Podziel się



Na żołnierza był za młody, na pomocnika elektryka akurat. 17-letni Ryszard uczył się na Westerplatte fachu. Miał mieć oko na elektrownię, dbać o dostawy prądu i łączność między budynkami. Gdy na jego dyżurze wybuchła wojna, powierzono mu też to, co tuż obok broni jest najważniejsze: prowiant. Musiał ocalić dwie krowy i sześć świń. Oto niepublikowana relacja 17-letniego cywila z Westerplatte.

W 1939 roku wojna wisiała w powietrzu. III Rzesza - wbrew postanowieniom traktatu wersalskiego - zbroiła się na potęgę, wojska Adolfa Hitlera zajęły Czechy i Morawy, potem litewską Kłajpedę. Polska stanowczo odrzucała żądania dotyczące tak zwanego korytarza pomorskiego.

Sytuacja była napięta. Zwłaszcza w Wolnym Mieście Gdańsku - autonomicznym mieście-państwie, które było kością niezgody między Niemcami a Polską.

Ten niepokój szczególnie dało się wyczuć w polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

Cywile na Westerplatte

1 września 1939 roku w placówce na Westerplatte było 180 żołnierzy i 30 cywili, między innymi: kolejarz, kucharz, elektrycy i pracownicy kontraktowi. A wśród nich 17-letni Ryszard.

W archiwum Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku znaleźliśmy jego niepublikowaną dotąd relację z dni, kiedy obrońcy Westerplatte musieli się zmierzyć z "lawiną żelaza i ognia".

Miałem wówczas 17 lat i praca na tak odpowiedzialnym odcinku bardzo mi imponowała, a przede wszystkim wspólne koszarowe życie żołnierskie. Chociaż nie byłem jeszcze żołnierzem, gdyż byłem za młody, to jednak ambicja nakazywała mi czuć się żołnierzem, tym bardziej że cała załoga Westerplatte, nieliczni cywile i żołnierze tworzyli jakby jedną rodzinę.*

Ostrzał Westerplatte z pancernika Schleswig-Holstein / Źródło: Forum/SZ-Photo

"Zgasły światła, budynek zatrząsł się w posadach"

Noc z 31 sierpnia na 1 września była spokojna. Ryszard był wtedy w jednostce. W porcie cisza jak makiem zasiał. Na horyzoncie żadnego statku handlowego. Tylko po drugiej stronie Kanału Portowego cumował Schleswig-Holstein, unowocześniony pancernik pamiętający cesarską flotę. W Gdańsku przebywał z "wizytą kurtuazyjną". Niemcy powoli zaczęli zajmować wyznaczone pozycje.

Osamotnieni w walce czuliśmy się przy pancerniku jak tarcza na strzelnicy



kmdr Franciszek Dąbrowski, zastępca komendanta Westerplatte

O 4.40 powietrze rozdarł przypadkowy wystrzał z broni od strony Nowego Portu.

Nic groźnego. Ale to zaostrzyło czujność Polaków.

O 4.48 padł pierwszy wystrzał z pancernika.

Zaczęła się wojna i bitwa o Westerplatte.

Polacy: 180 żołnierzy; 560 granatów ręcznych obronnych, 560 granatów ręcznych zaczepnych, 40 pistoletów i rewolwerów, cztery moździerze Brandta, 18 ciężkich karabinów maszynowych, 18 ręcznych karabinów maszynowych Browning, 6 lekkich karabinów maszynowych Maxim, 160 karabinków Mauser, jedna armata polowa 75 mm, dwa działa przeciwpancerne Bofors 37 mm. **

Niemcy: szacunkowo co najmniej 567 żołnierzy i policjantów; 4 działa kalibru 280 mm, pięć dział kalibru 150 mm, dwa działa przeciwlotnicze kalibru 88 mm, siedem działek przeciwlotniczych kalibru 20 mm, 2 ciężkie karabiny maszynowe Maxim, cztery ręczne karabiny maszynowe i dodatkowe indywidualne wyposażenie kompanii szturmowej (Mausery, granatniki). To podstawowe wyposażenie, które przygotowano przed wybuchem wojny. W trakcie działań sprowadzano kolejną broń.**

Stałem się żołnierzem, wszyscy cywile zatrudnieni na Westerplatte wcieleni zostali do wojskowej załogi, jako obrona tego odcinka.

Pamiętam ten dzień jak dziś, miałem wtedy dyżur w elektrowni. Po pierwszej eksplozji strzałów armatnich z niemieckiego krążownika zgasły wszystkie światła, cały budynek zatrząsł się w posadach, a z okien wyleciały wszystkie szyby, rozpoczął się piekielny atak na umocnienia Westerplatte. Załoga złożona ze 180 ludzi znajdowała się na stanowiskach bojowych. Na atak ze strony Niemców byliśmy przygotowani, ale że będziemy zdani na własne siły, o tym nie wiedzieliśmy.

Rozkaz był krótki: utrzymać się przez dwanaście godzin, a potem mieliśmy otrzymać posiłki. Stało się inaczej, Niemcy atakowali z lądu, morza i powietrza, rozpoczęło się istne piekło, nieprzyjaciel liczył, że po kilku godzinach Westerplatte padnie.*

Odtwarzaj Atak na Westerplatte / Wideo: Materiały Muzeum II Wojny Światowej

Dwie krowy i sześć świń

Ale Westerplatte nie padło. Żołnierzom z placówki "Prom" udało się skutecznie odeprzeć atak niemieckich żołnierzy wdzierających się na teren Westerplatte od strony lądu. Do dowództwa jednostki spływały meldunki podwładnych o stratach i kłopotach technicznych: brak połączenia telefonicznego z Gdańskiem i brak dopływu prądu.

Po przedostaniu się do koszar dowódca wyznaczył mnie wraz z ojcem do pełnienia dyżurów w koszarowej elektrowni. Zadaniem naszym było utrzymanie bez przerwy dopływu prądu i wody do koszar. Niezależnie do tego zadania wcielony byłem do grupy technicznej, która miała za zadanie naprawić uszkodzoną sieć telefoniczną, gdyż stała łączność telefoniczna koszar z poszczególnymi placówkami obrony była konieczna i nieodzowna. Tegoż dna po południu został ranny dowódca placówki "Prom" Leon Pająk, którym opiekowałem się bez przerwy. Rana była ciężka, rozerwał się granat koło nóg, był nieprzytomny w gorączce majaczył, rwał się do dalszej walki.*

Po ostrzale, kiedy się uspokoiło, na żer wyszły kuropatwy. Do wybuchu wojny miały na półwyspie Westerplatte wspaniałe warunki – cisza, spokój, pod dostatkiem pożywienia. Teraz, po ostrzale, wyszły z kryjówek – szukały czegoś do jedzenia plut. Józef Łopatniuk

Ryszard dostał jeszcze jedno ważne zadanie. Miał za wszelką ceną pilnować tego, co oprócz broni gwarantowało przetrwanie osamotnionym żołnierzom.

Ponieważ na terenie mieliśmy dwie żywe krowy i chyba sześć świń, co stanowiło dla nas wielki majątek aprowizacyjny, przeznaczony jako żelazna porcja na czarną godzinę. Ja wraz z kolegą Nerciem postanowiliśmy ten żywy zapas utrzymać tak długo, dokąd się da, przy życiu.*

I robili, co mogli. Ich sprzymierzeńcem był mrok. Gdy już się ściemniało, słabł nie tylko atak nieprzyjaciela, ale i widoczność na półwyspie. Dzięki temu łatwiej było umknąć przed wrogiem.



Wieczorami przedzieraliśmy się z Nerciem na sam koniec terenu obronnego, zwanego "Mikołajewem", tuż przy placówce "Przystań", ażeby nakarmić inwentarz, a przy okazji wydoić krowy i mleko jeszcze ciepłe zanieść rannym kolegom w koszarach. Wyprawy takie były ryzykowne, gdyż Niemcy nieomal bez przerwy obsypywali nas lawiną żelaza i ognia. Mimo to udało mi się inwentarz ten utrzymać do końca przy życiu, a cenne mleko codziennie przynosiłem dla rannych kolegów, by chociaż tym wzmocnić ich fizycznie.*

Z relacji plutonowego Józefa Łopatniuka wynika, że na Westerplatte były też kuropatwy.

Pocztówka "Obrona Westerplatte" wydana chałupniczo w latach 60. (reprodukcja) / Źródło: reprodukcja FoKa/FORUM

"Resztkami sił, po ściętym słupie"



O tym, jak ryzykowne były takie nocne wyprawy, Rysiek przekonał się na własnej skórze w nocy z 2 na 3 września. To wtedy po silnym bombardowaniu powietrznym, wraz z dwoma kolegami, przedarł się na sam cypel umocnienia. Cel: załadowane akumulatory dla radiostacji.

W drodze powrotnej ze starej elektrowni, już z naładowanym akumulatorem, na skraju lasu zostaliśmy zauważani przez nieprzyjaciela, który nas oślepił światłami reflektorów. Obsypani zostaliśmy silnym ogniem artyleryjskim. Ja rzucony zostałem przez eksplodujący pocisk artyleryjski do jednego z lejów po bombie, poczułem wtedy, że zostałem ranny, ale chyba lekko, gdyż w tym piekle nie czułem bólu. Resztkami sił, po jakimś ściętym słupie telegraficznym, wydostałem się z leja i doczołgałem się do koszar.*

17-latek wrócił potem do lasu po kolegów i akumulatory. Znalazł porzucony sprzęt, ale po kompanach nie było żadnego śladu. Ukryli się i wrócili do koszar, dopiero gdy ustał ogień.



Obrona Westerplatte 1939 rok / Źródło: Maciej Zieliński/PAP

"Innej drogi nie było"

Mijały kolejne dni coraz bardziej podobne do pierwszej nocy: 4, 5, 6 września. Jak pisał Ryszard, żołnierze powoli tracili nie tylko rachubę, ale i nadzieję na to, że ktoś przyjdzie im z odsieczą. Sytuacja była beznadziejna.

W dalszych dniach obrony zatraciliśmy rachubę czasu, Niemcy bez przerwy atakowali Westerplatte, starając się po każdym silniejszym natarciu wedrzeć się w nasze umocnienia, ale na próżno, przypominam sobie, że usiłowali nawet przedostać się w nasze umocnienia łodziami desantowymi przez kanał. Westerplatte zionęło ogniem, załoga była wyczerpana fizycznie. Pomocy znikąd. Mimo to zapał do dalszej walki nie ustawał. Komunikaty radiowe z zewnątrz stale powtarzały o bohaterskiej walce załogi obrońców Westerplatte, to nas podtrzymywało na duchu. Liczyliśmy, że może jednak pomoc jakąś otrzymamy, że obrona nasza nie pójdzie na marne.*

Pomoc nie przyszła. 7 września o godzinie ósmej major Henryk Sucharski zaproponował swojej załodze kapitulację. Miała ona zapobiec dalszemu rozlewowi krwi na Westerplatte.

Był to dla nas najbardziej przykry moment w życiu całej załogi, lecz innej drogi dla nie było. W krytycznym dla nas momencie nie wiedzieliśmy, co ze sobą począć, nieznany był nam dalszy los, mieliśmy być zdani na niełaskę wroga, widocznie tak się stać musiało.*

Tuż przed godziną dziesiątą na koszarach wywieszono białą flagę. W stronę niemieckich pozycji ruszyły trzy osoby: major Henryk Sucharski, starszy ogniomistrz Piotrowski i strzelec Marian Dobies. To oni mieli w imieniu załogi podpisać akt kapitulacji Westerplatte.

Westerplatte po zakończeniu działań wojennych / Źródło: Forum/RSW

Proszę sobie wyobrazić wściekłość Niemców po kapitulacji Westerplatte, kiedy to naocznie przekonali się, jak prymitywne były urządzenia obronne, uzbrojenie i mały stan załogi. Nieprzyjaciel po kapitulacji nie ukrywał podziwu i uznania dla bohaterskiej postawy jej obrońców, czego dowodem był fakt, że komendantowi Westerplatte majorowi Sucharskiemu pozwolono w dowód uznania pozostać przy białej broni, jak również pozostawiono u jego boku wiernego psa wilczura.*

Polscy żołnierze najpierw przeszli w stronę Kanału Portowego, potem zgromadzono ich przy Mewim Szańcu. Po rozdzieleniu żołnierzy i cywilów wszystkich przetransportowano autobusami do Gdańska.

Żołnierze trafili do obozów jenieckich, cywile z Westerplatte do obozu w Stutthofie.

Polscy jeńcy wojenni po kapitulacji Westerplatte / Źródło: Forum/Universal Images Group

Postscriptum

Z relacji 17-latka wynika, że zanim trafił do obozu, najpierw przewieziono go do więzienia na Biskupiej Górce. Po czterech dniach przeniesiono go do Victoriaschule, dawnej szkoły w Gdańsku. Nie na długo. Po kolejnych czterech dniach dostał przydział pracy u niemieckiego gospodarza, gdzie pod eskortą pracował w polu.

Po pięciu czy nawet sześciu miesiącach przesłano nas do obozu koncentracyjnego Stutthof, w którym przebywałem pół roku. Stosunek esesmanów do byłych obrońców Westerplatte był szczególnie bestialski. W czasie jednego z przesłuchań esesman zbił mnie okrutnie, wybijając mi wszystkie przednie zęby z górnej szczęki. *

W 1941 roku opuścił obóz Stutthof. Dostał przydział na przymusowe roboty w gdańskiej fabryce beczek. Tam doczekał końca okupacji niemieckiej.

Walki w Gdańsku i na Westerplatte. Zniszczony polski bunkier / Źródło: FORUM

------------------------------

Korzystałam z publikacji:

* z relacji Ryszarda Duzika w zbiorach Muzeum II Wojny Światowej

** dane pochodzą z książki "Westerplatte 1926-1939" Jarosława Tuliszki