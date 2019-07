Podziel się



- By wyjaśnić mit Maradony, wystarczy przypomnieć słynny mecz Argentyny z Anglią na mistrzostwach świata w 1986 roku - mówi argentyński dziennikarz Daniel Arcucci. - W dwóch zdobytych przez niego golach - pierwszym paskudnym, strzelonym ręką, i drugim wspaniałym, zdobytym po dryblingu między połową zawodników drużyny przeciwnej - tkwi wyjaśnienie, dlaczego jest kochany i nienawidzony jednocześnie. Oszust, ale i geniusz. Asif Kapadia w znakomitym dokumencie "Diego" pokazuje, że jego bohater w życiu postępował tak samo, jak na boisku.

22 czerwca 1986 roku. Meksyk, Estadio Azteca, XIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.

Argentyna zakwalifikowała się na nie cudem, dzięki sporej dawce szczęścia. Nikt nie wierzył w jej sukces. W ćwierćfinale rozgrywek spotkała się z Anglią. Nie uchodziła za faworyta. Przeciwnie.Atmosfera na boisku była wroga. Drużyny obrzucały się wyzwiskami. Powodem był historyczny kontekst spotkania - konflikt militarny między Argentyną i Wielką Brytanią o Falklandy-Malwiny, który wybuchł cztery lata wcześniej i zakończył się zwycięstwem Londynu.

- Podczas meczu czuliśmy się, jakbyśmy walczyli w kolejnej wojnie – wspomina Diego.

Odtwarzaj Zwiastun filmu "Diego" Asifa Kapadii / Wideo: M2 Films

Pierwsza połowa meczu zakończyła się bezbramkowo, choć Anglicy byli lepsi. Druga, a dokładnie cztery kluczowe minuty, za sprawą "boskiego Diego", zapisały się na trwałe w historii piłki nożnej. Fani futbolu, mówiąc o nich, wznoszą oczy ku niebu. Te cztery minuty stały się potem inspiracją do powstania wielu książek i kilku filmów.

Mijała 51. minuta, gdy Maradona, po akcjach niezwieńczonych golem, wyskoczył do dośrodkowania. Oceniając, że przy swoich 165 centymetrach wzrostu jest bez szans w starciu z bramkarzem Anglików, przyłożył rękę do głowy i z jej pomocą umieścił piłkę w bramce. Widzieli to piłkarze obu drużyn, widział cały stadion i kibice przed telewizorami. Nie dostrzegł jednak ręki sędzia główny i liniowy. Uznali bramkę mimo protestów Anglików.

To jeden z najbardziej bulwersujących goli w historii mistrzostw świata, oszustwo i aktorska finezja Maradony. "Tak, pomogła nam ręka, to była ręka Boga" – powiedział bezczelnie po meczu.

Ale cztery minuty później ten sam Argentyńczyk, samotnie dryblując przez pół boiska między sześcioma zawodnikami drużyny angielskiej, bez trudu minął bramkarza rywali i posłał piłkę do siatki, doprowadzając kibiców do ekstazy.

O ile pierwsza bramka była genialnym oszustwem, to druga - piłkarskim artyzmem, "kwintesencją boskości Argentyńczyka", jak pisali komentatorzy. Grający przeciw Maradonie słynny napastnik brytyjski Gary Lineker, choć wściekły z powodu pierwszego gola, przyznał: "Kiedy Diego strzelił nam tę drugą bramkę, miałem ochotę bić brawo. Nigdy już nikomu nie udało się zdobyć tak pięknego gola. Maradona był najlepszym graczem wszech czasów. Zjawiskiem".

W 2002 roku w ankiecie FIFA ta właśnie bramka uznana została przez tysiące miłośników piłki nożnej za najpiękniejszy gol XX wieku. Ale nigdy nie został mu zapomniany ten pierwszy "oszukany", strzelony ręką. Do dziś na hasło: "ręka Boga" angielscy kibice piłki nożnej wpadają w histerię.

Ten mecz i oba gole zdobyte w nim przez Maradonę to najcelniejsza synteza historii jego życia. Na boisku i poza nim.

Diego Maradona w okresie "przedneapolitańskim" / Źródło: M2 Films

Maradony portret podwójny

W historii futbolu żadnego piłkarza nie darzono takim kultem jak Maradonę. Kultem, który pchnął jego fanów w rodzinnym kraju do stworzenia Kościoła Maradony, w którym próbki jego krwi, ukradzione z badań medycznych, uznawano za relikwię.

Nie ma też drugiego sportowca, który budziłby tak skrajne emocje - na początku była to wyłącznie fascynacja i uwielbienie, które po wydarzeniach, na jakich skupia się w swoim filmie Kapadia, ewoluowały ku nienawiści. Kapadia - fachowiec jakich niewielu - dobrze wiedział, że nie ma sensu opowiadać o całym życiu Maradony, lepiej skupić się na którymś z przełomowych dla niego wydarzeń. Z życiorysu wybrał więc najbardziej bodaj dramatyczny rozdział: lata 1984-1991 spędzone w Neapolu, we włoskim klubie piłkarskim Napoli. To najważniejszy okres w życiu Maradony, w jaskrawy sposób pokazujący dwoistość jego natury.

I właśnie ta dwoistość Diego Maradony dla Kapadii stała się punktem wyjścia. Film mógłby nosić podtytuł "Bohatera portret podwójny", bowiem Diego i Maradona to zdaniem twórcy dwie różne postacie, przynależne różnym porządkom postrzegania świata i dwóm odmiennym hierarchiom wartości. Jako pierwszy odkrył to Fernando Signorini – osobisty trener Diego w Napoli.

W dokumencie Kapadii Signorini mówi: "W pewnym momencie zorientowałem się, że Diego i Maradona to dwie różne osoby. Diego to wspaniały chłopak, niepewny siebie. Maradona to ktoś, kogo wymyślił na potrzeby piłki nożnej i mediów. On nie może okazywać słabości. Powiedziałem mu nawet, że za Diego poszedłbym na koniec świata, a za Maradoną ani kroku. - Tak – odpowiedział mi wtedy - ale gdyby nie Maradona, nadal tkwiłbym w Villa Fiorito".

Do portretu Maradony, rozpiętego między wielkością i łajdactwem, reżyser dokłada brzemię sławy, sączącą się z niej truciznę, z którą piłkarz musiał się zmagać przez lata kariery i z którą zupełnie sobie nie radził.

Nie trzeba znać się na piłce nożnej, by dać się porwać fascynującej opowieści Kapadii. Z tysięcy archiwalnych nagrań i zdjęć - wstrząsających, innym razem wzruszających, zabawnych albo tragicznych - ułożył jak z rozsypanych puzzli historię człowieka pełnego sprzeczności.

Diego Maradona od dziecka kolekcjonował płyty, kocha muzykę / Źródło: M2 Films

Całe niebo w dłoniach

Villa Fiorito, o której Diego wspomina włoskiemu trenerowi, to najbiedniejsza dzielnica Buenos Aires. To slumsy bez brukowanych dróg, mieszkańcy niemający dostępu do wody pitnej i kanalizacji. To omijany skrzętnie przez turystów rejon nędzy. Tam właśnie, wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa, wychował się Diego.

- Tata pracował jako murarz, mama zajmowała się domem. Byłem czwarty po trzech dziewczynach - mówi Diego. – Ojciec miał już dość kobiet. W sumie było nas siedmioro. Mieszkaliśmy wszyscy w jednym pokoju. Tata wstawał o czwartej rano i szedł do pracy. Wracał wieczorem półżywy. Zasypiał niemal na stojąco. Był wspaniały. Wciąż nas przytulał - wspomina.

- Mama, zwana Doną Totą, była ciepła i wyrozumiała. Pachniała ciasteczkami chlebowymi. Byłem jej ulubieńcem. Maminsynkiem. Piłka była dla mnie najpiękniejszą zabawką. Wybawieniem - zwierza się Diego.

Grał odkąd sięga pamięcią. Zwykle ze starszymi kumplami. W wieku ośmiu lat był gwiazdą lokalnego klubu Estrella Roja. Któregoś dnia zobaczył go Francisco Cornejo z Argentinos Juniors. Nie wierzył własnym oczom. Chłopiec odbijał piłkę głową, potem lewą stopą tak długo, jak chciał. I to jak! Cornejo powiedział wtedy, że Diego pochodzi z innej planety, niemożliwe jest bowiem, żeby ośmiolatek mógł robić z piłką coś takiego.

"Kiedy Diego przyjechał do Argentinos Juniors na próby, nie mogłem uwierzyć, że ma osiem lat. Poprosiliśmy go o dokument, żeby to sprawdzić, ale nie miał. Byliśmy pewni, że nas okłamał. Chociaż miał sylwetkę dziecka, grał jak prawdziwy geniusz. Kiedy odkryliśmy, że mówi prawdę, postanowiliśmy poświęcić się wyłącznie jemu" - wspomina Cornejo w biografii piłkarza "Ręka Boga".

Odtwarzaj Diego Maradona w szatni Napoli, fr. filmu "Diego" / Wideo: M2 Films

Argentinos Juniors przejął mały klubik, w którym grał Diego, by wziąć go pod swoje skrzydła. Jako 12-latek podczas przerw bawił widzów, wyczyniając cuda z piłką. Dziesięć dni przed swoimi szesnastymi urodzinami zagrał pierwszy mecz jako zawodnik Argentinos Juniors. Był najmłodszym graczem w pierwszej lidze. Strzelił pierwszego gola niespełna pięć minut po wejściu na boisko. Po meczu powiedział: "Poczułem, jakbym trzymał całe niebo w dłoniach".

- Gdy pierwszy raz zobaczyliśmy, że wbiega na boisko, zaczęliśmy z mężem płakać – wspomina mama. - Klub wynajął mu mieszkanie 10 minut od stadionu. To było coś nowego dla nas. Wprowadziliśmy się tam wszyscy ośmioro - dodaje siostra, Maria Maradona.

Odkąd skończył 15 lat, Diego utrzymywał całą rodzinę. - To był ciężar dla chłopca w tym wieku - ocenia Maria. - Tak naprawdę grałem w piłkę, by kupić rodzicom dom i nigdy nie wracać do Fiorito - przyznaje.

Jako 16-latek był sławny w całej Argentynie. - Mówią, że jesteś następcą Pelego. Co ty na to? – pyta dziennikarz. – Nie chcę być drugim Pele ani nawet jego następcą, chcę być Maradoną. Bardziej interesuje mnie chwała niż pieniądze - rzuca młody zawodnik.

Maradona spędza pięć lat w Argentinos Juniors, do 1981 roku, po czym zostaje sprzedany za cztery miliony dolarów do Boca Juniors - najbardziej utytułowanej argentyńskiej drużyny, w której zawsze chciał grać. Po roku za rekordowe 7,5 miliona dolarów kupuje go klub marzeń każdego piłkarza - FC Barcelona. Ale marzenia często pryskają w zetknięciu z rzeczywistością.

Diego Maradona jeszcze jako zawodnik Boca Juniors / Źródło: M2 Films

Neapol i droga na szczyt

Tego wszystkiego nie widzimy w dokumencie Kapadii, który - według koncepcji reżysera - rozpoczyna się przyjazdem Maradony do Neapolu. Okres dorastania reżyser pokazuje w kilku migawkach. Nie zatrzymuje się też nad pobytem Maradony w FC Barcelona, gdzie - wbrew przewidywaniom - Argentyńczyk nie zostaje gwiazdą. Źle się tam czuje, choć wraz z drużyną zdobywa Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Jest jednym z prowodyrów bijatyki, która ma miejsce na boisku, wchodzi w konflikt z prezesem klubu, choruje poważnie na zapalenie wątroby, a w końcu łamie nogę, co może zagrozić jego karierze. I to najgorsze - w nocnym klubie przy Camp Nou w Barcelonie ma pierwszy kontakt z kokainą, która potem stanie się jego przekleństwem i zrujnuje mu karierę.

Po dwóch latach i regeneracji, z Barcelony trafia do miejsca, które wyniesie go na szczyt, a potem zniszczy - do włoskiego klubu Napoli. Jest rok 1984. Neapol jest pogrążony w kryzysie i długach. "Najbiedniejsze miasto w Europie kupuje najdroższego piłkarza świata"- piszą włoskie media. Do dziś nie bardzo wiadomo, skąd klub wziął 10 milionów dolarów na pozyskanie Maradony. Krążące od lat plotki o udziale w transferze camorry - neapolitańskiej mafii - prawdopodobnie nie zostały wyssane z palca.

Wielki piłkarz witany jest przez 85 tysięcy ludzi. Nie zawiedzie pokładanych w nim nadziei. Gdy trafia do Napoli, klub należy do najsłabszych w kraju, wyśmiewany i upokarzany przez mocnych konkurentów jak Juventus czy Inter Mediolan. Na to nakłada się jeszcze ciągnący się od XIX wieku konflikt między bogatą Północą Włoch a biednym Południem, jakie uosabia Neapol. Transfer z mistrzowskiej Barcelony z pewnością nie jest awansem.

Podczas jednego z pierwszych meczów z udziałem Maradony kibice Juventusu śpiewają:

"Nawet psy uciekają, nadchodzą neapolitańczycy,

Chorzy na cholerę ofiary trzęsień ziemi

Mydła na oczy nie widzieli

Napoli to gówno

Napoli cholera,

Przynosicie Włochom wstyd".

"Neapolitańczycy byli Afrykańczykami Włoch – mówi Diego w dokumencie. - Wszędzie witały nas banery: 'Umyjcie się', 'Do domu, wieśniaki', 'Napoli - ściek Włoch'. Czułem się, jakbym był częścią Włoch, która wcale się nie liczy".

Daniel Arcucci - dziennikarz sportowy i autor biografii Maradony - zauważa: "Gniew, wściekłość to paliwo Maradony, z którego zawsze korzystał. Nie mieli pojęcia, jak zmotywowali go do gry". Jego siedmioletni pobyt w Napoli szybko okaże się złotymi latami drużyny.

To, czego dokona Argentyńczyk w mieście, gdzie piłka jest religią, uczyni go w ich oczach bogiem. Za jego sprawą w ciągu kolejnych dwóch lat zespół z chłopca do bicia przeistacza się w mistrza. W 1987 roku po raz pierwszy w historii zdobędzie tytuł mistrzowski, pokonując osławiony Juventus. To, czym było dla mieszkańców to zwycięstwo, najlepiej oddaje fragment relacji telewizyjnej, w której komentator mówi: "Napoli wywołało ekstazę tłumu. Do tego stopnia, że pięć osób zemdlało, a dwie miały zawał".

Po tym meczu zdjęcie Maradony na ścianie ma absolutnie każdy neapolitańczyk. Niektórzy wieszają je tuż obok portretu Jezusa. - W moim sercu Maradona zajmuje miejsce przed Chrystusem - mówi fanka piłkarza. Wtóruje jej tłum ludzi. Diego pomógł odzyskać mieszkańcom poczucie własnej godności. Ciro Ferrara, obrońca Napoli, mówi: - Diego zmienił naszą mentalność. Chcieliśmy już nie tylko pokonać Juventus czy Mediolan. Musieliśmy pokonać wszystkich.

Dwa lata później Napoli pójdzie jeszcze dalej, zdobywając Puchar UEFA. W międzyczasie, w 1986 roku, z drużyną narodową Argentyny Maradona - w roli kapitana - zdobywa w Meksyku tytuł mistrza świata. W finale Argentyna pokonuje Niemców. Ale i tak najbardziej zapamiętanym meczem pozostaje opisany wcześniej ćwierćfinał z Anglią i dwie bramki Maradony, w tym jedna zdobyta dzięki niezapomnianej "ręce Boga". Dopiero 19 lat później piłkarz przyzna, że rzeczywiście wbił ją ręką i przeprosi kibiców. "To była symboliczna zemsta na Anglikach"- powie, mając na myśli wojnę o Falklandy.

Diego Maradona witany w Napoli po królewsku / Źródło: M2 Films

Camorra, kokaina i seks

Jest w filmie Kapadii wzruszająca scena z mistrzostw świata w Meksyku, pokazująca, że nawet u szczytu kariery dla bliskich pozostał tym samym Diego, wrażliwym i kochającym. Diego na ramionach kolegów z drużyny, z Pucharem Świata w dłoniach, przyjmujący gratulacje od FIFA, odbywający obowiązkową rundkę zwycięzcy wokół boiska...

Wreszcie ma czas na krótki telefon.

- "Hej, mamo.

- Moje życie!

- Mamo, kocham cię bardzo. To chciałem powiedzieć.

- Ja ciebie też. Dzięki tobie jestem dziś najszczęśliwszą matką na świecie. Idź odpocznij".

Tak rozmawia z matką Diego po zdobyciu tytułu mistrza świata. Ale to ten "drugi" Maradona szybko staje się najważniejszym obywatelem Neapolu. Trafia w sam środek miejscowego kotła: mafijnych rozgrywek, męczącego go coraz bardziej uwielbienia i skandali, które na jaw zaczną wychodzić, gdy podpadnie tym, którzy teraz noszą go na rękach.

Nawet dzieci wiedzą we Włoszech, że Neapolem rządzi mafia - camorra. Carmine Giuliano, jej boss, potrzebuje ludzi tak wpływowych i szanowanych jak Argentyńczyk. Maradona widnieje na zdjęciach ze wszystkimi członkami jego rodziny. Bywa ich częstym gościem. – Opowiada, że spotkania z nimi są jak z filmu "Nietykalni". Ktoś zawsze przychodzi z bronią. Zapewniają, że ochronią drużynę Napoli. Że zaopiekują się rodziną Maradony. Jest im potrzebny do inauguracji kolejnych przedsięwzięć. Do firmowania nowej knajpy, kolejnego sklepu, ale także na rodzinne uroczystości - komunie, wesela, jubileusze. Giuliano to duża rodzina, więc imprez jest sporo. W zamian za to, gdy tylko poprosi, dostaje od nich najlepszą kokainę. W każdej ilości.

- Jedna szczypta kokainy i czułem się jak Superman - mówi Maradona. - Narkotyki były wszędzie, wystarczyło poprosić. Zacząłem brać więcej i więcej - przyznaje.

Problem w tym, że kiedy poprosisz o coś tych ludzi, stajesz się ich własnością. Mieli go w garści.

Od jesieni 1984 roku Diego był mężem swojej długoletniej dziewczyny Claudii Villafañe, co nie przeszkadzało robić skoki w bok, a także korzystać z usług prostytutek, podsyłanych przez Giuliano. Owocem takiego skoku jest jego najstarszy syn - Diego Sinagra. Jego matka, Cristiana Sinagra, poznała Diego w 1985 roku w Neapolu. - Miałam 21 lat, on 25. Był miły i uczuciowy. Spędzałam z nim dużo czasu. Wiedzieliśmy, co robimy. W końcu zaszłam w ciążę - opowiadała.

- Była bardzo ładna, ale nie byłem gotów na to, by przypadkowy związek zaowocował dzieckiem. Nie mogłem sobie tego wyobrazić. Poza tym kochałem Claudię – przyznaje dziś szczerze.

Bomba wybuchła po mistrzostwach świata wygranych przez Argentynę. - Czy Diego Maradona jest ojcem dziecka, które wczoraj urodziło się w Neapolu? Matka dziecka twierdzi, że tak, on sam nie odpowiada. Telewizja RAI to pytanie ilustruje ujęciem młodej mamy i niemowlęcia na szpitalnym łóżku. Cristina Sinagra i Diego Armando Junior mają się dobrze.

- To słynne w Neapolu imię, dlaczego je wybrałaś? – reporter podsuwa Cristinie mikrofon.

- Bo dziecko jest owocem mojego związku z piłkarzem Napoli, Diego Armando Maradoną.

Do szturmu ruszają pozostałe media. - To twoje dziecko? Jak to skomentujesz?

- Proszę zwrócić się do mojego adwokata.

Claudia (dziś już eksżona Diego) wspomina: "Byłam sama w domu. W drugim miesiącu ciąży. Włączyłam telewizor i widzę kobietę z dzieckiem, która twierdzi, że to syn Diego. Przyszedł do domu zapłakany i mówi mi, że to wszystko kłamstwa. Spytam tylko jeden raz: Powiedz mi prawdę. To twoje dziecko? A on znów, że nie, że to nieprawda".

Przed kamerami Maradona wił się jak piskorz. I konsekwentnie zaprzeczał.

- Jak myślisz, dlaczego nie uznał swojego syna? – pytał Cristinę dziennikarz.

- Jest niedojrzały. Ale wie, że to jego syn. Myślę, że przez to cierpi – odpowiedziała.

Minęło 19 lat, zanim Maradona oficjalnie przyznał, że Diego Junior to jego dziecko, choć włoski sąd uznał jego ojcostwo już w 1993 roku. Krążyły pogłoski, że papież Franciszek, wówczas arcybiskup Buenos Aires, prosił go o to. Publicznie uznał jednak Diego Maradonę Sinagrę dopiero w 2016 roku. "Bardzo go kocham, a on jest podobny do mnie" - oświadczył. Wcześniej przez długie lata twierdził, że ma jedynie dwie córki ze związku małżeńskiego z Claudią. Dziś przyznaje, że jest ojcem... ośmiorga dzieci, z których troje urodziło się na Kubie. Przebywał tam dwa lata na odwykach.

Diego Maradona z synem Diego Maradoną Sinagrą, także piłkarzem / Źródło: Anadolu Agency/Getty Images

Zostawić Neapol

W końcu lat 80. Diego poczuł się wyczerpany Neapolem.

- Z Napoli zdobyliśmy już wszystko. Nie miałem już tam nic do roboty. Wszyscy byli szczęśliwi. Chciałem zakończyć karierę na spokojnie, w innym miejscu.

Poszedł do prezesa Ferlaino, prosząc, żeby go sprzedał. Ale on ani myślał. - Postanowiłem, że zrobię wszystko, by go zatrzymać. Zostałem strażnikiem Maradony - przyznaje.

Diego wygłosił więc publiczne oświadczenie: "Nie mam już siły dalej grać we włoskiej lidze. I nie chodzi o pieniądze". Komentował je cały Neapol.

Na boisku nadal dokonywał cudów, ale gdy gasły światła, jego życie zaczynało wymykać się spod kontroli. Miasto, które zrobiło z niego boga, z dnia na dzień stało się jego przekleństwem.

- Byłem wściekły – mówi Diego. – Graliśmy mecz w każdą niedzielę. Claudia siedziała z dziećmi, a ja chodziłem do klubu napić się i na kokę. Piłem i brałem kokę do środy. Potem zaczynałem ćwiczenia i czyszczenie organizmu, by w niedzielę być znów w formie. Gdy wracałem do domu naćpany i widziałem moje córki, bałem się. Więc zamykałem się w łazience i tam siedziałem godzinami - opowiada.

Prezes klubu: "Wiedzieliśmy, że bierze. Były testy przed meczami, ale mało restrykcyjne. Pewnie ktoś inny oddawał swój mocz do badań. Nie wnikałem. Póki grał, wygrywaliśmy".

Miał potworne bóle kulszowe. Dostawał przed meczem pięć zastrzyków w plecy, by móc grać. Gryzł z bólu poduszkę. - To było bardzo bolesne, obciążające, ale ludzie rządzący tym biznesem chcieli wyciągnąć z niego, ile tylko się da. A że może skończyć jako kaleka? Nieistotne – ocenia Signorini.

Daniel Arcucci opowiada, że gdy go odwiedził, odkrył, jak się dusi, jak bardzo chce odejść. Był świadkiem, jak w środku nocy wzywał go Giuliano, tylko po to, by dać mu pokaz władzy. - Camorra wiedziała, że kokaina ma go w garści. Z jej pomocą go kontrolowano - mówi.

Dzień przed meczem finałowym o mistrzostwo Włoch plecy bolały go tak, że trzeba było zwiększyć dawkę zastrzyków. Dzięki Diego drugi tytuł mistrzowski dla Napoli stał się faktem. - Dobrze, że go nie sprzedałem - powiedział przed kamerami prezes. Diego miał dość.

Najgorsze było jednak dopiero przed nim: kolejne mistrzostwa świata w piłce nożnej. Tym razem we Włoszech. Włosi byli zdeterminowani, by wygrać i uchodzili za faworytów. Grali w końcu u siebie. Maradona w drużynie argentyńskiej, która bardzo chciała powtórzyć poprzednie zwycięstwo. - Miał problem z narkotykami, ale wystarczyła motywacja, by je rzucił na czas meczu - ocenia Signorini.

Do półfinału dotarły obie drużyny. Ale nie to było najgorsze: Włochy i Argentyna miały grać mecz na stadionie San Paolo, na tym samym, gdzie Diego przez sześć lat zwyciężał dla Napoli. - To był wielki błąd włoskiej federacji - mówi Alberto Bigon, trener Napoli. - Powinni przewidzieć, co może się stać. Argentyna z Diego w Neapolu? Nigdy! To było chore.

- Mieszkam tu sześć lat i ludzie mnie znają. Liczę na ich wsparcie. Gdy Napoli potrzebowało go, Maradona je zawsze dawał. Neapol to nie Włochy - zaapelował przed meczem Maradona. Zdaniem Kapadii, ostatnim zdaniem wykopał sobie grób. Oliwy do ognia dolał boss camorry Giuliano.

- My, neapolitańczycy, wszystko zawdzięczamy Maradonie. Pierwszy kupię bilet do sektora Argentyny. Forza Argentyna - wzywał. - Wykorzystując konflikt miedzy północną i południową częścią Włoch, gwiazda Argentyny prosiła neapolitańczyków o wsparcie – podkręcał atmosferę dziennikarz sportowy.

Kibice byli oburzeni. – Wszyscy jesteśmy Włochami, pora się zjednoczyć. Argentyna musi przegrać, Diego musi przegrać – komentowano wezwanie Maradony.

W regulaminowym czasie gry mecz skończył się wynikiem 1:1. O zwycięstwie przesądzić miały rzuty karne. Jak mawiają bramkarze: nie ma obronionych karnych, są tylko źle strzelone gole. Włoski zawodnik Donadoni popełnił błąd... Los sprawił, że po nim strzelał Maradona.

- To było nieodwracalne – mówi Arcucci. - To oczywiste, że wielki piłkarz chciał zagrać w finale mistrzostw świata. Wiedział, że zwycięstwo Argentyny na zawsze zerwie więź, jaka łączy go z Włochami, ale nie mógł skazywać ojczyzny na przegraną.

Nie zawahał się. Strzelił bez pudła. Pewnie. Jak Maradona. - Wielki Diego - krzyczał włoski komentator. Kolejny zawodnik Włoch również popełnił błąd - bramkarz Argentyny chwycił piłkę z łatwością.

- Argentyna w finale – zawołał komentator.

Los zakpił sobie okrutnie z Maradony. To był moment, w którym Włosi odwrócili się od niego na dobre. To, co czekało go wkrótce, było piekłem na ziemi.

Diego Maradona z byłą żoną Claudią Villafañe w klubie tanecznym / Źródło: Ricardo Ceppi/Getty Images

Smak zemsty

Asif Kapadia lubi swojego bohatera, który w jego filmie jest postacią tragiczną. Tylko w niewielkim stopniu ma udział w tym, jak potoczyły się jego losy, w znacznie większym to zasługa nieszczęśliwych zbiegów okoliczności. Można polemizować z tą opinią (nikt nie zmuszał go do zażywania narkotyków), ale w przypadku jego zawodowej kariery nie sposób się z nią nie zgodzić.

Finał tych mistrzostw świata - mecz Argentyna-RFN - i jego atmosferę, uznano za najgorsze w historii. Argentyna ostatecznie przegrała z Niemcami. Ale jeszcze zanim rozpoczął się mecz, Włosi gwizdali podczas odgrywania hymnu narodowego Argentyny. – Skurwysyny - powiedział wtedy Diego po włosku, co uchwyciła kamera. - Gwizdali nie dlatego, że nie lubili Argentyny, ale że znienawidzili Maradonę – mówi Arucci.

Włoski temperament nie zna stanów letnich. Kochają albo nienawidzą. Było oczywiste, że będą się mścić na Maradonie. Kapadia, który ma spore doświadczenie w fabule, nie bez powodu buduje swój film niczym sportowo-gangsterski dramat. I tak się go ogląda, co w przypadku dokumentu jest fenomenem.

Jeszcze zanim wybuchły afery podatkowe, jakie później wytoczą Maradonie Włosi, wybuchł skandal obyczajowy. Znając słabości Diego, z myślą o skompromitowaniu go założono piłkarzowi podsłuch. Tak zwana operacja Chiny, wedle słów sędziego, sprawiła, iż: "z rozmów przechwyconych w czasie śledztwa dowiedzieliśmy się, że ze strony piłkarza Napoli Maradony padła prośba o dostarczenie narkotyków i kobiet". Podsłuchy wyciągnęły na światło dzienne to, o czym mieszkańcy Neapolu wiedzieli od dawna, ale wybaczali mu, bo był ich bohaterem.

Prośba padła podczas rozmowy z członkami klanu Giuliano, z którymi Diego uzgadniał szczegóły spotkania z dwiema prostytutkami i odbioru narkotyków. Ponieważ częstował kokainą prostytutki, oskarżono go też o handel narkotykami. Jego bliskie związki z rodziną Giuliano stały się już niebezpieczne dla samej camorry, która - czując na plecach oddech włoskiej policji - bez wahania rzuciła jej Maradonę na pożarcie.

Odtwarzaj Powitanie Diego po transferze do Napoli / Wideo: M2 Films

W filmie obrońca Maradony nazywa proces wyjątkowo brutalnym, a prokuratora niezwykle surowym. - Powiedziałem mu, że musimy dogadać się z prokuraturą - mówi obrońca. Diego zaakceptował wyrok: rok i dwa miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu i pięć milionów lirów kary finansowej (wówczas około trzech tysięcy dolarów). Ci sami Włosi, którzy nazywali go bogiem, teraz na każdym kroku okazywali mu nienawiść.

"Maradona jest diabłem"– pisała włoska prasa. "Lucyfer mieszka w Neapolu" - krzyczał nagłówek innego artykułu. "La Republica" zleciła sondaż, w którym wybierano ulubieńców wśród polityków, celebrytów itd. Maradona został wskazany jako najbardziej znienawidzona postać Włoch.

- Maradona tracił rozum. Znalazłem go w łazience z kocem na głowie. Nie chciał stamtąd wyjść – wspomina przyjaciel piłkarza. Media nie opuszczały go na krok, prowokując wybuchy złości, które potem mogły pokazywać na antenie.

Już podczas pierwszego meczu, rozegranego po ogłoszeniu wyroku, poddano go kontroli antydopingowej, jaką nałożył na niego sąd. Obecność w moczu śladowych ilości kokainy nie była dla nikogo zaskoczeniem. O uzależnieniu wiedzieli wszyscy od lat.

- Władze dojrzały w tym okazję, by go wykończyć - mówi dawny trener. Zgodnie z prawem groziła mu dyskwalifikacja na pół roku, dostał jednak prawie 15 miesięcy. – To była we Włoszech bezprecedensowa dyskwalifikacja. FIFA rozszerzyła ją na cały świat. Nigdy nikogo wcześniej nie ukarano tak surowo – ocenia prawnik. - Uderzyło mnie, że nikt z klubu Napoli nie przyszedł na odczytanie wyroku, nawet jego prezes.

Następnego dnia po tej decyzji Maradona postanowił opuścić Włochy z rodziną.

- Było ciężko – wspomina. - Gdy przyjechałem, witało mnie tu 85 tysięcy ludzi. Gdy wyjeżdżałem, byłem całkiem sam. Wyjechałem po cichu.

Asif Kapadia kończy opowieść o boskim Diego wraz z wyjazdem Maradony z Napoli. Siedmioletni, z pewnością najważniejszy "epizod" z życia sportowca, traktuje jak opowieść o jego całym życiu - w pigułce. Nadaje jej wymiar symboliczny. To mistrzowskie posunięcie. Zwłaszcza że dalsze losy Maradony, który nigdy nie odzyskał już dawnej świetności, w mniejszym lub większym stopniu znamy z przekazów medialnych donoszących o jego kolejnych ekscesach. Ciągła walka z uzależnieniem, kolejne dyskwalifikacje za sprawą narkotyków, potem - zwykle krótkotrwałe - posady trenerskie (w 1997 roku piłkarz zerwał z czynnym uprawianiem sportu), kłopoty zdrowotne, w znacznym stopniu będące efektem narkotykowego uzależnienia, spektakularne batalie kochanek o uznanie ojcostwa "boskiego Diego" itd.

Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż jest kochany przez fanów piłki nożnej. Gdy w 2004 roku przeszedł ciężki zawał (znów za sprawą przedawkowania narkotyków), fani z całego świata czuwali pod szpitalem w Buenos Aires, modląc się o jego zdrowie. Było wśród nich mnóstwo Włochów. W Neapolu zresztą nadal istnieją "miejsca kultu" Maradony: graffiti na murach z jego podobizną, kapliczki poświęcone "boskiemu Diego"...

Gdy w 2000 roku FIFA zorganizowała plebiscyt na najlepszego piłkarza XX wieku, zwyciężył Maradona z 54 procentami głosów. Jego główny konkurent Pele zdobył wtedy 18 procent. Federacja uznała jednak, że internauci byli zbyt młodzi i stąd taki wynik. Zorganizowano więc drugi konkurs, w drukowanym magazynie FIFA, w którym tym razem zwyciężył Pele. Wówczas postanowiono, że obaj piłkarze podzielą między siebie ten tytuł. To jednak nie usatysfakcjonowało Argentyńczyka, który oznajmił, że i tak był lepszy niż Pele. Cały Maradona.

Diego Maradona w meczu z Włochami, wygranym przez Argentynę- MŚ 1990 r. / Źródło: Renard Eric/Corbis/Getty Images Po światowej premierze swojego filmu na festiwalu w Cannes w maju w jednym z wywiadów Kapadia powiedział: - Rozmowa z Diego była jak jedzenie kisielu widelcem – wydaje ci się, że wiesz, o co chodzi, a on znowu ci się wymyka.

Wydaje się, że jedynym miejscem, gdzie Diego Maradona zachowuje się przewidywalnie, jest boisko. Zresztą, jak sam wyjaśnia w filmie: Na boisku życie się nie liczy. Nie liczą się problemy. Nic się nie liczy.

Zostańmy przy tym stwierdzeniu.