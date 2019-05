Podziel się



Kalina Jędrusik, Alina Szapocznikow, Zbigniew Cybulski - należałem do tej grupy, znałem ich, robiłem im zdjęcia. W tym szarym peerelowskim systemie ubeckopodsłuchowym jakoś sobie dawałem radę - mówi w rozmowie z Magazynem TVN24 Tadeusz Rolke, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów. Właśnie skończył 90 lat.

Fotografie Tadeusza Rolkego budzą zachwyt od co najmniej pięciu dekad nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach zachodniej Europy.

24 maja skończył 90 lat. Urodził się w Warszawie i poza dekadą emigracji spędził tu całe życie, będąc częścią skomplikowanej historii miasta. W Katyniu zamordowano jego kuzyna Stanisława Salingera. On sam, jako 15-latek, przystąpił, chociaż - jak wspomina - niechętnie, do Powstania Warszawskiego, w którym brał udział także jego brat. Trafił na roboty przymusowe do Niemiec. Po wojnie, na początku lat 50., trafił do stalinowskiego więzienia pod zarzutem próby obalenia przemocą ustroju. Po tym, jak został zrehabilitowany, w połowie lat 50., rozpoczął karierę fotografa prasowego w "Świecie Młodych", a następnie w "Stolicy". W szarej peerelowskiej rzeczywistości lat 60. stworzył podwaliny pod nowoczesną fotografię mody, tworząc serie zdjęć dla "Przekroju" czy "Ty i Ja". W 1970 roku wyjechał na ponad 10 lat do Niemiec Zachodnich, gdzie współpracował z takimi redakcjami, jak "Stern", "Die Zeit", "Der Spiegel", "Brigitte", "Geo" oraz "Art" – najważniejszym w Niemczech magazynem o sztuce. Od powrotu do Polski w 1981 roku do dziś fotografuje, dokumentuje i inspiruje kolejne pokolenia fotografów.

Przejażdżka skuterami nad Wisłą pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim, 1960. / Fot. Tadeusz Rolke/Agencja Gazeta

Fotograf Eustachy Kossakowski i Joanna Matylda Fiszer, 1960. / Fot. Tadeusz Rolke/Agencja Gazeta

Sesja dla "Mody Polskiej", lata 60. / Fot. Tadeusz Rolke/Agencja Gazeta

Robotnik w Hucie Warszawa, 1960. / Fot. Tadeusz Rolke/Agencja Gazeta

Warszawskie podwórko, 1960. / Fot. Tadeusz Rolke/Agencja Gazeta

Sesja zdjęciowa na dachu budynku przy pl. Dąbrowskiego. Dokumentowanie miejsca, gdzie stała kamienica przy ul. Kredytowej 10, w której w latach wojny mieszkał Tadeusz Rolke, 2014 / Fot. Włodzimierz Pawłow

Modelka Lucyna Witkowska, sesja modowa projektantki Barbary Hoff na placu Zamkowym, 1967 r. / Fot. Tadeusz Rolke/Agencja Gazeta

Aktorka Małgorzata Braunek w swoim mieszkaniu, 1970 r. / Fot. Tadeusz Rolke/Agencja Gazeta

Zbigniew Cybulski w ruinach Pałacu Kronenberga przy ulicy Królewskiej, 1962. / Fot. Tadeusz Rolke/Agencja Gazeta

Przylot pierwszego sekretarza KC KPZR Nikity Chruszczowa do Warszawy. Nikita Chruszczow i pierwszy sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, lotnisko wojskowe na Bemowie, 22 lipca 1959 roku. / Fot. Tadeusz Rolke/Agencja Gazeta Przejażdżka skuterami nad Wisłą pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim, 1960.

Fotograf Eustachy Kossakowski i Joanna Matylda Fiszer, 1960.

Sesja dla "Mody Polskiej", lata 60.

Robotnik w Hucie Warszawa, 1960.

Warszawskie podwórko, 1960.

Sesja zdjęciowa na dachu budynku przy pl. Dąbrowskiego. Dokumentowanie miejsca, gdzie stała kamienica przy ul. Kredytowej 10, w której w latach wojny mieszkał Tadeusz Rolke, 2014

Modelka Lucyna Witkowska, sesja modowa projektantki Barbary Hoff na placu Zamkowym, 1967 r.

Aktorka Małgorzata Braunek w swoim mieszkaniu, 1970 r.

Zbigniew Cybulski w ruinach Pałacu Kronenberga przy ulicy Królewskiej, 1962.

Przylot pierwszego sekretarza KC KPZR Nikity Chruszczowa do Warszawy. Nikita Chruszczow i pierwszy sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, lotnisko wojskowe na Bemowie, 22 lipca 1959 roku.

W historii polskiej fotografii ma swoje miejsce nie tylko jako jeden z najbardziej wpływowych fotografów mody, ale także jako fotoreportażysta i twórca fotografii aranżowanej. W latach 60. dokumentował życie artystyczne stolicy, uwieczniając na zdjęciach najwybitniejszych przedstawicieli polskiej kultury (m.in.: Zbigniewa Cybulskiego, Ewę Demarczyk, Kalinę Jędrusik, Tadeusza Kantora, Tadeusza Konwickiego, Alinę Szapocznikow, Małgorzatę Braunek). Robi to do dzisiaj. Wśród jego fascynacji artystycznych ostatnich lat pojawiły się kobiece akty, które tworzył w różnych nieoczywistych miejscach (np. w Galerii Malarstwa Polskiego warszawskiego Muzeum Narodowego).

W 2014 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie stworzyło na swojej stronie cyfrowe archiwum artysty, które pierwotnie składało się z 62 tysięcy negatywów i 4 tysięcy slajdów. Później uzupełniono je 42 tysiącami negatywów cyfrowych udostępnionych przez Agencję Gazeta (kilka lat wcześniej zakupiła część archiwum artysty).



Do 9 czerwca można oglądać wystawę jego prac w warszawskim Domu Spotkań z Historią "Tadeusz Rolke. Fotografie warszawskie", która jest jego pierwszą retrospektywą składającą się z warszawskich zdjęć.

Tadeusz Rolke, Mościska, z wystawy Tam i z powrotem. Wykonane aparatem Fujifilm GFX 50 R. / Fot. Dzięki uprzejmości artysty, Fujifilm i Galerii Le Guern

Tadeusz Rolke, Berlin, z wystawy Tam i z powrotem. Wykonane aparatem Fujifilm GFX 50 R. / Fot. Dzięki uprzejmości artysty, Fujifilm i Galerii Le Guern

Tadeusz Rolke, Mościska, z wystawy Tam i z powrotem. Wykonane aparatem Fujifilm GFX 50 R. / Fot. Dzięki uprzejmości artysty, Fujifilm i Galerii Le Guern

Tadeusz Rolke, Pruszków, z wystawy Tam i z powrotem. Wykonane aparatem Fujifilm GFX 50 R. / Fot. Dzięki uprzejmości artysty, Fujifilm i Galerii Le Guern

Tadeusz Rolke, Dobbrikow, z wystawy Tam i z powrotem. Wykonane aparatem Fujifilm GFX 50 R. / Fot. Dzięki uprzejmości artysty, Fujifilm i Galerii Le Guern

Tadeusz Rolke, Leszno, z wystawy Tam i z powrotem. Wykonane aparatem Fujifilm GFX 50 R. / Fot. Dzięki uprzejmości artysty, Fujifilm i Galerii Le Guern Tadeusz Rolke, Mościska, z wystawy Tam i z powrotem. Wykonane aparatem Fujifilm GFX 50 R.

Tadeusz Rolke, Berlin, z wystawy Tam i z powrotem. Wykonane aparatem Fujifilm GFX 50 R.

Tadeusz Rolke, Mościska, z wystawy Tam i z powrotem. Wykonane aparatem Fujifilm GFX 50 R.

Tadeusz Rolke, Pruszków, z wystawy Tam i z powrotem. Wykonane aparatem Fujifilm GFX 50 R.

Tadeusz Rolke, Dobbrikow, z wystawy Tam i z powrotem. Wykonane aparatem Fujifilm GFX 50 R.

Tadeusz Rolke, Leszno, z wystawy Tam i z powrotem. Wykonane aparatem Fujifilm GFX 50 R.

Natomiast w warszawskiej galerii Le Guern do 15 czerwca pokazywana jest wystawa "Tadeusz Rolke - Tam i z powrotem". Jest to pewna forma wewnętrznej retrospekcji - zapis drogi (2200 km), jaką przebył prawie 75 lat temu - od wybuchu Powstania Warszawskiego, przez obóz przejściowy w Pruszkowie, Berlin, przez miejsca pracy przymusowej, po Gdańsk, w którym kilkukrotnie uszedł z życiem. Ostatnim przystankiem jest rodzinna Warszawa, gdzie na ulicy Śniadeckich powitała go uradowana matka.

W przestrzeni wystawy "Tadeusz Rolke. Fotografie warszawskie" z Tadeuszem Rolkem rozmawiał Tomasz-Marcin Wrona, tvn24.pl.

Sesja zdjęciowa na dachu budynku przy pl. Dąbrowskiego. Dokumentowanie miejsca, gdzie stała kamienica przy ul. Kredytowej 10, w której w latach wojny mieszkał Tadeusz Rolke, 2014 / Źródło: Włodzimierz Pawłow

Tomasz-Marcin Wrona, tvn24.pl: Kończy pan 90 lat. Ma to dla pana jakiekolwiek znaczenie?

Tadeusz Rolke: Staram się, żeby to nie miało żadnego znaczenia, ale to samo w sobie jest znaczeniem.

To znaczy?

To są nagie fakty: liczby, cyfry, daty, jubileusze. Cały ten kram, który jest podzielony na jakieś rozdziały. W moim przypadku poszczególne etapy powodowane były zdecydowanie zewnętrznymi wydarzeniami. Niewątpliwie na przykład 1939 rok jest jakąś graniczną datą, ponieważ jeden dom się spalił - ten, w którym się najdłużej mieszkało. Raptem go nie ma, wszystko dzieje się na nowo. Jest nowy dom, ale tylko na kolejne pięć lat. Znowu tego domu nie ma. Był powrót do ruin Warszawy, czyli kolejna pewnego rodzaju "godzina zero". Nie wiem teraz, która z nich jest najważniejsza.

Odtwarzaj Tadeusz Rolke: staram się, żeby mój wiek nie miał żadnego znaczenia / Wideo: tvn24

Mówi pan o punktach zwrotnych w pana życiu, na które historia mocno wpływała. Pamięta pan moment dołączenia do Powstania Warszawskiego?

Doskonale pamiętam i dalej zdecydowanie twierdzę, że doprowadzenie do wybuchu Powstania tego dnia było bez sensu. Miałem piętnaście lat. Należałem do konspiracyjnego harcerstwa Szare Szeregi, do jego najmłodszej grupy, która nazywała się Zawisza. Byliśmy zawiszakami. Podczas Powstania mieliśmy być łącznikami. 1 sierpnia dostaliśmy rozkaz udania się pod wskazany adres we wsi Wilanów, gdzie miał być punkt łącznościowy - poczta polowa - jednak go nie było. Był taki bałagan, że nie było widać żadnych perspektyw. Następnego dnia zdecydowaliśmy się przerwać bezczynne siedzenie i udać się w kierunku Śródmieścia. Zaszliśmy niedaleko, bo dostaliśmy się pod ostrzał. Zostałem postrzelony, więc dotarłem na Sadybę, gdzie spędziłem resztę powstańczego życia aż do 2 września, kiedy Sadyba została zdobyta przez Niemców.

Pod koniec sierpnia dwa może trzy razy przeniosłem jakiś meldunek. Byłem więc przez chwilę jakimś łącznikiem, czyli nie jest kłamstwem stwierdzenie, że wziąłem udział w Powstaniu Warszawskim. Bardzo niechętnie i bez żadnego znaczenia, ale jednak wziąłem.

Odtwarzaj Tadeusz Rolke: doskonale pamiętam moment, kiedy poszedłem do Powstania Warszawskiego / Wideo: tvn24

Dlaczego źle pan oceniał wybuch Powstania?

Dlatego, że wiedziałem, że interesy sowieckie i interesy polskie są sprzeczne. Jak Sowieci mogli pomóc powstańcom, skoro wymordowali 15 tysięcy polskich oficerów cztery lata wcześniej. Do czternastolatka czy piętnastolatka już to docierało.

Po Powstaniu trafił pan do Niemiec na roboty przymusowe.

Trafiłem do brandenburskiej wsi na południe od Berlina, do gospodarza, który nazywał się Herman Gensch. Niestety nie byłem tam długo. Wysłali mnie na tak zwane Arbeitseinsatz, czyli roboty ziemne, związane z zagrożeniem sowieckim. Chodziło o stworzenie utrudnień sowieckim czołgom. Kopaliśmy więc rowy przeciwczołgowe koło Sierpca. Tak spędziłem całą zimę, aż mnie wypędzono do Gdańska. Tam dopiero nastąpiło krótkie oblężenie i zobaczyłem pierwszego żołnierza sowieckiego. Od września do kwietnia trwała moja popowstaniowa tułaczka.

Odtwarzaj Tadeusz Rolke opowiada o zesłaniu na roboty przymusowe / Wideo: tvn24

Wspominał pan kiedyś, że już po wojnie, w 1947 roku, razem z kolegami zastanawialiście się nad opuszczeniem Polski. Dlaczego więc nie skorzystał pan z ucieczki prosto z Gdańska?

Wróciłem do Warszawy, ponieważ chciałem dowiedzieć się, gdzie jest moja mama, mój brat, koledzy i reszta rodziny. Nie wiedziałem jeszcze, że będzie Polska ludowa, tak zsowietyzowana, jak to później nastąpiło w okresie stalinowskim. Nie zdawaliśmy sobie z tego jeszcze sprawy. Z kolei, gdy zobaczyłem pierwszych sowieckich żołnierzy w Gdańsku, nie miałem jeszcze pojęcia o tym, w jaki sposób Stalin przygotował się do okupacji swoich wszystkich satelitów, których dostał w prezencie od zachodnich aliantów. Nie powstał we mnie jeszcze odruch: teraz uciekajmy, bo na razie nie ma granic.

Robotnik w Hucie Warszawa, 1960. / Źródło: Tadeusz Rolke/Agencja Gazeta

Kilka lat po wojnie doświadczył pan brutalności kolejnego reżimu - stalinizmu.

To było jeszcze przed studiami. Popełniłem to groźne przestępstwo usiłowania obalenia ustroju za pomocą przemocy. To był artykuł 86 paragraf 2 Kodeksu karnego Wojska Polskiego, czyli kto należy do nielegalnej organizacji z celem obalenia ustroju, podlega karze od lat pięciu lub karze śmierci. Z tego paragrafu skazano kilkadziesiąt osób z tak zwanego ruchu uniwersalistów.

W jaki sposób pan próbował obalić reżim?

Jak się okazało później, powodem mojego oskarżenia był pewien tekst. Otóż, tak zwanym przywódcą ruchu uniwersalistów był Władysław Jaworski, który był ekonomistą. Ukończył Szkołę Główną Handlową jeszcze zanim nazwano ją Szkołą Główną Planowania i Statystyki. Napisał jakąś pracę naukową, w której wspominał o uniwersalizmie gospodarczym. Tam był rozdział krytykujący ekonomię kapitalistyczną, kolejny krytykujący ekonomię socjalistyczną, a w trzecim wyciągał wnioski, w którym opisał system ekonomiczny zbliżony do titoizmu. Wskazywał, że fabryki będą własnością robotników. A ponieważ Josip Broz Tito (powojenny przywódca Jugosławii - red.) stał się jednym z największych wrogów obozu socjalistycznego i ideologii stalinowskiej, to wszystko, co pachniało titoizmem, było szalenie groźne. Ten materiał Jaworskiego uznano za subwersyjny. Każdy, kto tylko zetknął się z jego referatem, brał udział w nielegalnej organizacji. A że byłem dwukrotnie na spotkaniach z Jaworskim, to należał mi się wspomniany paragraf.

Odtwarzaj Tadeusz Rolke opowiada o tym, jak trafił do stalinowskiego więzienia / Wideo: tvn24

Z fotografią zetknął się pan jako czternastolatek. Jednak późniejsze losy spowodowały kilkuletnią przerwę. Jak zdefiniowałby pan swoją "godzinę zero", jeśli chodzi o profesjonalne fotografowanie?

Tak, fotografowałem jeszcze przed Powstaniem, kiedy nabyłem swój pierwszy mały aparacik. Istnieje jeszcze trochę zdjęć ruin popowstaniowej Warszawy. Po wyjściu na wolność jako więzień polityczny mogłem podjąć pracę jedynie o charakterze fizycznym. Dostałem pracę w fabryce optycznej na Grochowie i byłem robotnikiem w laboratorium. Wtedy już cały czas fotografowałem. Miałem możliwości korzystania z tradycyjnego laboratorium czarno-białego. Tam się dowiedziałem, co to jest wywoływacz, utrwalacz i jak się zdjęcie wsadza do powiększalnika. Poznałem cały warsztat.

Gdybym miał jednoznacznie wskazać swoją "godzinę zero", jeśli chodzi o karierę fotografa, to powiedziałbym, że to nastąpiło w momencie, w którym opuściłem zakłady optyczne i zacząłem pracować w zakładach fotoprzeźroczy. Zdjęto ze mnie tę winę próby obalenia ustroju i miałem już posadę fotografa. To jest ta "godzina zero". Potem już były redakcja "Stolicy" i kolejne.

Zbigniew Cybulski w ruinach Pałacu Kronenberga przy ulicy Królewskiej, 1962. / Źródło: Tadeusz Rolke/Agencja Gazeta

Był pan w samym centrum polskiego życia artystycznego. Jak pan wspomina takie postaci, jak Kalina Jędrusik, Zbigniew Cybulski czy Alina Szapocznikow?

Dzisiaj te wspomnienia potęgują poczucie przynależności do tej grupy. Jest mi jeszcze przyjemniej niż wtedy, że ich znałem, robiłem im zdjęcia, że wiedziałem, co się dzieje - głównie w sztukach wizualnych, ale nie tylko. Znałem też pisarzy, poetów. W tym szarym peerelowskim systemie ubeckopodsłuchowym jakoś sobie dawałem radę i do dzisiaj czerpię pewne emocjonalne i intelektualne korzyści z tamtego okresu.

Później, pod koniec lat 60., odczuwał pan coraz większą chęć opuszczenia Polski. Mówił pan, że kampania antyżydowska z 1968 roku była dla pana wstrząsającym przeżyciem.

Tak, to był punkt decydujący, żeby opuścić ten kraj. Tu nie można było żyć, ponieważ odradzał się faszyzm. Dla mnie jest to znowu swoisty "punkt zero", który został wybity grubą czcionką, gdyż nastąpiła inwazja na Czechosłowację. Wcześniejsze zmiany dawały nam nadzieję, że uda się reforma, że kupiliśmy socjalizm z ludzką twarzą. Na to się zanosiło i raptem zostało to zduszone przez sowieckie i polskie czołgi. To przelało czarę goryczy. Skorzystałem z pierwszej możliwej okazji. Dostałem to, co dzisiaj nazywa się "artist residence", czyli zachodnioniemieckie stypendium twórcze. Wyjechałem.

Odtwarzaj "W tym szarym peerelowskim systemie ubeckopodsłuchowym jakoś sobie dawałem radę" / Wideo: tvn24

A łatwo było panu dostać paszport?

Nie, przez rok nie mogłem dostać paszportu. Nie wiem, dlaczego później go dostałem. Oni mieli jakieś swoje metody, które trudno rozszyfrować. Ci, którzy się nie spodziewali, paszport dostawali. Po rehabilitacji za to, że byłem uznany za więźnia politycznego, nie zrobiłem nic złego. Byłem politycznie czystym obywatelem, a jednak początkowo nie mogłem wyjechać.

Wcześniej już pan wyjeżdżał za granicę?

Byłem tylko we Francji, potem dwukrotnie w Szwecji. Z paszportami zawsze był znak zapytania. Wtedy wydawało mi się, że wiem, co jest przyczyną tego, że nie dostałem paszportu. Miałem wówczas liczne kontakty z obcokrajowcami z Zachodu, w tym z dziennikarzami. Kiedyś przyjechał pewien angielski pisarz, który chciał napisać książkę o Polsce. Chciał się koniecznie ze mną spotkać. Zaprosił mnie wraz z moją dziewczyną, która wzięła swoją przyjaciółkę. Poszliśmy do jego pokoju hotelowego, gdzie miał whisky. Potraktowaliśmy to jako rozrywkowe spotkanie. Okazało się, że byliśmy cały czas na podsłuchu. O godzinie 22 dostał telefon z recepcji, że my – jego goście – mamy natychmiast opuścić pokój, ponieważ goście nie mogą tam przebywać po tej godzinie. Oczywiście wściekł się, bo pierwszy raz spotkał się z takim żądaniem w hotelu. Zeszliśmy wszyscy razem do recepcji, gdzie stał milicjant i zażądał ode mnie dowodu. Kierownik podsłuchu musiał podjąć decyzję o identyfikacji osoby, którą słyszy. Mógł to zrobić tylko mundurowy. Wydawało mi się, że przez to znalazłem się na czarnej liście jako wróg ludu, który oczernia PRL. Być może byłem.

Po transformacji, gdy dostałem swoją teczkę, to o tym okresie nie ma ani słowa. Albo część moich akt zaginęła, albo okazuje się, że służby nie przywiązywały do mnie wagi. Z żadnym oficerem UB moich akt nie konsultowałem. Może mógłby mi powiedzieć coś więcej.

Wola, na zachód od Pałacu Kultury i Nauki, 1956 r. / Źródło: Tadeusz Rolke/Agencja Gazeta

Usłyszał pan kiedykolwiek sugestię bądź propozycję współpracy z Służbą Bezpieczeństwa?

Gdy wystąpiłem o paszport, spotkałem się z jakimś ponurym dosyć typkiem w kawiarni, który chciał, żebym po powrocie napisał sprawozdanie o tym, gdzie byłem i z kim rozmawiałem. Dał mi taki kwestionariusz, który podpisałem. Nikt jednak po powrocie mnie o nic nie pytał. Rozmawiałem z wieloma znajomymi i okazało się, że wszyscy podpisywali. To się stało rutyną i to nie było żadnym przestępstwem wobec wirtualnie istniejącego państwa prawa, ponieważ napisanie, że byłem z panem Kowalskim na herbacie nie jest żadnym przestępstwem. A to, jakie wnioski wyciągał sobie ten oficer... wiem, że istnieją całe teczki fałszywek. Do dzisiaj jest sprawa byłego prezydenta (Lecha Wałęsy -red.).

W RFN nawiązał pan współpracę z najbardziej opiniotwórczymi tytułami. Jak to się panu udało?

W "Sternie" znałem jednego redaktora, jeszcze z Warszawy. Nie pracował w departamencie, który mógłby mi zaoferować zlecenia, ale załatwił mi prawo pobytu, żeby mnie nie wysiedlili. Nie poprosiłem o azyl, otrzymałem tak zwany Fremdenpass. Wie pan, to było ważne, gdyż w przeciwieństwie do innych krajów, niemiecki Fremdenpass był ważny na całym świecie. Szybko dostałem prawo pobytu z pozwoleniem na pracę z zastrzeżeniem, że nie mogę mieć firmy. Nie potrzebowałem własnej działalności, a jedynie konta w banku.

Jak pan wspomina tę niemiecką emigrację?

To był bardzo ciekawy, chociaż chwilami trudny okres. Nie wiedziałem, co to jest gospodarka rynkowa, co to jest konkurencja. W Polsce miałem wyrobioną pozycję, miałem nazwisko. Dostawałem tu chałtury, czyli prace fotograficzne niekoniecznie najambitniejsze, ale najlepiej płatne. Pojechałem do kraju, gdzie nikt mnie nie znał, poza tym jednym redaktorem w "Sternie" i paroma innymi osobami. Miałem okresy bardzo trudne ekonomicznie.

Przeszedłem typową drogę freelancera, który w jeden miesiąc nie dojada, a w kolejny może pozwolić sobie nawet na ostrygi (uśmiech). Jednak w tym czasie poznałem trochę Europę. Gdy tylko to było możliwe, jeździłem po różnych krajach. Do dzisiaj w moim archiwum są niepublikowane moje zdjęcia z Sycylii. W Hamburgu zaś zrobiłem olbrzymi cykl Altonaer Fischmarkt (słynnego targu rybnego – red.) i na gorąco miałem dużą wystawę. Zacząłem być znany w niektórych kręgach. Potem zmieniła się moja sytuacja prywatna. Rozstałem się z żoną i przestałem mieć dom.

Odtwarzaj Tadeusz Rolke o czasach na emigracji w RFN / Wideo: tvn24

Tam w Niemczech?

Tak. Mieliśmy z żoną bardzo ładne mieszkanie. Jednak to się rozsypało. Natomiast w Polsce, w której coraz częściej bywałem, zaczynały się przemiany, które przygotowywały upadek muru berlińskiego. Ten tak zwany festiwal Solidarności szalenie mnie fascynował. Dla mnie pobyt w Paryżu w tym czasie był nudny. Przyjeżdżałem tutaj coraz częściej i pojawiła się w moim życiu kobieta. Ponadto chciałem być przy mojej 90-letniej mamie. Wtedy powiedziałem, że wracam. Była to słuszna decyzja.

Wrócił pan w trudnym momencie stanu wojennego.

Trzeciego dnia. W pociągu powrotnym nie było czuć żadnych zmian. W Hamburgu spotkałem Tomka Tomaszewskiego (fotografa – red.). W niedzielę ogłoszono stan wojenny, a jego spotkałem w poniedziałek w redakcji "Sterna". Powiedział mi, że następnego dnia wraca, bo boi się o żonę (Małgorzatę Niezabitowską - red.). On mnie namówił do powrotu. Nie wiem, czy bez niego bym wrócił. Z Tomkiem wracaliśmy pustym pociągiem zawaleni paczkami, które dostaliśmy od przyjaciół w Hamburgu. W pociągu przyszedł celnik i zapytał, co mamy do oclenia. Powiedzieliśmy, że nic. On odpowiedział: "Dziękuję" i poszedł. To był nasz stan wojenny. Dramat jednak odbył się na Dworcu Gdańskim w Warszawie. Pociąg przyjechał po godzinie 22., czyli po godzinie policyjnej. Było 20 stopni mrozu. My - z tą nieprawdopodobną ilością prezentów, paczek – staliśmy w kolejce do taksówek, których nie było. Tomek w pewnym momencie powiedział, żebym pilnował tych rzeczy i poszedł sprowadzić jakiegoś prywatnego człowieka z samochodem. Dał mu 20 marek, co wtedy było majątkiem. Ten człowiek pomógł nam to wszystko władować i nas rozwiózł.

Niemal każdy pana biogram zaczyna się od określenia pionier fotoreportażu, legenda polskiej fotografii mody...

To jest trochę na wyrost. Nie byłem jedyny, moi koledzy już nie żyją. Byłem jednym z fotografów, którzy wcześnie weszli w ten bressonowski styl (termin pochodzi od nazwiska francuskiego fotoreportera Henriego Cartiera-Bressona - red.). Ten styl przyszedł z agencji Magnum. Tylko w redakcji "Świat" było czterech takich fotoreporterów: Konstanty Jarochowski, Jerzy Kosidowski, Wiesław Prażuch i Władysław Sławny.

Przylot pierwszego sekretarza KC KPZR Nikity Chruszczowa do Warszawy. Nikita Chruszczow i pierwszy sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, lotnisko wojskowe na Bemowie, 22 lipca 1959 roku. / Źródło: Tadeusz Rolke/Agencja Gazeta

Pana twórczość rozciąga się na wiele gatunków: fotoreportaż, fotografia aranżowana, fotografia uliczna, dokumentacja sztuki współczesnej. Elementem łączącym pana zdjęcia są emocje pana bohaterów. To właśnie poszukiwanie emocji pana nakręcało?

Niewątpliwie więcej procesów emocjonalnych niż racjonalnych. Dosyć wcześnie stwierdziłem, że sam reportaż to dla mnie za mało. Gdy liznąłem pierwszych zdjęć mody, wiedziałem, że chętnie będę fotografować modę. A skoro moda, to kobiety, a jak kobiety w modzie, to niebrzydkie, zgrabne. Okazuje się, że poza modą istnieją koło mnie też kobiety niebrzydkie i zgrabne. Jako młody fotograf nie robiłem jedynie aktów. To jest bardzo charakterystyczne. Gdybym dzisiaj miał 30 lat, prosiłbym te kobiety o robienie z nimi aktów. Nie poszedłem wtedy dalej czy szerzej, niż można było.

Potem zacząłem się interesować fotografią aranżowaną. Owszem, są znakomite zasady fotoreportażu, uczciwości dziennikarskiej, że nie wolno przestawić jednej szklanki przy reportażu, bo fałszuje się rzeczywistość. Honorowałem wszystkie etyczne elementy dziennikarstwa fotograficznego, ale okazało się, że istnieje mnóstwo możliwości poza ścisłym reportażem i zasmakowałem tego. Odwiedziny w pracowniach artystycznych, portrety artystów z ich artefaktami dawały tyle możliwości wzbogacenia własnego patrzenia na świat. Dzięki znakomitemu dyrektorowi Muzeum Narodowego w Warszawie wprowadziłem do niego akt. Fotografowałem akty w Galerii Malarstwa Polskiego. To było coś nowego, żeby przy stojącej w muzeum rzeźbie Aliny Szapocznikow zrobić zdjęcie mojej przyjaciółce – świetnej modelce (było to jedno ze zdjęć z jednej z ostatnich serii "Ślady", która w 2005 roku pokazana została w CSW Zamek Ujazdowski - przyp. red.). To mnie kręci, bawi. To jest wesołe, estetyczne. Szalenie mnie to cieszy. Dlaczego jeszcze nie umarłem na depresję? Dlatego, że jeszcze mam radość fotografowania, która mnie ratuje. Muzyka i radość fotografowania uchroniły mnie od śmierci z depresji.

Odtwarzaj "Mam radość fotografowania, która mnie ratuje" / Wideo: tvn24

Anda Rottenberg napisała kiedyś, że najważniejszym dla pana tematem twórczym są kobiety. Czy to wynikało z ogólnej fascynacji kobietami, a może z domu, który zdominowany był przez kobiety?

Jestem wychowany przez kobiety. Nie miałem ojca. Przypuszczam więc, że byłbym innym człowiekiem, gdybym wychowany był przez ojca i matkę. Nie wiem, do jakiego stopnia miało to wpływ na moje zainteresowania, moją osobowość, moje gusta. W pewnym momencie te kobiety się zjawiły. Skoro pojawiły się w życiu, to równolegle także w fotografii.

Ale gdyby pan teraz zapytał, co jest moim najważniejszym tematem spośród tych, które przez całe życie realizowałem, powiedziałbym, że to jest cykl "Tu byliśmy". Jest to seria fotografii o obecności Żydów. To jest niewątpliwie teraz najważniejszy mój temat.

Aktorka Małgorzata Braunek w swoim mieszkaniu, 1970 r. / Źródło: Tadeusz Rolke/Agencja Gazeta

Wystawa pana fotografii warszawskich przyciąga tłumy. Myśli pan, że to magia miasta czy magia pańskich zdjęć budzi zainteresowanie tak wielu ludzi?



Jest jakaś magia, ale fotografia kryje wiele tajemnic, których nie znamy. Niech pan spojrzy na słowo "fotogeniczność". Czy istnieje jakaś praca naukowa, która tłumaczyłaby, czym jest fotogeniczność? Są pojedyncze wypowiedzi fotografów, psychologów, obserwatorów społecznych, socjologów. Tak samo w stosunkach międzyludzkich - nauka nie dostarczyła nam odpowiedzi na pytanie, czym jest "chemia pomiędzy kobietą a mężczyzną". Co to znaczy? Robimy sobie zastrzyk? Bierzemy jakiś proszek? W jaki sposób dwoje ludzi do siebie ciągnie? Dlaczego kobieta nie najlepszej urody jest wspaniałą osobą na fotografii, a inna ładna wygląda sztucznie i sztywno? Stoimy wobec wielu pytań, na które nauka nam nie odpowiada. Ważna jest nie tylko atmosfera, ale także postawa fotografa, który musi być pokorny, musi szanować swojego modela. Jeśli chodzi o zawód fotografa, pewność siebie ma ograniczone granice.

Odtwarzaj "Nie cierpię na brak zajęć. Jestem nasycony. Jest dobrze" / Wideo: tvn24

A jest coś, czego pan jeszcze nie zrobił?

W tej chwili mam bardzo dużą satysfakcję z powodu tej wystawy. Jeszcze w tym roku mam dwie kolejne i pewien projekt do zrealizowania. Nie cierpię na brak zajęć. Jestem nasycony. Jest dobrze.

Nie zwalnia pan tempa?

Muszę zwalniać z powodów kondycyjnych. Materiał jest zmęczony, więc muszę jakoś gospodarować tą energią, żeby wszystkiemu podołać. Chwilami trzeba zwalniać.

Modelka Lucyna Witkowska, sesja modowa projektantki Barbary Hoff na placu Zamkowym, 1967 r. / Źródło: Tadeusz Rolke/Agencja Gazeta