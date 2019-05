Podziel się



Ani miliardy złotych inwestowane w programy socjalne, ani wielkie larum o to, że wali nam się demokracja nie zmieniły na tyle preferencji polskiego wyborcy, by przeskoczył z jednego obozu politycznego do drugiego. Klucza do zwycięstwa w tej kampanii trzeba było szukać gdzie indziej. Dla Magazynu TVN24 pisze Konrad Piasecki, komentator, prowadzący "Rozmowę Piaseckiego" i "Kawę na ławę" w TVN24.

Linie polskich podziałów politycznych ustabilizowały się niczym linie zachodniego frontu I wojny światowej. Okopani nad Sommą i Marną żołnierze obu stron podrywani byli do kolejnych ofensyw i szturmów, zagrzewani do walki, wspierani gazami bojowymi i artylerią, a mimo to, przez lata, front stał w tym samym miejscu.

Tak samo plemiona dwóch wielkich obozów politycznych, mimo nieustającej obustronnej kanonady, twardo trwają w swych szańcach, rzadko zmieniają swe preferencje, a jeśli to robią – to nie aż tak znacząco, by partyjna scena przestała tkwić w swoistym sondażowym zamrożeniu. I wszystko wskazuje na to, że ten stan zahibernowanej równowagi potwierdzony zostanie przez wynik wyborów europejskich.

Fantastycznie obrazował to kwietniowy sondaż Instytutu Badania Spraw Publicznych. Sondaż dający niewielką przewagę PiS nad Koalicją Europejską, ale też sondaż, który w precyzyjny, rzekłbym, że aż przesadnie precyzyjny sposób, pokazywał idealną równowagę polskiego podziału politycznego. Oto partie, których wyborców nazwałbym plemieniem konserwatywno-narodowej rewolucji – PiS, Kukiz'15, Konfederacja miały w nim w sumie 49,57 procent wskazań, a plemię centrowo–progresywno–liberalne – sympatycy Koalicji Europejskiej, Wiosny i Lewicy Razem – 49,99 procent. I o ile inne sondaże przedwyborcze nie prezentują aż tak doskonałej politycznej statyki, to właściwie we wszystkich badaniach odchylenia od rozbicia w proporcji "pół na pół" nie przekraczają 5 procent, a większość dowodzi też, że dwaj najpotężniejsi gracze w stawce idą "łeb w łeb" i to od nastrojów ostatnich przedwyborczych dni zależeć może to, który z nich wysforuje się na czoło.

Wyniki sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

Wyborcy wierni swoim obozom

Ten podział ukształtował się już dobrych parę lat temu. Gdyby wskazywać dokładnie kiedy, to zapewne między wiosną roku 2014 - czasem, gdy rządy PO coraz bardziej się wypalały, a w oczy zaglądała im już afera podsłuchowa - a majem 2015 i kampanią prezydencką. O ile wcześniej – choćby w wyborach parlamentarnych 2011 centrolewica (zaliczam do niej także PSL) była w stanie sięgać po ponad 65 procent głosów, to jeśli spojrzymy na wyniki późniejszych wyborów – równowaga była niemal idealna. Wybory prezydenckie - Andrzej Duda dostaje 51,55 procent, Bronisław Komorowski – 48,45 procent. Wybory parlamentarne - suma głosów na PiS, Kukiza i Korwina sięga 51,15 procent, gdy zliczymy te, które padły na PO, Nowoczesną, PSL, Lewicę i Razem – to 48 procent. Podobnie było i w ostatnich wyborach samorządowych, a nawet i poprzednich wyborach europejskich (47,47 - 51,9 procent). Przy czym te ostatnie dowodzą, że ugrupowania wielkomiejskie czy proeuropejskie nie muszą dostawać w nich jakiegoś nadzwyczajnego bonusu.

Ten może nieco przydługi statystyczno-wyborczy wstęp prowadzi nieuchronnie do jednego wniosku. Ani upływ czasu, ani wielkie transfery socjalne - programy 500+ i obietnice ich rozszerzenia, dodatkowe emerytury, szkolne wyprawki, ani oplatane w propagandowe chwalby wzrosty płac, poprawa poziomu życia, wzrost PKB czy uszczelnienia systemu VAT, ani – z drugiej strony - wielkie spory o kształt polskiej demokracji i naruszenia konstytucji, niesnaski na linii Warszawa-Bruksela, czarne protesty czy ideologiczne starcia "nie ruszyły" szczególnie polskiego wyborcy. A w każdym razie "nie ruszyły" na tyle, by przeskoczył z obozu do obozu, by nagle doszedł do wniosku: "głosowałem na PO, a teraz zagłosuję na PiS". Albo odwrotnie.

Tacy wyborcy też oczywiście w przyrodzie występują, ale ich fluktuacja albo następuje w obie strony, albo ich ruchy są niwelowane przez demografię sprawiającą, że corocznie z "rynku wyborczego" odpływa bezpowrotnie, umierając, około 400 tysięcy wyborców "starych", a pojawia się na nim niemal tyle samo wyborców "nowych", co w perspektywie czteroletniego cyklu daje wymianę 5-6 procent wszystkich uprawnionych do głosowania.

Jeśli następują jakieś przepływy, to raczej w obrębie partii stosunkowo bliskich sobie ideowo, o przeskakiwaniu z okopu do okopu raczej nie ma mowy. Rozeźlony wyborca PO zagłosował w 2015 roku raczej na Nowoczesną niż PiS, a wyborca Kukiza z pierwszej tury wyborów w drugiej poparł Andrzeja Dudę, a parę miesięcy później, jeśli nie głosował na nowe ugrupowanie samego Kukiza, to poparł PiS. Wyjątkiem mogą być tu przepływy na linii PSL-PiS, zauważalne zwłaszcza po wejściu PSL do Koalicji Europejskiej, ale i one, jak widać, nie wpływają znacząco na kształt partyjnych sympatii.

Po pierwsze: nastraszyć

Wszystko to sprawia, że kluczem do wyborczych tryumfów nie jest dziś przeciągniecie wyborców z obozu do obozu, fundamentalna zmiana ich preferencji - bo politycy widzą, że nie ma na to wielkich szans. Skupiają się więc na trzech typach działań.

Po pierwsze – na mobilizowaniu "swoich" i demobilizacji "obcych" wyborców. Tu i tu najlepszym orężem jest strach. I dlatego PiS w kampanii europejskiej straszy "seksualizacją" dzieci, "podnoszeniem ręki" na Kościół i religię czy perspektywą odebrania 500+, a opozycja – upadającą demokracją, polexitem i konserwatywną opresją. Oba bloki czynią to zresztą w ostatnich tygodniach wyjątkowo mało konsekwentnie, próbując zmieniać co i rusz główny temat kampanii, przeskakując swobodnie między strachami, albo próbując tworzyć między nimi dziwne łączniki. Oba mówią wprost, albo sugerują – "pójdźcie do urn, nie lekceważcie wyborów, bo jeśli to zrobicie – będą rządzić nasi rywale i będziecie mieli gorzej".

Odtwarzaj 09.03.2019 | "Kaczyński bardzo chciałby całe środowisko LGBT zaliczyć do gorszego sortu" / Wideo: Fakty TVN

Mobilizujący wymiar miało mieć też zjednoczenie partii opozycyjnych, pokazujące, że w obliczu wspólnego wroga są gotowe przejść do porządku dziennego nad dzielącymi je wcześniej niesnaskami i różnicami. PiS z kolei, w ramach mobilizowania, "kupuje" wyborców - rozdając hojnie miliardy złotych w ramach tzw. piątki Kaczyńskiego.

Równolegle z krokami mobilizacyjnymi trwają działania demobilizujące. Politycy mówią: "spokojnie, spokojnie, nawet jeśli nas nie za bardzo lubicie - nie musicie iść na wybory i głosować na naszych przeciwników, bo nie jesteśmy tacy straszni, jak nas malują". Opozycja demobilizując, koi lęki i zapewnia, że niczego z tego, co dał PiS, nie zabierze, a jeśli starczy sił i środków, to jeszcze tu i ówdzie trochę dołoży. PiS z kolei, jak zawsze w trakcie kampanii, wycisza ostrość języka, łagodnieje, przestaje mówić o "mordach zdradzieckich" i "szaleństwie brukselskich elit", zapowiada, że mowy o polexicie być nie może, wprowadza na scenę sztandary z europejskimi gwiazdkami, wysyła prezesa na ryby i każe mu opowiadać o miłości do bigosu, pierogów i kotleta schabowego.

Odtwarzaj Walka o głosy w kampanii wyborczej do europarlamentu / Wideo: tvn24

Po drugie: ożywić "Wielkiego Niemowę"

Po drugie – partie, zwłaszcza te nowo pojawiające się na rynku, próbują ożywiać "Wielkiego Niemowę" – wielomilionowe grono uprawnionych do głosowania, którzy na wybory z reguły nie chodzili, bo albo im się nie chciało, albo omijali je w przeświadczeniu, że nie znajdą dla siebie żadnej atrakcyjnej partii, albo też byli po prostu za młodzi. To się udało w 2015 roku, zwłaszcza w wyborach prezydenckich, Kukizowi - wśród wyborców przed trzydziestką zagłosowało na niego ponad 40 proc. osób. To się może w tych wyborach udać Wiośnie Biedronia, na którą zagłosują młode kobiety, a i Konfederacji, która z kolei przyciąga młodych mężczyzn. Ale też, warto o tym pamiętać, młodzi, choć miewają zdecydowane sympatie polityczne, z reguły na wybory nie chodzą i to właśnie w tej grupie wyborcza dezercja jest najczęstsza.

Po trzecie: przekonać własne plemię

I po trzecie – politycy podejmują ostrą walkę o głosy wewnątrz własnego plemienia, bo przepływy elektoratu są tu i najbardziej naturalne, i wysoce prawdopodobne. Stąd siłowanie się Koalicji Europejskiej z Wiosną i lekki ideologiczny skręt na lewo PO, jak deklaracje poparcia na przykład dla związków partnerskich, eksponowane miejsca na listach dla polityków SLD czy współpraca z Barbarą Nowacką.

Stąd także granie na kilku fortepianach przez PiS, który walczy w tych wyborach z mroczną zmorą, której od lat i momentu upadku LPR się obawiał. Czarnym scenariuszem partii Jarosława Kaczyńskiego było pojawienie się po prawej stronie konkurencyjnej, znaczącej siły narodowo-konserwatywnej, dla której partia rządząca jest nadto "miękka" i zbytnio euroentuzjastyczna. Siły mającej spory potencjał odbierania PiS-owi tych wyborców, którzy w poprzednich starciach dali tej partii zwycięstwo nad PO. Dlatego rządzący, osłaniając prawą flankę, zaostrzają ton wypowiedzi w obronie Kościoła (choć po pojawieniu się filmu "Tylko nie mów nikomu" stało się to znacznie trudniejsze i ryzykowne) i przy wtórze gromkich deklaracji ścigają autorkę wizerunku "tęczowej Madonny".

Odtwarzaj Szybkie prace w Sejmie nad zmianami w sprawie kar za pedofilię / Wideo: tvn24

A że większość z tych argumentów nie ma wiele wspólnego z Europą i z tym, czym zajmuje się europarlament? Nie szkodzi. Nikt się nie łudzi, że zagmatwane problemy, którymi naprawdę zajmują się parlamentarzyści w Brukseli, są w stanie rozgrzać szerokie wyborcze masy. Polscy politycy, nawet jeśli różnią się w wizji tego, jak intensywne powinny być procesy europejskiej integracji, jak szybko Polska powinna wchodzić do strefy euro i czy powinna być objęta postępowaniem w sprawie przestrzegania przez nią unijnych standardów, to bijąc się o mandaty europejskie, wolą spierać się na poletku tematów krajowych, czyniąc z eurowyborów przygrywkę przed dużo dla ich ugrupowań ważniejszą batalią o polski Sejm i prezydenturę.

O co ta gra

Powiedzmy to wprost – dla pozycji Polski w Europie czy relacji na linii Warszawa – Bruksela to, czy wybory 26 maja wygra (o ile nie będzie to tryumf pokaźny) PiS czy Koalicja Europejska, nie ma fundamentalnego znaczenia. Jeden-dwóch europosłów więcej w tę czy w tę stronę (a ostatnie sondaże wskazują na to, że różnica między dwoma największymi blokami nie powinna być pokaźniejsza) nie odegra w procesach europejskich kluczowej roli. Ale to, jak bardzo przeważy tym razem wyborcze wahadło, będzie miało wpływ na polityczne nastroje w kraju - zarówno samych wyborców, jak i politycznych liderów, zwłaszcza strony opozycyjnej.

Wygrana PiS pozwoliłaby chodzić rządzącym w glorii chwały ugrupowania niezwyciężonego w czwartych kolejnych wyborach. Dowiodłaby i niemalejącego entuzjazmu Polaków dla socjalnej hojności, i poparcia dla twardej linii działań w sprawie sądów czy relacji z Brukselą. PiS sporo zainwestował w te wybory. Nie tyle pieniędzy, ile tzw. czynnika ludzkiego. Rzucenie na odcinek europejski postaci formatu Beaty Szydło, Joachima Brudzińskiego czy Elżbiety Rafalskiej i mocna konkurencja na listach pokazują, że rządzący traktują te wybory prestiżowo i bardzo nie chcieliby w pierwszym z trzech odcinków wyborczego cyklu zanotować porażki.

Wygrana zjednoczonej opozycji mocno by ją skonsolidowała i nie kazała mierzyć się z dylematem, czy kontynuować współpracę, porażka zaś mogłaby podciąć jej skrzydła i skłonić do zastanowienia, w jakiej formacji pójść do wyborów parlamentarnych. Klęska Wiosny Biedronia mogłaby rzucić ją w ramiona większego koalicyjnego gracza. Relatywny sukces Konfederacji może sprawić, że okrzepnie i zacznie mocniej rozpychać się w kampanii przed wyborami parlamentarnymi.

Dużo jest tych "może", a w ich tle toczą się, kto wie czy nie najciekawsze, a na pewno najbardziej zajadłe pojedynki tych wyborów – czyli walka o to, który z kandydatów na liście partyjnej zdobędzie sowicie opłacany mandat, a który obejdzie się tylko jego smakiem. I to jest prawdziwa rywalizacja. Bo fotel w Brukseli atrakcyjny, kandydatów wielu, a miejsc dramatycznie mało i wiadomo, że wielu z tych, którzy w wyborach do Sejmu mieliby pewne miejsce, tu musi stoczyć ostrą walkę. I to walkę bratobójczą, z rywalem z własnej listy.

Z punktu widzenia dziennikarza prowadzącego wywiady i debaty sytuacja to wielce urokliwa, bo nagle przestają się na niego gniewać ci, którzy się przez lata gniewali, a w każdym razie unikali spotkań z nim w studiu. Nagle zaproszenie pani X czy pana Y przestaje być problemem, ba... pani X czy pan Y osobiście dzwonią do dziennikarza, by powiedzieć, że jakby co, to oni są gotowi i z chęcią, w każdej chwili... Odnajdują się starzy znajomi, których jacyś nowi znajomi kandydują i "marzą o poznaniu pana redaktora"; debaty, których niektórzy unikali, nagle stają się dla nich szalenie interesujące, a przyjazd na program z miasta odległego o setki kilometrów przestaje być jakimkolwiek problemem.

Odtwarzaj 09.05.2019 | Jakimi funduszami dysponują europosłowie?

Błogi to czas dla dziennikarzy, a pełen trwogi dla kandydatów, bo ci wiedzą, że jeśli, mimo nadziei i dobrego miejsca na liście, polegną i mandatu nie zdobędą, to nie dość, że okryją się niesławą, to jeszcze przejdzie im koło nosa, bagatela, jakieś półtora, dwa miliony złotych, które – jak twierdzą znawcy - bez większego trudu można zaoszczędzić podczas jednej pięcioletniej kadencji.