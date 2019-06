Podziel się



Czy komuniści mogli w 1989 roku kurczowo trzymać się u władzy, unieważniając czerwcowe wybory, wprowadzając stan wyjątkowy, a następnie wybierając tak zwaną drogę chińską? Wydaje, się że nie, nie było już wtedy akceptacji dla rozwiązań siłowych i obrony systemu za wszelką cenę. Ale przyjęty w Polsce negocjacyjny i ewolucyjny model odchodzenia od dyktatury też wzbudził liczne kontrowersje. Szybko ukształtowały się dwie przeciwstawne wizje wydarzeń 1989 roku, z jednej strony nazywane "cudem", a z drugiej "zdradą", praźródłem wszelkiego zła, które dotknęło III Rzeczpospolitą. Dla Magazynu TVN24 pisze prof. Antoni Dudek.

Porażka PZPR w wyborach czerwcowych 1989 roku stanowiła przełomowy moment w procesie destrukcji systemu politycznego PRL. Zapoczątkowała żywiołowy proces rozpadu partii, a w ślad za tym całego porządku politycznego zbudowanego przez komunistów na przestrzeni ponad 40 lat. Czy ekipa Jaruzelskiego po 4 czerwca mogła jeszcze - unieważniając wybory i wprowadzając stan wyjątkowy – powstrzymać upadek swoich rządów, a następnie pójść tak zwaną chińską drogą, czyli wprowadzić kapitalistyczne reformy gospodarcze, zachowując monopol władzy dla partii komunistycznej?

Więcej argumentów przemawia za negatywną odpowiedzią na tak postawione pytanie. "Obszar hipotezy wariantu siłowego możemy sobie usytuować po stronie pewnego blefu politycznego, ale również pewnego uspokajania własnej bazy" - trafnie zauważył po latach sekretarz generała Kiszczaka, major Krzysztof Dubiński. W 1989 roku - inaczej niż osiem lat wcześniej, gdy Jaruzelski skutecznie wprowadził stan wojenny - brak było nie tylko presji Moskwy, ale i jej akceptacji dla ewentualnych rozwiązań siłowych. Skurczyły się też - wskutek rozpoczętego już wówczas na dużą skalę procesu uwłaszczenia - szeregi najbardziej operatywnych funkcjonariuszy aparatu władzy, którzy skłonni byli bronić za wszelką cenę ustroju w jego dotychczasowej postaci.

Równocześnie zaś więcej niż powściągliwa reakcja liderów Solidarności na własne zwycięstwo oraz ich słabo maskowany strach przed reakcją rządzących generałów (jej symbolem stała się zgoda na nowelizację ordynacji wyborczej między I i II turą wyborów umożliwiającą obsadzenie 33 mandatów z odrzuconej przez większość wyborców listy krajowej) otworzyły przed ekipą Jaruzelskiego szansę utrzymania w mocy niektórych elementów kontraktu Okrągłego Stołu. Dotyczyły one przede wszystkim przeforsowania kandydatury Jaruzelskiego na prezydenta, a później utrzymania przez niego kontroli nad armią. Niebagatelne znaczenie miało też wprowadzenie przez rząd Mazowieckiego i Sejm kontraktowy reformy sądownictwa, której szczegółowe rozwiązania przygotowano w resorcie sprawiedliwości wiosną i latem 1989 roku.

Realizacją takiego właśnie ewolucyjnego scenariusza był też zainteresowany ZSRR oraz państwa zachodnie (z USA na czele), które obawiały się, że niepokoje społeczne w Polsce zachwieją pozycją Michaiła Gorbaczowa.

Przyspieszenie

Z chwilą ogłoszenia wyników pierwszej tury wyborów stało się jasne, że proces ewolucyjnej zmiany ustroju, zaplanowany przy Okrągłym Stole na kilka lat, ulegnie przyspieszeniu. O ile przed wyborami wydawało się, że zarówno stanowisko prezydenta, jak i misja tworzenia nowego rządu będą zarezerwowane dla ludzi z PZPR, o tyle po 4 czerwca 1989 roku nie było to już takie pewne. Ogromne poparcie społeczne dla opozycji otworzyło przed jej przywódcami nowe, znacznie szersze możliwości działania, a równocześnie gwałtownie pogłębiło dezorientację i kryzys całego aparatu władzy. Wprawdzie 19 lipca 1989 roku generał Wojciech Jaruzelski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta, ale zwycięstwo większością zaledwie jednego głosu, z wyraźną pomocą obozu solidarnościowego, miało pyrrusowy charakter.

Zaprzysiężenie generała Wojciecha Jaruzelskiego na urząd prezydenta / Źródło: PAP/CAF/Cezary Langda

Dziesięć dni później na plenum KC PZPR podjęto decyzję o desygnowaniu na stanowisko premiera generała Czesława Kiszczaka. Była to kolejna błędna decyzja personalna Jaruzelskiego, przyspieszająca upadek rządów PZPR. Po wyborze Jaruzelskiego na prezydenta, a Mieczysława Rakowskiego na I sekretarza KC PZPR, powierzenie misji tworzenia rządu właśnie Kiszczakowi miało bowiem fatalny wydźwięk propagandowy i w sposób nieuchronny kojarzyło się z karuzelą stanowisk. Stało się też katalizatorem, który gwałtownie przyspieszył ostateczną destrukcję koalicji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Rozkład koalicji postępował od czasu czerwcowych wyborów w błyskawicznym tempie, a potęgował go brak pomysłu kierownictwa PZPR na sposób ułożenia współpracy z wybijającymi się na niezależność partiami satelickimi.

Szybko się okazało, że Kiszczak nie dysponuje pełnym poparciem nawet w Klubie Poselskim PZPR, a opozycja coraz bardziej zdecydowanie odrzuca samą zasadę utrzymania urzędu premiera przez partię komunistyczną. Jasno dał temu wyraz Lech Wałęsa, który 7 sierpnia wydał oświadczenie uznające monopolistyczne rządy PZPR za główne źródło kryzysu państwa. Dlatego misję Kiszczaka ocenił jako szkodliwą, "stanowiącą dla społeczeństwa potwierdzenie obaw, że nic w istocie się nie zmieniło, że brak nadziei na przyszłość". "Jedynym rozwiązaniem politycznym jest powołanie Rady Ministrów w oparciu o koalicję Solidarności, ZSL i SD, o co będę zabiegał" - stwierdził w zakończeniu Wałęsa.

Oświadczenie przewodniczącego Solidarności ostatecznie sparaliżowało wysiłki Kiszczaka, już wcześniej mającego duże problemy ze znalezieniem poważnych kandydatów do swojego rządu. Tymczasem podjęta jeszcze przez gabinet poprzedniego premiera, Mieczysława Rakowskiego, decyzja o tak zwanym urynkowieniu żywności 1 sierpnia spowodowała gwałtowny wzrost cen, dając początek hiperinflacji i wzmacniając narastającą od końca czerwca nową falę strajków na tle ekonomicznym. Było oczywiste, że skuteczną walkę z kryzysem gospodarczym może podjąć jedynie rząd cieszący się dużym zaufaniem społecznym. Takiego gabinetu nie był jednak w stanie stworzyć ani Kiszczak, ani też jakikolwiek inny członek PZPR. Rozumieli to doskonale działacze ZSL i SD, którzy, licząc na zwiększenie swojej roli w nowym układzie politycznym, w większości pozytywnie zareagowali na propozycję Wałęsy.

Spotkanie w Łazienkach Królewskich. Od lewej: Jarosław Kaczyński, Lech Wałęsa, Jerzy Jóźwiak / Źródło: PAP/CAF/Cezary Słomiński

16 sierpnia klub poselski ZSL wydał oświadczenie, w którym udzielił oficjalnego poparcia inicjatywie Wałęsy i opowiedział się za sojuszem z Solidarnością. Następnego dnia Wałęsa spotkał się z prezesem ZSL Romanem Malinowskim, który poparł przedstawioną mu kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera. W dwa dni po tym spotkaniu, 19 sierpnia, prezydent Jaruzelski powierzył Mazowieckiemu misję tworzenia rządu. Powstanie gabinetu Mazowieckiego nie zakończyło procesu destrukcji komunistycznej dyktatury w Polsce, zamknęło natomiast jego najważniejszy etap. Godząc się na powstanie nowego gabinetu, PZPR utraciła kontrolę nad większością aparatu państwowego, a sama weszła w fazę pięciomiesięcznej agonii.

Od początku przyjęty w Polsce negocjacyjny i ewolucyjny model odchodzenia od dyktatury komunistycznej budził liczne kontrowersje. Szybko ukształtowały się dwie przeciwstawne wizje wydarzeń 1989 roku.

Biała strona, czarna strona

Nie są one oczywiście do końca wykrystalizowane i występują w wersjach o różnym poziomie radykalizmu. Niemniej z uwagi na występujący w nich silny ładunek emocjonalny, w połączeniu z celowym przemilczaniem (a niekiedy wręcz przeinaczaniem) niewygodnych faktów, można je z powodzeniem określić mianem białej i czarnej legendy roku 1989.

Przez długie lata biała legenda głosząca, że generałowie przekazali opozycji pokojowo władzę już przy Okrągłym Stole, widoczna na łamach "Gazety Wyborczej" oraz podążającej jej śladem większości mediów, była dominująca. Ten stan rzeczy zaczął się zmieniać dopiero w połowie minionej dekady, kiedy doszło do głębokich przesunięć na scenie politycznej, symbolizowanych przez podwójne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w 2005 roku. Dziesięć lat później, czyli po kolejnym zwycięstwie wyborczym PiS, to czarna legenda, mówiąca o zdradzie elit i nowej targowicy, zaczęła przeważać, zyskując wielu zwolenników, zwłaszcza w gronie najmłodszych Polaków.

Punktem wyjścia obu wizji, a zarazem wydarzeniem budzącym największe emocje, jest ocena sensu i znaczenia obrad Okrągłego Stołu. To bardzo ważne, ale bynajmniej nie przełomowe wydarzenie w historii najnowszej Polski, zostało za sprawą tysięcy poświęconych mu artykułów i programów telewizyjnych znacząco przewartościowane. Dotyczy to zarówno jego apologetów, jak i zajadłych krytyków, upatrujących w kontrakcie Okrągłego Stołu praźródła wszelkiego zła, które dotknęło III Rzeczpospolitą.

Uczestnicy obrad Okrągłego Stołu / Źródło: AFP/EAST NEWS

Zacznijmy od apologetów Okrągłego Stołu. "Jesień Ludów rozpoczęła się 6 lutego 1989 r. w Polsce. Okrągły Stół zmienił nie tylko nasz kraj. Był punktem zwrotnym w najnowszej historii Europy i świata. To, co wydarzyło się wówczas w Warszawie, uruchomiło długi ciąg następnych, ważnych (…) zdarzeń, łącznie z obaleniem Muru Berlińskiego i końcem Związku Radzieckiego" - napisał przed wielu laty Aleksander Kwaśniewski, we wstępie do sfinansowanego przez Kancelarię Prezydenta pięciotomowego wydawnictwa na temat Okrągłego Stołu. Problem w tym, że śmiałych tez byłego prezydenta nie potwierdzają ustalenia historyków. W wydanej przed kilkoma laty książce poświęconej upadkowi muru berlińskiego młody polski historyk Tytus Jaskułowski, który dokonał błyskotliwego podsumowania dorobku historiografii niemieckiej w tym zakresie, przekonuje, że wpływ wydarzeń nad Wisłą na to, co działo się w NRD, był bardzo ograniczony i sprowadzał się do przejmowania przez tamtejszą raczkującą opozycję niektórych wzorów działania polskich opozycjonistów.

10 listopada, Berlin, Niemcy. Młodzież na murze berlińskim w okolicy Potsdamer Platz / Źródło: Chris Niedenthal/FORUM

Z kolei o wpływie, jaki na czechosłowacką aksamitną rewolucję miały wydarzenia 1989 roku w Polsce, najlepiej mówi częstotliwość pojawiania się nazwisk Lecha Wałęsy i Wojciecha Jaruzelskiego w głównej monografii tego wydarzenia autorstwa czeskiego historyka Jiřiego Suka. Wymienia on je w liczącej ponad 500 stron książce zaledwie dwa razy i ocenia, że zarówno władze, jak i czechosłowacka opozycja bardziej interesowały się rozkładem reżimu komunistycznego na Węgrzech, który początkowo biegł równolegle z analogicznym procesem w Polsce, a latem 1989 roku zaczął go wyprzedzać.

Polska a reszta reżimów

Znamienne jest też stereotypowe spojrzenie na Okrągły Stół jako na moment, w którym dalszy bieg wydarzeń w postaci upadku dyktatury był już przesądzony. "To prawda, inne stoły, organizowane przez elity, miały już miejsce wcześniej w Ameryce Południowej i w Południowej Europie" - przyznaje amerykańska badaczka transformacji ustrojowej w Europie Środkowej Jane Curry, zaraz jednak dodaje, że "był to pierwszy okrągły stół, gdzie przywódcy przyznali, że ich ideologia, której byli wierni i do której usiłowali z niewielkim skutkiem przekonać społeczeństwo, nie ma racji bytu". Curry utożsamia zatem bankructwo ideologii komunistycznej, które w rzeczywistości nastąpiło jeszcze w latach 1980–1981, w czasie stanu wojennego, z operacją przeniesienia centrum władzy z KC PZPR do urzędu prezydenta, co stanowiło dla ekipy Jaruzelskiego główny cel rozmów z opozycją. W tej perspektywie to nie Okrągły Stół, ale wydarzenia czterech następnych miesięcy - w szczególności wynik wyborów czerwcowych oraz błąd Jaruzelskiego polegający na desygnowaniu Kiszczaka na premiera - przesądziły o tym, że Polską co najmniej do 1995 roku nie rządził - jako prezydent PRL - generał Jaruzelski. W kwietniu 1989 roku, gdy składano podpisy pod porozumieniami Okrągłego Stołu, ta ostatnia perspektywa wydawała się całkiem realna, bowiem ustalono tam sześcioletnią kadencję prezydenta.

Dla większości zwolenników Okrągłego Stołu wspólne jest też przekonanie, że jedyną alternatywą dla niego był rozlew krwi na wielką skalę. Ignorują oni przykłady Czechosłowacji i NRD, gdzie rządy komunistyczne upadły bez żadnych negocjacji, ale i bez ofiar w ludziach, a także Węgier, gdzie wprawdzie doszło w czerwcu 1989 roku do rozmów okrągłego stołu, ale część opozycji odmówiła podpisania porozumienia końcowego i krew się bynajmniej nie polała. Za przykład służy im natomiast Rumunia, choć obalony za sprawą rewolucji grudniowej 1989 roku reżim Nicolae Ceauşescu jaskrawo różnił się od reżimu Wojciecha Jaruzelskiego.

Rewolucja w Rumunii w 1989 roku / Źródło: East News

W ostrej opozycji do lukrowanej historii Okrągłego Stołu jako "cudu" (tak nazwał go Adam Michnik), powstała jego czarna legenda. Także i ona ma wiele wersji, z których – z uwagi na jej dalekosiężność i radykalizm – przytoczę tę autorstwa Józefa Darskiego (pseudonim historyka Jerzego Targalskiego) sformułowaną w pierwszej połowie minionej dekady, gdy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, a premierem Leszek Miller. Jak przekonywał Targalski, "przy Okrągłym Stole zasiadły cztery grupy: lewica laicka oraz komsomolcy i stara ubecja oraz zaplecze kościelne Wałęsy. W tej sytuacji Okrągły Stół był świadkiem rywalizacji o władzę dwu sojuszy; pierwszy personifikował tandem Michnik – Kwaśniewski, a drugi – Kiszczak (Jaruzelski) – Wałęsa. Oba środowiska zazębiały się, ale istota rozmów polegała na wyborze sojusznika. Został on, podobnie jak na Węgrzech, rozstrzygnięty bardziej na korzyść środowiska narodowo-kościelnego z Wałęsą. (…) Rząd Mazowieckiego byłby nie tyle kompromisem między opozycją a władzą, co między obu wymienionymi wyżej sojuszami. Jeżeli z tej perspektywy spojrzymy na obozy ukształtowane w okresie Okrągłego Stołu, stanie się może bardziej zrozumiałe, dlaczego ubecja, na której opierał się Wałęsa, a która później stała się opiekunem PO [Platformy Obywatelskiej – przyp. red.], była w konflikcie z komsomolcami i młodszą częścią kadr SB, które widziały swoją przyszłość przy Kwaśniewskim. Bardziej zrozumiały stanie się też konflikt między obozem aktualnego premiera i prezydenta". W kilku syntetycznych zdaniach poznajemy opinię Targalskiego nie tylko o tym, co jego zdaniem wydarzyło w czasie rozmów komunistów z opozycją Magdalence, ale także dlaczego po latach prezydent Kwaśniewski walczył z premierem Millerem oraz kto był akuszerem Platformy Obywatelskiej. To esencja tej czarnej legendy.

Inni krytycy Okrągłego Stołu nie sięgają zwykle tak daleko, jak Targalski, ale ich cechą wspólną jest przekonanie, że doszło wówczas do zawarcia kontraktu na temat podziału władzy oraz wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa między kierownictwem PZPR oraz Solidarności. To, że czegoś takiego nie da się odnaleźć w sporządzanych niezależnie od siebie szczegółowych notatkach z rozmów w Magdalence autorstwa majora Krzysztofa Dubińskiego i księdza Alojzego Orszulika oraz w innych dokumentach, nie ma dla nich oczywiście większego znaczenia.

Na szczęście obok tych skrajnych wizji, mamy też do czynienia z narracjami bardziej wyważonymi, choć oczywiście bliższymi białej niż czarnej legendzie roku 1989. Wypada mieć nadzieję, że w przyszłości spory o rok 1989 będą miały w coraz większym stopniu charakter naukowej debaty historycznej, a w coraz mniejszym – polityczno-personalnych awantur.