Podziel się



W domu był głód, ryby rzadko starczało dla wszystkich, po kryjomu wyjadał więc babci surowe pierogi. Dziś wielcy tego świata przylatują prywatnymi odrzutowcami na obiad do niego. Włoski szef kuchni Massimo Bottura łączy dwa skrajne światy: milionerów i tych, których nie stać na kolację.

Ryba była dość sucha i niespecjalnie duża. Nikt nawet nie zawracał sobie głowy rozpoznaniem gatunku. Sardela albo makrela. Na pewno coś taniego. W kuchni babci Massimo Bottury nie było miejsca na ekstrawagancję. Kobieta przeżyła wojnę i po niej, jak wielu Włochów, z trudem dopinała domowy budżet. Gdy udało się więc zdobyć rybę, sadzała całą rodzinę przy stole i dawała ją każdemu do powąchania. Mięsa nie starczyłoby przecież dla wszystkich. Większości rodziny musiał wystarczyć aromat.

To wspomnienie zaważyło na tym, co dziś robi Massimo Bottura. Najlepszy szef kuchni świata mówi, że bez opowieści babci i jej lekcji gotowania nie byłby kucharzem. Massimo Bottura w 1969 roku / Źródło: Massimo Bottura Miał kilka lat i chował się pod stołem w kuchni przed starszym rodzeństwem. Czasem wychylał głowę, żeby zobaczyć, jak babcia zagniata ciasto na makaron albo wykrawa delikatne tortellini oprószone po ugotowaniu parmezanem. Przyznaje, że gdy kobieta odwracała głowę, kradł jej surowe pierożki. Obserwował, jak babcia moczy skórki sera w oliwie i tym naturalnie aromatyzowanym sosem skrapia jego ulubione grzanki z czerstwego pieczywa. Babcia sypała wnukowi okruchy chleba do gorącego mleka i podawała mu je przed snem.

Gdy mały Massimo budził się, czekały na niego kanapki z mortadelą. Mama owijała je w papier i kazała zabierać do szkoły. Bardziej wyrafinowane prosciutto, z którego słynęła jego rodzinna Modena, dostawał rzadko. Menu, choć skromne, wzbogaciło Botturę. Z domu wyniósł przekonanie, że jedzenie to skarb, który trzeba szanować. Jego babcia i mama potrafiły wykorzystać wszystkie resztki. Dziś oddaje obu hołd w przepisach. W swojej restauracji serwuje kanapkę z mortadelą, a banalnym okruchom nadaje nieco szlachetności, bo mleko stawia przed gośćmi w postaci piany, zaś chleb koloruje karmelem na złoto.

Nie wierz chudemu kucharzowi

Choć jedną ze swoich książek zatytułował "Nigdy nie wierz chudemu kucharzowi", sam jest zaskakująco szczupły. Massimo Bottura mówi dużo i ekspresyjnie. Nosi ubrania z drogiego włoskiego domu mody i uwielbia podróżować. Rzadko odpoczywa, ma mnóstwo energii i bez przerwy opowiada o jedzeniu. W Warszawie spędził dwa dni, przed kolacją zdążył wpaść do fryzjera i na zakupy. Zjadł kapuśniak, kanapkę ze smalcem oraz pierogi z metką wieprzową.

Do Polski przyjechał na zaproszenie festiwalu kulinarnego Fine Dining Week, którego idea to promowanie najlepszych restauracji. Ale Massimo Bottura propagował także akcję Respect Food, której jest ambasadorem. Włoski kucharz razem z marką Grundig pokazuje, jak w domu, w każdej kuchni, nie marnować jedzenia. Spotykam się z nim tuż przed uroczystą kolacją, gdzie Massimo Bottura jest gościem honorowym. Polscy szefowie kuchni przygotowali dla niego specjalne menu. Była sałatka z rumianku i kaparów podana w skórce topinamburu, smażone liście brukselki czy grillowany głąb brokułu. Goście zerkali mu w talerz i sprawdzali, czy na pewno niczego na nim nie zostawił. Bottura zjadł wszystko i po kolacji poszedł do kuchni podziękować całej ekipie restauracji w Hotelu Warszawa, która przygotowała dania. Docenił lokalne składniki.

Odtwarzaj Bottura: wyrzucamy jedzenie, bo jesteśmy leniwi



W rozmowie Massimo Bottura natychmiast skraca dystans, cały czas żywiołowo gestykuluje. Zapamiętuje imiona dziennikarzy, którzy proszą go o wypowiedź na temat globalnego ocieplenia, recenzję tego, co zjadł na śniadanie albo zdradzenie, o czym teraz marzy. Mówi, że zawsze walczy o szacunek. Dla jedzenia, ludzi i pasji. I wierzy w to, że współczesny szef kuchni może robić więcej, niż tylko tworzyć dobre przepisy.

Odtwarzaj Bottura: myślę, że kucharz w 2019 może coś zmienić

Jedzenie dla duszy

Massimo Bottura ma na prawym ramieniu wymowny tatuaż. Gdy pytam o niego, jest zaskoczony. Ale tylko przez kilka sekund, bo kolejne kilkanaście minut snuje barwną historię jego powstania. Tatuaż okazuje się być cenną pamiątką, którą przywiózł z Rio de Janeiro. Do Brazylii pojechał w czasie Igrzysk Olimpijskich. Ale nie po to, żeby śledzić zmagania najlepszych sportowców świata. Przez dwa tygodnie za darmo gotował z produktów, których nie sprzedały sklepy albo lokalni rolnicy. Jedzenie pochodziło też z restauracji w wiosce olimpijskiej. To był jego kolejny projekt pod szyldem Refettorio (nazwa powstała po modyfikacji włoskiego słowa reficere – nadać nowe znaczenie), lokalu, jaki Bottura otwiera tam, gdzie wie, że jest najwięcej głodnych i potrzebujących. W Rio na obiady przychodzili do niego bezdomni, matki z dziećmi ze slumsów, inwalidzi i bezrobotni. Z misją ich nakarmienia włoski szef kuchni był w Londynie, Paryżu, Waszyngtonie. Wszystko zaczęło się jednak we Włoszech.

W Refettorio Gastromotiva odzyskiwanie żywności jest równie ważne, jak promowanie godności ludzkiej / Źródło: fundacja Food for soul/Angelo Dal Bo

Massimo Bottura w 2015 roku był zaproszony do udziału w światowych Targach Expo w Mediolanie. Gdy na miejscu zobaczył, ile jedzenia trafia do śmietnika, skrzyknął obecnych tam sławnych kucharzy i namówił ich do gotowania z niechcianych przez restauracje i sklepy produktów. Kucharze swoimi daniami karmili głównie bezdomnych i uchodźców. Projekt przerodził się w długofalowe przedsięwzięcie. Po targach jadłodajnia została w Mediolanie, a szefowie kuchni zapraszani do niej przez Massimo Botturę codziennie szykują posiłki dla kilkudziesięciu potrzebujących. Od początku idea szefa była taka, żeby jadłodajnie bardziej przypominały restaurację niż bar dla ubogich. Bottura uważa, że obiad zasługuje na to, żeby jeść go w pięknych okolicznościach. Wystrój aranżują więc utalentowani architekci, a jedzenie zawsze podawane jest na ładnych talerzach. Goście mają najczęściej do wyboru trzydaniowe menu.



Refettorio Gastromotiva to inicjatywa przywieziona do Brazylii przez szefa kuchni Massimo Botturę / Źródło: fundacja Food for soul/Angelo Dal Bo



Włoch, zagotowany z wściekłości i bezradności wobec marnowania dobrego jedzenia, postanowił zacząć działać skuteczniej. Wiedząc, że na wysypiskach śmieci ląduje jedna trzecia produkowanej na świecie żywności, założył fundację Food for Soul (jedzenie dla duszy) i uczy innych, jak nie marnować i jednocześnie karmić tych, którym go brakuje. Aby zmieniać resztki w smaczne i pożywne dania, do Refettorio przyjeżdżają najlepsi szefowie kuchni. Żaden z kolegów dotąd nie odmówił Botturze. Nawet najsłynniejsi kucharze, jak szef dwugwiazdkowej duńskiej Nomy, wielokrotny zdobywca tytułu najlepszego szefa świata Rene Redzepi, angażują się w projekt za darmo. Sam Bottura nie traktuje gotowania dla biednych jako działalności charytatywnej. Chce, by ten projekt wybrzmiał jako apel o zmianę nastawienia i zachętę do troski o planetę i o nas samych. Twierdzi, że głód dzieli, a jedzenie wspaniale łączy. W jadłodajniach pracę znajdują potrzebujący. A Bottura powtarza, że by dobrze jeść, zadbać o ziemię, trzeba przestać marnować jedzenie.

Odtwarzaj Bottura: nigdy więcej wymówek

Bez wymówek

Bottura uruchamia niektóre jadłodajnie na chwilę, inne po wsparciu władz miasta często zostają w wybranym miejscu na stałe. Zawsze jest jednak twarzą kolejnego Refettorio, a gdy projekt jest tymczasowy, prowadzi go od początku do końca. Tak było w czasie Igrzysk Olimpijskich w Brazylii. W Rio de Janeiro codziennie przy stole zasiadało kilkaset osób. Massimo i jego ekipa złożona z 30 innych kucharzy zaserwowali niemal 20 tysięcy posiłków. Udało się uratować co najmniej 12 tysięcy ton jedzenia. Ale otwarcie Refettorio poza Europą, w mieście kipiącym od latynoskiego temperamentu, było dla Bottury jednym z najtrudniejszych wyzwań. Męczył go upał i różnice kulturowe. Zabrał córkę na spacer i pod wpływem impulsu zrobił sobie tatuaż. Twierdzi, że to najważniejszy znak w jego życiu.

Ups, upuściłem tartę cytrynową

Bottura ma etykietę kucharza, który zrewolucjonizował włoską kuchnię. Dla przywiązanych do tradycji rodaków jego eksperymenty były trudne do przełknięcia. Zniszczył konstrukcję kultowej lazanii, bo rozdzielił makaron od mięsa i oba składniki układał na talerzu osobno. "Ups, upuściłem tartę cytrynową" Uznał, że w zapiekance najlepsza jest chrupiąca skórka i ją głównie proponował gościom. Bez sentymentu serwował rosół w formie galaretki i podawał do niego o dwie sztuki mniej tortellini, niż od pokoleń przewidywała rodzima sztuka kulinarna. Zamach na nią niemal doprowadził Botturę do upadku. Jego restauracja w Modenie, na północy Włoch, była na granicy opłacalności. Zdarzało się, że nikt do niej nie przychodził. By zapłacić rachunki, sprzedał samochód i motor. Jego żona pożyczała pieniądze od swojego ojca na wypłaty dla pracowników.

Ale brawurze pomógł przypadek. Słynnemu włoskiemu dziennikarzowi kulinarnemu popsuł się na autostradzie w okolicach Modeny samochód. Gdy mechanicy reperowali auto, krytyk skorzystał z okazji i zajrzał do niepozornej wówczas Osterii Francescana. Wyszedł zachwycony. Tydzień później napisał artykuł, w którym wytłumaczył Włochom ideę nieoczywistego stylu gotowania, jaki uprawia Bottura. Zachwycał się nazwami dań w karcie. "Pięć wieków parmigiano reggiano" to parmezanowy mus i serowa pianka. "Ups, upuściłem tartę cytrynową" jest wariacją nawiązującą do historii przepisu. Powstał przez przypadek, gdy jednemu z kucharzy Osterii z rąk wypadł deser. Widok popękanego ciasta na podłodze uruchomił wyobraźnię Bottury i w efekcie w takiej zniszczonej formie tarta trafiła do karty. A siła kulinarnego reportażu ze smacznymi anegdotami uruchomiła lawinę sukcesów.

Trzy gwiazdki i podium

Coraz więcej zaintrygowanych smakoszy robiło rezerwację, a Massimo zaczął zgarniać nagrody. Massimo Bottura i były prezydent USA Barac Obama Po 24 latach pracy w swojej kuchni Bottura ma na koncie tytuł najlepszego szefa kuchni świata, trzy gwiazdki Michelin, jest ekspertem włoskiego rządu w sprawach kulinarnych, a jego Osteria Francescana jako jedyna dwukrotnie trafiła na pierwsze miejsce najważniejszego kulinarnego rankingu 50 najlepszych światowych restauracji (World 50 Best Restaurants).

Mimo sukcesów restauracja wciąż ma tylko 12 stolików i krótkie menu. Dostaje rocznie ponad 200 tysięcy zapytań o rezerwacje. To jedno z tych miejsc, do których na kolację przylatują prywatnymi odrzutowcami gwiazdy z całego świata. Bottura gotował dla Baracka Obamy i Marka Zuckenberga. Jego książkę "Chleb", w której przedstawił kilkadziesiąt przepisów różnych szefów kuchni na dania z resztek całego świata, ma sam papież Franciszek.

Ziemniak, który chciał być truflą

Spędzam w towarzystwie Massimo Bottury kilka godzin i mam wrażenie, że ostatnią rzeczą, o jakiej chce i lubi mówić, jest osiągnięty sukces. Wprawdzie amerykańscy reżyserzy nakręcili o nim jeden z odcinków kulinarnego serialu, ale on zarzeka się, że kariera w telewizji go nie interesuje. Śmieje się, gdy ktoś nazywa go gwiazdą i wymienia listę jego nagród. Massimo Bottura zamieścił na Instagramie zdjęcie z papieżem Franciszkiem Jest za to dumny, gdy określa się go mianem artysty, bo twierdzi, że tworzy swoją sztukę na talerzu. Nazwanie go rewolucjonistą łechcze jego ego.

Nie boi się eksperymentów i uważa, że wyobraźnia jest największą siłą kucharza. Spaghetti z klasycznego włoskiego przepisu na makaron z pieprzem (cacio e peppe) wymienił na ryż i rozbawiony obserwuje reakcję gości, którzy w ekskluzywnej restauracji dostają tak skromne risotto. Bottura twierdzi, że po pierwszym kęsie zawsze są zaskoczeni intensywnością i wyjątkowością połączenia. A potem dziękują albo płaczą, co włoski szef kuchni też bardzo lubi i chętnie o tym opowiada.

Podczas warszawskiej kolacji wspominał wizytę młodej Polki, która przyjechała do jego restauracji z mamą i zamówiła suflet z ziemniaków i trufli nazwany przez Massimo "ziemniakiem, który chciał być truflą". Nazwa jest opisem rodzinnej historii Bottury. Jego mama mieszkała przez jakiś czas na wsi w Lombardii, gdzie rosło bardzo dużo czarnych trufli. Mieszkańcy ich nie jedli, bo myśleli, że to popsute albo gorszej jakości ziemniaki. Gdy ktoś odkrył ich potencjał, cena bulwy natychmiast wzrosła. Teraz za 100 gramów świeżej czarnej trufli trzeba zapłacić co najmniej 15 euro. Bottura zadaje swoim daniem przewrotne pytanie, czy lepiej być pospolitym, ale znanym ziemniakiem, czy tajemniczą, niedostępną dla wielu truflą. Gdy dziewczyna z Polski rozwiązywała we włoskiej restauracji zagadkę sufletu, w którym Massimo połączył dwa skrajnie różne warzywa, po policzkach płynęły jej łzy. Wzruszone kobiety powiedziały kucharzowi, który przyszedł je pocieszać, że daleko od domu odnalazły znajome emocje, jakie potrafiła wywołać w nich tylko nieżyjąca już babcia. I to jest dla Włocha najlepsza recenzja i powód, dlaczego wciąż nie stracił pasji do kuchni i jedzenia. Mówi mi, że bez względu na to, kogo gości przy stole, zawsze gotuje tak samo, bo gotowanie jest wyrazem miłości.

Odtwarzaj Bottura: Gotowanie jest aktem miłości



W planach ma gotowanie w Dubaju, jednym z najdroższych miast świata. Jeszcze w tym roku otwiera tam nową restaurację Torno Subito (Zaraz wracam). Menu będzie skupione wokół smaków morza. W biznes zainwestowali prywatni przedsiębiorcy. Bottura regularnie dostaje propozycje sprzedania swojej Osterii Francescana, ale zawsze odmawia. Lokal, z powodu którego musiał oddać swój ukochany samochód, jest dziś dla niego bezcenny. Chętnie za to dzieli się przepisami, bo liczy, że dzięki nim odczaruje odpadki i udowodni, że mogą wybornie smakować zamiast lądować w kuble na śmieci. Tym, którzy chcą sprawdzić, jak smakują resztki w wydaniu najlepszego szefa kuchni na świecie, Massimo Bottura podarował danie, które jadał w dzieciństwie i które potem serwował swoim dzieciom. Opiera się na okruchach chleba, bo chleb, którego marnujemy najwięcej, jest dla Włocha złotem.

Odtwarzaj Bottura: jedno z najbardziej niezwykłych dań jest z okruchów chleba