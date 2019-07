Podziel się



Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Patrycja Matusz, socjolog: – Mamy przyzwolenie części klasy politycznej i Kościoła na wykluczanie tych, którzy nie pasują do katolickiej idei narodu polskiego. Za agresją słowną idzie przemoc fizyczna. Ale nacjonalizm jest obecny w naszej przestrzeni publicznej od lat. Jest ideologią, która ma zrealizować misję – stworzyć nową Polskę i nowe polskie elity.

Czy to, co się wydarzyło w Białymstoku, zaskoczyło panią jako człowieka i naukowca?

Zdjęcia niebywałej agresji i niespotykana chęć wyrządzenia krzywdy innym ludziom były rzeczywiście szokujące. Ale jako naukowca nie zdziwiło mnie to, co widziałam. Nastrój odradzającego się nacjonalizmu jest z nami od wielu lat. Marsze niepodległości są przykładem manifestowania skrajnych poglądów, ich uczestnicy, tak jak w Białymstoku, chętnie używają emblematów, mających potwierdzić ich przynależność do grupy prawdziwych patriotów, Polaków oddanych sprawie, nawiązujących do historii narodu, naznaczonego walką o niepodległość i tożsamość. Symbole patriotyczne zostały właściwie zawładnięte przez jedną grupę. W ostatnim marszu niepodległości we Wrocławiu też poleciały kamienie, butelki, ktoś został ranny spośród osób, które próbowały zablokować nacjonalistów. Tylko skala była inna.

W Białymstoku przeciwko około 1000 osób w marszu równości stanęło około 4000 kibiców, nacjonalistów i zwykłych ludzi, rodzin z dziećmi. Czy obecność tak zwanych normalsów po stronie atakujących zwiastuje nam coś nowego?

A dlaczego? Patrzmy na marsze niepodległości – poza czołem, w którym zazwyczaj mieliśmy środowiska kibicowskie czy takie organizacje jak ONR – idą w nich również zwykli Polacy, rodziny z dziećmi. Uczestnictwo rodzin z dziećmi jest często podnoszone jako argument mający świadczyć o pokojowym charakterze tych wydarzeń. Jest to dosyć symboliczne. Patrząc na to, co się wydarzyło w Białymstoku, zwróciłabym uwagę na skalę. Wydaje mi się, że ten przyrost liczby uczestników, w tym przypadku kontrmanifestacji, wiąże się z przyzwoleniem w dyskursie publicznym na agresję słowną i fizyczną. Jestem użytkownikiem Twittera, więc na bieżąco śledzę, co się w tej przestrzeni dzieje – język debaty, bardzo zradykalizowany, przekłada się na przyzwolenie na przemoc. Mamy polityków uczestniczących w marszach, przedstawicieli różnych organizacji, spośród których liderem jest ONR, ale mamy również przyzwolenie na dyskryminację i wykluczanie pewnych grup społecznych przez część środowisk kościelnych. A to wszystko składa się na poczucie pewnej misji, bo nie chodzi tylko o zwykłą agresję czy tylko o manifestowanie swoich poglądów. Za tym, co obserwujemy, a co szczególnie dramatycznie wyglądało w Białymstoku, kryje się pewna ideologia i poczucie szczególnie pojmowanej misji. Tą ideologią jest nacjonalizm, a misją ochrona wspólnoty narodowej przed wrogiem zarówno zewnętrznym, jak również wewnętrznym.

Czyli kim?

Wróg jest różnie definiowany. W ostatnich latach wrócił antysemityzm, który był w Polsce zakorzeniony od zawsze, więc wrogiem znów stali się Żydzi. Ale również w latach 2015-2016, w czasie kryzysu migracyjnego w Europie, wrogiem zostali uchodźcy. Uchodźcy byli utożsamiani głównie z muzułmanami, co dawało możliwość budowania lęku, poczucia zagrożenia bezpieczeństwa i konieczności integrowania się, aby to zagrożenie zwalczać. Teraz tym wrogiem stały się środowiska LGBT. Co ważne, w odniesieniu do LGBT używa się terminu ideologia, który kojarzy się pejoratywnie, z zagrożeniem istniejących wartości, próbą ich zmiany. Ktoś na Twitterze zapytał, kto będzie następny i jedna z koleżanek naukowczyń powiedziała, że zostały jeszcze kobiety. Feminizm też jest przypisaniem do pewnej określonej grupy, która może stanowić zagrożenie dla katolickiej idei narodu polskiego, który musimy chronić. Chodzi o ochronę wspólnoty politycznej opartej na korzeniach kulturowo-religijnych. Wrogiem tak rozumianej polskości, zdefiniowanej w bardzo wąski sposób, może być tak naprawdę każdy, kto się w tej definicji nie mieści.

Tylko że ta definicja historycznie jest fałszywa. Mikołaj Rej był kalwinem. Założyciel dynastii Jagiellonów – w Białymstoku kibicuje się przecież Jagiellonii – był Litwinem. Mieszko, który według niektórych koncepcji był Gotem, a nie Słowianinem, przyjął chrzest wraz ze ślubem z czeską księżniczką, czyli de facto przyjął go z niemieckich rąk. Przez wieki Rzeczpospolita była wielkim konglomeratem religijnym, etnicznym. Polskość była atrakcyjna, a dzisiaj wydaje się wykluczająca tych, którzy nie spełniają sztucznie wykreowanych warunków.

Nacjonalizm utożsamiany z państwem narodowym i wspólnotą narodową jest zakorzeniony w duchu endeckim. Potem ten model wykluczania przejęli komuniści, którzy też chcieli budować jednorodną wspólnotę. Wszyscy mieliśmy być tacy sami, równi i mieć to samo. W budowaniu tej jedności znaczenie miała też koncepcja zagrożeń – zagrażali nam Niemcy, Żydzi, wrogowie zewnętrzni i wewnętrzni. Przynależność do wspólnoty narodowej oznaczała więc, że po pierwsze: jesteśmy wszyscy tacy sami, po drugie: walczymy z wrogiem zewnętrznym definiowanym w zależności od momentu historycznego, ale po trzecie – co jest równie ważne – ci wszyscy, którzy się nie wpisują w tę definicję, są z gruntu traktowani jako wrogowie. To, co łączy przedwojennych endeków i powojennych komunistów, to fałszywe przekonanie, że naród jest spójny, a wspólnota jednorodna. Stąd istotne było wykluczanie tych, którzy do tej jednorodności nie pasowali, a którym łatwo można było zarzucić knowania, zdradę, spiskowanie przeciwko narodowi, a może nawet i suwerenności. Ten lęk dotyczył mniejszości etnicznych, religijnych – przypomnę, że w PRL podejrzani byli na przykład świadkowie Jehowy, ale też mniejszości seksualne, dość wspomnieć operację "Hiacynt", podczas której bezpieka zbierała informacje o środowiskach homoseksualnych. Dzisiaj może on dotyczyć tych, którzy chcą silniejszej integracji europejskiej – bo w tak rozumianej dychotomii na pewno są zdrajcami i chcą przeprowadzić zamach na suwerenność. Jak w sinusoidzie wraca konsolidowanie wspólnoty w oparciu o prostą ideę: kto nie z nami, ten przeciwko nam.

W czasie kryzysu imigracyjnego jednym z nośnych haseł w przestrzeni mediów społecznościowych było "przyjdą i będą gwałcić nasze kobiety", teraz panikę moralną związaną z nieistniejącą "ideologią LGBT" czy genderyzmem wyraża hasło "będą deprawować nasze dzieci". Tych "naszych" kobiet i "naszych" dzieci broni agresywny mężczyzna. Agresywny, bo sfrustrowany, bo nie radzi sobie z tempem zmian społecznych w świecie, w którym żyje?

Osią i sednem tak pojmowanej wspólnoty narodowej jest rodzina. Ta rozumiana tradycyjnie, w której mężczyzna ma silną i niepodważalną pozycję, zarabia więcej od żony, która wychowuje dzieci, dba o dom i o męża. Ta rodzina kultywuje narodowe wartości, religię, przechowuje pamięć o martyrologii, bohaterstwie, wielkich chwilach całego narodu i jest niezwykle ważna w retoryce nacjonalistycznej. Bronimy tej rodziny, tych kobiet i tych dzieci, bo dzięki temu następne pokolenia zachowają tożsamość, oczywiście w rozumieniu narodowo-katolickim. To zrozumiałe, że w takiej rodzinie pozycja mężczyzny jest silna, bo urasta on do rangi owego obrońcy właśnie, staje niejako przeciwko hordom obcych, wrogów, atakującego zła. Kiedyś ten mężczyzna walczył o suwerenność, o niepodległość, dzisiaj walczy o tożsamość. Walczył z uchodźcami, a więc muzułmanami, którzy mieli "gwałcić nasze kobiety". I walczy z "ideologią LGBT". Czy ta walka wynika z frustracji? Od jakiegoś czasu mówi się o kryzysie męskości. Na pewno pozycja mężczyzny nie jest taka, jak na przykład 30 lat temu. Kobiety się emancypują, powoli, ale cały czas przebijają kolejne szklane sufity, a to może budzić lęk, że nie jest się w stanie im sprostać. Stąd już łatwo o frustrację czy nawet agresję, ale ja bym spojrzała na to jeszcze inaczej. Wyraźnie widać, że od kilku lat państwo nie wspiera organizacji kobiecych czy stowarzyszeń pomagających kobietom, ofiarom przemocy. Wracamy więc do wspomnianego przeze mnie tradycyjnego modelu rodziny, w którym każdy ma wyznaczone miejsce i rolę do spełnienia z punktu widzenia wspólnoty narodowej.

Uchodźcami można było straszyć, bo jednak są to ludzie mówiący innym językiem, często wyznający inną religię. Osoby homoseksualne są częścią tego społeczeństwa, mówią po polsku, mają tu dziadków, babcie, które zapewne chodzą do kościoła na niedzielne msze. Około dwa miliony Polaków i Polek to osoby homoseksualne - więc odrzucamy swoich.

Swoich, ale niewpisujących się w definicję członka wspólnoty narodowej. Przecież nie tylko osoby homoseksualne są tak traktowane. Przedstawiciele organizacji pozarządowych walczących o prawa osób dyskryminowanych, feministki - można wymienić wiele grup. Kwestia przynależności nie wiąże się w tym przypadku z obywatelstwem. Jeśli popatrzymy na hasła, jakie padają na tych marszach, czy w przestrzeni internetu, to owo niecenzuralne "wy…." wyrzuca tych ludzi ze wspólnoty. Oni mają się wynieść. Tylko gdzie, skoro są obywatelami tego kraju? To, co jest potwornie smutne, to fakt, że świadomość tego wywrzaskiwanego głośno i niewypowiedzianego, ale wiszącego w powietrzu "wy…" powoduje, że z Polski emigrują ludzie, którzy wiedzą, że tu nie będą mogli normalnie żyć. Sama znam rodziców, których dzieci wyemigrowały, a za decyzją stała właśnie orientacja homoseksualna, budowany wokół niej strach i brak akceptacji dla odmienności. Ale powtórzę, ten mechanizm wyrzucania może dotyczyć każdej grupy niewpisującej się w model, który ma być jedynym akceptowanym i powszechnie obowiązującym. Jeśli więc nie będzie wroga zewnętrznego uosabianego przez np. Unię Europejską czy muzułmanów, to pojawi się wróg wewnętrzny: na przykład osoby homoseksualne, Żydzi, feministki, które zagrażają jednorodności i tożsamości narodowej, więc musimy tę tożsamość ochronić. Nawet kostką brukową. Dlatego też używana jest retoryka zagrożenia, strachu przed narodowym upadkiem, bo przecież nasza wspólnota inaczej rozpadnie się przez te wpływy niemoralne z zewnątrz i wewnątrz. To dlatego też tak łatwo w tej retoryce mówić o upadku Zachodu, o tym, że Polska przechowa te wartości, które tam zostały zapomniane lub porzucone. Cóż, właśnie wróciłam z Kanady, gdzie byłam na konferencji dotyczącej migracji. Akurat trwał tydzień LGBT. Nawet na kościołach widziałam tęczowe flagi, plakaty zachęcające do wejścia do środka, wspólnej modlitwy, rozmowy. Czy to jest przejaw upadku moralnego? Powiedziałabym, że to jest właśnie dowód owej ewangelizacji, którą tak chętnie część polskiej klasy politycznej czy księży chce nieść na Zachód.

Czy to, co się wydarzyło w Białymstoku, to wyjątek? Kibice skrzykują się na kolejny marsz, tym razem w Płocku. Wydaje się, że nie chodzi już wcale o osoby homoseksualne, ale w ogóle o wolność bycia sobą, wolność wyrażania tego, kim jestem.

Bo to jest wojna o wolność i o to, jak się tę wolność rozumie. Polska była w ruinie i dopiero teraz wstaje z kolan, odzyskując godność. Prawicowy nacjonalizm dąży do tego, by wybierać nowe elity. Te dotychczasowe upadły, tak jak system instytucjonalny. Tworzy się nową rzeczywistość. Trzeba ograniczyć liberalną demokrację opartą na wolności jednostki, prawie do wyrażania swoich poglądów, prawach człowieka, niezależnych sądach i różnorodności. Wprowadzając rządy autorytarne, wprowadzimy nowe elity, członków organizacji spełniających kryteria narodowe. Jeśli mamy walkę i pokazaliśmy, że jesteśmy skuteczni w tej walce, to idziemy po kolejne przyczółki. Białystok jest tu tylko symbolem, choć niewątpliwie znaczącym, bo przecież miały tam miejsce ataki na rodziny uchodźcze, podpalenia mieszkań, ataki rasistowskie. Ja bym jednak tego, co się stało podczas marszu w stolicy Podlasia, nie wiązała z geografią, czy wykształceniem. Ten podział idzie w poprzek klas społecznych, wieku, wykształcenia, zawodów, nie dotyczy tylko ściany wschodniej czy tylko mniejszych miast. To we Wrocławiu na Rynku spalono kukłę Żyda, przemawiał były ksiądz Jacek Międlar czy Justyna Helcyk z ONR, wczoraj pobito Przemka Witkowskiego za zwrócenie uwagi na pogardliwe hasła przeciw LGBT na nabrzeżach Odry. Rzeczywiście mamy wojnę o pewną wizję Polski, w której istotne jest ograniczenie demokracji liberalnej. Bo czym innym jest publiczne odrzucanie praw ludzi o innej orientacji seksualnej niż ta, która jest oficjalnie akceptowana jako wpisująca się w model narodowy? Za tym idzie jednak też ograniczenie egalitaryzmu, demokracji, praw człowieka i dążenie do autorytarnej struktury, zarządzanej centralnie, co widać choćby w ograniczeniu wolności samorządu terytorialnego, poziomu lokalnego. A wracając do pani pytania, czy Białystok jest wyjątkiem... Nie dostrzegam zdecydowanego potępienia tego wybuchu agresji zarówno ze strony polityków, zwłaszcza partii rządzącej i tych, którym bliski jest model narodowo-katolicki, jak i Kościoła. Episkopat od dawna wypowiada się bardzo negatywnie ma temat feminizmu, gender, LGBT, tym samym dając sygnał, że można występować przeciwko tym grupom, a przecież ksiądz Kaczkowski mówił, że chrześcijanin nie może być antyktosiem, bo nie może pogardzać drugim człowiekiem.

Może nie chodzi o chrześcijaństwo, tylko o Kościół narodowy? Agresywni przeciwnicy Marszu Równości na zmianę modlili się i krzyczeli "wy…".

Ależ Kościół od dawna wpisuje się w koncepcję państwa narodowego i jest strukturalnie i instytucjonalnie powiązany z owym państwem. A dodatkowo biorąc pod uwagę to, w jakim uścisku partia rządząca oraz inne partie nurtu narodowego są z Kościołem katolickim, to wiemy, że to jest też walka polityczna. Księża, wygłaszając takie, a nie inne kazania, biskupi, pisząc takie, a nie inne listy pasterskie, dają przyzwolenie na to, co się dzieje. Nie chodzi więc o otwartość na innego, ale o zamknięcie przed innym. My po prostu nie akceptujemy innych, obcych i nawet nie chcemy ich poznać. Kilka lat temu na dużej konferencji naukowej w Lublinie pewien pan profesor w swoim referacie mówił z pełnym przekonaniem o strefach "no go" w Malmoe, gwałtach na Szwedkach, napadach, słowem mówił o horrorze. Wstałam i zapytałam go, czy tam był, bo ja akurat robiłam tam badania. Usłyszałam, że nie był, ale czytał, a skoro mi się nic nie stało, to znaczy, że miałam szczęście. To chyba najlepszy przykład, że nie interesuje nas inny, ale za to chętnie wykorzystamy przeciwko niemu stereotypy.

W styczniu, po śmierci Pawła Adamowicza, wydawało mi się, że Polacy się cofną.

Rzeczywiście wtedy wydawało się, że to jest punkt zwrotny. Przemoc wobec Pawła Adamowicza w dyskursie publicznym była silnie związana z mową nienawiści. Przerodziła się w agresję i doprowadziła do tragedii. Ja jednak, badając migrację, bardzo jestem ostrożna w formułowaniu scenariuszy, bo wszystkie procesy społeczne są nieprzewidywalne i mają tak wiele zmiennych, że ciężko jest powiedzieć, co się wydarzy. Żeby tak się stało, musiałby teraz pójść jasny i mocny sygnał ze strony instytucji państwa, elit politycznych, że nie ma zgody na agresję i przemoc. Owszem, zidentyfikowano ponad 90 osób biorących udział w zajściach w Białymstoku, ale prawdę powiedziawszy, po marszach niepodległości też byli wszyscy zidentyfikowani. We Wrocławiu nie było problemu z określeniem, kto spalił kukłę Żyda, jakie słowa mówił Jacek Międlar czy Justyna Helcyk z ONR. I co z tego? Groteska z zarzutami w stosunku do nich pokazuje, że to jest gra polityczna. Teraz wszyscy będą uważnie patrzeć na Białystok, czy agresorzy zostaną ukarani. Pytanie tylko, jak surowa będzie kara, czy będzie dotkliwa i czy spełni swoją rolę wychowawczą. Jeśli tak rzeczywiście będzie, to wtedy środowiska nacjonalistyczne, kibicowskie dostaną jasny sygnał, że są granice, których przekroczyć nie mogą. Ale szczerze powiedziawszy, trudno mi w to uwierzyć. Przed wyborami?