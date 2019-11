Podziel się



W momencie upadku muru berlińskiego 9 listopada 1989 roku Polska i Europa Środkowa miały przed sobą niepewną przyszłość. Prognozowano, że przez dziesięciolecia region ten pozostanie „szarą strefą” pomiędzy Zachodem, a imperium sowieckim. Tak się nie stało, bo Polacy i inne narody bloku wschodniego mocno dążyli do dołączenia do Europy i odzyskania wolności po dekadach życia w warunkach totalitaryzmu.

Tekst, przedstawiający kamienie milowe Polski po upadku komunizmu, powstał na podstawie raportu przygotowanego przez inicjatywę 30. Rok Wolności. W opracowaniu „(WSPÓŁ)PRACA 1989-2019” dokonano subiektywnego wyboru najważniejszych wydarzeniach ostatniego trzydziestolecia, które ukształtowały polskie społeczeństwo.

Gdy wieczorem 9 listopada 1989 roku jeden z członków władz NRD ogłaszał decyzję o otwarciu granicy pomiędzy NRD i Berlinem Zachodnim, przemiany w niektórych krajach bloku komunistycznego trwały już od wielu miesięcy. W głosowaniu w częściowo wolnych wyborach parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku Polacy zakończyli istnienie trwającego od czterdziestu lat systemu jednopartyjnego. W ciągu kolejnych dwóch miesięcy posłowie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego doprowadzili do powołania koalicyjnego rządu Tadeusza Mazowieckiego, który w ciągu kilkunastu miesięcy przeprowadził reformy wpływające na życie milionów Polaków.

Odtwarzaj 09.11.2019 | To był moment, w którym historia przyspieszyła. 30. rocznica upadku Muru Berlińskiego / Wideo: Cezary Grochot/Fakty TVN

Wybory parlamentarne z 4 czerwca 1989 roku były jednym kamieni milowych polskiej transformacji. Uwieńczeniem pierwszych miesięcy tej przebudowy państwa były zmiany w konstytucji wprowadzone 29 grudnia 1989 roku.

Przywrócono dawną nazwę państwa – Rzeczpospolita Polska. W ciągu kilku kolejnych zlikwidowano wiele instytucji będących symbolami systemu PRL. Zaczęły powstawać setki nowych czasopism, wydawnictw oraz pierwsze prywatne stacje radiowe i telewizyjne, które dziś wydają się oczywistością. W księgarniach pojawiły się rozchwytywane, mimo wysokich cen, książki odkłamujące historię minionych dziesięcioleci. Mimo że w ciągu pierwszych lat transformacji zwiększyła się przestępczość, to już w kolejnych stan bezpieczeństwa ulegał stopniowej poprawie.

Jednym z najważniejszych symboli przemian ustrojowych jest uchwalona w 1997 roku i zatwierdzona przez Polaków w referendum Konstytucja RP. Prace nad nową ustawą zasadniczą trwały już za czasów rządu Tadeusza Mazowieckiego. Wtedy jednak podziały polityczne uniemożliwiały jej uchwalenie. W 1992 roku została przyjęta tzw. „mała konstytucja” regulująca stosunki między władzą wykonawczą i ustawodawczą. W kadencji 1993-1997 roku prowadzono prace nad nową ustawą zasadniczą. Jej zapisy gwarantowały między innymi trójpodział władzy, istnienie samorządu terytorialnego, zasadę pluralizmu politycznego, swobodę gospodarczą oraz wolność słowa.

Pomimo głębokich przemian roku 1989 położenie geopolityczne Polski było niepewne. Na wschodzie wciąż istniał Związek Sowiecki, którego liczące kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy wojska stacjonowały w Polsce. Ostatecznie, po wielu rundach negocjacji uzgodniono ich ewakuację. Wiosną 1991 roku garnizon Borne Sulinowo opuścił pierwszy transport broni rakietowej. Ostatnia jednostka bojowa wycofała się z Polski 28 października 1992 roku, a ostatni żołnierze rosyjscy opuścili nasz kraj 17 września 1993 roku, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Fajerwerki z okazji 30. rocznicy obalenia muru / Fot. CLEMENS BILAN/PAP/EPA

Opuszczenie Polski przez wojska rozpadającego się imperium otwierało drogę do integracji Polski z NATO. W grudniu 1991 roku, zaledwie pół roku po rozwiązaniu Układu Warszawskiego, premier Jan Olszewski w swoim expose podkreślił, że współpraca z Paktem Północnoatlantyckim będzie podstawą bezpieczeństwa Polski. W marcu 1992, padły epokowe słowa sekretarza generalnego NATO, Manfreda Wörnera podczas wizyty w Polsce: „drzwi do NATO są otwarte”. Dwa lata później Polska znalazła się w „przedsionku” – stworzonym przez USA programie Partnerstwa dla Pokoju. Pełnoprawnym członkiem NATO staliśmy się w marcu 1999 roku. Wszystkie kolejne rządy uznają obecność w Sojuszu za podstawę bezpieczeństwa Polski i całej Europy Środkowej.

Gospodarka

Obok reform politycznych wielkim wyzwaniem było również uzdrowienie polskiej gospodarki. W 1989 roku inflacja sięgała kilkuset procent. Płace nie miały pokrycia w towarach. Polska niemal nie posiadała rezerw walutowych. Na arenie międzynarodowej była traktowana jako bankrut. Wiele przedsiębiorstw zajmowało się produkcją przynoszącą ogromne straty. Rząd Mazowieckiego zdecydował się na głębokie reformy.

Przygotowany przez ministra finansów Leszka Balcerowicza plan transformacji gospodarczej przeszedł do historii jako „terapia szokowa”. Pakiet przyjętych w grudniu 1989 roku ustaw doprowadził do stosunkowo szybkiego stłumienia galopującej inflacji oraz zahamował zapaść gospodarki. Jego pośrednim skutkiem było jednak zwiększające się bezrobocie oraz upadek wielu firm państwowych. Dziś, niezależnie od wielu kontrowersji, jest uznawany za kamień milowy przemian ekonomicznych, które doprowadziły do ukształtowania się współczesnej, stabilnej gospodarki.

Odtwarzaj Konsekwencje planu Balcerowicza (fragment programu "Czarno na białym") / Wideo: Czarno na białym

Pod koniec funkcjonowania rządu Tadeusza Mazowieckiego trwały przygotowania do prywatyzacji niektórych, wyróżniających się przedsiębiorstw państwowych. Przy tej okazji budowano Giełdę Papierów Wartościowych. Ironią historii jest, że jej pierwszą siedzibą stała się dotychczasowa siedziba Komitetu Centralnego PZPR. Pierwsza sesja na GPW odbyła się 16 kwietnia 1991 roku. Notowano akcje pięciu spółek, obroty wyniosły około 1900 dzisiejszych złotówek. Dziś na GPW notowane są akcje 460 spółek, których łączna kapitalizacja wynosi 1,1 bln złotych.

Ku Unii

W pierwszych latach transformacji Polacy z nadzieją patrzyli na Zachód. Również większość polityków dążyła do powiązania kraju z integrującą się Europą. 16 grudnia 1991 roku Polska podpisała umowę nazywaną stowarzyszeniową ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Pięć dni później premier Olszewski stwierdził: „Dążymy do Polski, która będzie pełnoprawnym państwem członkowskim Wspólnot Europejskich”. Cel ten był potwierdzany przez kolejnych premierów. W 1994 roku Polska złożyła formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. W kolejnych latach toczyły się negocjacje akcesyjne, prowadzone konsekwentnie przez wszystkie ekipy rządzące, a polskie prawo było dostosowywane do wymagań UE. W 2003 roku odbyło się referendum, w którym na „za” członkostwem zagłosowało 77,45 procent uczestniczących. W dniu 1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii.

Od tego czasu do Polski płynie nieprzerwanie strumień funduszy unijnych. Według danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, do marca 2019 roku z unijnego budżetu nasz kraj pozyskał 163,7 miliardy euro na modernizację infrastruktury oraz projekty społeczne. W ciągu piętnastu lat obecności w Unii pozyskane środki pozwoliły na wybudowanie 15,5 tysiąca kilometrów autostrad i dróg, zmodernizowanie prawie 4,5 tysiąca linii kolejowych. Powstało przeszło 450 nowych oczyszczalni ścieków. 22 tysiące nauczycieli podniosło swoje kompetencje poprzez udział w projektach unijnych. Wreszcie ponad 290 tysięcy osób otrzymało wsparcie na otwarcie lub rozwinięcie swojej działalności gospodarczej. Ze środków unijnych realizowane są również projekty kulturalna i naukowe. Rząd, instytucje państwowe i samorządowe oraz przedsiębiorstwa i organizacje społeczne coraz lepiej potrafią korzystać z pieniędzy trafiających do Polski z UE.

***

Zdjęcia spontanicznie niszczonego muru berlińskiego są jednym z najbardziej symbolicznych obrazów ostatnich trzydziestu lat. Moment ten został również powszechnie oceniony jako jeden z najbardziej szczęśliwych w dziejach XX wieku. Polska i kraje Europy Środkowowschodniej przeszły od tego czasu długą i trudną drogę transformacji. Czy była udana, czy raczej można było pójść inną drogą – tu nie ma jednoznacznej zgody. Bez wątpienia oceny historyczne kamieni milowych ostatnich trzydziestu lat wciąż będą przedmiotem ożywionych dyskusji.

Tu jest dostępny pełny tekst raportu.