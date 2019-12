Podziel się



Mniej śmieci pod choinką, więcej rzeczy do wykorzystania. Święta mogą być wolne od nadmiaru, plastiku i jednorazówek. Każda okazja jest dobra, by zrobić pierwszy krok w kierunku sprzątania bałaganu, jaki zafundowaliśmy planecie. Wiadomości z ekologicznego frontu brzmią ponuro. Jeśli nic nie zmienimy, za 30 lat w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb.

Bombki zrobione ze starych gałek, które odpadły z mebli. Tuż przy nich zawisną kawałki cienkich, porzuconych przez kogoś desek. Na każdej z nich będą ręcznie wypisane świąteczne życzenia miłości, zdrowia, spokoju, rozsądku. Pod choinką staną skandynawskie niewielkie domki. Złożone samodzielnie z drewnianych odpadków i wymalowane resztkami białej farby. Świąteczny klimat ociepli światło z lampionów wykonanych ze słoików po zjedzonym całkiem niedawno dżemie. Inne szklane pojemniki zmienią się w pudełka do zapakowania pierników i czekoladowych ciastek. Upieczonych, a nie kupionych w pobliskiej cukierni, bo świątecznych inspiracji Iza Jurasik-Kamińska, autorka bloga Dom z Duszą, szuka w kuchni, pawlaczu czy piwnicy.

Choinka "zero waste" autorstwa Izy Jurasik-Kamińskiej, autorki bloga "Dom z Duszą" / Źródło: Dom z Duszą

– Przychodzi taki moment, że mamy już wszystko albo przynajmniej bardzo dużo. Co wtedy? Oczywiście można nadal bez sensu kupować, gromadzić kolejne rzeczy. Ale można też zrobić coś inaczej. I myślę, że to inaczej jest właśnie ważne. Prostym prezentem da się powiedzieć: akceptuje cię, kibicuję ci, daję ci czas, którego nie mam – mówi blogerka. I zachęca do tego, by w tym roku mieć odwagę uwolnić się od świątecznego nadmiaru.

Iza prowadzi blog Dom z Duszą razem z dorosłą córką Moniką. Razem też przygotowują prezenty dla całej rodziny. W tym roku wszystkie będą z odzysku, z czego dziewczyny są bardzo dumne. Pod choinką znajdzie się między innymi żyrandol z zepsutej lampy naftowej i pokrowiec na poduszkę wykonany z nienoszonego, a wciąż ciepłego swetra. Blogerki śledzą trendy i potem swoim czytelnikom pokazują, jak łatwo można wykonać w domu promowane przez duże marki drogie akcesoria. W ten sposób namawiają do tego, by zużytym rzeczom podarować drugie życie, a bliskim - nieoczywiste i unikalne prezenty. Iza podpowiada, że ten plan sprawdza się bez zarzutu, gdy niespodzianki są praktyczne, nadające się do zjedzenia lub uniwersalne. Nie chodzi o to, by jedne śmieci przerabiać na kolejne.

– Staramy się, żeby nasze prezenty stały się bazą, wykorzystywaną przy wielu okazjach. Jeśli robimy lampion, to taki, który pasuje nie tylko na Boże Narodzenie, ale i Wielkanoc, a potem także można go wyjąć w czasie jesiennych chłodnych wieczorów. Na poszewce, plakacie czy torbie drukujemy cytat lub rysunek dopasowany do pasji obdarowywanego, a nie świąt. Dzięki temu z prezentu można korzystać przez cały rok – podpowiada blogerka. Zachęca, by spożytkować przedświąteczną energię na wymyślenie i samodzielnie wykonanie przygotowanego drobiazgu zamiast na bieganie po zatłoczonych centrach handlowych.

Prezentowy poradnik Izy Jurasik-Kamińskiej / Źródło: Freepik/Tvn24

Prezent bez dwutlenku węgla

Komu brak talentu, czasu albo rzeczy do przerobienia też bez obaw może zignorować przedświąteczne reklamy zachęcające do kupienia absolutnych hitów z masowej oferty. Dla tych, którzy szukają praktycznego prezentu z konkretnym ekologicznym przesłaniem, są gotowe zestawy wydzierganych na szydełku wielorazowych myjek konopnych do ciała, uszytych na maszynie woreczków z firanki czy płatków kosmetycznych wyciętych ze skrawków flaneli i froty. Te rzeczy skutecznie zastępują opakowane w plastik jednorazowe akcesoria i znaleźć je można bez problemu w niewielkich manufakturach. Większość z nich swoje sklepy prowadzi głównie w internecie. Warto przed zakupem dopytać o pochodzenie produktu. To ważne ze względu na ślad węglowy, jaki generuje wybrana przez nas rzecz. Ekologiczne siatki czy woreczki lepiej zamawiać po sąsiedzku

Siatki czy woreczki szyte kilkadziesiąt tysięcy kilometrów od Polski, choć wielorazowe, nie są ekologiczne. Ich długi, najczęściej drogą lotniczą, transport znacznie zwiększa emisję gazów cieplarnianych. Kto ma wątpliwości, może na dostępnych w sieci kalkulatorach dwutlenku węgla policzyć, jak bardzo kosztowny dla środowiska jest prezent, który zamierza kupić. Na popularnym chińskim portalu sprzedażowym znalazłam woskowijki, czyli materiałowe opakowania z wosku pszczelego idealnie zastępujące jednorazową folię. Sprzedawca poinformował mnie, że paczka z nimi zostanie najpierw wsadzona do busa, potem do samolotu, a po jakiś czterech tygodniach będzie w mojej skrzynce. Za prezent zapłacę 20 złotych, o ponad połowę mniej niż za woskowijki z wosku pszczół, jakie oferują polskie firmy. Ale ten jeden lot z moim prezentem wygeneruje ponad 3 kilogramy dwutlenku węgla. Zestawiam te dane z wyliczeniami niemieckiej organizacji zajmującej się ochroną środowiska. Agencja Atmosfair prognozuje, że temperatura na Ziemi nie podniesie się do zagrażających naszemu życiu krytycznych 2 stopni Celsjusza, jeśli każdy człowiek wyprodukuje mniej niż 2,3 kilograma CO2 rocznie. Tymczasem drobny prezent znacznie zwiększa tę emisję. By świątecznymi niespodziankami nie przyczyniać się do globalnego ocieplenia, lepiej zamawiać je po sąsiedzku.

Ekologicznie i ekonomicznie

Ania, Beti i Wiola mieszkają w Poznaniu i tam też szyją wszystkie swoje produkty. Oprócz więzów krwi łączy je troska o środowisko.

– Głównym celem, który sobie stawiamy, jest uświadamianie potrzeby ograniczenia produkcji odpadów oraz stworzenie produktów, które nie tylko przyczynią się do minimalizacji ilości powstających śmieci, ale będą także pięknie wyglądać. Każdego roku produkowane jest 311 milionów ton plastiku, z czego 10 milionów ton trafia do mórz i oceanów. Sprzeciwiamy się temu i bierzemy sprawy w swoje ręce. Chcemy być zmianą i w te zmiany wciągnąć innych ludzi – mówi Wiola.

Dziewczyny nie generują żadnych odpadów. Wszystkie materiały wykorzystują w 100 procentach, na przykład z resztek tkanin robią drobne woreczki zapachowe. Woreczki wystarczy skropić ulubionym olejkiem zapachowym i przez lata używać jako zapach do szafy, łazienki czy auta. To kolejny sposób na ograniczenie ilości niepotrzebnych śmieci. Gotowe zapachy są oferowane w plastikowych lub foliowych opakowaniach. Zrobione samodzielnie są od nich wolne.

Woreczki można łatwo uszyć samodzielnie. Nie potrzeba do tego nawet maszyny. Wystarczy wykorzystać kawałek firanki lub niepotrzebnego kolorowego materiału. Dokładne instrukcje są na wielu ekologicznych blogach.

Kolorowe woreczki i siatki na zakupy / Źródło: blog Matka i Córy

- Woreczki można zastosować zamiast foliówek, spakować w nie bieliznę, skarpetki do walizki, zabawki dla dzieci na spacer czy przechowywać bibeloty – mówi Wiola Smul.

Warto do tego dorzucić wielorazową siatkę na zakupy. Polacy zużywają 7 miliardów toreb plastikowych rocznie. To prawie 400 tysięcy nienadających się do przetworzenia ton odpadów. Jedna reklamówka produkowana jest przez sekundę, wykorzystywana zaledwie przez 25 minut. Jej rozkład zajmie ponad 400 lat. Wielorazowe siatki mogą być uszyte ze skrawków materiałów, wydziergane na szydełku czy zrobione ze starej koszulki. W sieci można znaleźć torby w różnych rozmiarach i kolorach. Jedna kosztuje od 10 do 20 złotych. Za najtańszą reklamówkę po wrześniowych zmianach przepisów dotyczących opłaty recyklingowej trzeba zapłacić 50 groszy.

Papier wielorazowy

Blogerka Agata Skjold, znana w sieci jako Pomysłowa Mama, prezentowe inspiracje do ograniczania ilości śmieci dostaje od rodziny w Stanach Zjednoczonych. Jej mąż jest Amerykaninem, ma więc bezpośredni dostęp do informacji, czego zamiast plastiku używa się w domach w Nowym Jorku, San Diego, Chicago. Ameryka to kolebka ruchu zero waste, tam też najprężniej on się rozwija. Dzięki podpowiedziom zza oceanu Agacie udało się całkowicie wyeliminować ręczniki papierowe, które w jej sześcioosobowej rodzinie zużywane były w ilościach hurtowych. Ona i dzieci wykorzystują zamiast nich kawałki równo pociętego elastycznego materiału. Wszystkie owija wokół stojaka, na którym rodzina wcześniej trzymała rolkę jednorazowych ręczników. Po wytarciu blatu, zlewu czy kuchenki Agata wrzuca ścierki do pralki i używa ponownie.

Materiałów szuka wśród tekstylnych końcówek razem z tatą, który przepracował całe życie w branży włókienniczej w rodzinnej Łodzi. To dla nich ważne, chcą wspierać inne małe przedsiębiorstwa i ograniczać ślad węglowy. Zdaniem blogerki takie prezentowe inwestycje są najbardziej opłacalne.

– W prezent zero waste trzeba włożyć więcej myśli niż pieniędzy, bardziej zagłębić się w potrzeby osoby obdarowywanej, pomóc jej, pokazać, jak można w fajny, ponadczasowy (choć obecnie bardzo trendy) sposób pomóc planecie, oszczędzać nasze zasoby naturalne, otworzyć się na nową, lepszą jakość życia – mówi Agata Skjold.

Zdrowa chusteczka

Lepiej wyglądają i służą też wielorazowe chusteczki do nosa. Tych z płótna używano już w Cesarstwie Rzymskim, potem długo były towarem luksusowym. Wykonywano je z drogich materiałów – jedwabiu czy batystu. Można ten szyk przywrócić, kładąc pod choinką uroczy zestaw kolorowych praktycznych chustek. Są gotowe zestawy do kupienia, ale i bez problemu da się w domowych warunkach wyprodukować niepowtarzalny komplet. Wystarczy obszyć kawałek kolorowego przyjemnego w dotyku materiału i zapakować do saszetki. Po wykorzystaniu chustki wrzucamy do codziennego prania, suszymy i używamy ponownie. To idealny prezent dla tych, którzy dbają nie tylko o planetę, ale także o swoje zdrowie. Wielorazowe chusteczki / Źródło: blog Matka i Córy

Jednorazowe chusteczki produkowane są bowiem z bielonej chemikaliami celulozy. Te środki mogą podrażniać skórę. By jednorazowe chusteczki powstały, wycina się drzewa. Wielorazowe chusteczki są też dobrą inwestycją. Najwięksi producenci artykułów higienicznych zapowiadają, że koszt ich produkcji będzie rósł, bo coraz droższy jest surowiec, z którego powstają te środki. Według Agencji Reutera ceny miazgi z twardego drewna wzrosły o 60 procent od końca 2016 roku. To nie wszystko. Gotowe chusteczki pakowane są w folię, która nie nadaje się do recyklingu. Większość ludzi wrzuca je też do niewłaściwego kosza. Zużyte powinny trafić do kubła na odpady zmieszane, a nie na papier.

Prezenty "zero waste" dla początkujących / Źródło: Freepik/Tvn24

Nie śmieci dla dzieci

Prezenty zero waste to takie, które są trwałe, wykonane z dobrych materiałów i wyprodukowane z troską o środowisko. Agata Skjold w sprawie świątecznych niespodzianek kieruje się rozsądkiem. Podpowiada, że nawet dla tych, którzy dotąd nie angażowali się w sprawy troski o planetę, znakomicie sprawdzi się to, czego używa się najczęściej. Sugeruje, by podarować gadżety, jakie przydadzą na co dzień, a przy okazji sprawią przyjemność i pozwolą ograniczyć produkcję śmieci.

Swojemu najmłodszemu czteroletniemu synowi Agata zamówiła zestaw do samodzielnego zrobienia przytulanki. W pudełku jest kłębek włóczki i akcesoria, dzięki którym można stworzyć misia, królika czy inną maskotkę. Dziecko uczestniczy w procesie produkcji swojej zabawki, wybiera dodatki dla niej i ma niepowtarzany egzemplarz, którego nie da się kupić w żadnym sklepie.

Gotowe zabawki nie muszą być nowe, prosto z półki w sieciowym markecie. Na przedświątecznych pchlich targach, internetowych aukcjach czy wśród znajomych da się znaleźć drewniane klocki w świetnym stanie, gry czy ubrania. Prezent z drugiej ręki jest idealnym ekologicznym rozwiązaniem, bo zgodnie z jedną z kluczowych zasad zero waste wykorzystywane są rzeczy będące już w obiegu. To też dobry moment, żeby przewietrzyć swoją przestrzeń i obdarować innych tym, czego już nie używamy. Przedświąteczny remanent ułatwi stworzenie listy wymarzonych prezentów. Można sprawdzić, czego naprawdę w dziecięcym pokoju brakuje. Gdy jest w nim za dużo zabawek, lepiej zainwestować w emocje. Kupić rodzinny karnet do kina, bilet wstępu na pasjonującą wystawę, kreatywne warsztaty albo wymyślić i podarować plan tematycznej wycieczki za miasto.

Dziewczynkom spodoba się osobisty kalendarz lub planner. Rodzaj pamiętnika na osobiste zapiski. Zrobiony koniecznie na ekologicznym papierze, z odnotowanymi w nim ważnymi dla rodziny i środowiska datami. Taki zeszyt można wykonać samodzielnie, a w przypadku braku talentu zamówić u rysownika czy grafika. Oferty są do znalezienia bez trudu na portalach społecznościowych. Dla chłopców sprawdzi się kalendarz wyzwań czy odkrywcy. Taki, który będzie inspiracją do tego, by każdego dnia szukać przygód wokół. Można w nim podrzucić propozycje zabaw, sugestie dotyczące spędzania wolnego czasu.

Prezentem, który sprawi frajdę całej rodzinie i będzie można do niego wracać przez wiele lat, jest ziarno drzewa. Niepozorne, ale z dużą mocą, co udowodnił kilka lat temu dziewięcioletni wówczas Felix Finkbeiner ze Stanów Zjednoczonych. W szkolnym wypracowaniu opisał swoje pomysły na zmniejszenie problemu zmian klimatycznych. Zaproponował, by w każdym kraju dzieci sadziły milion drzew co roku. To, według wyliczeń naukowców, pozwala zrównoważyć stężenie CO2 w atmosferze. W ramach tej uczniowskiej inicjatywy od 2008 roku zasadzono 14 miliardów drzew na całym świecie. Ziarna można kupić w szkółkach leśnych, razem z instrukcją dotyczącą sadzenia. Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile człowiek zużywa w ciągu dwóch lat swojego życia. Żywopłot ze świerków, zasadzony wzdłuż ruchliwej ulicy, potrafi zatrzymać 70 procent zanieczyszczeń. Tak więc własne drzewo w prezencie to ekologiczna inwestycja. Żeby je zasadzić w miejscu, które do nas nie należy, trzeba mieć zgodę zarządcy terenu.

Nasiono drzewa do zasadzenia do świetny pomysł na prezent

Bez silikonu i sztucznych barwników

Worki, torby czy chusteczki mogą być katalizatorem zerowastowej rewolucji. Kolejnym krokiem są wielorazowe płatki kosmetyczne. Używane do zmywania makijażu, jak większość jednorazówek, służą zaledwie przez moment. Te zrobione z materiału wystarczy dobrze wypłukać, a raz na jakiś czas wyprać w wysokiej temperaturze, by wykorzystywać przez lata, bez niepotrzebnego wypełniania nimi śmietnika. W ofercie mają je wszystkie sklepy zero waste. To też produkt, który najłatwiej zrobić samodzielnie – wystarczy z bawełnianego materiału czy froty wyciąć małe kółka i obszyć je kolorową nitką. Ułożone w słoiku przewiązanym wstążeczką będą niezobowiązującym drobiazgiem dla mamy czy koleżanki.

Prezenty "zero waste" dla każdego / Źródło: Freepik/Tvn24

Do zestawu można dorzucić myjki ze sznurka konopnego, które nadają się do delikatnego masażu twarzy oraz rękawice do szorowania ciała. Kosztują od 10 do 15 złotych. Potrafi je też wydziergać większość babć, które szydełkowania i haftowania uczyły się w szkole. Miłośnikom dobrych kosmetyków można kupić naturalne, obłędnie pachnące mydła, które w składzie mają na przykład sól, olej rycynowy, odprężającą lawendę. Są też kostki peelingujące, odkażające, nawilżające i takie, które skutecznie umyją włosy. Szampon w kostce znakomicie sprawdza się w podróży, wystarczy odkroić kawałek i owinąć go ściereczką. 75-gramowy szampon wystarcza na 50 myć i zastępuje nawet pół litra szamponu w płynie. Nie trzeba też po umyciu wspierać włosów odżywką, bo zawarte w nim olejki działają regenerująco i odświeżająco.

Wielbicielom minimalizmu spodoba się też proszek do mycia włosów. Pudrowy pył przesypujemy na dłonie, zwilżamy wodą, a potem wmasowujemy w głowę. Szampon sprzedawany jest w papierowych większych opakowaniach, można go przesypać do ulubionego pudełka czy słoiczka. Naturalne kosmetyki wytwarzane są bez używanych w tradycyjnych szamponach czy mydłach silikonów i zbędnego opakowania, które po zużyciu nie nadaje się do recyklingu. Do zestawu mydeł można dołączyć cytrusowy dezodorant w kremie lub paście. Wszystkie mają szklane lub metalowe opakowania i przyjazny dla skóry skład. Zwykłe antyperspiranty są produkowane między innymi z soli aluminium, której nadużywanie może być szkodliwe.

Prezenty "zero waste" to sposób na ratowanie planety

Takie kosmetyki można przygotować we własnej kuchni. Do zrobienia pysznego mydła potrzeba zwykłego szarego mydła (kostka 250 g), dwóch łyżek oliwy, 1/3 szklanki wrzącej wody i ulubionego aromatu oraz opcjonalnie suszonych kwiatów czy ziół. Oliwę i wodę wlewamy do garnka, a do nich ścieramy na tarce mydło. Wszystkie składniki gotujemy na małym ogniu do czasu, gdy woda odparuje i masa zgęstnieje. Wtedy dodajemy aromat i susz. Silikonowe foremki smarujemy delikatnie oliwą i wlewamy do nich gęsty płyn. Z wierzchu każdą porcję można posypać skórką z cytrusów czy liskami mięty, rozmarynu, bazylii. Potem mydło zostawiamy do całkowitego zastygnięcia. Twarde ostrożnie wyjmujemy z foremek i obdarowujemy nim bliskich.

Dobra książka

Z raportu firmy audytowej Deloitte "Zakupy świąteczne 2019 rok" wynika, że Polacy oprócz kosmetyków najchętniej kupują bliskim pod choinkę książki. Na prezenty w tym roku zamierzamy wydać niemal 40 proc. świątecznego budżetu, czyli 547 złotych. Lektury dostaną zarówno starsi, jak i młodsi członkowie rodziny. Ten wybór też może być pretekstem do edukacji ekologicznej, bo wydawnictwa przygotowały sporo książek o segregacji śmieci, wpływie plastiku na nasze życie czy z pomysłami, jak ratować planetę. Książki po przeczytaniu dobrze jest puścić w obieg, tak by mogło z nich skorzystać jak najwięcej osób.

Książki o "zero waste" dla dorosłych / Źródło: Freepik/Tvn24

Kolekcja momentów, nie rzeczy

Prezent w duchu zero waste może wyśmienicie łączyć kilka potrzeb. Tym, którzy chcą marnować mniej jedzenia, a w kuchni radzą sobie przeciętnie, warto podarować karnet na kurs kulinarny. Do wyboru są lekcje dla jedzeniowych ignorantów, których edukator uczy kroić marchewkę i cebulę, rozróżniać cukinię od bakłażana, a potem z kilku produktów komponować wyrafinowane dania. Można zapisać się na zajęcia z lepienia azjatyckich pierożków, zagniatania włoskich makaronów czy gotowania bez mięsa, nabiału i cukru.

Są też kursy produkcji domowych kosmetyków, środków czystości, szycia woreczków, wyplatania hamaków czy kwietników. Miłośnikom pisania powinien spodobać się kurs literacki albo kaligrafii. Znalazłam ofertę zajęć, na których zużyte opakowania od herbaty zmieniane są w stylowe wizytówki czy etykiety. Jest kurs dla tych, którzy bez ekspresu do kawy chcą każdego poranka delektować się kremowym cappuccino i robić idealną piankę w espresso. Warto dobrze poszukać, bo wiele z nich jest darmowych. Za pracę edukatora płacą urzędy lub prywatne firmy, którym zależy na promowaniu idei ekologicznych.

Ekipa Matka i córy w grudniu w Poznaniu i Warszawie będzie pokazywać, jak sporządzić własny dezodorant w słoiku. Domy kultury oferują warsztaty pieczenia i dekorowania pierniczków. W studiach kulinarnych i pracowniach można poznać przepisy na świąteczne przysmaki w nowej odsłonie. Takie zajęcia dobrze jest zorganizować też w swojej kuchni. Wspólnie z przyjaciółmi upiec solidny piernik, keks, a potem obdzielić świąteczną słodyczą innych bliskich.

Przepis na świąteczne trufle / Źródło: Freepik/Tvn24

– Robienie prezentu może także stać się pretekstem do spędzania razem czasu. Cała rodzina siada przy stole i przygotowuje niespodzianki dla świątecznych gości. Pieczemy wspólnie ciasteczka, które pięknie ozdobione i opakowane trafią do najbliższych. To banał, rzeczy najprostsze, ale w tych szalonych pędzących czasach tęsknimy właśnie za takimi chwilami – uważa Iza Jurasik-Kamińska, autorka bloga Dom z Duszą.

Przepis na orzeźwiającą herbatę / Źródło: Freepik/Tvn24

Mniej śmieci

Prezenty wymagają wyjątkowej oprawy, ale nie muszą jej tworzyć szeleszczące torebki, kolorowy papier, sztuczne wstążki i plastikowe ozdoby. To kolejna sterta niepotrzebnych śmieci. Zamiast wydawać pieniądze na opakowania, które zachwycać będą jedynie chwilę, lepiej wykorzystać materiały, które już są w domu. Kartony, pudełka, wspominane słoiki, które są genialną bazą do zmieniania ich wizerunku. Przewiązane sznurkiem, zdobione naturalnymi gałązkami, piernikami też zrobią wrażenie. Można jeszcze prościej zapakować prezent w wielorazowy worek, który sam w sobie będzie niespodzianką. Pomysłowa Mama w tym roku otuli wszystkie niespodzianki zgodnie z japońską metodą bento.

Książki o "zero waste" dla dzieci / Źródło: Freepik/Tvn24

– Punktem wyjściowym jest prostokąt o dokładnych wymiarach, który złożony na trzy części po ukosie, a potem zszyty, daje woreczek. Jego uszy służą do zabezpieczenia zawartości. Wystarczy, by zapakowany do środka produkt zawiązać na supeł – wyjaśnia Agata.

Worek bento po świętach jest idealny do pakowania do niego drobnych owoców, kaszy czy płatków kupowanych na wagę. Nadmiar jednorazowych opakowań, które nie mieszczą się w domu, można po świętach oddać. Zbiera je między innymi jedna z ekologicznych drogerii i wykorzystuje do przesyłek dostarczanych klientom.

ZaPapier, czyli "zero waste" według bloga "Pomysłowa Mama"

Ekologiczny papier prezentowy, czyli "ZaPapier" można kupić w turkusie, szarości lub fiolecie

Ekologiczne siatki, czyli "zero waste" według bloga "Pomysłowa Mama"

Ekologiczne siatki czy woreczki lepiej zamawiać po sąsiedzku

Ekologiczny papier prezentowy, czyli "ZaPapier" można kupić w turkusie, szarości lub fiolecie

Ekologiczne siatki czy woreczki lepiej zamawiać po sąsiedzku

Prezent w obiegu

Nie ma też sensu kolekcjonować gadżetów, które nie przypadły obdarowanym do gustu. Bez wyrzutów sumienia lepiej przekazać je komuś, kogo naprawdę ucieszą. W styczniu organizowane są specjalne spotkania, w czasie których można wymieniać się nietrafionymi niespodziankami. Wszystko legalnie, w duchu zero waste i dla dobra planety. Szwedzi, którzy są uznawani za najbardziej proekologiczny naród w Europie, mają w słowniku słowo "kopskam", czyli wstyd z powodu kupowania. Warto ten termin zapożyczyć przed naszymi świętami.