Morze ognia większe niż cały Kraków. Za to polskich strażaków pokochała Szwecja​

Gigantyczny pożar zbliżał się z każdą chwilą. Polscy strażacy nie mogli przegrać. Tuż za ich plecami były domy ludzi. - Jakbyśmy zawiedli, byłaby powtórka z Grecji. Ofiary i zniszczone miejscowości - opowiadają. Na płomienie czekali w przygotowanej przez siebie "twierdzy". I marzyli, żeby zaczęło padać…

20 lipca

NA POMOC

Szwecja płonie. Swoje zrobiły upały i rekordowa od 74 lat susza. Pożary lasów wybuchają jeden po drugim. Miejscowi strażacy mają informacje o 20 miejscach, w których pojawił się żywioł. Ogień szybko się rozprzestrzenia i poważnie zagraża mieszkańcom trzech regionów: Gävleborg, Jämtland, oraz Dalarna.

Sytuacja jest bardzo poważna. W Szwecji już wiedzą, że sami nie dadzą sobie rady. Alarmują Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. To procedura zarządzana przez Komisję Europejską.

- W jej ramach każdy kraj członkowski deklaruje, ile tak zwanych modułów może iść z pomocą do innego kraju - opowiada młodszy brygadier Bartosz Klich ze straży pożarnej w Gnieźnie, jeden z organizatorów wyjazdu.

"Moduł" to, w dużym skrócie, jednostka specjalna straży pożarnej, która jest zdolna do pracy za granicą. Składa się z co najmniej 65 ratowników i co najmniej 20 pojazdów. Na co dzień cały ich potencjał wykorzystywany jest w kraju.

Odtwarzaj Walka z gigantycznym żywiołem / Wideo: TVN24 Łódź

Szwecja potrzebuje ekspertów od gaszenia lasów. I to szybko. W Polsce jest sześć takich grup, z czego dwie - z Wielkopolski i województwa zachodniopomorskiego - mają ruszyć natychmiast. Łącznie 139 polskich strażaków w 44 wozach gaśniczych.

Wśród nich jest aspirat Sławomir Malisz ze straży w Świdwinie. To jego pierwszy wyjazd zagraniczny. Na spakowanie się, pożegnanie z rodziną i przygotowanie do co najmniej dwutygodniowej misji miał ledwie kilka godzin.

- Jest adrenalina. I nawet trochę strachu. Przed każdą akcją tak jest - dodaje starszy ogniomistrz Łukasz Wojdyła ze straży w Goleniowie.

Czują się jednak przygotowani.

- Do modułu nie trafia się przez przypadek, czy za karę. U nas są ludzie, którzy od początku wiedzieli, na co się decydują. Że w każdej chwili możemy być wysłani do innego kraju. I że trafimy w środek jakiejś dramatycznej walki - opowiada starszy kapitan Grzegorz Borowiec z Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Jeden z dowódców akcji.

Razem ze wszystkimi innymi strażakami późnym wieczorem jest już w Świnoujściu. Teraz trzeba załadować cały sprzęt na prom i przez Bałtyk dostać się do Szwecji.

Przed załadunkiem na prom / Źródło: TVN24 Łódź

21 lipca

W DRODZE

Sytuacja w Szwecji szybko się pogarsza. Jeszcze wczoraj było 20 pożarów. Dziś służby mają wiedzę o kolejnych 50. Tym samym lasy płoną w 70 miejscach. Piętnaście z nich rozprzestrzenia się bardzo szybko i stanowi realne zagrożenie dla ludności.

Od rana prom z polskimi strażakami płynie przez Bałtyk. Tuż przed południem dobija do portu w Trelleborgu.

- Mamy wszystko, czego potrzebujemy do prowadzenia akcji przez co najmniej dwa tygodnie. Od państwa-gospodarza potrzebujemy tylko dwóch elementów: wody do celów bytowo-socjalnych i placu, na którym możemy rozbić obozowisko - opowiada młodszy brygadier Bartosz Klich.





Moduł wiezie ze sobą wszystko, co niezbędne do działania - łącznie z jedzeniem, łóżkami, namiotami i własnym centrum łączności, które pozwala na swobodne komunikowanie się niezależnie od zasięgu sieci GSM.

Miejsce na bazę jest już wybrane. To miasteczko Sveg w środkowej Szwecji. Przez najbliższe dni domem Polaków będzie tamtejsze boisko piłkarskie.

Polski sprzęt zjeżdża z rampy promu. Pierwsze zdziwienie. Miejscowi witają strażaków jak bohaterów.

- Klaszczą, wywieszają polskie flagi. Niesamowita sprawa - opowiada Marcin, strażak z Wielkopolski.

Kolumna pojazdów rusza około 14.

- Przed nami długa trasa, blisko 900 kilometrów. Konwój przemieszcza się z prędkością 60 kilometrów na godzinę - opowiada starszy kapitan Grzegorz Borowiec.

Strażaków śledzą kamery szwedzkich mediów. Przekazy o "wsparciu przyjaciół z Polski" pojawiają się w najważniejszych dziennikach.

Szwedzi ciepło witali Polaków / Źródło: TVN24 Łódź

Na miejscu są też Francuzi i Włosi (których samoloty do gaszenia lasów prowadzą już akcję), Norwegowie, Niemcy i Litwini (którzy przekazali 15 śmigłowców) i Duńczycy (55 strażaków i 12 wozów). To jednak polskie wsparcie jest najbardziej liczne, dlatego zwraca uwagę wszystkich.

Strażacy pokonują jednym skokiem ponad 700 kilometrów i w środku nocy zatrzymują się w Uppsali. Tutaj śpią.

- Sama podróż jest męcząca, a przecież nawet nie zaczęliśmy działań - mówi Jarek, strażak z Gniezna.

22 lipca

PRZED BURZĄ

Pojazdy ruszają o ósmej, godzinę wcześniej, niż zakładał harmonogram.

- Poczuliśmy, że nie możemy zawieść pokładanych w nas nadziei. Chyba każdy tak ma, że chce być jak najszybciej na miejscu i wziąć się do pracy - opowiada starszy kapitan Grzegorz Borowiec.

Jest wieczór, kiedy konwój dociera na miejsce. Rozpoczyna się budowa polskiej bazy.

Polska baza w Sveg / Źródło: TVN24 Łódź

Obozowisko składa się z dwóch głównych części - strefy parkingowej, gdzie stać będą wozy strażackie i reszta sprzętu oraz strefy użytkowo-mieszkalnej.

W tej drugiej wyróżnia się namiot sztabowy - tam są wszystkie mapy i komputery. To stąd będą kierowane działania. Jest tu też wydzielona część na oficjalne spotkania.

Obok stoją namioty-szatnie. Strażacy po akcji będą zostawiać w nich brudne, śmierdzące dymem mundury. Dalej są dwa rzędy suszarni.

Jeszcze dalej stoją namioty mieszkalne. W każdym mieszka średnio 10 strażaków.

- Szwedzkie wojsko użyczyło nam siatkę maskującą. Dzięki temu mogliśmy sobie stworzyć zacienione miejsce, żeby w czasie dnia schować się przed żarem - opowiada starszy kapitan Borowiec.

Na końcu stoją namiot medyczny, magazyn i kantyna, gdzie można podgrzać sobie obiad.

Wnętrze magazynu w polskiej bazie / Źródło: TVN24 Łódź

23 LIPCA

WALKA

Dzień rozpoczyna się od spotkania sztabu ze stroną szwedzką. Polskie siły są wyznaczone do dwóch pożarów. W jednym miejscu - 19 kilometrów od bazy - pożar jest już niemal opanowany, ale trzeba go dogasić. Drugi, oddalony o 55 kilometrów, jest dużo groźniejszy. Płonie tam ponad tysiąc hektarów.

Polacy po raz pierwszy mierzą się z żywiołem.

- Wojna. To najlepsze porównanie. Ogień jest jak potężny wróg, który nie bierze jeńców - mówi kapitan Borowiec.

W ogniu stanęło blisko 30 tys. hektarów lasu / Źródło: TVN24 Łódź

- Ich lasy mocno różnią się od naszych. U nas jest mało źródeł wody, czyli stawów, jezior i rzek. U nich jest mnóstwo. Ale to tyle, jeżeli chodzi o dobre wieści. W Szwecji lasy są bardziej dzikie, jest bardzo mało dróg leśnych. Efekt taki, że do zbiorników wodnych musimy chodzić pieszo ze sprzętem. Dwa, a czasem i osiem kilometrów - tłumaczy Marcin, strażak z Wielkopolski.

- Z takim pożarem nie da się walczyć bez strategii. Nie można po prostu ustawić strażaków na drodze żywiołu i nakazać im lać substancje gaśnicze - tłumaczy Bartosz Klich.

Czas na rozmowę z nami ma dopiero po 18, kiedy wraca z "pola bitwy". Wojenne porównania stosuje tu niemal każdy.

"Wróg" jest potężny.

- Największy w historii Polski pożar objął swoim zasięgiem 10 tysięcy hektarów. W Szwecji płonie już niemal trzy razy więcej - podkreśla brygadier Klich. 30 tysięcy hektarów to niemal dokładnie tyle, ile mają administracyjne granice Krakowa wraz z jego przedmieściami.

Spalony, szwedzki las / Źródło: TVN24 Łódź

24 lipca

OPUSZCZONE DOMY

Największe polskie siły są rzucane w pobliże miejscowości Karbole i Farila. Ich mieszkańcy musieli uciekać przed szybko zbliżającym się ogniem.

- Jest gorąco, sucho i wietrznie. W takich warunkach wiatr przemieszcza się z prędkością kilkunastu metrów na minutę. Szybko. Niebezpiecznie szybko - komentuje kapitan Borowiec.

- Nerwówka. Jak nie damy rady, to może być powtórka z Grecji. Ofiary i miejscowości zmienione w zgliszcza - dodaje jeden ze strażaków.

Działania koordynują Szwedzi, którzy dają naszym strażakom zadanie: uniemożliwić przedostanie się płomieni przez korytarz, który wycięto wzdłuż gęstego lasu. Przecinkę szeroką na trzydzieści metrów wykonały harwestery.

Ogień trzeba było zatrzymać przed zabudowaniami / Źródło: TVN24 Łódź

- Samo stworzenie przecinki na pięć kilometrów jest wyzwaniem. Wszystko dzieje się z dala od dróg i cywilizacji. Pod szaloną presją czasu - tłumaczy młodszy brygadier Bartosz Klich.

Wykonanie "dziury" w lesie to jednak tylko połowa planu.

- Jeżeli byśmy to tak zostawili, to płomienie "przespacerują się” na drugą stronę po ściółce, resztkach gałęzi i konarach. Żywioł zwolni, ale nie zostanie zatrzymany - opowiadają polscy strażacy.

25, 26 lipca

OSTATNIA LINIA OBRONY

Ogień zbliża się szybko. Gdzieniegdzie jest już kilka metrów od miejsca, gdzie jeszcze wczoraj były wycinane drzewa. Z tymi "atakami" strażacy radzą sobie szybko.

Główne uderzenie trzeba będzie odeprzeć dopiero za kilkadziesiąt godzin. Jest czas, żeby przygotować się do starcia.

Odprawa przed misją / Źródło: TVN24 Łódź

- Wycinka w lesie jest czymś na kształt naszej fosy, zza której chcemy się bronić. Żeby zwiększyć swoje szanse, musimy sprawić, żeby ściółka w miejscu wyciętego lasu była wilgotna - podkreśla starszy kapitan Grzegorz Borowiec.

Nie jest to łatwe.

- Wyobraź sobie, że musisz ustawić zraszacze na działce. Łatwizna, prawda? To teraz wyobraź sobie, że twoja działka ciągnie się z Gdyni do Sopotu. Działasz na trudnym terenie i nie masz w pobliżu źródła wody - tłumaczy jeden ze strażaków.

Polacy rozpoczynają budowę - jak sami to nazywają - "sieci hydrantowej w środku lasu". Linia, za którą nie można było przepuścić żywiołu, kończyła się na jeziorze. Stąd strażacy chcą czerpać wodę. Polscy strażacy wygrali tę "wojnę" / Źródło: kgpsp

Najprościej byłoby umieścić w jeziorze agregat pompowy. To potężne urządzenie z własnym silnikiem, które potrafi pompować 8,6 tysiąca litrów wody na minutę. W godzinę napełniłoby ponad 60 dużych basenów ogrodowych.

Dostęp do jeziora jest jednak tak wąski, że nie można dojechać tam z potężną pompą.

Trzeba znaleźć inne rozwiązanie. I to już.

- W jeziorze znalazły się cztery pompy pływające, które dostarczały wodę do agregatu. Ten nadaje wodzie odpowiednie ciśnienie i wysyła ją dalej, wzdłuż wycinki w lesie - tłumaczy Bartosz Klich.

Tam, wśród wyciętych drzew, ustawiono kolejne wozy strażackie. System przygotowany przez Polaków przypomina trochę łańcuch lampek, które wiesza się na choince. Zamiast kabla były węże strażackie. A zamiast lampek - wozy gaśnicze.

Na pięciokilometrowej wycince zostają ustawione zbiorniki na wodę. W każdym mieści się po 13 ton. Wszystko po to, żeby być gotowym do najważniejszej bitwy.

Linia ostatecznej obrony / Źródło: Bartosz Klich

28, 29 lipca

WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD

Czoło pożaru jest około 70 metrów od polskich umocnień w środku lasu.

- Spoglądamy w niebo. Jeżeli przyjdzie deszcz, to będziemy mieć większe szanse na sukces - mówią strażacy.

Szwedzi podejmują decyzję, że Polacy nie będą już walczyć na innych frontach. Wszyscy są przerzucani w okolice Karbole.

- Lokalny sztab, który znajduje się w miejscowości Sveg, uznał, że działania na terenie ich regionu są zakończone i możemy zwolnić nasze siły i przenieść się gdzie indziej - informuje młodszy brygadier Michał Langner z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Nadciągający pożar jest nieustannie monitorowany z powietrza.

Strażacy mieli wsparcie z powietrza / Źródło: TVN24 Łódź

- Szwedzi dostarczają nam informacji o tym, gdzie żywioł ma mniejszą dynamikę. Gdzie można w miarę bezpiecznie uderzyć - opowiada starszy brygadier Paweł Frontczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.

Uderzają "Husarze", czyli strażacy z województwa zachodniopomorskiego.

- Są wspierani przez samoloty, które zrzucają na płomienie substancję gaśniczą - mówi Bartosz Klich.

Ale zrzuty z powietrza nie są wystarczająco dokładne. Dlatego Polacy muszą walczyć z niedogaszonymi zarzewiami ognia.

Na przecince czekają na główną konfrontację.

- Sprzyja nam szczęście, akurat rozpętała się burza - tłumaczą.

Deszcz osłabił ogień. Polacy dołożyli swoje. Efekt? Pożar opanowany.

Zagrożenie minęło.

Do ostatecznej bitwy strażacy szykowali się kilka dni / Źródło: TVN24 Łódź

30 LIPCA

KSIĘŻNICZKA

Nastroje w polskiej bazie są wyśmienite.

- Mamy dość dobre wieści, pożar jest opanowany. Zmieniamy taktykę z obrony na atak - informuje starszy brygadier Michał Langner.

Strażacy dogaszają pojedyncze ogniska pożaru w ich sektorze.

- Pomagają nam inne służby: Szwedzi, Duńczycy i Norwegowie - wylicza Langer.

Do polskiej bazy w Sveg przyjeżdża niezapowiedziany gość: księżniczka Wiktoria, następczyni szwedzkiego tronu. Jest z mężem i szefem sztabu regionalnego, który nadzoruje działania w okolicy, gdzie pracują polscy strażacy.

Monarchini chce rozmawiać z szeregowymi strażakami, którym udało się zażegnać niebezpieczeństwo. Z Polakami robi sobie pamiątkowe zdjęcie, które szybko ląduje w sieci i jest pokazywane przez wszystkie najważniejsze media w Polsce i Szwecji.

- To bardzo miłe i zaskakujące. Na pewno strażacy do końca życia nie zapomną tej misji. Jesteśmy dodatkowo podbudowani - przyznaje Michał Langner.

Księżniczka Wiktoria z polskimi strażakami / Źródło: kungahuset.se

31 LIPCA

CORAZ CISZEJ

- Sytuacja jest pod kontrolą, dziękujemy - informują szwedzcy strażacy.

Międzynarodowe wsparcie zaczyna wracać do domu. W Dolnej Saksonii na północy Niemiec oczekiwanych jest 52 strażaków, którzy wraz z dziewięcioma wozami strażackimi 21 lipca wyruszyli do Szwecji.

Tego samego dnia lądują u siebie dwa samoloty gaśnicze z Francji. Do drogi powrotnej szykują się też piloci dwóch maszyn z Portugalii.

- Nam pozostaje jeszcze dogaszanie pożaru. Zarzewia nie zawsze są widoczne gołym okiem, więc mamy trochę drobiazgowej roboty przed sobą - tłumaczy Marcin, strażak z Wielkopolski.

- Zrobiliśmy swoje. Ale chcemy zostawić po sobie dobre wrażenie. Dlatego pomagamy Szwedom dalej - zaznacza starszy kapitan Grzegorz Borowiec.

****

Powrót strażaków do Polski zaplanowany jest na poniedziałek. W Świnoujściu mają ich witać premier i szef MSWiA.

- Wiedzieliśmy, że Szwedzi pokładają w nas nadzieję. Byliśmy też świadomi, że patrzą na nas w Polsce. Nie mogliśmy zawieść - podkreśla kapitan Grzegorz Borowiec.

Teraz - z perspektywy czasu - ocenia, że to się chyba udało.