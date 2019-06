Podziel się



- Najmłodsze pokolenie jest przestraszone konsekwencjami seksu i postanawia z niego zrezygnować - mówi w rozmowie z Magazynem TVN24 seksuolożka dr Agata Loewe.

Tomasz-Marcin Wrona, tvn24.pl: - Mówiąc w skrócie, ma pani międzynarodową perspektywę seksuologii. W Polsce pani praktykuje, w Stanach Zjednoczonych zdobyła pani wykształcenie. Zauważa pani jakąś specyfikę problemów z seksem Polaków?

Dr Agata Loewe: - Polacy i międzynarodowe grupy, z którymi pracuję, mają dokładnie te same problemy jak na całym świecie. Na różnych obszarach można zauważyć traumy, które związane są z historią danego obszaru geograficznego. W Polsce nie rozmawiamy w ogóle o rasizmie, trochę rozmawiamy o islamofobii, trochę rozmawiamy o różnorodności, że "inny" jest wśród nas. Natomiast znacznie więcej rozmawiamy o nacjonalizmach, o religii, o lokalnej polityce. To, co jest trudne, to obecna na wysokim poziomie homofobia, bifobia i transfobia. Wciąż mamy silny stereotyp ladacznicy i świętej - rozszczepiania seksualności na tę, która jest poprawna, i nie, tę, którą pokazuje się na zewnątrz, i tę, którą pielęgnujemy w cieniu. Różne rzeczy robimy pod osłoną nocy, a następnego dnia oficjalnie wracamy do domu i funkcjonujemy, jakby nic się nie stało.

Z jakimi problemami mierzą się osoby, które zgłaszają się do pani po pomoc?

Mogą być to kwestie czysto seksuologiczne, takie jak zaburzenia erekcji, wczesna ejakulacja, pochwica, dyspareunia [odczuwanie bólu podczas seksu - red.], dyspareunia analna, może to być brak pożądania czy brak seksu, brak orgazmu.

Często jest tak, że problem seksuologiczny jest objawem, a problem leży w relacji, w konflikcie albo jest związany ze zmianami w życiu na przykład śmiercią kogoś bliskiego, przeprowadzką czy zmianą pracy. Gdzie spojrzymy, tam możemy znaleźć grupę ludzi, która potrzebuje pomocy. Mówię to z pewnym apelem o bardzo dużą potrzebę edukacji seksualnej dla Polek, Polaków - od najmłodszych do tych, którzy praktykują już swoje życie seksualne. Okazuje się, że istnieje ogromna potrzeba rzetelnej, poważnej rozmowy - oczywiście z lekkością, nutą poczucia humoru i przyjemnością - o co w tym seksie chodzi.

A o co w nim chodzi?

Dla każdego coś innego. Seks spełnia bardzo wiele funkcji. Wśród badaczy są tacy, którzy wskazują ponad tysiąc różnych powodów, dla których ludzie uprawiają seks. Jest piękny seks z miłości, w związku, seks dla prokreacji.

Trzeba mieć także świadomość, że ludzie uprawiają seks po prostu, bo lubią, ze złości, po pijaku, przez przypadek albo dlatego, że ludzie chcą sobie coś udowodnić. Tak też jest. Jedną z idei pozytywnej seksualności jest to, że wszystko jest w porządku, pod warunkiem że jest to świadome, odpowiedzialne i za zgodą wszystkich zaangażowanych stron. Gdyby każdy traktował się nawzajem podmiotowo i z szacunkiem, z godnością, być może nauczylibyśmy się tego, jak lepiej rozmawiać, negocjować swoje reguły.

To nie jest żadną tajemnicą, że ludzie nie rodzą się w jakichś określonych odsłonach seksualnych, tylko z biegiem czasu różne rzeczy się zmieniają. Potrzebujemy renegocjować sami ze sobą swoje identyfikacje, swoje potrzeby czy pomysły na to, co chcemy w seksie robić. Fajnie byłoby, gdyby ludzie byli w stanie z taką otwartością mówić: to działa, to nie działa. Taka inwentaryzacja, ale nie po to, żeby zrobić komuś na złość czy sprawić przykrość.

W ostatnim czasie sprawa edukacji seksualnej została mocno upolityczniona. Jedna strona mówi o potrzebie tej edukacji, druga - że edukacja seksualna według wytycznych WHO to jest seksualizacja dzieci.

Zacznijmy od definicji seksualizacji dzieci, która mówi, że seksualizacja to uczynienie z dziecka bądź młodej osoby obiektu seksualnego, a przecież w trakcie edukacji seksualnej osoby zdobywają wiedzę na temat anatomii, funkcjonowania, relacji, orientacji seksualnych, bezpieczniejszego seksu, zabezpieczania się przed niechcianą ciążą, komunikowania sytuacji, gdy dochodzi do jakiś form przemocy seksualnej i tak dalej. Można to porównać do lekcji przysposobienia obronnego, czyli przygotowanie młodego człowieka do dorosłego życia bez owijania w bawełnę, bez tworzenia wielkiego sekretu z tego, że ludzie uprawiają seks. Część ludzi lubi uprawiać seks, inni nie robią tego w ogóle. Ale trzeba mieć dostęp do rzeczy, które zabezpieczają młodą osobę przed popełnianiem głupich błędów, które wiążą się z ryzykowaniem nawet własnym zdrowiem czy życiem. Rozumiem lęk, który się z tym wiąże, ale to silnie pokazuje, jak dorosłe osoby boją się rozmawiać ze swoimi dziećmi o dorosłości.

Dlaczego się boją?

Jestem po lekturze książki "iGen" Jean Twenge o młodych osobach urodzonych po 1995 roku. Zawarte w niej hipotezy, obserwacje i wyniki badań pokazują, że ta generacja jest tak zatrwożona dorosłością, że przesuwa się wiek wychodzenia z domu aż do przekroczenia 30. roku życia. Dorośli - rodzice, którzy są wśród nas - myślą, że mają dziecko na oku: cały czas spędza z rodzicami, nie pije alkoholu, nie wychodzi nigdzie, nie robi prawa jazdy, jednocześnie jest cały czas w internecie. Co w tym internecie robi? Bardzo często rodzice tego nie wiedzą. Żyjemy w czasach dezinformacji - błędnych informacji bądź zupełnie zmyślonych.

Młode osoby szybko sięgają po informacje, jak powinno wyglądać ich ciało według pewnych reguł otaczającego nas świata, dowiadują się z filmów pornograficznych, jak powinien wyglądać seks, dowiadują się, że muszą być świetnymi kochankami - najlepiej od zaraz. Nie mają żadnego kontaktu nawet z bezpiecznym dotykiem, nie przytulają się, nie dostają od rodziców pozytywnego feedbacku, bo oni też siedzą wpatrzeni w swoje telefony. Automatycznie mamy do czynienia z ludźmi, którzy emocjonalnie nie są przygotowani do zderzania się z sytuacjami na przykład w pracy, gdy ktoś przekracza nasze granice. Nie mają też dostępu do pozytywnych aspektów seksualności czy relacyjności, na przykład jak reagować, gdy ktoś nam powie komplement, w jaki sposób przyjmować od kogoś przyjemność seksualną, gdy tę bliskość chcą nawiązać, w jaki sposób odmawiać.

W dyskusji nad wprowadzeniem edukacji seksualnej pada argument, że to rodzice powinni uczyć swoje dzieci, decydować o zakresie treści, z jakimi ich dziecko się zderza. Pojawia się jednak pytanie, czego rodzice mają uczyć swoje dzieci, skoro sami z tą wiedzą się nie zetknęli.

Jest dokładnie tak, jak pan mówi. Fajnie byłoby, gdyby różne jakości, umiejętności i wiedza przychodziły z różnych kanałów. Chodzi mi o to, żebyśmy mogli się uczyć z mediów, a także od rodziców, od osób, które szanujemy w życiu szkolnym, od rówieśników. Tymczasem nasi najbliżsi nie mają podstawowej wiedzy merytorycznej. Kultura jest świetnym przekaźnikiem różnych informacji, ale są to też takie przekazy z dziada pradziada, prawie że z mitologicznymi, folklorystycznymi opowieściami, które żyją własnym życiem. Są na przykład stereotypy dotyczące płci i gender: co powinien mężczyzna, co powinna kobieta, jak powinni się zachowywać, jak powinni ze sobą żyć i w końcu jaki powinien być ich seks. A przecież każdy jest inny i to na takim ogólnym poziomie nie może się sprawdzić.

Nie chcę mówić, że seks jest bardzo trudny. W miarę prosto można go zrealizować, ale są różne jakości. W Instytucie Pozytywnej Seksualności staramy się uczyć tego, żeby poznać siebie na tyle, aby móc wychodzić naprzeciw i sobie - żeby być w zgodzie z własną seksualnością - i w zgodzie z osobą, osobami, z którymi chcemy uprawiać seks. Ostatecznie wychodzę z założenia, że w seksie chodzi o przyjemność. Dlatego stawiamy na edukację, która bazuje na przyjemności, a nie komunikacie straszącym: nie rób, bo stanie ci się to, to i to – na pewno coś złego. Najmłodsze pokolenie jest przestraszone konsekwencjami seksu i postanawia z niego zrezygnować.

W jaki sposób to młode pokolenie realizuje potrzebę bliskości - nawet na poziomie emocjonalnym - skoro rezygnuje z bliskości fizycznej?

W psychologii i w seksuologii obserwujemy kilka trendów. Takim dominującym - oprócz epidemii braku seksu - jest bardzo duża zależność od mediów społecznościowych i nowych technologii, w tym gier komputerowych - na przykład słowo dating (randkowanie) jest wypierane przez texting (wysyłanie wiadomości). W dalszym ciągu jest duża forma odreagowywania własnej seksualności przy użyciu materiałów dla dorosłych, zwanych pornografią, albo wspieranie seksualności za pomocą substancji psychoaktywnych. Jeżeli ktoś żyje w dużym wstydzie, to wspomaga się narkotykami bądź alkoholem, przez co dodaje sobie animuszu, aby zrobić pewne rzeczy, na które normalnie by się nie zdecydował. Mamy też aplikacje seksualne, randkowe, które ułatwiają nawiązać kontakt, ale niekoniecznie pomagają ten kontakt utrzymać. Rodzi się łatwość w mówieniu: "następna osoba" i "następna".

Obserwujemy też niechęć młodych osób do mówienia, że są w relacji. Funkcjonuje stwierdzenie, że tylko frajerzy angażują się emocjonalnie, a zatem pojawia się maska: jestem na to zbyt fajny, mi nie zależy, żeby być z kimś blisko. Jednocześnie badania Twenge pokazują, że deklarowana jest silna potrzeba i pragnienie bliskości, chęć miłości i bycia w związku, ale także przekonanie, że jest się jedyną osobą, która tak ma, a zatem trzeba to ukrywać, bo pojawia się wrażenie, że inne osoby tak nie chcą.

Kolejnym niepokojącym trendem jest wzrost liczby samobójstw w grupie nastolatków. Coraz więcej z nich przeżywa duży poziom braku sensu i beznadziei tego świata, że decydują się z niego przedwcześnie zrezygnować. Nie wygląda to zatem za bardzo optymistycznie.

Z jednej strony mamy rosnącą grupę osób rezygnujących z dążenia do bliskości, z drugiej - w tym nurcie seksuologii, który pani eksploruje, jest założenie, że nie ma czegoś takiego jak seksoholizm.

W momencie, gdy ludziom wymykają się pewne rzeczy spod kontroli, wpadają w pewnego rodzaju kompulsywne realizowanie jakiejś potrzeby, przy pomocy różnych rzeczy: hazardu, zakupów, gier komputerowych, ale może to też być seks bądź bardziej akceptowalna forma - czyli sporty ekstremalne albo siłownia. W takich sytuacjach pewne rzeczy zaczynamy robić automatycznie po to, żeby uśmierzyć ból. W przypadku alkoholu i innych substancji psychoaktywnych jest tak, że to nas uzależnia fizycznie. W pozostałych przypadkach, czyli też w przypadku seksu, pojawia się zależność behawioralna, co znaczy, że czujemy, że musimy coś robić. Podobnie jest w przypadku osób chorych na bulimię i anoreksję, które czują, że albo muszą jeść albo nie mogą sobie na jedzenie pozwolić.

Z seksem - który jest jednym z fundamentalnych elementów naszego życia - jest tak, że gdy zaczyna być figurą, wokół której cały czas się kręcimy - "nie chcę, nie chcę, nie chcę" - to paradoksalnie zaczynamy bez przerwy o nim myśleć. To może powodować, że ludzie zaczynają aktywnie poszukiwać. Ich myśli zaprząta bezustannie ta kwestia, nawet w czasie pracy korzystają z aplikacji, szukając kolejnej osoby, z którą mogliby się umówić. To zajmuje czas, bo kandydat, kandydatka musi wyrazić zgodę, musi dojść do spotkania. Pojawia się wzrost potrzeb i te osoby mogą częściej oglądać filmy pornograficzne. To wszystko wiąże się również z aspektem społecznym, jakim jest zawstydzanie seksualnością. Niewiedzą i hipokryzją jest określenie, co to znaczy "za mało seksu" i "za dużo seksu" oraz pewna hierarchizacja, że dany seks jest dobry, a inny jest zły, że te osoby mogą ze sobą uprawiać seks, a inne nie.

Ostatnio spotkałem się ze zdaniem, że obniża się wiek, w którym dzieci po raz pierwszy mają kontakt z materiałami erotycznymi.

A mogę spytać, w jakim wieku pan się zetknął po raz pierwszy z takimi materiałami?

Nie wiem, koniec podstawówki, 13-14 lat.

Widzi pan, to jest bardzo ciekawe, bo dzisiejsze badania pokazują, że młode pokolenia są szybciej wyeksponowane na treści pornograficzne. Gdy pracuję ze studentami seksuologii bądź robię szkolenia dla osób dorosłych, zadaję to pytanie o pierwszą styczność z materiałami dla dorosłych. Najczęściej pada wiek 12, 13 lat. Ktoś znalazł VHS u taty pod łóżkiem, tu jakiś "świerszczyk" się zawieruszył. Nie demonizowałabym tego. Tak się dzieje, seksualność jest wszechobecna. Jest w mediach, na ulicy, nawet na billboardach zdarzają się reklamy silników z kobietą w bikini. Nie trzeba szukać pornografii.

To, co nie jest śmieszne i co jest dużą obawą ekspertów, to to, że gdy logujemy się na stronie dla dorosłych, bardzo szybko jesteśmy wrzucani w coraz bardziej ekstremalne materiały seksualne. Wytrącają one ze strefy komfortu, pokazują seks odczłowieczający, nierzadko pełen przemocy, nie ma tam kontekstu. Taki 12-latek i 12-latka są w okresie pełnym wrażliwości i wymagają zaopiekowania, więc dobrze byłoby, gdyby rodzice dowiadywali się, czy ich dzieci miały już kontakt z materiałami erotycznymi. Zresztą badania Pontonu pokazują, że młodzież edukuje się od rówieśników, starszego rodzeństwa i korzysta z internetu.

Zwróciła pani uwagę na fakt, że te dzieci, nastolatkowie mogą mieć łatwy dostęp do twardych treści pornograficznych. To odbije się na ich życiu seksualnym w przyszłości?

Pamiętajmy, że jest cała masa ekspertów, która zajmuje się tym, aby zatrzymać nas jak najdłużej na danej stronie internetowej. Dają nam dużo bodźców, które wzmacniają nasz kontakt z ekranem smartfona czy komputera. Konsekwencje mają wymiar całościowy i nie wpływają tylko na seks. Tu nie chodzi tylko o pornografię. Pojawia się wspomniana już izolacja, brak kontaktu między rodzicem a dzieckiem od najmłodszych lat, zapracowany rodzic, którego nie ma w domu. Jest grupa rówieśnicza śmiejąca się bądź odrzucająca lub przyjmująca na określonych zasadach. Do tego dochodzi seksualność, która w okresie dojrzewania stanowi bardzo ważny element naszego rozwoju emocjonalnego i fizycznego.

Ciekawi mnie, czy ludzie urodzeni po 1995 roku mają na seks spojrzenie bardziej "perwersyjne"?

Zaburzenia i perwersje to pojęcia zmieniające definicje w czasie. Tego, co nas czeka, jeszcze nie wiemy, bo w tych badaniach nie mówią o swoich zachowaniach seksualnych. Na pewno jest większa wiedza na temat masturbacji. Badania Twenge pokazują, że zmienia się świadomość i wiedza na temat osób LGBT. To pokolenie jest bardziej otwarte, świadome, nawet w serialu "Sex Education" jeden z bohaterów mówi, że homofobia pochodzi z 2007 roku i nie jest już cool. To jest pozytywna zmiana.

Są jednak osoby, które w dalszym ciągu – czasem pomimo zgody i negocjacji - będą zdradzać swoich partnerów i partnerki, będą złamane serca i będą sytuacje, które nauczą nas, jak sobie radzić z różnego rodzaju rozczarowaniem. Jeśli chodzi o przemoc, mam nadzieję, że zostaną wprowadzone rozwiązania, które pomogą systemowo zająć się tym problemem.

Potrafi sobie pani wyobrazić seksualność Polaków za dwadzieścia lat?

Jeżeli planeta będzie jeszcze istnieć za te 20 lat, to będziemy żyć w tropikalnej Polsce. Miałam ostatnio taką fantazję, że prawdopodobnie staniemy się międzynarodowym kurortem wakacyjnym, być może będziemy mieć pustynię i nasze polskie Cannes nad Bałtykiem. Wszystko wskazuje na to, że będzie pogłębiać się trend szukania pomocy u seksuologów, ponieważ ludzie będą chcieć uprawiać seks. Nawet patrząc jedynie na funkcję prokreacyjną, to żeby były dzieci, musi być seks. A żeby uprawiać seks, trzeba nabrać pewności siebie i chęci oraz znaleźć osobę, z którą chciałoby się uprawiać seks. Myślę, że seksuolodzy będą mieli ręce pełne roboty. Liczę, że powstanie ruch kontrkulturowy, polegający na poszukiwaniu bliskości - także tej seksualnej. Na pewno ta adaptacja do nowych technologii będzie nam pokazywać odsłony uprzyjemniaczy, ułatwiaczy czy czegoś, co będzie nam kompensować bliskość.

dr Agata Loewe

***

Doktor Agata Loewe jest seksuolożką, psycholożką i terapeutką. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie (psychologia kliniczna oraz społeczna psychologia stosunków międzykulturowych) oraz Institute for Advanced Studies of Human Sexuality w San Francisco, gdzie zdobyła tytuł doktorski.

W swoich badaniach zajmuje się takimi kwestiami jak płeć, orientacja seksualna, preferencje seksualne i identyfikacje płciowe oraz alternatywne style życia. W 2015 roku założyła Instytut Pozytywnej Seksualności, w którym promowane są bezpieczne, odpowiedzialne i konsensualne zachowania oraz świadome związki. Prowadzi prywatną praktykę oraz organizuje szkolenia zarówno dla ciekawskich, jak i profesjonalistów z różnych nisz psychoseksualnych.

Działa w organizacjach pozarządowych zajmujących się wyrównywaniem szans dla osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz promocją zdrowia psychicznego, reprodukcyjnego i seksualnego.