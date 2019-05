Omerta, czyli wszystkie kręgi kościelnego piekła

Podziel się



"Zmowa milczenia" – tak arcybiskup Malty Charles Scicluna nazwał korporacyjną kulturę tajemnicy wokół pedofilii klerykalnej. Odkrywanie tej tajemnicy jest jak wchodzenie do kolejnych kręgów dantejskiego piekła. To dzięki tej zmowie księża Paweł, Dariusz, Walerian i wielu innych mogli przez lata krzywdzić dzieci. Pozwolił im na to system, który ich chronił i dawał poczucie bezkarności.

Ten system działał na całym świecie i zbierał ponure żniwo - co najmniej 11 tysięcy ofiar w Stanach Zjednoczonych, 4 tysiące w Niemczech, kilkanaście tysięcy w Irlandii, 500 w Belgii, ponad 3 tysiące w Australii. Miliony dolarów wypłaconych odszkodowań, wyroki więzienia, puste kościoły – to reakcja na wieloletnią zmowę milczenia wokół przestępstw seksualnych popełnianych przez księży katolickich i zakonników, których ofiarami padały dzieci i nastolatki. Zmowę, którą przerywano powoli i z niedowierzaniem. Swoistym apogeum tego procesu była dymisja całego episkopatu Chile, któremu zarzucono tuszowanie pedofilskich skandali. Symbolem końca omerty, czyli zmowy milczenia, stały się dwa kraje: Stany Zjednoczone i Irlandia. Dziennikarskie śledztwa, niezależne komisje, wypłaty odszkodowań zmusiły Watykan do działań.

Arcybiskup Dublina Diarmuid Martin, który przekazał niezależnej świeckiej komisji 70 tysięcy stron kościelnych dokumentów – tajnych do czasu rozpoczęcia dochodzenia, pisał po jego zakończeniu: "Ludzie mówili mi, że powinienem zaatakować Komisję za to, że nie uderzyła w prawników, psychiatrów czy doradców medialnych za ich błędy. Ja zrobiłem tylko jedno: uznałem błędy księży i biskupów. W instytucjach diecezjalnych powstawały listy głoszące: "Arcybiskup Martin był poza krajem, kiedy to się działo. Nie ma prawa się wypowiadać. Gdyby tu był, robiłby to samo, co my".

Arcybiskup Dublina Diarmuid Martin / Źródło: Brian Lawless/PA Images/Getty Images

W sobotę 11 maja 2019 roku doszło w Polsce do trzęsienia ziemi. Po emisji filmu Marka i Tomasza Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", który w niespełna tydzień obejrzało ponad 18 milionów ludzi, Kościół znalazł się w takiej samej sytuacji jak w Irlandii. Polscy katolicy zobaczyli na własne oczy kolejne kręgi dantejskiego piekła.

Ziobro: 40 procent sprawców przestępstw pedofilskich słyszy...

Krąg pierwszy – drapieżnik wędrujący

Paweł K. odsiaduje siedmioletni wyrok za gwałty i pedofilię. Jest jednym z bohaterów filmu "Tylko nie mów nikomu". Przed Wielkanocą decyzją Watykanu przestał być księdzem, poinformowano o tym już po emisji obrazu.

Paweł K. został po raz pierwszy zatrzymany w 2005 roku. Młody wikariusz parafii św. Ducha we Wrocławiu zaproponował trzem chłopcom spotkanym pod sklepem po 100 złotych za seks. Chłopcy uciekli, ale zawiadomili policję, która znalazła na twardym dysku komputera księdza pornografię dziecięcą. Wikariusza zatrzymano na 48 godzin. Pełnomocnik Pawła K. zwrócił się do ówczesnego metropolity wrocławskiego, arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego o poręczenie za księdza. Metropolita poręczenia udzielił, ale potem wycofał je. Wtedy adwokat zatrzymanego poprosił o kolejne kardynała Henryka Gulbinowicza. I je dostał.

Poręczenie kardynała Henryka Gulbinowicza za ks. Pawła K. z filmu "Tylko nie mów nikomu" / Źródło: Sekielski Brothers

Ksiądz, który miał stawiać się na każde wezwanie wymiaru sprawiedliwości, nie pozostał już jednak w dyspozycji Archidiecezji Wrocławskiej. Wysłano go do Bydgoszczy. Tam diecezją kierował związany przez wiele lat z Wrocławiem biskup Jan Tyrawa, który udzielił mu misji kanonicznej – miał uczyć religii w gimnazjum i opiekować się ministrantami w parafii pw. Opatrzności Bożej. I to w Bydgoszczy Paweł K. znajduje sobie ofiarę, która dzisiaj walczy o odszkodowanie od dwóch diecezji: wrocławskiej i bydgoskiej.

Arek miał wtedy dziesięć lat. Został ministrantem, a ksiądz wprowadził go do grupy - Liturgicznej Służby Ołtarza.

Biskup Jan Tyrawa / Źródło: Roman Bosiacki / Agencja Gazeta

Roman Laudański, dziennikarz "Gazety Pomorskiej", rozmawiał z przyjaciółką matki chłopca, której Arek opowiedział o tym, że ksiądz go gwałcił. "Nie byłam przygotowana na spotkanie z taką tragedią. Z taką rozpaczą dziecka. Ale czy można być na coś takiego przygotowanym? Człowiek nie wie, jak się zachować, jak zareagować. Kompletnie! Gdyby na moim miejscu znalazł się ktoś mający doświadczenie w pracy ze skrzywdzonymi dziećmi, to może wiedziałby, co zrobić. Pocieszyć? Powiedzieć: wszystko będzie dobrze?” - przyznała kobieta.

W 2010 roku, kiedy do kurii bydgoskiej zaczęło napływać coraz więcej niepokojących sygnałów dotyczących zachowania księdza K. i jego relacji z chłopcami ze szkoły, z Bydgoszczy odesłano go na Dolny Śląsk. Tym razem trafił do Milicza. Tydzień później znów był w Bydgoszczy. Z wizytą. Zaproponował rodzicom Arka, którego sobie upatrzył, że zabierze go na tydzień na Wyspy Kanaryjskie. Rodzice byli szczęśliwi, bo nie było ich stać na taki luksus i nie mogli zrozumieć, dlaczego ich syn nie chce jechać. Nie wiedzieli też, dlaczego się zgodził. A on uległ, bo ksiądz zagroził, że zabierze jego młodszego brata... Chłopiec był gwałcony codziennie. W dzień, po powrocie z plaży. I w nocy.

W 2012 roku pracownicy hotelu Wrocław zwrócili uwagę na mężczyznę, któremu towarzyszą nieletni chłopcy. Zawiadomili policję, która w wynajętym pokoju znalazła w komputerze pornografię dziecięcą i zatrzymała księdza Pawła K. Prawnik jego ofiary, Janusz Mazur, w filmie braci Marka i Tomasza Sekielskich mówi: – Jest taka prywatna korespondencja. Zgoda przełożonych, zgoda hierarchów na to, żeby przenieść księdza na czas nieokreślony do innej parafii, do innej diecezji.



W 2014 roku rozpoczyna się proces księdza K. Niejawny. Prokuratura zarzuca mu seksualne wykorzystywanie nieletnich, dwa gwałty, posiadanie dziecięcej pornografii i oszustwa. W 2015 roku K. zostaje skazany na siedem lat więzienia.

Krąg drugi – tajemnica i… zaufanie

Cztery lata przed pierwszym zatrzymaniem księdza Pawła K., w roku 2001, kardynał Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary rozesłał do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego list, w którym przypominał, że wszystkie wewnętrzne dochodzenia dotyczące wykorzystywania nieletnich przez księży są objęte tajemnicą, zaś ujawnienie ich oznacza ekskomunikę. Kilka tygodni wcześniej, w kwietniu tego samego roku, papież Jan Paweł II wydał List apostolski "Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela", w którym ogłosił normy postępowania związane z wykroczeniami przeciwko przykazaniu szóstemu. Instrukcja „Crimen solicitationis” z 1962 roku, regulująca zasady postępowania wobec księży dopuszczających się nadużyć seksualnych w stosunku do osób, które spowiadają To efekt skandali, jakie wstrząsnęły katolikami w Stanach Zjednoczonych i Irlandii. Pod ich wpływem Kościół podniósł wiek ofiar do 18 lat oraz wydłużył czas przedawnienia wykroczeń do lat 10. List powołuje się na tajną instrukcję "Crimen sollicitationis" z 1962 roku, regulującą zasady postępowania wobec księży dopuszczających się nadużyć seksualnych w stosunku do osób, które spowiadają.



Instrukcja nakazywała, by wszystkie osoby zaangażowane w proces — sędzia, prokurator, obrońca, notariusz, a nawet personel pomocniczy i specjalni świadkowie, których opinie decydowały o wiarygodności powoda i oskarżonego — były duchownymi. Zalecała, by poza protokołem procesu nie powstawały dodatkowe dokumenty pisane. Dopuszczała możliwości przesłuchiwania bez notariusza, a także specjalne rozwiązania w przypadku zagrożenia skandalem.

Najważniejszy fragment listu Jana Pawła II brzmi: "Ilekroć ordynariusz lub hierarcha dowie się chociażby o prawdopodobieństwie grzechu zastrzeżonego, po przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia, winien powiadomić o nim Kongregację Nauki Wiary, która, z wyjątkiem zastrzeżenia dla siebie procesu z powodu szczególnych okoliczności sprawy, winna zarządzić ostateczne postępowanie ordynariuszowi lub hierarsze w ramach jego własnego sądu, któremu winna wskazać odpowiednie normy".

Papież podejmuje próbę zerwania z tuszowaniem skandali. Większość biskupów nie wywiązuje się jednak z obowiązku informowania Watykanu o każdej sprawie, w której jest choćby cień podejrzeń wobec księdza, że dopuścił się molestowania lub gwałtu wobec nieletniego.

W 2010 roku amerykański ksiądz Thomas Doyle publikuje komentarz do instrukcji "Crimen sollicitationis", przywołanej w papieskim liście dziewięć lat wcześniej, wprost stwierdzając, że usankcjonowała ona w Kościele kulturę klerykalizmu i milczenia. Doyle pisze: "Prawie paranoiczny nacisk na tajemnicę jest prawdopodobnie związany z dwiema kwestiami: pierwszym jest skandal, który pojawiłby się, gdyby społeczeństwo usłyszało historie o kapłanach popełniających tak straszne zbrodnie. Drugim powodem jest ochrona nienaruszalności sakramentu pokuty".

Za ujawnienie instrukcji grozi ekskomunika. Tajna jest nie tylko ona, ale cała procedura wyjaśniania oskarżenia o wykorzystywanie, molestowanie czy gwałt.



Doyle nie tylko stawia fundamentalne pytanie, dlaczego władze kościelne nie zgłaszały przypadków przestępstw ze strony księży świeckiemu wymiarowi sprawiedliwości, ale też na nie odpowiada. To przywilej Kościoła instytucjonalnego, sięgający średniowiecza, nazywany "przywilejem forum", zgodnie z którym duchowni oskarżeni o zbrodnie nie odpowiadali przed sądami świeckimi.

Najlepszym dowodem na tę szczególną tradycję jest oświadczenie kardynała Tarcisio Bertone, jednej z najbardziej wpływowych postaci Kurii Rzymskiej i kardynała Juliana Herranza Casado, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Legislacyjnych, wydane w 2002 roku, a więc już po skandalach w USA. Prominentne postacie Kurii Rzymskiej mówią wprost: biskupi nie są zobowiązani do współpracy z władzami świeckimi w sprawach dotyczących wykorzystywania seksualnego przez duchownych. A kardynał Casado na łamach amerykańskiego tygodnika "National Catholic Reporter" tłumaczy: "Relacja zaufania i tajemnica urzędu związana z relacjami między biskupem a jego kapłanami, współpracownikami oraz kapłanami i wiernymi musi być szanowana".

"Zmową milczenia" nazwał wspomnianą tajemnicę prokurator sprawiedliwości Kongregacji Nauki Wiary arcybiskup Charles Scicluna podczas sympozjum zorganizowanego w Watykanie w 2012 roku przez papieża Benedykta XVI. Omerta (zmowa milczenia) – do tej pory kojarzona z mafią – weszła do języka Kościoła jako określenie całej postawy związanej z ukrywaniem przypadków pedofilii wśród duchownych katolickich.

Odtwarzaj "Do 2001 roku mieliśmy tuszowanie w Kościele katolickim" / Wideo: tvn24

Krąg trzeci – klerykalizm

Ksiądz Doyle w 2010 roku napisał: "Istnieje zbyt wiele doniesień o ofiarach, które zostały poważnie zastraszone przez władze kościelne, aby twierdzić, że takie zastraszanie jest wyjątkiem, a nie normą. Jest całkiem możliwe, że większość biskupów, którzy służyli w ciągu ostatnich trzydziestu lat, nie zdawała sobie sprawy z istnienia dokumentu z 1962 roku, dopóki nie został on publicznie przypomniany przez Watykan w 2001 roku. Ale to ukrywanie było zakorzenione w kulturze tajemnicy, klerykalizmu i instytucjonalnej zachowawczości. Dokumenty 'Crimen sollicitationis' nie stworzyły tej kultury. One powstały dzięki niej i nadały kanoniczną moc prawną wzorowi tajemnicy".

Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nie zgadza się z tezą Doyle'a, że całe zło wynika ze wspomnianej instrukcji. - Została przyjęta przez papieża Jana XXIII w lutym 1962 roku, a kilka miesięcy później rozpoczął się Sobór Watykański II, po którego zakończeniu zajęto się wprowadzaniem podjętych na nim reform. Jestem pewien, że po zakończeniu obrad Vaticanum II w 1965 roku nikt nie miał głowy do czytania jakiegoś dokumentu opublikowanego wcześniej po łacinie, zwłaszcza że w 1983 roku zmieniono Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku, do którego odwoływała się ta instrukcja. W Polsce "Crimen sollicitationis" przetłumaczono w całości chyba dopiero rok temu… Ale zgadzam się z tym, co Doyle pisze o kulturze tajemnicy, klerykalizmie i swoistej korporacyjności. To jest to jądro ciemności - wyjaśnia etyk z UKSW.

Zdaniem nie tylko księdza Kobylińskiego problem tkwi w wywindowaniu społecznej funkcji duchownego katolickiego, jej sakralizacji uniemożliwiającej jakąkolwiek ocenę, co z kolei generowało przesadne zaufanie ludzi do księży w parafiach.

Odtwarzaj Pytania o odpowiedzialność biskupów. "Prokuratura nie może ścigać wstecz" / Wideo: Fakty TVN

– Wszystko to razem zamykało usta tym, którzy chcieli wyrazić krytykę, dezawuowało tych, którzy ją wyrażali, i potęgowało naiwną wiarę w czystość intencji tych, wobec których należało zachować ostrożność – przekonuje ks. Kobyliński. Podkreśla, że kultura tajemnicy jest częściowo związana z sakramentem spowiedzi, a wynaturzona w związku z przestępstwami seksualnymi duchownych przyniosła nieoczekiwany skutek. Mowa o Australii, gdzie po opublikowaniu raportu Komisji Królewskiej dotyczącego przestępstw pedofilii popełnianych przez księży katolickich już dwa stany przyjęły zapisy prawne, zgodnie z którymi duchowni nie będą mogli powoływać się na tajemnicę spowiedzi w przypadku dochodzeń dotyczących molestowania.

– To jedno z kilkuset zaleceń Komisji Królewskiej. Kościół katolicki w Australii wydał już oficjalne stanowisko mówiące, że tajemnica spowiedzi będzie nadal obowiązywała. A to oznacza, że prędzej czy później dojdzie do procesu, w którym sędzia zmierzy się z tą fundamentalną dla katolicyzmu kwestią – podkreśla ks. Andrzej Kobyliński.

Krąg czwarty – tryby takie wolne

Dlaczego od znalezienia u Pawła K. na plebanii pornografii dziecięcej do zatrzymania w hotelu z nieletnim chłopcem minęło siedem lat? Dlaczego w tym czasie zmieniał parafie, diecezje i wyszukiwał kolejne ofiary? Dlaczego dopiero w tym roku został wydalony ze stanu kapłańskiego? Rzecznik archidiecezji wrocławskiej ks. Rafał Kowalski rozkłada ręce i mówi: – Mogę tylko domniemywać, w oparciu o dokumenty, które widziałem, że czekano na to, co zrobi świecki wymiar sprawiedliwości i stąd błędy strony kościelnej. Bo że takie były, nikt nie ma wątpliwości. Paweł K. w 2008 roku został uniewinniony od zarzutu pedofilii. Rok później uniewinniono go od zarzutu posiadania pornografii dziecięcej. Prawomocnie. Po wniesieniu kasacji przez prokuraturę sprawa znów trafiła przed sąd. I w oparciu o te same dowody tym razem został skazany. Wszystkie te wyroki dotyczyły sprawy z 2005 roku, kiedy po raz pierwszy znaleziono u niego materiały pedofilskie.

Rzecznik tłumaczy też, że do czasu zatrzymania księdza w 2012 roku do kurii nie zgłosiła się żadna jego ofiara, a po aresztowaniu K. ustaliła je dopiero prokuratura – w toku śledztwa. Proces wydalenia K. ze stanu duchownego rozpoczął się zaś po uprawomocnieniu się wyroku w procesie karnym, a więc cztery lata temu. I trwał, kiedy ksiądz już odsiadywał karę siedmiu lat pozbawienia wolności. Pytany, czy dzisiaj ta historia rozegrałaby się tak samo, ksiądz Kowalski odpowiada krótko: – Nie. Teraz procedura w archidiecezji jest jasna. Delegat biskupa do spraw ochrony dzieci i młodzieży to ksiądz prawnik podlegający bezpośrednio ordynariuszowi i działający poza strukturami kurii. Jeśli zgłosi się do niego ofiara księdza, po pierwsze ma jej udzielić pomocy – takiej, jakiej będzie potrzebowała.

Odtwarzaj Po filmie Sekielskich ksiądz złożył "prośbę o przeniesienie do stanu świeckiego" / Wideo: tvn24

– Współpracuje z psychologami, terapeutami, których w każdej chwili może prosić o wsparcie. Przede wszystkim jednak ma wysłuchać ofiary i od razu sporządzić notatkę, która trafia do biskupa. Ocenia też, czy oskarżenia są prawdopodobne, bo zawsze musimy liczyć się z tym, że ksiądz może zostać fałszywie pomówiony – tłumaczy ks. Kowalski.

Jeśli zarzuty są uprawdopodobnione, ksiądz jest natychmiast odsuwany od pracy duszpasterskiej, wszczyna się wobec niego postępowanie kanoniczne. Na czas procesu trafia do specjalnego ośrodka pobytu – w archidiecezji to wydzielona część domu księży emerytów – z którego nie może się samowolnie oddalić i gdzie nie ma możliwości pracy i kontaktu z dziećmi i młodzieżą.

– Delegat biskupa informuje też ofiarę, że musi ona złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Jeżeli tego nie zrobi, złoży je delegat – w związku z posiadaną wiedzą o tym przestępstwie. Po zakończeniu procesu u nas i suspendowaniu akta wysyłane są do Watykanu z prośbą o podjęcie decyzji. Dzisiaj więc K. już w 2005 roku, kiedy policja znalazła u niego pornografię dziecięcą, zostałby suspendowany i w domu księży emerytów czekałby na decyzję. Nie pojechałby do Bydgoszczy ani do Milicza – podkreśla rzecznik Archidiecezji Wrocławskiej.

Zaczęto wyjaśniać sprawę jednej z najbardziej znanych twarzy polskiego Kościoła, kardynała seniora Henryka Gulbinowicza. Kilka dni temu na pocztę rzecznika kurii trafiło zdjęcie Przemysława Kowalczyka, poety używającego pseudonimu Konrad Chum, wraz z informacją: "Od 30 lat mówię, że jestem ofiarą kardynała Gulbinowicza. Miałem wtedy 15 lat". – Delegat biskupa ustalił już adres mailowy tego człowieka. I napisał do niego list z prośbą o spotkanie w tej sprawie. Wiem, że są już umówieni – mówi ksiądz Rafał Kowalski.

Krąg piąty – Kościół, czyli kler

Księża Archidiecezji Łódzkiej otrzymali instrukcję arcybiskupa Grzegorza Rysia, która precyzuje, jakie zachowania są dopuszczalne wobec dzieci i nieletnich. Wolno więc uścisnąć dłoń, poklepać po ramieniu czy delikatnie objąć na powitanie. Zakazane są: "klepanie w uda lub kolana", "wszelkie formy okazywania niechcianej czułości", "mocne uściski", "dotykanie piersi, pośladków i okolic intymnych", "masaże", "całowanie", "kładzenie się lub spanie obok małoletniego" czy "okazywanie czułości w miejscach wyizolowanych". Czy dorosłym mężczyznom trzeba pisać wprost, jakie zachowania wobec dzieci i nastolatków są niedopuszczalne? Wydaje się to niewiarygodne, ale może odpowiedzią na to pytanie jest problem z autorytetami. Ci, którzy kształtują postawy etyczne przyszłych księży, sami nie zawsze nimi są.

Odtwarzaj Co księdzu wolno, a co jest zabronione / Wideo: TVN24 Łódź

Ks. prof. Andrzej Kobyliński komentuje: – W Polsce mamy w tej chwili około 90 seminariów diecezjalnych i zakonnych. Powinni tam trafiać w pełni dojrzali osobowościowo kandydaci na księży. Nad klerykami przez cały czas studiów opiekę sprawują spowiednicy i ojcowie duchowni. To oni odpowiadają za formowanie ich postawy etycznej. Ojcowie duchowni i spowiednicy kończyli najczęściej studia specjalistyczne z teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Przez pół wieku kierownikiem Instytutu Teologii Duchowości KUL był ksiądz profesor Walerian S. W marcu tego roku sąd uznał, że sprawa księdza S. przedawniła się, ale nakazał mu przeprosić Piotra Halliopa, którego gwałcił i molestował seksualnie przez osiem lat. Ksiądz po raz pierwszy miał dopuścić się czynów pedofilskich, kiedy chłopiec miał 6 lat. Wykorzystał to, że był przyjacielem rodziny. Jego dorosła już ofiara domagała się uznania winy duchownego oraz odszkodowania w wysokości pół miliona złotych. Walerian S. w czasie procesu nie przyznawał się do wykorzystywania chłopca. Sąd Okręgowy w Lublinie nakazał mu przeproszenie Halliopa za naruszenie jego godności i nietykalności cielesnej, ale bez informacji, że dopuścił się tych czynów, "pełniąc posługę kapłańską". Ofiara odwołała się i sąd apelacyjny przyznał jej rację.

Emerytowany profesor teologii duchowości wysłał ofierze przeprosiny kilka dni temu listem poleconym. Brzmią one: "Przepraszam Piotra Halliopa za naruszenie jego dóbr osobistych w postaci godności oraz nietykalności cielesnej, które nastąpiły w latach 1986–1994, a których dopuściłem się pełniąc posługę kapłańską".

W maju 2018 roku, na kilka dni przed święceniami kapłańskimi, w seminarium duchownym w Tarnowie zatrzymano jednego z kleryków. Znaleziono u niego 16 filmów pornograficznych z dziećmi i nieletnimi. Jeden był z udziałem dzieci i zwierząt. W lutym tego roku mężczyzna został skazany na dwa lata więzienia.

Ksiądz Kobyliński: – Po tym makabrycznym wydarzeniu, jak gdyby nigdy nic się nie stało, odbyły się w Tarnowie święcenia kapłańskie, do których miał przystąpić również ten zatrzymany diakon. Nie postawiono pytań o odpowiedzialność przełożonych. I oczywiście nie twierdzę, że ksiądz Walerian S. jest za tę sytuację bezpośrednio odpowiedzialny, ale jeśli dzisiaj wiemy o tym, że wiele lat temu molestował nastolatka, to możemy przypuszczać, że ze swoimi studentami - przyszłymi spowiednikami i ojcami duchownymi w polskich seminariach diecezjalnych i zakonnych - nie podejmował w ogóle tematu pedofilii klerykalnej.

W 2012 roku jeden z bohaterów filmu Sekielskich, ksiądz Dariusz Olejniczak, został skazany na 2 lata i 2 miesiące więzienia za molestowanie dziecka. Sąd zdecydował też o dożywotnim zakazie pracy z dziećmi i młodzieżą. Sekielscy odnaleźli go w 2018 roku w grudniu w Malborku. Prowadził rekolekcje i mszę dla dzieci. Złamał art. 244 Kodeksu karnego, który mówi o niestosowaniu się do orzeczonego przez sąd stanowiska. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Warszawska kuria dowiedziała się o tych rekolekcjach dopiero, kiedy organy ścigania poinformowały ją, że chcą ustalić miejsce pobytu księdza w związku z prowadzonym przez policję postępowaniem.

Po emisji filmu ksiądz Olejniczak zwrócił się bezpośrednio do papieża o wydalenie go ze stanu duchownego. Proboszcz, który go zaprosił, na antenie lokalnej telewizji tłumaczył, że polecił mu go inny ksiądz, który słyszał jego kazania. Nie przyszło mu do głowy, by sprawdzić, czy duchowny, którego nie zna, nie figuruje w rejestrze pedofilów. Problem tylko w tym, że Dariusza Olejniczaka nie ma w ogólnie dostępnej części rejestru opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. A Kościół w Polsce - jak widać - nie dysponuje swoim własnym wykazem skazanych za pedofilię klerykalną.

Kardynał Kazimierz Nycz, przełożony Dariusza Olejniczaka, przyznał Onetowi: "Spotkaliśmy się w niedzielę – już po emisji – i wtedy poprosił o przeniesienie do stanu świeckiego. Jest absolutnie przekonany co do tego, że zaszkodził Kościołowi i nie wykorzystał szansy, jaką mu dano. (...) Przyznał, że wykazał się brakiem roztropności. Źle zdefiniował zakaz pracy edukacyjnej z młodzieżą i nie zaliczał do niej głoszenia rekolekcji dla dzieci w czasie czynności liturgicznych. Popełnił duży błąd".

Odtwarzaj Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak w "Faktach po Faktach". Cała rozmowa / Wideo: tvn24

Wspomniany wcześniej irlandzki arcybiskup Diarmuid Martin urodził się w 1945 roku. Jest o cztery lata starszy od arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, ale w tym samym wieku co arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Po odprawieniu nabożeństwa pokutnego w katedrze w Dublinie, kiedy przepraszał za grzechy księży, napisał: "Niestety wciąż tak wiele ofiar nie doświadczyło jeszcze Kościoła pokutującego, zna natomiast Kościół ciągle pragnący być u władzy, który chciałby kontrolować nawet ich proces uzdrowienia. Życie wielu ludzi zostało zniszczone, oni ciągle żyją samotnie ze swoimi koszmarami i lękami. A przecież często stali się ofiarami nadużyć, ponieważ już z jakiegoś powodu byli szczególnie wrażliwi, a ta ich podatność na zranienie została jeszcze wzmożona wskutek wykorzystywania".

1 czerwca w życie wejdą nowe zasady postępowania w przypadku ujawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci i nieletnich ze strony duchownych katolickich. Papież Franciszek wprowadza odpowiedzialność biskupów i obligatoryjny obowiązek zawiadomienia świeckiego wymiaru sprawiedliwości.



W Polsce w lipcu 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, która wprowadziła obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania przez osoby, które mają wiedzę o przestępstwach wykorzystania seksualnego małoletnich. Dotyczy to także duchownych. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował kilka dni temu, że wśród 877 osób odbywających obecnie karę za pedofilię jest tylko dwóch księży. Z raportu episkopatu wynika, że między 1990 a 2018 rokiem 382 księży i zakonników miało skrzywdzić 625 dzieci.