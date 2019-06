Po zbrodni spokojny, po zatrzymaniu – miał apetyt

Podziel się



Kiedy już przyznał się do zabójstwa, poprosił o hamburgera na kolację. Zjadł, a potem ze szczegółami opowiedział o zbrodni, ujawniając szczegóły, o których wiedzieć mógł tylko morderca.

– Dzień dobry, coś leży w rowie, coś jak manekin – pani Bogumiła zadzwoniła do policjantów w czwartek po południu. Kilka godzin wcześniej wyjechała ze Świdnicy z mężem i psem. Mieli jechać nad jezioro, ale najpierw, zanim poszli na plażę, postanowili wyprowadzić w lesie psa. Znaleźli pobocze, zatrzymali auto, otworzyli psu drzwi. Wybiegł, ale zaraz wrócił na siedzenie. – Mąż mi powiedział: Weź go na smycz, wyprowadź, czemu on nie chce sam pobiegać? Zrobiłam to, przeszłam kilka kroków, a potem zamarłam – opowiada pani Bogumiła.

W tym samym czasie mieszkańcy oddalonej o sześć kilometrów miejscowości Mrowiny próbowali ustawiać się w szpalery, bo szukanie na własną rękę nie przynosiło rezultatów. Ich sąsiadka kilka godzin wcześniej zgłosiła zaginięcie 10-letniej córki, którą wszyscy tu bardzo dobrze znali.

Prokuratura o wizji lokalnej z udziałem podejrzanego

Sprawdzali, czy dziecka nie ma przy stawach, u koleżanek, na podwórkach, wypytywali się nawzajem, planowali ustawić się w szeregu i przeczesywać miejscowość. Nie zdążyli tego zrobić. – Policjanci nam powiedzieli: akcja wstrzymana. Dopiero wtedy zaczęliśmy się bać, bo przecież dziecka ciągle nie było. Co więc mogło się stać? – mówią sąsiedzi.

Akcja została wstrzymana tylko na miejscu, w Mrowinach, o czym mieszkańcy dowiedzą się później. Bo policjanci – miejscowi, ale również ci z Wrocławia - właśnie zaczynali pracę. W oddalonym o sześć kilometrów zagajniku, przy którym zaparkowała pani Bogumiła z mężem.

W tym samym czasie, kiedy policjanci odcinają okoliczne drogi i wyznaczają strefę o średnicy kilometra, do której nikt nieupoważniony nie może się zbliżyć, telefon komórkowy należący do 22-letniego studenta psychologii loguje się do sieci we Wrocławiu. Do stolicy Dolnego Śląska z Mrowin jest około 50 km. Jedzie się ponad godzinę, zwłaszcza o tej porze – po południu, w korkach.

Pracowali w ciszy

Student ten ma swoje plany na cały dzień, o których opowie za dwa dni śledczym. Ale teraz nikt o nim nie myśli, śledczy dzwonią z zagajnika do operacyjnych, informując, że ich zdaniem doszło do zbrodni o podłożu seksualnym. Każą sprawdzać bazę pedofilów, zweryfikować, czy ktoś, kto niedawno skończył odbywać karę, nie pojawił się w okolicy.

– Policjanci na miejscu prawie nic nie mówili, pracowali w zasadzie w ciszy, ale doskonale wiedzieli, co robią. Centymetr po centymetrze przeczesywali teren – mówi pani Bogumiła.

Trudny teren. Zagajnik jest szeroki na 500–600 metrów, a śledczy musieli sprawdzić, czy zbrodnia nie została dokonana w innym miejscu, niż znaleziono zwłoki. Leśna ściółka nie ułatwiała zadania.

"Zagajnik jest szeroki na 500–600 metrów, a śledczy musieli sprawdzić, czy zbrodnia nie została dokonana w innym miejscu" / Źródło: tvn24, Google Earth

Tomasz Orepuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, mówi dokładniej: - Każdy, nawet najmniejszy ślad, pochodzący choćby od pracującego na miejscu policjanta, może zaburzyć zbierane dowody. Wpuszczaliśmy więc na miejsce tylko tych, którzy musieli być na miejscu. Funkcjonariusze w specjalnych kombinezonach szukali narzędzia zbrodni, ale i wszystkiego innego, co na miejscu mógł zostawić sprawca.

Co w tym czasie robił 22-letni Jakub A.? Nie wiadomo, ale mógł rozmawiać ze zrozpaczoną matką 10-latki o tragedii, bo dobrze się znali. Odwiedzał ich w Mrowinach, zdarzało mu się odwozić Kristinę ze szkoły do domu, jeść z nimi obiad, spędzać wspólnie popołudnia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że był spokrewniony z matką Kristiny – była kuzynką jego matki. Wiązała go z kobietą jednak jeszcze inna więź – był w niej zakochany i to właśnie może być jeden z motywów zbrodni – albo główna linia obrony.

Możliwe, że 22-latek był zaproszony na urodziny dziewczynki, które były zaplanowane za kilka dni. Impreza miała się odbyć w wykańczanym właśnie domu, do którego Kristina pomagała wybierać meble.

– Mieli się tam zaraz wprowadzić. Całą rodziną – Kristina, jej brat, siostra i mama, która zainwestowała w dom pieniądze zarobione w Irlandii. Z Wysp wrócili niecałe dwa lata temu. Dzieci odnalazły się w Polsce. Kristinę uwielbiały koleżanki ze szkoły – mówi jedna z ich sąsiadek.

Ktokolwiek wie

Szczegóły zbrodni są tak drastyczne, że prokuratorzy nie chcą o nich mówić. Wiadomo, że sprawca zadał dziewczynce kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. – Ten widok będzie mi się śnił do końca życia, zamykam oczy i widzę cały czas to samo – mówi pani Bogumiła.

Zbrodnia stawia na nogi funkcjonariuszy z całego województwa. Policjanci przeszukują bazy przestępców, przesłuchują podejrzewanych, apelują do ludzi. – Ktokolwiek wie cokolwiek o tej strasznej zbrodni, choćby to, kto mógł przejeżdżać koło zagajnika w ten dzień, proszony jest o kontakt z policją. Każda, nawet najmniejsza informacja, może nam pomóc – apeluje Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji.

Funkcjonariusze zostali zasypani informacjami.

Apel policji mógł też usłyszeć 22-latek z Wrocławia. Gdzie był, co robił w tym czasie? Nie wiadomo. Wiadomo, że był kompletnie zaskoczony, kiedy trzy doby po zbrodni do jego domu weszli policjanci i zakuli go w kajdanki.

"Jestem niewinny" – mówił jeszcze w drodze do Świdnicy, a potem na miejscu, w prokuraturze, wokół której w niedzielę wieczorem zgromadzili się wzburzeni mieszkańcy całego powiatu. Niektórzy stali tu do pierwszej w nocy. Z kamieniami w rękach czekali, aż mężczyzna zostanie wyprowadzony w kajdankach, w asyście policjantów uzbrojonych w tarcze – dla ochrony siebie i 22-latka, żeby nie doszło do samosądu.

Odtwarzaj Policja publikuje nagranie z zatrzymania 22-latka podejrzanego o zabójstwo Kristiny / Wideo: policja dolnośląska

W jego niewinność nie uwierzyli śledczy. Postawili mężczyźnie zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i znieważenia zwłok oraz podżegania do zabójstwa. – I to podżeganie to był pierwszy przełom w sprawie. Kiedy prosiliśmy o pomoc wszystkich, którzy mogli coś o sprawie wiedzieć, zgłosił się do nas człowiek, mówiąc, że wie, kto może stać za morderstwem. Wskazał właśnie na 22-latka z Wrocławia. Mówił, że w maju, czyli na miesiąc przed zbrodnią, namawiał go do jej popełnienia – mówi osoba związana ze śledztwem.

Miał zaproponować za to 10 tysięcy złotych. – A podżegany wziął tę propozycję za żart. Nie przyjął jej, ale też nikomu nie zgłosił wcześniej takiej informacji, bo nie brał jej poważnie. Że coś jest nie w porządku, jak twierdzi, zrozumiał dopiero, kiedy usłyszał o śmierci Kristiny – dodaje śledczy.

Misterne alibi

22-latek szedł w zaparte. Przedstawił śledczym pełne alibi – tak dokładne, że aż nieprawdopodobne, żeby człowiek zapamiętał tyle szczegółów z kilku dni swojego życia, bo policjanci pytali nie tylko o moment zbrodni, ale też o czas przed i po niej. Dowodem świadczącym na korzyść mężczyzny miał być też fakt, że sygnał GPS z jego telefonu cały czas pokazywał Wrocław. – Prawdopodobnie specjalnie zostawił aparat w mieście, żeby nas zmylić – mówi śledczy.

Skrupulatny plan zaczął się jednak sypać, kiedy prokuratorzy zadawali coraz więcej pytań. Wtedy 22-latek miał przyznać się do winy. – Ale dla nas to nie było wystarczające. Musieliśmy mieć dowody jego winy. Prosto z prokuratury zabraliśmy go więc na wizję lokalną i tam wiedzieliśmy już na pewno, że szczegóły, o których nam mówił, mógł znać jedynie zabójca – dodaje funkcjonariusz.

Wtedy też prokuratorzy wykluczyli motyw seksualny, który na początku wydawał się najbardziej prawdopodobny. Nie zgwałcił. Znieważył zwłoki tak, żeby prokuratorzy skupili się na szukaniu pedofila i nie wpadli na jego trop. – Gwałt został upozorowany. Mężczyzna sprawdzał, jak działają pedofile, czytał doniesienia medialne, analizował prace naukowe, a potem starał się upozorować, że zbrodni dokonał ktoś o takich skłonnościach. Miało to, według niego, uchronić go przed karą – mówi związany ze sprawą policjant.

Dziś śledczy mają zabezpieczone dowody z miejsca zbrodni, materiał genetyczny, dyski z danymi, korespondencję mężczyzny, komputer, telefon. Udało im się znaleźć również samochód, którym miał podjechać do 10-letniej Kristiny, proponując jej podwiezienie. Biegli będą analizować teraz materiał znaleziony w aucie. Prokuratorzy powołają też psychiatrów, dwóch niezależnych lekarzy, których zadaniem będzie sprawdzenie, czy mężczyzna był poczytalny – czyli czy w momencie popełniania czynu zdawał sobie sprawę z tego, co robi. Eksperci są jednak zgodni – ktoś, kto tak skrupulatnie i od tygodni planuje zbrodnię, wie, co robi.

Kim jest 22-latek? Jakub A. mieszkał we Wrocławiu i studiował psychologię na jednej z prywatnych uczelni. W mediach społecznościowych chwali się wyjazdami w góry, nad morze, muzyką, której słucha. Z okazji swoich urodzin zorganizował zbiórkę pieniędzy na schronisko dla zwierząt. Jego matka, do której udało się dotrzeć reporterom "Uwagi" TVN, mówi, że był zawsze "ułożonym, grzecznym chłopcem". W piątek, dzień po zbrodni, był "spokojny".

– Nigdy nie miał zachowań agresywnych. Może był przez nas rodziców za bardzo pieszczony? – mówiła kobieta. – Wolelibyśmy sami zginąć, niżby to dziecko miało być zabite z rąk naszego syna. Nie wiem, co się mogło stać, jaki impuls czy atak, że doszło do takiego straszliwego zdarzenia. To piętno wyciśnięte na nas do końca życia.

Nieoficjalnie pojawia się - jako jedna z hipotez - domniemanie, że mężczyzna popełnił zbrodnię z zemsty - miała za nim nie przepadać właśnie Kristina, stając na drodze związku Jakuba A. z jej matką. Z kolei matka Jakuba A. mówiła, że syn nigdy nie powiedział jej o swojej relacji z matką Kristiny. – Ja mogę tylko podejrzewać, że taka sytuacja mogła powstać. To matka trojga dzieci, to młody człowiek i powiązanie bliższe niż zwykle, więc nie ma takiego moralnego prawa, żeby do tego doszło – tłumaczyła w rozmowie z "Uwagą".

Druga wersja hipotezy jest taka, że kobieta nie chciała, żeby Jakub A. zamieszkał razem z całą jej rodziną w domu, przy remoncie którego pomagał. I to miało go pchnąć do morderstwa. To jednak nieoficjalne wersje. Prokuratura powtarza, że nie będzie zdradzać szczegółów zeznań mężczyzny. - Dla dobra śledztwa nie informujemy o niczym, związanym z potencjalnym motywem, ani nie potwierdzamy żadnych pojawiających się w tej sprawie hipotez - tłumaczy Orepuk.

Odtwarzaj Reporterzy "Uwagi!" rozmawiali z matką podejrzanego o zabójstwo 10-latki / Wideo: tvn24

Mężczyzna pozostaje w areszcie. Ma status więźnia niebezpiecznego – to znaczy, że przebywa w jednoosobowej celi, całą dobę monitorowanej przez służbę więzienną.

Pogrzeb Kristiny jej rodzina zaplanowała na sobotę. Matka zmarłej dziewczynki poprosiła, żeby wszyscy, którzy chcą wziąć udział w uroczystości, ubrali się nie na czarno, a na biało i niebiesko – ulubione kolory jej córki.