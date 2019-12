Podziel się



Na przygotowanie świąt Bożego Narodzenia wydamy w tym roku więcej niż w poprzednim. Droższe są warzywa, owoce, pieczywo i ciasta. Jednocześnie to w grudniu do śmietnika trafia nawet o 25 procent więcej jedzenia niż w pozostałych miesiącach. Nie wyrzucaj suchego chleba, resztek keksu czy wigilijnych ryb. Stwórz z nich nowe potrawy.

Drogie święta

Święta w tym roku będą nas kosztować nawet o 7 procent więcej niż rok temu. To największy wzrost cen od dekady. Wpływ na niego ma między innymi tegoroczna susza. Eksperci banku BNP Paribas policzyli, że cukier czy masło kosztują nawet o 50-80 groszy za kilogram więcej niż przed poprzednim Bożym Narodzeniem. Z deklaracji Polaków, jakie padają w raportach przygotowywanych przez firmy finansowe wynika, że mimo wszystko nie zamierzamy na świętach oszczędzać. By nie zmarnować tej inwestycji, trzeba mieć dobry plan.

Tydzień przed świętami:



• Pomyśl o świątecznym menu. Nawet jeśli jesteś tylko gościem, możesz przygotować jedną z potraw.

• Jeśli organizujesz święta, dostosuj ilość jedzenia do liczby gości przy stole. Nikt nie ma dwóch żołądków. Policz dobrze porcje.

• Przejrzyj swoje szafki kuchenne i zrób listę zakupów – nie zapomnij jej zabrać do sklepu.

• Umów się na pieczenie i dekorowanie pierników z przyjaciółmi.

2-3 dni przed świętami:



• Zrób wszystkie zakupy spożywcze, na ostatnią chwilę zostaw jedynie kupienie pieczywa czy ryby.

Zaraz po świętach



• Nie idź do sklepu.

• Wykorzystaj jedzenie, jakie zostało do stworzenia innych dań.

• Zamroź zapasy.

• Podziel się jedzeniem.

Idealnym sposobem na wykorzystanie nadmiaru jedzenia jest jego przesunięcie z lodówki do zamrażarki. Większość świątecznych potraw z powodzeniem przetrwa kilka miesięcy dłużej w niskiej temperaturze. Do mrożenia nadają się zarówno surowe, jak i już przetworzone produkty.

Co i jak mrozić ze świątecznego stołu

Wyrzucanie jedzenia generuje same straty dla naszego portfela i środowiska. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych marnowanie żywności odpowiada za 8 proc. gazów cieplarnianych wyemitowanych na skutek działalności człowieka. Z każdym wyrzuconym kilogramem jedzenia do atmosfery trafia 4,5 kg dwutlenku węgla. Warto więc podarować sobie i planecie na te święta prezent i radykalnie ograniczyć marnowanie bożonarodzeniowych smaków.

Dlaczego

140 powodów marnowania jedzenia podali Michałowi Misiakowi ankietowani, których zapytał o to, dlaczego w Polsce żywność trafia do śmietnika. Michał jest psychologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego i kończy pracę nad doktoratem poświęconym moralnemu aspektowi marnowania jedzenia.

Wśród odpowiedzi pojawiały się kwestie religijne, ekologiczne, bo każda kromka chleba, która kończy na wysypisku śmieci, a nie w naszym żołądku, emituje gazy cieplarniane. Były też obawy o stratę wody. Słuszne, bo przez jedno niezjedzone jabłko tracimy od 50 do 70 jej litrów (tyle generuje produkcja i utylizacja tego owocu). Padały sugestie o cierpieniu zwierząt, które najpierw zabijamy, a potem przez brak pomysłu na wykorzystanie ich mięsa, kości czy skóry - wyrzucamy. Ponad 80 procent zwierząt jest hodowanych po to, żeby człowiek mógł je zjeść.

Psycholog: połowa żywności marnuje się w naszych domach, a druga u producentów i w sklepach

- Wiemy, że wyrzucanie jedzenia jest niemoralne, mamy nawet świadomość, że nie powinniśmy tego robić, ale i tak wszyscy marnują. Wyrzucamy jedzenie w domu. Nikt obcy nam nie zwraca uwagi, więc unikamy sądów moralnych, które w innych sytuacjach nas blokują. Dawniej, gdy coś marnowaliśmy, cała wioska widziała i wiedziała. Teraz żyjemy zamknięci w apartamentach, więc te czynniki moralne, które to kiedyś nas kontrolowały, przestały istnieć - komentuje Michał Misiak.

Doktorant w swojej pracy porównał nasz stosunek do marnotrawstwa z emocjami, jakie towarzyszą wyrzucaniu jedzenia między innymi Masajom z Tanzanii. Okazało się, że we wschodniej Afryce to zachowanie jest oceniane tak samo źle, jak uderzenie kogoś kijem. W Polsce pozbycia się wciąż dobrej sałaty czy makaronu nie traktujemy aż tak surowo. Efekt widać w śmietniku. Według najnowszego raportu Polskiej Federacji Banków Żywności ponad połowa Polaków przyznaje, iż regularnie wyrzuca pieczywo, warzywa, owoce, sery czy mięso. Mamy niefrasobliwy stosunek do jedzenia i nie potrafimy nim zarządzać.

Jak Polacy marnują jedzenie?

- Idziemy głodni na zakupy, bez listy, kupujemy chaotycznie, bez planu na to, co chcemy zrobić później z tym jedzeniem. Nie mamy też pomysłu, jak wykorzystać to, co już posiadamy w kuchni – wylicza Błażej Krasoń, szef wrocławskiego oddziału Banków Żywności.

Przyczyny marnowania jedzenia

Problem z datą

Apogeum naszej jedzeniowej nieroztropności nastąpi w czasie świąt Bożego Narodzenia. Z badania pracowni Kantar wynika, że po świętach w koszu przeciętnego Polaka wylądują 2 kilogramy niechcianych już produktów. Wypełniamy lodówkę po brzegi i nie jesteśmy w stanie wykorzystać zgromadzonego nadmiaru. Decyzję o pozbyciu się jedzenia sugeruje nam zbyt często data ważności, do której jesteśmy kurczowo przywiązani, choć mamy problem z jej właściwym odczytaniem.

Na etykietach występują dwa terminy: "należy spożyć do" i "najlepiej spożyć przed". Pierwszy to data bezpieczeństwa, pojawia się na wrażliwych produktach, które szybko się psują - takich jak wędliny czy nabiał. Drugi określa jakość kupowanego jedzenia. Producent sugeruje nam, do jakiego momentu makaron, ryż, cukier czy sos w proszku zachowają wszystkie walory smakowe. Nie oznacza to, że gdy termin podany na opakowaniu minie, jedzenie zepsuje się natychmiast i w obawie przed zatruciem musimy wyrzucić je do kosza.

Odtwarzaj Szef wrocławskiego oddziału Banków Żywności: na jakość żywności w dużej mierze wpływa temperatura / Wideo: tvn24

W Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Australii jedzenie, któremu upłynął termin ważności, wciąż może być w obiegu publicznym. Prawo we wspomnianych krajach dopuszcza, by to klienci decydowali, czy chcą kupić te produkty znacznie taniej. W Londynie i Kopenhadze są restauracje serwujące dania z produktów z przekroczoną datą. Zwiększoną tolerancję dla nich zaleca nawet na swojej oficjalnej stronie internetowej Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Urzędowy dokument sugeruje, że dobrze przechowywany i nieotwarty dżem można zjeść rok po upływie terminu ważności. Oczywiście, jeśli nie ma żadnych oznak zepsucia, bo pleśń jest dla naszego zdrowia groźna.

W jednym z norweskich supermarketów podjęcie decyzji o tym, czy coś nadaje się wciąż do zjedzenia, ułatwiają specjalne chipy. Umieszcza się je na konkretnym produkcie i na bieżąco dostaje informację, czy ser, rybę lub jogurt można bezpiecznie skonsumować - nawet gdy są przeterminowane. Chip po prostu reaguje na zmianę temperatury. Gdy produkt nie jest właściwie przechowywany, jego data przydatności drastycznie się skraca - niezależnie od tego, co na opakowaniu napisał producent.

Dlaczego Polacy wyrzucają jedzenie?

To pokazuje, jak ważna jest troska o warunki, jakie zapewniamy przynoszonym do domu produktom. Zakupy nie kończą się w sklepie. By jedzenie nie zmarnowało się zbyt szybko, musi zostać prawidłowo rozlokowane w naszej kuchni czy spiżarni.

- Parametry, jakie mogą pogarszać jakość żywności to w dużej mierze temperatura, która warunkuje wzrost drobnoustrojów, także chorobotwórczych. Dobrym sposobem uniknięcia ich namnażania jest przechowywanie wrażliwego jedzenia w lodówce. Sypkie produkty – kasze, mąki powinny być schowane z dala od wilgoci, która pogarsza ich jakość. Tłuszcze muszą być odizolowane od światła, bo ono wpływa na proces ich jełczenia – tłumaczy dr Marek Szołtysik, biotechnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Czego lepiej nie mrozić?

Pierwsze weszło, wychodzi najpierw

Warto regularnie robić audyt lodówki. Przed wyjściem na większe zakupy najlepiej najpierw sprawdzić, jakie składniki mamy w zakamarkach. Te ze zbliżającą się datą ważności powinny być ustawione w zasięgu naszego wzroku. Zgodnie z kluczową zasadą szefów kuchni - pierwsze weszło, pierwsze wychodzi. Piotr Kucharski, który uczy gotować między innymi widzów "Dzień Dobry TVN" uważa, że dobrą receptą na ograniczenie marnowania jedzenia jest większa kreatywność i odwaga w kuchni. Lodówka powinna być "sklepem pierwszego wyboru".

Jak wykorzystać nadmiar świątecznego jedzenia?

- Bardzo często z żoną podejmujemy takie wyzwanie, że robimy sobie dwa tygodnie bez większych zakupów. Wykorzystujemy wtedy wszystkie zapasy. Zagospodarowujemy to, co mamy, nie kupujemy dodatkowo suchych produktów, przetworów, tylko tworzymy dania według przepisów, jakie dyktują nam szafki kuchenne i lodówka, zamrażarka. Tam tkwi olbrzymi smaczny potencjał – zapewnia kucharz.

Jak wykorzystać nadmiar świątecznego jedzenia?

Płatki owsiane do lodówki

Temperatura w lodówce powinna wynosić od 0 do 5 st. C. Im bardziej przepełnione mamy w niej półki, tym w środku jest cieplej, co też ma wpływ na jakość i trwałość naszego jedzenia. Przynajmniej raz w tygodniu lodówkę warto gruntownie zdezynfekować. Zalegające resztki jedzenia, rozlane mleko czy sos nie powinny mieć kontaktu z innymi produktami, bo mogą przyspieszyć ich psucie. Lodówkę najlepiej myć wodą z octem, a nieprzyjemny zapach niwelować sokiem z cytryny. Świetnym pochłaniaczem niechcianych aromatów są też fusy z kawy, płatki owsiane czy soda oczyszczona. Wystarczy je wysypać na talerzyku, umieścić na jednej z półek i wymieniać przy każdym czyszczeniu lodówki.



Nadmiarem ze swojej lodówki możemy się też podzielić. W wielu miastach funkcjonują jadłodzielnie. To społeczna inicjatywa wolontariuszy, którzy ratują żywność przed zmarnowaniem. Ich działanie mylnie utożsamiane jest z pomocą najbiedniejszym. Ideą foodsharingu jest przede wszystkim to, by dobre jedzenie nie trafiło do śmietnika. Każdy, bez względu na swój status materialny, może włożyć do lodówki lub z niej wyjąć rozmaite produkty. Myślimy bowiem o tym, gdzie jest jedzenie do uratowania, a nie o tym, jak wspomnianą lodówkę zapełnić.

- Nie możemy jej traktować jak witryn sklepowych i oczekiwać, że zawsze będzie pełna. Jedzenie bardzo szybko znika. To potrafią być dosłownie minuty i już nie ma produktów, jakie przynieśliśmy. Eliminujemy w ten sposób też ryzyko, że coś się popsuje i ktoś, kto korzysta z lodówki, się zatruje – podkreśla Agnieszka Maniewska, koordynatorka Foodsharing Wrocław.

Odtwarzaj Ratowniczka jedzenia: najbardziej zależy nam na tym, aby jedzenie nie było wyrzucane / Wideo: tvn24

Kinder niespodzianka

Razem z ratowniczką jedzenia idę sprawdzić, co w środowe popołudnie ma do oddania szkolna kuchnia z wrocławskiej dzielnicy Nadodrze. Agnieszka odbiera kilka litrowych słoików wypełnionych grochówką z solidną zawartością kiełbasy i makaronem wymieszanym z sosem owocowym. Są też porcje jogurtu. Panie kucharki pakują porcje, które nie zmieściły się na talerzach. Było ich po prostu za dużo. Jedna z nauczycielek nawiązała kontakt z wolontariuszami Foodsharingu i dzięki temu nadmiar zamiast do śmietnika trafia na czyjś stół.

Agnieszka, zanim włoży słoiki do lodówki, na każdy nakleja informację o tym, co znajduje się w środku i kiedy zostało tam umieszczone. To dla bezpieczeństwa, bo funkcjonowania społecznych lodówek nie określają w Polsce żadne przepisy. Korzysta się z nich na własną odpowiedzialność.

- Przy większości lodówek jest instrukcja, jak opisywać jedzenie. Prosimy, by zaznaczać, czy jest gluten, pszenica - dużo osób jest teraz na diecie i zwraca na to uwagę. Można wziąć porcję, nie trzeba nic zostawiać w zamian. To nie jest wymiana jeden do jednego - zaznacza Agnieszka Domińczyk, wolontariuszka Foodsharing Wrocław.

W czasie naszej rozmowy ktoś wkłada do lodówki kilka opakowań wegańskiej kiełbasy. Wszystkie są w idealnym stanie, hermetycznie zamknięte, mają długą datą ważności. Gdyby nie to, że mam już zaplanowaną kolację, chętnie zabrałabym jedną paczkę. Nigdy nie jadłam kiełbasy z ciecierzycy, ta ma jeszcze cenę – 25 złotych za 4 sztuki. Takie rarytasy pojawiają się w jadłodzielni regularnie.

Jak wykorzystać nadmiar świątecznego jedzenia?

- "Kinder niespodzianka" - tak określamy nasze lodówki, bo nigdy nie wiemy, co w danym dniu będzie się marnować. Można w nich znaleźć smakowite perełki z ekologicznych sklepów, bywa mąka z cieciorki, tartaletki z cateringu, zupy pho odebrane z odbywającego się w mieście festiwalu - wymienia Agnieszka Maniewska, koordynatorka Foodsharing Wrocław.

Ratowniczki jedzenia zachęcają, by przed świątecznymi zakupami najpierw zajrzeć do społecznych lodówek (poszukaj w swojej miejscowości pod hasłami "foodsharing", "jadłodzielnie"), bo w nich zupełnie za darmo będzie można dostać świetnej jakości produkty i uratować sporo jedzenia przed zmarnowaniem. Trzeba tylko zamienić wstyd na dumę. Bo to wyrzucanie żywności powinno rodzić wyrzuty sumienia, a nie wykorzystywanie jej nadmiaru.

- Intencje mamy dobre, bo wiemy, że marnowanie jedzenia jest niemoralne, ale brakuje nam nawyku jego ratowania. To wynika z systemu funkcjonowania. Żywność jest tania, więc nie mamy problemu z tym, żeby się jej pozbyć ani potrzeby, żeby dostać ją za darmo, skoro możemy ją sobie sami kupić – zaznacza psycholog Michał Misiak.

Jak wykorzystać nadmiar świątecznego jedzenia?