To nie jest gwałtowna śmierć. Nic spektakularnego. Pełzną bezbronne, aż opadną z sił. Rozpływają się. Lodowe olbrzymy, niosące w sobie historię sprzed tysięcy, czasem ponad miliona lat, znikają. To nieuchronne, robiły tak już wcześniej. Ale teraz człowiek przykłada do tego rękę. My im to robimy. I sobie.

Kiedy śnieg przykrywa równinę, granica między ziemią a niebem bywa niewyraźna. Widoczne daleko szczyty, leżące na granicy regionów Sudurland i Vesturland, stapiają się w jedność z zaspami rzeźbionymi przez wiatr.

Dech zapiera ta przestrzeń.



W miesiącach letnich równina staje się rdzawo-szara. Przebija się przez nią tylko błękitny strumień. Gdzieniegdzie odważnie rosną mech i porosty. Ale to wyjątki na tej żwirowej morenie. Lodowiec, niespiesznie wędrując dalej, zostawił po sobie kamienie i krajobraz właściwie paradoksalny. Jak nie z tej ziemi, można się poczuć, rozglądając się wokół. Może Księżyc, albo i dalej, Mars. A jednak to u nas.



Najbliższe miasteczko, Kalmanstunga, leży 30 kilometrów stąd.



Oto Borgarfjordur, fiord w zachodniej Islandii.



- Nazywają mnie Ok – przerywając rządzącą tu ciszę, mówi chrapliwy głos jakby zza światów. Wrażenie słuszne, bo Ok jest martwy.



Okjokull ("Ok" dla znajomych, głównie okolicznych hodowców owiec i kóz) na wulkanie Ok ma około 700 lat. To niewiele. Ogromne lądolody Antarktydy Wschodniej zawierają lód nawet sprzed ponad 1,2 miliona lat. Tyle że młodziak Okjokull jest martwy. Dostojny tytuł lodowca stracił w 2014 roku. Odebrał mu go glacjolog z Islandzkiego Instytutu Meteorologicznego Oddur Sigurdsson.



Naukowiec fotografuje islandzkie lodowce od 50 lat. Ma co robić, bo zajmują one ponad 10 procent powierzchni wyspy, jest ich około 300.

Nie Ok

W 2003 roku Sigurdsson zauważył, że Okjokull zmaga się z problemem, jaki dotyka śnieżne olbrzymy jemu podobne na całym świecie. Śnieg topnieje, zanim na dobre zadomowi się na lodowcu. Ponad 10 lat później, w 2014 roku, naukowiec, zaalarmowany wyjątkowo małą grubością lodowej pokrywy, postanowił sprawdzić na miejscu, jak radzi sobie Ok.



Ok na fiordzie w zachodniej Islandii / Źródło: Rice University

Nie poruszał się – wspominał później w islandzkiej telewizji glacjolog. - Nie był już wystarczająco gęsty, żeby pozostać przy życiu.



700-letni Okjokull przestał być lodowcem w 2014 roku / Źródło: Googe Maps



- Lodowiec to masa lodu położona na lądzie, powstała z kumulowanych corocznie opadów śniegu i znajdująca się w stałym, zazwyczaj powolnym, ruchu. Płynięcie masy lodowej spowodowane jest siłą grawitacji – wyjaśnia profesor dr hab. Jacek Jania z Uniwersytetu Śląskiego, geomorfolog oraz badacz lodowców i środowiska obszarów polarnych. - W terminologii glacjologicznej funkcjonuje pojęcie martwego lodu. To taki lód lodowcowy, który nie wykazuje ruchu. Nie jest zasilany nowym śniegiem i ma za małą masę, by płynąć, pełznąć po nachylonym dnie – wyjaśnia śmierć Okjokulla glacjolog. - Oczywiście ostateczna śmierć lodowca następuje wtedy, gdy stopnieje on zupełnie.



W wyprawie obwieszczającej śmierć Okjokulla towarzyszyła Sigurdssonowi islandzka telewizja. Teraz opowiada o tamtym odkryciu w filmie amerykańskich antropologów z Uniwersytetu Rice'a w Houston.



Cymene Howe i Dominic Boyer wyprodukowali w 2018 roku dokument "Not Ok" opowiadający o Okjokullu. Obraz powstał przy okazji projektu Howe, która bada wpływ zmian klimatu na kulturę. Premiera odbyła się w sierpniu zeszłego roku w stolicy Islandii. Narratorem opowieści jest przemawiający już zza światów lodowiec Ok. Głosu użyczył mu były burmistrz Rejkiawiku Jon Gnarr.



- Chcieliśmy pokazać, co Islandczycy czują w związku z tym, że Ok przestał być lodowcem – mówi w rozmowie z Magazynem TVN24 dr Dominic Boyer. - Spotkaliśmy się z naukowcami, rolnikami, artystami, również z byłą minister środowiska Bjort Olafsdottir.



- Plan był taki: opowiedzieć małą historię – dodaje Howe. - Wiele z tego, co się słyszy o zmianach klimatycznych, to duże liczby, odległe, ogromne lody Antarktyki. Więc my wybraliśmy coś bliższego.



Chociaż Ok był jednym z najmniejszych islandzkich lodowców, leżącym poza listą najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc, fakt, że stał się już tylko martwym lodem, bohaterowie dokumentu postrzegają jako znak ostrzegawczy i zwiastun tego, co dopiero ma nadejść.



Bo lodowce topnieją coraz szybciej.



- Topnienie lodowców jest czymś naturalnym na całym świecie, może z wyjątkiem Antarktydy Wschodniej, której bardzo surowy klimat na to nie pozwala – podkreśla profesor Jania. - Natomiast współczesne ocieplanie klimatu wzmaga proces topnienia.

Ponadto – dodaje glacjolog - duże lodowce, które dopływają do morza, tracą masę także z powodu odłamywania się gór lodowych. Ten spektakularny proces nazywany jest cieleniem się lodowców.

Preludium z kamieni, lodowa koda

W opowieściach bohaterów filmu "Not Ok" można dostrzec, że to, co wielkimi słowami określa się jako dbałość o kulturowe dziedzictwo i część tożsamości Islandii, na co dzień objawia się wzruszającą czułością, czasem nostalgią, z jaką traktuje się naturę, nie tylko dającą człowiekowi wymierne korzyści.



Palla od martwego lodu Oka oddziela szarawa pustynia morenowego żwiru i głazów narzutowych. Uwiecznia ją na obrazach i przy dźwiękach zbudowanych przez siebie cymbałów, w których struny zastępują kamienie.



Hulda ma z okien kuchni widok na Okjokull. Zapytana, co sądzi o postępujących zmianach klimatycznych, przywołuje wspomnienie z czasów dzieciństwa. Jeszcze w latach 90., kiedy w zimowych miesiącach wyprawiała się z rodziną do miasta, jeździła na skróty przez zamarznięte jezioro. Grubość lodu bezpiecznie wytrzymywała ciężar samochodów.



- Nie robimy tego od ponad 20 lat – mówi Hulda. - Lód nie bywa tu już tak gruby, żeby to było bezpieczne. I to jest widoczna zmiana, mówi się o tym. Ale ludzie nie chcą słuchać. Nie słyszą.



W czasie pracy nad dokumentem Howe i Boyer uznali, że martwy Okjokull zasługuje na upamiętnienie.



- Zaczęliśmy się zastanawiać, jaki będzie najlepszy sposób, żeby uczcić pamięć tego lodowca. Przy okazji rozmów do filmu pojawił się pomysł, żeby stworzyć tablicę pamiątkową – mówi dr Boyer.



- Zaznaczając w jakiś sposób to, że Ok przestał istnieć jako lodowiec, mamy nadzieję zwrócić uwagę na problem topnienia lodowców – dodaje dr Howe. - Te bryły lodu są największym rezerwuarem słodkiej wody na Ziemi i mają w sobie zamrożoną historię przemian atmosfery. Często mają też znaczenie kulturowe i lokalnie są pełne znaczeń.



Rok po premierze "Not Ok", 18 sierpnia, na stoku wulkanu Ok zebrała się grupa naukowców i przedstawicieli władz. Obecni byli między innymi premier Islandii Katrin Jakobsdottir, minister środowiska Gudmundur Ingi Gudbrandsson i była irlandzka prezydent Mary Robinson. Zgromadzeni uczestniczyli w ceremonii pożegnania lodowca Okjokull.



Pożegnanie Oka odbyło się rok po premierze filmu "Not Ok" / Fot. Rice University

W uroczystości uczestniczyło około 100 osób / Fot. Rice University

W czasie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową / Fot. Rice University

Martwy Okjokull na wulkanie Ok / Fot. Rice University

- Oto patrzymy na konsekwencje kryzysu klimatycznego. Nie mamy czasu do stracenia – powiedziała Jakobsdottir, otwierając uroczystość.



Po wystąpieniu premier Islandii odsłonięto tablicę pamiątkową.



To pierwszy na świecie pomnik poświęcony lodowcowi, który straciliśmy z powodu zmian klimatycznych – twierdzi dr Cymene Howe.



Na tablicy umieszczono słowa islandzkiego pisarza Andri Snaera Magnasona w wersji islandzkiej i angielskiej, skierowane do przyszłych pokoleń.



"Ok jest pierwszym islandzkim lodowcem, który utracił status lodowca. W ciągu następnych 200 lat prawdopodobnie wszystkie nasze główne lodowce będą podążać tą samą drogą. Ten pomnik ma potwierdzić, że wiemy, co się dzieje i co należy zrobić. Tylko ty wiesz, czy to zrobiliśmy".



"Ok jest pierwszym islandzkim lodowcem, który utracił status lodowca" / Źródło: Rice University

Pod napisem widnieje data i aktualne stężenie dwutlenku węgla w atmosferze: 415 ppm.



W połowie maja naukowcy z Obserwatorium Mauna Loa na Hawajach poinformowali, że poziom dwutlenku węgla w atmosferze wynosi 415,16 ppm (ang. jednostka ppm parts per million, stosowana przy wyrażaniu stężeń, oznacza liczbę gramów jednej substancji w milionie gramów lub mililitrów drugiej substancji). Nigdy, odkąd prowadzono pomiary, nie zanotowano tak wysokiego wskaźnika. Dla porównania – w 1910 roku stężenie CO2 w atmosferze wynosiło 300 ppm. Emisję dwutlenku węgla uważa się za główną przyczynę globalnego ocieplenia.

Grunt pod nogami

W innej lodowej krainie, bardziej bezlitosnej, wietrznej i suchej, noc polarna bezkompromisowo dyktuje warunki. Antarktyda wygląda i zachowuje się, jakby była strażniczką prostego faktu: że nie jesteśmy tej planety właścicielami.



21 sierpnia 2019 roku temperatura w centrum kontynentu wynosiła minus 49 stopni Celsjusza, na zachodnim wybrzeżu – minus 13. Właśnie na zachodnim wybrzeżu kontynentu, w zatoce Pine Island nad Morzem Amundsena, zalega ogromne cielsko lodowca Thwaites. Uważany jest on za jedno z najbardziej niedostępnych miejsc na świecie. Niebezpieczny gigant, w przybliżeniu rozmiarów Florydy, dopuścił do siebie niewielu śmiałków. Według brytyjskiej Rady ds. Badań Środowiska Naturalnego tylko 28 osób postawiło na nim swoją stopę.



Dzielnie chroniony przed bezpośrednią obecnością człowieka nieprzyjaznymi temperaturami i smagającym do bólu wiatrem poddał się jednak broni, z którą trudno walczyć – efektowi cieplarnianemu.



Thwaites topnieje. Coraz szybciej i w bardziej skomplikowany sposób niż sądzono.



Na początku tego roku NASA ujawniła, że w ogromnym ciele lodowca, którego kurczenie już teraz odpowiada za około 4 procent globalnego wzrostu poziomu mórz, powstała wielka jama. Wgłębienie, usytuowane w dolnej części giganta, sięga 300 metrów. W tej przestrzeni mieściło się około 14 miliardów ton lodu. I większość zniknęła w zaledwie ostatnich trzech latach.



Usytuowanie dziury tylko pogarsza i tak trudną sytuację lodowca. Jako że powstała na spodzie olbrzyma, pozwala wodzie wedrzeć się między lodową masę a podłoże. A to powoduje, że Thwaites traci stabilność.



Podobnie jak jego sąsiad, potężny Pine Island, który ma powierzchnię ponad połowę większą niż Polska. Razem są częścią czegoś, co naukowcy obrazowo określają miękkim podbrzuszem Antarktydy. Lodowe giganty w tej części kontynentu dosłownie tracą grunt pod nogami.



Linia gruntowania Pine Island, czyli granica między miejscem, gdzie lodowiec podpiera się o dno morza i gdzie zaczyna się jego część pływająca, gwałtownie się cofa. Względnie ciepła woda podmywa półkę lodową coraz dalej i głębiej, od frontu i od spodu, przyspieszając jej rozpad.



I gdyby tego olbrzymowi było mało, to i na powierzchni źle się dzieje. Tempo przerzedzania lodu w centralnej części lodowca w latach 1995-2006 wzrosło czterokrotnie.



To proces samonapędzającego się niszczenia z każdej strony. Pine Island daje życie kolejnym górom lodowym, a sam umiera.



Thwaites i Pine Island na Antarktydzie / Źródło: tvn24

Na początku był lód

Obecnie 10 procent powierzchni lądu na Ziemi pokryte jest lodem: lodowcami, pokrywami lodowymi i lądolodem – ogromną pokrywą lodową o znacznej grubości. Gdyby stopił się cały ten lód, poziom morza podniósłby się o około 70 metrów.



- Lodowce są przede wszystkim stabilizatorem klimatu – wyjaśnia rolę śnieżnych gigantów profesor Jania. - Wielkie obszary lądu, jeśli są pokryte lodem, wytwarzają specyficzny chłodniejszy klimat regionalny, a w konsekwencji także globalny. Najprościej zademonstrować tę rolę na mniejszych przykładach, na przykład Lodowca Werenskiolda, który badamy na Spitsbergenie, lub lodowca Morteratsch w Szwajcarii – mówi glacjolog. - Intensywniejsze topnienie w kolejnych latach sprawia, że jęzor lodowcowy zmniejsza swój zasięg w dolinie. Zatem jasna powierzchnia lodu, która odbija promieniowanie słoneczne, zmniejsza się, a powiększa się obszar ciemniejszych skał. A one nagrzewają się mocno od promieni słonecznych. Klimat doliny ociepla się, co z kolei znów przyśpiesza topnienie lodowca.

Profesor Jania dodaje, że podobnie jest z lodowcami uchodzącymi do morza. Woda morska absorbuje około 90 procent promieniowania słonecznego, podczas gdy lodowiec zaledwie około 30 procent.

Arktyczne lodowce topnieją coraz szybciej / Źródło: Flickr (CC BY 1.0)

Poza rolą stabilizatorów klimatu lodowce pełnią też funkcję zbiorników wodnych. Przechowują około 69 procent słodkiej wody na świecie.



Jako taki rezerwuar są niezbędne dla milionów mieszkańców Peru, Chin, Pakistanu, Indii czy Nepalu. W suchym klimacie górskim lodowce służą jako okresowe zbiorniki wodne. Przechowują wodę z opadów w czasie zimnych miesięcy, a gdy nadchodzi lato, oddają ją. Topniejący lód spływa do rzek i strumieni, zapewniając wodę pitną.



Coraz szybsze topnienie lodowców na chwilę, co prawda, zwiększyłoby zasoby słodkiej wody, ale co zrobić, gdy rezerwuar zniknie zupełnie z powierzchni Ziemi?



Woda z topniejących lodowców coraz szybciej zasila także oceany. Podnoszenie się poziomu morza przyspiesza. W tej chwili poziom słonej wody podnosi się rocznie o około 3,5 milimetra, co z pozoru nie wygląda groźnie.



Topnienie lodowców nie jest jedyną tego przyczyną. Wywołany emisją gazów cieplarnianych wzrost temperatury nie tylko nadaje prędkości topnieniu lodowych gigantów, ale też bezpośrednio prowadzi do ogrzewania się wody, a więc jednocześnie zwiększenia jej objętości.



Także góry lodowe przyczyniają się do podnoszenia poziomu wody. Wpadając do morza, po oderwaniu się od lodowca, góra wypiera wodę. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że aż siedem ósmych jej objętości znajduje się właśnie pod wodą.



Coraz szybciej podnoszący się poziom morza to jest już początek współczesnej opowieści biblijnej z exodusem i potopem na pierwszym planie. A na horyzoncie majaczy apokalipsa.



Według badań przeprowadzonych w 2017 roku na Uniwersytecie Cornella w Ithace, w USA, wzrastający poziom morza uczyni w 2100 roku klimatycznymi uchodźcami dwa miliardy ludzi. Dwa miliardy, a więc wtedy około jedna piąta ludności Ziemi może zostać zmuszona do opuszczenia swojego domu, znajdującego się na jakimś nisko położonym nad poziomem morze terenie, na nadmorskich nizinach, w depresjach i deltach: na Florydzie, w delcie Nilu, Holandii, Bangladeszu.



Są również miejsca na Ziemi, które z jej powierzchni mogą zupełnie zniknąć. Taki los czeka choćby archipelag Tuvalu na Oceanie Spokojnym. Wciąż jeszcze raj na Ziemi, z tak przejrzyście czystą wodą, że jakby nieistniejącą, z plażami, na których nadal leży piasek, a nie plastik, z lasami, które porastają ponad 40 procent powierzchni kraju.



Państwo, które rocznie produkuje 140 ton batatów i posiada dwie elektrownie, w tym jedną słoneczną. Właśnie ono zostanie unicestwione.

Później pojawił się człowiek

Profesor Jania wrócił właśnie z kolejnej wyprawy na Svalbard, norweskiej prowincji w Arktyce. Badania tamtejszych lodowców prowadzi od 1978 roku.

- W czasie tegorocznej wyprawy Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego jachtem "Magnus Zaremba" zebraliśmy wiele nowych danych – mówi glacjolog. - Stwierdziliśmy na przykład, że temperatura powierzchniowych warstw morza była cieplejsza niż w innych latach, a to wpływa na proces cielenia lodowców.

Góra lodowa – efekt cielenia się lodowca Paierl na Spitsbergenie / Fot. Jacek Jania

Statek wycieczkowy na tle zanikających lodowców bocznych dużego lodowca Paierl, południowy Spitsbergen / Fot. Jacek Jania

Lodowiec Horn (południowy Spitsbergen). Za ok. 20 lat otworzy się tutaj cieśnina do Morza Barentsa / Fot. Dominik Cyran

Polska Stacja Polarna nad fiordem Hornsund, Po prawej stronie Lodowiec Hansa / Fot. Dominik Cyran

Lodowiec Wibe w fiordzie Hornsund, Spitsbergen zmniejszył swój zasięg i wycofał się na ląd / Fot. Jacek Jania Góra lodowa – efekt cielenia się lodowca Paierl na Spitsbergenie

Statek wycieczkowy na tle zanikających lodowców bocznych dużego lodowca Paierl, południowy Spitsbergen

Lodowiec Horn (południowy Spitsbergen). Za ok. 20 lat otworzy się tutaj cieśnina do Morza Barentsa

Polska Stacja Polarna nad fiordem Hornsund, Po prawej stronie Lodowiec Hansa

Lodowiec Wibe w fiordzie Hornsund, Spitsbergen zmniejszył swój zasięg i wycofał się na ląd



Opowiadając o arktycznych wyprawach, profesor mówi też o niezwykle ważnym odkryciu na Spitsbergenie, największej wyspie archipelagu Svalbard. Zespół, którym kierował współpracownik Jani, dr hab. Mariusz Grabiec, udowodnił, że lodowce zamykające tam od wschodu fiord Hornsund mają swoje dno ponad 40 metrów poniżej poziomu morza. - To oznacza, że intensywne topnienie i cielenie tamtejszych lodowców Horn i Hamberg otworzy za około 20-30 lat, a może wcześniej, nową cieśninę łączącą Morze Grenlandzkie z Morzem Barentsa – wyjaśnia badacz. - Natomiast Ziemia Przylądka Południowego, Sorkappland, w archipelagu Svalbard stanie się wyspą.

- Tegoroczne badania zdają się sugerować, że otwarcie cieśniny nastąpi szybciej, niż poprzednio przewidywaliśmy – podkreśla glacjolog. - Skutki środowiskowe dla tego regionu będą duże.

Podążając biblijnym tropem exodusu i potopu, kolejne katastrofy można mnożyć, poczynając od ogromnych strat w rolnictwie wywołanych powodziami. A czy można je powstrzymać?



- Zahamowanie tych procesów wymaga przede wszystkim działań systemowych na poziomie firm, szczególnie największych korporacji, oraz edukacji - mówi dr Małgorzata Owczarek z Uniwersytetu Gdańskiego, klimatolog specjalizująca się w inżynierii i ochronie środowiska. - Przykładowo: wszelkie produkty z plastiku powinny być jak najdłużej użytkowane, a potem przetwarzane. Samochody, urządzenia AGD powinny bezawaryjnie służyć dłużej niż przez około trzy lata. Bez tych działań skutki zachowań jednostek, na przykład nieużywanie plastikowych słomek, mogą nie przynieść oczekiwanych efektów, chociaż są one jak najbardziej potrzebne.

Profesor Jania dodaje, że redukcja emisji gazów cieplarnianych jest bardzo ważna dla ochrony klimatu. - Jednakże nie powstrzyma stopniowego zanikania lodowców. Podobnie jak w przeszłości ich odbudowanie będzie trwało setki, jeśli nie tysiące lat. Z wierceń w lodowcach wynika, że zamierają szybko, a odradzają się powoli, co nie oznacza, że możemy zapomnieć o trosce o klimat naszej planety - mówi glacjolog.



Nad zboczem wulkanu Ok, któremu kiedyś towarzyszył lodowiec, a dziś jedynie martwy lód, wiatr przygnany od morza niesie głos.



- Nawet kiedy o lodowce chodzi, wszystko i tak sprowadza się do ludzi – kończy opowieść Okjokull, lodowiec zza światów.