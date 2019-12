Obejrzyj sobie noblistkę. Tokarczuk na obrazkach

Podziel się



- Ta mowa poruszyła mnie i po prostu musiałam ją narysować. Zawodowo zajmuję się słuchaniem. Słucham wykładów, prelekcji, dyskusji, debat i tworzę do nich wizualne notatki na żywo, w trakcie (profesjonalnie nazywa się to graphic recording). Powstaje graficzna synteza, w której pomagam dostrzec znaczenie słów. Po wygłoszeniu przez Olgę Tokarczuk mowy noblowskiej poszłam na spacer, by w spokoju wysłuchać mojej ulubionej autorki. Mistrzowsko potraktowany język polski, klarowność przekazu i plastyczność tego wykładu poruszyły mnie i po prostu musiałam to narysować. To mój autorski wybór. Zachęcam do odnalezienia mowy noblowskiej w moich ilustracjach - mówi Dorota Kostowska.

Obejrzyj, a potem idź na spacer i posłuchaj Olgi.

























































Całe przemówienie Olgi Tokarczuk do przeczytania tu.

Dorota Kostowska

graphic recorder, visual facilitator

www.dorotakostowska.pl