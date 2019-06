Podziel się



- Robiliśmy taki eksperyment: jeden z kierujących jedzie 50 km/h, drugi 60 km/h i w pewnej odległości przed nimi wyjeżdża dziecko na rowerze. Przy rozpoznaniu zagrożenia, w tym samym miejscu, pierwszy z nich zatrzymuje się półtora metra przed dzieckiem, a drugi wjeżdża w nie z prędkością 39 km/h. Dziecko ginie - mówi Magazynowi TVN24 Marek Młodożeniec, biegły sądowy ze Szczecina, który bada okoliczności tragicznego wypadku na A6 i od 25 lat zajmuje się techniczno-kryminalistyczną rekonstrukcją wypadków samochodowych. Sam na drodze nigdy nie przekracza dozwolonej prędkości.

Do wypadku doszło w niedzielę na drodze A6 pod Szczecinem. Pomiędzy węzłami Kijewo i Dąbie zderzyło się sześć samochodów osobowych i jeden ciężarowy. Na miejscu wypadku szybko wybuchł ogień, rozprzestrzeniając się na kolejne samochody. Zginęło sześć osób, w tym trójka dzieci.

Troje dzieci zginęło w wypadku na A6. Kierowca ciężarówki ma zostać przesłuchany

Pracował pan na miejscu wypadku w niedzielę...



Tak. I dlatego nie mogę nic mówić o tym zdarzeniu.



Patrzę na zdjęcia spalonych i zgniecionych aut na A6 i zastanawiam się, czy kierowcy samochodów osobowych mogli zrobić cokolwiek, aby się ratować?

Jeśli mówimy o tym konkretnym odcinku drogi, to tu zawsze są korki. Jest przebudowa drogi i samochody tu zwalniają. Jeśli stoimy w korku i z tyłu nagle pojawia się rozpędzona masa... Powiem tak: ja zawsze, stojąc nawet w najmniejszym korku, obserwuję sytuację. Może to jakieś skrzywienie zawodowe, ale obserwuję w lusterku, co się dzieje. Czy można uciec? Często tak, oczywiście nie zawsze. Czasami na sąsiednim pasie ruchu jest samochód i jeśli jesteśmy na drodze jednopasmowej, to ucieczka w lewo może skończyć się zderzeniem czołowym. Tu nie ma reguły... Kiedyś było takie powiedzenie: myśl, przewiduj, nie jesteś sam na drodze. Powinniśmy do tego wrócić.

Biegły sądowy: nawet w najmniejszym korku obserwuje sytuację



Pamiętam wypadek spod Gorzowa, z S3. Kierowca uszedł z życiem, bo stojąc w korku, patrzył w lusterko.

To dobry przykład! Gdyby wtedy pisał SMS-a, zostałby sprasowany. Nie miałby żadnych szans. Był czujny, więc widząc, że zbliża się do niego z dużą prędkością inny pojazd, zdążył w ostatniej chwili zjechać na bok.



Ale kiedy samochód wybucha ogniem, to myślenie nie pomoże.

Wtedy nie ma szans. Od razu przypomina mi się tragiczne zdarzenie sprzed pięciu lat na trasie S3, gdzie spłonęły trzy osoby - syn i rodzice, z którymi jechał. Kierowca zagapił się, przejechał zjazd i zaczął cofać. Nie robi się takich rzeczy! Wtedy najechał na niego inny kierowca, obywatel Niemiec i samochód stanął w płomieniach. Zwykle wybuchają opary benzyny, bo sama benzyna nie wybucha. To dzieje się bardzo szybko...

Tragiczny karambol na A6 / Źródło: Kontakt24

Co czuje człowiek, który ogląda takie rzeczy na co dzień? Widział pan mnóstwo tragedii.

Ja się muszę w pełni wyłączyć. Nie mogę podchodzić emocjonalnie, bo mogłoby to wpłynąć na wnioski końcowe. Rozumiem ból i rozpacz, ale muszę wykonywać swoją pracę. Przyjeżdżają rodziny na miejsce zdarzenia i są przykryte zwłoki. Policja i prokuratura ich nie dopuszcza, bo mogłoby dojść do zachowań, nad którymi nie można by było zapanować. Czasem ktoś z rodziny zasłabnie i trzeba wzywać karetkę. Ja staram się nie patrzeć na zwłoki, bo nie jest to ciekawy widok. Ja po prostu nie jestem ciekawski... Miałem taką sytuację, kiedy prokurator pyta: Chce pan zobaczyć zwłoki? Mówię: Panie prokuratorze, ja nie jestem medykiem sądowym. Mnie interesuje tylko techniczna i rekonstrukcyjna strona zdarzenia drogowego. Staram się wyłączyć zupełnie, ale początki nie były łatwe. Jak zacząłem jeździć do wypadków, nie mogłem spać po nocach. Wszystko człowiek ma przed oczami. Widzi ten obraz... Najgorzej, jak giną dzieci.



Najtragiczniejszy wypadek przez te lata?



Chyba taki najbardziej ciężki to katastrofa w Kamieniu, gdzie zginęło sześć osób idących chodnikiem, kiedy wpadł na nie koziołkujący samochód. Kierowca był pod wpływem alkoholu i środków narkotycznych. Zapamiętuje się najczęściej te, gdzie ofiarami są dzieci. To jest straszne przeżycie i nie życzyłbym nikomu, żeby musiał skutki takiego wypadku oglądać. To się zapamiętuje. Inaczej się odbiera tragiczne zdjęcia z akt, a inaczej, jak człowiek jest na miejscu.



Miejsce wypadku w Kamieniu Pomorskim



Wypadek w Kamieniu Pomorskim wydarzył się w Nowy Rok 2014. Przyjechał pan na miejsce i co zastał?



Straszna tragedia... Masę ludzi, bo i policja, i władze województwa, i środki masowego przekazu. Wszędzie kamery. Technicy pracowali w ciężkich warunkach. Wszyscy, którzy byli niepotrzebni, zostali usunięci z pola, gdzie zachowały się ślady. Syzyfowa praca, żeby odtworzyć ruch tego pojazdu, jak on się znalazł na dachu i jeszcze był obrócony. Wymagało to mrówczej pracy, ustalenia prędkości i toru, ale wtedy ślady bardzo dobrze zachowały się na jezdni.



Jak dokładnie wygląda sporządzanie rekonstrukcji?



To jest bardzo skomplikowany proces, bo musimy sobie zdawać sprawę, że odtworzenie wypadku polega na tym, żeby wyjść od punktu, kiedy powstał stan zagrożenia dla któregoś z uczestników ruchu. Wszystkie ślady, które zostały odkryte na drodze, na pojazdach, muszą zostać należycie udokumentowane, dziś mamy programy wspomagające pracę rzeczoznawcy, pracę biegłego i możemy nawet wizualizować przebieg wypadku. Często są to żmudne obliczenia, przy dużych wypadkach trwa to tygodniami. Nie znam biegłego, który już dzień po wypadku byłby w stanie wiarygodnie odtworzyć jego przebieg. Może określić, co było przyczyną, ale pełne odtworzenie to tygodnie pracy.

Biegły sądowy: wszystkie ślady muszą zostać udokumentowane

Ile może to potrwać w przypadku ostatniej tragedii?

To wymaga czasu, nie można tego zrobić po łebkach, zawsze materiał musi być zgromadzony dokładnie. Poza materiałami z miejsca zdarzenia są jeszcze dowody osobowe - czy uczestnicy wypadku mogli coś zrobić, aby go uniknąć. Tu, przy ostatniej katastrofie, jest jeszcze biegły z zakresu pożarnictwa - na pewno nie będzie to kwestia dni, ale tygodni, a może nawet miesięcy.



Wspomniał pan o udokumentowaniu śladów. O jakich śladach mówimy?

Ślady na drodze, ślady hamowania, blokowania kół, zarzucania, ślady uderzeń o elementy infrastruktury drogowej, czyli na przykład bariery energochłonne czy znaki. Do tego dochodzą wszystkie ślady na pojazdach. Trzeba pomierzyć i udokumentować strefy zgniotu. To wszystko elementy, które mozolnie się do jednej kupki składa i z tego odtwarza się przebieg wypadku. Pamiętam śmiertelny wypadek na krajowej szóstce. Zderzyły się dwie ciężarówki. Spędziłem na miejscu wypadku siedem godzin. Z jednego pojazdu wysypały się śmieci, a ja byłem pewien, że na drodze, pod tymi śmieciami, są istotne ślady. Trzeba było te osiem czy dziewięć ton śmieci łopatami odgarnąć. I miałem rację, rzeczywiście były tam na drodze ważne ślady.



Czy zawsze da się wszystko odtworzyć?



Dzisiejsze narzędzia ułatwiają pracę. Chociażby zapisy monitoringu, które ujawniają, jak pojazd czy pieszy zachowywał się na drodze. Da się wszystko odtworzyć, a jeśli się nie da, to znaczy, że albo materiał dowodowy nie został należycie sporządzony, albo tego materiału nie było.

Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego



Jak jeżdżą polscy kierowcy?

Niestety, liczba wypadków na naszych drogach rośnie, mamy coraz więcej dróg, coraz więcej samochodów. I najgorsze jest to, że rośnie liczba wypadków kończących się tragicznie, tych śmiertelnych. Statystyki są zatrważające, jesteśmy w tej chwili w ogonie Europy, od początku roku liczba ofiar śmiertelnych jest o ponad 100 większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.



Dlaczego tak się dzieje?

Spieszymy się, nie przestrzegamy przepisów dotyczących prędkości. Mamy coraz więcej dróg, gdzie te prędkości mogą być rozwijane, więc kierowcy jeżdżą, jak to się mówi - ile fabryka dała. I nie zdają sobie sprawy, czym taka jazda się kończy. Mają szybkie samochody i każdy się spieszy. Jadąc z południa nad morze, po prostu chcemy jak najszybciej dotrzeć na miejsce.



A może ograniczenia są niedostosowane? Kierowcy często mówią, że ograniczenia są w miejscach, gdzie spokojnie mogliby jechać szybciej.



Są zupełnie dobre. Proszę zauważyć, że na autostradzie mamy prędkość dopuszczalną 140 km/h, gdzie w wielu krajach jest to 110, 120 czy 130. W obszarze zabudowanym mamy 50, w nocy 60. 50 km na godzinę to prędkość przeżyciowa. To znaczy, że jeśli samochód jedzie z taką prędkością i uderzy w pieszego, ten ma duże szanse przeżycia wypadku. Jeśli przekracza się tę prędkość, szansa na przeżycie spada do 10-20 procent.

Weźmy też przykład Niemiec. My mamy w obszarze niezabudowanym ograniczenie do 90 km/h. Niemcy mają 100 km, a wypadków jest tam mniej! Tam po prostu myśli się w czasie jazdy. Zresztą nasi kierowcy, jak tylko przekraczają zachodnią granicę, stają się nagle potulnymi barankami. Boją się mandatu w euro, bo tam nie ma tolerancji jak u nas, że plus 10 to jest jeszcze dopuszczalne przekroczenie prędkości. Jeśli tam jedziemy 95, a można 90, to za te 5 dostaniemy sowity mandat.

Statystyki wypadków drogowych w Polsce w 2018 roku



Wspominał już pan, że te 10 km więcej ma realne znaczenie na drodze...



Proszę pamiętać, że droga hamowania rośnie z kwadratem prędkości. Wykonywałem kiedyś eksperyment, badając, jak zmienia się możliwość uniknięcia wypadku dwóch kierujących, gdy jeden jedzie 50, drugi 60 i w pewnej odległości przed nimi wyjeżdża dziecko na rowerze. Wypadki z dziećmi najbardziej docierają do świadomości ogółu. Przy rozpoznaniu zagrożenia, w tym samym miejscu, kierujący, jadący z prędkością 50 km/h, zatrzymuje się półtora metra przed dzieckiem, a ten drugi wjeżdża w dziecko z prędkością 39 km/h, a więc skutek śmiertelny, bo przy małej masie dziecka następują nieodwracalne zmiany i obrażenia wewnętrzne.

Biegły sądowy: wypadki z dziećmi są najbardziej docierają do ogółu



Panu nie zdarza się przekraczać prędkości? Nawet odrobinę?

Nie. Moja rodzina wie, jak jeżdżę, ale są tacy, którzy są zdziwieni, że jadę zgodnie z przepisami... Jak jest droga ekspresowa, to nie jadę szybciej niż 120, bo ja za dużo tego widzę. Mam świadomość, jak zachowa się samochód, jak zachowa się uczestnik ruchu i jakie mogą być skutki. W obszarze zabudowanym regularnie 50, a czasem mniej, bo pamiętajmy, że te prędkości są dopuszczalne dla optymalnych warunków. Jeśli ktoś w deszczu w obszarze niezabudowanym jedzie 90, to sam musi zdawać sobie sprawę, że zachowanie pojazdu i sama droga hamowania będą inne niż przy suchej nawierzchni.



Niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, tak to się nazywa w statystykach i jest najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce...

Pędzimy. Pędzimy nad morze, pędzimy nad jezioro, pędzimy do domu, pędzimy na spotkanie towarzyskie... I bezmyślność przy wyprzedzaniu... Pamiętam wypadek na krajowej szóstce, gdzie kierujący z trzema pasażerami, bez zapiętych pasów - bo po co? - wyprzedzał mimo braku możliwości. Wyprzedzał ciągnik siodłowy z naczepą, z naprzeciwka nadjeżdżał tir. Myślał, że się zmieści, zjechał do wyprzedzanego pojazdu, ale się odbił i mimo że kierowca tego drugiego, jadącego z naprzeciwka, zjechał do rowu, doszło do zderzenia. Efekt - trzy ofiary śmiertelne i dwie ciężko ranne. Prędkość nie do odtworzenia - były ślady, ale przez to, że samochód był rozcinany, trochę ograniczone. Na pewno - jeśli wyprzedzał ciężarówkę jadącą 85, tu mamy dane z tachografu - przekroczył dopuszczalną o zmierzchu prędkość, kiedy widoczność była ograniczona.

Biegły sądowy: pędzimy nad morze, jezioro, do domu...



Najwięcej wypadków to zderzenia boczne; czołowych i tylnych, takich jak przy ostatniej katastrofie, jest mniej.



Czołowe zdarzają się głównie przy wyprzedzaniu, ale to też są zasłabnięcia, zaśnięcia. Taki przykład z Łodzi. Kierujący jechał po całej jezdni. Nastąpiło zatrzymanie obywatelskie i temu panu prawdopodobnie uratowano życie. Okazuje się, że nie był pod wpływem alkoholu, to młody człowiek chorujący na cukrzycę. Miał hipoglikemię i chwilowe utraty świadomości. Pogotowie i pierwsza rzecz - jak okazało się, że jest trzeźwy - podano glukozę, inaczej nie wiadomo, czy nie skończyłoby się to śmiertelnie.

Kierowca został zatrzymany przez policję



Jeśli chodzi o uderzenia z tyłu, to jest to niezachowanie odstępu, zagapienie się. Nagminna, co z przerażeniem obserwuję, jest rozmowa przez telefon. Prawdopodobieństwo wypadku wzrasta wtedy o 80 procent! Albo, co już jest kuriozalne, to pisanie SMS-ów w czasie jazdy. To młodzi ludzie robią, strach takiemu zwrócić uwagę, bo nie wiadomo, jak się zachowa. Przerażające...

Biegły sądowy: zderzenia czołowe zdarzają się przede wszystkim przy wyprzedzaniu



Ale czy, gdy stoimy w korku, nie można sprawdzić wiadomości? To kilka sekund.

Nie można. Przepis mówi jasno, że podczas jazdy nie możesz używać telefonu, który jest trzymany w ręku. Stanie w korku to zatrzymanie wynikające z warunków ruchu, ja nie zjechałem na pobocze, na parking, gdzie mogę to robić. Za chwilę ten pojazd ruszy, ja nie zauważę albo ruszę i za chwilę zahamuję, a ten jadący za mną nie zauważy i wjedzie mi w tył. Wczoraj miałem kuriozalną sytuację - pan, jadący rowerem, jechał całym pasem ruchu i rozmawiał przez telefon. Bezmyślność do entej potęgi!



Zwraca pan uwagę innym kierowcom?

Rzadko, ale ostatnio była taka sytuacja. Zatrzymałem się przy samochodzie i mówię: to jest pana sprawa, co pan robi, ale te dzieci z tyłu biegające po tylnym siedzeniu... Mnie o pana nie chodzi, chodzi o dzieci.



Czemu ktoś ryzykuje bezpieczeństwo dziecka?

Tłumaczą, że to tylko kawałek, że i tak dziecko się samo odepnie... Pamiętam wypadek w okolicach Łobza. Dziecko siedziało w foteliku, lecz niezapięte. Samochód uderzył w drzewo, rodzice wyszli bez szwanku, ale dziecko wypadło z fotelika i doznało poważnego urazu.. Przeżyło, ale doznało urazu czaszkowo-mózgowego przy uderzeniu o oparcie fotela ojca, który kierował. Musiało mieć długotrwałą rehabilitację. Pytanie do takiego kierującego, a on: zapomniałem... Przerażające jest to, że niektórzy twierdzą, że na tylnych siedzeniach nie trzeba używać pasów. Przy zderzeniu czołowym średnio ważąca osoba uderza w przedni fotel z siłą około trzech ton.

Biegły sądowy: rodzice wyszli bez szwanku, dziecko wypadło z fotelika



Na sali sądowej widzi pan sprawców wypadków. Jak się zachowują?



Kiedy przedstawiam ekspertyzę, rzadko zadają mi pytania, to raczej rola obrońców. Często siedzą z opuszczoną głową. To zostanie z nimi do końca życia. Nie wiem, co się dzieje w głowie takiego człowieka, ale wtedy już za późno na przemyślenia. Trzeba myśleć każdego dnia.



To truizm. Możemy coś zrobić, aby rzeczywiście kierowcy zaczęli myśleć o konsekwencjach łamania przepisów?

Mamy wiele dobrych kampanii społecznych dotyczących wypadków. Chociażby ta "Żyj i pozwól żyć innym. Udzielaj pierwszeństwa przejazdu".



"Żyj i pozwól żyć innym. Udzielaj pierwszeństwa przejazdu". Kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego



Nie wiadomo, co nas czeka, nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, ale ja naprawdę widziałem dużo i na pewno zrobiłbym jedno. Wszystkim kierowcom pokazywałbym takie tragiczne zdarzenia. Najlepiej na kursach prawa jazdy, żeby każdy sobie mógł uświadomić, czym kończy się bezmyślność. Jedziesz za szybko? Licz się, że zostaniesz zabójcą.