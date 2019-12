Podziel się



Tokarczuk jest tak inna od kobiet, które odniosły sukces. Bo polityczki czy bizneswomen są przeważnie kobiecym wariantem mężczyzn w swoich profesjach. Tokarczuk zaś pokazuje, że nie trzeba wyrzec się kobiecości, żeby osiągnąć szczyty. Że czułość, wrażliwość, uważność i troska to nie manifestacja słabości, tylko inny rodzaj siły – opowiada w rozmowie z Magazynem TVN24 Anna Kowalczyk, autorka książki "Brakująca połowa dziejów"

Justyna Suchecka: Czy jako feministki nie mamy prawa interesować się tym, w co była ubrana Olga Tokarczuk, gdy odbierała Nagrodę Nobla?

Anna Kowalczyk: - Mamy prawo interesować się, czym tylko chcemy, o to właśnie między innymi chodzi w feminizmie. A suknią Tokarczuk szczególnie, bo jej wybór był nieprzypadkowy i noblistka otwarcie o tym mówiła. Zdając sobie świetnie sprawę, że nie tylko każde jej słowo tego wieczoru, ale i to, jak wygląda, będzie bacznie obserwowane i komentowane, zdecydowała się wykorzystać również tę okazję, by podkreślić swoje przywiązanie do pewnych wartości i przypomnieć historie, które uważa za warte przypominania. Więc to nie był po prostu elegancki ciuch od znanej projektantki, to była też kolejna ważna wiadomość od Olgi Tokarczuk dla świata.

"Sposób, w jaki Olga Tokarczuk była ubrana, gdy odbierała Nobla, był kolejną manifestacją jej poglądów" / Źródło: IBL/REX/East News

Co to była za wiadomość?

- Że nie byłoby jej tu, gdzie dziś jest, bez sufrażystek i ruchu emancypacji kobiet. Że czuje wdzięczność i duchową łączność z tymi kobietami, które przekraczały swoje tradycyjne role, które pierwsze odważyły się "opowiedzieć światu swoje historie głośno i wyraźnie". Tak przynajmniej ja to przesłanie Tokarczuk odczytuję. Bardzo mnie osobiście porusza, że w tym szczególnym momencie postanowiła przypomnieć akurat o tym, że wielowiekowe milczenie kobiet, fakt, że było ich tak niewiele wśród noblistów, wielkich odkrywców, wpływowych polityków czy słynnych artystów, nie wynika – jak nadal myślą niektórzy – z tego, że kobiety nie mają zasług dla ludzkości albo wręcz są "z natury" niezdolne do wielkości, tylko z tego, że do całkiem niedawna nie mogły się kształcić oraz że nawet gdy wykazywały się talentem czy determinacją, by w jakiejś dziedzinie się realizować, to im na to nie pozwalano. Suknia Tokarczuk to zatem część tej wielkiej i ciągle nie dość znanej opowieści. Zresztą nasza pisarka nie była jedyną nagrodzoną, której strój był znaczący. Esther Duflo, ekonomistka i badaczka skutecznych metod zwalczania ubóstwa, odbierała Nobla w sari, stroju tradycyjnym dla regionów świata, które bada. I ona wspomniała o swojej noblowskiej poprzedniczce, jedynej przed nią kobiecie w gronie laureatów (w dziedzinie nauk ekonomicznych - red.), Elinor Ostrom. Tokarczuk w swoim toaście przypominała z kolei pierwszą noblistkę w dziedzinie literatury, Selmę Lagerlöf. Nie uwierzysz, jak brzmiało uzasadnienie przyznania jej tej nagrody w 1909 roku - "za obecny w jej pismach wzniosły idealizm, żywą wyobraźnię oraz duchowe postrzeganie".

Esther Duflo, francusko-amerykańska ekonomistka podczas gali wręczenia Nagród Nobla / Źródło: Andrzej Hulimka / Forum

To na pewno nie o Oldze Tokarczuk?

- Prawda? Brzmi, jakby Lagerlöf była jej cudownie odnalezioną praciotką. Laudacja dla Tokarczuk brzmiała co prawda inaczej, ale spokojnie mogłyby w niej wybrzmieć te same wartości, za które doceniono Szwedkę. To oczywiście zbieg okoliczności, że Tokarczuk odbierała Nobla dokładnie 110 lat po tym, jak otrzymała go Lagerlöf, ale czy to nie piękny przypadek? A sama Lagerlöf to też bardzo ciekawa, choć u nas niemal nieznana postać. Sufrażystka, nonkonformistka i nieuleczalna idealistka, która sama ma na koncie zainspirowanie i dosłowne ocalenie dla świata kolejnej literackiej noblistki Nelly Sachs. Nastoletnia Nelly, berlińska Żydówka zafascynowana powieścią dla dzieci "Cudowna podróż" – tą samą, którą później uhonorowano Noblem – nawiązała kontakt korespondencyjny ze szwedzką pisarką. Międzypokoleniowa przyjaźń trwała lata, Lagerlöf zachęcała Sachs do pisania, a w momencie, w którym życie Nelly i jej rodziny zależało od tego, czy uda im się w porę wyjechać z Rzeszy, załatwiła im szwedzkie paszporty, by mogli bezpiecznie doczekać końca wojny w Sztokholmie. Tak się te kobieco-noblowskie wątki nadzwyczajnie przeplatają.

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf – szwedzka pisarka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1909 / Źródło: ullstein bild/Getty Images

Pisarka mówiła sporo o tym, że nieopowiedziane historie zostają zapomniane, stracone dla świata. Tak jest z historiami kobiet?

- Do niedawna to było niemal regułą. Teraz dopiero na szerszą skalę zaczynamy odkrywać i doceniać zasługi kobiet. A przecież na przestrzeni dziejów miały ogromnie wiele dokonań. Problem polega na tym, że często w tych sferach, które do dziś uważamy za mniej ważne, jak na przykład edukacja, praca społeczna czy dobroczynność. Także medycyna czy opieka nad słabszymi. Owszem, długo nie mogły być lekarzami, ale od zawsze to one przygotowywały leki i zioła, którymi leczono, odbierały porody, pielęgnowały w chorobie. I każdą z tych dziedzin stale udoskonalały, przyczyniały się do jej postępu. Do czasu powstania pielęgniarstwa jako profesji, co nastąpiło dopiero w połowie XIX wieku, to siostry zakonne opiekowały się chorymi, inwalidami, sierotami. Ale nikt nie uważał tego za zasługę. Ot, taka już kobieca powinność i natura.

Dlaczego nie uznajemy, że to ważne?

- Bo jesteśmy nauczeni sądzić, że na naszą uwagę, szacunek i pamięć zasługują niemal wyłącznie ci, którzy cieszą się władzą i siłą – polityczną, ekonomiczną, militarną, także tą związaną z dostępem do wiedzy i informacji. Ważni są ci, którzy mają moc narzucania innym swojej woli. Kobiety we wszystkich tych kręgach działały sporadycznie albo najwyżej z tylnego siedzenia, w cieniu i za plecami mężczyzn, na których sławę pracowały, jak wspomniana przez Tokarczuk bohaterka filmu "Wife". A nawet gdy samodzielnie dochodziły do czegoś w polityce, nauce czy sztuce, traktowano to jako aberrację, niebezpieczny precedens i umniejszano ich osobiste zasługi, co nie ominęło nawet naszej pierwszej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie.

Tokarczuk się takim bohaterkom przygląda.

- Tak, ona uwielbia zaglądać pod podszewkę świata i w kuluary wielkiej historii. A one roją się od kobiet. Ma radary wyostrzone właśnie na te ukryte działania i podskórne wpływy. Bardziej niż gabinety wielkich przywódców interesują ją ciemne korytarze, po których snują się ich niewidzialni zausznicy, wszystkie te osoby, które nie mogą albo nie chcą wykrzyczeć swojej roli, wagi, znaczenia. Także te kobiety, które tak jak Nancy Reagan mogłyby powiedzieć: "Co dzień sypiam w jednym łóżku z prezydentem. Jeśli to mi nie zapewnia specjalnych wpływów, to nie wiem, co zapewnia". Ale Ilustracja Marty Frej / Źródło: "Brakująca połowa dziejów" Tokarczuk przypomina też, że na losy świata wpływają długotrwałe i potężne procesy, których nie można przypisać pojedynczym sprawcom. Że świat nie jest pokawałkowany. Że wszystko się ze wszystkim łączy. I kształtują go miliony niezauważalnych czynów, codziennych rytuałów i pojedynczych decyzji ludzi, których istnienie wydaje się w skali globalnej tak nieistotne. Tymczasem kiedy myślę o przyszłości mojego sześcioletniego syna, to mniej mnie przeraża jeden Donald Trump, z palcem na guziku atomowym, niż to, że jeszcze za jego życia sami się wytrujemy. Każdy z nas jest jednocześnie bardzo małą i bardzo potężną częścią tego świata. To jest tylko pozorny paradoks i Tokarczuk pisze o tym bardzo przejmująco.

Komu w Polsce hołd oddaje Tokarczuk, mówiąc o sufrażystkach?

- O emancypantkach jako pewnym zorganizowanym ruchu możemy mówić na ziemiach polskich mniej więcej od połowy XIX wieku.

Pierwszą osobą, która zdołała zgromadzić jakieś środowisko wokół idei emancypacji kobiet, była Narcyza Żmichowska. Działalność warszawskich "entuzjastek", czyli literacko-towarzysko-aktywistycznego kręgu skupionego wokół tej ekscentrycznej i magnetycznej przywódczyni oraz idei równouprawnienia, zwykle uważa się za początek polskiego sufrażyzmu. Pokolenia, które przyszły po Żmichowskiej, coraz śmielej stawiały kobiece postulaty na łamach prasy oraz na kolejnych kongresach kobiet: równy dostęp do edukacji, do zawodów i płatnej pracy, równość w małżeństwie, wreszcie prawa polityczne i obywatelskie.

Narcyza Żmichowska, powieściopisarka i poetka, uważana za jedną z prekursorek feminizmu / Źródło: Wikipedia

Wpływowe środowisko zgromadziła wokół siebie Paulina Kuczalska-Reinschmit, założycielka pierwszego feministycznego czasopisma "Ster" i szefowa Związku Równouprawnienia Kobiet, nazywana "papieżycą" i "hetmanką" ruchu kobiecego. Ale zanim doszło do upominania się o to najbardziej kontrowersyjne z praw kobiet, czyli prawa polityczne, wspólnym postulatem emancypantek o najróżniejszych poglądach był dostęp do edukacji i nie tylko wyższej, która była wówczas dobrem elitarnym, także dla większości mężczyzn, ale przede wszystkim do zawodowej. Odtwarzaj Przemowa Olgi Tokarczuk na bankiecie noblowskim / Wideo: Nobel Media AB / Production SVT

A co należy przez to rozumieć?

Mówi się często, że na ziemiach polskich emancypacja kobiet stała się faktem, na długo zanim stała się prawem. Polki lepiej urodzone, głównie ziemianki, które będą stanowiły trzon ruchu emancypacyjnego, znalazły się w drugiej połowie XIX wieku w bardzo specyficznej sytuacji. Po upadku dwu wielkich powstań wiele z nich straciło mężów, ojców, braci i synów, którzy albo zginęli, albo siedzieli w więzieniach i na Syberii, albo uciekali przed represjami na emigrację. Niemal z dnia na dzień zostawały więc głowami rodzin, zarządczyniami majątków. Same dotknięte konfiskatami, gdy nastąpiło uwłaszczenie chłopów, utraciły też potężny rezerwuar darmowej siły roboczej. Rodziny ziemiańskie drastycznie więc zubożały, a kobiety w tych warunkach zostawały głównymi żywicielkami rodzin i musiały pilnie szukać pracy na zewnątrz. Prędko orientowały się, że ich "wykształcenie", zdobywane często u guwernantek niewysokich lotów albo na pensjach wątpliwej klasy, jest właściwie bezużyteczne. Ogłada towarzyska, umiejętność konwersowania po francusku, malowania pejzaży czy grania na fortepianie nie wystarczały, żeby zarobić na chleb. I tak na przykład Eliza Orzeszkowa – legenda polskiego sufrażyzmu, którą niestety kojarzymy zwykle jako autorkę niespecjalnie lubianej lektury szkolnej, była wielką orędowniczką emancypacji przez edukację i pracę. I to właśnie niekoniecznie edukację wyższą, elitarną, ale tę najbardziej praktyczną, pozwalającą wyuczyć się zawodu i pójść do płatnej pracy. Eliza Orzeszkowa - polska pisarka epoki pozytywizmu, nominowana do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905 roku / Źródło: Wikipedia

Sytuacja Polek w tym czasie była jakoś szczególna?

W innych częściach Europy to samo zadziało się trochę później, bo tam akceleratorem zmian społecznych i emancypacji była pierwsza wojna światowa. Dopiero wtedy kobiety na większą skalę musiały iść do pracy poza domem, by zastąpić mężczyzn i wesprzeć wysiłek wojenny w sytuacji, w której każda para rąk była na wagę złota.

Polskie emancypantki musiały też mierzyć się z zarzutami, że odwracają uwagę od najważniejszego problemu wszystkich Polaków, jakim było wówczas odzyskanie niepodległości. Słyszały nieustannie, że nie czas dyskutować o prawach kobiet, gdy Polacy jako naród nie mają żadnych praw. Na ziemiach polskich obowiązywało też wyjątkowo antykobiece prawodawstwo, wywodzące się z Kodeksu Napoleona, który wprost uznawał kobietę za "wieczyście małoletnią". Mężatka traciła podmiotowość i zdolność samostanowienia. Nie miała prawa dysponować własnymi pieniędzmi, musiała pytać męża, jeśli chciała opuścić miasto czy podjąć pracę.

W małżeństwie panowała drastyczna nierównowaga. Mężczyzna mógł łatwo rozwieść się z żoną, kobieta – dopiero w skrajnych przypadkach, gdy mąż utrzymywał kochankę pod jednym dachem. Panował też prawny zakaz dochodzenia ojcostwa, rzesze matek nieślubnych dzieci były więc pozostawione bez środków do życia, bo ojcowie na te dzieci nie łożyli i nie musieli, a one, jako niemoralne matki bękartów, trafiały na margines. Opieka nad dziećmi w przypadku rozwodu była z automatu przyznawana ojcu lub jego rodzinie. Tak na przykład słynna malarka Zofia Stryjeńska po rozwodzie została pozbawiona kontaktu ze swoimi dziećmi i odzyskała go dopiero, gdy one się usamodzielniły. Frustracja kobiet była ogromna i wielowymiarowa.

Kogo oprócz Orzeszkowej powinnyśmy pamiętać?

- Oczywiście Marię Konopnicką, która została bogoojczyźnianą ikoną, choć była anyklerykałką, żyła w związku z kobietą i miała lewicowe sympatie, ale o niej wiemy sporo. Za to zdecydowanie mniej, a to zupełna ikona ruchu emancypacyjnego, wiemy o jej ukochanej, czyli malarce i polityczce Marii Dulębiance. Oprócz tego, że zajmowała się schorowaną i pogrążoną w problemach rodzinnych Konopnicką troskliwie aż do jej śmierci, sama była jedną z najbardziej zaangażowanych i niepokornych feministek. Znakomitą mówczynią. Demonstracyjnie kandydowała w wyborach do Sejmu Krajowego we Lwowie, choć głosy na nią oddane oczywiście unieważniano. Była też bardzo zaangażowana w działalność społeczną, pomocy dzieciom, samotnym matkom. Gdy zmarła przedwcześnie, bo zaraziła się tyfusem, żegnały ją tłumy. Była też ikoną pojednania polsko-ukraińskiego. Myślę, że też polubiłyby się z Tokarczuk. Maria Konopnicka - poetka i nowelistka okresu realizmu, publicystka i tłumaczka; jedna z najwybitniejszych polskich pisarek / Źródło: Wikipedia

Kto jeszcze?

- Trochę później, w początkach XX wieku, niesamowitą postacią była lekarka i działaczka kobieca Justyna Budzińska-Tylicka, która poświęciła dużą część życia próbom ucywilizowania – dziś powiedziałybyśmy – praw reprodukcyjnych Polek, edukując i otwierając poradnie świadomego macierzyństwa oraz domagając się legalizacji aborcji. To dziś wydaje się zwyczajne i banalne, ale w czasach, w których z braku wiedzy i dostępnej antykoncepcji kobiety rodziły po kilkanaścioro dzieci, rujnując sobie zdrowie i mimo że nie mogły tych dzieci utrzymać, to była dosłownie kwestia życia i śmierci. Tych kobiet i całych ich rodzin. A jednak gdy Budzińska-Tylicka spotkała się z Józefem Piłsudskim i chciała z nim o tym rozmawiać, on złościł się, że jest taka przyziemna i patrzy na Polskę z poziomu parteru, a nie jak on, z dziesiątego piętra. Praca społeczna pochłaniała pierwsze polskie Marta Frej o kobietach w polityce / Źródło: "Brakująca połowa dziejów" / Marta Frej feministki często bardziej niż polityka, której specjalnie nie szanowały. I nawet gdy już miały do niej wstęp, gdy po 1918 roku mogły głosować i kandydować, wybierały przyziemną pracę z ludźmi i dla ludzi. Tak jak legendarna działaczka ludowa Jadwiga Dziubińska, jedna z tych pierwszych ośmiu posłanek w historii polskiego parlamentaryzmu, która po jednej kadencji w Sejmie rzuciła politykę i wróciła do rozwijania sieci szkół rolniczych. Bo w Sejmie widziała tylko blichtr i pustosłowie, a ona była kobietą czynu.

Jak to jest, że 101 lat później mamy prawa wyborcze, ale za to, gdy mówimy, że jesteśmy feministkami, to wywołuje agresję?

- Bo my nie znamy tych opowieści. To, co jest moim zdaniem jedną z odtrutek na stygmat feminizmu, to znajomość jego historii. I nie tylko historii tego ruchu, ale w ogóle historii kobiet. Widzę to na co dzień. Ludzie, którzy czytają moją książkę, cudownie nawracają się na feminizm. Zaczynają łączyć kropki, dostrzegać związki, dalekie przyczyny i dzisiejsze ich konsekwencje. A przede wszystkim to, że to są realne kwestie i problemy prawdziwych ludzi i one ani nie są nowe, ani tym bardziej błahe czy jednostkowe. Na przykład gdy mówimy o przemocy domowej i tym, że jest to głównie problem kobiet, to nie jest o tym, że jeden celebryta pobił swoją dziewczynę po koksie, tylko o codziennym doświadczeniu całych pokoleń kobiet, których państwo nadal nie chroni w tej sytuacji, policja lekceważy ich skargi, nie izoluje sprawców, sądy umarzają postępowania albo dają śmieszne wyroki. Gdy mówimy, że mamy już co prawda równe prawa, ale jeszcze zdecydowanie nie szanse, to to nie jest fanaberia jednej prezeski, która zarabia mniej niż jej koledzy prezesi. Marta Frej o edukacji kobiet / Źródło: "Brakująca połowa dziejów" / Marta Frej

To codzienność wszystkich kobiet, które w Polsce częściej kończą studia, dłużej się kształcą, równie ciężko pracują i do pierwszego dziecka idzie im w pracy tak samo dobrze, jak ich kolegom z roku. A potem albo trudno im w ogóle wrócić do pracy, albo nawet gdy wracają, to na gorszych warunkach. Bo już na zawsze to one są bardziej obciążone tym, że razem mają dzieci. A dla nas doba też ma 24 godziny. Często słyszę argument, że te niegdysiejsze feministki to były mądre i mały racje, a te dzisiejsze mają wydumane problemy. Ale myślę, że gdyby te sto lat później popatrzyły na to, co kobietom wolno teoretycznie, a co praktycznie, to nie uznałyby, że już nie ma nic do roboty.

A czy Olga Tokarczuk może coś zmienić w kwestii postrzegania feminizmu?

- Przede wszystkim sama siebie nazywa feministką, a to jest bardzo ważne. Odczarowywanie trwa, a nikt lepiej od niej nie wie, jaką potężną moc mają słowa i znaczenia, jakie się im przypisuje. Poza tym jest najlepszą rzeczniczką tego, co bardzo roboczo można by nazwać "kobiecą perspektywą" – to jest perspektywa troski, uważności, czułości. Nie rywalizacji, nie chciwości czy brutalnej siły i przetrwania najsilniejszych. I jest żywym dowodem na to, że ta perspektywa może pociągać tłumy i zwyciężać. Marta Frej o prawach kobiet / Źródło: Marta Frej

Dziewczynki, które się przebierają za noblistkę, widzą też to, jak jest inna od kobiet, które odniosły sukces, a które oglądają w telewizji. Bo polityczki czy bizneswomen są przeważnie po prostu kobiecym wariantem mężczyzn w swoich profesjach. Też noszą garnitury i mundury, tylko że spódnica zamiast spodni. Bo ciągle najpewniejszą drogą do sukcesu dla kobiety jest zakwestionować swoją płeć, wejść w męskie buty, zacząć żyć i pracować jak mężczyzna. Tokarczuk pokazuje, że właśnie nie trzeba wyrzec się kobiecości i to w każdym sensie, żeby osiągnąć szczyty. Nosi te swoje dredy i ma gdzieś, czy ktoś powie, że to jest niekobiece czy niepoważne. Nie maluje się praktycznie, nie udaje, że nie ma porów w skórze, nie starzeje się i nie męczy. Nie jest przy tym zdystansowana i wyniosła, a nie ujmuje jej to powagi i nie umniejsza jej roli. To może być bardzo inspirujące dla młodych kobiet.

Być może prawdziwa emancypacja czy ostateczny cel feminizmu jest właśnie taki, by uznać, że te różne perspektywy mogą współistnieć i ta, która ma na sztandarach czułość, wrażliwość, uważność i troskę, to nie jest manifestacja słabości, tylko po prostu inny rodzaj siły.

