"Opcje, jakie Polska wybrała w 1939 roku, były jedynymi możliwymi"

Założenie, że Polska mogła zaakceptować jakieś żądania niemieckie i te wszystkie straszne rzeczy jak wojna, by się nie wydarzyły, jest kompletnie mylące - mówi w rozmowie z Jackiem Stawiskim Roger Moorhouse, brytyjski historyk od lat zajmujący się II wojną światową, autor książki "First to Fight. The Polish War 1939", której polskie tłumaczenie właśnie trafiło do księgarń.

Jacek Stawiski: Pańska książka w wersji anglojęzycznej jest przeznaczona dla tych, którzy - jak pan wspomina - nie mają wystarczającej wiedzy, źródeł czy książek na temat wojny obronnej Polski w 1939 roku przeciwko hitlerowskim Niemcom i sowieckiej Rosji. Teraz wychodzi po polsku. Jak by ją pan zarekomendował polskim czytelnikom?



Roger Moorhouse: Chciałbym powiedzieć, że to książka dla wszystkich czytelników. To będzie moja prosta odpowiedź.



Polscy czytelnicy wiedzą bardzo dużo o Westerplatte, polskie dzieci rosną wraz z wiedzą o wydarzeniach Września 1939 roku.



To prawda. Chcę pisać obiektywnie, ale pisanie historii jest subiektywne i piszę z mojej perspektywy. Z pewnością przede wszystkim wypełniam lukę w zachodniej literaturze historycznej, ale jest w książce mnóstwo nowych materiałów archiwalnych. Próbowałem znaleźć dużo nowych głosów, polskich głosów, aby wypełnić ją nowymi treściami. Myślę, że znajdzie się w niej dużo nowych materiałów także dla polskich czytelników.

Czy Polska, pana zdaniem, była skazana na klęskę w obliczu najazdu hitlerowskiej III Rzeszy i stalinowskiej Rosji?

Polska wtedy, w 1939 roku, była w ekstremalnie trudnej sytuacji. Mając możliwość spojrzenia z perspektywy 80 lat, łatwo jest mówić, co można było zrobić lepiej. Ale jeśli wejdzie się w buty polskich polityków i przywódców, to naprawdę trudno jest dostrzec lepsze rozwiązania w tej tragicznej sytuacji. Polacy są wciśnięci pomiędzy dwie totalitarne paskudne dyktatury. Kiedy te dwie dyktatury są wobec siebie wrogie, to Polska ma możliwość niebezpiecznego balansowania między nimi. Ale kiedy są w zgodzie, po pakcie nazistowsko-sowieckim z 23 sierpnia 1939 roku, to Polska jest na ich celowniku. Polska robi to, co może najlepiej: szuka zagranicznych sojuszy i sojuszników. Niestety, ci sojusznicy nie robią wiele, aby w szybkim tempie Polsce pomóc, a właściwie nie robią nic w długiej perspektywie. Polska musi walczyć samotnie i w tych okolicznościach - i to przedstawiam w książce - obraz, który mamy, może głównie na Zachodzie, czyli Polski pogrążonej w beznadziejnej walce, jest przesadą. Moim zdaniem, Polska zachowała się znacznie lepiej, niż się o tym tradycyjnie sądzi.

Chodzi o to, że im bardziej beznadziejna jest sytuacja Polski, tym bardziej jej postawa jest heroiczna? Czy to jeden ze stereotypów?



Uważam, że do pewnego stopnia to stereotyp nawiązujący do heroicznej obrony ostatniego bastionu - przypomnijmy księcia Józefa Poniatowskiego w bitwie pod Lipskiem albo kapitana Władysława Raginisa pod Wizną. To powtarza się przez całą polską historię. Popatrzmy na heroicznych obrońców Westerplatte - zdumiewająca historia, pełna także zwrotów akcji. Na pewno warto, żeby poczuli to czytelnicy poza Polską. I dlatego też napisałem tę książkę.

W przededniu II wojny światowej / Źródło: PAP

Czy Polska mogła uniknąć ataku ze strony Niemiec i zaraz potem Rosji? Dzisiaj w Polsce słychać - na obrzeżach historiografii, ale przez wiele dekad w ogóle o tym nie dyskutowano – głosy wskazujące, że Gdańsk i pomorski korytarz - żądanie autostrady pomiędzy Rzeszą a Prusami Wschodnimi - nie były warte walki, a Polska mogła sprzymierzyć się z Berlinem i wyruszyć na wojnę z sowiecką Rosją. Czy pana zdaniem warto zajmować się taką rewizjonistyczną wizją historii?

Uważam, że to patrzenie na historię wstecz przez różowe okulary. Musimy zrozumieć, że samo istnienie niepodległej Polski było dla Hitlera obrazą, było obrazą dla niemieckich nazistów, tak jak było obrazą dla Stalina. Polska była ucieleśnieniem traktatu wersalskiego, a oba mocarstwa, Niemcy i Rosja, chciały go zniszczyć.

Książkę "Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi" wydało wydawnictwo Znak

Założenie, że Polska mogła zaakceptować jakieś żądania niemieckie i te wszystkie straszne rzeczy, jak wojna, by się nie wydarzyły, jest kompletnie mylące. Tak wcale by nie było. Polska była pierwszą ofiarą w planach rozszerzenia niemieckiej "przestrzeni życiowej" i ekspansji "wielkich Niemiec". A pomysł, żeby Polska była młodszym partnerem w kierowanym przez Niemcy sojuszu przeciw Moskwie? To nie byłoby dobre dla Polski w 1939 roku. Jakkolwiek to jest trudne, jeśli pomyślimy racjonalnie, to uznamy, że opcje, jakie Polska wybrała w 1939 roku, były jedynymi możliwymi.

W pańskiej książce, początkowo przeznaczonej dla czytelników anglojęzycznych, nie pisze pan jedynie o polskiej obronie, agresji niemieckiej i sowieckiej, ale także zwraca pan uwagę na polskie nadzieje na odsiecz z Zachodu. Cytuje pan wspomnienia polskiej nastolatki, która pisze, że musi się szybko uczyć angielskiego, ponieważ zaraz będą w Polsce brytyjskie wojska. To nie jest śmieszne, to zatrważające...

To tragiczne...

Czy pańscy czytelnicy, pańscy studenci dyskutują o tym, że Francja i Wielka Brytania nie pomogły Polsce w 1939 roku?

Sądzę, że ten element, w ograniczonym sensie, jest częścią opowieści o II wojnie światowej. To jest część brytyjskiego schematu opowieści wojennej. Mamy szczególny pogląd na Wyspach na tę wojnę. W pewnym sensie mamy obsesję tej wojny, ona jest centralna dla naszego rozumienia, kim jesteśmy, i naszej tożsamości.

Ruiny Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu po zbombardowaniu go przez lotnictwo hitlerowskie w dniu 1 września 1939 r. / Fot. IPN

Ruiny Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu po zbombardowaniu go przez lotnictwo hitlerowskie w dniu 1 września 1939 r. / Fot. IPN

Plan fundamentów Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu / Fot. IPN

Plan sytuacji położenia Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu / Fot. IPN

Tablica pamiątkowa wmurowana na gmach studium wychowania przedszkolnego w Wieluniu, gdzie w dniu 1 września 1939 roku znajdował się Szpital Wszystkich Świętych / Fot. IPN

Ruiny Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu po zbombardowaniu go przez lotnictwo hitlerowskie w dniu 1 września 1939 / Fot. IPN

Ruiny Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu po zbombardowaniu go przez lotnictwo hitlerowskie w dniu 1 września 1939 - widok od strony ul. obecnie 1-maja / Fot. IPN

Zofia Machalak, zamordowana w dniu 1 września 1939 r. w Wieluniu przez lotników hitlerowskich / Fot. IPN

Budynek oddziału położniczego Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu, przed zbombardowaniem go przez lotnictwo hitlerowskie w dniu 1 września 1939 / Fot. IPN

Budynek Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu, przed zbombardowaniem go przez lotnictwo hitlerowskie w dniu 1 września 1939 / Fot. IPN

Cecylia Sobańska, zamordowana w dniu 1 września 1939 r. w Wieluniu przez lotników hitlerowskich / Fot. IPN

Mjr. Dinort Oskar przedwojenny pilot sportowy, w czasie wojny dowódca I-go dywizjonu II-go pułku bombowców nurkowych im. Immelmana, który wchodził w skład lotnictwa hitlerowskiego bombardującego w dniu 1 września 1939 roku m.in. szpital w Wieluniu / Fot. IPN

Plan miasta Wielunia ilustrujący zniszczenia wojenne miasta we wrześniu 1939 roku uwzględniający położenie Szpitala Wszystkich Świętych / Fot. IPN

Fotokopia aktu zgonu zamordowanego w szpitalu w dniu 1 września 1939 r. / Fot. IPN Ruiny Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu po zbombardowaniu go przez lotnictwo hitlerowskie w dniu 1 września 1939 r.

Mieszkałem kilka lat w Anglii i pamiętam piłkarskie mistrzostwa Europy w 1996 roku. Uderzyło mnie, że półfinał Niemcy - Anglia był dla prasy bulwarowej "dogrywką" I wojny światowej...



Tak jakbyśmy odgrywali na nowo wojnę światową. Widzi pan, II wojna światowa jest centralna dla naszego narodowego jestestwa. Ale mamy też zawężony obraz wojny, w którym niewiele jest miejsca na wydarzenia, w które Brytyjczycy nie byli bezpośrednio zaangażowani. Mówimy o Dunkierce, lądowaniu w Normandii, bitwie o Anglię. Jesteśmy krótkowzroczni, jeśli chodzi o to, co działo się na przykład na wschodzie Europy. Decyzja Wielkiej Brytanii o włączeniu się do konfliktu i brytyjska zdrada Polski - tak ja to nazywam w książce - w małym wymiarze jest częścią naszej brytyjskiej opowieści. Jest oczywiście opowieść o "dziwnej wojnie" na froncie zachodnim, podczas której nic się nie wydarza. W książce opisuję, że we wschodniej części kontynentu toczyły się prawdziwe bitwy.



Czy jako brytyjski historyk zastanawiał się pan kiedyś nad tą "dziwną wojną" i brakiem wsparcia dla walczącej Polski? Wyciągał pan jakieś wnioski?



Oczywiście, pracując jako historyk przez 20 lat trudno się od tego "odczepić". Napisałem książkę "Pakt diabłów" o pakcie nazistowsko-sowieckim i zawsze byłem tego świadomy. Jak wspomniałem, w jakiejś niewielkiej mierze zachowanie Wielkiej Brytanii w 1939 roku jest częścią brytyjskiej narracji o wojnie.

Wspomina pan o pakcie Hitler - Stalin. Czy wini pan za wybuch wojny po równo tych dwóch diabelskich dyktatorów, czy raczej zgodziłby się pan, że Hitler parł do wojny, a Stalin w złowrogi sposób wykorzystał dla siebie okoliczności?



To drugie. Hitler chciał swojej wojny, chciał mieć możliwość zniszczenia Polski w sposób, który w jego zamiarach miał być ograniczoną kampanią. Stalin był gotowy użyć wojny albo być w wojnie neutralny po to, by rozszerzyć komunizm. Oczekiwał, że państwa zachodnie będą uczestniczyć w wojnie, dojdzie do odtworzenia I wojny światowej, a w chaosie i niepokoju komunizm zwycięży. To była główna motywacja Stalina, są także korzyści handlowe z układu z Hitlerem oraz zdobycze terytorialne. Było wiele powodów, dla których Stalin zdecydował się podpisać pakt z nazistami. Na Zachodzie mówi się, że postępował defensywnie, że odsuwał zagrożenie ze strony III Rzeszy, ale to akurat jest nieprawda.



Współczesna Rosja Putina podkreśla bardzo, że właśnie to jest prawda.



Taka jest narracja dzisiejszej Rosji i taka była narracja sowiecka. Niewiele jest dowodów na takie myślenie Stalina w dokumentach z 1939 roku, raczej jest tam mowa o krokach agresywnych i takowych motywacjach.

Czy polscy przywódcy we Wrześniu 1939 roku, pana zdaniem, zawiedli naród polski? Jak by pan osądził przywódców politycznych i wojskowych?



Były błędy. Już wspomniałem, że trudno jest wskazywać winnych palcem, ponieważ sytuacja, w której Polska się znalazła, była skrajnie niebezpieczna, było bardzo mało korzystnych opcji. Uważam, że aż do 1 września polscy politycy przewodzili i negocjowali całkiem dobrze, zabezpieczyli sojusze zagraniczne, potem zostali zdradzeni przez Brytyjczyków i Francuzów, którzy nie mieli ani politycznej, ani militarnej woli, aby ruszyć na wschód. W czasie wojny obronnej popełniono błędy, na pewno nie ułatwiła jej ewakuacja Naczelnego Dowództwa, co spowodowało chaos - gdy była potrzeba zintegrowanego dowodzenia, akurat zostało rozproszone. I w okresie międzywojennym popełniono błędy. Polska nie wykorzystała szansy...



Aby unowocześnić armię...



Szczególnie w sensie technologicznym. Ale też nieprawdą jest, że Polska w 1939 roku weszła do walki, dysponując przedpotopową armią. Ogólnie to polska armia wyglądała całkiem dobrze. Problemem było to, że Polska stanęła naprzeciw wrogowi – Niemcom – który posiadał najbardziej zaawansowaną technologicznie i w sensie doktryny armię na świecie.



Co jest ważniejsze dla zrozumienia Września 1939 roku: cierpienia ludności cywilnej, upadek państwa, upadek armii, nieograniczone okrucieństwo najeźdźców czy jednak heroiczny opór polskich oddziałów, bohaterstwo żołnierzy, oficerów, obrońców Warszawy, nieuleganie żądaniom Niemiec i Rosji?

Bardzo dobre pytanie. W sensie historiograficznym to, co mnie uderzyło, to ogromna skala okrucieństw, które wtedy popełniono. Zachodnie postrzeganie wojny wskazuje na narastające barbarzyństwo, zwłaszcza po niemieckiej inwazji na Związek Sowiecki. Tymczasem przekonanie, że pierwsze lata wojny były raczej spokojne, jest kompletnie nieprawdziwe. Niemcy rozpoczynają wojnę jako wojnę rasową, z niezliczonymi przykładami okrucieństwa wobec Polaków i polskich Żydów. Sowieci zaczynają wojnę na wschodzie jako wojnę klasową. Popełniają podobne zbrodnie. Ten aspekt historycznie jest bardzo ważny. Współcześnie znaczenie tej wojny jest szczególne w tym sensie, że trzeba mieć sojuszników, którzy naprawdę zrobią to, co zapowiadają. To ważna lekcja dla Polski i NATO na przyszłość, ponieważ dookoła występują różne zagrożenia.

