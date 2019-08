Podziel się



- Ten, kto cierpi na klaustrofobię, raczej nie ma czego szukać w jaskiniach. Na pewno trzeba potrafić znosić zimno i ciemność – uważa Dariusz Bartoszewski, doświadczony taternik i kartograf jaskiniowy. Zna bardzo dobrze Jaskinię Wielką Śnieżną w Tatrach, gdzie przez kilka dni trwała akcja ratunkowa, którą śledziła cała Polska. W rozmowie z Magazynem TVN24 Bartoszewski opowiada o specyfice działania jaskiniowych odkrywców.

Dariusz Bartoszewski należy do Sopockiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego. W Jaskini Wielkiej Śnieżnej, najdłuższej i najgłębszej w Polsce (821 metrów między jej najniższym i najwyższym punktem oraz łącznie 24 kilometry korytarzy), był kilkanaście razy. Szacuje, że spędził w niej kilkaset godzin. W latach 90. brał udział w odkrywaniu Przemkowych Partii, gdzie 17 sierpnia utknęli taternicy. Robił pomiary tej najtrudniejszej części największej polskiej jaskini. Korzystają z nichratownicy próbujący wydobyć uwięzionych kilkaset metrów pod ziemią grotołazów. W nocy z czwartku na piątek, w szóstej dobie akcji ratunkowej, dotarto do jednego z nich. Nie bezpośrednio, ale na tyle blisko, aby członkowie ekipy ratunkowej nie mieli wątpliwości: po układzie ciała stwierdzono zgon. Przewidują, że w pobliżu znajduje się drugi z taterników. Są zdania, że on też nie przeżył. Teraz akcja ratunkowa zostanie przekształcona w poszukiwawczą, w celu wydobycia ciał. Ta ma potrwać dni, a nawet tygodnie.



Grotołazów w Polsce, zrzeszonych w klubach, jest około tysiąca. – Ale takich, którzy podejmują się trudniejszych akcji, jest około 400. Mało w porównaniu do Wielkiej Brytanii i Francji. Tam takich osób jest po kilkadziesiąt tysięcy. Dużej liczbie jaskiń odpowiada duża liczba grotołazów.W Polsce niemal nie ma jaskiń. Jedynym rejonem, gdzie występują duże jaskinie, są Tatry Zachodnie – tłumaczy Bartoszewski.





Porównuje się was do himalaistów. Czy słusznie?

W pewnym sensie tak. Jest dużo różnic, ale są też pewne analogie: trudne warunki, izolacja i planowanie wypraw.

Tak samo narażacieżycie?

Dla mnie różnica jest znaczna i to znajduje oparcie w faktach. Jeśli się spojrzy na historie znanych himalaistów, to przy co którymś nazwisku jest krzyżyk i podpis "zginął w górach". Himalaiści mierzą się ze zdecydowaniem wyższym ryzykiem. Wypadki jaskiniowe zdarzają się, ale jednak są bardzo rzadkie, aczkolwiek głośne z powodu akcji ratunkowych i zaangażowania w nie dużej liczby ludzi. Śmiertelnych wypadków jest mało, w Jaskini Wielkiej Śnieżnej było dotąd (rozmawialiśmy 21 sierpnia – red.) pięć. Takich nieśmiertelnych też nie jest jakoś wcale dużo. Ryzyko jest naprawdę nieporównywalne.

Grotołaz chyba musi mieć specyficzny charakter. Nie każdy przecież pójdzie na własne życzenie do ciemności i ciasnoty na kilkanaście godzin.

Nie odbierałbym tego tak. To tak, jak w wielu dyscyplinach sportowych, jak w maratonie czy żeglarstwie, gdzie również panują trudne warunki i samotność. Od taternika wymaga się podobnych cech psychicznych, ale to nie jest tak, że to jakaś przeraźliwa walka. Wiem z doświadczenia, że chłopakom często dopisuje humor. Gdy idą na akcję, nucą sobie, ktoś żartuje. To nie jest stan wiecznej walki. Ten, kto cierpi na klaustrofobię, raczej nie ma czego szukać w jaskiniach. Na pewno trzeba potrafić znosić zimno i ciemność. Z drugiej strony człowiek zmęczony i skupiony o tym nie myśli. Może na początku akcji gdzieś tam pojawia się w głowie myśl o zastanych na miejscu warunkach, że mogą zaistnieć jakieś zagrożenia, ale potem człowiek wpada w rytm i przestaje myśleć o bożym świecie, że jest ciemno i głęboko. I jeszcze jedno: taternictwo jaskiniowe to działalność na pograniczu kilku dyscyplin. Żeby eksplorować jaskinie, trzeba mieć przygotowanie nie tylko fizyczne, ale też trzeba liznąć trochę na przykład geologii, bo grupy często wchodzą tam, żeby pobierać próbki i sporządzają dokumentację kartograficzną.

Odtwarzaj "Jaskinia Wielka Śnieżna jest mocno rozbudowana w pionie" / Wideo: tvn24



A panu na co było wchodzenie do miejsc, gdzie panuje mrok, gdzie ledwo można się przecisnąć i można zginąć?

Jaskinie to rzadkie miejsca, które spełniają kryteria fascynacji, jakie pchały kiedyś ludzi do odkrywania bieguna południowego czy źródeł Nilu. Jest element czegoś nieznanego. Lubię chodzić po górach, ale one są dostępne dla wszystkich, jaskinie - już nie. Są jeszcze takie, w których jeszcze nikogo nie było.Pierwszy raz, tak zupełnie nieturystycznie, do jaskini wszedłem, jak miałem 16 bądź 17 lat.

Taternictwo jaskiniowe to gra zespołowa czy jest miejsce na popisy indywidualne?

Teoretycznie jedna osoba może w jaskini działać, ale w ograniczonym zakresie. Przede wszystkim w jaskiniach trzeba założyć liny. Poręczuje się, czyli wiesza, a wychodząc, deporęczuje i zabiera ze sobą. Jedna osoba może wziąć ze sobą góra sto metrów liny plus niezbędne karabinki i plakietki do jej przymocowania. To niewiele. Stąd jeden grotołaz za dużo nie zdziała. Nawet gdyby liny były już powieszone, to i tak jedna osoba nie ma czego szukać w jaskini. Prosty przykład, z ostatniego dramatu w Jaskini Wielkiej Śnieżnej. Gdyby nie było kolegów, tych czterech osób, które opuściły jaskinię, nie wezwano by odpowiednio szybko ratowników. W taternictwie jaskiniowym obowiązuje tak zwana godzina alarmowa. Taka, o której koledzy, będący na zewnątrz, powiadamiają ratowników, gdy grotołaz nie wrócił z akcji, a deklarował się, że do tego czasu na pewno to uczyni. Gdyby nie koledzy uwięzionej dwójki, to do tej wcześniej wyznaczonej godziny alarmowej trzeba by było dodać długie godziny od wystąpienia kryzysowej sytuacji. Ta czwórka wyszła z jaskini dużo wcześniej niż godzina alarmowa uwięzionych. Ponadto w przypadku typowego urazu, jakiegoś złamania czy skręcenia, towarzysze wyprawy potrafią pomóc. Grotołazi ćwiczą techniki ratownictwa i wiedzą, jak się zachować, gdy coś się stanie osobie wiszącej na linie. Jeśli ona będzie wisiała na niej długo, to nie przeżyje. Trzeba potrafić wyciągnąć taką osobę z miejsca bezpośredniego zagrożenia i udzielić jej pierwszej pomocy. Samemu takiej pomocy nikt sobie nie udzieli.

Jak wygląda ekwipunek grotołazów?

Nie mają żadnych plecaków, jak się powszechnie uważa, bo mieć nie mogą. Nie wnieśliby ich tam. Nosi się za to worek, a w nim przenosi się wszystko, co niezbędne. Worek jest tak szyty, żeby był jak najbardziej gładki i z mocnego tworzywa. W ciasnotach jeden go ciągnie, a drugi pilnuje, żeby się nie zaklinował. Kombinezony są dwa: wewnętrzny i zewnętrzny. Ten wewnętrzny to oczywiście ten założony bezpośrednio na bieliznę. Najlepiej, żeby ona była z oddychającej tkaniny, szybkoschnącej. Chodzi o takie materiały, które dają ciepło, kiedy są wilgotne. Zewnętrzny kombinezon jest odporniejszy. Kombinezony są skonstruowane na podobnej zasadzie jak śpiochy. Są jednoczęściowe, czyli spodnie są połączone z górą, by broń Boże nic nigdy się nie rozlazło, żeby nie dostało się zimno. Kombinezon ma być ciepły, ale nie za ciepły. Wybiera się go w zależności od jaskiń, w zależności od panującej tam temperatury. W jaskiniach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jest kilkanaście stopni Celsjusza, w Tatrach – cztery, może pięć.

Nie można przedobrzyć, bo jeśli pójdzie się do ciepłej jaskini w źle dobranym kombinezonie, w za ciepłym, to człowiek bardzo szybko się spoci, a przecież w takich warunkach nie powinien moknąć, bo się zaparzy. I trzeba pamiętać o jednym. Jest taka zasada, że jeśli robi się coś intensywnie, to przeważnie jest za ciepło, a gdy się stoi, to za zimno. Temperaturę reguluje się tym, że stara się rozłożyć równomiernie wysiłek: nie spieszy się nadmiernie, a gdy pojawia się konieczność czekania, to robi się proste ćwiczenia w celu rozgrzania. Są też uprzęże, które uwięzieni w Jaskini Wielkiej Śnieżnej, jak już wiemy, zdjęli, żeby sobie ułatwić przejście. Bo najzwyczajniej w tym miejscu jest za ciasno, żeby się z nimi wygodnie poruszać. Uprzęż służy do przypinania się do liny. Na ręce nakłada się rękawice gumowe, na nogi - specjalne kalosze. I jeszcze ABC taternika - najczęściej pod kaskiem na głowie przykleja się na taśmę folię NRC, w razie wypadku opóźniającą proces wychłodzenia organizmu.

Sprzęt taternika jaskiniowego



A gdzie miejsce na batonik energetyczny i coś do picia?

Są dwie opcje. Albo w szpejarce, czyli niewielkim woreczku mocowanym do uprzęży, albo w dużym worku, który się za sobą wlecze. To drugie rozwiązanie jest najczęściej stosowane, bo szpejarka jest kłopotliwa w ciasnych miejscach.

Pan jest również kartografem i mierzy jaskinie. Jak się to robi?

Wraz z postępem techniki mocno się to zmieniło. W latach 90., kiedy byłem w grupie eksplorującej Przemkowe Partie, gdzie utknęło dwóch grotołazów, korzystało się z busoli geologicznej Freiberg. Takiej niezniszczalnej i produkowanej w NRD. Były również upadomierz do wyznaczania kątów pochylenia terenu i taśma miernicza oraz oczywiście małe notatniki. Kluczowe punkty oznaczało się na skale. Rozciągało się taśmę, jedna osoba ją trzymała i odczytywała wartość, druga mierzyła układ w pionie, a trzecia to notowała i sporządzała rysunek tego, co widzi. Potem w domu, przy biurku, to się opracowywało. Zanim powszechne u nas stały się komputery, przeliczało się wszystko z pomocą kalkulatora. Następnie wyrysowywało się i na podstawie cząstkowych rysunków sporządzało się plan. Dzisiaj robi się to inaczej, korzysta się z dalmierzy laserowych, dzięki którym pomiary są dużo bardziej precyzyjne i wykonuje się je dużo szybciej. Jednym ruchem można wykonać ich więcej. To wędruje do komputera, tabletu albo telefonu, który ma przy sobie jeden z członków zespołu.

A co z błędami w pomiarach? W takich warunkach muszą się jakieś pojawiać.

Każdy pomiar w jaskini jest obarczony błędem. Mimo zachowania staranności przy technice z taśmą pomiarową uważało się, że trzy procent błędu przesunięcia w stosunku do długości pomiaru to dobry wynik. Przy obecnej technice ten próg jest jeszcze niższy. Trzeba podkreślić jedną rzecz. Zawsze można pomylić się i popełnić tak zwany gruby błąd, czyli zamienić punktyalbo wpisać nieczytelnie cyfry. Nie są to precyzyjne pomiary i w takich warunkach nigdy nie były.

Przejście przez Jaskinię Wielką Śnieżną



Schemat, z którego korzystają ratownicy próbujący odszukać uwięzionych w Jaskini Wielkiej Śnieżnej taterników, jest pana autorstwa?

Na pewno, jeśli chodzi o plan obejmujący Przemkowe Partie. Akurat głównie ja sporządzałem rysunki. Byłem wśród tych, którzy dokonywali odkryć. W naszej grupie eksplorującej znajdowało się kilkanaście osób. Ratownicy z tych materiałów muszą korzystać, nikt inny ich akurat tam nie sporządził.

Jaskinia Wielka Śnieżna. Plan dotarcia do uwięzionych grotołazów sporządzony przez Dariusza Bartoszewskiego

Może pan powiedzieć coś więcej o Przemkowych Partiach?

To skrajnie trudna część jaskini, z bardzo ciasnymi korytarzami, przez które przejdą tylko najszczuplejsi.

Grotołazom drogę odcięła woda. Był ciek wodny, który przybrał. Można domniemywać, że w normalnej sytuacji on się nie wypełniał wodą. Uwięzieni prawdopodobnie mogli zabłocić i zatkać niewielki odpływ i ta woda przestała schodzić. Utknęli gdzieś na końcu tak zwanych Ciągów Ślepych, ale nie wiemy, w którym dokładnie miejscu, bo w planach mieli odkrycie nowych korytarzy. Od początku było wiadomo, że czas nie gra na korzyść poszukiwanych.

Skąd tak osobliwe nazwy elementów tej jaskini? Ciągi Ślepe, bo kiedyś uznano, że te szczeliny są za ciasne, by mógł je pokonać człowiek - to wiem. Ale skąd Magducha albo Zaułek Prosiaczka?

Najczęściej to efekt tego, co w danym momencie wpadło komuś do głowy. W głównej części tej jaskini są one związane z tradycją, ale w dalszych partiach występują nazwy, które ktoś spontanicznie wymyślił. Zacisk Magducha to takie znaczne przewężenie. Nazwa wzięta od koleżanki jednego z członków zespołu taterników. Była po prostu bardzo szczupła. Zaułek Prosiaczka? Ktoś miał literackie skojarzenia, że trzeba być tak chudym jak Prosiaczek z książek o Kubusiu Puchatku, żeby ten fragment pokonać. To miejsce ciasne, małe, dostępne, ale nie dla ludzi. Dla Prosiaczka już tak.

Lata lecą, człowiek jest starszy, a czy z miłości do jaskiń może się wyleczyć?

Jak z każdej. Część ludzi stwierdza w pewnym wieku, że to nie jest to i odchodzi na przykład do wspinaczki. Są też tacy, którzy mają dość wilgoci i ciemności, a część zostaje i jest do późnych lat aktywna. Pamiętajmy, że trudno też wymagać, żeby z wiekiem człowiek był tak samo sprawny, jak na początku kariery taternika. Ale są koledzy grotołazi po sześćdziesiątce, którzy uczestniczą w bardzo skomplikowanych akcjach. Można być grotołazem do starości.

Pan jest przed sześćdziesiątką, czyli domyślam się, że dalej jest pan aktywnym grotołazem?

Tak, ale mniej. Regularnie bywam w jaskiniach, ale w łatwiejszych. Do Przemkowych Partii, tych najciaśniejszych miejsc Jaskini Wielkiej Śnieżnej, już się nie wybieram. Po prostu się nie zmieszczę.