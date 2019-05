Podziel się



Łóżko piętrowe to ich cały dom. Dziesięcioletnia Marta innego nie zna. Tak jak trzyletni Jaś. W pokoju ma miejsce na jedną przytulankę. Agnieszka uczyła córkę Milenę, żeby o schronisku mówiła DOM, a nie jak inni: schron, bunkier czy burdel. - Psu też nie pozwoliliby zdechnąć na ulicy – mówi dziś nastolatka, która po dziewięciu latach wyprowadziła się z piętrowego łóżka.

Budzik dzwoni o 4.30. Beata szybko go wyłącza, żeby nie obudzić Marty. Dziesięcioletniej córki, która śpi na górze piętrowego łóżka.

Latem jest łatwiej, bo w pokoju liczącym 16 metrów kwadratowych jest niemal jasno. Beata łatwo omija rzeczy leżące na podłodze. W pokoju, wraz z nią i córką, od kilku miesięcy mieszkają jeszcze dwie inne bezdomne.

Tyle że one nie mają dzieci.

Telefon Marty odzywa się około siódmej. Marta myje się, ubiera i je śniadanie na schroniskowej stołówce. Potem idzie do szkoły. Wraca zaraz po lekcjach. Kiedyś lubiła chodzić do koleżanek, ale potem zrozumiała, że one oczekują rewizyty.

- A ja przecież nie mam jak zaprosić do siebie. Bo nigdzie nie jestem u siebie - mówi.

Mali komandosi

Zdała sobie z tego sprawę niedawno. Do schroniska dla bezdomnych kobiet z dziećmi przy ulicy Kwietniowej w Łodzi trafiła, kiedy miała niecałe dwa lata. Nie pamięta, jak to jest mieć dom. W przedszkolu jej to nie przeszkadzało. Ale w szkole podstawowej zaczęły się żarty rówieśników. Na przykład taki, że jest bezdomnym komandosem, co musi wracać do "schronu".

Jest po godzinie 15, kiedy Marta odrabia lekcje przy biurku dociśniętym do piętrowego łóżka. Kiedy mama wraca z pracy, musi zejść z krzesła, żeby kobieta mogła usiąść na łóżku. Na koniec dnia cztery osoby w pokoju oglądają to, co akurat leci w telewizji. Potem jest cisza nocna. Koniec dnia.

- Tutaj żyje się na odwrót. Większość ludzi w domu może się schować przed zgiełkiem. A u nas jest ciągły zgiełk. Większość ludzi na przykład cieszy się na święta. Nas tu dobijają – opowiada Beata.

Choć opiekunowie się starają. Ostatnio - jak co roku - było uroczyste śniadanie wielkanocne w świetlicy. Wspólnie przygotowywali dania z półproduktów od sponsorów.

Beata: - Po wszystkim kadra wróciła do swoich domów, a my zostaliśmy i udawaliśmy, że to dzień jak każdy inny.

Bezdomni w schroniskach mogą - w teorii - przebywać do trzech miesięcy. To czas na ich usamodzielnienie się.

Przedłużyć ten czas można - jak czytamy w regulaminie - w "wyjątkowych okolicznościach". W przypadku Beaty tą wyjątkową okolicznością jest to, że chociaż robi, co może, to bez pomocy instytucji sobie nie radzi. Bo większość wynagrodzenia idzie na spłatę chwilówek, które zaciągnął jej mąż. Ona nie protestowała, bo bała się, że znowu zostanie pobita. A teraz jest tak, że komornik ściąga pieniądze z jej konta. Kontakt z mężem urwał się kilka lat temu, kiedy dostał sądowy zakaz zbliżania się.

Beata "nie łapie się" na mieszkania socjalne, bo - teoretycznie - za dużo zarabia (niewiele więcej niż minimalna krajowa, która wynosi niecałe 1700 złotych netto).

- To będzie przełomowy rok. Powinnam spłacić ostatni kredyt. A wtedy będę mogła coś z córką wynająć i wreszcie stąd odejść - mówi Beata.

- Ile pani zostało do spłaty? - dopytuję.

- Niecałe dwa tysiące. Czyli do końca roku się wyrobię - odpowiada.

"Psu też nie pozwolą zdechnąć na ulicy"

Jak się Beata wyrobi, to pójdzie z córką w ślady Agnieszki i jej trzynastoletniej dziś córki Mileny. To dotychczasowe rekordzistki na Kwietniowej. Spędziły w schronisku ponad dziewięć lat.

- Ja to nawet biurka nie miałam. Lekcje na łóżku odrabiałam albo na parapecie - wspomina Milena.

Z nią i jej matką rozmawiamy w dwuizbowym socjalnym mieszkaniu w kamienicy w centrum Łodzi. Ma nie więcej niż 40 metrów kwadratowych. Obiektywnie jest bardzo skromnie. Ale po kilku godzinach spędzonych w schronisku przy Kwietniowej to prawdziwe luksusy. Można się przeciągnąć i nie strącić przy okazji komuś rzeczy z szafki.

- Uczyłam córkę, że ma o schronisku mówić "dom". Inni podchodzą do tego inaczej. Mówią, że to "schron", "bunkier" albo "burdel". Bo gdyby nie to miejsce, to już byśmy nie żyły - mówi Agnieszka.

- Psu też nie pozwolą zdechnąć na ulicy. Nie ma się co cieszyć, że nie mamy gorzej niż psy – komentuje zadziornie nastolatka. Nie ma w niej żadnego sentymentu do gmachu przy Kwietniowej.

Agnieszka, podobnie jak inne rozmówczynie, nie chce pokazywać twarzy.

- Ja się nie wstydzę tego, co się wydarzyło w moim życiu. Przez kilkanaście lat byłam bita i upokarzana. W końcu musiałam to przerwać – tłumaczy.

Swoją prywatność chroni dla córki.

- Był taki czas, że w szkole była pośmiewiskiem. Zniosła to tak, że stała się agresywna. W klasie robiła z siebie twardzielkę. Do tego stopnia, że interweniować musiał szkolny pedagog. Ale po wszystkim wracała do schroniska i wyła jak bóbr - opowiada matka.

Agnieszce przed laty schronisko doradził pracownik socjalny opiekujący się jej rodziną. Zabrała dwie córki (Milena miała cztery lata, a starsza Asia była niemal dorosła) i kilka reklamówek.

- Doradzono mi, żebym nie szła do pracy, bo wypadnę z kolejki na mieszkanie socjalne – przyznaje.

Pracy więc nie podjęła.

Miejsce na jednego misia

Budynek przy Kwietniowej ma dwie kondygnacje, jest szeroki na 50 metrów. Od ulicy oddziela go duży ogród. W nim trampolina, huśtawki, zjeżdżalnia i drewniana altana. Z ulicy całość wygląda jak duże przedszkole albo dom dziecka.

Przed głównym wejściem stoi kilka kobiet. Najmłodsza ma około 20 lat, najstarsza wygląda jak jej babcia. Żartują i palą papierosy. W środku jest czysto, ale bardzo skromnie. Na korytarzach ciasno – żeby dostać się do pokoju, trzeba wymijać suszarki na pranie (latem jest lepiej, bo suszy się na zewnątrz). Na piętrze jest świetlica z telewizorem i koszami zabawek.

- Tylko tam dzieci mogą się normalnie pobawić. W pokoju jest miejsce na jedną przytulankę i tyle – mówi Iza. Na Kwietniową trafiła w grudniu z dwójką dzieci. Trzyletni Jaś bawi się telefonem na łóżku, w którym śpi z mamą. Dwa lata starsza córka noce spędza na piętrowym łóżku, na dole. Na górze jest jeszcze pusto. Można dokwaterować jeszcze dwie bezdomne albo matkę z dzieckiem.

W kilkunastometrowym pokoju mieszka razem z Pauliną, która na nodze ma opaskę elektroniczną, bo odbywa wyrok w systemie dozoru elektronicznego. Urządzenie, z którym łączy się jej opaska, jest zainstalowane tuż obok jednego z łóżek.

- Tego nawet nie można przetrzeć z kurzu. A jak nam dokwaterują jeszcze rodzinę z małym dzieckiem, to będą kłopoty – martwi się Paulina, która w pokoju jest z półtorarocznym synem.

Obie kobiety nie pracują, ale są przekonane, że w schronisku wylądowały na krótko.

- Straciłam świadczenia, jak zatrzymali męża. Na niego było 500 plus. Jak odzyskam pieniądze, to stąd spadam – mówi Iza. Jej mąż jest w zakładzie karnym, ale kobieta nie chce mówić za co. – Przykre jest to, że nie ma tutaj odrobiny prywatności. Mamy dach nad głową i ochronę. Ale godności już tutaj nie da się zapewnić nikomu – podkreśla.

Na Kwietniowej mieszka ośmioro dzieci. Kąpane i przygotowywane do snu są od 18 do 20. Potem jest czas na higienę dorosłych.

- Jeden prysznic jest na około 30 osób. Nie ma lekko – mówi Paulina.

Dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa

W nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku odbył się ogólnopolski spis osób bezdomnych. Wynika z niego, że w całym kraju jest 992 bezdomnych dzieci. Mieszkają albo w schroniskach, jak te na Kwietniowej, albo w domach samotnej matki.

- Dwa lata temu było jeszcze gorzej. Własnego domu nie miało 1200 dzieci. Sytuację wielu rodzin poprawił program 500 plus, ale problem ciągle jest wyraźny - mówi Jakub Wilczek, prezes Fundacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

Wilczek ocenia, że matki z dziećmi lądują na ulicy, kiedy nałożą się na siebie dwa czynniki – krytyczna sytuacja w domu i społeczne osamotnienie.

- O krytycznej sytuacji domowej mówimy, kiedy w domu dochodzi do przemocy lub alkoholizmu ze strony partnera. Zazwyczaj kobiety z małymi dziećmi mogą liczyć na pomoc bliskich lub przyjaciół. Te, które ostatecznie lądują w schroniskach, najczęściej nie mają się do kogo zwrócić – mówi nasz rozmówca.

Wielisława Rogalska, prezes Fundacji św. Brata Alberta, która prowadzi schronisko przy Kwietniowej, podkreśla, że bezdomne matki są dużo bardziej zdeterminowane od innych bezdomnych, żeby zmienić życie – swoje i dzieci.

- Dużo chętniej podejmują pracę. O ile mogą to robić. Bo jak ktoś ma dwoje małych dzieci i pracuje za minimalną krajową, to nie ma cudów. Pieniędzy nie wystarcza na opłacenie żłobka, przedszkola, mieszkania i żywności – wylicza.

Bezdomni ojcowie

Teoretycznie prawo pozwala na umieszczenie bezdomnego ojca, opiekującego się dziećmi, w schronisku dla bezdomnych matek. Jakub Wilczek nie przypomina sobie takiego przypadku.

To jednak nie oznacza, że ich nie ma.

Wielisława Rogalska śledziła losy rodziny eksmitowanej do schroniska. - Matka z dziećmi trafiła do innej placówki niż mąż i ojciec - mówi.

Wspomina, że rodzinie bardzo szybko przyznano lokal socjalny.

- Mężczyzna i jedno z dzieci byli niepełnosprawni, to mocno przyspieszyło cały proces. Ale w tej historii i tak nie było happy endu - mówi Rogalska.

Bo rodzina musiała zostać rozdzielona do czasu zakończenia remontu. A ten stale się przeciągał. Władysław, bezdomny ojciec bezdomnej rodziny, w listopadzie 2016 roku prosił Wielisławę Rogalską o wsparcie. Marzył, żeby do Bożego Narodzenia wrócić z najbliższymi pod jeden dach.

- Próbowałam coś zdziałać, ale na nic się to zdało. Minęło Boże Narodzenie, a potem Wielkanoc i jeszcze jedno Boże Narodzenie. To wszystko wlokło się niemiłosiernie. Skończyło się tak, że kobieta poznała innego mężczyznę. Zdrowego i z własnym domem. A Władysław do lokalu ostatecznie wprowadzał się sam. Nie znam jego dalszych losów - mówi.

Choroba

W 2017 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej alarmowało, że schronisko nie jest miejscem, do którego powinny trafiać dzieci:

"Właściwymi placówkami, które powinny udzielać schronienia i wsparcia samotnym matkom z dziećmi, są domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w sytuacjach kryzysowych - ośrodki interwencji kryzysowej oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie" – podkreślali urzędnicy.

Problem w tym, że ośrodków interwencyjnych i domów samotnej matki jest za mało.

- Jeszcze dwa lata temu w całej Polsce było dwadzieścia takich placówek, to około sześciuset miejsc. A problem bezdomności dotyka łącznie około dwóch tysięcy matek i dzieci. Faktem jest, że niezbędnych podmiotów przybywa, ale i tak wszyscy się nie pomieszczą - mówi Jakub Wilczek.

Fundacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności podkreśla, że kwestię bezdomnych dzieci mogą rozwiązać tylko mieszkania socjalne. A tych w Polsce dramatycznie brakuje. Z danych Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że jest ich w Polsce za mało nawet o trzy miliony.

A to duży problem. Bo, jak mówi Jakub Wilczek, chociaż brzmi to źle, bezdomność jest jak choroba, którą można się zarazić.

- Jeżeli dziecko wychowuje się wśród bezdomnych, niezaradnych życiowo osób, to przejmuje od nich wzorce zachowań. A to może być tragedią dla przyszłości takiego dziecka – ostrzega Wilczek.

Prezeska Fundacji św. Brata Alberta dobrze pamięta taki przypadek.

- Wiele lat temu trafiła do nas młoda kobieta z córeczką. Pamiętam ją jak dziś, kiedy "grała" w jasełkach. Matka po kilku latach straciła prawa do opieki. Dziecko trafiło do domu dziecka – opowiada Wielisława Rogalska.

Minęło kilkanaście lat.

- Dorosła już dziewczyna przyszła do nas z brzuchem. Historia zatoczyła koło. Szalenie smutne – mówi Rogalska.

*Imiona dzieci zostały zmienione.