"Siedzieliśmy u Jacka, pijąc zagraniczne whisky. I knuliśmy"

Wyobraź sobie, że masz tylko 17 lat. Dotąd twoim największym stresem była klasówka z fizyki i nagle wpadasz w tryby Wielkiej Historii. Poznajesz Kuronia, Michnika, Mazowieckiego, Geremka, Edelmana… Steviego Wondera. Po nocach mieszasz klej z mąki, nad ranem mażesz nim plakaty wyborcze i wieszasz na każdym słupie. Jeździsz po mieście busem volkswagenem i zdzierasz gardło krzycząc, że Kuroń i tylko on. Nigdy wcześniej i nigdy później nie przeżyłem takiej radości i uniesienia. Nigdy więcej nie poczułem takiego powiewu wolności. Biorąc udział w pokojowej rewolucji, my dzieciaki, zmienialiśmy u boku znanych opozycjonistów ustrój naszego państwa. Wiedzieliśmy, że walczymy po "dobrej stronie mocy", ale chyba niewielu z nas marzyło o tym, że pokonanie "czerwonego" jest w ogóle możliwe.

Wiosną 1989 roku chodziłem do żoliborskiego liceum i miałem 17 lat. Zanim w grudniu tego roku wyprawiłem swoją huczną osiemnastkę, zdawałem najważniejszy w życiu egzamin dojrzałości obywatelskiej, angażując się w prace sztabu wyborczego Jacka Kuronia w ramach Żoliborskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Tworzyliśmy zwartą, liczną grupę żoliborskich licealistów, zaangażowanych w plakatowanie i organizację spotkań kandydatów Solidarności z mieszkańcami naszej dzielnicy. Wraz z kilkoma kolegami byliśmy wtedy zawsze przy Jacku Kuroniu, stąd niektórzy nazywali nas "dziećmi Jacka". Już wtedy czuliśmy z tego powodu szczęście i dumę. Ale dopiero po latach zrozumiałem, ile mieliśmy szczęścia i jak bardzo zmieniło to nasze życie.

Kino Tęcza - po spotkaniu z Jackiem Kuroniem, z lewej Staszek Trzciński, Wojtek Saramonowicz, Adam Wajrak, Piotr Terlecki, Jan Nowicki. Sztab Wyborczy J. Kuronia 12. 05. 1989 rok. / Źródło: Jerzy Szczęsny

Wspomnienie wiosny i pierwszych częściowo wolnych wyborów w '89 roku, w moim przypadku, będzie głównie opowieścią o Żoliborzu, Warszawie i Jacku Kuroniu. A najbardziej o samym Jacku właśnie. To nieuniknione, gdy uczeń pierwszej klasy liceum nieoczekiwanie spotyka człowieka takiego formatu. To tym bardziej oczywiste w 2019 roku, kiedy nasz kraj i Europa potrzebują dzisiaj ludzi takich jak on właśnie.

Ale swoją opowieść pozwalam sobie zacząć od wydarzeń, miały miejsce dziewięć lat wcześniej.

Licealiści z Międzyszkolnego Komitetu Solidarności / Źródło: Krzysztof Miller / Agencja Gazeta

"Kolęda Nocka" i stan wojenny

Pierwszy epizod związany z walką z system pamiętam z 1980 roku, kiedy podglądałem przygotowania do premiery "Kolędy Nocki" w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Mój ojciec Wojciech Trzciński skomponował muzykę do tego oratorium, do poruszających mnie, raptem ośmiolatka, słów Ernesta Brylla. Dały mi one do myślenia i zostały we mnie na długo. Twórcy spektaklu, który powstawał, zanim narodziła się Solidarność, podczas premiery i wywiadów telewizyjnych mieli przypięte znaczki z pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.

Odtwarzaj Fragment i historia przedstawienia "Kolęda-Nocka" z lat 80. / Wideo: STX Jamboree / NCK / Youtube

Później było traumatyczne wspomnienie wprowadzenia stanu wojennego, ściganie nielicznych, ukrywających się przywódców Solidarności, czołgi na ulicach, wojsko na rogatkach Warszawy, puste półki sklepowe, kartki na mięso, cukier i inne podstawowe produkty, kilometrowe kolejki po chleb, masło, papier toaletowy czy benzynę, a także zadymy z ZOMO i okropny "Dziennik Telewizyjny". Wszyscy nienawidzili partii, telewizji i ZSRR. To była bardzo przyspieszona lekcja obywatelska – wiadomo było, kto jest zły i dlaczego wszyscy cierpimy.

Obserwowałem, jak rodzice, wraz z wieloma przewijającymi się przez nasz dom artystami, rozmawiają o polityce. Nie było żadnej nadziei na zmiany. Jak każdy, kto pamięta tamte straszne czasy, mam dziesiątki, jeśli nie setki wspomnień, o których chyba chciałem zapomnieć. Ale te obrazy wracają w najmniej oczekiwanych momentach.

Żoliborz, tu wszystko się zaczęło

Moja pierwsza aktywność w warszawskim podziemiu młodzieżowym zaczęła się na Żoliborzu - dzielnicy, w której się urodziłem, mieszkałem i chodziłem do przedszkola. To Żoliborz i jego mieszkańcy zainspirowali mnie i zachęcili do działania, w tym – co tu dużo mówić – wyjątkowo beznadziejnym momencie drugiej połowy lat 80.

Z kolegami i koleżankami z podstawówki nr 194 na ul. Filareckiej chodziliśmy na demonstracje i msze za ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki. W podziemiach kościoła, z którym był związany ksiądz Jerzy Popiełuszko, działało Przymierze Rodzin i Klub Inteligencji Katolickiej, z którymi to społecznościami sympatyzowaliśmy przez ponad rok. Byliśmy na kilkunastu spotkaniach, wyjechaliśmy też na letni obóz. Przesiąkałem duchem wolności i niezależności.

Odtwarzaj Ksiądz Jerzy Popiełuszko prowadzi nabożeństwo w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Nagranie z 1983 roku

W 1988 roku zdałem do LX Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Górskiego, do tzw. Eksperymentu, gdzie spotkałem nauczyciela historii Romana Tusiewicza. To on zapewnił nam dostęp do książek drugiego obiegu. Wiele z nich mam do dzisiaj. Z kolei mój starszy kolega z liceum - Kuba Boratyński - wciągnął mnie w działalność Międzyszkolnego Komitetu Solidarności (MKS). Wraz z przyjaciółmi redagowaliśmy kilka gazetek podziemnych i angażowaliśmy się w demonstracje w całej Warszawie. Zająłem się także dystrybucją bibuły w żoliborskich liceach.

Budząc Jacka Kuronia

I tu dochodzimy do przełomowej chwili. W marcu 1989 roku, miesiąc po tym, gdy rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, dzięki prof. Tusiewiczowi z LX LO, otrzymałem misję zawiezienia tajnych materiałów do Jacka Kuronia. Osoby znające zwyczaje panujące w domu Kuronia wiedziały, że do jego mieszkania wchodziło się bez pukania i dzwonienia, co więcej, po częstokroć trzeba było budzić gospodarza, który spał o najróżniejszych porach dnia. Zatem po wejściu osobiście obudziłem bohatera polskiego podziemia. Człowieka, o którym wiedziałem, że jest jednym z najbardziej znienawidzonych przez władzę opozycjonistów w Polsce i spędził dziewięć lat w więzieniach PRL-u.

Odtwarzaj "Nogi się pode mną ugięły. Wiedziałem, że to jest największy wróg komunizmu w Polsce" / Wideo: tvn24

Być może ta moja nieśmiałość i ewidentnie rysujące się na mojej twarzy zaskoczenie, a może po prostu młodzieńcze przejęcie, a przez to zaangażowanie bez reszty spowodowały, że wzbudziłem w nim sympatię, szczere rozbawienie, ale i - niezwykłą dla mnie - uwagę. Jacek jeszcze kilkakrotnie wzywał mnie do pomocy, powierzając mi dowiezienie materiałów w rozmaite miejsca. Przy tych okazjach szczegółowo opowiadał mi, o co chodzi, na jakie ważne telefony czeka oraz komu wiozę te ważne papiery. Obdarzał mnie zaufaniem i powierzał "dorosłe" zadania, co ogromnie mi imponowało. Poznałem wtedy inne słynne legendy podziemia solidarnościowego, na przykład Tadeusza Mazowieckiego.

Po kilku tygodniach – już po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu – bodajże w połowie kwietnia, zabrałem do Jacka mojego kolegę z klasy, Adama Wajraka. Jacek znał go od dawna z widzenia - byli sąsiadami w domu przy ulicy Mickiewicza 27.

Jacek Kuroń z rodziną w oknie domu przy Mickiewicza 27 w Warszawie / Źródło: Jacek Piotrowski/Agencja Gazeta

Klej z mąki, wojny plakatowe i zachodnia whisky

Tego samego dnia dostaliśmy z Adasiem propozycję współpracy w nowo powstałym sztabie wyborczym Kuronia, który prowadzili dwaj studenci związani z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów – Andrzej Anusz i Piotr Wójcik. Obaj właśnie zaczynali swoją działalność polityczną, która zaprowadziła ich później do PC i AWS. Wiosną '89 roku byli niewiele starszymi od nas chłopakami, z którymi ramię w ramię walczyliśmy o wygranie wyborów w naszej dzielnicy.

Adam i ja zaczęliśmy z mozołem budować strukturę ponad 100 grup plakatowych na Żoliborzu. To było nasze zadanie – zorganizować i kierować akcją plakatową w całej dzielnicy. Zapraszaliśmy rzecz jasna wszystkich znanych nam młodych ludzi, którzy chcieli włączyć się w sprawę. Niewielu nam odmówiło, ale część miała problem z rodzicami, obawiającymi się konsekwencji. Nie wiedzieliśmy, że wygramy. Poza wielką nadzieją, rzeczywistość dookoła kazała w to powątpiewać. Wtedy też okazywało się, kto ma tatę w wojsku albo milicji.

W siedzibie żoliborskiego KO "S" na ulicy Daniłowskiego, u Grzesia Strzemeckiego, w wielkich plastikowych wiadrach wyrabialiśmy litrami klej z mąki. Ówcześnie kleiło się wszędzie i non stop - od późnego wieczora do rana. Znaczek Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego "S" z 1989 roku / Źródło: Archiwum Stanisława Trzcińskiego Na samym tylko Żoliborzu udało nam się koordynować działania kilkuset osób, podzielonych na trzyosobowe grupy, z których każda miała do przypilnowania kilkanaście ulic. Wojny plakatowe polegały na tym, że partyjni kandydaci zalepiali nasze materiały, ci od Siły-Nowickiego doklejali się na naszych plakatach, zaś "nieznani sprawcy" albo zrywali, albo inaczej niszczyli to, co kleiliśmy na płotach, słupach, szybach i ścianach. Niestety, po częstokroć domalowywano gwiazdy Dawida na czole naszego kandydata. Wtedy po raz pierwszy zetknąłem się bezpośrednio z antysemityzmem. By zwiększyć skuteczność, zaczynaliśmy klejenie nad ranem, tak by nikt nie zdążył zdewastować efektów naszej pracy. Tak czy inaczej po dwóch nocach pracę trzeba było zaczynać od nowa.

Pomagaliśmy utrzymać porządek podczas licznych spotkań Jacka Kuronia z mieszkańcami naszej dzielnicy. Razem, między 10 maja, a 3 czerwca, odbyło się aż 20 spotkań! Ze względu na ogromne zainteresowanie – w kinach Wisła i Tęcza, a także w Teatrze Komedia – były one organizowane po kilka razy. Poza tym kandydata Solidarności gościły żoliborskie domy kultury, kościoły i kluby osiedlowe.

Na wszystkich spotkaniach z Kuroniem były dzikie tłumy. Bez nas mogłoby dojść do wielu problemów, tak wokół sceny, jak i przy wyjściach. Opiekowaliśmy się także dziennikarzami, głównie fotoreporterami i ekipami telewizyjnymi. Szczególnie te ostatnie sprawiały sporo problemów samym zgromadzonym, zasłaniając im widok lub niemiłosiernie świecąc lampami w oczy. Rozdawaliśmy materiały wyborcze. To właśnie wtedy powstały słynne T-shirty z logo Solidarności z napisem "JACEK KUROŃ NASZYM POSŁEM". Nosiliśmy je z dumą podczas wszystkich spotkań.

To był pewien powtarzalny schemat. Zaczynało się od tego, że Jacek szczegółowo opowiadał zebranym, co robił danego dnia i czego się właśnie dowiedział – swoisty przegląd newsów. Później była rozmowa o sensie, istocie ustaleń Okrągłego Stołu, wtedy też padało dużo pytań. Następnie Jacek przypominał, o co toczy się walka, jaka jest stawka, jakie są możliwe scenariusze po wyborach. Spotkania z Jackiem Kuroniem nagrane na kasety przez mamę Stanisława Trzcińskiego / Źródło: Archiwum Stanisława Trzcińskiego Przy tej okazji również padało wiele pytań. Każde spotkanie kończyło się precyzyjnym wyjaśnianiem, jak należy głosować, aby głos był ważny. Warto przypomnieć, że ówczesna władza robiła wszystko, by skomplikować tę procedurę.

Czy ktoś zakłócał te spotkania i czy pojawiali się na nich prowokatorzy? Oczywiście. Jacek uspokajał wzburzony tym faktem tłum, który na przykład gwizdał, żeby przerwać niechciane wypowiedzi. Wówczas prosił, by dać temu komuś dokończyć, a następnie w sposób arcymistrzowski odpowiadał. Jacek był urodzonym trybunem ludowym. Mało kto jednak wie, że miał jeszcze taki siódmy zmysł – organizacyjny, który podpowiedział mu, że niezależnie od tego, jak popularne są spotkania z nim samym, na scenę zawsze warto zaprosić ciekawych gości. Dlatego większość z nich była wzbogacana rozmowami m. in. z Mają Komorowską czy Zbigniewem Bujakiem, a także występami m. in. Jacka Fedorowicza, Antoniny Krzysztoń i Jacka Kleyffa".

Warto też wspomnieć o jeszcze jednym, na tamte czasy spektakularnym wynalazku kampanijnym. Był to samochód z megafonem, którym jeździliśmy po ulicach naszej dzielnicy. Dzięki przysłudze zwolennika Solidarności otrzymaliśmy możliwość oklejenia całej furgonetki (był to kultowy VW Bus Samba) plakatami Jacka Kuronia. Komunikowaliśmy przechodniom przede wszystkim miejsca i terminy spotkań z Jackiem i prawie bez przerwy wołaliśmy: "JACEK KUROŃ JEDYNYM OFICJALNYM KANDYDATEM KOMITETU OBYWATELSKIEGO 'SOLIDARNOŚĆ' NA ŻOLIBORZU!".

Volkswagen bus oklejony plakatami Solidarności (Warszawa, Żoliborz, ul. Suzina) / Źródło: Piotr Wójcik/Agencja Gazeta

Jacek ówcześnie nadal pełnił swoją rolę, wywiedzioną jeszcze z KOR-u. Był najważniejszą "skrzynką kontaktową" całej opozycji solidarnościowej, a jego telefon i mieszkanie było wykorzystywane przez dziennikarzy i korespondentów z całego świata. Nieraz woziliśmy tym samochodem ekipy telewizyjne, najczęściej zagraniczne, pokazując z dumą oklejone naszymi plakatami od góry do dołu ulice.

Niezależnie od stałej obecności esbeków wokół domu na ulicy Mickiewicza 27 najważniejsze, kluczowe narady z Jackiem odbywały się w jego mieszkaniu i prawie zawsze nocami. Jacek musiał być cały czas przy swoim telefonie - pełnił rolę łącznika opozycji. Podczas tych ekscytujących dla nas, młodzieńców, narad, poza sztabowcami poznałem też innych cudownych ludzi, którzy byli przyjaciółmi Jacka. Mniej było wtedy osób, które same miały swoje kampanie wyborcze, chociaż pojawiali się z rzadka: Adam Michnik, Bronisław Geremek i Henio Wujec. Mniej było przyjaciółek Jacka tworzących wtedy pierwsze numery "Gazety Wyborczej", chociaż to wtedy poznałem: Helenę Łuczywo, Anię Bikont czy Joasię Szczęsną. Na pewno regularnie przesiadywali tam: Marek Edelman, Bolek Sulik, Alik Smolar, Maciek Zembaty, Sewek Blumsztajn, Krzysztof Śliwiński czy Karol Sachs. Oczywiście regularnie bywali Maciek Kuroń i Felek Kuroń. Tuż przed wyborami przeprowadziła się z Lublina nowa rodzina Jacka, z którą przyjaźnimy się do dzisiaj, czyli Danusia Kuroń i jej dzieci - Magda, Ewa i Paweł Winiarscy.

Wszyscy siedzieliśmy tam wtedy na kupie i popijaliśmy przywożone Jackowi przez zagranicznych dziennikarzy whisky (my młodzi tylko troszkę) i knuliśmy. Byliśmy świadkami historii, to było po prostu cudowne.

Powitanie kandydatów na debacie w Kinie Wisła. Na zdjęciu: Władysław Siła Nowicki, Jacek Kuroń, Adam Wajrak i Stanisław Trzciński / Źródło: Wojciech Druszcz/EastNews

Stevie Wonder w Niespodziance

Sprawa wyborów w '89 roku oczywiście nie dotyczyła tylko Żoliborza. Przed wyborami coraz częściej zaczęliśmy odwiedzać kawiarnię Niespodzianka na placu Konstytucji, czyli siedzibę Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Była to prawdziwa przestrzeń wolności. Kiedyś doszło na przykład do nieoczekiwanego spotkania Jacka Kuronia i Stevie Wondera. Szefem Niespodzianki był Jan Lityński, promocją kierował zaś Zbyszek Hołdys. Spotykaliśmy tam wielu naszych znajomych z liceów warszawskich, także tych z MKS-u, że wymienię między innymi: Rafała Trzaskowskiego, Kubę Paszyńskiego, Wojtka Dorosza, Piotrka Węcowskiego, Olo Sawę, Kubę Celińskiego, Mikołaja Lizuta czy Kubę Lutyka.

Kawiarnia Niespodzianka. Na zdjęciu od lewej: Jacek Kuroń, Jan Lityński, menedżer muzyka i Stevie Wonder / Źródło: Krzysztof Miller/Agencja Gazeta

Jednocześnie coraz bardziej angażowaliśmy się w działalność Międzyszkolnego Komitetu Solidarności. Pomagali nam w tym twórcy tej organizacji - Kuba Boratyński, Maciek Krupa - oraz jedni z twórców Federacji Młodzieży Walczącej Tomek Roguski i Krzysztof Płaska - wszyscy oni już zwyczajnie za starzy na działanie w szkołach szukali następców. Dzięki temu, że MKS działał w kilkudziesięciu warszawskich liceach dysponowaliśmy całkiem sprawną grupą młodych ludzi, którzy w zdecydowanej większości zasilili kampanię warszawskich kandydatów Solidarności.

Jcek Kuroń pośród solidarnościowych działaczy Co znamienne, Kuba, który był uczestnikiem obrad podstolika młodzieżowego w ramach Okrągłego Stołu, zaskoczył mnie informacją, że będzie wspierał na Żoliborzu niezależną od Komitetu Obywatelskiego kampanię wyborczą innej legendy Solidarności – mecenasa Władysława Siły-Nowickiego. Ówcześnie wydawało mi się to kompletnie niewytłumaczalne, dla mnie istnieli tylko źli (komuna) i dobrzy (Solidarność). Tak właśnie, w ekspresowym tempie, zrozumieliśmy, co to znaczy demokracja, a także to, że nie wszyscy "dobrzy" myślą tak samo. Ale co równie znamienne, wedle tamtej nauki z '89 roku, w ramach obozu walczącego o wolność można się było "różnić pięknie" – jak to nazywał sam Jacek Kuroń.

Jeszcze inną, jedną z pierwszych lekcji demokracji, była nasza współpraca z NZS-em. Organizacja licealistów – MKS właśnie – była dla nich dodatkowym wsparciem podczas demonstracji czy na przykład w 1990 roku – podczas okupacji siedziby ZSMP na Smolnej. My zaś, podobnie jak oni, domagaliśmy się rejestracji swojej organizacji. Część z nas miała starsze rodzeństwo należące do NZS-u. Otóż nie wszyscy pamiętają, że NZS formalnie był ówcześnie zarówno przeciwko Okrągłemu Stołowi, jak i przeciwko wyborom 4 czerwca. My zaś w te wybory byliśmy zaangażowani bez reszty. Nie przeszkadzało nam to jednak w bliskich relacjach i wspólnych akcjach.

W twarz od SB

Wspominam też jedno nieciekawe, a nawet niebezpieczne zdarzenie kampanijne z moim udziałem, do którego doszło kilka dni przed wyborami. 30 maja około czwartej rano, podczas plakatowania kiosku Ruchu na ulicy Słowackiego, vis-à-vis DH Merkury, zostałem pobity przez SB. Dostałem dwa razy w twarz. Stanisław Trzciński pod siedzibą Niespodzianki na Placu Konstytucji podczas wywieszania wyników I tury wyborów / Źródło: Archiwum Stanisława Trzcińskiego A mojemu koledze potłukli wtedy obiektyw od aparatu. Nie byłoby w tym zdarzeniu niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że tego samego ranka mnie i moją mamę odwiedzili członkowie KO "S", pytając, czy możemy pojechać na obdukcję lekarską i czy mogą nagłośnić ten przypadek na całą Polskę. I to była chyba ta granica, której moja mama nie chciała przekraczać. Ku mojemu zmartwieniu. Rozumiem ją dzisiaj, bo też jestem rodzicem. Chociaż moja mama była obecna na każdym spotkaniu z Jackiem, chociaż wspierała mnie i Adama Wajraka, ewidentnie była z nas dumna, to jednak nie chciała pozwolić na więcej, obawiając się o mnie. Na koniec spotkania powiedziała, by zdecydował sam Kuroń. A Jacek najzwyczajniej uszanował jej reakcję i tylko opowiedział o zdarzeniu w ramach spotkania wyborczego tego samego dnia w kinie Wisła.

Spotkanie to było nadzwyczajne, bowiem odbyła się na nim oczekiwana przez żoliborzan debata Kuroń – Siła-Nowicki. Przyszło tyle ludzi, że trzeba było zapewnić dźwięk w głośnikach wystawionych na ulicy na placu Wilsona (wtedy Komuny Paryskiej). Pamiętam, że Jacek, który ten pojedynek wygrał w cuglach, potraktował wtedy Pana Mecenasa z największym szacunkiem i sympatią. Niestety, nie wyobrażam sobie takiej debaty dzisiaj.

Druga tura na prowincji

Ostatnia z lekcji, którą zapamiętałem – jakże aktualna i dzisiaj: Polska to nie tylko duże miasta. Dwa tygodnie po 4 czerwca '89 roku odbywała się druga tura wyborów i nie dotyczyła ona akurat naszej dzielnicy. Zostaliśmy więc wysłani w teren.

Wcześniej, podczas pierwszej tury, mieliśmy za zadanie zorganizować punkty informacyjne Solidarności pod każdą obwodową komisją wyborczą na Żoliborzu. Mnie na przykład, wraz z Pawłem Słomką, przypadło liceum im. Sempołowskiej, a Adamowi Wajrakowi i Szymonowi Kaczanowskiemu – punkt na ulicy Wyspiańskiego. Według ówczesnej ordynacji było to dopuszczalne, zresztą nie było mowy o namawianiu kogoś do określonego głosowania, chodziło jedynie o to, by ludzie nie pogubili się w skomplikowanych procedurach przy urnie. Tak jak pisałem wcześniej, władze PRL zrobiły wszystko, by ludzie oddali jak najwięcej nieważnych głosów. A przecież prawie nikt nie miał wtedy doświadczenia w chodzeniu na wybory. A tutaj od razu i Sejm, i Senat, w tym słynna Lista Krajowa, a także niezrozumiałe dla wielu wolne w 100% głosowanie do Senatu i w 35% do Sejmu. Musieliśmy też wyjaśniać, jak znaleźć kandydatów Solidarności, którzy trzej wspólnie kandydują do Senatu z całej Warszawy i na którego głosujemy w danej dzielnicy do Sejmu, itd. itp.

Przy okazji drugiej tury, która odbywała się w '89 roku zwykle w małych miejscowościach, m. in. w miasteczkach i we wsiach na Mazowszu, zostaliśmy poproszeni, by skrzyknąć nie tylko najaktywniejsze ekipy z Żoliborza, ale żeby dodatkowo skoordynować 300-400 młodych ludzi ze stołecznych liceów. Daliśmy radę.

Uliczne sprzedawczynie na tle sciany oklejonej plakatami wyborczymi (Warszawa, czerwiec 1989 rok) / Źródło: HALEY/SIPA/EastNews

18 czerwca około 4.30 rano ruszyło spod Niespodzianki co najmniej dwadzieścia autokarów wypełnionych po brzegi młodzieżą i innymi woluntariuszami Solidarności. Każdy autokar zostawiał po dwie osoby w danej miejscowości, tak by do szóstej rano wystartowały nasze punkty informacyjne. Wieczorem, już po głosowaniu, byliśmy zabierani do Warszawy. Pamiętam, że do domu dojechałem niemal w środku nocy.

Przypadła mi wtedy, położona 20 kilometrów za Grójcem, niewielka Mogielnica, mająca ówcześnie mniej niż 2000 wyborców. No i to właśnie doświadczenie obcowania z mieszkańcami tej miejscowości było naprawdę trudne. Z początku było spokojnie, niewiele osób szło do punktu wyborczego o świcie. Ale po ósmej rano zaczęli podchodzić do nas ludzie i w najwulgarniejszy sposób obrażali nas lub kandydatów Solidarności. Do tego stopnia, że zaczęliśmy się bać o własne bezpieczeństwo. Nie było wtedy możliwości zadzwonienia do kogoś z prośbą o wsparcie. Nie chcieliśmy też stamtąd uciekać. Szybko zrozumieliśmy, że nie chodzi nawet o to, że są zwolennikami PZPR i że tylko część z nich naprawdę nie lubi Solidarności. Im zwyczajnie przeszkadzało to, że w ich miejscowości pojawili się "obcy".

Szczęśliwie, także w Mogielnicy, znalazła się duża grupa osób entuzjastycznie przyjmująca wiatr przemian. Wielu z nich postawiło sobie za punkt honoru, by obronić nas przed chamskimi zaczepkami. Dyżurowało wtedy przy nas kilka, a czasem i kilkanaście osób, które zmieniały się co dwie-trzy godziny. Przynosili nam jedzenie i napoje, chociaż mieliśmy swoją wałówkę na cały dzień. Wyobraźcie sobie taką sytuację: dwójka licealistów i wianuszek zwolenników Solidarności, broniących przed innymi miejscowymi prawa do goszczenia wysłanników Komitetu Obywatelskiego. Ogromnie nam pomogli i byliśmy im niezwykle wdzięczni. Dobrzy ludzie są po prostu wszędzie, tylko trzeba ich poszukać. Nieraz przekonywałem się o tym w moim dalszym życiu. Ale ten nasz pobyt w Mogielnicy był po prostu surrealistyczny. Frekwencja w ich niewielkim lokalu wyborczym nie przekroczyła 15 procent.

Reasumując, spotkaliśmy się wtedy pierwszy raz w życiu, w kontekście zdarzenia politycznego, twarzą w twarz z prostymi ludźmi ze wsi - po części przemiłymi, po części chamskimi. Mógłbym ich dzisiaj nazwać tym polskim elektoratem, który ma zupełnie inne punkty odniesienia i inaczej myśli o swoim życiu niż my – miastowa, młoda inteligencja. Dlatego właśnie od tamtego dnia ani druga tura dla Stana Tymińskiego i przegrana Tadeusza Mazowieckiego w 1990 roku, ani żadne kolejne "zaskakujące" wyniki wyborów, pokazujące, że nasz kraj to tzw. dwie Polski, w ogóle mnie nie dziwią.

Lekcje, jakie dał mi Jacek Kuroń

Na tym zakończę swoje wspomnienie, chociaż naturalną konsekwencją kampanii w '89 roku była nasza dalsza wieloletnia współpraca z Jackiem Kuroniem, także przy okazji wyborów w 1990, 1991 i 1993 roku. Piszę "nasza współpraca", bo w kolejnych latach Jacek zapraszał do niej zawsze i Adasia Wajraka, i mnie. Po '91 roku, kiedy Kuroń kierował sztabem wyborczym Unii Demokratycznej, który w połowie tworzyli młodzi ludzie, dołączyło do nas wiele innych kolegów i koleżanek, naszych dobrych przyjaciół, o czym Jacek wspominał publicznie, a częściowo opisał w swojej książce "Spoko, czyli kwadratura koła".

Jacek Kuroń ze swoim młodym sztabem tuż po wyjściu z lokalu wyborczego / Źródło: Chris Niedenthal/FORUM

Poza tą niezwykłą żoliborską przygodą z '89 roku, poza gigantycznym uczuciem wolności, poza niewyobrażalną radością, gdy czytaliśmy wyniki wyborów pod Niespodzianką, poza wielką dumą, kiedy chwilę po wyborach chodziłem ze znaczkiem Solidarności po Londynie (uczyłem się tam języka i ciężko pracowałem w wakacje) i każdy gratulował mi polskiego zwycięstwa nad komunizmem, poza tymi wszystkimi emocjami i wrażeniami, zapamiętałem też mniej i bardziej gorzkie lekcje dotyczące Polski i demokracji. Nie wszystkie one były dla mnie jasne i oczywiste już wtedy. Jako młody człowiek traktowałem je raczej jak pewne zdarzenia, których byłem świadkiem. W większości wróciły do mnie dopiero po latach.

Ulotka Jacka Kuronia / Fot. ECS

Plakat Jacka Kuronia z Lechem Wałęsą / Fot. ECS

Plakat z 1989 autorstwa Andrzej Budki / Fot. archiwum

Rok 1989 był bezwzględnie wielkim zwycięstwem Polski. Kiedy dzisiaj myślę o 4 czerwca, to jest to moje najbardziej naturalne i najbliższe memu sercu Święto Wolności. Dla wielu ludzi z mojego pokolenia jest ono nawet faktycznym Świętem Niepodległości. Dlatego co roku chodzę na tzw. toasty wolności pod oknem Jacka Kuronia i na placu Konstytucji. Dziesięć lat temu – z okazji 20. rocznicy – miałem przyjemność zrealizować wielkie widowisko w Stoczni Gdańskiej "Zaczęło się w Polsce". Wzięło w nim udział sto tysięcy ludzi, wystąpiły dla nich gwiazdy światowej i polskiej sceny muzycznej. Ten wielki koncert oraz tzw. Efekt Domina (kostki pchali Lech Wałęsa, Jacek Borowczak i Bogdan Borusewicz) pokazywały światu, że to tutaj – w Polsce w 1989 roku – zaczął się upadek komunizmu w Europie Środkowej. Wydarzenie transmitowała polska telewizja, ale niewielu wie, że stacja CNN zrealizowała kilka łączeń na żywo, a było to kilka miesięcy przez hucznymi obchodami upadku muru berlińskiego.

Odtwarzaj Fragment making of filmu "Zaczęło się w Polsce" / Wideo: STX Jamboree / ECS / Vimeo

Jednak dzisiaj najbardziej cenię kilka innych lekcji, które dał mi sam Jacek Kuroń. Wpajał nam je mimochodem już wtedy, w '89 roku. Robił to cierpliwie, rozmawiając z nami tak jak z dorosłymi, ale uczyliśmy się ich także, słuchając jego spotkań z wyborcami. Napisałem powyżej o tym, że każde spotkanie przebiegało według podobnego schematu. To prawda. Ale zarazem każde spotkanie było zupełnie inne. Najczęściej było tak w związku z zadawanymi pytaniami. Jacek Kuroń miał ten dar, że każdy jego rozmówca czuł się wyróżniony i wysłuchany.

Koncert "Zaczęło się w Polsce" będący częścią uroczystości z okazji 20. Rocznicy Odzyskania Wolnosci i Upadku Komunizmu w Europie Srodkowej, na terenie Stoczni Gdańsk (2009 rok) / Źródło: Krzyszof Mystkowski/KFP

Zakończę więc uproszczonymi myślami, które kojarzą mi się z Jackiem, a które po części wielu zna doskonale z jego publicystki, książek i cytatów. Może nie wszystkie. Proszę wybaczyć mi takie truizmy i oczywistości, ale to jest rodzaj dekalogu, który jest mi bardzo bliski. Takie zdania bronią się właśnie tym, skąd je bierzemy. Jacek mógł nas tego uczyć. Piszę z pamięci i bez dokładnego cytowania. Jeżeli ktokolwiek z Czytelników nie miał okazji, koniecznie musi przeczytać "Wiarę i winę" oraz inne książki Jacka. Koniecznie. Tylko część tych "życiowych postulatów" udało mi się stosować we własnym życiu. Ale przyznają Państwo, że zawsze warto próbować.

Oto one:

- spróbuj zrozumieć inny punkt widzenia

- wysłuchaj drugiego człowieka

- zawsze stawaj w obronie słabszego

- pomagaj potrzebującym, jak tylko możesz

- naucz się wybaczać

- istnieje nieszczęście, nie istnieje zło

- nie przekreślaj religii, znajdź ważne myśli w ewangelii – np. miłość do bliźniego

- uważaj na używanie religii, by nie stała się źródłem nieszczęścia ludzi

- jako człowiek myślący zawsze sprzeciwiaj się nietolerancji

- walcz z antysemityzmem

- różne narody i wspólna ojczyzna to bogactwo duchowe

- zamiast narzekać sam zrób to, czego ci brakuje

- zamiast palić komitety zakładaj własne

- zarażaj innych do działania, deleguj zadania

- możesz budować swój kraj i być patriotą – każdy na swoim polu, niekoniecznie w polityce

- bądź szarmancki wobec kobiet

- najważniejsza w życiu człowieka jest miłość, szczere i uczciwe kochanie ludzi

* Stanisław Trzciński – kulturoznawca, doktorant i wykładowca Uniwersytetu SWPS i Collegium Civitas, menedżer kultury, promotor koncertowy, dziennikarz muzyczny, prezes zarządu STX Music Solutions, współwłaściciel STX Jamboree, prezes zarządu Fundacji Niespodzianka oraz wieloletni dyrektor A&R wytwórni płytowej Universal Music Polska.