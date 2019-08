Podziel się



Afera "Piebiaka i spółki" uruchomiła dynamikę polityczną, która nieuchronnie prowadzi do strukturalnego przeciążenia politycznego PiS - pisze dla Magazynu TVN24 Ludwik Dorn.

Wedle znanej anegdoty, gdy po objęciu stanowiska premiera Wielkiej Brytanii przez Harolda Macmillana młody dziennikarz zapytał go, czego się obawia, tenże miał odpowiedzieć: wydarzeń, synu, wydarzeń...

PiS-owi wydarzyła się afera Piebiaka i spółki. Okazało się, że elita "dobrej zmiany" w systemie wymiaru sprawiedliwości, złożona z wiceministra sprawiedliwości, prezesów sądów, zastępców rzecznika dyscyplinarnego sędziów, członków i pracowników powołanej przez PiS Krajowej Rady Sądownictwa, uczestniczyła w zamkniętych internetowych grupach hejterskich dyskutujących, planujących i zlecających kampanie oszczerstw i pomówień wobec sędziów, którzy "dobrej zmianie" się przeciwstawiali.

Odtwarzaj Sędziowie mieli organizować hejt przeciwko Małgorzacie Gersdorf / Wideo: tvn24

Otóż afera Piebiaka i innych jest ważna politycznie i interesująca poznawczo z paru powodów. Po pierwsze, będzie miała bieżące konsekwencje polityczne. Całkiem prawdopodobna ewentualność, że PiS nie tylko "wygra" wybory (to znaczy będzie tym komitetem wyborczym, który zdobędzie najwięcej głosów), ale też uzyska bezwzględną większość w Sejmie, co pozwala na samodzielne powołanie rządu, staje się mniej prawdopodobna. Nic nie wskazuje na to, że afera Piebiaka doprowadzi do załamania wpływów wyborczych PiS, to znaczy przesunięć w poparciu dla partii politycznych przekraczających 10 procent, ale przesunięcia rzędu 2-5 procent są możliwe. A to one mogą zadecydować o utrzymaniu lub utracie zdolności do utworzenia rządu przez PiS.

Długofalowe konsekwencje

Po drugie, afera ta będzie miała poważne, długofalowe konsekwencje dla PiS, wykraczające poza horyzont czasowy jesiennych wyborów. A długofalowe konsekwencje są w przypadku poważnych afer najważniejsze. Przypomnijmy, że afera Rywina wybuchła pod koniec grudnia 2002 roku, a jej destrukcyjne dla SLD efekty ujawniały się przez trzy lata, aż do wyborczej klęski w 2005 roku. Początek "afery taśmowej" (tej z ośmiorniczkami i "państwem teoretycznym") to czerwiec 2014 roku, a gorzkie dla Platformy Obywatelskiej wyborcze żniwa miały miejsce prawie półtora roku później (spadek poparcia wyborczego o 15 punktów procentowych).

Nic nie wskazuje na to, że afera Piebiaka doprowadzi do załamania wyborczych wpływów PiS, to znaczy przesunięć w poparciu dla partii politycznych przekraczających 10 proc., ale przesunięcia rzędu 2-5 proc. są możliwe. Ludwik Dorn

W przypadku dwóch przywołanych afer, które okazały się brzemienne w konsekwencje polityczne, w tym wyborcze, czas między ich wybuchem a wyborami był wypełniony znaczącymi zdarzeniami: powołaniem komisji śledczej, zmianami na stanowisku premiera, dymisjami ministrów, nieustającym zainteresowaniem środków masowego przekazu. Jeśli chodzi o aferę Piebiaka i spółki, to w krótkiej perspektywie czasowej, której horyzont wyznaczają jesienne wybory parlamentarne, do takich wydarzeń nie dojdzie.

Ewentualna dymisja ministra Ziobry wyrządziłaby partii rządzącej bardzo poważne szkody w perspektywie wyborczej, a nie przyniosła żadnego pożytku. Inaczej jednak sprawa się przedstawia w dłuższej perspektywie czasowej. Potencjał destrukcji PiS jest tu naprawdę bardzo duży i to w znacznej mierze niezależnie od wyniku wyborczego tej partii.

Zdaje sobie z tego sprawę kierownictwo PiS oraz politycznie najbardziej zagrożony i zainteresowany Zbigniew Ziobro. Po trzech dniach zakłopotanego milczenia polityków PiS oraz pionu propagandowego partii (TVP Info, wpolityce.pl, itp.) wypracowano obowiązującą interpretację wydarzeń. Z jednej strony dymisja wiceministra Łukasza Piebiaka w kategoriach politycznych ma "kończyć sprawę", z drugiej strony organizowany przez czołowych sędziów "dobrej zmiany" w wymiarze sprawiedliwości nieetyczny i przestępczy hejt przeciwko jej oponentom, też sędziom, został określony przez premiera i pisowską propagandę jako "konflikt środowiskowy".

Ot, jedni sędziowie nie lubili się z innymi sędziami i darli z nimi koty, także w mediach społecznościowych. Postępowali nieetycznie i być może popełniali przestępstwa, niech tym się zajmą sądy, ale gdzie tu polityka? Mało to środowiskowych hejtów na fejsbuniu i tłiterze? Ale naparzankom sędziów z sędziami położy kres dzielny minister Ziobro, który występuje do złożonej z jego nominatów Krajowej Rady Sądownictwa, żeby stworzyła kodeks postępowania sędziów w mediach społecznościowych, bo dość już tego dobrego: "Mieliśmy sędziego, który ze znanym celebrytą-dziennikarzem chciał obalać rząd, był sędzia, który publicznie cieszył się, iż swoim wyrokiem dołożył cegiełkę do 'walki z dobrą zmianą', są sędziowie, których wpisy przypominają manifesty polityczne, a teraz wyszło, że nawet niektórzy sędziowie pracujący w Ministerstwie Sprawiedliwości pomylili role, do jakich zostali powołani".

Odtwarzaj "Nie akceptuję tego rodzaju zachowań". Ziobro o dymisji sędziów / Wideo: TV Trwam

Problem w tym, że ta interpretacja wydarzeń ma niewielkie szanse na wiarygodność, wyjąwszy kilkanaście procent skrajnie zindoktrynowanych bezwarunkowych zwolenników PiS. Przesądzają o tym następujące czynniki.

Cios w pozycję Ziobry

Po pierwsze, wątpliwa staje się w dłuższej perspektywie pozycja w ramach obozu "dobrej zmiany" tak istotnej postaci jak Zbigniew Ziobro. Jak dotąd dowody na jego powiązanie z grupa sędziów hejterów są mocne, ale pośrednie, ograniczają się do napomknień pana Piebiaka o "zadowoleniu Szefa", któremu relacjonowano osiągnięcia "małej Emi". Jeśli chodzi o barierę dowodów procesowych ustanawianych przez kodeksową zasadę "domniemania niewinności" to za mało. Jeśli chodzi o zdrowy rozsadek i wiedzę o mechanizmach decyzyjnych w instytucjach zhierarchizowanych, takich jak ministerstwa, to nic nie stoi na przeszkodzie, by uznać pana ministra Ziobro za oberhejtera, za którego co najmniej przyzwoleniem grupa sędziów prowadziła, korzystając z usłużności "małej Emi", nieetyczną, a zapewne i przestępczą oszczerczą nagonkę na kolegów, którzy nie pałali entuzjazmem do "dobrej zmiany".

Po drugie, niezależnie od tego, jak by pan minister Ziobro dystansował się od grupy sędziów hejterów, to są to pośrednio lub bezpośrednio jego nominaci: wiceminister sprawiedliwości, pracownik ministerstwa, prezes sadu apelacyjnego, członkowie neo-KRS, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów. Albo zatem minister Ziobro wiedział, co się dzieje, i co najmniej to aprobował i był oberhejterem albo nie wiedział i okazał się nieodpowiedzialnym niedołęgą. W każdym z tych dwóch przypadków traci zdolność kierowniczą z wszystkimi politycznymi konsekwencjami.

Odtwarzaj Premier: dymisja Piebiaka kończy sprawę. Opozycja żąda konsekwencji dla Ziobry / Wideo: Katarzyna Skalska/Fakty w Południe

Po trzecie, ujawnionymi już przypadkami sędziów hejterów musi się zająć się prokuratura (podległa Ziobrze) i pion dyscyplinarny, także po części pośrednio, a po części bezpośrednio podległy Ziobrze. Dwaj zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik i Michał Lasota byli uczestnikami zamkniętych internetowych grup hejterskich.

Nawet w środowiskach awansowanych przez "dobrą zmianę" pojawiają się mocne głosy o tym, że sędziowie hejterzy powinni być dyscyplinarnie usunięci z zawodu. Mówił o tym przewodniczący neo-KRS Leszek Mazur: "Jeżeli zostanie ustalony udział sędziów w akcjach hejterskich, to moim zdaniem jest to sprzeczne z wymogiem nieskazitelnego charakteru i etyki sędziowskiej w takim stopniu, że nie powinni orzekać w sądach. Sankcja w takim przypadku musi być ostra".

A to oznacza, że rzecznicy dyscyplinarni mianowani przez Zbigniewa Ziobrę albo potraktują sędziów hejterów – w tym siebie - ulgowo, co będzie miało swoje polityczne konsekwencje, albo sami zostaną objęci postępowaniem dyscyplinarnym, które zakończy się złożeniem wniosków o usunięcie ze stanu sędziowskiego, co też będzie miało swoje polityczne konsekwencje: zagrożeni nie będą chcieli tonąć samotnie i mogą zacząć mówić, pogrążając bezpośrednio Ziobrę, a pośrednio PiS. W tym przypadku "utonięcie" oznacza bowiem nie tylko usunięcie ze stanu sędziowskiego, ale też niemożność pracy w zawodach prawniczych w ogóle – czyli dramatyczną degradacje społeczną i materialną.

Po czwarte, afera hejterska wpisuje się w działania Komisji Europejskiej, która już wyraziła swoje nią zainteresowanie, oraz w ewentualne rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na jesieni tego roku możemy oczekiwać orzeczenia TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego, których część dotyczyła neo-KRS oraz dalszego ciągu postępowania Komisji Europejskiej w kwestii pionu dyscyplinarnego w polskim systemie sądowym. 3 kwietnia 2019 roku Komisja wszczęła pierwszy etap postępowania przeciwko naruszeniom prawa unijnego w związku z nowym systemem dyscyplinowania sędziów, co notyfikowała polskiemu rządowi.

Na początku czerwca polski rząd wysłał KE swoje stanowisko. KE nie była usatysfakcjonowana odpowiedzią. 17 lipca 2019 r. KE wydała tzw. uzasadnioną opinię. Komisja krytykuje ustanowienie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, która nie spełnia wymogów niezależności, a także wprowadzenie reguł postępowania dyscyplinarnego umożliwiających karanie sędziów za treść orzeczeń. Niepokoi ją represjonowanie sędziów za zadawanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja negatywnie ocenia też neo-Krajową Radę Sądownictwa.

Po wybuchu afery Piebiaka i spółki można spodziewać się dalszych kroków ze strony KE i wysoce prawdopodobnej skargi do Trybunału. A to oznacza, że przestępcze i hejterskie działania ludzi "dobrej zmiany" będą stale obecne w politycznej agendzie. Prawo i Sprawiedliwość będzie wobec tego bezradne.

Moralna delegitymizacja

Po piąte, wysoce prawdopodobne jest stałe, wielomiesięczne zainteresowanie środków masowego przekazu. Pełnomocnicy prawni "Małej Emi" poinformowali, że zgromadzony materiał to około 5200 stron. Już dziś widać, że gospodarują tym zasobem, umiejętnie unikając "wyprztykania się" na starcie i wybierając taktykę dozowania w odpowiednich odstępach czasu co bardziej smakowitych kąsków.

Po szóste, obecna afera delegitymizuje politycznie i moralnie obóz "dobrej zmiany" i to nie tylko, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Streszczając niezbyt skomplikowane zasadnicze przesłanie PiS: III RP, czyli realnie istniejące państwo polskie, to była "hańba", system stworzony przez i dla agentów, złodziei, wyzyskiwaczy, pasożytów. PiS podjął z III RP walkę w imieniu "zwykłych ludzi" i rzucił na front tej walki ludzi moralnych i prawych. Zrzuty z ekranów zamkniętych grup internetowych pokazują, że elita elit "dobrej zmiany" składa się z ludzi o moralności i mentalności meneli. I to będzie dla szerokiej opinii publicznej zrozumiałe. Dla niej wzorce kontroli konstytucyjnej, trójpodział władz, system check and balance to abstrakcje, o których dywagują w telewizji gadające głowy. Organizowanie przez elitę "dobrej zmiany" akcji wysyłania pocztówek z wezwaniem "wyp...laj" jest dla każdego zrozumiałe. Z III RP, jakakolwiek by była, walczą sfrustrowani menele.

Odtwarzaj Zbigniew Ziobro powinien podać się do dymisji. Wynik sondażu dla "Faktów" / Wideo: Jan Piotrowski/Fakty w Południe

Afera "Piebiaka i spółki", która może przerodzić się w aferę "Ziobry i spółki", uruchomiła dynamikę polityczną, która nieuchronnie prowadzi do strukturalnego przeciążenia politycznego PiS. Partia ta, niezależnie od wyniku jesiennych wyborów, może pod wpływem przeciążenia odsuwać decyzje w czasie, miotać się i szukać rozwiązań pozornych, ale w dłuższej perspektywie nie widać możliwości skutecznego poradzenia sobie z tak silnym naciskiem.

Przez najbliższe półtora roku PiS będzie pod nim pękać i kruszeć. A po jesiennych wyborach parlamentarnych kolejnym zawęźleniem politycznym w tym procesie będą wiosenne wybory prezydenckie. A za pisowski format systemu wymiaru sprawiedliwości odpowiada nie tylko Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro. Konstytucyjnie odpowiada także prezydent Andrzej Duda. On na razie milczy i nic dziwnego. Co mógłby powiedzieć?