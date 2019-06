Podziel się



Tajne dane, dotyczące brytyjskiej bomby atomowej, przekazywała KGB przez ponad 35 lat. Później spokojnie żyła jako emerytka na przedmieściach Londynu. Pewnego dnia do domu 87-letniej Melity Norwood przyszli agenci MI5. Okazało się, że niepozorna starowinka jest najdłużej pracującym dla KGB brytyjskim szpiegiem.

Zdaniem ekspertów, a także według dokumentów sowieckich, Melita Norwood była jedną z najbardziej wartościowych agentek KGB. Mówi się nawet, że ta skromna Brytyjka stanowiła dla sowieckich służb wywiadowczych cenniejsze źródło informacji niż słynna Cambridge Five - siatka szpiegowska działająca od lat 30. do 50. XX wieku, składająca się ze studentów Uniwersytetu Cambridge.

Postać Norwood powraca razem z filmem Trevora Nunna "Tajemnice Joan" (oryginalny tytuł "Red Joan"), którego scenariusz powstał na podstawie książki Jennie Rooney. Fabularyzowana historia, w której rewelacyjnie główną rolę zagrała Judi Dench, jest luźno inspirowana życiem i działalnością Norwood. Chociaż świetnie poprowadzona fabuła "Tajemnic Joan" odsłania metody działania Sowietów w Wielkiej Brytanii, to pomija wiele ciekawych szczegółów z życia Norwood, a niektóre zupełnie przekształca. Warto więc przypomnieć, kim była "słodka staruszka", która okazała się agentką KGB.

Odtwarzaj "Tajemnice Joan" reż. Trevor Nunn / Wideo: Best Film

"Zrobiłam to, co zrobiłam, nie dla pieniędzy"

Był ciepły wrześniowy dzień. Przy jednym z domów w Bexleyheath, na przedmieściach Londynu, zebrali się dziennikarze. Przed dom wyszła 87-letnia Norwood i odczytała oświadczenie: "Zrobiłam to, co zrobiłam, nie dla pieniędzy, ale żeby wesprzeć nowy system, który wielkim kosztem dał zwykłym ludziom żywność i ceny, którym mogli sprostać, dobrą edukację oraz system ochrony zdrowia. Myślałam, że być może to, do czego miałam dostęp, pomoże Rosji dotrzymać kroku Wielkiej Brytanii, Ameryce i Niemcom. Zasadniczo nie zgadzam się na szpiegowanie przeciwko własnemu krajowi". Nie odpowiedziała na żadne pytanie, po czym wróciła do domu.

Melita Norwood odczytująca oświadczenie (11.09.1999 r.) / Źródło: Michael Stephens/PA Images/Getty Images

Ale jak to się stało, że Norwood, urodzona w 1912 roku, stała się jedną z najbardziej skutecznych agentek czasów zimnej wojny?

Jej ojciec Peter Alexander Sirins był z pochodzenia Łotyszem, matka Gertrude Stedman Sirnis - Angielką. Oboje byli związani z lewicującymi brytyjskimi ruchami społecznymi. Peter – który zmarł w 1918 roku - był introligatorem, przy okazji drukował komunistyczne gazety, z tłumaczeniami tekstów Lenina i Trockiego, rozprowadzane wśród członków Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii. Gertrude była członkinią centrolewicowej Co-operative Party.

Melita świetnie radziła sobie w szkole, w życie której mocno się angażowała. Rozpoczęła studia z logiki i łaciny na Uniwersytecie w Southampton, ale po roku je porzuciła i przeniosła się - razem z rodziną - do Londynu. Tu związała się z Independent Labour Party (Niezależna Partia Robotnicza). Następnie dołączyła do Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii (CPGB). Po niedługim czasie poznała dziennikarza i czołowego przedstawiciela CPGB – Andrew Rothsteina. To właśnie on rekomendował ją w 1935 roku agentom NKWD na Wyspach.

Wszelkie podejrzenia służby zignorowały

W rozmowie z BBC Norwood stwierdziła, że nie pamięta, w jaki sposób rozpoczęła współpracę z KGB. – Ktoś powiedział mi, że moja praca może być interesującym źródłem informacji – dodała. Wyznała, że z powodu słabej pamięci nie jest w stanie przypomnieć sobie nazwisk osób, z którymi współpracowała.

Norwood pracowała jako asystentka w British Non-Ferrous Metals Research Association (Brytyjskie Stowarzyszenie Badań Metali Nieżelaznych). I chociaż sama nazwa brzmi nienadzwyczajnie, to właśnie tu po wybuchu II wojny światowej prowadzono projekt pod kryptonimem "Tube Alloys". Jego założeniem było stworzenie brytyjskiej broni atomowej. Oficjalnie stowarzyszenie, które było finansowane zarówno z prywatnych, jak i publicznych środków, zajmowało się badaniem fizycznych i chemicznych reakcji niektórych elementów metali.

Niepozorna asystentka została w 1937 roku sekretarką szefa projektu. Miała więc swobodny dostęp do dokumentów, które chronione były nawet przed niektórymi przedstawicielami brytyjskiego rządu.

Jej tajna kariera rozwijała się równolegle ze szczęśliwym małżeństwem - w 1936 roku poślubiła działacza związkowego i matematyka Hilary'ego Nussbauma, który później zmienił nazwisko na Norwood. Mieli jedno dziecko - córkę Anitę.

Anita Ferguson, córka Melity Norwood (1999 rok) / Źródło: PA Images/Getty Images

Melita przyjęła pseudonim Hola. Fakt, że nie została rozpracowana przez brytyjskie służby wywiadowcze wynika - jak wskazują historycy - po części z męskiego szowinizmu agentów MI5. Mona Maund – jedna z pierwszych agentek MI5 – już w latach trzydziestych podejrzewała, że Norwood może być szpiegiem. "Jest dość aktywną działaczką związku zawodowego, ale jej właściwe działania na rzecz Partii Komunistycznej zdają się owiane pewnymi tajemnicami" – pisała Maund o Norwood. "Ma męża, o którym nic nie wiadomo poza tym, że wygląda jak Charlie Chaplin" – czytamy dalej.

Jednak przełożony Maund, Jasper Harker, zignorował doniesienia swojej pracownicy. Twierdził bowiem, że kobiety nie mogą być dobrymi szpiegami. W 1940 roku wyrzucił Maund ze służby po tym, jak zarzuciła mu niekompetencję.

"Myślałam już, że uszło mi na sucho"

Norwood bez żadnego problemu przekazywała swoim prowadzącym najważniejsze chyba wówczas dokumenty brytyjskie. Po godzinach pracy wyjmowała z sejfu tajną dokumentację, którą fotografowała i przekazywała dalej.

- Myślałam, że powinni (Sowieci – red.) być odpowiednio chronieni, gdyż wszyscy byli przeciwko nim, przeciwko temu eksperymentowi. A zmierzyli się z takimi trudnościami ze strony Niemców – mówiła po latach w jednym z wywiadów. – Podczas wojny Rosjanie byli po naszej stronie. Niesprawiedliwe było wobec nich, że nie mieli możliwości rozwoju własnej broni – dodała.

Niektórzy komentatorzy twierdzą, że informacje, które Hola przekazała Sowietom, pozwoliły Moskwie zaoszczędzić dwa lata prac nad własną bombą atomową. Na podstawie uzyskanych informacji Rosjanie skopiowali brytyjską bombę w ciągu roku.

Po raz pierwszy Norwood została zweryfikowana przez brytyjskie służby w 1945 roku i uzyskała wówczas dostęp do tajemnic państwowych. Cztery lata później odsunięto ją częściowo od tajnych dokumentów, a w 1951 roku straciła certyfikat, pozwalający na dostęp do tajemnic. Decyzję podjęto ze względu na jej lewicowe poglądy. Co ważne, Norwood nigdy nie ukrywała swojej przynależności do Partii Komunistycznej.

Mimo to nadal przekazywała Moskwie poufne dane. W 1965 roku brytyjska Służba Bezpieczeństwa otrzymała kolejne informacje, wskazujące na to, że Norwood może stanowić niebezpieczeństwo dla kraju. Jednak nie podjęto wobec niej żadnych działań z obawy, żeby jej zdemaskowanie nie wpłynęło negatywnie na inne śledztwa. Siedem lat później "agentka stulecia" spokojnie przeszła na emeryturę.

Pytana po latach, czy nie bała się, że zostanie zdemaskowana odpowiedziała: "Przypuszczam, że tak, ale nie pamiętam, żebym się nad tym zastanawiała". W innym z wywiadów powiedziała: "Myślałam już, że uszło mi na sucho".

"Oddana, rzetelna i zdyscyplinowana agentka"

Jedyną osobą, która wiedziała o jej sekretnym życiu – poza KGB – był jej mąż, zmarły w 1986 roku. Jak przyznała w rozmowie z BBC, Hilary Norwood nie pochwalał jej działalności szpiegowskiej, "ale nigdy nie próbował mnie powstrzymać". Mało tego, Melita i Hilary w 1979 roku odwiedzili Moskwę. Wtedy Norwood otrzymała odznaczenie bojowe ZSRR – Order Czerwonego Sztandaru, odmówiła jednak przyjęcia nagrody pieniężnej. Od KGB otrzymywała jedynie 20 funtów miesięcznie dożywotniej gratyfikacji za swoją służbę.

W dokumentach KGB opisywana była jako "oddana, rzetelna i zdyscyplinowana agentka, starająca się udzielić (Moskwie - red.) jak największej pomocy".

W swojej podlondyńskiej miejscowości znana była jako osoba o radykalnych poglądach, które w dużej mierze różniły się od tych, jakie podzielali jej konserwatywni sąsiedzi. Na swoim domu umieszczała hasła antywojenne i wzywające do rozbrojenia nuklearnego, a przez kuchenne okno można było dostrzec stojący na półce kubek z wizerunkiem Che Guevary.

"Żyje dosłownie bardzo spokojnie na południe od Londynu, krząta się po swoim ogrodzie, zbiera jabłka i robi dżemy. Jest małą starszą panią" – opisywał Norwood w 1999 roku dziennikarz David Rose.

O działalności szpiegowskiej Norwood władze Wielkiej Brytanii dowiedziały się w 1992 roku. Wówczas były szef archiwistów jednego z działów KGB Wasilij Mitrochin przekazał ambasadzie brytyjskiej w Tallinie mikrofilmy, na których znajdowało się 25 tysięcy stron sowieckich dokumentów. Wtedy to rząd brytyjski poznał tożsamość agentki Holi, jednak przez kolejne siedem lat była to tajemnica państwowa. Dopiero w 1999 roku, gdy miała ukazać się książka Christophera Andrew i Wasilija Mitrochina "Archiwum Mitrochina, KGB w Europie i na Zachodzie", służby zareagowały.

Christopher Andrew, współautor książki "Archiwum Mitrochina, KGB w Europie i na Zachodzie" / Źródło: CAMBRIDGE EVENING NEWS/PA/EPA/PAP

"Znam ją od 20 lat i nigdy nie dała po sobie poznać"

Norwood zdemaskowano. Złożyła zeznania i została zobligowana do wydania oświadczenia dla prasy, co też uczyniła. To z mediów o działalności szpiegowskiej Melity Norwood dowiedziała się jej córka Anita Ferguson – wówczas 56-letnia.

– Gdy po raz pierwszy poznałam te wszystkie szczegóły, czułam całkowite niedowierzanie – powiedziała Ferguson w rozmowie z "New York Timesem". – To był ogromny szok, nie miałam w ogóle pojęcia – wyznała.

Ferguson podkreśliła, że będzie wspierać swoją matkę "cokolwiek zrobiła". - Chyba nawet lepiej, że o niczym nie wiedziałam. Nie chciałabym być w posiadaniu takiego sekretu – przyznała.



Równie zaskoczeni byli sąsiedzi, którzy znali Melitę z jej słynnego sosu chutney.

– Znam ją od 20 lat i nigdy nie dała po sobie poznać. Byłem w szoku, gdy powiedziano mi, że ta miła, słodka staruszka zza rogu była szpiegiem KGB - wyznał "New York Timesowi" sąsiad Norwood, Ray Simmons, emerytowany pracownik Uniwersytetu Greenwich.

I chociaż świat dowiedział się o sekretnym życiu Norwood, to nigdy nie została pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Zmarła w 2005 roku w wieku 93 lat.

- Nigdy nie uważałam się za szpiega, ale niech inni to oceniają – powiedziała na zakończenie spotkania z dziennikarzami przed swoim domem. "Później grzecznie zamknęła drzwi przed mediami. Bexleyheath wróciło do swojego codziennego życia, szanując prywatność byłej agentki Holi za jej własnym żywopłotem" – podsumował w 1999 roku niecodzienny briefing Melity Norwood "The Guardian".

Dom Melity Norwood w podlondyńskim Bexleyheath / Źródło: Michael Stephens/PA Images/EPA/PAP