Wyprawa na Mount Everest stała się ekstrawagancką wycieczką dla zamożnych, jak wyjazd na Hawaje czy do Kenii. W tym roku kolejki na szczyt były niespotykane, liczba zgonów również rekordowa. Na szczycie ludzie zachowują się jak opętani, każdy chce sobie zrobić selfie. Masz chwilę. Musisz schodzić, bo droga powrotna do bazy daleka, a tabuny kolejnych śmiałków czekają.

Wyższego miejsca na naszej planecie nie ma. 8848 metrów nad poziomem morza. Sam szczyt to skalna płyta wielkości dwóch stołów pingpongowych. – Pod lekkim kątem, coś jak podjazd dla inwalidów – tłumaczy Miłka Raulin, zdobywczyni Korony Ziemi, czyli najwyższych gór wszystkich kontynentów.

Na samej górze zmieści się 15, od biedy nawet 20 osób. Tylu szczęśliwców obok siebie w tym roku naliczył Ed Dohring, lekarz z USA. Patrzył wokół i nie dowierzał. Czuł się jak dziecko w zoo, gdzie ludzie przepychają się, rozdają sobie kuksańce, żeby tylko znaleźć się najbliżej klatki i dostrzec lwa czy inną pumę.

- To było przerażające. Ci ludzie popychali się, żeby zrobić sobie zdjęcie – opowiadał, gdy szczęśliwie zakończył swoją wyprawę.

Mount Everest to najwyższy szczyt świata

Korki jak na Marszałkowskiej

Bo ostatnio problemem na Evereście nie są lawiny, niska temperatura czy urywający głowę wiatr, tylko tłumy ludzi w drodze na szczyt, często nieprzygotowanych na ekstremalny wysiłek.

Przed rozpoczętym w maju sezonem wspinaczkowym (trwa do końca maja, bo później nad górską ścianą szaleją monsuny, pogoda odstrasza) władze Nepalu wydały rekordową liczbę pozwoleń na letnie szturmowanie "góry gór" – 381.

Stąd osławione korki w drodze na szczyt. Świat przecierał oczy ze zdumienia, gdy ujrzał zrobione 22 maja zdjęcie zatoru na wąskim odcinku u samego wierzchołka. Himalajską codzienność w letnim sezonie uwiecznił Nirmal Purja.

Początkowo nie dowierzał. Doliczył się ponad dwustu osób zakleszczonych w wąskim gardle Everestu. Nepalczyk pstryknął fotkę, a następnie wziął się za udrażnianie ruchu. – Bo czułem się jak policjant kierujący ruchem. Starałem się instruować ludzi, trwało to jakieś półtorej godziny. Jedni chcieli iść w górę, drudzy zejść. Wszyscy w tym samym momencie. Wysyłałem ich na przemian - raz w jedną, raz w drugą stronę – relacjonował.

Zdjęcie, które przeszło do historii fotografii i himalaizmu / Źródło: AFP/EAST NEWS

Jeszcze zanim zdjęcie trafiło do baz największych agencji prasowych, przed everestowym przeludnieniem ostrzegał jeden ze wspinaczy.

"Czekanie w stuosobowej kolejce, gdy temperatura spada do minus czterdziestu stopni, to doskonała recepta na odmrożenia albo gorzej" – meldował 14 maja z góry Robin Haynes Fisher.

Brytyjczyk z powodu przeziębienia odsuwał moment ataku szczytowego. Pięć dni później przekazał swoją kolejną obserwację: "Jedna droga prowadząca na samą górę sprawia, że opóźnienia związane z oczekującymi tłumami mogą okazać się tragiczne w skutkach. Dlatego cieszę się, że odłożyłem atak do 25 maja. Mam nadzieję, że będzie mniej ludzi. No, chyba że więcej osób postanowiło zaczekać".

To była ostatnia wiadomość od Fishera. Okazał się dziesiątą ofiarą tegorocznej wspinaczki na Everest. Zdobył szczyt, ale w czasie zejścia stracił przytomność. Zmarł z powodu wycieńczenia. Miał 44 lata.

Po zdjęcie na biurko

W tym roku z najwyższej z gór nie wróciło 12 osób. Zmarły z wycieńczenia albo choroby wysokościowej. Gdy dostajesz obrzęku płuc i mózgu i nie zostaniesz ekspresowo sprowadzony w dół, gdzie każdy metr niżej oznacza więcej tlenu w powietrzu, to nie ma dla ciebie ratunku.

Dwanaście ofiar to najtragiczniejsze żniwo, jakie Mount Everest zebrał od czterech lat. Wiele się zmieniło, odkąd sir Edmund Hillary i Tenzing Norgay zdobyli go w 1953 roku jako pierwsi. W pewnym momencie ten ośmiotysięcznik wznoszący się w Himalajach na granicy Nepalu i Chin dla wspinaczy zaprawionych w bojach przestał być atrakcyjny.

Oni wolą zdobywać szczyty romantycznie, bez owczego pędu, w ciszy, czego na Evereście nie uświadczą. Bo największy z ośmiotysięczników na świecie stał się zatłoczonym parkiem rozrywki w dużej mierze dla znudzonych życiem bogaczy. Gdy już napakują konta kolejnymi milionami, próbują zapchać biurko albo facebookowy profil zdjęciami, na zrobienie których ich znajomy nie wpadł. To nic, że do tej pory ze sportem, a co dopiero ze wspinaniem, nie mieli do czynienia.

- Podczas mojej wyprawy dwa lata temu miałem w grupie kobietę z Izraela, która nigdy nie była w górach. Zażyczyła sobie zdobycia Mount Everestu i na wysokości 3400 metrów dopadła ją choroba wysokościowa. Coraz więcej ludzi pragnie mieć na swoim biurku zdjęcie z Everestu. Tym się szczycą, to ich życiowe osiągniecie. Owszem, góry są dla każdego, ale ten, który tam się udaje, musi mieć kondycję. Organizm może różnie zareagować - instruuje podróżnik Krzysztof Sabisz. Dwa lata temu próbował zdobyć Everest, ale bez powodzenia. Dla niego skończyło się odmrożeniami i utratą czterech paliczków palców dłoni. Góra w Himalajach pozostaje ostatnim brakującym klejnotem w jego Koronie Ziemi.

Obóz czwarty (7900 m n.p.m), w tle wierzchołek Everestu / Źródło: Krzysztof Sabisz

Everest stał się komercyjny. Ludzie są przekonani, że zapłacą miejscowej agencji organizującej wspinaczkowe wsparcie i w asyście jej przewodników zostaną wręcz wciągnięci na samą górę. Takie połechtanie próżności, kolejne po limitowanym sportowym samochodzie i domu z basenem, kortem do tenisa i pewnie polem golfowym.

A przecież Mount Everest to nie przelewki, o czym świadczy przerażająca liczba tych, którzy na nim zostali na zawsze – 308. Te ciała tam są, bo w himalaizmie panuje niepisana zasada, że ofiar gór się nie rusza i nie przenosi. Stąd w drodze na szczyt, w rogu skały, można natknąć się na ciało wspinacza, który zamarzł, gdy na chwilę przykucnął, żeby odetchnąć. To Anglik David Sharp. W 2006 roku zdobył Everest, ale nie miał siły, żeby w ekstremalnych warunkach z niego zejść. Jego zamarznięte zwłoki, w pozie kucającego z rękami obejmującymi kolana, do dziś przypominają, jak piekielny rachunek potrafi wystawić góra. To wcale nie odstrasza.

- Mount Everest przyciąga jak magnes. Zawsze będzie wielką atrakcją – tłumaczy Miłka Raulin, miłośniczka wspinaczki wysokogórskiej. Na koncie ma wejścia na Kilimandżaro (5895 metrów) i Elbrus (5642). W jej CV widnieją również Mont Blanc (4809) i Aconcagua (6962).

Everest, najwyższy z nich, skutecznie zaatakowała rok temu. – Byłam w grupie z panem, który latał helikopterem do pracy. Inny ma trzy tysiące pracowników, a jeszcze inny za 20 milionów dolarów sprzedał swoją posiadłość. Gdzie tutaj w takim towarzystwie ja? – uśmiecha się Raulin, z zawodu inżynier kolejnictwa.

Miłka Raulin na szczycie Mount Everestu / Źródło: Miłka Raulin

Jest pogoda, wszyscy się zrywają

Dziś tłum na najwyższym z ośmiotysięczników dziwi tylko tych, którzy tam nie byli.

- To taka góra, której zdobycie możliwe jest w ciągu kilku dni w roku, bo przez tyle czasu jest tam pogoda. Gdy pojawia się okno pogodowe, to każdy chce tam wejść. Wchodzi wielu ludzi, którzy nie są sportowcami. Pomagają im Szerpowie. W standardzie jest jeden Szerpa, niekiedy dwóch, na osobę. To teraz łatwo sobie to wyobrazić: mamy kilkaset osób, które otrzymały pozwolenia. Do tego jest kilkuset Szerpów, którzy z nimi idą. Tak tworzy się sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w maju – tłumaczy Tomasz Kobielski. Zdobył Mount Everest w 2006 roku, dziś zajmuje się organizacją górskich wypraw.

- Ale to nie tylko ten rok. Tak naprawdę sytuacja się powtarza. Korki na Evereście widziałem już w 2012 roku, kiedy byłem na Lhotse, górze sąsiadującej z Mount Everestem. W dwóch trzecich to ta sama droga. Też stałem w takich korkach – zaznacza Kobielski.

Przejście przez szczelinę, w tle Lhotse (8516 m n.p.m.), czwarty co do wysokości szczyt Ziemi / Źródło: Krzysztof Sabisz

Raulin tłok na najwyższej górze świata widziała rok temu: - Gdy zaporęczowano trasę i gdy pojawiło się okno pogodowe, wszyscy ruszyli na szczyt. Nadarza się jedyna szansa, żeby wejść. I każdy chce z niej skorzystać. Proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, gdy z Everest Base Campu wyrusza około 350 osób. Do tego dochodzą Szerpowie, kierownicy grup, kucharze, którzy udają się do obozu drugiego. W bazie jest więc około tysiąca osób.

Akurat ona uniknęła przymusowego parogodzinnego i wyziębiającego organizm postoju.

- Nie zaznałam tego, o czym się ostatnio mówi, bo moja agencja bardzo rozsądnie podeszła do strategii ataku szczytowego. Polegała na przeczekaniu: kiedy zejdą pierwsi zdobywcy, to my dopiero ruszamy. Ci pierwsi szczyt zdobyli 13 maja, a my ruszyliśmy pięć dni później. Z bazy widziałam schodzące tłumy, a do góry szła garstka ludzi – opisuje wydarzenia z 2018 roku.

Base Camp (5364 m n.p.m). Tzw. dom, tu kończy się trekking i zaczyna wspinaczka / Źródło: Krzysztof Sabisz

Fortuna za Himalaje

Dla pierwszego z brzegu Polaka wyprawa na Everest to bardzo kosztowna sprawa. Miłkę kosztowała ponad 70 tysięcy dolarów, czyli jakieś 265 tysięcy złotych. Poświęciła oszczędności, trochę pożyczyła, coś tam skapnęło z internetowej zbiórki. Znaleźli się też sponsorzy.

- To są tak niebotyczne pieniądze, że będąc zwykłą Kowalską, inaczej się nie da – zaznacza.

Lwią cześć budżetu wspinacz przeznacza dla agencji specjalizującej się w organizacji wypraw – od 28 do nawet 130 tysięcy dolarów. W cenie jest tzw. permit, czyli pozwolenie od władz Nepalu czy Chin na wspinaczkę - to 11 tysięcy dolarów. Do tego dochodzą napiwki dla kucharzy, oficera łącznikowego odpowiedzialnego za radiową łączność. Płaci się też swojemu Szerpie, to wyznaczony przez agencję przewodnik i tragarz.

- Everest jest ekskluzywną destynacją ze względu na cenę wyprawy. W Polsce, jeśli już ktoś zdobywa tę górę i nie ma sponsorów, to musi być osobą majętną – przyznaje Tomasz Kobielski z gliwickiej agencji Adventure24.

Jego firma organizuje wyprawy w wysokie góry, raz na dwa lata także na Everest. Koszt? 35-40 tysięcy dolarów.

Miejscowi tragarze z ekwipunkiem wspinaczy niesionym do bazy. Zwykle mają płacone od wagi bagażu / Źródło: Krzysztof Sabisz

Skuteczność poniżej 80 procent? Odpada

Ale myli się ten, kto myśli, że zapłaci agencji i zdobycie najwyższego szczytu Ziemi ma w kieszeni.

- To góra dla wszystkich. Dla kogoś zwykłego jak ja i dla zawodowców, himalaistów. Ale jeśli się jest amatorem, to trzeba robić to z głową i dokładnie sprawdzić, z jaką agencją się jedzie. Ja rok wcześniej pojechałam do Nepalu i zrobiłam głębokie rozeznanie. Chodziłam po Katmandu i szukałam. Jeszcze wcześniej przeczytałam chyba wszystko o agencjach lokalnych i zagranicznych oraz sprawdzałam wskaźnik skuteczności – tłumaczy Miłka Raulin.

Nie chciała igrać z ogniem. Skreślała te agencje, które legitymowały się skutecznością wejść poniżej 80 procent. Zwracała uwagę na jeszcze jeden czynnik: na liczbę butli z tlenem dostarczanych klientowi. Przeciętna agencja w Katmandu gwarantuje sześć-siedem butli, jej agencja dostarczała dziesięć sztuk.

Oczywiście firma tak skrupulatnie podchodząca do swoich obowiązków musi kosztować krocie, nawet dwa razy więcej od tych najtańszych. - Z doświadczenia wiem, że niższa cena to niższa jakość. Wolę zapłacić więcej, bo chodzi o życie ludzkie. Ono jest najcenniejsze. Jestem mamą i nie mogłam sobie pozwolić na tak duże ryzyko – zaznacza gdynianka.

Krzysztof Sabisz również zwraca na to uwagę: - Jeżeli chce pan kupić dobre spodnie, nie kupi pan ich w dyskoncie za 60 złotych. Idzie pan do lepszego sklepu i przeznacza 300-400 złotych. Jest drogo, ale posłużą dłużej. Tak samo w górach. Ale pamiętajmy o jednym. Czy to agencja, której płacimy 30 tysięcy, czy taka za 70 tysięcy, to nikt nas nie wniesie.

Oszukują z tlenem

Dobrze. A co, jeśli postawi się na złego konia? Katalog czyhających niespodzianek jest długi. Może się okazać, że kupiona butla z tlenem wypełniona jest częściowo albo zamiast tlenu ma wewnątrz coś innego.

- W tych tańszych agencjach zamiast tlenu bywa sprężone powietrze albo jeśli jest tlen, to butla nie jest nabita do końca. Oszczędzają, gdzie mogą – tłumaczy Raulin.

Nie tylko ona szybko zorientowała się, że Szerpowie znają się na górskim biznesie. Czasami wręcz bezczelnie handlują. Zdarza się, że potrzebującemu tlenu przed szczytem śmiałkowi zaoferują butlę ze specjalną "promocją" – za 1200 dolarów. Sporo, zwłaszcza że w normalnych warunkach kosztuje ona 500-600 dolarów.

Krzysztof Sabisz o machlojkach z tlenem przekonał się na własnej skórze, gdy próbował atakować Everest w 2017 roku.

- Doszliśmy do tak zwanego balkonu, czyli na wysokość około 8400 metrów. Mieliśmy mieć tlen, ale go nie było. Szerpa mówi, że nie ma i nie wie czemu. Każdy z uczestników miał w kontrakcie zagwarantowane pięć butli z tlenem. Ja dokupiłem za 505 dolarów szóstą. Wykorzystałem trzy. Co z pozostałymi? Zniknęły. Podejrzewam, że oni handlują tymi butlami. Wszędzie liczy się kasa. Dolar jest najważniejszy – przyznaje.

Poszedł dalej. Towarzyszący mu Szerpa miał go przekonać, że jest jeszcze butla z resztkami tlenu i powinno go wystarczyć do szczytu. – Po drodze spotkałem Polaków, osoby z naszej grupy. Akurat wracały. Jedna z nich powiedziała, że źle wyglądam, że jestem jakiś blady. Okazało się, że szedłem bez tlenu. Szerpa mnie okłamał – wspomina.

Z powodu braku tlenu musiał zawrócić. Do szczytu miał 175 metrów, był w zasięgu jego wzroku. Gdy zszedł, okazało się, że z powodu niedotlenienia i wychłodzenia miał sine paliczki palców. Stracił cztery – trzy z prawej ręki, jeden – z lewej.

Krzysztof i tak nazywa się szczęściarzem. Kolega z jego grupy, Amerykanin, ataku szczytowego nie przeżył. – Roland prawdopodobnie dostał obrzęku płuc, to najczęstsza przyczyna śmierci w górach wysokich. Nie można go było uratować. Ale jego Szerpa mógł zachować resztki człowieczeństwa i go nie okradać. A zabrał mu rękawice, czekan, plecak, aparat – wymienia.

Przejście przez lodowiec Khumbu / Źródło: Miłka Raulin

Cztery miliony dla kraju

Gdy potwierdzono śmierć jedenastej osoby w tym sezonie, władze Nepalu zapowiedziały rozpatrzenie możliwości ograniczenia liczby zezwoleń na wspinaczkę na Mount Everest.

Dla wspinaczy to zagranie pod publiczkę, mrzonki.

- W mojej ocenie rząd nepalski nie ograniczy liczby pozwoleń na wejścia, będzie jedynie podnosił stawkę, co nie zwiększy bezpieczeństwa. 80 procent powierzchni tego kraju to góry. Pozwolenia na wspinaczkę i turystyka stanowią główny dochód w nepalskim budżecie – uważa Miłka Raulin.

Powątpiewa również Krzysztof Sabisz.

- Rząd nepalski patrzy tylko, żeby saldo się zgadzało, bo każde pozwolenie kosztuje. Wszędzie liczy się kasa. Dolar jest najważniejszy – gorzko tłumaczy.

Za wydanie 381 zezwoleń dla wspinaczy do budżetu Nepalu trafiły ponad cztery miliony dolarów.

Wychodzi na to, że najlepszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższej górze świata są mądre wybory i trzeźwa ocena własnych możliwości.