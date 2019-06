Podziel się



- Trzeba wznieść się na wyżyny miłości, żeby słuchać, jak żona opowiada o miłości do poprzedniego męża. Może Wojtek się do tego nie przyznaje, ale to ciężkie - opowiada w rozmowie z Magazynem TVN24 Anna Skrobiszewska, wdowa po Grzegorzu Ciechowskim i bohaterka filmu dokumentalnego "Obywatel Miłość", który nakręcił jej obecny mąż - Wojciech Skrobiszewski.

Kiedy Anna poznała Grzegorza Ciechowskiego, była 19-latką i fanką Republiki. Los jednak połączył ich drogi później. To dla niej Grzegorz zakończył dziewięcioletni związek z Małgorzatą Potocką. W 1994 roku wzięli ślub. Rok później na świat przyszła Helena, w 1996 roku Bruno, a w 2002 roku Józefina.

Ciechowski dla swojej ukochanej napisał około 30 tekstów piosenek. Byli ze sobą aż do niespodziewanej śmierci legendarnego artysty w 2001 roku. Anna została jedyną spadkobierczynią całej jego twórczości.

"Obywatel Miłość"

W 2006 roku wdowa po Ciechowskim poślubiła Wojciecha Skrobiszewskiego. To on namówił ją w 2018 roku do stworzenia filmu "Obywatel Miłość".

To emocjonalne, momentami bardzo intymne wyznanie o tym, jak Grzegorz Ciechowski kochał i jak ważną rolę w jego życiu odgrywała miłość, jakim był mężem i ojcem. Opowieść tę uzupełniają niepublikowane dotąd materiały z prywatnego archiwum. Całość tworzy nieznany dotychczas obraz jednego z najważniejszych twórców polskiej muzyki rozrywkowej ostatniego półwiecza.

Filmowa opowieść zaczyna się od momentu, kiedy 19-letnia Anna poznała swojego idola. Po pewnym czasie, gdy na świat przyszła Weronika - córka aktorki Małgorzaty Potockiej i Grzegorza Ciechowskiego - Anna została jej opiekunką.

Skrobiszewska opowiada o tamtym czasie. O ciągłej nieobecności Potockiej we własnym domu, o tym, jak razem z Grzegorzem stawali się sobie coraz bliżsi. "Zaczęliśmy ze sobą sypiać. Małgorzata w domu bywała. Kiedy się pojawiała, wszyscy robiliśmy dobrą minę do złej gry. To trwało miesiącami, właściwie latami" - słyszymy w filmie.

Później Anna postanowiła wyjechać do Stanów Zjednoczonych, między innymi po to, żeby zapomnieć o wielkiej miłości. Po czterech miesiącach Ciechowski, który rozpoczynał trasę koncertową w USA, przyleciał do niej i się oświadczył. Wzięli symboliczny ślub w Nowym Jorku, a prawdziwy odbył się w 1994 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Po śmierci męża Anna milczała - nie udzielała wywiadów, nie komentowała wypowiedzi ani członków zespołu Republiki, ani Małgorzaty Potockiej, dotyczących spuścizny Grzegorza i jego małżeństwa z Anną.

W 2013 roku Potocka wydała książkę "Obywatel i Małgorzata", w której sugerowała między innymi, że Anna podsunęła mu testament do podpisania tuż przed operacją, której nie przeżył. Anna postanowiła odpowiedzieć na te oskarżenia. Udzieliła wywiadu. Jednak przez kolejne lata trzymała w sobie historię, którą w całości opowiedziała w "Obywatelu Miłość".

Z Anną i Wojciechem Skrobiszewskimi dla Magazynu TVN24 rozmawiał Tomasz-Marcin Wrona.

Tomasz-Marcin Wrona: W filmie odsłaniacie bardzo prywatny obraz Grzegorza Ciechowskiego. Dlaczego zdecydowaliście się na to ponad 17 lat od jego śmierci?

Anna Skrobiszewska: Tak naprawdę to Wojtek mnie do tego przekonał. Od lat mówił, że powinnam zabrać głos, będąc wielokrotnie atakowana. Po śmierci Grzegorza chciałam chronić nas, jako rodzinę, przed mediami, przed światem. Tak zostało. W ogóle nie jestem osobą, która opowiada o swoim życiu prywatnym poza domem. Chociaż wiem, że fanom Grzegorza należy się to, żeby opowiadać o nim jak najwięcej, to nie umiałam opowiedzieć tej historii. W naszej historii - mojej i Grzegorza - jest wiele momentów smutnych, ciężkich. Nie chciałam, żeby nasze dzieci za wcześnie o tym się dowiedziały. Była też jeszcze Weronika (córka Grzegorza Ciechowskiego i Małgorzaty Potockiej - przyp. red.), dla której też może było za wcześnie, żeby poznać tę opowieść.

Wojciech Skrobiszewski: Widzę to trochę inaczej, bo to, że ten film powstał, jest zbiegiem wielu szczęśliwych okoliczności. Oczywiście, namawiałem Anię do tego, żeby opowiedziała swoją historię, ale nie myślałem, że wydarzy się to w moim filmie. Jako że mój wieloletni przyjaciel Paweł Drygalski kupił sobie fajną kamerę, pomyślałem, że może wykorzystać go do tego. Pojawiła się więc pewna baza, była ta kamera, sprzęt oświetleniowy. Mało kto ma szansę pracować w tak komfortowych warunkach, niemalże rodzinnych. Zwłaszcza dla Ani byłoby bardzo stresujące pracować przed obcą ekipą. Była też Marta Wierzbicka-Dąbek, żona mojego przyjaciela z dawnych lat, która robiła oprawę artystyczną. I chociaż nie wiedziałem, jak się robi film, miałem idealne warunki, żeby to zrobić. Inną sprawą jest to, że uważam, że Ania jest winna tę historię fanom Grzegorza. Temat jest wciąż bardzo żywy. Przez to, że Ania bardzo długo broniła się przed mediami, powstało bardzo dużo historii alternatywnych, teorii na temat życia Grzegorza. Czas powstania tego filmu jest trochę względny, przypadkowy...

Anna: Ale właściwy.

Nie mieliście pomysłu, żeby tę historię przekazać w ręce "profesjonalistów"?

Anna: Czasem ludzie zgłaszają się do nas z takimi pomysłami. Gdy nagraliśmy moją rozmowę, okazało się, że można byłoby pomyśleć nad tym, aby zrobić to jeszcze bardziej profesjonalnie. Nasza ekipa była całkowicie amatorska, więc Wojtek chciał, żeby pokazać mnie w jak najlepszym świetle i żeby ta historia była zrobiona porządnie. Pojawiły się pomysły znajomych - profesjonalnych filmowców, ale gdy usłyszałam, że miałabym jeszcze raz opowiedzieć to komuś obcemu, że mielibyśmy pojechać specjalnie do miejsc, o których opowiadam - do Nowego Jorku czy Kazimierza Dolnego - żeby zagrać tę rolę sprzed lat, to stwierdziłam, że nie. To kompletnie nie jest dla mnie. Powiedziałam Wojtkowi: Masz to, co masz, drugi raz tego nie opowiem. To wszystko mnie dużo kosztowało, było dla mnie trudne. Odrzuciliśmy też pomysł, żeby zrobić z tego fabułę. Może to później ktoś zrealizuje. Myślę, że ta historia była do zrobienia tylko w ten sposób.

Jak to jest słuchać historii o poprzedniej miłości osoby, którą się kocha?

Wojciech: To proste. Jesteśmy na takim etapie związku, że moglibyśmy powiedzieć sobie wszystko. Zresztą to robimy. Znałem tę historię wcześniej, to nie było dla mnie wielkie zaskoczenie. Oczywiście, w tej historii pojawiło się wiele szczegółów, które były dla mnie nowe. Proszę mi wierzyć, koncentrowałem się na tym, że mam większy problem: nie wiem nic na temat filmu, a chcę go zrobić i go właśnie robię. Nie było już odwrotu. Skupiony byłem na tym, co mam zrobić. Jeśli się naprawdę kocha, to nie jest wielki problem wysłuchać historii, która może czasami trochę zaboli.

Anna: Trzeba wznieść się na wyżyny miłości, żeby słuchać, jak żona opowiada o miłości do poprzedniego męża. Może Wojtek tego nie przyznaje, ale to jest w pewien sposób ciężkie.

A z pani perspektywy? Są momenty w filmie, kiedy pani oczy napełniają się łzami.

Anna: To było trudne. Wojtek przyszedł pewnego dnia i stanowczo powiedział: "Kręcę film, koniec, opowiadasz tę historię". Wiedziałam, że klamka zapadła, kiedy okazało się, że jest kamera, a Wojtek szybko kupił drugą. Poczułam się postawiona pod ścianą. Wchodząc w nowy związek, trzeba pewne rzeczy w sobie pozamykać. Nie można ich łączyć, nosić w sobie. Śmierć Grzegorza, nagła, niespodziewana, była traumą dla naszej rodziny. Nie chciałam się rozczulać nad sobą, stając się taką typową wdową. Chciałam ten stereotyp odrzucić. Postanowiłam nie przyjmować tego do siebie i odłożyć emocje na bok. Jednak przy tym filmie musiałam do nich wrócić, bo musiałam sobie przypomnieć te wszystkie przeżycia. Kiedy usiadłam do nagrania, Wojtek nie zadawał mi żadnych pytań, tylko powiedział: Usiądź i mów. Wcześniej miałam kilka dni na przemyślenie tego, co chcę powiedzieć...

Wojciech: Muszę ci przerwać. Powiedziałem ci, jakie rzeczy najbardziej mnie interesują. Tytuł powstał równo z pomysłem powstania filmu. Chodziło mi więc o wszystkie rzeczy, które związane były z miłością od najmłodszych lat Grzegorza, wszystko to, co ukazywało, jak on pragnął miłości, w jakiej rodzinie się wychował. Na to Ania miała położyć nacisk. Można powiedzieć więc, że jakiś zręb scenariusza był. (uśmiech)

Anna: Masz rację. Pierwszego dnia nagrania siedziałam przez pół godziny i powtarzałam tylko: Nie wiem, co mam powiedzieć, nic nie powiem. Nie mogłam przełamać bariery, wskoczyć na tę wodę. Wiedziałam, że jak już zacznę, to jakoś pójdzie. Miałam świadomość, że przede mną siedzi mój mąż, a muszę się obnażyć z jakimiś emocjami. Jednocześnie wiedziałam, że mogę być wszystkiego pewna. Tak jak Wojtek wspomniał, mamy taki związek, łączy nas taka miłość, że mogę mu we wszystkim zaufać. Chociaż pojawiła się myśl, że może to wszystko się po tym filmie rozpadnie. (uśmiech) Ale od razu ją odrzuciłam. Pierwszy dzień zmarnowaliśmy...

Wojciech: Dostałem trochę szału...

Anna: Tak, wszystko było rozstawione, a jednak nie poszło. Za drugim razem się udało.

Czyli nagraliście całość za jednym zamachem?

Anna: Tak, to był mój monolog ponad trzygodzinny. Zrobiliśmy minimalne dokrętki, może dwa zdania.

Wojciech: Musieliśmy zrobić kilka przerw przez muchę, która nas atakowała. (śmiech)

À propos ataków. Wspomniała pani, że przez kilka lat po śmierci pana Grzegorza była pani atakowana z różnych stron. Nie mieliście obaw, że po premierze tego filmu te ataki powrócą? Chociażby ze strony pani Małgorzaty Potockiej, o której między innymi wspomina pani w filmie?

Anna: Nie. Nie mamy ze sobą żadnego kontaktu. Spodziewam się, że mogą być różne reakcje, w tym jakieś oskarżenia. Dla mnie to nie ma znaczenia. Małgorzata miała okazję zaprezentować swoją wersję wydarzeń. Teraz opowiadam, jak ja to widziałam. Ale to nie jest tematem tej historii, najważniejsze było pokazanie dążenia Grzegorza do miłości. Małgorzata nie może się pogodzić z tym, że byliśmy razem z Grzegorzem, ale takie są fakty: mieliśmy trójkę dzieci, byliśmy wiele lat razem i między innymi powstało dzięki temu wiele pięknych piosenek. On tworzył w ten sposób, że to, co czuł, co przeżywał, znajdowało odzwierciedlenie w jego tekstach. Myślę, że moja opowieść trochę rozjaśni niektóre teksty.

Inną osobą, która pojawia się w pani opowieści, jest pierwsza córka Grzegorza - Weronika. Macie ze sobą kontakt?



Anna: Nie, niestety. Nie chcę jednak mówić o pewnych konfliktach, bo jest to pranie brudów poza domem. Nie lubię tego. Przez to ukrywałam tę całą historię. Jest mi przykro, że tak to się potoczyło, bo jednak Wera była bardzo ważną częścią naszej rodziny. Nawet po śmierci Grzegorza spędzałyśmy mnóstwo czasu razem, jeździłyśmy razem na wakacje. Rozumiem też fakt, że w pewien sposób jest między młotem a kowadłem. Myślę, że nie umiem jej wybaczyć tego, że nie potrafiła wznieść się ponad ten konflikt (pomiędzy Anną Skrobiszewską a Małgorzatą Potocką - przyp. red.) i nie umiała sobie tego poukładać.

Helena i Bruno mieli po kilka lat, gdy zmarł Grzegorz Ciechowski. Józefina urodziła się już po jego śmierci. Jak oni odnoszą się do jego twórczości, jak go wspominają?



Anna: To jest ich ojciec, więc to jest dla nich naturalne. Nie znały naszej historii ze szczegółami, więc obejrzenie tego filmu było dla nich dużym przeżyciem. Ale dużo o tym rozmawiamy. Samą twórczość Grzegorza traktują jako fakt naturalny. Starają się, zwłaszcza Bruno, kultywować pamięć po nim. Wymyśla różne projekty, które są związane z dorobkiem jego taty. Chciałabym podkreślić, że dzieciaki są bardzo dumne z Wojtka za to, co zrobił. Dla nas - mówię za siebie i za dzieci - to, co zrobił Wojtek, to jest mistrzostwo świata. Sztos.

Napisał pan na Facebooku, że ten film można było zrobić lepiej lub gorzej, ale zrobił pan go po swojemu i że ma pan wrażenie, że wyciął pan najlepsze fragmenty.

Wojciech: Film powstał spontanicznie, może mógł być zrobiony lepiej bądź gorzej. Co do wyciętych fragmentów - Ania opowiadała przez ponad trzy godziny. Cała historia była bardzo ciekawa, ale musiałem ciąć. Ktoś mi powiedział, że film dokumentalny powinien mieć około 50 minut, ale przy 70 minutach stwierdziłem, że dalej nie tnę.

Anna: Były takie elementy, które trzeba było wyciąć. Opowiadałam też o wydarzeniach, które działy się podczas tego burzliwego rozstania z Małgorzatą. Niektóre rzeczy były zbyt mocne. Nie można było tego puścić. Chciałam niektóre rzeczy powiedzieć, ale są jeszcze kwestie prawne.

Wojciech: Zależało mi, żeby ta historia poszła. Ania bała się mniej niż ja. Starałem się, żeby obraz Grzegorza pojawił się w przestrzeni, a nie był blokowany z powodu kontrowersji. Kładłem nacisk na te rzeczy, do których nie można się przyczepić, są faktami, są potwierdzające je papiery. A te wątki, do których można byłoby się doczepić, wycinałem.

Anna: Nie chcieliśmy koncentrować się na aferach.

Wojciech: Myślę, że film w wystarczający sposób udowodnił, że Grzegorz Anię kochał, że był z nią tyle lat, pisał dla niej. Przez lata jej milczenia były osoby, które - świadomie lub nie - deprecjonowały Anię i Grzegorza. Niektórzy mieli w tym interes, inni nie. Jest nowa rzesza młodych fanów, która czerpie wiedzę od niekoniecznie przychylnych Ani ludzi. Często powtarzana jest historia, że Grzegorz był bardzo szczęśliwy z Małgorzatą, miał moment słabości i narodziła się Helena. A było zupełnie inaczej, co pokazuje film.

Po śmierci Grzegorza nie zabierała pani głosu w mediach aż do 2013 roku. Skąd czerpała pani siłę przez tyle lat, żeby przetrwać te ataki, o których państwo wspominacie?

Anna: Z biegiem czasu ma się coraz grubszą skórę. Na początku byli przyjaciele, całe to grono, które zostało po Grzegorzu, a które się wykruszało. Pojawiały się konflikty, kwestia pieniędzy, walka o wpływy, ambicje i honor niektórych. Niektórzy nie wyobrażali sobie tego, że nie będąc związana artystycznie z Republiką, z woli Grzegorza stałam się jedyną spadkobierczynią. Pozostali nie mogli znieść tego, że będę o czymkolwiek decydować, że mieliby mnie pytać o zdanie. Nasze drogi zaczęły się rozchodzić. To narastało i zostałam sama z coraz większym gronem ludzi, którzy mnie atakowali. Mówi się, że największą siłę dają nam nasi wrogowie, więc nabierałam tej siły, nieco pasywnej. Nie przejmowałam się tym wszystkim, robiłam swoje, wiedziałam, jaka jest prawda. W końcu Wojtek powiedział mi, że prawda przemilczana przez lata zostanie zagłuszona i że muszę to wszystko opowiedzieć. Gdy w książce pani Potockiej pojawiły się oskarżenia pod moim adresem, musiałam zareagować (chodzi o książkę "Obywatel i Małgorzata" z 2013 roku, w której Potocka zasugerowała, że Anna podsunęła Grzegorzowi testament do podpisania - przyp. red.).

Skoro duża część materiału została wycięta z filmu, to może jest to pomysł na książkę?

Anna: Jest to dla mnie trudne. Naprawdę nie lubię być w centrum zainteresowania. Nie czuję się w tym dobrze. Są oczywiście takie pomysły, ale je odsuwam.

Wojciech: Może będzie kolejny film. (uśmiech) Oczywiście żartuję, jednak za każdym razem, gdy z ust Ani pada słowo "przyjaciele", to mam ochotę na zrobienie kolejnego filmu. To byłoby dopiero coś.

Minęło ponad 17 lat od śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Jaki zachowała pani w pamięci jego obraz?

Anna: To wszystko tak się śmiesznie zmieniało. Najpierw byłam fanką, słuchałam jego muzyki, był moim idolem. Potem stał się moim mężem. W pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że twój idol pisze dla ciebie i to wszystko zaczyna się przeobrażać. Przestałam patrzeć na Grzegorza przez pryzmat sceny, bo był obok mnie. Takim go zapamiętałam: dzieci, wspólne wyjazdy. Starał się łączyć pracę i dom, nie chciał nas zostawiać na miesiąc, gdy z chłopakami nagrywali kolejną płytę. Pamiętam go właśnie takiego: ciepłego, rodzinnego człowieka.

Było coś w nim, co panią denerwowało?

Anna: Jestem bardzo spokojną osobą, trudno mnie zdenerwować. Grzegorz był na tym drugim biegunie, jego było łatwo wyprowadzić z równowagi i często się denerwował, próbował tupać nogą. Wiadomo, niektórzy się bali, niektórzy nie. (śmiech) Bywał trochę nerwowy.

A pan poznał Grzegorza Ciechowskiego?

Wojciech: Przelotnie. To, jakim był człowiekiem, czułem z jego piosenek. Moim nauczycielem perkusji był Sławek Ciesielski i on mnie wprowadził w twórczość Republiki. Mniej więcej wiedziałem, jakim Grzegorz był człowiekiem. Prywatnie jednak go nie poznałem.

Jest pan zadowolony z filmu?

Wojciech: Mógłbym odpowiedzieć na wiele sposobów. Ale tak, jestem zadowolony, dlatego że widziałem reakcję osób, na których najbardziej mi zależało, czyli najbliższa rodzina, mama i siostra Grzegorza. To jest dla mnie Oscar. Nie oszukujmy się, na ten film wydałem sześć tysięcy złotych. Może ktoś powie, że wszystko zepsułem, że tam jest totalna amatorszczyzna. Jednak ufałem sobie, że to wszystko jakoś połączę, żeby nie było wstydu. Biorąc pod uwagę to, że się nie znam, że nie było budżetu, że robiliśmy to analogowo, bardzo się cieszę, że ta historia idzie w świat. Męczyło mnie już to, że powstają historie alternatywne. Praca z tymi ludźmi była świetnym przeżyciem i doświadczeniem. Nie mieli ze mną łatwo. (uśmiech)



Anna: Też jestem zadowolona, bo nie cierpię siebie oglądać ani słuchać. Gdy Wojtek zapytał, czy chcę zobaczyć film przed premierą, odpowiedziałam, że absolutnie nie.



Jaka była reakcja publiczności, gdy pokazaliście go po raz pierwszy?



Wojciech: Reakcja zaskoczyła wszystkich. Po zakończeniu filmu była totalna cisza. Nikt się nie ruszał, nie wychodził, pełne skupienie, nikt nic nie mówił.



Anna: Nawet nie wiedzieliśmy, czy to dobrze czy nie, że zapadła cisza na kilkadziesiąt sekund. Zaskoczyło nas też to, że ta opowieść tak bardzo ludzi dotknęła. A potem ludzie podchodzili i opowiadali mi swoje życie. Ktoś powiedział, że miał swoje traumy, które przerobił dzięki temu filmowi. "Pani mi pomogła" – usłyszałam.



Złapał pan filmowego bakcyla?



Wojciech: Po tej toruńskiej premierze przez pierwszy tydzień miałem tysiąc pomysłów na nowe projekty. Wydaje mi się, że to jest jednak incydentalne i powinienem robić coś innego.

Wspomniała pani, że dzieci starają się zachować pamięć po Grzegorzu Ciechowskim. Są jakieś pomysły?

Anna: Co roku są Dni Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu, które się rozrastają. Najpierw był to jeden dzień – w rocznicę śmierci – kiedy odbywał się koncert specjalny i przyznanie Nagrody imienia Grzegorza Ciechowskiego. To zawsze jest jakiś pretekst, żeby przygotowywać nowe projekty. Dwa lata temu Bruno wspólnie z Andrzejem Świetlikiem wydali album zdjęć Grzegorza, któremu towarzyszyła wystawa. Można pomyśleć, co dalej z niedokończoną płytą. W archiwach zostało trochę tekstów, trochę niepublikowanych wierszy. Staramy się coś z tym robić.

