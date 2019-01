Podziel się





Nawoływała, by złapać i ogolić na łyso posłankę opozycji, groził prezydentowi Poznania wynajęciem "ukraińskich cyngli", zachęcał, by powiesić na szubienicach "całe PO". Każdą z tych spraw prokuratura umarzała, legalizując w ten sposób ewidentne przestępstwa. Po tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza to podejście się zmieniło. Zdano sobie bowiem sprawę, że istnieje bezpośredni związek między powszechną w naszym kraju agresją symboliczną (słowną) a zabójstwami.

Dotychczas kierowana przez Zbigniewa Ziobrę prokuratura legalizowała postanowieniami o umorzeniach ewidentne przestępstwa popełniane przez radykalnych prawicowców, którzy albo znaleźli sobie miejsce w PiS, albo funkcjonują poza nim w środowisku tzw. narodowców. Chodzi o legalizację wezwań do fizycznego atakowania przeciwników politycznych lub kierowania pod ich adresem gróźb karalnych i uznanie przez organy powołane do ścigania przestępstw, że groźby te mieszczą się w granicach dopuszczalnej debaty publicznej.

Ogolić na łyso

Przekonała się o tym gdańska posłanka PO Agnieszka Pomaska, która podczas jednej z debat sejmowych podarła stojąc na trybunie projekt uchwały autorstwa PiS. W odpowiedzi gdańska radna PiS pani Anna Kołakowska napisała na Facebooku, że należy "złapać to coś i ogolić na łyso". Polityczni koledzy Pomaskiej złożyli natomiast do prokuratury doniesienie o popełnieniu przez autorkę wpisu przestępstwa z art. 255 Kodeksu karnego, który penalizuje publiczne wezwania do popełnienia przestępstwa. Prokuratura sprawę umorzyła z powodu braku znamion czynu zabronionego. Radna Kołakowska zeznała, że nie wzywała do tego, by posłance coś złego zrobić, ale "wyrażała dezaprobatę w odniesieniu do formy jej wystąpienia poselskiego". Prokuratura dała jej wiarę i w uzasadnieniu umorzenia podała, że posłanka nie została znieważona, lecz oceniona negatywnie i pogardliwie, co należy do katalogu dopuszczalnej krytyki. Dopiero kiedy Pomaska wytoczyła radnej Kołakowskiej sprawę cywilną o naruszenie dóbr osobistych, to ją wygrała.

Anna Kołakowska: ogolić na łyso / Źródło: tvn24, facebook

Na szubienicę

Można przytoczyć dobre racje za tym, by ścigać karnie narodowców, którzy w 2017 roku powiesili na szubienicach portrety europosłów PO, można przytoczyć też dobre racje przeciw temu (śledztwo nadal się toczy, i to "w sprawie", a nie przeciw komuś). Ale do ich akcji odniósł się z entuzjazmem radny PiS Karol Wyszyński, który w internecie zachęcał: "Dostawić szubienice i powiesić całe PO", co jest karalnym wezwaniem do popełnienia przestępstwa. Prokuratura stwierdziła w decyzji o umorzeniu, że ten wpis to niekaralna "manifestacja poglądów politycznych".

Posłowie na szubienicę / Źródło: tvn24

Eks-ksiądz Jacek Międlar został skazany za spalenie kukły Żyda. Oczywistość i spektakularność przestępstwa była taka, że nie oskarżyć się go nie dało. Ale tam, gdzie przestępstwo jest równie oczywiste, ale mniej spektakularne, bo nie daje się zilustrować obrazkiem, prokuratura traktuje pana Międlara wyrozumiale. Gdy z okazji internetowej dyskusji o rocznicy mordu w Jedwabnem zwrócił się do Żydów: "nasi przodkowie narażali się na śmierć, żeby ratować wasze koszerne tyłki, na polskiej, bohaterskiej krwi wyrósł kąkol taki jak wy", to choć ta wypowiedź nosi wszelkie znamiona czynu zabronionego polegającego na znieważaniu grupy osób z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej lub rasowej, prokuratura uznała, że chodziło jedynie o "wyrażenie dezaprobaty" wobec poglądów wyrażonych w artykule, z którym pan Międlar polemizował.

Statystyki prokuratury

Do ukraińskich cyngli

Prokuratura umorzyła też postępowanie przeciw mieszkańcowi Poznania, który groził wiceprezydentowi tego miasta, że "wynajmie ukraińskich cyngli", bo "praca z tłumikiem przy uchu jest dużo efektywniejsza". Umorzenie uzasadniano tym, że sytuacja materialna sprawcy wskazywała na to, iż nie stać go na wynajęcie zabójcy. Owszem, groźba jest karalna tylko wtedy, gdy "wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona", ale przecież zagrożony wiceprezydent nie miał wiedzy o sytuacji materialnej grożącego i miał wszelkie podstawy do obaw. Prokurator zatem wbrew duchowi i literze przepisu kodeksowego postępowanie umorzył, bo tak chciał lub też tak mu kazała góra.

Rozwiązanie problemu opisywanych wyżej sytuacji zależy w największej mierze od tych, którzy sprawują władzę wykonawczą, a zatem dysponują organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości: policją i prokuraturą. Dlatego z uznaniem należy odnotować aktywność policji, która po zabójstwie Pawła Adamowicza dokonała kilkunastu zatrzymań osób, które w mediach społecznościowych lub poprzez powiadomienia telefoniczne pochwalały zabójstwa polityków lub wzywały do ich dokonania. Niektórym z nich postawiono zarzuty. Także minister Ziobro zapowiedział, że oddelegowuje 105 prokuratorów do "walki z hejtem".

By nie była to zmiana krótkotrwała, ale głęboka i konsekwentna, potrzebne są działania polityczne. Mogłaby przyczynić się do tego przyjęta przez wszystkie siły w Sejmie uchwała, która wzywałaby służby i prokuraturę do wpisania przestępstw z art. 255 Kodeksu karnego, wtedy gdy chodzi o wezwania do zastosowania przemocy fizycznej i aktów terroru, na listę priorytetów.

Potrzebna byłaby także zmiana w prawie karnym. Czynni politycy narażeni na tzw. hejt łączący się z groźbami to zazwyczaj funkcjonariusze publiczni w kodeksowym rozumieniu: prezydenci, burmistrzowie, parlamentarzyści, radni. Obecnie Kodeks karny penalizuje groźby wobec nich i są one ścigane z urzędu, ale tylko wtedy, kiedy celem groźby jest wpłyniecie na działania funkcjonariusza w danej sprawie. Groźby karalne skierowane wobec kogokolwiek, także funkcjonariusza publicznego, jeżeli nie wiążą się z zakresem jego działań, ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Jeżeli pokrzywdzony nie złoży takiego wniosku, to policja i prokuratura nie zadziałają. Po zabójstwie prezydenta Adamowicza w paru przypadkach było tak, że policja wykrywała w mediach społecznościowych groźbę karalną wobec prezydenta miasta, informowała pokrzywdzonego o tym fakcie i dopiero po złożeniu przez niego wniosku o ściganie sprawcy podejmowała działania dochodzeniowo-śledcze. Warto by zmienić ten stan rzeczy i wprowadzić przepis o ściganiu z urzędu przestępstwa gróźb karalnych pod adresem funkcjonariuszy publicznych.

Przy priorytetowym potraktowaniu przestępstwa wzywania do zastosowania przemocy fizycznej wobec funkcjonariuszy publicznych oraz ścigania z urzędu kierowania gróźb karalnych pod ich adresem ilość i natężenie najbardziej agresywnego hejtu w mediach społecznościowych na pewno by spadła. Perspektywa zatrzymania przez policję, a później znalezienia się w Centralnym Rejestrze Skazanych do przyjemnych nie należy. Wzajemnego szacunku od tego nie przybędzie, ale lepiej mniej, ale lepiej.

Odtwarzaj Szczecin, Białystok, Katowice, Lublin. Wiece przeciwko przemocy w całej Polsce po śmierci prezydenta Gdańska / Wideo: tvn24

Mowa nienawiści a polityczne inwektywy

Zgoła innym zagadnieniem jest natomiast w życiu politycznym "mowa nienawiści", najpowszechniej wskazywana, pośrednia współsprawczyni tragedii, jaką jest śmierć Pawła Adamowicza. Kilkudziesięciu znanych, szalenie zróżnicowanych ideowo publicystów, których można uznać za przykłady powściągliwości w sporach politycznych, wystosowało apel, żeby "mowie nienawiści" wydać walkę nie poprzez moralne potępienia, ale na drodze prawnej:

"Uważamy za konieczne, wzorem innych krajów europejskich, przyjęcie ustawy zapobiegającej i penalizującej mowę nienawiści w przestrzeni publicznej (...) Miejscem prac nad takim prawem jest Sejm, to tam kształtujemy ustrój Rzeczpospolitej. I to tam powinno być opracowane nowe prawo – "lex Adamowicz", w nadzwyczajnej komisji, bez liczebnej przewagi rządzących, łączącej wszystkie siły polityczne" – napisali.

Odtwarzaj Mowa nienawiści i czynów. Do czego może doprowadzić, jak ją wyeliminować / Wideo: tvn24

Jest z tym postulatem kłopot, bo jego urzeczywistnienie nie uzdrowiłoby w żaden sposób życia politycznego, ale bardzo mu zaszkodziło – doszłoby do kryminalizacji polityki jako takiej. Autorzy i sygnatariusze tego motywowanego szlachetnymi intencjami apelu uznali zapewne, że istniejący w Kodeksie karnym art. 257 penalizujący "mowę nienawiści", skierowany przeciwko każdemu, "kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości", nie wystarcza i chcieliby rozszerzyć katalog osób i grup objętych ochroną karną o charakterystykę związaną z poglądami i przynależnością polityczną.

Wiąże się z tym jednak bardzo poważny problem: nigdzie w innych krajach katalog ten nie obejmuje sfery politycznej, a są po temu dobre racje. Znieważanie jest pojęciem szerokim: obejmuje okazywanie pogardy, dezawuowanie, wyszydzanie, poniżanie, wyśmiewanie. Odkąd istnieje polityka, czyli walka o władzę, jednym z narzędzi politycznego działania jest właśnie ośmieszanie, okazywanie niechęci i/lub pogardy, poniżanie i wyszydzanie rywali lub przeciwników politycznych. Bez tego trudno sobie wyobrazić politykę. Różne kultury polityczne różnią się nie tym, czy tego rodzaju narzędzie jest stosowane – stosowane jest wszędzie i zawsze – ale tym, jakie formy tego rodzaju agresji symbolicznej są powszechnie akceptowane i używane, a jakie potępiane i odrzucane.

Definicja mowy nienawiści / Źródło: Fundacja Humanity in Action Polska

Żeby uzmysłowić na przykładzie, o co chodzi, porównajmy trzy stwierdzenia:

- Żydzi/Arabowie/Ukraińcy* to szkodnicy i pasożyty;

- protestanci/katolicy/prawosławni* to szkodnicy i pasożyty;

- narodowcy/prawicowcy/ lewacy/liberałowie/konserwatyście/PO-wcy/PiS-owcy* to szkodnicy i pasożyty;

* niepotrzebne skreślić

O ile dwa pierwsze stwierdzenia to klasyczna, penalizowana w prawie także polskim "mowa nienawiści", to stwierdzenie trzecie jest dość brutalną, ale jednak inwektywą polityczną, którą w polemikach stosują nie tylko polscy politycy. Gdyby takie stwierdzenia spenalizować, to nie tylko w Polsce, ale też w wielu krajach o dłuższej tradycji demokratycznej trzeba by przeprowadzać przedterminowe wybory, bo większość parlamentarzystów znalazłaby się za kratkami.

Przykładem na to, że słuszne wzburzenie po zabójstwie prezydenta Adamowicza nie zawsze idzie w parze z precyzją myślenia i zdrowym rozsądkiem, są dość powszechne ataki na prokuraturę za to, że wobec braku znamion czynu zabronionego umorzyła postępowanie przeciw Młodzieży Wszechpolskiej, która półtora roku temu wystawiła Pawłowi Adamowiczowi (oraz dwunastu innym prezydentom miast) "polityczny akt zgonu", bo zadeklarował gotowość przyjęcia w Gdańsku uchodźców.

Umorzenie to ma dowodzić tolerancji prokuratury pod wodzą Zbigniewa Ziobry wobec "mowy nienawiści". No dobrze, ale jaki czyn zabroniony popełniła Młodzież Wszechpolska? Nie sposób takiego znaleźć i nikt z krytyków prokuratury na niego nie wskazał, uznając, że bezzasadność umorzenia jest oczywistą oczywistością. A nie jest. Zresztą nawet gdyby "mowa nienawiści" z powodów politycznych była penalizowana, to symboliczne wystawienie "politycznego aktu zgonu" w żaden sposób nie podpada pod znieważanie osoby lub grupy.

Odtwarzaj Szefernaker o walce z mową nienawiści w internecie / Wideo: tvn24

Przemoc symboliczna, przemoc fizyczna

Postawmy realistyczną, unikającą moralizowania diagnozę polskiego życia politycznego; odpowiedzmy na pytanie, czy jest w sposób szczególny nacechowane przemocą: symboliczną i fizyczną.

Jeśli chodzi o przemoc fizyczną – to nie jest, nie jest ona jednym z regulatorów życia politycznego i narzędziem w walce o władzę. Polska nie przypomina Francji z okresu sprawy Dreyfusa, polski międzywojennej od zabójstwa prezydenta Narutowicza po 1939 rok, czy niemieckiej Republiki Weimarskiej.

Dwa zabójstwa popełnione z motywów politycznych (pracownika biura poselskiego PiS Marka Rosiaka przez Ryszarda Cybę w 2010 roku oraz prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przez Stefana W.) oraz udaremniony zamach terrorystyczny planowany w przez Brunona K. nie były w sposób organiczny związane z mechanizmami polskiego życia politycznego. Sprawcy nie mieli żadnych związków ze zorganizowanymi siłami politycznymi, oni i ich czyny zostali potępieni, aparat represji karnej nie okazał im żadnej tolerancji.

Inaczej rzecz się ma z przemocą symboliczną, przede wszystkim słowną.

Istnieje radykalna rozbieżność między relatywnym brakiem przemocy fizycznej w naszym życiu politycznym a nasyceniem debaty politycznej przemocą słowną, gdyż symboliczna agresja jest główną formą komunikacji partii politycznych między sobą i ze swymi zwolennikami.

Pozostaje pytanie o związek między powszechną przemocą symboliczną a tragicznymi, lecz rzadkimi przypadkami przemocy fizycznej. Zaangażowani w spór polityczny twierdzą, że taki związek istnieje i jest bezpośredni. W 2010 roku, po zabójstwie Marka Rosiaka pisowski kandydat na prezydenta Łodzi Witold Waszczykowski mówił dziennikarzom: "Musiało do tego prędzej czy później dojść. Zarzuty, że opozycja jest opozycją antysystemową, w domyśle niedemokratyczną, i że należy ją usunąć, zlikwidować, postawić przed trybunały, musiały do kogoś dotrzeć (...) Wszystkie poglądy są równe. Mamy prawo przekonywać argumentami naszych wyborców. Nie zabijajcie nas! Chcemy pracować dla dobra demokratycznej Polski".

Odtwarzaj 19.01.2019 | Kiedy kończy się krytyka, a zaczyna mowa nienawiści / Wideo: Maciej Knapik/Fakty TVN

Podobnie ten związek ujął w 2019 roku w wystąpieniu sejmowym przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, który stwierdził, że Pawła Adamowicza zabiła "obłąkana i zorganizowana nienawiść" - w czytelnym domyśle organizowana przez PiS.

Rzecz jednak nie jest taka prosta, bo nawet tam, gdzie w życiu politycznym agresji i przemocy symbolicznej jest jak na lekarstwo, dochodzi do zamachów i zabójstw polityków. W Niemczech wybory do Bundestagu w 1990 roku były tradycyjnie nudne jak flaki z olejem, ale doszło do zamachu na kandydata SPD na kanclerza, Oskara Lafontaine’a oraz chadeckiego ministra spraw wewnętrznych Wolfganga Schaeublego. Obaj przeżyli, choć Schaeuble został kaleką. Sprawcy byli chorzy psychicznie. Sprawczyni zamachu na Lafontaine’a została uznana za niepoczytalną i skierowana na przymusowe leczenie psychiatryczne; sprawca zamachu na Schaublego został uznany za poczytalnego i skazany. Definicja przestępstwa z nienawiści / Źródło: Fundacja Humanity in Action Polska

W 2003 roku została zamordowana w domu towarowym minister spraw zagranicznych Szwecji Anna Lindh; tu też choć sprawca był chory psychicznie, został uznany za poczytalnego i skazany. W 2016 roku posłanka do brytyjskiej Izby Gmin Joe Cox została zamordowana przez prawicowego ekstremistę, który nie ukrywał motywów politycznych. W żadnym z tych przypadków nie wysuwano na poważnie hipotezy, że jakaś "nienawiść" lub "atmosfera" mogła się choćby pośrednio przyczynić do zamachów.

Niemniej mocne stwierdzenie o braku jakiegokolwiek związku między powszechną w Polsce agresją symboliczną a zabójstwami także nie daje się utrzymać. Skoro obie strony politycznego sporu przedstawiają przeciwnika jako polityczne zło absolutne pozbawione moralnego prawa do zaistnienia we wspólnocie politycznej, to jednostkom pod jakimś względem zaburzonym, szukającym odwetu za prawdziwe lub wyimaginowane krzywdy oraz okazji do zaistnienia w przestrzeni publicznej łatwiej jest wybrać na ofiarę polityka którejś z tych stron. Dlatego problem istnieje i jest poważny, ale nie rozwiąże się go przez apele o powrót wzajemnego szacunku do życia publicznego.

Odtwarzaj Żona Pawła Adamowicza: nie mam w sercu nienawiści, mam ból i żal / Wideo: Fakty TVN

Jego rozwiązanie zależy od policji i prokuratury. Ważne jest to, że następuje na naszych oczach zmiana w polityce rozpoznawania i ścigania przestępstw polegających na wzywaniu do użycia przemocy fizycznej wobec czynnych polityków. Przeprowadzenia takich zmian w prawie i ich utrzymanie w działaniach organów ścigania wydaje mi się prawdopodobne. To strach osób zaangażowanych w politykę o zdrowie i życie swoich bliskich i własne. Po zamordowaniu Marka Rosiaka i Pawła Adamowicza okazuje się, że raz padło na jedną stronę sporu, a raz na drugą. Na kogo padnie następnym razem? Nie wiadomo. Może więc warto zrobić coś razem, by prawdopodobieństwo, że w ogóle na kogoś padnie, choć trochę zmniejszyć.

Komentarze po ataku na Pawła Adamowicza » Oglądaj "Zabójstwo prezydenta Gdańska stanie się cezurą w nowej historii Polski" / Wideo: tvn24 "Zabójstwo prezydenta Gdańska stanie się cezurą w nowej... Video: tvn24 "Zabójstwo prezydenta Gdańska stanie się cezurą w nowej...26.01 | Jeśli chcemy stworzyć coś stałego i dobrego, musimy zrobić to razem: kobiety i mężczyźni, absolutnie na równych prawach - mówił podczas sobotniej konwencji "Kobieta, Polska, Europa" szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Przedstawiając "wizję nowej Polski", nawiązał do tragicznej śmierci prezydenta Gdańska. Podkreślił, że "każdego dnia głośno będziemy nazywać kłamstwo kłamstwem, podłość podłością, a zbrodnię zbrodnią". Video: tvn24 "Zabójstwo prezydenta Gdańska stanie się cezurą w nowej...26.01 | Jeśli chcemy stworzyć coś stałego i dobrego, musimy zrobić to razem: kobiety i mężczyźni, absolutnie na równych prawach - mówił podczas sobotniej konwencji "Kobieta, Polska, Europa" szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Przedstawiając "wizję nowej Polski", nawiązał do tragicznej śmierci prezydenta Gdańska. Podkreślił, że "każdego dnia głośno będziemy nazywać kłamstwo kłamstwem, podłość podłością, a zbrodnię zbrodnią". zobacz więcej wideo »

"Zabójstwo prezydenta Gdańska stanie się cezurą w nowej... Neumann: obciążamy telewizję publiczną odpowiedzialnością za... Video: tvn24 Neumann: obciążamy telewizję publiczną odpowiedzialnością za...25.01 | Minister Ziobro nie jest zbyt chętny do tego, żeby te postępowania wznawiać - powiedział w piątek Sławomir Neumann, wracając do sprawy postępowań na wniosek osób pokrzywdzonych w wyniku incydentów związanych z mową nienawiści. Jak dodał, "widać wyraźnie jakiś rozdźwięk między premierem a ministrem sprawiedliwości". Szef klubu PO-KO komentował spotkanie przedstawicieli klubów i kół z premierem i ministrami. Podkreślił, że nie zakończyło się przełomem. Video: tvn24 Neumann: obciążamy telewizję publiczną odpowiedzialnością za...25.01 | Minister Ziobro nie jest zbyt chętny do tego, żeby te postępowania wznawiać - powiedział w piątek Sławomir Neumann, wracając do sprawy postępowań na wniosek osób pokrzywdzonych w wyniku incydentów związanych z mową nienawiści. Jak dodał, "widać wyraźnie jakiś rozdźwięk między premierem a ministrem sprawiedliwości". Szef klubu PO-KO komentował spotkanie przedstawicieli klubów i kół z premierem i ministrami. Podkreślił, że nie zakończyło się przełomem. zobacz więcej wideo »

Neumann: obciążamy telewizję publiczną odpowiedzialnością za... "Spotkanie nie zakończyło się ani przełomem ani niczym istotnym" Video: tvn24 "Spotkanie nie zakończyło się ani przełomem ani niczym...25.01 | Minister Ziobro nie jest zbyt chętny do tego, żeby te postępowania wznawiać - powiedział w piątek Sławomir Neumann, wracając do sprawy postępowań na wniosek osób pokrzywdzonych w wyniku incydentów związanych z mową nienawiści. Jak dodał, "widać wyraźnie jakiś rozdźwięk między premierem a ministrem sprawiedliwości". Szef klubu PO-KO komentował spotkanie przedstawicieli klubów i kół z premierem i ministrami. Podkreślił, że nie zakończyło się przełomem. Video: tvn24 "Spotkanie nie zakończyło się ani przełomem ani niczym...25.01 | Minister Ziobro nie jest zbyt chętny do tego, żeby te postępowania wznawiać - powiedział w piątek Sławomir Neumann, wracając do sprawy postępowań na wniosek osób pokrzywdzonych w wyniku incydentów związanych z mową nienawiści. Jak dodał, "widać wyraźnie jakiś rozdźwięk między premierem a ministrem sprawiedliwości". Szef klubu PO-KO komentował spotkanie przedstawicieli klubów i kół z premierem i ministrami. Podkreślił, że nie zakończyło się przełomem. zobacz więcej wideo »

"Spotkanie nie zakończyło się ani przełomem ani niczym istotnym" Neumann: widać wyraźnie rozdźwięk między premierem a ministrem... Video: tvn24 Neumann: widać wyraźnie rozdźwięk między premierem a...25.01 | Minister Ziobro nie jest zbyt chętny do tego, żeby te postępowania wznawiać - powiedział w piątek Sławomir Neumann, wracając do sprawy postępowań na wniosek osób pokrzywdzonych w wyniku incydentów związanych z mową nienawiści. Szef klubu PO-KO mówił w Sejmie o spotkaniu przedstawicieli klubów i kół z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrami zdrowia, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Podkreślił, że nie zakończyło się ono przełomem. Video: tvn24 Neumann: widać wyraźnie rozdźwięk między premierem a...25.01 | Minister Ziobro nie jest zbyt chętny do tego, żeby te postępowania wznawiać - powiedział w piątek Sławomir Neumann, wracając do sprawy postępowań na wniosek osób pokrzywdzonych w wyniku incydentów związanych z mową nienawiści. Szef klubu PO-KO mówił w Sejmie o spotkaniu przedstawicieli klubów i kół z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrami zdrowia, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Podkreślił, że nie zakończyło się ono przełomem. zobacz więcej wideo »

Neumann: widać wyraźnie rozdźwięk między premierem a ministrem... Bielan: politycznie PiS zachowało się odpowiednio Video: tvn24 Bielan: politycznie PiS zachowało się odpowiednio22.01 | Wicemarszałek Senatu Adam Bielan podkreślił, że PiS po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza politycznie zachowało się odpowiednio. Wskazał na decyzję dotyczącą wyznaczenia na komisarza w Gdańsku I zastępcy prezydenta miasta Aleksandry Dulkiewicz. Dodał, że PiS było pierwszym ugrupowaniem, które zapowiedziało, że nie wystawi kandydata w przedterminowych wyborach w Gdańsku. Video: tvn24 Bielan: politycznie PiS zachowało się odpowiednio22.01 | Wicemarszałek Senatu Adam Bielan podkreślił, że PiS po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza politycznie zachowało się odpowiednio. Wskazał na decyzję dotyczącą wyznaczenia na komisarza w Gdańsku I zastępcy prezydenta miasta Aleksandry Dulkiewicz. Dodał, że PiS było pierwszym ugrupowaniem, które zapowiedziało, że nie wystawi kandydata w przedterminowych wyborach w Gdańsku. zobacz więcej wideo »

Bielan: politycznie PiS zachowało się odpowiednio "Jeżeli pojawiały się oskarżenia, które nadają się na procesy,... Video: tvn24 "Jeżeli pojawiały się oskarżenia, które nadają się na...22.01 | Beata Mazurek jest rzecznikiem partii i jak lwica broni jej w momencie, kiedy jest ona bardzo mocno atakowana po tragedii w Gdańsku - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" wicemarszałek Senatu Adam Bielan, odnosząc się do wpisu rzeczniczki PiS w mediach społecznościowych. Beata Mazurek napisała między innymi, że politycy PiS "nie będą bierni na supozycje, kłamstwa i insynuacje". Video: tvn24 "Jeżeli pojawiały się oskarżenia, które nadają się na...22.01 | Beata Mazurek jest rzecznikiem partii i jak lwica broni jej w momencie, kiedy jest ona bardzo mocno atakowana po tragedii w Gdańsku - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" wicemarszałek Senatu Adam Bielan, odnosząc się do wpisu rzeczniczki PiS w mediach społecznościowych. Beata Mazurek napisała między innymi, że politycy PiS "nie będą bierni na supozycje, kłamstwa i insynuacje". zobacz więcej wideo »

"Jeżeli pojawiały się oskarżenia, które nadają się na procesy,... "Ponieważ został napiętnowany publicznie, to łatwiej było... Video: tvn24 "Ponieważ został napiętnowany publicznie, to łatwiej było...21.01 | Kazimierz Michał Ujazdowski powiedział w "Kropce nad i", że prezydent Gdańska "był przedmiotem nienawiści" w telewizji państwowej. - Paweł Adamowicz nie byłby przedmiotem agresji z kogokolwiek strony, gdyby nie strumień nienawiści, który się na niego lał. Dotyczy to nie tylko jego, bo różni politycy są przedmiotem nienawiści, ale tutaj ten kontekst jest bardzo jednoznaczny. Ponieważ został napiętnowany publicznie, to łatwiej było skierować przeciwko niemu agresję - mówił. Video: tvn24 "Ponieważ został napiętnowany publicznie, to łatwiej było...21.01 | Kazimierz Michał Ujazdowski powiedział w "Kropce nad i", że prezydent Gdańska "był przedmiotem nienawiści" w telewizji państwowej. - Paweł Adamowicz nie byłby przedmiotem agresji z kogokolwiek strony, gdyby nie strumień nienawiści, który się na niego lał. Dotyczy to nie tylko jego, bo różni politycy są przedmiotem nienawiści, ale tutaj ten kontekst jest bardzo jednoznaczny. Ponieważ został napiętnowany publicznie, to łatwiej było skierować przeciwko niemu agresję - mówił. zobacz więcej wideo »

"Ponieważ został napiętnowany publicznie, to łatwiej było... "Na pewno motywy były polityczne" Video: tvn24 "Na pewno motywy były polityczne"21.01 | W ocenie Ludwika Dorna, w przypadku Pawła Adamowicza możemy mówić o "zabójstwie politycznym". - Na pewno motywy były polityczne, chociaż ja ich nie wiążę w odróżnieniu od bardzo wielu komentatorów jakoś szczególnie z mową nienawiści. Nie sądzę, żeby to był mord z nienawiści. W każdym razie nie jest to jedyna hipoteza - powiedział. Video: tvn24 "Na pewno motywy były polityczne"21.01 | W ocenie Ludwika Dorna, w przypadku Pawła Adamowicza możemy mówić o "zabójstwie politycznym". - Na pewno motywy były polityczne, chociaż ja ich nie wiążę w odróżnieniu od bardzo wielu komentatorów jakoś szczególnie z mową nienawiści. Nie sądzę, żeby to był mord z nienawiści. W każdym razie nie jest to jedyna hipoteza - powiedział. zobacz więcej wideo »

"Na pewno motywy były polityczne" "Myślę, że część polityków może zrewidować swoją postawę" Video: tvn24 "Myślę, że część polityków może zrewidować swoją postawę"21.01 | - Myślę, że część polityków może zrewidować swoją postawę. Wierzę w to, że takie nadzwyczajne wydarzenia ludzi odmieniają - powiedział europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski odnosząc się do problemu mowy nienawiści w Polsce i zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Dodał jednak, że raczej nie będzie to dotyczyło grupy polityków "z pierwszego planu" sceny politycznej. Video: tvn24 "Myślę, że część polityków może zrewidować swoją postawę"21.01 | - Myślę, że część polityków może zrewidować swoją postawę. Wierzę w to, że takie nadzwyczajne wydarzenia ludzi odmieniają - powiedział europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski odnosząc się do problemu mowy nienawiści w Polsce i zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Dodał jednak, że raczej nie będzie to dotyczyło grupy polityków "z pierwszego planu" sceny politycznej. zobacz więcej wideo »

"Myślę, że część polityków może zrewidować swoją postawę" "Jeżeli hejterzy będą mieli perspektywę spotkania z... Video: tvn24 "Jeżeli hejterzy będą mieli perspektywę spotkania z...21.01 | Nie spodziewałbym się jakiegoś wielkiego przełomu jeśli chodzi o agresję słowną, natomiast niewątpliwie parę rzeczy można zrobić. Bardzo dobrze odbieram działania policji po zabójstwie Pawła Adamowicza - powiedział w "Kropce nad i" były minister spraw wewnętrznych i były marszałek Sejmu Ludwik Dorn. Video: tvn24 "Jeżeli hejterzy będą mieli perspektywę spotkania z...21.01 | Nie spodziewałbym się jakiegoś wielkiego przełomu jeśli chodzi o agresję słowną, natomiast niewątpliwie parę rzeczy można zrobić. Bardzo dobrze odbieram działania policji po zabójstwie Pawła Adamowicza - powiedział w "Kropce nad i" były minister spraw wewnętrznych i były marszałek Sejmu Ludwik Dorn. zobacz więcej wideo »

"Jeżeli hejterzy będą mieli perspektywę spotkania z... Na polecenie prokuratury zatrzymano szefa ochrony finału WOŚP... Video: tvn24 Na polecenie prokuratury zatrzymano szefa ochrony finału...21.01 | Na polecenie prokuratury został zatrzymany szef ochrony imprezy WOŚP z 13 stycznia w Gdańsku; wprowadził policję w błąd, że zabójca prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Stefan W. posługiwał się plakietką "Media" - poinformowała w poniedziałek Prokuratura Krajowa. Video: tvn24 Na polecenie prokuratury zatrzymano szefa ochrony finału...21.01 | Na polecenie prokuratury został zatrzymany szef ochrony imprezy WOŚP z 13 stycznia w Gdańsku; wprowadził policję w błąd, że zabójca prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Stefan W. posługiwał się plakietką "Media" - poinformowała w poniedziałek Prokuratura Krajowa. zobacz więcej wideo »

Na polecenie prokuratury zatrzymano szefa ochrony finału WOŚP... Rybicki: za odbudowę wspólnoty odpowiedzialne jest państwo Video: tvn24 Rybicki: za odbudowę wspólnoty odpowiedzialne jest państwo21.02 | O Gdańsku prezydent Adamowicz mówił przede wszystkim jak o wspólnocie. Lokalnej małej ojczyźnie. O wspólnocie narodowej i jej odbudowie w programie Rozmowa Piaseckiego mówił dziś senator PO Sławomir Rybicki. Podkreślał, że najlepsze do tego narzędzia ma po swojej stronie obóz rządzący. Video: tvn24 Rybicki: za odbudowę wspólnoty odpowiedzialne jest państwo21.02 | O Gdańsku prezydent Adamowicz mówił przede wszystkim jak o wspólnocie. Lokalnej małej ojczyźnie. O wspólnocie narodowej i jej odbudowie w programie Rozmowa Piaseckiego mówił dziś senator PO Sławomir Rybicki. Podkreślał, że najlepsze do tego narzędzia ma po swojej stronie obóz rządzący. zobacz więcej wideo »

Rybicki: za odbudowę wspólnoty odpowiedzialne jest państwo Rybicki: odpowiedzialność za ściganie wszelkich przejawów... Video: tvn24 Rybicki: odpowiedzialność za ściganie wszelkich przejawów...21.01 | Bardzo bym chciał, aby język debaty publicznej, mowa nienawiści, przestały funkcjonować, aby były tępione z całą mocą państwa, ale jestem bardzo umiarkowanym optymistą - podkreślił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Sławomir Rybicki, przyjaciel Pawła Adamowicza i senator PO. Jak przyznał, "odpowiedzialność za ściganie wszelkich przejawów nienawiści leży po stronie państwa". - Myślę, że państwo w tej sprawie ma bardzo wiele do poprawienia - dodał. Video: tvn24 Rybicki: odpowiedzialność za ściganie wszelkich przejawów...21.01 | Bardzo bym chciał, aby język debaty publicznej, mowa nienawiści, przestały funkcjonować, aby były tępione z całą mocą państwa, ale jestem bardzo umiarkowanym optymistą - podkreślił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Sławomir Rybicki, przyjaciel Pawła Adamowicza i senator PO. Jak przyznał, "odpowiedzialność za ściganie wszelkich przejawów nienawiści leży po stronie państwa". - Myślę, że państwo w tej sprawie ma bardzo wiele do poprawienia - dodał. zobacz więcej wideo »

Rybicki: odpowiedzialność za ściganie wszelkich przejawów... Komentarze w USA po zamachu na Pawła Adamowicza Video: tvn24 Komentarze w USA po zamachu na Pawła Adamowicza20.01| "Polska płacze","niestrudzony prezydent", "jego zabójstwo odkryło głębokie podziały" - tak zagraniczne media, wspominając Pawła Adamowicza, opisywały w sobotę uroczystości pogrzebowe zamordowanego prezydenta Gdańska. W komentarzach dziennikarze wskazują, że Polska jest głęboko podzielona. Podkreślają, że podczas mszy potępiano przejawy nienawiści i przemocy. Video: tvn24 Komentarze w USA po zamachu na Pawła Adamowicza20.01| "Polska płacze","niestrudzony prezydent", "jego zabójstwo odkryło głębokie podziały" - tak zagraniczne media, wspominając Pawła Adamowicza, opisywały w sobotę uroczystości pogrzebowe zamordowanego prezydenta Gdańska. W komentarzach dziennikarze wskazują, że Polska jest głęboko podzielona. Podkreślają, że podczas mszy potępiano przejawy nienawiści i przemocy. zobacz więcej wideo »

Komentarze w USA po zamachu na Pawła Adamowicza "Ważny dzień, żebyśmy wyciągnęli lekcję" Video: tvn24 "Ważny dzień, żebyśmy wyciągnęli lekcję"20.01 | Cechy pojednania i zgody są kluczowe dla rozwoju całego naszego narodu, do wykorzystania szans, o które walczyli ojcowie naszej niepodległości, o które walczył Wincenty Witos - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 145. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Video: tvn24 "Ważny dzień, żebyśmy wyciągnęli lekcję"20.01 | Cechy pojednania i zgody są kluczowe dla rozwoju całego naszego narodu, do wykorzystania szans, o które walczyli ojcowie naszej niepodległości, o które walczył Wincenty Witos - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 145. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. zobacz więcej wideo »

"Ważny dzień, żebyśmy wyciągnęli lekcję" "Bądźmy ludźmi, którzy nie tylko mówią, ale też rozmawiają" Video: tvn24 "Bądźmy ludźmi, którzy nie tylko mówią, ale też rozmawiają"20.01 | Uczyńmy nasze życie publiczne lepszym, a debatę publiczną uczyńmy spokojniejszą, mądrzejszą i pełną należytego szacunku do siebie nawzajem - apelował w niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 145. rocznicy urodzin Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Video: tvn24 "Bądźmy ludźmi, którzy nie tylko mówią, ale też rozmawiają"20.01 | Uczyńmy nasze życie publiczne lepszym, a debatę publiczną uczyńmy spokojniejszą, mądrzejszą i pełną należytego szacunku do siebie nawzajem - apelował w niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 145. rocznicy urodzin Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. zobacz więcej wideo »

"Bądźmy ludźmi, którzy nie tylko mówią, ale też rozmawiają" Premier Morawiecki wzywa do uspokojenia debaty publicznej Video: tvn24 Premier Morawiecki wzywa do uspokojenia debaty publicznej20.01 | Uczyńmy nasze życie publiczne lepszym, a debatę publiczną uczyńmy spokojniejszą, mądrzejszą i pełną należytego szacunku do siebie nawzajem - apelował w niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 145. rocznicy urodzin Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Video: tvn24 Premier Morawiecki wzywa do uspokojenia debaty publicznej20.01 | Uczyńmy nasze życie publiczne lepszym, a debatę publiczną uczyńmy spokojniejszą, mądrzejszą i pełną należytego szacunku do siebie nawzajem - apelował w niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 145. rocznicy urodzin Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. zobacz więcej wideo »

Premier Morawiecki wzywa do uspokojenia debaty publicznej Jacek Merkel wspomina Pawła Adamowicza Video: tvn24 Jacek Merkel wspomina Pawła Adamowicza20. 01 | Przypadki mowy nienawiści komentował we "Wstajesz i weekend" w TVN24 przyjaciel Pawła Adamowicza, Jacek Merkel. - Jeżeli pozwolimy, żeby nienawiść zaczęła nami rządzić, to jesteśmy na najlepszej drodze do rzeczy tragicznych - mówił. Video: tvn24 Jacek Merkel wspomina Pawła Adamowicza20. 01 | Przypadki mowy nienawiści komentował we "Wstajesz i weekend" w TVN24 przyjaciel Pawła Adamowicza, Jacek Merkel. - Jeżeli pozwolimy, żeby nienawiść zaczęła nami rządzić, to jesteśmy na najlepszej drodze do rzeczy tragicznych - mówił. zobacz więcej wideo »

Jacek Merkel wspomina Pawła Adamowicza Jacek Merkel: Traktujmy to jako alarm, żeby się zreflektować Video: tvn24 Jacek Merkel: Traktujmy to jako alarm, żeby się zreflektować20. 01 | - Jeżeli pozwolimy, żeby nienawiść zaczęła nami rządzić, to jesteśmy na najlepszej drodze do rzeczy tragicznych - ocenił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 przyjaciel Pawła Adamowicza, Jacek Merkel. Nawiązał do apelu dominikanina, ojca Ludwika Wiśniewskiego, który podczas sobotniego pogrzebu Pawła Adamowicza mówił, że "trzeba walczyć z nienawiścią". Video: tvn24 Jacek Merkel: Traktujmy to jako alarm, żeby się zreflektować20. 01 | - Jeżeli pozwolimy, żeby nienawiść zaczęła nami rządzić, to jesteśmy na najlepszej drodze do rzeczy tragicznych - ocenił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 przyjaciel Pawła Adamowicza, Jacek Merkel. Nawiązał do apelu dominikanina, ojca Ludwika Wiśniewskiego, który podczas sobotniego pogrzebu Pawła Adamowicza mówił, że "trzeba walczyć z nienawiścią". zobacz więcej wideo »

Jacek Merkel: Traktujmy to jako alarm, żeby się zreflektować Sławomir Rybicki wspomina Pawła Adamowicza: straciłem... Video: tvn24 Sławomir Rybicki wspomina Pawła Adamowicza: straciłem...19.01 | - Straciłem i tracę przyjaciela, którego znam od blisko 40 lat, z którym spędziłem w swoim życiu bardzo ważne fragmenty istotne z punktu widzenia naszych doznań, ale też kształtowania się naszych osobowości, naszej politycznej identyfikacji - tak Pawła Adamowicza wspominał w TVN24 jego przyjaciel Sławomir Rybicki. - Był otwartym tolerancyjnym człowiekiem, który zawsze wtedy, kiedy trzeba było bronić zasad i wartości pokazywał swoją odwagę i roztropność - dodał. Video: tvn24 Sławomir Rybicki wspomina Pawła Adamowicza: straciłem...19.01 | - Straciłem i tracę przyjaciela, którego znam od blisko 40 lat, z którym spędziłem w swoim życiu bardzo ważne fragmenty istotne z punktu widzenia naszych doznań, ale też kształtowania się naszych osobowości, naszej politycznej identyfikacji - tak Pawła Adamowicza wspominał w TVN24 jego przyjaciel Sławomir Rybicki. - Był otwartym tolerancyjnym człowiekiem, który zawsze wtedy, kiedy trzeba było bronić zasad i wartości pokazywał swoją odwagę i roztropność - dodał. zobacz więcej wideo »

Sławomir Rybicki wspomina Pawła Adamowicza: straciłem...