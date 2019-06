Podziel się



- Kręciłem się po wsi i zobaczyłem, jak kobieta strzyże jakiegoś pana. Zdradził, że to dla niego bardzo ważny dzień, pierwsze wolne wybory w życiu i musi się porządnie przygotować - wspomina w rozmowie z Magazynem TVN24 Chris Niedenthal, wybitny fotoreporter, laureat nagrody World Press Photo, który w 1989 roku dokumentował przełomowe dla świata wydarzenia.

Niedenthal pracował wtedy dla amerykańskiego tygodnika "Time". Odwiedził Chiny tuż przed masakrą na placu Tiananmen, obserwował chylące się ku upadkowi komunistyczne reżimy w Europie Wschodniej. Jak sam przyznaje, poczucie nadchodzącej zmiany zaczęło się od zdobywającej wolność Polski.

W rozmowie z Magazynem TVN24 wspomina 1989 rok i opowiada o swoich zdjęciach z tamtego okresu.

Chris Niedenthal: Jak się robi takie fotografie, to nie ma się wrażenia, że to przełom. Oczywiście wiedziałem, że robię coś bardzo ważnego, że historia dzieje się na moich oczach. Wiedziałem, że trzeba to fotografować. Ale dopiero czas zrobił swoje.

Maj, ślub we wsi na Mazowszu / Źródło: Chris Niedenthal/FORUM

Wiosną 1989 roku jeździłem po Mazowszu. Zauważyłem, że w kościele w jakiejś wiosce odbywa się ślub. Padał deszcz, na murze wisiał plakat Solidarności, trochę zadrapany. Lunął deszcz, wszyscy zaczęli biec. Na zdjęciu scena właściwie rozwodu od razu przy wyjściu z kościoła. Mąż poszedł inną drogą niż małżonka.

4 czerwca, wieś Kąty. Samochody oklejone wyborczymi plakatami Solidarności stoją przy lokalu wyborczym / Źródło: Chris Niedenthal/FORUM

Czwartego czerwca, kiedy skończyłem fotografować te oficjalne rzeczy w Warszawie, wsiadłem w samochód i pojechałem przed siebie, żeby zobaczyć, co dzieje się na wsi.

Zatrzymałem się we wsi Kąty, tam był punkt wyborczy. Solidarność szła tak pewna siebie i taka zadowolona z siebie, że smarowała wszystkim i samochody, i słupy, i drzewa. Coś nie do pomyślenia dzisiaj.

4 czerwca, Warszawa, plac Konstytucji. W dniu wyborów przed Niespodzianką kolportowana jest "Gazeta Wyborcza" / Źródło: Chris Niedenthal/FORUM

Często bywałem tam, na placu. Patrzyłem, co się dzieje, a działo się dużo. Ludzie kupowali pod tymi arkadami "Gazetę Wyborczą" i nowe wydanie wznowionego "Tygodnika Solidarność", który został zamknięty w roku 1981. Naczelnym był Tadeusz Mazowiecki. Wisiał tam też ikoniczny dziś plakat "W samo południe".

4 czerwca, wieś Kąty. Strzyżenie przed wizytą w lokalu wyborczym. / Źródło: Chris Niedenthal/FORUM

To było w tej samej wsi. Kręciłem się i zobaczyłem na podwórku, jak kobieta, prawdopodobnie córka, strzyże jakiegoś pana. Na początku nie chcieli mnie tam wpuścić, czasem ludzie się wstydzą, ale jakoś ich namówiłem. Kiedy już wpuścili, to trochę ten lód się roztopił i można było porozmawiać. Mężczyzna zdradził, że to dla niego bardzo ważne wydarzenie, istotny dzień. Że to pierwsze wolne wybory w życiu i musi się porządnie przygotować, żeby wyglądać elegancko.

6 czerwca, Warszawa, plac Konstytucji. Ogłoszenie wyników wyborów / Źródło: Chris Niedenthal/The LIFE Images Collection/Getty Images

Cała jedna strona placu Konstytucji była zajęta przez Solidarność - biuro, plansze, transparenty. Gdy ogłaszano wyniki wyborów, zebrał się tłum. Na pewno było kilkaset ludzi. Widać po nich wszystkich, że są zadowoleni, cieszą się. To jest pełna radocha, zadowolenie ludzi, którzy głosowali na Solidarność. Inaczej by ich tam nie było.

6 czerwca, biuro wyborcze Solidarności w kawiarni Niespodzianka. W lewym dolnym rogu śpi zmęczony działacz / Źródło: Chris Niedenthal/FORUM

Po wyborach w Niespodziance harował cały sztab. Wszyscy totalnie zmęczeni, widać to. Solidarność po prostu grała po swojemu, swoimi metodami zbierała i sprawdzała wszystkie informacje, żeby mieć pewność, że rezultaty wyborów nie są sfałszowane przez władzę.

Widać, jak jakaś kobieta pali papierosa. To jest właśnie atmosfera tamtych lat – palili wszyscy, wszędzie, nie było żadnych hamulców. Niespodzianka była zatłoczona, pełno sprzętu i ludzi, śpiących i palących. Co ciekawe, wszystkiego pilnowała młodzież.

30 czerwca, Warszawa, plac Trzech Krzyży. Demonstracja pod hasłem "Jaruzelski musi odejść" / Źródło: Chris Niedenthal/FORUM

Stoję tutaj niemalże w drzwiach kościoła, to jest na środku placu Trzech Krzyży. Przez balustrady wszyscy rzucają butelkami w milicję. Zawsze bardzo się bałem takich demonstracji. W normalnych warunkach PRL-u, jak były demonstracje, które się kończyły bijatyką, to fotograf nie był mile widziany przez kogokolwiek. Tłum zawsze mógł podejrzewać, że ktoś, kto kręci się z aparatem, może być ubekiem. Tutaj jednak uspokajałem się, że skoro jest już po wyborach, to mniej będą zwracać uwagę na fotoreporterów.

Początek lipca, Warszawa, ranny demonstrant wynoszony do karetki pogotowia / Źródło: Chris Niedenthal/FORUM

Wspólne dla wszystkich krajów pod koniec lat 80. były ubrania - spodnie dżinsy i dżinsowe kurtki. Jak patrzę na swoje zdjęcia, to noszą je wszyscy w niemal każdym kraju. 1989 rok to była w pewnym sensie dżinsowa rewolucja.

16 stycznia, Praga, Czechosłowacja. Milicjanci tłumią manifestację / Źródło: Chris Niedenthal/The LIFE Images Collection/Getty Images

Podróżując w 1989 roku po Europie Wschodniej, zawsze trzeba było mieć wizę. Ja przez to, że reprezentowałem "Time'a", miałem wizy dziennikarskie. Akredytacja z zachodnich mediów ułatwiała sprawę, ale niewiele osób miało taki dokument jak ja.

Czechosłowacja to był początek mojego roku 1989. Pierwszy wyjazd. Wtedy jeszcze nie było czuć, że idzie wielka zmiana. Ta świadomość pojawiła się dopiero, kiedy w Polsce zaczęły się rozmowy przy Okrągłym Stole. Cały świat o tym mówił. Solidarność była sławna, Wałęsa był sławny.

Na praskim placu Wacława co roku w rocznicę samospalenia Palacha były duże manifestacje, a milicja pałowała demonstrantów.

Jan Palach w 1969 roku w ramach protestu podpalił się przed gmachem Muzeum Narodowego. Zmarł trzy dni później, a jego pogrzeb przerodził się w wielotysięczną manifestację przeciwko znienawidzonej władzy.

18 marca, Moskwa, Związek Radziecki. Wiec poparcia dla Borysa Jelcyna, wtedy kandydata do parlamentu / Źródło: Chris Niedenthal/The LIFE Images Collection/Getty Images

Byłem w Moskwie, gdzie wystąpił Jelcyn. Do tego czasu był trochę odrzucany, taka persona non grata. Tego roku wrócił, zaczął działać, organizować wiece przed wyborami.

Czuło się, że coś się zmienia. Był marzec, po Okrągłym Stole oni też już mieli wiatr w żaglach.

14 maja, plac Tiananmen w Pekinie, Chiny. Tłum Chińczyków podczas studenckiego protestu / Źródło: Chris Niedenthal/The LIFE Images Collection/Getty Images

Do Chin pojechałem w związku z wizytą Gorbaczowa w tym kraju. Byłem tak jakby do niego przyczepiony. Jak on gdzieś wyjeżdżał, to ja wsiadałem do samolotu i leciałem za nim.

Atmosfera na placu Tiananmen była niesamowita. Chińska młodzież chciała tego samego, co młodzież w Polsce, w Czechach czy gdziekolwiek indziej na świecie – demokracji i wolności. Marzyli o tym samym.

Okupowali ten plac już w kwietniu. Ja byłem tam w maju. Gorbaczow swoim przyjazdem dodał im trochę animuszu.

16 maja, plac Tiananmen w Pekinie, Chiny. W trakcie protestu małe dziecko na ramionach mężczyzny macha flagą / Źródło: Chris Niedenthal/The LIFE Images Collection/Getty Images To było naprawdę niesamowite, na placu zgromadziły się setki tysięcy młodzieży. Ale nie tylko - studenci przychodzili tam ze swoimi dziećmi, ze swoimi rodzinami. Wtedy na placu Tiananmen panowała świetna atmosfera. W czerwcu wjechały tam czołgi i padły strzały z karabinów maszynowych. W masakrze zginęło ponad 200 cywilów.

10 listopada, Berlin, Niemcy. Młodzież na murze berlińskim w okolicy Potsdamer Platz / Źródło: Chris Niedenthal/FORUM

Stoję na ziemi niczyjej. Kiedy to fotografowałem, był poranek, a w nocy ci sami żołnierze NRD-owscy, których widać w rogu, zburzyli kawałek muru i zrobili wyrwę. Następnego dnia ludzie z Berlina Wschodniego mogli przez nią spokojnie przejść do Zachodniego. Na murze okrakiem siedzi młodzież z zachodniej części miasta i wiwatuje. Czekają na swoich rodaków z NRD.

Połowa listopada 1989 roku, Niemcy wyjeżdżają za granicę / Źródło: Chris Niedenthal/FORUM

To zdjęcie było zrobione na granicy, prawdopodobnie z Czechosłowacją. Mieszkańcy NRD wyjeżdżali z kraju. Symbole DDR na swoich samochodach zmieniali na D. Albo wyginali te tabliczki, albo je zaklejali.

Druga połowa listopada 1989 roku, Praga. Młody chłopak zapala znicz / Źródło: Chris Niedenthal/The LIFE Images Collection/Getty Images

Do Czechosłowacji pojechałem prosto z Niemiec. To jest pomnik Wacława, na słynnym placu jego imienia.

Układane wokół znicze to hołd dla tych, którzy zostali ranni albo zabici w poprzednich latach. Przez cały czas aksamitnej rewolucji ten pomnik był otoczony nie tylko ludźmi, ale też świecami i zniczami.

18 listopada, Sofia, Bułgaria. Prodemokratyczny protest zorganizowany na placu Aleksandra Newskiego. / Źródło: Chris Niedenthal/The LIFE Images Collection/Getty Images

Z Pragi trafiłem do Sofii. Jest tłum, ludzie trzymają ręce w górze. Pełne otwarte dłonie - to oznaczało czyste ręce. Znaki wiktorii też są. To był wtedy międzynarodowy symbol, spopularyzowany przez Polskę.

Te i wiele innych fotografii Chrisa Niedenthala z 1989 roku będzie można oglądać w gdańskim Europejskim Centrum Solidarności. Wystawa "Polska - Chiny - Europa 1989" startuje 1 czerwca i będzie dostępna dla zwiedzających do końca września.