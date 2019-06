Podziel się



Jarosław Kaczyński ma dziś władzę, jakiej nie miał żaden polityk po roku 1989. Jeśli ją utrzyma i użyje jej, by przekształcić Polskę w autorytarne państwo w stylu Viktora Orbána, zmieni kraj bardziej niż jakikolwiek polityk po upadku komunizmu. Prezes PiS z pewnością ma ambicję, by tak go zapamiętano, dlatego możemy się spodziewać, że w tych wyborach zmobilizuje cały swój polityczny talent.

We wtorek Jarosław Kaczyński skończył siedemdziesiąt lat. Prezes PiS ma dziś władzę, jakiej nie miał żaden inny polityk po roku 1989. Całkowicie kontroluje własny obóz polityczny, a za jego pośrednictwem kluczowe instytucje państwa. Każdy swój pomysł jest w stanie w błyskawicznym czasie zmienić w prawo – Sejm, Senat, a poza kryzysowymi momentami także prezydent, bez szemrania, sprzeciwów i zbędnych dyskusji realizują jego wolę.

Obozowi Kaczyńskiego nie udało się co prawda całkowicie podporządkować sobie sądownictwa, ale osłabić sądową kontrolę nad władzą ustawodawczą i wykonawczą już tak. Z polskiego systemu politycznego wykręcono tak fundamentalny bezpiecznik, jak niezależny sąd konstytucyjny. Obóz Kaczyńskiego wspomaga układ medialny – część prywatnych mediów wspierana regularną kroplówką finansową ze spółek skarbu państwa oraz zamieniona w partyjną maszynę propagandową TVP. Wszystko jest na najlepszej drodze, by ten układ obronił się w wyborach jesienią.

Jak przelicytować, stracić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi

Jednocześnie Kaczyński nie może spać spokojnie. Stawka zbliżających się wyborach jest dla niego nieproporcjonalnie wysoka. Nie tylko dlatego, że jeśli przegra, nadzorowana przez opozycję prokuratura zajmie się z pewnością sprawą deweloperki na działce Srebrnej i koperty z 50 tysiącami złotych dla tajemniczego księdza z Gdańska. Kaczyński walczy w tych wyborach o to, by w końcu, po raz pierwszy po 1989 roku realnie i trwale zmienić Polskę. Jeśli przegra, wszystko to, co stało się w ostatnich czterech latach, może zostać jeszcze odwrócone – a następnej szansy, by zaprowadzić swoje porządki pewnie już nie otrzyma. Bez drugiej kadencji okres 2015-19 stanie się raczej przerwą w historii politycznej III RP niż początkiem wymarzonej przez Kaczyńskiego IV RP.

Odtwarzaj "To nie jest majątek partii, ale jej najważniejszych osób". Skąd się wzięła spółka Srebrna? / Wideo: Fakty TVN

Kaczyński już dwa razy po roku '89 przeprowadzał frontalny szturm na system polityczny III RP i jego klasę polityczną. Za każdym razem przelicytowywał, nie doceniał przeciwnika i przegrywał, ostatecznie realnie zmieniając niewiele. Pierwszy taki szturm miał miejsce w okresie 1989-1992.

Kaczyński zaczyna karierę polityczną w III RP jako wybrany z rekomendacji Solidarności senator z Elbląga. Rekomendację dostaje za wstawiennictwem brata Lecha, wówczas bliskiego współpracownika Wałęsy. Samodzielna pozycja Kaczyńskiego jako działacza opozycji jest przed przełomem ustrojowym słaba. Prezes PiS nie gra z pewnością w pierwszej lidze, a nawet w drugiej jest bliżej końca tabeli. Ma jednak absolutną determinację, by się do pierwszej ligi dostać.

"Kaczyński zaczyna karierę polityczną w III RP jako wybrany z rekomendacji Solidarności senator z Elbląga" / Źródło: PAP/Janusz Mazur

Kluczem do tego okazuje się współpraca z Lechem Wałęsą. To Wałęsa, powierzając latem 1989 roku braciom Kaczyńskim zadanie przekonania posłów ZSL i Stronnictwa Demokratycznego – satelickich partii PZPR – do poparcia solidarnościowego rządu, daje Jarosławowi Kaczyńskiemu życiową szansę. Młody senator mistrzowsko ją wykorzystuje. Prowadzi grę z ludowcami i SD tak sprawnie, że generał Czesław Kiszczak nie jest w stanie sformować rządu, upada koncepcja sojuszu obozu solidarnościowego z postępową częścią PZPR, a premierem zostaje Tadeusz Mazowiecki.

Kaczyński uważa się za ojca chrzestnego tego rządu, ma nadzieję, że obejmie w nim tekę. Mazowiecki odmawia. Jest przekonany, że Kaczyński będzie próbował kontrolować rząd w imieniu Wałęsy. W tym momencie zaczyna się konflikt dzisiejszego prezesa PiS ze środowiskami późniejszej Unii Wolności. Kaczyński atakuje rząd Mazowieckiego, domaga się przyspieszenia wychodzenia z komunizmu. Zakłada Porozumienie Centrum, własną partię polityczną. Opinia publiczna kojarzy ją przede wszystkim z jednym postulatem: wyborem Lecha Wałęsy na prezydenta. Jarosław Kaczyński postrzegany jest powszechnie jako polityczny "mózg Wałęsy". Przyszły prezydent nie zawsze jednak słucha porad swojego współpracownika. Kaczyński chce, by Wałęsę wybrało Zgromadzanie Narodowe, Wałęsa chce prezydentury z powszechnego wyboru. Zwycięża ta druga koncepcja. W grudniu 1990 roku, po wygranych przez Wałęsę wyborach, Kaczyński zostaje ministrem w jego kancelarii.

Między wiosną 1989 a grudniem 1990 roku Kaczyński pokonuje daleką polityczną drogę. Startując z bardzo niskiej pozycji, zostaje jednym z kluczowych rozgrywających polskiej polityki. Wykazuje się przy tym autentycznym talentem politycznym. Doskonale wykorzystuje protekcję potężniejszych od siebie polityków, rozgrywa ich popularność dla własnych celów. Atakuje śmielej i bardziej agresywnie niż inni. Sprawniej niż bardziej doświadczeni aktorzy dostrzega, jak szybko zmienia się polityczna rzeczywistość i jakie możliwości to otwiera.

W ciągu następnych kilkunastu miesięcy Kaczyński pokazuje inne oblicze. Ujawnia się cała autodestrukcyjna strona jego natury: konfrontacyjność, nieumiejętność współpracy, skłonność do dramatycznego przecenienia własnych zasobów i podejmowania niekontrolowanego politycznego ryzyka. Współpraca z Wałęsą szybko okazuje się koszmarem. Kaczyński chce konstruować wokół Wałęsy polityczny układ, w którym to on będzie głównym strategiem. Wałęsa nie ma najmniejszej ochoty podporządkowywać się swojemu ministrowi.

Kaczyński odchodzi z kancelarii Wałęsy zaraz po wyborach parlamentarnych w 1991 roku. Konstruuje skonfliktowany z prezydentem mniejszościowy rząd Jana Olszewskiego. Stosunki Wałęsy z Kaczyńskim są na tym etapie otwarcie wrogie. "Zajmie się tobą prokurator", "zobaczymy, kim się zajmie" – w tej sposób wyglądają ich rozmowy w trakcie negocjacji nad stworzeniem nowego rządu.

"Kaczyński odchodzi z kancelarii Wałęsy zaraz po wyborach parlamentarnych w 1991 roku. Konstruuje skonfliktowany z prezydentem mniejszościowy rząd Olszewskiego" / Źródło: Andrzej Iwańczuk / Reporter / East News

Rząd Olszewskiego, pozbawiony większości w Sejmie, skazany był na niestabilność i upadek. Upada 5 czerwca 1992 roku. W mitologii prawicy obala go "nocna zmiana", próbująca ukryć prawdę o tajnych współpracownikach SB w obozie solidarnościowym, jaką miała rzekomo ujawnić "lista Macierewicza".

Tak naprawdę popierana przez Wałęsa inicjatywa na rzecz odwołania Olszewskiego zawiązuje się już pod koniec maja, zanim Sejm przyjmuje uchwałę zobowiązującą Antoniego Macierewicza od ujawnienia agentów. Upadek rządu Olszewskiego wypycha Kaczyńskiego na margines polskiej polityki. PC nie wchodzi do nowego rządu Hanny Suchockiej. Nie ze względu na pryncypialny sprzeciw wobec nowego gabinetu, ale dlatego, że Kaczyński zbyt ostro licytuje w koalicyjnych negocjacjach.

Im bardziej jest zmarginalizowany, tym bardziej się radykalizuje. Konfliktuje się z niemal całym obozem solidarnościowym, z Wałęsą na czele. Dawny mentor polityczny braci staje się nagle obrońcą postkomunistycznego układu i agentem "Bolkiem". Kaczyński uczestniczy w demonstracjach pod Belwederem, gdzie pali się kukłę Bolka-Wałęsy. Gdy wybory prezydenckie w 1995 roku wygrywa Aleksander Kwaśniewski, pokonując Wałęsę w drugiej turze, Kaczyński ma świętować.

Palenie kukły agenta "Bolka" podczas demonstracji Porozumienia Centrum przed Belwederem (1993 rok) / Źródło: Janusz Mazur/PAP

Cuda domu Kaczyńskich

Dwadzieścia lat temu, latem 1999 roku, wydawało się całkiem prawdopodobne, że Jarosław Kaczyński nigdy nie wróci do wielkiej gry z marginesu politycznego, gdzie trafił na własne życzenie. W 1993 roku PC, jak większość partii postsolidarnościowej prawicy, rozbija się o próg wyborczy i znajduje się poza Sejmem. W 1997 roku partia jest w rozsypce: część działaczy startuje z list Akcji Wyborczej Solidarność, sam Kaczyński z Ruchu Odbudowy Polski Jana Olszewskiego. W Sejmie III kadencji (1997-2001) Kaczyński jest generałem bez armii. Wydaje się, że tylko cud może go uratować przed przedwczesną emeryturą polityczną.

Cud się wydarza. 5 lipca 2000 roku Lech Kaczyński obejmuje w rządzie Jerzego Buzka tekę ministra sprawiedliwości. Rozpada się koalicja AWS z Unią Wolności, trzeba kimś zastąpić Hannę Suchocką. Lech Kaczyński nie jest oczywistym kandydatem. Po rezygnacji ze startu w wyborach prezydenckich 1995 roku w zasadzie wycofuje się z polityki, wraca do Gdańska, na uczelnię, gdzie zajmuje się akademicko prawem pracy. Współpracownicy przestrzegają Buzka przed Lechem – przekonują, że jest trudny we współpracy, konfliktowy, lojalny tylko wobec brata.

Lech jednak obejmuje tekę. Szybko zostaje najpopularniejszym ministrem coraz mniej popularnego rządu. Straszy katastrofalnymi wskaźnikami przestępczości, wypowiada kolejne wojny przestępcom, obiecuje zaostrzenie kodeksu karnego, gromi liberalne elity prawnicze. Eksperci od prawa karnego, kryminologii, więziennictwa zarzucają Lechowi Kaczyńskiemu nieodpowiedzialny populizm. Opinia publiczna, ciągle pamiętająca chaos i brak bezpieczeństwa pierwszych lat transformacji, kupuje to, co mówi nowy minister.

Jarosław Kaczyński raz jeszcze daje pokaz wielkiego politycznego talentu, mistrzowsko kapitalizując politycznie popularność brata. Zakłada nową partię Prawo i Sprawiedliwość, zbiera dawnych towarzyszy z PC i rozbitków z tonącego okrętu AWS. Na programie twardej walki z bezprawiem i przestępcami wchodzi do Sejmu IV kadencji (2001-2005).

Bracia Jarosław i Lech Kaczyńscy podczas wieczoru wyborczego (2001 rok) / Źródło: Andrzej Rybczyński/PAP

Tam wydarza się kolejny cud – afera Rywina. Afera, a konkretnie próbująca wyjaśnić jej przebieg komisja śledcza, zatapia zdawałoby się niepokonany Sojusz Lewicy Demokratycznej mimo wielkiego sukcesu tej partii, jakim było doprowadzenie do końca integracji Polski z Unią Europejską. Co więcej, ujawnione w trakcie prac komisji kulisy styku polityki i wielkiego biznesu w Polsce początku wieku wydawały się potwierdzać to, co Kaczyńscy zawsze powtarzali o rządzącym krajem postkomunistycznym układzie.

Z pojedynku "wszyscy przeciw wielkiemu SLD", wybory roku 2005 przekształcają się w pojedynek PiS-PO. Jarosław Kaczyński dwukrotnie ogrywa Donalda Tuska, umieszcza brata w Pałacu Prezydenckim i zostaje ojcem chrzestnym mniejszościowego rządu Kazimierza Marcinkiewicza, popieranego przez Samoobronę i Ligę Polskich Rodzin. Znów wydaje się być na szczycie.

W następnych dwóch latach raz jeszcze daje pokaz swojej autodestrukcyjnej polityki. Rządy PiS w okresie 2005-2007 to ciągły kryzys i chaos. Kaczyński otwiera konflikty na wszystkich frontach: z lekarzami, pielęgniarkami, środowiskami akademickimi, służbą cywilną. Trzeszczy w relacjach z partnerami z LPR i Samoobrony, czego kulminacją jest akcja służb kierowanych przez Mariusza Kamińskiego, mająca obciążyć Andrzeja Leppera korupcyjnymi zarzutami w tzw. aferze gruntowej.

W 2007 roku Kaczyński godzi się na rozwiązanie Sejmu i wcześniejsze wybory. Gambit się nie opłaca. Prezes PiS znów dramatycznie przecenia swoje realne siły. Społeczeństwo ma dość ciągłego chaosu, wybory przytłaczająco wygrywa PO. PiS na osiem lat trafia do opozycji.

Premier RP Jarosław Kaczyński oraz wicepremierzy Andrzej Lepper i Roman Giertych podczas konferencji prasowej (2007 rok) / Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Tylko władza jest ciekawa

Kaczyński nigdy nie bał się ostrego konfliktu. Wręcz przeciwnie, tylko w konflikcie, podziale, ostrym sporze potrafił politycznie funkcjonować. W imię czego jednak wszczynał te wszystkie konflikty? Czy prezes rządzącej partii ma jakiś zestaw żelaznych zasad, wartości i poglądów, w imię których jest gotów walczyć do ostatniego tchu? Nie jest to takie proste.

Kaczyński, wbrew swojej czarnej legendzie fanatyka, miał zawsze dość pragmatyczny stosunek do idei politycznych, sloganów i haseł. Idee, jakie głosił, zawsze wynikały u niego z politycznej taktyki i strategii – nigdy na odwrót. Na początku lat 90. Kaczyński przestrzegał przed klerykalno-nacjonalistycznym Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym oraz przed ojcem Tadeuszem Rydzykiem, porównując wpływowego redemptorystę do Targowicy. Dziś sam przebija język ZChN-u, gdy grzmi na wiecach, że jedyną alternatywą dla katolicyzmu jest w Polsce nihilizm i grozi osobom "podnoszącym rękę na Kościół". Całe kierownictwo PiS regularnie pielgrzymuje do Torunia.

Postulaty lustracji i dekomunizacji – kojarzone z Kaczyńskim w latach 90. – dostały się na sztandary PC w zasadzie przypadkiem. Idee te były użyteczne w walce z Wałęsą czy środowiskiem Unii Demokratycznej (później Unii Wolności). Na pewno nie wynikały z głębokich przekonań Kaczyńskiego – prezes PiS nigdy nie miał problemu z posługiwaniem się współpracownikami z komunistyczną przeszłością.

Także socjalny wymiar PiS wynikał zawsze z taktyki. W 2005 roku nie byłoby sporu "Polski socjalnej z liberalną”, gdyby SLD był silniejszy i walka o władzę nie toczyła się między PiS i PO, a między postkomunistyczną lewicą i dwoma postsolidarnościowymi partiami prawicy. Mimo głoszenia haseł o "Polsce solidarnej" Kaczyński powierzył neoliberalnej Zycie Gilowskiej politykę ekonomiczną w rządach Sejmu V kadencji. Rządy Szydło i Morawieckiego są o wiele bardziej socjalne niż te z lat 2005-2007. Ale nikt, kto zna Kaczyńskiego, nie może mieć złudzeń, że celem socjalu jest dla niego ekonomiczna emancypacja uboższych Polaków czy budowa bardziej sprawiedliwego porządku gospodarczo-społecznego – chodzi o głosy i związanie wyborców z partią węzłem ekonomicznego interesu.

Można by powiedzieć złośliwie, że dla Kaczyńskiego tylko władza jest ciekawa. Idee liczą się o tyle, o ile umożliwiają jej zdobycie i utrzymanie. W tych grach o władzę można jednak wyróżnić kilka stałych przekonań Kaczyńskiego. Po pierwsze i najważniejsze, Kaczyński wierzy w scentralizowane państwo, skupiające całą władzę polityczną w jednym ośrodku. Nie lubi wszystkich ciał ograniczających jego władzę z zewnątrz i od wewnątrz: instytucji Unii Europejskiej, niezależnych sądów, wolnych mediów, silnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego, zbyt silnego prywatnego biznesu nieżyjącego z władzy itd. A przy tym jego polityka w ostatnich czterech latach niszczy państwo, podporządkowując je partyjnemu ośrodkowi na Nowogrodzkiej i zastępując logikę państwową logiką partyjną – co najlepiej widać w Trybunale Konstytucyjnym i TVP.

Na pewno Kaczyński jest też niechętny liberalizacji obyczajów, wierzy w narodowe mitologie i silnie hierarchiczny kształt społeczeństwa. Jeśli bowiem wściekle atakuje elity III RP, to nie w imię radykalnego demokratyzmu, ale dlatego iż pragnie je zastąpić nową elitą, zawdzięczającą wszystko jemu i podzielającą jego poglądy.

Co zostanie po Kaczyńskim?

Po trzydziestu latach walk, konfliktów, rozłamów trzeba zadać pytanie, co będzie politycznym dziedzictwem Kaczyńskiego? Co zostałoby po nim w historii, gdyby dziś wycofał się z polityki? Na pewno dziełem prezesa PiS była prezydentura Wałęsy i obecny system partyjny: scena spolaryzowana między dwa bloki, PiS i anty-PiS. Ta polaryzacja nie będzie jednak trwać wiecznie i gdy tylko pojawi się nowe rozdanie, szybko o niej zapomnimy. Zwłaszcza że nie wszyscy Polacy i Polki żyją partyjnymi grami.

Czy jest jakiś obszar, gdzie Kaczyński trwale odcisnął swoje piętno na kształcie państwa? Leszek Balcerowicz zostawił po sobie swój plan, Krzysztof Skubiszewski stworzył dyplomację wolnej Polski, Krzysztof Kozłowski jej służby specjalne, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Geremek, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz doprowadzili do końca procesy integracji Polski z NATO i UE. Kaczyński nie ma dziś żadnego porównywalnego osiągnięcia politycznego. W latach 2005-2007 jego rządy nie podjęły żadnej decyzji o prawdziwie historycznym wymiarze. W ciągu ostatnich czterech lat szalenie ważny był zwrot socjalny – to, na ile takie rozwiązania jak 500 plus staną się częścią trwałej architektury państwa dobrobytu nad Wisłą, pozostaje jednak kwestią otwartą.

Jeśli Kaczyński utrzyma władzę i użyje jej, by przekształcić Polskę w autorytarne państwo w stylu Viktora Orbána, zmieni kraj bardziej niż jakikolwiek polityk po roku 1989. Zapisze się w historii, choć dla połowy społeczeństwa jako czarny charakter. Jeśli przegra, za 50 lat będzie pamiętany jako genialny taktyk, mistrz destrukcji i walk o władzę, który ostatecznie nigdy nie potrafił jej użyć, by coś realnie, trwale zmienić. Prezes PiS z pewnością ma ambicję, by pamiętano go lepiej. Możemy więc spodziewać się, że w tych wyborach zmobilizuje cały swój polityczny talent.