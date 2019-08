Podziel się



Liczba amerykańskich żołnierzy nad Wisłą zwiększa się stopniowo, ale konsekwentnie. Tak samo, jak strumień pieniędzy, jakie Polska wydaje na zakupy uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych. Nowoczesna armia musi kosztować.

Dziś w Polsce służy prawie pięć tysięcy żołnierzy USA. Zgodnie z podpisaną w czerwcu w Waszyngtonie deklaracją prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa liczba ta w najbliższej przyszłości zwiększy się jeszcze o około tysiąc. Zanim huragan Dorian skłonił Trumpa do przełożenia wizyty w Polsce, Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiadało, że lokalizacje nowych jednostek armii USA zostaną podane podczas spotkania obu prezydentów w Warszawie, a minister Mariusz Błaszczak dodawał, że uzgodniono sześć lokalizacji, zaś negocjacje dotyczą siódmej.

Teraz szef MON zapewnia, że zmiana planów Trumpa nie zmienia ustaleń w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. – Jesteśmy przygotowani do tego, żeby przedstawić opinii publicznej uzgodnioną informację, jeżeli chodzi o miejsca, w których będą stacjonowali żołnierze Stanów Zjednoczonych – mówił Błaszczak kilka godzin po tym, jak ogłoszono, że Trump przełożył wizytę w Polsce.

Odtwarzaj Błaszczak po spotkaniu z Boltonem: rozmawialiśmy o kolejnej lokalizacji dla wojsk amerykańskich / Wideo: tvn24

Dziś większość żołnierzy amerykańskich przebywa w zachodniej części Polski. Warszawa stara się jednak o to, by dodatkowe jednostki znalazły się w garnizonach na wschodzie.

Obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest rotacyjna. Żołnierze przyjeżdżają na kilka miesięcy (z reguły dziewięć), szkolą się na poligonach, następnie wracają do domów i rodzin. Kolejne zmiany są wystawiane przez różne jednostki wojskowe. Niektórzy przywożą zza Atlantyku całe ciężkie uzbrojenie i wyposażenie. To trudny i kosztowny proces, ale ważne ćwiczenie logistyczne.

Część sił amerykańskich jest obecna w Polsce pod flagą NATO w ramach działań, które Sojusz Północnoatlantycki podjął jako całość. W takich przypadkach Amerykanie – w mniejszym lub większym stopniu – są częścią wielonarodowych struktur. Więcej żołnierzy przebywa jednak w Polsce pod flagą USA, na zasadzie współpracy dwóch państw. Jak wynika z czerwcowej deklaracji prezydentów, ta formuła ulegnie rozszerzeniu.

Amerykańska obecność wojskowa w Polsce / Źródło: tvn24.pl

Nie na stałe, ale trwale

Ani amerykańska, ani natowska obecność wojskowa w Polsce nie jest stała. Sojusz Północnoatlantycki jak ognia unika tego słowa. Wszystko przez Akt Stanowiący NATO-Rosja podpisany w 1997 r. Był to swoisty wstęp do rozszerzenia NATO na wschód, które rozpoczęło się dwa lata później wraz z przystąpieniem Polski, Czech i Węgier. "W obecnej i dającej się przewidzieć sytuacji bezpieczeństwa Sojusz będzie realizował swą obronę zbiorową i inne zadania raczej przez zapewnienie niezbędnej interoperacyjności i zdolności do wzmacniania swoich sił niż w drodze dodatkowego, stałego stacjonowania znacznych sił bojowych" – głosił dokument.

Odtwarzaj Szczerski: wiceprezydent USA Mike Pence wraz z małżonką przylecą do Warszawy / Wideo: tvn24

Polska uważa, że akt stanowiący przestał obowiązywać, bo Rosja odebrała Ukrainie Krym i Donbas, siłą przesunęła granice państw i tym samym radykalnie zmieniła sytuację bezpieczeństwa w Europie. Zdania wśród pozostałych sojuszników są jednak podzielone. Dlatego NATO oficjalnie deklaruje, że wszystkie kroki, jakie podejmuje w Polsce i krajach sąsiednich, są w pełni zgodne z Aktem Stanowiącym NATO-Rosja. Także dlatego, że siły rozmieszczone w naszym regionie nie są znaczące.

Skoro obecność wojsk USA i NATO w Polsce oficjalnie nie jest stała, ale między kolejnymi rotacjami nie ma przerw (czyli jedni żołnierze wyjeżdżają, a na ich miejsce od razu przyjeżdżają inni), to jak ją nazwać? Odpowiedź brzmi: trwała. To słowo najczęściej pojawia się w dokumentach.

Szybka kawaleria czuwa przy przesmyku

Po rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie w 2014 roku NATO stanęło przed pytaniem, jak w zmienionej sytuacji zapewnić bezpieczeństwo sojuszników położonych na wschodniej flance. Wprawdzie w 2014 roku powołano tzw. szpicę, czyli kilkutysięczne siły bardzo szybkiego reagowania, zdolne – przynajmniej w założeniu – do przemieszczenia się w dowolne miejsce Europy w ciągu najwyżej kilku dni, ale szybko okazało się, że to nie wystarczy.

Rok 2016 przyniósł więc decyzję – potwierdzoną na szczycie Sojuszu w Warszawie – o utworzeniu czterech wielonarodowych batalionów: w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii, czyli u tych członków NATO z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy bezpośrednio graniczą z Rosją. To niewielkie oddziały, liczące od 1 do 1,4 tysiąca żołnierzy. Liderami batalionu w Polsce są Amerykanie. To oni wystawili większość żołnierzy (około 850 na 1,2 tysiąca w batalionie) i dowodzą całością złożoną także z Brytyjczyków, Rumunów i Chorwatów.

Odtwarzaj Amerykańskie transportery opancerzone Stryker w akcji. Wideo po angielsku / Wideo: Staff Sgt. Samuel Northrup/DVIDSHUB

"Polski" batalion NATO od 2017 roku szkoli się na poligonie w okolicach Orzysza i Bemowa Piskiego. To blisko obwodu królewieckiego, a także granicy polsko-litewskiej, czyli jedynego lądowego połączenia państw bałtyckich z resztą NATO. Za sprawą byłego dowódcy sił lądowych USA w Europie gen. Bena Hodgesa do tego rejonu przylgnęło określenie "przesmyk suwalski".

Początkowo trzon batalionu stanowił pododdział wydzielony z amerykańskiego 2. Pułku Kawalerii, uzbrojonego w szybkie i lekkie transportery opancerzone Stryker. To takie siły szybkiego reagowania. Teraz w Orzyszu są lepiej opancerzone, ale powolniejsze czołgi Abrams i bojowe wozy piechoty Bradley z Gwardii Narodowej. To jednak krótkotrwała zmiana spowodowana przezbrajaniem amerykańskich oddziałów w lepiej uzbrojoną wersję Strykera. Amerykańska kawaleria znów będzie czuwać przy przesmyku suwalskim.

Sojuszniczy łańcuch dowodzenia

Bataliony NATO nie funkcjonują w próżni. Są wpięte w system dowodzenia państw gospodarzy i NATO. Oddział z Orzysza współpracuje z 15. Brygadą Zmechanizowaną w Giżycku. Wyżej w hierarchii (tej natowskiej, bo w polskiej jest inaczej) znajduje się dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód utworzone niedawno w Elblągu - pod koniec ubiegłego roku osiągnęło gotowość do tego, by koordynować działania brygad w Polsce i państwach bałtyckich, które współpracują z sojuszniczymi batalionami. Elbląska dywizja podlega z kolei dowództwu Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie. W obu sztabach służą żołnierze z wielu państw NATO, w tym z USA. W Elblągu jest ich niewielka grupka, w Szczecinie – większa, łącznie z tym, że jedno ze stanowisk generalskich jest zarezerwowane dla Amerykanina.

Amerykańskie i polskie czołgi podczas pokazu na poligonie koło Orzysza / Źródło: 15 GBZ / st. szer. Adrian Jórski, st. chor. sztab. Mariusz Kraśnicki

Podobnie niewielka grupa Amerykanów służy w Bydgoszczy, która przed 2017 rokiem była centrum obecności NATO w Polsce. Najważniejszą ze znajdujących się tam instytucji jest Centrum Szkolenia Sił Połączonych. W Bydgoszczy stacjonuje też sojuszniczy batalion łączności i centrum doskonalenia policji wojskowej, a także – stosunkowo nowa – jednostka integracji sił NATO.

Amerykańskie czołgi wracają do Europy

Gdy w 2013 roku ostatnie amerykańskie czołgi zostały wycofane z Europy, nie zanosiło się, że będą znowu potrzebne. Rosyjska agresja przeciw Ukrainie zmusiła jednak USA do zmiany planów. Od 2017 roku w Europie – przede wszystkim w Polsce – stacjonuje pełna brygada amerykańska pancerna. To około 3,5 tysięcy ludzi, około 100 czołgów i dział samobieżnych oraz prawie 150 bojowych wozów piechoty plus inne pojazdy. To większość amerykańskich sił obecnych w RP.

To już nie jest obecność pod flagą NATO, lecz działanie Amerykanów na własną rękę, choć w uzgodnieniu z Polską i pozostałymi sojusznikami. Decyzja o wysłaniu do Polski brygady pancernej zapadła w tym samym czasie, co decyzja NATO o utworzeniu w Polsce wielonarodowego batalionu.

Główne garnizony, w których szkolą się amerykańscy pancerniacy, to okolice poligonu żagańskiego – Bolesławiec, Świętoszów i Żagań, a także położona bardziej na północ Skwierzyna. Brygada nie jest jednak przywiązana do jednej lokalizacji. Jej żołnierze ćwiczą także na innych poligonach w Polsce (np. koło Torunia albo Drawska Pomorskiego) i w innych państwach regionu. Jeden z pododdziałów dotarł na ćwiczenia do Gruzji.

Razem z czołgami od 2017 roku Amerykanie zaczęli przysyłać do Europy dodatkowe śmigłowce – zarówno bojowe Apache, jak i transportowe Black Hawk i Chinook. Jedną z ich baz stał się Powidz w Wielkopolsce, największe polskie lotnisko wojskowe. Baza jest też centrum logistycznym wojsk amerykańskich w Europie, a nieodległej przyszłości mają w niej powstać magazyny amunicji dla sił powietrznych USA. Budowa zostanie sfinansowana z budżetu Pentagonu.

Odtwarzaj Amerykańskie samoloty wielozadaniowe F-35 podczas wizyty w bazie w Powidzu w Wielkopolsce / Wideo: Senior Airman Sara Voigt/DVIDSHUB

Podobnie jak w przypadku NATO, zwiększenie liczby żołnierzy i oddziałów wymusiło rozbudowę struktur dowodzenia. Za przysłaniem do Europy nowych amerykańskich brygad – pancernej i śmigłowcowej – poszło więc utworzenie namiastki sztabu dywizji, czyli dowództwa o jeden szczebel wyżej. Umieszczono je w koszarach w Poznaniu.

Duże drony w polskiej bazie

Jednym z najnowszych przykładów rozbudowy sił amerykańskich w Polsce jest baza w Mirosławcu. Od wiosny ubiegłego roku (z krótką przerwą na ćwiczenia w Rumunii w te wakacje) na tym zachodniopomorskim lotnisku stacjonują dwa bezzałogowe samoloty MQ-9 Reaper. To drony zdolne do przenoszenia uzbrojenia. Z polskiej bazy wykonują jednak tylko misje rozpoznawcze. Są w tym naprawdę dobre, bo mogą przez wiele godzin krążyć nad wyznaczonym rejonem.

Amerykański dron MQ-9 Reaper w Mirosławcu / Źródło: 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych

Mirosławiec, gdzie kilka lat temu utworzono 12. Bazę Bezzałogowych Statków Powietrznych, jest dla Reaperów idealnym miejscem. Lotnisko niedawno przeszło modernizację w związku z planami zakupu przez MON dronów podobnej klasy co Reapery. Z planów nic nie wyszło, więc do wyremontowanych hangarów wprowadzili się Amerykanie.

Zaczęło się w Łasku

W niedalekiej przyszłości amerykańskie lotnictwo powinno wrócić też do bazy w Łasku koło Łodzi. Od 2013 roku F-16 regularnie przylatywały tu na ćwiczenia, a w 2014 roku to tutaj skierowano na nagłe ćwiczenia amerykańską eskadrę, co było reakcją na wybuch kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Na lotnisku niedawno zakończyła się modernizacja, m.in. przedłużono i pogrubiono pas startowy, co pozwoli na przyjmowanie większych samolotów, np. transportujących żołnierzy, broń i wyposażenie.

Łask był pierwszym miejscem w Polsce, gdzie żołnierze USA przybyli na stałe. To tutaj jesienią 2012 roku rozpoczął działalność niewielki, zaledwie dziesięcioosobowy pododdział, którego zadaniem było organizowanie regularnych ćwiczeń amerykańskiego lotnictwa w bazach w Łasku i Powidzu.

Redzikowo jeszcze w budowie

Przez lata sztandarowym przykładem polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej było tworzenie bazy antyrakietowej w Redzikowie, której budowa oficjalnie ruszyła w maju 2016 roku. Prace są opóźnione, ale amerykańskie instalacje – radar i wyrzutnia rakiet – nabrały już docelowych kształtów. Po uruchomieniu baza będzie chroniła Stany Zjednoczone i część terytorium NATO przed rakietami wystrzelonymi z Bliskiego Wschodu.

Kończy się budowa bazy w Redzikowie. Na zdjęciu budynek, na którym będą umieszczone radary / Źródło: dvidshub.net / Lt. Amy Forsythe

Czerwcowa deklaracja prezydentów Trumpa i Dudy zapowiada utworzenie tzw. centrum szkolenia bojowego w Drawsku Pomorskim "oraz docelowo w kilku innych lokalizacjach w Polsce". To oznacza modernizację istniejącego poligonu tak, by oddziały mogły się tam nie tylko szkolić, ale i przechodzić certyfikację, czyli ostateczny sprawdzian (np. przed wysłaniem na misję) zgodnie z amerykańskimi standardami.

Deklaracja zapowiada też utworzenie amerykańskiego wysuniętego dowództwa szczebla dywizji (naturalnym kandydatem jest Poznań, gdzie jest już namiastka takiego dowództwa) oraz utworzenie w Polsce eskadry Reaperów (najpewniej w Mirosławcu, gdzie już są dwa takie drony). To ostatnie jest połączone z zapowiedzią przekazywania Polsce danych rozpoznawczych, co jest o tyle ważne, że MON nie dysponuje bezzałogowcami tej klasy. Dokument przewiduje także utworzenie lotniczej bazy przeładunkowej (raczej w Powidzu, choć nie można wykluczyć Łasku) oraz grupy wsparcia logistycznego (jej namiastka też jest w Powidzu). Zapowiedziano także intensyfikację współpracy polskich i amerykańskich sił specjalnych (w tej chwili jest ona koordynowana z Krakowa). W deklaracji mowa jest także o utworzeniu infrastruktury, która posłuży dwóm amerykańskim brygadom – pancernej i lotnictwa śmigłowcowego, a także batalionowi wsparcia logistycznego.

Drawsko Pomorskie, Poznań, Mirosławiec, Kraków i pewnie jeszcze inne garnizony – widać zatem, że nie będzie to wielki "Fort Trump", lecz sieć mniejszych jednostek.

20 tysięcy żołnierzy w 2020 roku

Nie zapominajmy także, że w poszczególnych garnizonach odbywają się ćwiczenia wojskowe. Wtedy do Polski na jakiś czas przyjeżdża jeszcze więcej Amerykanów. Apogeum osiągniemy w czerwcu przyszłego roku. W tym samym czasie Polska, Stany Zjednoczone, NATO jako całość oraz inni partnerzy będą równolegle prowadzili ćwiczenia w naszym regionie. Nie będą to wielkie manewry w rodzaju Anakondy z 2016 roku. Wtedy w Polsce ćwiczyło blisko 31 tysięcy żołnierzy, co oznacza, że było to największe tego typu przedsięwzięcie po 1989 roku.

W przyszłym roku będzie to kilka osobnych ćwiczeń, ale zaplanowanych i prowadzonych w skoordynowany sposób. Polacy wyjadą na poligony (i nie tylko) w ramach kolejnej edycji Anakondy. – Weźmie w niej udział około 15 tysięcy żołnierzy – zapowiada w rozmowie z Magazynem TVN24 dowódca operacyjny generał dywizji Tomasz Piotrowski, który odpowiada za przygotowanie, a potem przeprowadzenie manewrów.

Równocześnie Amerykanie będą prowadzili w Europie, w tym w Polsce, największe od lat ćwiczenia pod nazwą Defender. Ich skala nie jest jeszcze do końca sprecyzowana, ale generał Piotrowski spodziewa się w Polsce około 20 tysięcy sojuszniczych żołnierzy. To na razie ostrożne szacunki. Z polskiego punktu widzenia ważna będzie też przyszłoroczna edycja ćwiczenia Baltops, które co roku NATO prowadzi na Bałtyku.

– Chcemy wykorzystać obecność amerykańską, żeby przetrenować nasze narodowe procedury współdziałania wojskowego i wojskowo-cywilnego. Biorąc pod uwagę ilość wojska, które lądem, morzem i powietrzem przemieści się do Polski przez Europę Zachodnią, chcemy w realistycznych warunkach zmierzyć się z ewentualnymi problemami, które będą z tego wynikały – tłumaczy dowódca operacyjny.

Odtwarzaj Amerykańskie samoloty F-15 uczestniczyły w defiladzie nad Katowicami. Wideo z kokpitu / Wideo: Staff Sgt. Rachel Maxwell/DVIDSHUB

Będzie to więc ważny sprawdzian dla logistyki. Chodzi o to, czy starczy miejsca na drogach, w portach i na szlakach kolejowych, na których będzie się przecież odbywał normalny ruch cywilny. Ale jest coś jeszcze - scenariusze poszczególnych ćwiczeń będą ze sobą powiązane. Na przykład w polskiej Anakondzie założono, że w sytuacji narastającego kryzysu, ale jeszcze nie wojny, swoje wojska nad Wisłę zdecydują się przysłać Amerykanie. To wsparcie przemieści się do Polski właśnie pod szyldem ćwiczenia Defender.

Nic za darmo

Rozbudowa amerykańskiej obecności wojskowej nad Wisłą to także konkretne koszty, które ktoś musi ponieść. Amerykanie od lat coraz mocniej naciskają na Europę, by w większym stopniu wzięła odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Odkąd prezydentem jest Donald Trump, naciski te stały się jeszcze silniejsze. Na celowniku Waszyngtonu znalazły się w szczególności Niemcy, największa gospodarka Europy, która nie wypełnia natowskich zobowiązań budżetowych i kupuje gaz od Rosji, finansując jej zbrojenia. Dla porównania Trump wielokrotnie komplementował Polskę za to, że wydaje na obronność 2 procent swojego Produktu Krajowego Brutto, czyli tyle, ile zaleca NATO (dla porównania w Niemczech to tylko 1,23 proc.).

Wyrzutnia rakiet systemu Patriot / Źródło: US Dep. of Defense/Flickr

W kontekście zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce Donald Trump lubi powtarzać, że Stany Zjednoczone nie poniosą z tego tytułu dodatkowych kosztów. Jasno ujmuje to też deklaracja prezydentów podpisana w czerwcu. "Polska planuje zapewnić i utrzymywać wspólnie uzgodnioną infrastrukturę przeznaczoną dla wstępnego pakietu dodatkowych projektów (...), bez kosztów dla Stanów Zjednoczonych i z uwzględnieniem planowanego poziomu jej wykorzystania przez Siły Zbrojne USA. Polska planuje również zapewnić dodatkowe wsparcie Siłom Zbrojnym USA, wykraczające poza obowiązujący w NATO standard wsparcia przez państwo-gospodarza" - podkreślono.

Coraz więcej pieniędzy płynie tymczasem do USA jako zapłata za kontrakty zbrojeniowe. W kwietniu okazało się, że MON wydaje więcej pieniędzy na broń w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce. W ramach obecnego planu modernizacji technicznej sił zbrojnych, obowiązującego do 2026 roku, do podmiotów krajowych skierowano do tej pory niecałe 14 mld zł. Do firm zagranicznych popłynęło ponad 18,5 mld zł, w tym do firm amerykańskich – 16,6 mld zł. Przez lata proporcje były odwrotne.

Na pierwszym miejscu jest oczywiście podpisana wiosną 2018 roku umowa na system obrony powietrznej Patriot. Kupiliśmy dwie baterie, czyli cztery jednostki ogniowe (każda z własnym radarem, wyrzutniami pocisków i systemem dowodzenia i łączności). To największy kontrakt zbrojeniowy w historii Polski – wart bez podatku 4,75 mld dolarów. W chwili podpisywania umowa była warta około 16,1 mld zł. Dziś jest to około 18,6 mld zł. W planach było pozyskanie kolejnych sześciu baterii rakiet Patriot, ale sprawa przycichła.

Jeden z najnowszych zakupów polskiego MON w USA to system artylerii rakietowej HIMARS, który dysponuje zasięgiem rażenia od lat nieosiąganym przez Wojsko Polskie. Standardowe pociski mogą precyzyjnie trafiać w cele w odległości 80 kilometrów, te większe osiągają nawet 300 kilometrów. Cena? 414 mln dolarów netto, czyli ponad 1,5 mld zł w chwili podpisywania kontraktu.

Odtwarzaj HIMARS w akcji / Wideo: NATO TV

Ponad 680 mln zł to z kolei wartość umowy na cztery śmigłowce Black Hawk, którą MON podpisało w styczniu. Maszyny dostarczą zakłady PZL Mielec, które należą do amerykańskiego koncernu Lockheed Martin. Znaczna część kwoty kontraktu popłynie za Atlantyk, żeby opłacić dostawę podzespołów, które następnie zostaną zmontowane w Polsce.

Z USA pochodzą także dalekosiężne pociski JASSM przenoszone przez samoloty F-16. MON kupiło je w dwóch wersjach – o zasięgu do 370 i do 1000 kilometrów. Za pierwszą partię (kontrakt z grudnia 2014 roku) zapłaciliśmy około 250 mln dolarów, za drugą (grudzień 2016 roku) – około 940 mln zł.

W USA wojsko zakontraktowało także pięć samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie. Za dwa małe Gulfstreamy G550 zapłaciliśmy około 440 mln zł netto. Cena za trzy większe Boeingi 737 to nieco ponad 2 mld zł bez podatku.

Teraz priorytetem szefa MON Mariusza Błaszczaka jest zakup nowych 32 samolotów bojowych F-35. To także produkt amerykańskiego koncernu Lockheed Martin. Niedawno producent poinformował, że już za kilka lat uda mu się zejść do ceny około 80 mln dolarów za maszynę (w wersji F-35A, którą interesuje się MON). Do tego dochodzą koszty szkolenia pilotów i personelu naziemnego, przygotowania infrastruktury itp.

Pewne jest, że bezpieczeństwo musi kosztować.

Odtwarzaj 15.08.2019 | Wielka defilada w Katowicach. Polska armia zaprezentowała nowoczesny sprzęt / Wideo: Paweł Płuska/Fakty TVN