.

Jednym z nich jest Jakub Borawski, wiceszef Biura Analiz Sejmowych, zwolniony w czerwcu 2017 roku po 20 latach pracy. Jak czytamy na stronie instytucji, zadaniem BAS są między innymi "badania konstytucyjności przygotowywanych rozwiązań prawnych, ich zgodności z prawem europejskim" oraz "analizy poprawności, efektywności i jakości przygotowywanych rozwiązań prawnych we wszystkich dziedzinach prawa".

3.11.2015 rok. Jakub Borawski w Sejmie / Źródło: Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

Za czasów Borawskiego BAS kilkukrotnie krytycznie oceniało projekty ustaw przygotowanych przez partię rządzącą. Czy to było powodem zwolnienia? Trudno znaleźć inny.

Sam Borawski odmówił nam wypowiedzi na ten temat, bo kilka dni temu wrócił do BAS. Sąd uznał bowiem, że został zwolniony w sposób niezgodny z prawem i nakazał... przywrócenie go do pracy. Takich zwolnień czy degradacji na różnych szczeblach administracji było wiele. Już pod koniec 2015 roku Grzegorz Makowski – w latach 2013-2017 dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji Batorego – ostrzegał, że "PiS znosi wymagania merytoryczne wobec kandydatów do służby cywilnej", co nazywał "partyjnym zawłaszczaniem państwa".

Opublikowany na początku 2018 roku raport fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju szacował liczbę wymienionych urzędników na prawie... 12 tysięcy! "Z całą stanowczością muszę powiedzieć: doświadczonych urzędników zastępują krewni, koledzy, kolesie" - mówił w TOK FM autor tego raportu, Janusz Paczocha, ekspert FOR i były prezydent Bytomia.

A przecież zmiany kadrowe nie obejmowały jedynie urzędów. Dokonywały się także w innych instytucjach służących w jakimś stopniu kontroli działalności polityków: publicznych mediach, prokuraturze, policji czy wojsku.

O tej ostatniej instytucji tak mówił w rozmowie z Onetem Maciej Lasek, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych:

"Oficerów, którzy odmawiają wykonywania lotu, jeśli są łamane zasady bezpieczeństwa, jest coraz mniej", ponieważ "każdy przejaw asertywności w wojsku powodował zesłanie do zielonego garnizonu".

Zdaniem Laska, który jest także jednym ze współautorów słynnej instrukcji HEAD regulującej przeloty najważniejszych osób w państwie, "brak odwagi, aby wyrazić sprzeciw, gdy przepisy lotnicze są naginane, oznacza powrót do praktyk sprzed 2010 roku, gdy liczyło się przede wszystkim wykonanie zadania". 2010 rok to oczywiście rok katastrofy smoleńskiej, po której stworzono nowe procedury.

Odtwarzaj Loty marszałka Marka Kuchcińskiego z rodziną. Maciej Lasek o instrukcji HEAD / Wideo: tvn24

#Tupolewizm w pełnej krasie

W grudniu 2016 roku na łamach "Dziennika. Gazety Prawnej" ukazał się głośny artykuł Zbigniewa Parafianowicza. Tekst był wstrząsający, choć dotyczył rzeczy z pozoru błahej i nudnej – powrotu polskiej delegacji rządowej i towarzyszących jej dziennikarzy z Londynu. Przebieg przygotowań do lotu przyprawia jednak o zawrót głowy. Oto okazało się bowiem, że "ktoś" postanowił zmieścić zarówno dziennikarzy, jak i polityków na pokładzie jednego samolotu, mimo że do Londynu lecieli dwoma maszynami. Liczba osób przewyższała liczbę miejsc, wylot się opóźniał, bo samolot był przeciążony i nie wiadomo było, kto powinien wysiąść.

Zgody na odlot nie wyraziły zarówno obsługa lotniska, jak i – co istotne – kapitan samolotu, który twierdził, że "nie poleci, dopóki problem nie zostanie rozwiązany". Rozwiązanie ostatecznie polegało na tym, że część urzędników – po gorących namowach swoich szefów – zgodziła się poczekać na kolejny lot.

Ale to nie koniec patologii. Na pokładzie rządowego samolotu – wbrew procedurom – znalazły się jednocześnie najważniejsze osoby w państwie, w tym premier Beata Szydło, wicepremier Mateusz Morawiecki, szef MSZ Witold Waszczykowski czy wysocy rangą wojskowi.

Parafianowicz z niedowierzaniem opisuje to, co widzi, a chaos określa zasłyszanym na pokładzie samolotu mianem "tupolewizmu". Jak tłumaczy, to "doktryna, w myśl której można podjąć nawet najbardziej absurdalną próbę załatwienia sprawy wagi państwowej bez przewidzenia potencjalnie tragicznych konsekwencji. […] Na zasadzie 'jakoś to będzie'. Choroba, która – jako jedna z przyczyn – doprowadziła do śmierci 96 najważniejszych osób w państwie na lotnisku Siewiernyj".

Sprawa przelotów Marka Kuchcińskiego to właśnie tupolewizm w czystej postaci: brak poszanowania procedur, brak odpowiedzialności i konformizm nie tylko marszałka, ale też pracujących z nim urzędników.

Żeby naprawić te patologie, nie potrzeba zmiany przepisów. Wystarczy stosować się do już obowiązujących norm. Te jednak politycy PiS konsekwentnie depczą, niepokornych urzędników zaś po prostu się pozbywają. W tym wszystkim na ironię zakrawa fakt, że jedną z ważniejszych obietnic składanych przez PiS było stworzenie sprawniejszego państwa zarządzanego przez kompetentną i niezależną od polityków klasę urzędniczą.

Nieprzypadkowo patronem uczelni kształcącej takie kadry, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP), jest... Lech Kaczyński. Kiedy w 2016 roku ogłaszano decyzję o wyborze patrona Centrum Informacyjnego Rządu, podano, że wybór wynika z zaangażowana byłego prezydenta "w propagowanie idei szkoły, czyli tworzenia nowoczesnej służby publicznej".

Z kolei na stronie internetowej samej KSAP relację z uroczystości nadania patrona opatrzono wypowiedzią Lecha Kaczyńskiego mówiącą, że "nie stworzymy nowoczesnej Polski i nie utrzymamy suwerenności bez sprawnego i skutecznego państwa".

Nadużycia Marka Kuchcińskiego – od lat jednego z najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości – pokazały, jak daleko jest dziś partia od tych ideałów. Dobrze, że Kuchciński został za swoje zachowanie ukarany. Ale były już marszałek jest tylko objawem choroby. Prawdziwe jej źródło tkwi znacznie głębiej.

****

Łukasz Pawłowski - szef działu politycznego i sekretarz redakcji tygodnika "Kultura Liberalna". Twitter: @lukpawlowski