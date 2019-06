Podziel się



- Będziemy musieli skrócić wyjazd na działkę – mówi Dana, lekarka mieszkająca w stolicy Czech. Chcą z rodziną wrócić wcześniej, żeby zdążyć na planowaną na niedzielę - największą od kilku miesięcy - "antybabiszową" demonstrację. Masowe protesty u naszych południowych sąsiadów ciągną się od kwietnia. Czesi wyszli na ulice, żeby powiedzieć "nie" swojemu premierowi. Na Andreju Babiszu ciąży podejrzenie wyłudzania unijnych dotacji oraz wykorzystywania władzy do pomnażania prywatnego majątku.

Być jak Trump

Kariera polityczna czeskiego premiera przypomina misterny, ba, wręcz genialny plan, rodem z filmów sensacyjnych: jak zrobić skok na kasę w białych rękawiczkach. I to na oczach milionów rodaków. Jeszcze kilka lat temu Andrej Babisz był biznesmenem i drugim najbogatszym człowiekiem w kraju (jego majątek jest szacowany przez amerykański "Forbes" na 3,3 mld dolarów – niemal tyle samo co Donalda Trumpa). Dziś jest jedną z dwu najważniejszych osób w państwie. I, jak mówią sami Czesi, nie próżnuje. Traktuje kraj jak swoją własność, robiąc z obywateli swoich zakładników. Zresztą nigdy swoich planów nie ukrywał. W jednym ze swoich haseł wyborczych deklarował, że chce rządzić krajem jak firmą rodzinną.



Billboard wyborczy Andreja Babisza / Źródło: PAP/CTK

Choć wiele działań podejmowanych przez Babisza budziło kontrowersje, to do tej pory udawało mu się wychodzić z opresji obronną ręką. Jednak teraz wszystko wskazuje na to, że premier przeszarżował i jego misterny plan weźmie w łeb. Do zwrotu akcji przyczynił się audyt Komisji Europejskiej, który wykazał to, na co wskazywała od dawna część czeskich dziennikarzy - że Babisz działa w konflikcie interesów. Chodzi o to, że mimo iż został premierem, zachował wpływy w swojej byłej firmie Agrofert, czyli w jednym z największych czeskich holdingów, w skład którego wchodzi 250 spółek z branży chemicznej, rolnej i spożywczej (akcje przekazał w 2017 roku do funduszu powierniczego), a decyzje, które podejmował zarówno jako minister finansów, jak i premier przyczyniły się głównie do mnożenia zysków w jego własnych firmach. Efekt - Czechom może grozić zwrot 18 mln euro do Brukseli. Nie jest to może oszałamiająca kwota, ale może stanowić dowód na to, że szef czeskiego rządu jest zwykłym naciągaczem. Babisz, porównywany często do Silvio Berlusconiego, może skończyć jak jego włoski kolega.



Odtwarzaj Gigantyczne protesty w Czechach. "Zróbmy rewolucję przeciw babiszizmowi" / Wideo: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Skok na media

Andrej Babisz urodził się w 1954 roku. Polityką nie interesował się niemal do sześćdziesiątki. Przed wyborami parlamentarnymi w 2014 roku założył partię o wdzięcznej nazwie ANO, co oznacza TAK i jest zarazem skrótem od pełnej nazwy Akcja Niezadowolonych Obywateli. Jeszcze na kilka miesięcy przed wyborami nic nie wskazywało, że odniesie sukces. ANO miała w sondażach kilka procent poparcia. Ostatecznie weszła do Izby Poselskiej z drugim najlepszym wynikiem (18 procent), stała się częścią koalicji rządzącej, a Babisz został wicepremierem i ministrem finansów.





Nie ma jednak mowy o przypadku. Przyszły premier przyłożył się bardzo do kampanii. Zaczął od tego, że rok po zarejestrowaniu partii i zarazem rok przed wyborami... kupił kilka najważniejszych tytułów medialnych w Czechach, m.in. dwa ogólnokrajowe dzienniki. Kilka dni po udanej inwestycji zadzwonił prosto na biurko do dziennikarza, który miał czelność zignorować konferencję prasową ANO. - Mam nadzieję, że chłopcy wiedzą, z kim mają do czynienia – strofował go przez telefon. I, jak potem opowiadali dziennikarze, którzy w masowym proteście odeszli z pracy, Babisz ponoć nie omieszkał też dodać, że to jego gęba sprzedaje gazety, jeżeli jeszcze tego nie zauważyli.

Sam Babisz niespecjalnie się tym przejmował. W jednym z wywiadów radiowych skarżył się wręcz, że jeszcze nie zdarzyło mu się zainwestować w firmę, która by go potem tak ignorowała. Choć potem się mitygował, to i tak tytuły, których stał się właścicielem, nie podejmowały tematów, które mogłyby uderzyć w szefa ANO. Kilka lat później okazało się zaś, że próba wpływania na treści była, ale za to bardziej wyrafinowana. W 2017 roku wyciekły taśmy, na których już jako wicepremier instruuje jednego z reporterów (również pracującego w "jego" gazecie), żeby opublikował materiały kompromitujące przeciwników politycznych Babisza. I to koniecznie tuż przed kolejnymi wyborami (tymi z 2018 roku).

"Ponoć Babisz nie omieszkał też dodać, że to jego gęba sprzedaje gazety" / Źródło: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Bociany przynoszą pieniądze

Dość szybko okazało się, do czego Babisz może wykorzystać władzę. Jako minister finansów miał m.in. bezpośredni wpływ na dotacje przekazywane na rolnictwo i przemysł. Korzystały na tym najczęściej jego spółki. Według czeskich mediów w latach 2009–2015 firmy należące do Agrofertu zyskały 1,6 mld koron (ok. 240 mln zł) z funduszy strukturalnych. Dzięki wsparciu na rozwój rolnictwa kolejne spółki uzyskały dalszych 2,9 mld koron (ok. 270 mln zł). To między innymi te dotacje dostały się obecnie pod lupę unijnych kontrolerów, którzy sprawdzali, czy doszło do konfliktu interesów.

Koronnym dowodem stała się tu sprawa Bocianiego Gniazda. To luksusowe centrum konferencyjno-rekreacyjne, na które Babisz otrzymał dotację w wysokości 50 mln koron. Żeby nikt nie mógł się przyczepić, centrum zostało najpierw wydzielone z jego holdingu, a następnie jako spółka akcyjna trafiło do anonimowych akcjonariuszy, by ponownie trafić do Babisza. Sprawa od początku budziła wiele wątpliwości. Do tego stopnia, że zajął się nią unijny urząd antykorupcyjny OLAF. Szybko okazało się, że sprzedaż Bocianiego Gniazda była fikcyjna, a anonimowymi kupcami byli m.in. córka i syn Babisza. Sprawą zajęła się również czeska prokuratura. On sam startował w wyborach w 2018 roku jako osoba, wobec której toczy się dochodzenie. Wygrał i tak.



Bocianie Gniazdo - luksusowe centrum konferencyjno-rekreacyjne, na które Babisz otrzymał dotację w wysokości 50 mln koron / Źródło: David W. Cerny/REUTERS/Forum

Wyborczy ślub

Babisz musiał jednak jakoś rozwiązać sytuację. Nie zabrakło mu przy tym jak zwykle tupetu. W Bocianim Gnieździe kilka miesięcy przed wyborami wziął ślub ze swoją o 20 lat młodszą wybranką Moniką i wyprawił tam wesele. To okazało się strzałem w dziesiątkę. Czeskie tabloidy, ale i poważne media, zamiast zajmować się przekrętami Babisza, informowały o tym, w co była ubrana panna młoda, kto z elity przyszedł na wesele, a nawet jak wyglądał pierwszy pocałunek zakochanej pary. Komentatorzy polityczni nie mieli wątpliwości, że to tylko kolejny element kampanii wyborczej Babisza. Z Moniką byli w związku od wielu lat. Ślub nie tylko odwrócił uwagę od kolejnych oskarżeń o nieprawidłowości, ale umożliwił liderowi ANO przepisanie części majątku na żonę.



Andrej Babisz z żoną Moniką / Źródło: PAP/CTK



Babisz już jako wpływowy polityk prowadził również skuteczny czarny PR przeciw polskim produktom spożywczym, które są dla części spółek Agrofertu poważną konkurencją. Nie tylko nakazał czeskiemu sanepidowi ściślejsze kontrole produktów z Polski, ale znów przekuł to z wrodzoną bezczelnością we własny sukces. Podczas jednego z wystąpień w telewizji odmówił spróbowania polskiej kiełbasy. Tłumaczył, że "takiego g...a jadł nie będzie". Zaskarbił sobie tym sympatię Czechów, którzy nie przepadają za naszą żywnością.

Uprowadzenie syna

Na korzyść premiera na pewno nie przemawia również sprawa z jego synem z pierwszego małżeństwa. Dwójce dziennikarzy udało się po rocznym śledztwie dotrzeć do mężczyzny, który - jak się okazuje - był szantażowany i wywieziony na polecenie ojca do Szwajcarii. Najpierw w 2017 roku wywieziono go na Krym, aby nie mógł zeznawać w sprawie Bocianiego Gniada (to na niego również została w pewnym momencie przepisana spółka). Jak tłumaczył dziennikarzom, postawiono go przed wyborem - albo przymusowe wakacje za wschodnią granicą, albo szpital psychiatryczny. Syn Babisza faktycznie leczy się psychiatrycznie. Później został przewieziony do Szwajcarii, co zorganizowało zaprzyjaźnione z premierem małżeństwo (psychiatra, która wystawiała dokumentację medyczną juniorowi, stwierdzając schizofrenię, i jej mąż, z pochodzenia Rosjanin, który przewoził młodego Babisza przez granicę).

Syn Babisza wysyłał listy do szwajcarskich władz, w których skarżył się, że został uprowadzony. Sprawą, po materiale dziennikarzy portalu Seznam.cz, zajęła się ostatecznie czeska policja. Sam Babisz tłumaczył, że syn jest chory psychicznie i chciał mu zapewnić jak najlepsze leczenie.

Protesty

Czarne chmury zbierają się nad Babiszem od dawna. Choć udało mu się wygrać kolejne wybory i zostać premierem, to przez wiele miesięcy nie był w stanie znaleźć koalicjantów. W efekcie długi czas rządził jako "premier bez teki". Wtedy rozpoczęły się pierwsze poważniejsze protesty zniesmaczonych obywateli. Skala obecnych demonstracji porównywana jest do tych z 1989 roku. W ostatnim tygodniu na ulice wyszło 120 tys. osób. Ludzie protestują nie tylko przeciw Babiszowi, ale także przeciw minister sprawiedliwości Marie Beneszovej, bliskiej współpracownicy premiera. Szefowa resortu sprawiedliwości została powołana na stanowisko po tym, jak materiały z policyjnego śledztwa dotyczącego wyłudzenia unijnych dotacji przez Babisza trafiły do prokuratury.





- Andrej Babisz ma ogromny problem i bardzo możliwe, że nie będzie już mógł się z tego wywinąć – twierdzi Johana Hovorkova, dziennikarka i autora książki o premierze. Jej zdaniem za grzechy szefa rządu zapłacą obywatele, jeżeli trzeba będzie zwrócić dotacje. Hovorkova ma nadzieję, że inni politycy w końcu zwrócą uwagę na ich głos. 23 czerwca planowana jest największa jak do tej pory demonstracja. – Wszyscy czekają na reakcję rządu, bo sytuacja robi się naprawdę napięta – dodaje dziennikarka.

Problem? Jaki znowu problem

Babisz, który do polityki wkroczył z hasłami obiecującymi przede wszystkim walkę z korupcją, wzrusza ramionami i przekonuje, że protesty niewiele go obchodzą, bo są oparte na kłamliwych informacjach. Jego zdaniem audyt Komisji Europejskiej to atak na Republikę Czeską, który ma doprowadzić do destabilizacji kraju. Babisz dodaje też, że to dopiero wstępna wersja raportu, a on nie złamał żadnych przepisów, ani krajowych, ani unijnych. I ze spokojem zajmuje się problemem suszy na czeskiej prowincji.