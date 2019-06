Podziel się



"Marlon Brando mógłby mu czyścić buty" - mówiła Jeanne Moreau. Zamieszany w zbrodnię z politycznym skandalem w tle, oskarżany o kontakty z gangsterami, po premierze "W pełnym słońcu" okrzyknięty został najpiękniejszym mężczyzną świata. Przyjaciel Marine Le Pen, wróg imigrantów. Wbrew protestom organizacji kobiecych i środowisk LGBT 83-letni Alain Delon odebrał niedawno Honorową Złotą Palmę za całokształt dokonań. Dokładnie 35 lat po tym, jak za rolę w "Naszej historii" wręczono mu Cezara.

Gdy 20 maja odbierał w Cannes Honorową Złotą Palmę, towarzyszyły mu owacje na stojąco i pełna miłości przemowa córki – Anouchki Delon. Sama decyzja przyznania nagrody wywołała jednak falę protestów, a dyrektor festiwalu Thierry Fremaux musiał się długo tłumaczyć. Protestowano nie dlatego, że ktokolwiek miał wątpliwości co do jego aktorskiego talentu i charyzmy, lecz za sprawą mocno kontrowersyjnych poglądów, nieakceptowanych nie tylko w liberalnej Francji. Jawnie seksistowskie, homofobiczne, a ostatnio także antyimigranckie wypowiedzi są bowiem jego wizytówką od lat.

Odtwarzaj Aktor i reżyser Alain Delon odebrał Honorową Złotą Palmę / Wideo: Reuters TV

Kpił więc Delon z ruchu #MeToo, deklarując: "Przez całe życie kobiety same pchały mi się do łóżka i nie chciały z niego wyjść, nawet te, które policzkowałem i obrażałem". To "policzkowanie" odbiło się najgłośniejszym echem we francuskich mediach. Aktorowi zarzucono pogardliwy stosunek do kobiet, on zaś ani myślał tłumaczyć się. W efekcie został zmuszony do rezygnacji z funkcji Honorowego Przewodniczącego konkursu Miss France. Dołożył do pieca, dając popis niechęci do homoseksualistów, nazywając ich związki "gwałtem przeciw naturze", co dziwne, bo w latach 70. nie były tajemnicą jego relacje z Luchino Viscontim. Opisał je ówczesny kochanek Viscontiego - aktor Helmut Berger, zazdrosny o Delona. Sam Alain pytany o nie, nigdy nie zaprzeczał: A nawet jeśli, to co złego w homoseksualizmie? - dziwił się.

- Jedyne, co się liczy, to miłość.

I dodawał: Znacie to powiedzenie Michela Simona: Gdy masz chęć na kozę, przeleć ją! I ja się z nim zgadzam.

Od tamtej pory jego poglądy ewoluowały. Niedawno zaangażował się w kampanię przeciw zakazowi adopcji dzieci przez homoseksualistów. Na wieść o Honorowej Złotej Palmie środowiska LGBT protestowały więc ramię w ramię z oburzonymi feministkami. Dezaprobatę wyraziły działaczki ruchu Osez le Feminisme i amerykańska organizacja Women and Hollywood.

Oliwy do ognia dolały na koniec manifestowane ostentacyjnie polityczne sympatie aktora – Delon popiera faszyzującą partię Marine Le Pen i jej wypowiedzi o imigrantach. Aktor jest częstym gościem stacji telewizyjnych we Francji. W programie na żywo cieszył się z rosnącego poparcia dla Frontu Narodowego, forsującego niewpuszczanie uchodźców do kraju. "Czuję się podniesiony na duchu po wypowiedziach Marie Le Pen" - powiedział. Dla liberalnych Francuzów to było już zbyt wiele. Protesty przeciw honorowaniu seksisty i zwolennika Frontu Narodowego płynęły do dyrektora festiwalu w Cannes szeroką falą. Fremaux pozostał jednak nieugięty, twierdząc, że "Delon, jako wolny człowiek, ma prawo do własnych poglądów, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy".

- Nie dajemy mu Pokojowej Nagrody Nobla. Honorujemy artystę i jego osiągnięcia w przemyśle filmowym – tłumaczył. Wsparli go kinomani. Bez względu na wszystko bowiem bohater "Basenu", "Lamparta" i wielu jeszcze klasyków dla trzech już pokoleń kinomanów pozostaje żywą legendą.

Alainowi Delonowi Złotą Palmę przekazała córka Anouchka Delon / Źródło: PAP/EPA

Samotny wśród ludzi

Historia jego życia to materiał na kino sensacyjne, psychologiczny thriller i dramat obyczajowy razem wzięte. Nie brak w nim też zdarzeń rodem z melodramatu.

Alain Delon przyszedł na świat w 1935 roku w Sceaux w północnej Francji. Po czterech szczęśliwych dla chłopca latach rodzice - Fabien Delon, właściciel kina, i jego żona Edith - wzięli rozwód. Matka uwielbiała syna, ale gdy ponownie wyszła za mąż, oddała go na wychowanie niani, pani Nérot. Jej mąż pracował jako strażnik w więzieniu Fresnes. Odtąd miejscem zabaw małego Alaina stało się więzienne podwórze, na którym bawił się z dziećmi innych strażników. – W pamięci zostały mi nie tyle obrazy, co dźwięki. Odgłosy marszu spacerujących na dziedzińcu więźniów – wspomina.

Chłopiec tęskni za mamą. Nie rozumie, czemu go zostawiła, choć u państwa Nérot mu dobrze. Do czasu. Wkrótce słyszy, że i dla nich jest ciężarem. Trafia do kolejnych katolickich szkół z internatem. – Z każdej po kolei mnie wyrzucano, bo potwornie rozrabiałem. Byłem nieznośnym i smutnym dzieckiem. Z jednej sam uciekłem wraz z kumplem, ale nas złapali – wspomina.

Tułaczka między szkołami trwa sześć lat. Gdy Alain kończy 14 lat, matka przypomina sobie o jego istnieniu. Zabiera chłopca ze szkoły i na tym kończy się na zawsze jego edukacja. Ojczym daje mu odczuć, że jest dla niego kimś gorszym niż trzej przyrodni bracia, z małżeństwa z Edith. Jest rzeźnikiem i Alain ma mu pomagać w pracy. Przez dwa lata pracuje w rzeźni przekonany, że to jego przyszłość. Robi kaszanki, flaki i ponoć jest w tym niezły. Na jakiś czas przeprowadza się do ojca, ale i tam jego nowe dzieci traktują go chłodno. Czuje się samotny. To uczucie towarzyszyć będzie mu już zawsze.

Gdy po latach wystąpi w jednym ze swoich najgłośniejszych filmów, w "Samuraju", myśli, że bohater, którego gra, jest tak samo nieszczęśliwy i samotny jak on. "Szybko oswoiłem się z samotnością – wyznaje w dokumencie "Alain Delon, jakiego nie znamy". - Pojawiła się we wczesnym dzieciństwie i towarzyszy mi przez całe życie. Nawet gdy mieszkałem z kobietą, którą kochałem, czułem ją. Gdy tracę samotność, tęsknię za nią, tak się do niej przyzwyczaiłem".

Ma 17 lat, gdy pod wpływem starszych kolegów jedzie na wojnę w Indochinach. Zaciąga się do marynarki za przyzwoleniem rodziców, bo jako niepełnoletni potrzebuje ich zgody. Inni mają po 21 lat. – Pragnąłem być wolny – uciec w nieznane. Na wojnie po raz pierwszy w życiu poczułem, że mam rodzinę. Byli nią kumple w wojsku - wspomina.

Ale w wojsku także rozrabia. Wraca spóźniony z przepustek, a pewnego dnia "pożycza" sobie jeepa, który wraz z nim ląduje w rzece. Zostaje wydalony z armii. Na 11 miesięcy trafia do aresztu. Po wyjściu pracuje jako kelner, prowadzi niejasne interesy. Mówi, że miał szansę skończyć jak bohaterowie jego przyszłych filmów - kryminaliści skłóceni z prawem - gdyby nie zainteresowało się nim kino.

Ale wtedy jeszcze nie ma pojęcia, że zostanie aktorem. W wieku 20 lat zrywa kontakty z rodziną na długie lata i wyjeżdża do Paryża.

Odtwarzaj Od filmu "W pełnym słońcu" zaczęła się kariera Delona / Wideo: Studio Canal

Najpiękniejszy mężczyzna świata

W stolicy Francji mieszka z kolegą z wojska w obskurnym pokoju. Nie ma planów, pomysłu na siebie. Jest biedny. Ale ma 20 lat i urodę, która sprawia, że żadna kobieta nie przechodzi obok niego obojętnie. Opiekują się nim okoliczne prostytutki. – Byłem młody i przystojny. Wszystkie panie z okolicy chciały mi pomagać – dawały mi jedzenie i pieniądze. To mi się podobało – wspomina w filmie dokumentalnym "Alain Delon, jakiego nie znamy".

Nigdy nie zaprzeczał, że najwięcej zawdzięcza urodzie i kobietom. Nie sili się na skromność. W wywiadzie dla "Paris Match" na 80. urodziny opowiada: "Przez całe moje życie wszyscy o tej urodzie mówili. Najpierw, gdy byłem mały, obcy ludzie na ulicy zaczepiali mamę słowami: 'Ależ piękny ten pani syn!'. To jedyne, za co powinienem być jej wdzięczny – mama była piękna, jestem jej odbiciem. Mimo to porzuciła mnie. Gdy stałem się mężczyzną, mówiły to wirujące wokół mnie kobiety, których zazdrościli mi koledzy. Ale nie tylko one, mężczyźni też. Kiedy zacząłem grać w filmach, wciąż mówiono o tym moim pięknie. Zacząłem w końcu prosić operatorów, by fotografowali mnie jak 'najbrudniej': ziarniste zdjęcia, żadnego makijażu, nie chciałem być tylko ekranowym pięknisiem".

W latach 60. twarz Delona zdobiła wszystkie magazyny świata / Źródło: mat. prasowe To o nim Jeanne Moreau powie, że "Marlon Brando mógłby mu czyścić buty". Po roli w "W pełnym słońcu" okrzyknięty zostaje najpiękniejszym mężczyzną świata. Ten tytuł przypadnie mu też 40 lat później - w plebiscycie zorganizowanym na 100-lecie kina przez American Film Institute.

Ale nim to nastąpi, młodziutki Delon poznaje w paryskim klubie aktorkę Brigitte Auber. Zostają kochankami. Towarzyszy jej na festiwalu w Cannes, gdzie zauważa go wielki David O. Selznick, producent "Przeminęło z wiatrem", i zaprasza na próbę ekranową. Proponuje kontrakt w Hollywood, pod warunkiem że nauczy się angielskiego.

W Paryżu Delon uczy się języka. Ale jego dziewczyna przedstawia go Michèle Cordoue, żonie reżysera Yves'a Allégreta, który właśnie kręci film... "Kiedy wmiesza się kobieta". Przekonuje męża, by rolę drania, któremu nie sposób się oprzeć, dał właśnie Delonowi. Sam Alain jest zdumiony: gdy pada słowo "akcja", czuje się tak, jakby całe życie nie robił nic innego.

W 1960 roku poznaje René Clémenta, swojego mistrza, którego nazwie "jedynym prawdziwym ojcem". Clément ukształtuje go jako aktora i zaszczepi w nim miłość do kina. Nakręcą razem kilka filmów, ale już ten pierwszy - "W pełnym słońcu", adaptacja "Utalentowanego pana Ripleya" Patricii Highsmith - przyniesie mu sławę. "Nie graj. Po prostu chodź tak, jak chodzisz, mów, jak mówisz, bądź sobą. A ja będę cię filmował" – mówi reżyser Delonowi, który ufa mu bezgranicznie.

Początkowo twórcy widzą go w roli młodego bogacza, ale Delon oświadcza, że świat luksusu jest mu obcy i zagra Ripleya. Wybucha awantura, ale wspiera go kolejna kobieta, żona René Clémenta. – Ten mały ma rację, powinien zagrać Ripleya – tłumaczy producentom, którzy w końcu ulegają. Alain gra chłopaka, który na zlecenie bogatego biznesmena ma sprowadzić do domu jego syna, trwoniącego majątek. Ale zafascynowany jego luksusowym życiem postanawia przejąć jego tożsamość, nie cofając się przed zbrodnią.

Film Clémenta ukształtuje ekranowy wizerunek Delona – buńczucznego, skłóconego ze światem, jaki przylgnie do niego na dobre. Z powieści będącej pierwowzorem filmu pochodzi sparafrazowana przez krytyków kwestia: "Piękny i bezlitosny – twarz anioła o diabelskiej duszy", którą przywołuje się, opisując Delona. W dodatku jego burzliwe życie prywatne idealnie pokrywa się z ekranowym image'em.

Premiera jest wydarzeniem. Mówi się głównie o "nieprzyzwoicie pięknym aktorze o stalowoniebieskim melancholijnym spojrzeniu". Delon pojawia się z otoczoną nimbem sławy Romy Schneider. Ich związek to jedna z najsłynniejszych love story w historii kina, porównywana z historią miłości Liz Taylor i Richarda Burtona.

Niestety, bez happy endu.

Rola w filmie Clémenta "W pełnym słońcu" uczyniła go sławnym / Źródło: ullstein bild/Getty Images

Romy, czyli melodramat w kilku aktach

Pochodzili z dwóch odmiennych światów, dlatego ten związek od początku był tak trudny. Ona z wielopokoleniowej aktorskiej rodziny - była córką popularnej niemieckiej aktorki Magdy Schneider, wychowana przez arystokratyczną babkę i zakonnice. On tak naprawdę nie ma domu, niedawno wrócił z wojny w Indochinach, siedział w więzieniu. Ją do kina wprowadza wpływowa mama, on na plan trafia niemal z ulicy, a drogę torują mu zakochane kobiety.

Spotykają się na planie filmu "Christine" Pierre'a Gasparda-Huita i na początku nie przypadają sobie do gustu. "Jest zbyt ładny i zbyt wystylizowany" – ocenia Romy. "Głupia gęś z burżujskiej kasty" - komentuje Delon. Pierwsze, nie najlepsze wrażenie szybko zmienia się w wielką namiętność. W kostiumowej produkcji Delon gra młodego porucznika zakochanego w bohaterce kreowanej przez Romy, który ginie w pojedynku z jej mężem.

- Nie umiałem oprzeć się jej niewinności i dziewczęcemu urokowi – wspomina. Ona nie mówi po francusku, on nie zna niemieckiego. Porozumiewają się po angielsku. Wszystko w tym związku jest ekscytujące.

Para staje się nierozłączna, choć to ona od początku bardziej angażuje się w związek. Delikatna, wpada bez reszty w objęcia Francuza. Przeprowadza się do niego do Paryża, zostawiając wściekłą matkę, głucha na protesty obrońców przyzwoitości. "Alain nadał mojemu życiu nowy wymiar, o którego istnieniu nie miałam pojęcia. Moją ojczyzną jest dziś Francja: żyję po francusku, śpię i jem po francusku" - mówi w wywiadzie. Jej najlepsze filmy powstaną potem we Francji. Ale to za kilka lat.

Romy Schneider i Alain Delon w filmie "Basen" / Źródło: Sunset Boulevard/Corbis/Getty Images

Matce udaje się wymusić oficjalne zaręczyny, choć nigdy nie dojdzie do ślubu. Zostają okrzyknięci najpiękniejszą parą na świecie, ale w kraju alianckim nie chcą córki Niemki, która ponoć była kochanką Goebbelsa. W Niemczech piszą o nieokrzesańcu, który wykorzystał niewinną dziewczynę.

On wieczny rozrabiaka, gardzący etykietą czuje irytację w konfrontacji z manierami Romy. Po latach napisze: "Pochodziła z warstwy społecznej, której nienawidzę. Została przez nią ukształtowana. Przez pięć lat nie udało mi się wytrzebić tego, co wpajano w nią przez dwadzieścia. Były w niej dwie Romy Schneider. Jedną kochałem ponad wszystko, drugą nienawidziłem".

Ich kariery biegną odmiennymi ścieżkami. Słynny Luchino Visconti po obejrzeniu filmu Clémenta postanawia obsadzić Delona w filmie "Rocco i jego bracia". Od lat szuka aktora, który byłby jednocześnie łagodny i szalony. Spadkobierca książąt Mediolanu, starszy od Delona 30 lat homoseksualista, jest urzeczony jego urodą. Delon już wie, jaką za jej sprawą ma władzę nad ludźmi, ale przywykł do tego, iż są to kobiety. Jest pod wrażeniem erudycji i klasy Viscontiego. Jedzie do Włoch, a Romy dołącza do niego. Pewnego wieczoru wchodzi do pokoju w rezydencji Włocha i... zastaje go na miłosnych igraszkach z Alainem. Jest w szoku, ale daje się przekonać, że reżyser pokazuje mu jedynie, jak ma grać w scenach miłosnych. Romy nigdy do tego nie wraca.

Delon kreuje w filmie Viscontiego sycylijskiego boksera-idealistę, ratującego rodzinę z tarapatów, w które wpędził ją inny brat. Na pierwszym miejscu stawia jej dobro, rezygnując z własnych potrzeb. Visconti zmusza twardziela, by płakał na planie prawdziwymi łzami. To jedna z ciekawszych kreacji Alaina. Rzadko przyjdzie mu grać bohaterów tak jednoznacznie pozytywnych.

Romy zaczyna traktować Viscontiego jak rywala, ale Delon namawia ją, by porozmawiała z nim o roli dla siebie. Włoch obsadza ją w "Boccaccio '70". Jest zdumiony skalą jej talentu. To w tym filmie Romy po raz pierwszy zachwyca dekadenckim seksapilem, który będzie odtąd charakteryzował większość jej ról.

Niebawem Visconti zaprasza narzeczonych do udziału w głośnej sztuce elżbietańskiej "Szkoda, że jest nierządnicą", opowiadającej o zakazanej, kazirodczej miłości siostry i brata. Premiera spektaklu odbywa się w Paryżu i jest wielkim sukcesem obojga aktorów, dla których był to sceniczny debiut.

W 1962 roku Delon pojawia się w filmie innego włoskiego mistrza Michelangela Antonioniego "Zaćmienie". Romy kręci wtedy w Los Angeles. Nie ma pojęcia, że Alain przeżywa - nie pierwszy odkąd są razem "romantyczny epizod" z legendarną Nico – piosenkarką, modelką, muzą takich artystów, jak Andy Warhol, Jim Morrison, Bob Dylan. Z tego "epizodu" narodzi się jeden z trzech synów Delona - Christian Aaron Boulogne (którego aktor nigdy jednak nie uzna), nieszczęśliwy, od dziecka uzależniony od narkotyków.

Jest oczywiste, że rozstania nie służą związkowi młodych. Gdy Romy wraca z Ameryki, zastaje w mieszkaniu kartkę ze słowami: "Wyjechałem z Nathalie. (Chodzi o aktorkę Nathalie Canovas - red.) O wszystkim napiszę". Po czym przesyła jej 15-stronicowy list, w którym z nią zrywa. Nathalie rok później zostanie jego żoną. Ale to będzie w 1964 roku. Teraz nieszczęśliwa Romy próbuje popełnić samobójstwo - podcina sobie żyły. Delon jest przerażony. Na szczęście dziewczyna w porę trafia do szpitala i po długiej rekonwalescencji wraca do pracy.

Para na zawsze pozostaje w wielkiej przyjaźni. Ale Romy, mimo dwóch małżeństw, nigdy nie przestanie go kochać. "Po rozstaniu z Delonem świat już nigdy nie był taki sam" – wyznaje w chwili szczerości. Sześć lat później - z inicjatywy Delona - ponownie spotykają się na planie świetnego "Basenu" Jacques'a Deray. Grają parę kochanków, ale są nimi wyłącznie na planie.

Los nie oszczędzi pięknej aktorki. Gdy w 1981 rok jej ukochany syn, przechodząc przez płot, rozszarpuje sobie tętnicę udową i ginie na miejscu, tylko Delon jest w stanie sprawić, że Romy wraca do świata żywych. Wkrótce dowiaduje się, że ma nowotwór nerki. On namawia ją na eksperymentalne leczenie.

Niespełna rok od śmierci syna, w maju 1982 roku, 42-letnia Romy Schneider zostaje znaleziona martwa w mieszkaniu. Oficjalna diagnoza to zawał serca, ale we krwi aktorki znaleziono leki nasenne zmieszane z alkoholem. Czy miała dość cierpienia i świadomie zażyła ich zbyt wiele? Delon przez trzy doby nie odchodzi od łóżka martwej Romy.

Na pogrzeb nie odważy się pójść.

Odtwarzaj "Basen" był ponownym spotkaniem Delona i Schneider na planie / Wideo: Tritone Cinematografica

Smak wielkiej sławy

Kariera aktorska Delona jest jedną z najbardziej błyskotliwych w drugiej połowie XX wieku. Większość jego ról to cyniczni pięknisie, będący na bakier z prawem, i romantyczni twardziele. Ten drugi typ bohatera prezentował w filmach Viscontiego, z którym ponownie spotkał się na planie "Lamparta", nagrodzonego Złotą Palmą w Cannes. Visconti obsadził Delona w roli arystokraty i był pewien, że jej nie sprosta. Miał zagrać u boku jednego z ulubionych aktorów reżysera - Burta Lancastera. Film opowiadał o losach tracącej wpływy arystokracji podczas rewolty Giuseppe Garibaldiego na Sycylii.

W tej opowieści reżysera o samym sobie, potomku arystokratycznego rodu, wrzuconego w czas przemian społeczno-politycznych, Delon wypadł znakomicie – otrzymał nominacje do Złotego Globu "dla najbardziej obiecującego aktora". Upomina się o niego Hollywood. On nie odmawia.

Claudia Cardinale i Alain Delon w "Lamparcie" Viscontiego / Źródło: Mat prasowe

Przedtem zdąży jeszcze spełnić swoje wielkie marzenie – zagrać u boku Jeana Gabina, którego uważa za swojego mistrza, w świetnym gangsterskim "Skoku na kasyno" Henriego Verneuila. Rezygnuje nawet z gaży, żeby to zrobić, jest bowiem dla twórców zbyt drogi. W tym inteligentnym, nagrodzonym Złotym Globem thrillerze jednoczą siły, aby obrabować najbogatsze kasyno Lazurowego Wybrzeża - starzejący się włamywacz gentleman (Gabin) i młody opryszek (Delon).

Film jest wielkim kasowym sukcesem, a w 1969 roku duet Gabin-Delon spotyka się ponownie na planie "Klanu Sycylijczyków". Alain wspomina, że Gabin wstał na powitanie, "choć nie musiał" i rzucił: "Masz chłopcze to coś". Delon uważa te słowa za największy komplement, jaki kiedykolwiek usłyszał.

Był już wtedy po ślubie z Nathalie Canovas (teraz Delon), kobietą niezwykle podobną do jego matki. W chwili gdy stał się sławny, rodzice przypomnieli sobie zresztą o synu. We wspomnianej rozmowie z "Paris Match" aktor mówi: "Nagle stali się dumni z bycia rodzicem Alaina Delona. Moja matka zaczęła nazywać się panią Delon, choć jej nazwisko brzmiało Boulogne. Ojciec nie mógł uwierzyć, że ma za syna tak sławnego aktora! Zachowuję jego zdjęcie zrobione podczas kręcenia 'Pan Kleina' - patrzy na mnie jak zakochana kobieta. Ale nie da się nadrobić tego, że jako dziecko nie zaznałem ich miłości".

Wyjazd do Ameryki okazuje się rozczarowaniem. Delon szybko nudzi się słabymi produkcjami, w jakich jest obsadzany. W Los Angeles na świat przychodzi Anthony Delon. Gdy dorośnie, będzie niezwykle podobny do ojca.

Choć to brzmi dziwne w przypadku kogoś, kto sam miał nieszczęśliwe dzieciństwo, Delon, skupiony na sobie, okaże się kiepskim ojcem. Jedynie urodzona w 1990 roku Anouchka Delon (też aktorka), ze związku z holenderska modelką Rosalie van Breemen, doświadcza jego czułości. Być może fakt, że nie miał rodzicielskich wzorców, sprawił, że sam nie umie być wspierającym rodzicem.

Małżeństwo z Nathalie trwa tylko cztery lata. Tyle ona wytrzymuje z mężczyzną, który nie umie dbać o rodzinę i jest jak spragnione wyłącznie przyjemności egoistyczne dziecko. Anthony zostaje z matką, która jednak także przedkłada karierę nad potrzeby syna. Będzie równie nieszczęśliwy i pogubiony jak kiedyś ojciec. Jak wszyscy synowie Alaina Delona.

Odtwarzaj "Lampart" Viscontiego przyniósł Delonowi nagrody

Skandal polityczny

W końcu lat 60. Delon staje się tak sławny, że nie może obejść się bez ochrony. Jeden z jego ochroniarzy, niejaki Stevan Marković, zostaje kompanem i współorganizatorem szalonych przyjęć organizowanych w posiadłości aktora. Znany jest z zamiłowania do hazardu i na jednej z imprez postanawia zarobić, fotografując sławnych gości i potem ich szantażując. Wśród osób uwiecznionych na fotografiach jest m.in. żona ówczesnego premiera Francji Georges'a Pompidou, który szykuje się właśnie do startu w wyborach prezydenckich.

Marković zostaje znaleziony z przestrzeloną głową w śmietniku na posesji Delona, a o jego zamordowanie oskarża się zaprzyjaźnionego z aktorem gangstera. Kilka dni przed śmiercią Marković pisze do brata: "Jeśli coś mi się stanie, trzeba szukać w kręgu Alaina Delona i François Marcantoniego, Korsykanina, prawdziwego gangstera".Co ciekawe, Nathalie Delon, zanim go poślubiła, była kochanką Markovicia. Dlatego oboje przesłuchiwani są wielokrotnie.

Kontakty Delona z gangsterskim światkiem nie są tajemnicą. Aktor trafia na listę podejrzanych, choć z czasem zostaje oczyszczony z zarzutów. Udziela jednak wsparcia oskarżonemu o morderstwo Marcantoniemu. Znów kino, w jakim gra, miesza się z prawdziwym życiem.

Odtwarzaj Zwiastun "Zaćmienia" Michelangela Antonioniego / Wideo: Studio Canal

Ojciec niedoskonały

Życiorysy synów Delona pełne są dramatów. Z narkotykami, więzieniem i strzelaniną w tle. Przypominają historie licznych potomków Marlona Brando. Obaj gwiazdorzy mają zresztą wiele wspólnego – obaj byli zawsze mizoginami, a ich obsesyjna potrzeba wolności niosła ze sobą izolację od świata i obcość wobec bliskich.

Alain mówi o sobie w trzeciej osobie: "Delon zrobił to, Delon mówi tamto". Twierdzi, że robi to specjalnie, by nie powtarzać ciągle słowa "ja", ale i tak trąci to megalomanią. Kolejna po Nathalie Delon jego życiowa partnerka, aktorka Mireille Darc, z którą związany był 11 lat, tłumaczy narcystyczne usposobienie bałwochwalczym uwielbieniem kobiet. - Spróbuj mieć dystans do siebie, gdy każda kobieta daje do zrozumienia, że rzuci wszystko, jeśli kiwniesz palcem – podkreśla.

To właśnie Mireille – łagodna, zakochana w nim bez pamięci - opiekuje się dorastającym Anthonym. Gdy rodzice się rozstają, chłopiec ma cztery lata. Matka wysyła go do przypominającej koszary szkoły z internatem, z której ucieka. Z kolejnej wylatuje za okrucieństwo. Delon umieszcza go w pensjonacie przypominającym klasztor, z pokojami wyposażonymi w kamery. To ostatni krok przed poprawczakiem. Ucieka stamtąd w wieku 17 lat.

Anthony Delon, równie urodziwy jak ojciec, nie zrobił kariery aktorskiej / Źródło: Roncern Patrick/KIPA/Corbis/Sygma/Getty Images

Dorosłe życie zaczyna od aresztowania za kradzież BMW i posiadanie broni. Na trzy miesiące trafia do więzienia. Gdy je opuści, zaczyna działać w branży modowej. Choćojciec zabrania mu używania nazwy "A. Delon" dla marki, odnosi sukces. Jest najmłodszym 19-letnim prezesem firmy w kraju. Ale fatalnie wybiera przyjaciół - jego wspólnik w interesach próbuje go zastrzelić. Wtedy wyjeżdża do Nowego Jorku.

Tam nazwisko i twarz przypominająca młodego Alaina ma cenę. Dostaje propozycje ról. Zaczyna grać w filmach - w "Kronice zapowiedzianej śmierci" według Garcii Marqueza, która jest hitem w Ameryce i w części Europy. Ale nie we Francji. Tu zawsze będzie porównywany z ojcem. Poddaje się, kiedy Alain odrzuca propozycję wspólnego filmu.

24-letni syn gwiazdora Alain-Fabien Delon, z małżeństwa z supermodelką Rosalie van Breemen, też jest już po przejściach. Związek rodziców rozpadł się, gdy chłopiec miał osiem lat. Dziś jest modelem i aktorem, a w wywiadzie dla "Vanity Fair" mówi: "Moja rodzina była piekłem. Rodzice byli moimi najgorszymi wrogami. Nigdy nie miałem normalnego życia".

Gdy po rozstaniu rodziców mieszka w Holandii z matką, popada w uzależnienie od narkotyków. Wówczas Delon przejmuje opiekę nad nim. Przeprowadzka do szwajcarskiej posiadłości ojca odbywa się wbrew jego woli. W nowej szkole znajduje fanów hulaszczego życia. Gdy ojciec jedzie promować film, urządza przyjęcie w jego willi. Podczas szalonej zabawy pada strzał - kula trafia w brzuch tańczącą dziewczynę. Udaje się jej przeżyć. Alain-Fabien ledwo zna chłopaka, który nacisnął spust i który zostaje skazany na długie lata więzienia. On także jednak, jako gospodarz imprezy, obrywa rykoszetem "za zaniedbanie" - sąd Alaina-Fabiena skazuje na pół roku więzienia w zawieszeniu. Delon odcina mu kurek z gotówką.

Przygnębiający życiorys nieuznanego przez Delona syna Christiana Aarona Boulogne, z przelotnej znajomości z piosenkarką Nico, to z kolei temat rzeka. Słynna muza artystów nie była w stanie opiekować się nim z powodu uzależnienia narkotykowego, w które wciągnęła syna. Chłopca adoptowała matka Alaina Delona, Edith Boulogne i wychowała we Francji. Dziś jest znanym fotografem. Przez dekady walczył z uzależnieniem.

Wiele lat temu udzielił szokującego wywiadu dotyczącego relacji z Nico. "Była dla mnie bardzo dobrą mamą. Dała mi wszystko. Nawet narkotyki. Od 15. roku życia do samego końca (1988) dzieliliśmy się narkotykiem, tą samą strzykawką. To był sposób bycia razem" - powiedział.

Alain Delon nigdy nie zgodził się na badanie DNA.W latach 80. oświadczył, że uważa Christiana "za swojego przyjaciela", ale na pewno nie jest jego ojcem. "Nie masz ani moich oczu, ani włosów, nie jesteś moim synem" – powiedział mu kiedyś. Tymczasem podobieństwo łatwo dostrzec.

Alain-Fabien Delon z matką, modelką Rosalie van Breemen / Źródło: Thomas Lohnes/Getty Images/Wertheim Village

34 razy śmierć

Dorobek filmowy Delona – ponad 80 filmów - to epoka w historii kina. Kilkanaście z nich to czołówka światowej klasyki, ze świetnymi kreacjami gwiazdora. Niesłusznie przez dekady omijały go nagrody. Wyjątkiem był Cezar, którego dokładnie 35 lat temu, w 1984 roku, otrzymał za rolę w "Naszej historii" - surrealistycznej opowieści o kobiecie i mężczyźnie. Jakim cudem nie dostał jednak żadnego wyróżnienia za rolę w "Samuraju" (1967) Jeana-Pierre'a Melville'a czy w "Panu Kleinie" (1976) Josepha Loseya?

Ten pierwszy tytuł, gdzie zagrał płatnego zabójcę Costella, który musi rozprawić się z nielojalnymi zleceniodawcami, stał się jego ulubionym. Konwencja gatunku jest jedynie pretekstem dla opowieści o ludzkiej samotności w świecie pełnym zła. Reżyser twierdzi, że powierzył mu tę rolę, bo "ma w sobie romantyczną chęć samounicestwienia". Tragizm i działanie poza prawem kuszą go na ekranie i w życiu. Obliczył, że umierał w filmach 34 razy, czyli niemal w połowie wszystkich, w których zagrał. - Jestem mrocznym bohaterem - podkreśla.

W 1999 r. ogłasza pożegnanie z kinem, choć sporadycznie można go oglądać na ekranie. Jak w 2008 roku, gdy zabłysnął talentem komediowym jako Juliusz Cezar w filmie "Asterix na olimpiadzie".

Odtwarzaj Zwiastun filmu "Asterix na olimpiadzie" / Wideo: SPI International Polska

Od lat żyje samotnie otoczony ukochanymi psami w swojej posiadłości w Douchy. W ciągu ostatniego półwiecza miał ich 35. Obok jego domu jest teren, na którym je pochował. W testamencie napisał, że on sam chce spocząć możliwie najbliżej nich. Załatwił już zgodę władz kościelnych i świeckich. O śmierci myśli często, nie boi się jej.

Mówi, że miał dobre życie. - Jako aktor odnosiłem sukcesy, jako mężczyzna byłem kochany przez całe życie. Myślę, że niewielu ludzi kochano tak jak mnie - przyznaje.

Volker Schlöndorff uważa, że Delon wypracował specyficzny rodzaj aktorstwa - odgrywa samego siebie. Jeśli to prawda, ostatnia scena z "Asterixa…", gdy jego Juliusz Cezar krzyczy: "Ave ja!", jest wręcz wymarzonym pożegnaniem artysty z kinem.