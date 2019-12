Podziel się



Lata siedemdziesiąte, stacja kolejowa w Nowym Delhi, Indie. Na peronie pojawia się tajemnicza kobieta z dwójką dorosłych dzieci. Twierdzą, że są potomkami ostatniego z władców nieistniejącego już królestwa. Są tak uparci i przekonujący, że rząd Indii przekazuje im na własność opuszczony pałac pośrodku miejskiej dżungli. Tak rodzi się legenda, którą przez lata opisywać będą dziennikarze z całego świata.

W samym sercu stolicy Indii rozpościera się majestatyczna dżungla. W głębi lasu, pośród plątaniny wysokich drzew i krzewów, znajduje się opuszczony, XIV-wieczny pałac, zwany Malcha Mahal. Budowla nie ma okien ani drzwi. W środku znajduje się stół nakryty porcelanową zastawą i kryształowymi kieliszkami, zupełnie jakby ktoś właśnie szykował się do uroczystej kolacji.

To baśniowe miejsce skrywa tajemnicę, która fascynuje od lat. Od blisko pół wieku po starym Delhi krąży legenda o tajemniczych lokatorach opuszczonego pałacu. Przekazywana z ust do ust historia głosi, że mieszkała w nim pewna królowa z księciem i księżniczką - przodkowie wygnanego przed laty władcy szyickiego królestwa. Podobno włosy księżniczki były tak długie, że sięgały do kamiennej posadzki. Są i tacy, którzy wierzą, że mieszkańcy ruin nie byli ludźmi, ale dżinami.

Historię o żyjącej na odludziu rodzinie królewskiej opowiadali także zagraniczni korespondenci szanowanych gazet, zwabieni do Indii obietnicą powstania barwnych reportaży. Tylko nieliczni mieli szansę usłyszeć tę opowieść z pierwszej ręki.

Mawia się, że kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą. Podobno też każda legenda ma w sobie jej ziarno. Ta historia zawieszona jest między rzeczywistością i wyobraźnią, między przeszłością i teraźniejszością, między tym, co jest, a tym, czego nigdy nie było.

Pałac Malcha Mahal Pałac Malcha Mahal w New Delhi / Źródło: Google Maps

Królowa z peronu

Lata 70., stacja kolejowa w Nowym Delhi. Na pierwszym peronie pojawia się tajemnicza kobieta z dwójką dorosłych dzieci. Mają około 20 lat. Nie wiadomo, skąd przybyli ani kim są. Towarzyszy im 11 psów myśliwskich i kilku służących z Nepalu, którzy chodzą przy swej pani na kolanach. Wszyscy zwracają się do kobiety Wasza Wysokość.

W poczekalni dla VIP-ów przybysze rozpakowują swój dobytek - haftowane perskie dywany, drzewko palmowe w doniczce, srebrną zastawę do kawy i plastikowe krzesła. Nie wiedzą jeszcze, że miejsce to na wiele lat stanie się ich domem.

Kobieta jest wysoka. Ma czarne, puszyste włosy, kamienną twarz i dumne spojrzenie. Nosi sari z ciężkiego, ciemnego jedwabiu, w którego fałdach ukrywa broń. Przedstawia się jako Wilayat. Twierdzi, że jest księżną nieistniejącego od wieku królestwa. Oświadcza, że zostanie na stacji razem z księżniczką Sakiną i księciem Alim Razą do czasu, aż miejscowe władze nie spełnią jej żądania. Kobieta domaga się zwrotu królewskich posiadłości, należących niegdyś do jej przodka - ostatniego władcy królestwa Ough. Nieco ponad 100 lat wcześniej szyicki monarcha został pozbawiony tronu i wygnany przez brytyjskich kolonizatorów, którzy przejęli jego majątek. Ten z czasem trafił w hinduskie ręce.

Mijają dni, tygodnie, miesiące. Pociągi przyjeżdżają i odjeżdżają. Każdego dnia przez stację przewijają się tłumy pasażerów. Tymczasem ona, jakby oderwana od tego pędu, siedzi nieruchomo, przypominając portret zawieszony na ścianie. Księżną i jej dzieci chroni od gapiów jedynie prześcieradło przewieszone na sznurku, przywiązanym do dwóch filarów. Podróżni z biletami w ręku zatrzymują się na moment, by przyjrzeć się temu niecodziennemu widokowi. Miejscowi, którzy przywykli do lokatorów z peronu, rzucają na nich jedynie ukradkowe spojrzenia.

"Czasami szczupły chłopak i dziewczyna znikali na wiele godzin, ale ich matka nadal stała sama, zamyślona, jej ciemny saree falował na miękkim wietrze, wywoływanym przez przejeżdżające pociągi. Jej włosy opadały delikatnie na ramiona, jej twarz, która kiedyś musiała być piękna, była zastygnięta w smutku, a jej zamyślone oczy wpatrywały się w dal, jak u Mona Lisy" - wspominał miejscowy dziennikarz na łamach "Times of India".

Królewska rodzina z czasem wrosła w krajobraz stacji kolejowej / Źródło: N Thyagarajan/Hindustan Times via Getty Images) Królewska rodzina z czasem wrosła w krajobraz stacji kolejowej, stając się nie tylko atrakcją, ale i utrapieniem dla lokalnych władz. Księżna odmawiała rozmowy w cztery oczy z kierownikiem stacji. Żądała, by kontaktować się z nią poprzez listy, które na głos odczytywał jej służący. Groziła, że wszelkie próby usunięcia jej siłą spotkają się z jej dramatycznym protestem - teatralnym samobójstwem przez wypicie jadu węża. Urzędnicy zdawali sobie sprawę, że nie mogą do tego dopuścić.

Dla miejscowych muzułmanów szyicka księżna z peronu stała się symbolem świetlanej przeszłości, która odeszła w niepamięć. Zwykli przechodnie wzruszali się do łez losem upadłej monarchini. Niektórzy z szacunku mijali ją, idąc tyłem, by nie odwracać się do kobiety plecami.

Władze nie chciały, by w oczach szyitów kobieta stała się męczennicą. Postanowiły zrobić wszystko, by pozbyć się nieproszonych gości ze stacji w sposób pokojowy. Wilayat oferowano więc pieniądze na wyjazd, ale ich nie przyjęła. Proponowano też dom z czterema sypialniami, ale ona twierdziła, że jest zbyt mały.

Tymczasem obecność tajemniczej rodziny na stacji zaczęła przyciągać coraz większą uwagę światowych mediów. Księżna dostrzegła w tym szansę. Postanowiła wykorzystać zainteresowanie prasy, by zapewnić rozgłos swojej sprawie.

"Księżna Indii króluje na dworcu kolejowym" - brzmiał chwytliwy nagłówek w jednym z numerów "Timesa" z 1981 roku. "Niech świat dowie się, w jaki sposób traktowani są potomkowie ostatniego nawaba z Oudh" - pisał magazyn "People".

"Księżna z peronu" stała się międzynarodową sensacją. Poruszeni jej historią czytelnicy z całego globu słali listy do Indii, wyrażając w nich oburzenie niegodnym losem królewskich dziedziców.

Wysiłki Wilayat w końcu przyniosły skutek. W 1984 roku premier Indira Gandhi zaakceptowała żądania kobiety. Samozwańcza księżna dostała zgodę, by wraz z dziećmi zamieszkać w opuszczonym, ponad 600-letnim pałacu.

Po blisko dekadzie potomkowie ostatniego władcy Oudh w końcu zniknęli z peronu numer jeden.

Obecność tajemniczej rodziny na peronie przyciągała coraz większą uwagę światowych mediów / Źródło: N Thyagarajan/Hindustan Times via Getty Images

Pałac w dżungli

Pałac Malcha Mahal wybudowano w XIV wieku z rozkazu sułtana Delhi. Jak głosi legenda, podczas jednej ze swoich licznych podróży władca zgubił się w dżungli. Uratować go miała Cyganka. Według opowieści sułtan w ramach wdzięczności podarował jej zamek pośrodku dziczy.

Pół tysiąca lat później stary pałac zyskał nowych lokatorów.

Budowla zdążyła przez wieki obrócić się w ruinę, ale w jej kształcie można było dostrzec wspomnienie dawnej świetności. Ze szczytu rozpościerał się widok na miasto. W zasięgu wzroku mieściło się 20 milionów mieszkańców. Nowi mieszkańcy pałacu nie tylko trzymali się z dala od ludzi, ale także nie grzeszyli gościnnością. Nad ogrodzeniem z drutu kolczastego wokół posiadłości, pilnowanej przez psy myśliwskie, widniał napis "Intruzi zostaną zastrzeleni". Nie brakowało jednak śmiałków, którzy zapuszczali się w głąb dżungli, by na własne oczy zobaczyć to, o czym słyszeli jedynie z miejskich opowieści.

Posiadłość do dziś ogrodzona jest kolczastym drutem / Źródło: Google Maps

Wilayat i jej dzieci stworzyli na odludziu swój własny świat. Z biegiem lat część służących opuściła swoją panią. Psy jeden po drugim zdychały, niekiedy otruwane przez złodziei. W pewnym momencie ostali się tylko jeden czworonóg i najwierniejszy lokaj.

Rodzina, w której żyłach miała płynąć błękitna krew, dzieliła dach nad głową z ptakami, nietoperzami i innymi dzikimi zwierzętami. W tym, co pozostało z niegdyś pięknego pałacu, nie było elektryczności ani bieżącej wody. Jedynym łączem między lokatorami Malcha Mahal a światem zewnętrznym były telefon i skrzynka na listy, w której od czasu do czasu pojawiały się prośby o wywiad. To za ich pośrednictwem księżna i jej dzieci kontaktowali się z zagranicznymi korespondentami. Nielicznych wybrańców zapraszali do pałacu.

Dziennikarze byli dla nich tubą, za pomocą której docierali do świata ze swoim apelem. Reporterzy, którzy przybywali do Malcha Mahal kuszeni obietnicą baśniowych opowieści, zapewne czuli niedosyt. Zamiast zapierających dech w piersiach historii wysłuchiwali lamentów oraz krytyki pod adresem władz Wielkiej Brytanii oraz Indii.

Po latach wrzawa wokół dziedziców nawaba osłabła, podobnie jak zainteresowanie ich losem. Imię Wilayat powróciło na usta mieszkańców Deli dopiero w 1993 roku. Książę Cyrus i księżniczka Sakina przekazali światu na łamach "Timesa", że pogrążona w depresji księżna popełniła samobójstwo, wypijając truciznę zmieszaną z pokruszonymi diamentami. Legenda o mitycznej władczyni Oudh żyła jednak dalej.

Jej dzieci, podając do stołu, przygotowywały codziennie nakrycie dla matki i nalewały świeżą wodę do jej kryształowego kieliszka. Oboje kontynuowali też jej misję, opowiadając dziennikarzom o prześladowaniach, dyskryminacji i okrucieństwie, jakich ofiarą padła ich rodzina.

Rodzeństwo było sobie bardzo bliskie. W końcu także ich rozdzieliła śmierć.

W 2016 roku Sakina niespodziewanie umarła. W pałacu pozostał tylko książę Cyrus.

Odtwarzaj Pałac Malcha Mahal

Pytania bez odpowiedzi

Ellen Barry była w tamtym okresie korespondentką "New York Timesa" w Nowym Delhi. Historia o tajemniczych mieszkańcach opuszczonego pałacu wielokrotnie obijała się o jej uszy. Legenda żyła własnym życiem, opowiadana przez kierowców riksz i sprzedawców na miejscowych bazarach. Każdego dnia odwożąc dzieci do szkoły i jadąc do pracy dziennikarka mijała las, który skrywał mityczną posiadłość. Prowadząca do niej wąska droga ginęła w morzu zieleni. Dziennikarska dociekliwość i zwyczajna ludzka ciekawość kazały jej nią podążyć. W przenośni i dosłownie.

Któregoś wiosennego dnia otrzymała telefon z redakcji. Książę Cyrus zgodził się udzielić jej wywiadu. Była wniebowzięta. Niedługo później blondowłosa Amerykana pojawiła się na kamiennych schodach do średniowiecznego pałacu. U progu czekał na nią chudy, siwy mężczyzna o kościstych policzkach i lekko zgarbionym nosie.

Książę Cyrus w Malcha Mahal / Źródło: ANDREA BRUCE/The New York Time​s/ EastNews

Ona chciała napisać zapierający dech w piersiach reportaż, on - po raz kolejny wyrazić swój gniew i rozgoryczenie losem, który jego rodzinie zgotowały władze w Londynie i Nowym Delhi. Pytany o swoją rodzinę, zwykle odpowiadał zdawkowo, wracając do lamentu nad niesprawiedliwościami tego świata.

Z każdym kolejnym spotkaniem korespondentka "New York Timesa" zbliżała się do prawdy, ale wciąż odczuwała niedosyt. Wiele elementów tej historii nie składało się bowiem w logiczną całość.

Po 18 miesiącach od dnia, gdy po raz pierwszy postawiła stopę w Malcha Mahal, Amerykanka otrzymała tragiczną wiadomość. Księcia, z którym zdążyła się zaprzyjaźnić, znaleziono martwego na zimnej, kamiennej posadzce posiadłości.

Miejscowi opowiadali, że parę tygodni wcześniej widzieli go w mieście wychudzonego i zmarnowanego. Był w bardzo złym stanie. Oferowali mu pomoc, ale odmawiał. Nie chciał trafić do szpitala jak zwykły śmiertelnik. Do końca zachował królewski majestat. Zmarł w pustym pałacu prawdopodobnie na gorączkę krwotoczną - w drgawkach, halucynacjach, całkiem sam.

Śmierć przyjaciela bardzo poruszyła Barry. Jeszcze bardziej dręczyły ją pytania, na które wciąż nie znała odpowiedzi. Czy w tym wątłym, siwym mężczyźnie, którego poznała, rzeczywiście płynęła krew ostatniego władcy Oudh?

Upadek królestwa

Królestwo Ough było położone między dwiema potężnymi rzekami północnych Indii: Gangesem i Jamuną. Jego stolicą było miasto Lucknow - co znaczy "szczęście teraz".

Pod koniec XVI wieku region stał się jedną z 12 prowincji imperium mongolskiego. Szyici docierali tam z innych części Indii oraz z sąsiedniej Persji, szukając schronienia przed represjami. W 1722 roku władzę w Oudh objął szyicki arystokrata perskiego pochodzenia, zapoczątkowując dynastię nawabów (określenie lokalnych władców). Nastały złote czasy dla królestwa, w którym przeplatały się wpływy islamu i hinduizmu. Majestatyczne świątynie i okazałe pałace były znakiem rozpoznawczym Oudh. W tamtym czasie region ten stanowił centrum szyickie w Indiach Północnych.

Królestwo Oudh było położone w północnych Indiach. Mapa z 1760 roku / Źródło: Wikipedia (public domain)

Początkiem końca królestwa był moment, gdy na scenę wkroczyła Wielka Brytania. Kolonizatorzy z Londynu stopniowo ograniczali władze szyickich monarchów. W 1856 roku ostatni władca dynastii nawabów Wadźid Ali Śah został zdetronizowany i wygnany z ojczyzny - na dwa dni przed dziewiątą rocznicą swojej koronacji. Jego królestwo, przez wiele lat chronione traktatem z Brytyjczykami, zostało przez nich ostatecznie bezkrwawo zaanektowane i wcielone do brytyjskich posiadłości kolonialnych, kontrolowanych i zarządzanych przez Kompanię Wschodnioindyjską. Wadżid Ali Śah - ostatni nawab królestwa Oudh / Źródło: Wikipedia (CC BY SA 2.0)

Skazany na banicję Wadżid Ali udał się z większością swojej rodziny do Kalkuty, gdzie spędził resztę życia. Stolica Ough pogrążyła się w żałobie.

Późniejsze losy królestwa były burzliwe i krwawe. W znacznym stopniu zostało ono zniszczone podczas powstanie sipajów, w następstwie którego władzę w Indiach przejął brytyjski rząd. Do zrywu doszło rok po detronizacji ostatniego i zarazem najsłynniejszego z nawabów. Wadźid Ali - władca, poeta, miłośnik sztuki i mąż 375 żon - był jedną z najbarwniejszych postaci w historii subkontynentu indyjskiego.

Czy rodzina Wilayat rzeczywiście była z nim spokrewniona? Czy opowiadana przez kobietę i jej dzieci historia mogła być prawdziwa? A jeśli tak, to gdzie miała swój początek?

Znalezienie odpowiedzi na te pytania stało się obsesją Barry.

Dzięki listom, na które trafiła w Malcha Mahal po śmierci Cyrusa, reporterce "New York Timesa" udało się dotrzeć się do krewnych i znajomych rzekomej księżnej, rozrzuconych po całym świecie.

Po czterech latach dziennikarskiego śledztwa w Indiach, Pakistanie, brytyjskim Bradford oraz w Teksasie odkryła, że niesamowita historia o "królowej Oudh" była jedynie bajką. *

Brama Rumi Darwaza w mieście Lucknow / Źródło: Flickr (CC BY 2.0)

Prawdziwa historia

"Kiedy mowa jest o przeszłości, każdy pisze fikcje"



Stephen King

Samozwańcza księżna naprawdę nazywała się Wilayat Butt. Była żoną urzędnika i matką czwórki dzieci. Do połowy ubiegłego wieku szyicka rodzina prowadziła dostatnie życie w Lucknow, ciesząc się szacunkiem i sympatią miejscowych. Wszystko zaczęło się sypać wraz z rozpadem ich ojczyzny.

Ponad siedem dekad temu, po 200 latach dominacji w tej części świata, Brytyjczycy opuścili Azję Południową. Dawni kolonizatorzy pozostawili kontynent pogrążony w chaosie. Wycofanie się wyspiarzy poprzedził podział Indii Brytyjskich na części muzułmańską i hinduistyczną. W ten sposób powstał Pakistan, który miał stać się domem dla indyjskich wyznawców Mahometa. Narodziny nowego państwa okazały się krwawe i zostały okupione nawet milionem ofiar.

Ludzie zaczęli opuszczać swoje dawne domy, wiele rodzin zostało rozdzielonych. Na nowej granicy w obu kierunkach trwał exodus ludności. Indie i Pakistan łączyła linia kolejowa, która stała się bramą między światami. Pociągi często docierały do celu wypełnione jedynie martwymi ciałami pasażerów. Muzułmanie i hindusi, którzy do niedawna egzystowali w pokoju, rzucili się sobie do gardeł. Wybuchały zamieszki.

Po podziale Indii miliony ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów / Źródło: Wikipedia (public domain) Ci, którzy zdecydowali się pozostać w swoich domach, musieli mierzyć się jako mniejszości z dyskryminacją i prześladowaniami. Wielu padło ofiarą mordów.

Wilayat i jej mąż musieli wybierać. Ona była szczęśliwa w Lucknow i nie chciała wyjeżdżać. Zostali. Szybko jednak okazało się, że ich decyzja nie była rozsądna. Pewnego popołudnia ojciec rodziny został dotkliwie pobity przez hinduskich nastolatków. Małżeństwo zrozumiało, że miasto, które tak kochali, stało się dla nich śmiertelną pułapką. Kierując się dobrem rodziny porzucili swój dom i udali się do nowo utworzonego państwa, podążając śladami milionów im podobnych.

Kobieta nigdy jednak nie pogodziła się z opuszczeniem Indii. Miała obsesję na punkcie tego, co zostawiła za sobą. Z czasem tęsknota za dawnym życiem zaczęła coraz bardziej dawać się we znaki. Zachowanie kobiety zaczęło się zmieniać, stawała się coraz bardziej niestabilna emocjonalnie. Nagła śmierć męża przelała szalę goryczy. Zdesperowana i wściekła za to, co straciła, udała się na rządowy wiec i uderzyła w twarz pakistańskiego premiera.

Pociąg wiozący uchodźców z Indii do Pakistanu / Źródło: Wikipedia (public domain)

Zamiast za kratkami, wylądowała w szpitalu psychiatrycznym w Lahore. Spędziła tam sześć lat. Była poddawana przeróżnym zabiegom, w tym elektrowstrząsom. Każdego dnia słuchała krzyków i wycia pacjentów. Tych bardziej problematycznych przypinano do ścian łańcuchami. Realia indyjskiego psychiatryka z lat 50. ubiegłego wieku musiały odcisnąć piętno na Wilayat.

Gdy wyszła ze szpitala, spakowała swój dobytek i razem z najmłodszymi dziećmi - synem Mikey’em i córką Farhad - wyruszyła w podróż powrotną do Indii. Cała trójka przyjęła nową tożsamość - Farhad została księżniczką Sakiną, Mickey - księciem Alim Razą, zwanym też Cyrusem. Wilayat stała się Jej Wysokością. Tym sposobem na stacji w Nowym Delhi pojawiła się dziwna rodzina, której historia do dziś owiana jest tajemnicą.

Mieszkańcy Malcha Mahal zabrali ze sobą do grobu odpowiedź na pytanie, czy legenda o "królowej Oudh" była świadomie wymyślonym kłamstwem, czy może obsesyjnym marzeniem, w które uwierzyli sami bohaterowie tej historii.

Książę Cyrus i księżniczka Sakina / Źródło: BARRY BEARAK/The New York Time​s/EastNews

________________

* Owocem dziennikarskiego śledztwa Ellen Barry jest artykuł "The Jungle Prince of Delhi", który ukazał się na łamach "New York Timesa" 22 listopada 2019 roku.