"Pies na baby był. Chłopa by za nic nie dotknął"

Już jako dziecko nieustannie konfabulował. Nikt nie był pewien, kiedy mówił prawdę, a kiedy grał. "To ślad po ranie odniesionej podczas walki w partyzantce'' - mówi dziewczynie, która na plaży przygląda się jego bliźnie. W żadnych walkach nie brał udziału - gdy wojna się skończyła, miał 11 lat. Parę lat później w ankiecie Związku Literatów Polskich napisał, że jego matka jest praczką, a ojciec strażakiem. Naprawdę to urzędniczka i adwokat. 50 lat po śmierci Marek Hłasko nie przestaje fascynować.

Mieszkanie na warszawskim Żoliborzu przy ul. Mickiewicza 17/11 jest maleńkie. Są w nim pokój, kuchnia i wąski przedpokój. Co noc dorosły już Marek rozkładał w nim polowe łóżko. Niespełna 35 metrów kwadratowych zagracone niemal od podłogi po sufit piętrowo ułożonymi książkami i mnóstwem teczek z wycinkami z gazet, listami przysyłanymi z całego świata, dokumentami, rękopisami.

Jedynym wolnym od nich miejscem jest szerokie łóżko, zajmujące sporą część pokoju. Na nocnym stoliku w srebrnej ramce zdjęcie roześmianego mężczyzny koło trzydziestki. Obok puste paczki po papierosach. W łóżku poleguje, raz po raz sięgając po papierosa, sędziwa pani. Gdy wstaje z wyraźnym wysiłkiem, żeby zrobić herbatę, pod podomką dojrzeć można niezwykle długie nogi, kontrastujące z przygarbioną sylwetką. Widząc mój wzrok utkwiony w stosy teczek, mówi: "W tych dokumentach mieści się całe życie mojego syna".

Marek Hłasko w 1958 r. był objawieniem polskiej literatury

Stoję speszona na progu pokoju. Jest rok 1986. Jestem studentką drugiego roku polonistyki i wiem, że będę pisać pracę magisterską o Marku Hłasce. Starszą panią, którą przez kolejne miesiące będę odwiedzać na Mickiewicza 17, jest Maria Hłasko, matka pisarza, którego zdjęcie ma przy łóżku. Za życia zawsze krytykowała jego wybory, po tragicznej śmierci w wieku 35 lat została kustoszem jego pamięci.

Maria Hłasko odejdzie rok później - w 1987. Szczęśliwie dożyje czasów, gdy zakazana w kraju przez dwie dekady twórczość jej syna doczeka się oficjalnych, licznych wydań, choć apogeum "mody na Hłaskę" przypadnie na lata 90. To zainteresowanie z większym lub mniejszym natężeniem trwa do dziś - przede wszystkim wśród młodych, choć nie tylko. Nie dożyje, niestety, wydania w kraju, w 1988 roku (choć jeszcze w wersji okrojonej) najsłynniejszej i najlepszej książki syna - "Pięknych dwudziestoletnich" - quasi-autobiografii, którą w liście do niej Marek nazwie wprost parodią gatunku. Krótko przed śmiercią pani Maria powie mi ze smutkiem, że nie wierzy, iż kiedykolwiek zostanie ona w Polsce wydana. Tymczasem "Piękni dwudziestoletni" tym razem już bez ingerencji cenzury, ukazują w Polsce w 1989 roku. Maria Hłasko z synem Markiem, tuż po wojnie / Źródło: Archiwum Marka Hłaski / East News

14 czerwca tego roku od śmierci Marka Hłaski minęło 50 lat.

Produkt doby terroru

"Obustronna zaborczość'' – tak trafnie nazwie trudne relacje Hłaski z matką Andrzej Czyżewski, cioteczny brat Marka w biografii pisarza ''Piękny dwudziestoletni'', którą napisze wiele dekad po śmierci kuzyna. Musi obalić narosłe wokół niego mity - jedyny spadkobierca jego twórczości, w młodości przyjaciel.

Na zdjęciach w albumie ładny ciemny blondynek, może 5-letni, bystry, o inteligentnych niebieskich oczach. Marek Hłasko przychodzi na świat 14 stycznia 1934 roku w Warszawie. Na początku mieszka z rodzicami w dobrych warunkach, domu przy ulicy Ciepłej. Ma nawet opiekunkę.

Maria Hłasko ogromnie kocha syna, ale nie radzi sobie z krnąbrnym, zbuntowanym chłopcem. Ojciec porzuca ich, gdy Marek cztery lata, a zaraz potem umiera. Ojczyma chłopiec nie zaakceptuje. Przez lata najpopularniejszym wspomnieniem na temat Marka będzie zdarzenie ze chrztu, gdy jako dwulatek na pytanie księdza: "Czy chcesz się wyrzec szatana?" wrzaśnie na cały kościół: "Nie!". I wykrzyczy to trzykrotnie. Buntuje się niemal od kołyski.

Gdy wybucha druga wojna światowa, Maria Hłasko pracuje w sekretariacie dyrekcji Elektrowni Miejskiej w Warszawie. Do wybuchu Powstania Warszawskiego prowadzi stragan z żywnością, wydaje też obiady. W domu jest teraz biednie i głodno. Tuła się wraz z synem po Polsce. Jedzie do Częstochowy, gdzie mieszka u przyjaciółki, potem do Białegostoku. Tam, zanim wrócą do Warszawy, mały Marek zobaczy z bliska piekło wojny - wejście Armii Czerwonej i tzw. wyzwolenie - strzelanie do wszystkiego, co żyje. Najbardziej zapadnie mu w pamięć zabijanie psów - najpierw przez gestapowców, potem przez NKWD. Wróci do tego w przewrotny sposób w napisanym w Izraelu "Drugim zabiciu psa".

Lubi powtarzać, że jest dzieckiem wojny. W "Pięknych dwudziestoletnich" pisze: "Jest dla mnie oczywiste, że stanowię produkt czasu wojny, głodu i terroru. Stąd bierze się nędza intelektualna moich opowiadań; ja nie potrafię wymyślić opowiadania, które nie kończyłoby się śmiercią, katastrofą, samobójstwem czy więzieniem. Nie ma w tym żadnej pozy na silnego człowieka, o co posądzają mnie niektórzy".

24-letni Marek Hłasko odbiera Nagrodę Wydawców / Źródło: PAP/CAF

A jak autokreacja

A jednak poza nie opuszcza go ani na moment. Jest świadomą grą z czytelnikiem, zaplanowaną od pocz atku do końca. Jej zasady Hłasko wyłoży dopiero w 1966 roku w "Pięknych dwudziestoletnich" - wydarzenia możemy dowolnie zmieniać w opowieści, fabułę pożyczać z innych historii, liczy się efekt końcowy - to, co chcemy za jego sprawą, zasugerować czytelnikowi. U Hłaski jednak granica między życiem i literaturą zostaje zatarta.

Już jako dziecko nieustannie konfabuluje. Nawet ci, którzy znają go bliżej, nie są do końca pewni, kiedy jest sobą, a kiedy gra - wbrew temu, co pisze - najchętniej twardziela. Jako dziecko pozuje na wojennego bohatera, jako dorosły mężczyzna na... Humphreya Bogarta - swojego ulubionego aktora - zawsze z grymasem politowania na twarzy. Takim widzimy go niemal na wszystkich zdjęciach. Taki jest w relacjach z kobietami, które traktuje z politowaniem.

"To ślad po ranie odniesionej podczas walki w partyzantce'' - mówi nastoletni Marek dziewczynie, która na plaży przygląda się jego bliźnie. W żadnych walkach nigdy nie brał udziału, bo jakim cudem - gdy wojna się skończyła, miał ledwie 11 lat. Parę lat później w ankiecie Związku Literatów Polskich napisze, że jego matka jest praczką, a ojciec strażakiem. Pierwsze wydanie "Pieknych dwudziestoletnich" w Paryżu,1966 r. / Źródło: mat.prasowe

Kontrowersyjne zdarzenie w domu literatów w Oborach pod Warszawą, opisze Tadeusz Konwicki w "Kalendarzu i klepsydrze": "Animował nas tam i czarował Mareczek Hłasko, w sztosie natchnienia, w pierwszym kroku przez chmury. Jednego wieczoru zniknął i nikt nie wiedział, kiedy zniknął i na jak długo. Nazajutrz zjawił się zapłakany, złamany nieszczęściem. Umarła mu córeczka. Wszystkie panie (...) podniosły lament. Zaczęła się bieganina, trzaskanie drzwiami, spazmatyczne szepty. Ktoś leciał z walerianą, ktoś biegł z setką czystej, ktoś rozpoczął dyżur przy nieszczęśliwcu. (…) Ruszyłem obejrzeć Marka skonfundowany intensywnością obrzędu. Siedział na ganku z opuszczoną głową, zamarły w geście rozpaczy i rezygnacji. Wokół niego psykały panie, nawołując do stosownej ciszy. Podniósł głowę i spojrzał mi w oczy przez grube łzy. I już wiedział, że ja wiem, że on wie, że to nieprawda". Marek Hłasko nigdy nie miał dzieci.

Jeszcze w czasie wojny wciąż młoda Maria Hłasko poznaje Kazimierza Gryczkiewicza, dzięki któremu zacznie się jej i Markowi lepiej powodzić. Trafiają do Wrocławia. Po ślubie matki z Gryczkiewiczem, który ją ubóstwia, Marek czuje się zdradzony. Do końca życia będzie z nim rywalizował o jej uczucia. Wymyśla mu pseudonim Massa (z powieści Karola Maya). Ojczym uosabia to wszystko, czym Marek pogardza: pedantyczność, dobre maniery, nudę. On zaś kocha niekontrolowane szaleństwo. Wiecznie będą w stanie wojny. Marek zwierzy się ciotecznemu bratu, że ojczym nazywa go "szmatą" i nieudacznikiem.

Chodzi głównie o szkołę, w której Marek nie jest raczej orłem. W wykreowanej przez siebie autobiografii pisze, że "przez wrodzony debilizm" - w rzeczywistości przez lekceważenie i zajęć, i nauczycieli. Hłasko rozpoczął naukę, mając sześć i pół roku. Zawsze był najmłodszy, co nadrabiał zadziornością, również w stosunku do nauczycieli. Nie ułatwiają też nauki ciągłe przeprowadzki. W 1948 kończy szkołę powszechną we Wrocławiu, potem uczy się w liceum administracyjno-handlowym, wreszcie w warszawskim liceum techniki teatralnej, skąd po roku został usunięty "za lekceważenie przepisów szkolnych, wykroczenia natury karnej oraz wywieranie demoralizującego wpływu na kolegów".

16-letni Marek Hłasko kończy edukację już na dobre. Jednocześnie obejmuje go obowiązek pracy. Robi więc kurs prawa jazdy i pracuje jako kierowca ciężarówki w nieludzkich wręcz warunkach, w bazie transportowej w Bystrzycy Kłodzkiej. Te doświadczenia opisze potem w "Następnym do raju". Na podstawie tej powieści w 1958 roku Czesław Petelski nakręci "Bazę ludzi umarłych". Zobaczywszy materiał, wściekły Hłasko wycofuje nazwisko. Petelski, ulubieniec komunistycznej władzy, razem z Aleksandrem Fordem do gorzkiej opowieści Hłaski dopisuje bowiem optymistyczne zakończenie. Dla Marka to rzecz nie do przyjęcia. Mimo to, filmowi trudno odmówić psychologicznej prawdy i świetnych kreacji aktorskich.

Ale nim filmowcy zainteresują się prozą młodego chłopaka z Marymontu, jego życie stanie na głowie.

Andrzej Szczepkowski - aktor, Stefania Grodzieńska - aktorka i Marek Hłasko w 1958 r. / Źródło: Lucjan Fogiel/FORUM

P jak pisarz

- Zacząłem pisać, mając lat osiemnaście; winna jest moja matka, która dawała mi książki do czytania - tak że stało się to moim drugim nałogiem - przyznaje w "Pięknych dwudziestoletnich". Polską literaturę miażdży wówczas socrealizm, a tworzeniem produkcyjniaków zajmują się nawet twórcy tak wyrafinowani, jak Tadeusz Konwicki, który pisze nieszczęsne "Przy budowie". Putrament grozi Gałczyńskiemu: "Wygonimy wam, towarzyszu, te kanarki z głowy", a 18-letnim przystojnym młodzieńcem interesuje się Stefan Łoś - prezes wrocławskiego Związku Literatów Polskich. Pamięta go jako gońca z Kongresu Intelektualistów, wie, że coś tam skrobie do szuflady. Nie ma pojęcia, że to "coś" okaże się tak dobre.

Kombinując, jak wyrwać pięknego chłopca z "szoferki", Łoś wprowadza go w środowisko pisarzy - głównie homoseksualistów. Skutecznie pomaga mu w karierze, wysyłając jego pierwsze opowiadania do oceny Bohdanowi Czeszce i Igorowi Newerlemu. Wilhelm Mach, Jerzy Andrzejewski, a nawet Jarosław Iwaszkiewicz - wszyscy są pod urokiem Hłaski. Ślady zauroczenia pisarzy Markiem, ba, wyznania miłosne słane do niego zarówno przez Andrzejewskiego, jak i Macha odnajdziemy bez trudu w wydanych w 2014 roku "Listach" Marka Hłaski. Łoś i Andrzejewski tracą dla niego kompletnie głowę. Andrzejewski zakochuje się jak dwie dekady wcześniej w Kamilu Baczyńskim. Zdjęcia Kamila i Marka stawia obok siebie na biurku. Łoś nieustannie "pożycza" mu pieniądze. Gdy w domu ojczym ma o coś pretensje, Marek trzaska drzwiami - idzie nocować do Łosia.

Jakie naprawdę relacje łączą go z zakochanymi w nim mężczyznami? Zawsze miał opinię wielkiego kobieciarza. Andrzej Czyżewski, autor jego biografii, mówi, że jego brat cioteczny był udręczony męskim zainteresowaniem i dlatego tak chętnie wyjechał za granicę. Niektórzy twierdzą, że wyciskał zakochanych w nim panów jak cytrynę, bezlitośnie wykorzystywał ich uczucia. Jan Himilsbach - przyjaciel Hłaski - sugerującym rzekome homoseksualne relacje Marka z Andrzejewskim czy Łosiem, odpowiada w typowy dla siebie sposób: "Tyle w tym prawdy, co w stwierdzeniu, że zostałem abstynentem. Pies na baby był. Chłopa by za nic nie dotknął".

Marek ma 19 lat, gdy dostaje kilkumiesięczne stypendium twórcze dla wschodzących talentów. Nareszcie może rzucić "szoferkę". Wydaje "Bazę Sokołowską" i "Sonatę marymoncką". Choć opowiadania mają wszystkie cechy socrealistycznej prozy, bije z nich pasja i widać "absolutny słuch na rzeczywistość", jak napisze potem Michał Komar. Jego kolejne utwory drukuje sztandarowy tytuł tamtych czasów "Po prostu". Marek zaprzyjaźnia się z Jerzym Urbanem (wówczas młodym dziennikarzem tygodnika), którego, o ironio, ma za idealistę. "Był chyba jedynym człowiekiem, który kiedykolwiek pisał ciepło o Urbanie. Nie uwierzyłby, gdyby mógł zobaczyć, że jego dawny kolega z "Po prostu" firmuje stan wojenny" - mówi mi Maria Hłasko, krótko przed śmiercią. We wrześniu 1955 roku Marek dostaje w tygodniku etat publicysty, a nawet zostaje szefem działu kultury. Ale to nie dla niego zajęcie. I do tego to siedzenie za biurkiem... Najlepiej wychodzi mu opowiadanie historii.

Sława i miłość

Nieco wcześniej, w 1954 roku, po dziecinnym związku ze śliczną wrocławianką Wandzią, rozwódką z dzieckiem, której omal nie poślubia, (fascynacja dziewczyną przemija, gdy ta obojętnie przyjmuje wiadomość o jego sukcesach literackich), poznaje w Kameralnej pierwszą femme fatale stolicy - urodziwą Hanię Golde.

W Hani - pięknej brunetce i zdolnej dziennikarce kocha się pół Warszawy, choć ma bogatego, statecznego męża - znanego profesora, i dwoje dzieci. Jest od Hłaski sześć lat starsza. Podobnie będzie z kolejnymi wybrankami - większość to będą mężatki z dziećmi. Hanię fascynuje nowe nazwisko na horyzoncie, jego brak doświadczenia i to, jak szaleńczo zakochuje się w niej. Zawróci mu w głowie, ale romans nie trwa długo, jak to u niej. Golde zmienia mężczyzn jak rękawiczki. Marek długo cierpi. Do końca życia będzie nazywał ją swoją największą miłością. Wiele lat później w Izraelu pozna niezwykle do niej podobną Esther Steinbach i będzie chciał ją poślubić.

Ale na razie spełnia się inne jego marzenie - w 1956 roku, gdy cenzura popuszcza, Czytelnik wydaje jego pierwszy zbiór opowiadań zatytułowany "Pierwszy krok w chmurach". Książka staje się literackim wydarzeniem sezonu. Jej autor ma wtedy dopiero 22 lata. Fascynuje niepokornością, buntem i odwagą wykrzyczenia go wprost. W papierowy świat socrealistycznych produkcyjniaków, w którym bohaterom sen z powiek spędza współzawodnictwo pracy, wprowadza postacie z krwi i kości - zwyczajnych ludzi kochających się i nienawidzących, zawsze z jednakową intensywnością. Książka w ciągu trzech miesięcy sprzedaje się w ponad 50 tysięcy egzemplarzy, co jest wielkim sukcesem.

"Mówienie Hłaską" - językiem zbliżonym do kolokwialnego, ale zaprawionym szczyptą poezji, należy teraz do dobrego tonu. "Pachniesz mleczkiem jak mały koteczek" - mówią dziewczyny chłopcom, przywołując Hłaskowe "Najświętsze słowa naszego życia". Zakochani, którzy nie mogą być sami, powtarzają, że brak im "ósmego dnia tygodnia". Hłasko opowiada o sile marzeń i nadziei jako wartości najwyższej i o ich klęsce w zetknięciu z rzeczywistością. "W literaturze zawsze interesował mnie tylko jeden temat - miłość kobiety i mężczyzny i jej klęska" - napisze potem w "Pięknych dwudziestoletnich". Nie był co prawda jedynym kontestatorem ery rock'n'rolla, ale to on właśnie zyskał przydomek "polskiego Jamesa Deana". Zaczął bowiem najwcześniej.

Za książkę zdobywa prestiżową Nagrodę Wydawców. Jest najmłodszym jej laureatem w historii. Wkrótce dowiaduje się o planach realizacji aż trzech filmów na podstawie jego opowiadań. O pierwszym, "Bazie ludzi umarłych", z którego wycofa nazwisko, już mówiliśmy. W 1958 roku debiutujący, zdolny reżyser Wojciech Jerzy Has, którego Hłasko czci przez resztę życia, na podstawie jego opowiadania kręci "Pętlę". Wspólnie piszą scenariusz, który Has "wyczyści" z jego manieryzmów. Powstaje jeden z najbardziej przejmujących obrazów o alkoholizmie w historii kina, i zarazem studium upadku z wielkimi kreacjami Gustawa Holoubka i Tadeusza Fijewskiego.

Sonja Ziemann i Zbigniew Cybulski w "Ósmym dniu tygodnia" / Źródło: CAF/PAP

S jak Sonja

"Ósmy dzień tygodnia" jest trzecim filmem według prozy Hłaski, który powstaje w 1958 roku. Początkowo ma go kręcić Andrzej Wajda, ale gdy musi przesunąć terminy, niecierpliwy Hłasko daje scenariusz Aleksandrowi Fordowi, wówczas szarej eminencji polskiego kina. Do końca życia będzie pluł sobie z tego powodu w brodę, bo Ford kompletnie nie czuje klimatu opowieści. Film jest niewypałem, choć główną rolę gra piękna niemiecka aktorka, wówczas ciesząca się międzynarodowym uznaniem Sonja Ziemann. Dekadę po wojnie powstaje obraz w koprodukcji polsko-niemieckiej, co jest ewenementem.

"W tym opowiadaniu, (...) chodziło mi o jedną sprawę: dziewczyna, która widzi brud i ohydę wszystkiego, pragnie dla siebie i dla kochanego chłopaka jednej tylko rzeczy: pięknego początku ich miłości. Ford zrobił film o tym, że ludzie się nie mają gdzie rżnąć, co oczywiście nie jest prawdą; rżnąć się można wszędzie" - ocenia Hłasko w "Pięknych dwudziostetnich". Ale film nie podoba się nie tylko jemu. Gomułka krytykuje go "za ten pesymizm". Obraz wchodzi na polskie ekrany dopiero po 23 latach od realizacji. 30 lat po śmierci Marka Hłaski, Sonia Ziemann napisała o nim książkę / Źródło: mat.prasowe

Sonja i Marek spotykają się w 1957 roku na planie produkcji. Ona ma 31 lat i właśnie się rozwodzi, wychowywuje też chorego syna. On ma 23. Gdy podaje jej ogień, potwornie drży mu ręka. Ona pyta tłumacza: "Dlaczego tak drży?" Wyjaśnia, że wciąż ma powojenną traumę. Tłumaczy: "On był już w drodze na szubienicę, skazany na śmierć i w ostatniej chwili kara została zmieniona."

Sonja jest w szoku. Zastanawia się, czy on kiedyś uwolni się od koszmaru wspomnień. A Mareczek przecież wszystko wymyślił, by zrobić na niej wrażenie! Gdy mówi, że bardzo mu się podoba, słyszy, że on jej także: "Powiedz, że chciałbym ją dobrze wyp..." - rzuca nagle tłumaczącemu rozmowę koledze. Ten, czerwony ze wstydu, powtarza ...wyłącznie komplementy, nie wiedząc, co robić. W końcu Marek zniecierpliwiony bierze Sonję za rękę, mówiąc jedyne słowo, jakie zna po niemiecku: "Kommen" (przyjść).

Gdy zdjęcia się kończą, ona jest zakochana po uszy. Jego zaś ten romans zaczyna nużyć. Wkrótce Hłasko wyjeżdża do Paryża na zaproszenie Jerzego Giedroycia i ani myśli jej szukać. Zwłaszcza że właśnie spotyka się z Agnieszką Osiecką, którą jest oczarowany. Maria Hłasko mówi mi, że była Osiecką zachwycona i widziała w niej przyszłą żonę Marka."Taka dziewczyna z polskiego dworku. Wspaniała" - wspomina. "Czuliśmy czułość" - powie Osiecka, gdy spytam ją po latach o Marka Hłaskę. Jest jednak zdania, że wbrew jego zapewnieniom, nie odegrała w jego życiu wielkiej roli.

Marek planuje ściągnąć Agnieszkę do Paryża, ale wcześniej znajduje go tam Sonja. W filmie Jana Sosińskiego "Z nimi żyłem, z nimi piłem, ich kochałem" Zofia Hertz wspomina, że gdy otworzyła drzwi, Sonja stała w progu jaśniejąca szczęściem. On zaś rzucił po polsku: "A po cóż ta gestapówa przyjechała tu za mną?". Ziemann, gdy wymawia w filmie imię Marka, nawet 30 lat po jego śmierci, promienieje. Mówi, że miał piękne, wąskie ręce świętego, szlachetne rysy, długie nogi, że przypominał Jamesa Deana, ale był przystojniejszy i wyższy. Mówi to o mężczyźnie, który ją porzucił dla innej. Wyznaje też: "Przed jednym z przedstawień Marek się upił. Uderzył mnie w twarz. Pobił". Ale nie rozczula się nad sobą. "Kochałam także jego wady – mówi - kłamstwa i złe humory. Jego wybuchy chamstwa i tatuaż, ranę po rupturze, a nawet zapach pijaka w łóżku" - wyznaje. A może czujła intuicyjnie, że on tylko udawał brutala, że była to gra? Osiecka powiedziałaby Sonji, że kochała go potępieńczo.

Odtwarzaj Historia życia Hłaski to materiał na burzliwy dramat / Wideo: Getty Image, PAP

Z dala od kraju

Krótko po odebraniu Nagrody Wydawców Marek Hłasko jedzie do Francji na zaproszenie Instytutu Literackiego. Mieszka w redakcji ''Kultury'' paryskiej w Maisons-Laffitte. Zaprzyjaźnia się z Jerzym Giedroyciem i Zofią Hertz. Wprowadza sporo zamętu w stabilne życie mieszkańców. W dokumencie Sosińskiego Zofia Hertz opowiada, że niechętnie spotykał się z dziennikarzami, którzy mogli mu pomóc w zagranicznej karierze, że chodził na czworakach pod stołem, by reporterzy nie zrobili mu zdjęcia. Giedroyc martwi się, że Hłasko traci na imprezy i wygłupy mnóstwo czasu, a przecież przyjechał tu w innym celu. Że marnuje talent. W dodatku garściami wciąż łyka pigułki. Na wszystko - od bólu głowy po leki nasenne, bez których w ogóle nie zasypia. Wiele lat później pigułki doprowadzą do tragedii.

Oboje uznają go za niedojrzałego emocjonalnie, za dziecko, któremu woda sodowa uderzyła do głowy. Hłasko udziela prowokujących wywiadów. - Czemu pan tak pije? - To moja odpowiedź na stworzenie świata. - Dlaczego chce pan wracać do Polski? - Zostawiłem szczoteczkę do zębów u Osieckiej. Pieniądze z wydawanych książek wyrzuca w błoto, sprowadza tabuny panienek, imprezuje, podczas gdy matka liczy w Polsce na wsparcie. Gdy przyjeżdża do niego Sonja, schodzi na ziemię. Wkrótce Instytut Literacki publikuje "Cmentarze", opartą na faktach historię byłego partyzanta, któremu przypadkowe spotkanie demoluje życie. To utwór znacznie mocniejszy i mocno upolityczniony, inny niż nagrodzony zbiór opowiadań - wymierzony w ustrój totalitarny, opowiedziany w duchu kafkowskim.

W kraju wybucha awantura. W "Trybunie Ludu" ukazuje się potępiający Hłaskę, obrzydliwy artykuł zatytułowany "Primadonna jednego tygodnia". Jest początkiem dyskredytującej pisarza kampanii prasowej, która doprowadzi do odmowy przedłużenia mu paszportu. Z pomocą Ziemann Hłasko występuje więc o azyl w Berlinie Zachodnim. Dostaje go. Ale niebawem i tak zaczyna się starać o powrót, bo potwornie tęskni. Bezskutecznie.

Nie wiedząc, co robić, wyjeżdża do Tel Awiwu. Wkrótce poznaje piękną Żydówkę Esther Steinbach, która stanie się jego kolejną wielką miłością. Chce ją poślubić, ale rodzice dziewczyny zakazują jej spotkań. Nie chcą dla córki wiecznie pijanego goja. Hłasko zbyt późno dowiaduje się, że dziewczyna jest w ciąży. Namówiona przez matkę, pozbywa się jej. On nie może tego przeboleć do końca życia.

W Tel Awiwie ciężko pracuje fizycznie, nie zna języka. Ukazują się minipowieści izraelskie - znakomite "Brudne czyny" i "Nawrócony w Jaffie", które łączy postać oszusta matrymonialnego. Ale i tam znajduje go wkrótce Sonja. On ma dość samotności, więc ulega. Wraca do Europy. 20 lutego 1961 roku biorą ślub.

Marek Hłasko i Krzysztof Komeda w LA,1969 rok / Źródło: Wikipedia

Żył, pił, pisał. I kochał

Od 1961 roku Marek Hłasko mieszka z żoną w Niemczech. Nie jest szczęśliwy. Sonja kręci filmy z dala od kraju, on pisze. Gdy ona wraca do domu z planu, głównie się kłócą. Małżeństwo koło 1965 roku jest już fikcją, choć rozwód przeprowadzą dopiero w 1967. Wcześniej, w 1966 roku, w Instytucie Literackim w Paryżu ukazują się "Piękni dwudziestoletni", najbardziej niezwykła z książek Hłaski, która odnosząc wielki sukces, zamyka mu już na dobre drogę powrotu do kraju. Sam Hłasko - polityczny emigrant - jest dla świata symbolem intelektualnego oporu przeciwko komunizmowi. Nowa książka staje się jego politycznym credo.

- "I cóż można powiedzieć więcej o Polsce poza tym, iż przestała istnieć w dniu, w którym spiker Radia Moskiewskiego powiedział: Dzisiaj 17 stycznia 1945 roku nasze pełne chwały wojska oswobodziły miasto Warszawę. Wieczna sława bohaterom Armii Czerwonej poległym w dziele oswobodzenia ojczyzny. Śmierć niemieckim najeźdźcom. Towarzysz Stalin" - pisze w jednym z rozdziałow. Tylko tym fragmentem zapracuje na miano zdrajcy i wroga ojczyzny, za którego władza ma go zresztą od lat.

Długo krąży między Tel Awiwem, Paryżem a Ameryką. W 1967 roku pisze jeszcze świetną "Sowę, córkę piekarza". Roman Polański ściąga go do Hollywood, żeby wspólnie zacząć prace nad scenariuszem do jego nowego filmu. Ale pomysł nie wypala. Polański szybko odkrywa, że Hłasko nie potrafi pisać na zamówienie - pisanie wychodzi mu tylko wtedy, gdy pisze o tym, co mu w duszy gra.

Ale nie tylko Polański chce z nim pracować. Spotyka się ze słynnym Nicholasem Rayem, twórcą kultowego "Buntownika bez powodu" z Jamesem Deanem, do którego pisarz jest porównywany. Tę szansę pogrzebie na własne życzenie. W trakcie rozmów o filmie reżyser niespodziewanie przyłapuje swoją żonę, aktorkę Betty Ray... w łóżku z Markiem. Nieistotny dla Marka romans doprowadza do rozpadu małżeństwa Rayów, a Hłasko może pożegnać się z Hollywood. Ma 35 lat i niczego się dotąd nie nauczył.

Jest jednak w LA inny przyjaciel z Polski - genialny kompozytor Krzysztof Komeda, którego kariera rusza z kopyta. Jest końcówka 1968 roku. Któregoś wieczoru idą na długi spacer. Obaj nieco wstawieni. Droga wiedzie przez stromą skarpę. Hłasko potrąca Komedę niechcący, ten spada ze zbocza, raniąc się mocno w głowę. W szpitalu traktują ich jak pijanych. Lekarze bagatelizują stan Krzysztofa mimo niepokojących objawów - zawrotów i nudności. Na dobre do szpitala Komeda trafia dopiero po kilku miesiącach, gdy upada i traci przytomność. Ogromny krwiak uszkadza mózg. "Jeśli Krzysiu odejdzie, ja pójdę za nim" - mówi załamany Marek do jego żony, Zofii Komedy. W końcu kwietnia 1969 roku, po przewiezieniu do Polski, Komeda umiera nie odzyskawszy przytomności.

Pogrzeb Marka Hłaski w Wiesbaden - z przodu Sonja Ziemann, za nią Maria Hłasko / Źródło: PAP/Picture-Alliance/dpa

Marek Hłasko jest w tym czasie w Tel Awiwie. Szczęśliwy, bo Esther zgadza się na małżeństwo. Pisarz z opóźnieniem dowiaduje się o śmierci przyjaciela. Jest zdruzgotany i czuje się winny. Myśli, że nie ma prawa być szczęśliwy. Niespodziewanie dostaje z Wiesbaden propozycję realizacji filmu na podstawie swojego scenariusza. Leci więc do Niemiec na spotkanie z redaktorem tamtejszej telewizji - Hansem-Jürgenem Boberminem. Spędza miły wieczór w mieszkaniu Niemca, ustalają wszystkie szczegóły. W kieszeni kurtki ma bilet na poranny samolot, którym chce wrócić do Izraela.

Nazajutrz nie opuszcza pokoju. Zaniepokojony gospodarz długo puka a w końcu wyważa drzwi. Znajduje martwego Hłaskę. Lekarze diagnozują zapaść podczas snu. We krwi pisarza znajdują leki nasenne, jakie brał od lat, zmieszane z alkoholem. "Żył, pił i nieźle pisał" - donoszą lakonicznie niemieckie media. "I kochał" - powie nad grobem eksmęża Sonja.

Maria Hłasko mówi mi, że jej syn miał dość szczególną wadę serca, o której lekarze powiedzieli jej dawno temu - serce zbyt małe w stosunku do postury. Wbrew sugestiom nieprzychylnych mediów w Polsce, których nawet w obliczu tragedii nie stać na dobre słowo o pisarzu, o żadnym samobójstwie nie może być mowy. Zaczynał się wspaniały okres w jego życiu. Planował ślub z Esther, miał zacząć film. Zrealizował też wielkie marzenie z dzieciństwa - ukończył szkołę pilotażu. Miał zacząć latać.

Ale przecież obiecał, że pójdzie za Krzysztofem, jeśli stanie się najgorsze...