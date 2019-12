Podziel się



Posyłają uzbrojonych funkcjonariuszy na ulice, śledzą ruch ludzi za pomocą tysięcy kamer z funkcją rozpoznawania twarzy, kompletują także gigantyczną bazę kodów DNA. W ten sposób władze Chin tworzą system represji, a domniemanych muzułmańskich wrogów reżimu umieszczają w obozach koncentracyjnych. Według niektórych szacunków w ChRL takich miejsc jest nawet 500.

Był 1 marca 2014 roku. Mimo późnego wieczoru na dworcu kolejowym w Kunmingu, czteromilionowej chińskiej metropolii, panował tłok. Tysiące podróżnych krążyło z walizkami pomiędzy kolejnymi drzwiami, bramkami bezpieczeństwa i ruchomymi schodami, których labirynt prowadził z ulicy na perony. Zegary wskazywały 21.20, gdy rozległy się krzyki przerażenia. Osiem znajdujących się w budynku osób równocześnie wyjęło długie noże i bez ostrzeżenia zaczęło z wściekłością atakować wszystkich dookoła.

Wybuchła panika. Tysiące osób biegało w różnych kierunkach, zderzając się ze sobą i stając się celem kolejnych napastników. Ubrani na czarno nożownicy nie oszczędzali nikogo. Dopiero przybyli po około 10 minutach komandosi przerwali masakrę. Na zalanym krwią dworcu zginęło 31 osób, a 143 zostały ranne.

Chińskie "kontruderzenie"

Masakra na dworcu w Kunmingu stała się prawdopodobnie pretekstem do wprowadzenia przez Chiny najbardziej surowego na świecie systemu represji wobec części własnych obywateli. Pekin oskarżył o dokonanie ataku Ujgurów, naród pochodzenia tureckiego, którego ziemie zostały w przeszłości podbite przez Chiny. Ujgurzy stali się w ten sposób muzułmańską mniejszością etniczną na zachodnich rubieżach ChRL, w autonomicznym regionie Sinciang (właściwie Turkiestan Wschodni) i zaczęli przeciwstawiać się prowadzonej wobec nich polityce przymusowego "schińszczania". Pekin oskarżył ich o przeprowadzenie również kilku wcześniejszych ataków terrorystycznych.

Ujgurski region autonomiczny Sinciang / Źródło: PAP

Dwa miesiące po zamachu na dworcu chiński przywódca Xi Jinping po raz pierwszy – i jak dotąd ostatni – odwiedził Sinciang, gdzie zapowiedział zdecydowaną walkę z islamskim ekstremizmem. W ten sposób od połowy 2014 roku cały Sinciang, a nie tylko jednostki podejrzane o ekstremizm, stał się celem "kontruderzenia" Pekinu. W regionie nasiliły się zatrzymania, porwania i przesłuchania podejrzewanych o ekstremizm. Rozpoczęto także budowę gigantycznej sieci tajnych obozów koncentracyjnych, obozów pracy i więzień, w dokumentach określanych mianem "obozów reedukacyjnych".

Początkowo, podobnie jak w przypadku obozów działających w Tybecie, świat zewnętrzny mógł dowiedzieć się o nich jedynie z nielicznych, niemożliwych do zweryfikowania doniesień uciekinierów z regionu. O to, by nic nie wydostało się na zewnątrz, skutecznie zadbała chińska bezpieka. Pierwsze szczegóły zostały ujawnione dopiero teraz.

Odtwarzaj "To kulturowe ludobójstwo". Wyciekła instrukcja Pekinu w sprawie Ujgurów / Wideo: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Łapanki, obozy, tortury

W połowie listopada do zachodnich mediów wyciekły 403 strony dokumentów rządu ChRL. Ich treść opublikował dziennik "New York Times". Wyciek ten, niezwykle rzadki w rządzonych twardą ręką Chinach, dotyczył programu represji w Sinciangu i ujawnił szereg przerażających faktów.

Po pierwsze okazało się, że skala zatrzymań przerasta wszelkie dotychczasowe szacunki. Do obozów trafiło od miliona do nawet trzech milionów Ujgurów i, w mniejszym stopniu, pozostałych chińskich muzułmanów. Warto dodać, że cała ujgurska społeczność Chin liczy jedynie 10 milionów ludzi.

Zatrzymań dokonywano w domach lub podczas łapanek ulicznych. Schwytanych wywożono, izolowano od rodzin i poddawano intensywnej indoktrynacji, która miała uczynić z nich lojalnych obywateli ChRL. Miejscami, do których trafiali, były właśnie nowo powstałe obozy.

-

Z wrogiem w jednym łóżku

Warto podkreślić, że program represji dotyczy wszystkich przedstawicieli muzułmańskiej mniejszości w Sinciangu. Krewni i znajomi zatrzymanych Ujgurów są obserwowani, przesłuchiwani, a żony niektórych zatrzymanych, jak informowało Radio Free Asia, zmuszano do sypiania z przydzielonymi im chińskimi urzędnikami. Wspomniani urzędnicy mieli, pod nieobecność mężów, prowadzić w domach codzienną indoktrynację.

W całym regionie rozmieszczone zostały ponadto dodatkowe siły bezpieczeństwa. Na ulicach zainstalowano tysiące kamer m.in. z funkcją rozpoznawania twarzy, budowana jest także obejmująca wszystkich mieszkańców baza kodów DNA. Komunistyczne Chiny stworzyły w ten sposób system represji na skalę niespotykaną od najgorszych lat XX wieku.

Niemal równolegle z publikacją "NYT" ukazał się raport wspierającej ujgurski ruch niepodległościowy waszyngtońskiej organizacji East Turkistan National Awakening Movement. Zlokalizowała ona niemal 500 obozów koncentracyjnych, obozów pracy przymusowej oraz więzień, które w ostatnich latach zostały utworzone w Sinciangu. Lista, trudna do zweryfikowania, powstała w oparciu o zdjęcia satelitarne i rozmowy z miejscową ludnością. Daje jednak kolejne wyobrażenie o skali działań wymierzonych w chińskich muzułmanów.

-

Bezwzględny aparat opresji

Z ujawnionych przez "NYT" dokumentów rządowych wynika, że cały program represji w Sinciangu od początku miał służyć zatrzymywaniu ludzi na podstawie ich pochodzenia etnicznego i wyznania, a nie z powodu podejrzeń o powiązania z ekstremistami. Przywódcy ChRL debatowali nie tylko o podejmowaniu brutalnych działań, ale również o radzeniu sobie z nieuniknionymi konsekwencjami.

Ustalono m.in., co mówić dzieciom, które widziały wywózkę swoich rodziców, studentom, których nie będzie stać na czesne bez wsparcia zatrzymanych członków rodziny, czy rolnikom, którzy nie zbiorą plonów przez brak siły roboczej.

Gubernator Sinciangu, Ujgur Shohrat Zakir przyznał 9 kwietnia 2019 roku, że "dzięki rządowej pomocy zapewnione zostało stabilne zatrudnienie i poprawiła się jakość ich życia".

-

Brutalna kampania przeciwko Ujgurom doprowadziła prawdopodobnie do rozłamu wśród chińskich decydentów w partii komunistycznej. Świadczyć o tym może sam wyciek dokumentów rządowych, niespotykany dotąd w Chinach.

Ujgurowie są w ostatnich latach poddawani przez rząd Chin drastycznym represjom / Źródło: Wikimedia (CC BY SA 2.0)

Można przypuszczać, że kampania budzi największe niezadowolenie we władzach samego Sinciangu, które rozliczane są z wywołanego przez liczne zatrzymania znacznego spowolnienia gospodarczego. Od 2012 roku PKB prowincji spadł z 12,9 proc. do 6,1 proc. Sinciang przestał być jednym z najszybciej rozwijających się regionów Chin i spadł wręcz poniżej średniej krajowej.

-

Kolejne publikacje w mediach zachodnich sprawiły, że Pekin w końcu przyznał, iż obozy w Sinciangu istnieją. Jednocześnie uruchomił potężną kampanię, by usprawiedliwić ich stworzenie. Chińskie władze stanowczo zaprotestowały przeciwko "oczernianiu" ich przez zachodnie media. Wskazywały, że działania w Sinciangu służą jedynie "stabilności i rozwojowi" regionu, a wszyscy jego mieszkańcy cieszą się pełną wolnością i przebywają w obozach dobrowolnie.

Więcej szczegółów na temat zatrzymań jednak nie przedstawiono. Gubernator Shohrat Zakir odmówił nawet podania liczby zatrzymanych. Argumentował, że sytuacja jest "zbyt dynamiczna".

Nauczyć posłuszeństwa

Kolejne informacje o chińskich obozach koncentracyjnych wywołały falę oburzenia w Europie i Ameryce Północnej. Najbardziej zdecydowanie zareagowały Stany Zjednoczone. Izba Reprezentantów USA przyjęła na początku grudnia ustawę potępiającą prześladowania ujgurskich muzułmanów w Chinach. Jeśli prezydent Donald Trump ją podpisze, na chińskich urzędników odpowiedzialnych za represje zostaną nałożone sankcje.

-

Świat ostatecznie dostrzegł dramat Ujgurów, trudno jednak ocenić, czy reakcje międzynarodowe wymuszą na Chinach jakąkolwiek zmianę swojej polityki. Niektórzy eksperci apelują przy tym, aby nie zrównywać obozów tworzonych w Chinach z obozami nazistowskimi czy sowieckimi. Jak podkreśla Marta Tomczak z Instytutu Studiów Politycznych PAN, "celem rządu chińskiego nie jest ludobójstwo, tylko przymusowa asymilacja". - Dla Chińczyków główny zamysł tej kampanii jest, absurdalnie, edukacyjny. To przekonanie, że człowiek może być posłuszny, jeśli się go tego nauczy – ocenia ekspertka.

Aby lepiej zrozumieć problem, wystarczy spojrzeć na mapę – chiński Sinciang graniczy z takimi państwami, jak zmagające się z islamskim terroryzmem Pakistan i Afganistan.

Ujgurzy w Chinach / Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Obawa, że religijny ekstremizm przeniesie się z tych państw do Chin, od lat spędza sen z powiek chińskim władzom. Stąd pomysł, aby zamykać muzułmanów w obozach i indoktrynować, zniechęcając ich do dżihadu.

- Chińczycy, nie czekając na dalszy rozwój separatyzmu, postanowili zaprowadzić w dalekiej prowincji porządek i metodami edukacyjnymi wyplenić terroryzm – tłumaczy Marta Tomczak. - Te obozy są elementem wizji modernizacji regionu. Rząd robi to jednak po swojemu, centralnie planując i na ogromną skalę. Wyznając zasadę nieingerencji w wewnętrzne sprawy innych państw, co często jest podkreślane na arenie międzynarodowej, nie rozumie, dlaczego na Zachodzie to wzbudza tak wielkie kontrowersje – zauważa.

Główny problem chińskiej kampanii represji tkwi z jednej strony w masowym łamaniu praw człowieka, z drugiej zaś w nieskuteczności przyjętych metod. – Wszelki przymus przynosi zwykle dokładnie odwrotne rezultaty niż zamierzone – zauważa ekspertka PAN.

Ciężko wyobrazić bowiem sobie, w jaki sposób przymusowo rozdzielone ujgurskie rodziny mają zapałać miłością do władz w Pekinie. - To, co robią władze chińskie, to próba oswojenia kultury, której jednak zupełnie nie rozumieją – podkreśla Marta Tomczak. Są to działania, które prowadzone na dłuższą metę mogą nosić znamiona kulturowego ludobójstwa, czyli wyniszczenia odrębności kulturowej danej społeczności. Tomczak zwraca uwagę, że jednym z problemów jest na przykład wpajana u Chińczyków od czasów Mao Zedonga odraza wobec religii, bez której nie sposób jednak wyobrazić sobie muzułmańskich Ujgurów.

Na razie zamachy terrorystyczne w Chinach stały się rzadsze. Czas pokaże, czy trwająca kampania ostatecznie nie pogorszy całej sytuacji.