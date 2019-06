Podziel się



W 1989 roku dla Polaków ważna okazała się wolność. Wbrew słowom premiera Rakowskiego, który twierdził, że od okrągłego stołu ważniejszy jest stół suto zastawiony. Ale upadek systemu komunistycznego nie był wtedy tak oczywisty, jak myślimy dzisiaj. Gdyby komuniści nie usiedli do rozmów, system by gnił. Możliwa byłaby nawet wojna domowa, a NATO by nam nie pomogło – twierdzi historyk, prof. Andrzej Paczkowski.

Właściwie wszyscy jesteśmy przekonani, że w 1989 roku upadła żelazna kurtyna. Ale może, patrząc na to, co się dzieje obecnie, to nieprawda?

Andrzej Paczkowski: Tak naprawdę żelazna kurtyna upadła 15 lat temu wtedy, kiedy Polska i kilka innych krajów bloku wschodniego weszło do Unii Europejskiej, a później znalazło się w strefie Schengen. Od tego czasu rzeczywiście już nie ma barier formalnych, możemy swobodnie podróżować do innych krajów.

Tylko tyle czy aż tyle?

To symboliczne ujęcie. Czy rewolucja francuska to jest tylko 1789 rok? Nie, ona trwała jeszcze jakiś czas i tak samo jest w przypadku zmian, jakie wywołał rok 1989. Ten proces miał oczywiście swoje przygotowania. Symboliczna kostka domina upadła 4 czerwca w dniu pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce. Ale kulminacyjnym momentem nie tylko z punktu widzenia historii Polski, lecz również Europy, jest grudzień 1991 roku, kiedy zostaje rozwiązany Związek Radziecki. W ciągu tych dwóch lat z uwagi na rolę Europy i samego Związku Sowieckiego przemeblowywała się cała geopolityka świata.

Odtwarzaj Andrzej Paczkowski: od wprowadzenia stanu wojennego, Moskwa już nic nie musiała wymuszać

W Polsce panuje przekonanie, że to my rozmontowaliśmy system komunistyczny. Ale momentem, kiedy zaczyna on kruszeć, jest przecież pierestrojka Michaiła Gorbaczowa.

Związek Sowiecki przynajmniej od końca lat 70. był w coraz gorszej sytuacji ekonomicznej i społecznej, a zatem także i geopolitycznej. I oczywiście, że dla sytuacji nie tylko w naszej części Europy było kluczowe to, co działo się w jednym z supermocarstw. Gdyby Gorbaczow był taki sam jak Breżniew czy Chruszczow, to ten system dwubiegunowy by trwał i nie ułatwiono by prób zmian w państwach podporządkowanych Związkowi Sowieckiemu.

Czyli?

Proces rozkładu trwałby znacznie dłużej. A tak nabrał przyspieszenia po objęciu władzy przez Gorbaczowa, dokładniej zaś, kiedy usiłując ratować państwo, na czele którego stał, podjął się on przeprowadzenia reformy w tym państwie.

To był błąd?

Z punktu widzenia trwałości bloku wschodniego i istnienia Związku Sowieckiego tak, bo reformy wprowadzane były chaotycznie, bez wizji tego, co ma być ich celem. Coś, co miało w sposób wykalkulowany zmienić całą strukturę, nagle zaczęło się rozsypywać.

Michaił Gorbaczow przemawia podczas otwarcia Kongresu Deputowanych Ludowych 25 maja 1989 roku / Źródło: V. Musaelyan /Sovfoto/UIG/UIG Art and History/East News

Prawo entropii.

I w tej entropii Polska odegrała istotną rolę, ponieważ Solidarność i przyjęty przez nią model sprzeciwu wobec systemu komunistycznego okazał się skuteczny. Oczywiście nie tak jak liczono na to w 1980 i 1981 roku, ale jednak na dłuższą metę okazał się zaraźliwy. Ponadto wprowadzenie stanu wojennego pokazało po raz kolejny całemu światu – po powstaniu węgierskim w 1956 i po praskiej wiośnie w 1968 roku – że ten system jest niewydolny politycznie.

Dlaczego? Przecież pokazał, że umie zdusić bunt.

Wyprowadzenie wojska na ulicę po to, żeby uspokoić konflikty wewnętrzne jest dyskredytacją systemu. To jest utrata legitymizacji, bo uniemożliwia to odwoływanie się do ideologii, która mówi przecież o klasie robotniczej i sprawiedliwości społecznej. Mamy więc od 1980 roku pewien ciąg wydarzeń społeczno-politycznych, ale rzeczywiście nabrał on przyspieszenia w Związku Sowieckim w latach 1986-1987. To dlatego kraje mu podporządkowane, przede wszystkim Polska i Węgry i ich liderzy komunistyczni, także podjęli próbę reformy.

A może to była ucieczka do przodu? Są byli oficerowie służb, którzy chętnie opowiadają o raportach, w których ostrzegali władzę, że system się rozpada.

Te opowieści to legendy, bo jak się te raporty czyta, są w nich pewne akcenty ostrzegawcze, ale nie ma jakichś dramatycznych wezwań do zmian czy ratowania systemu. Zdecydowanie ważniejszą rolę odegrały tu memoriały, które tzw. mała trójka, czyli Stanisław Ciosek, Władysław Pożoga i Jerzy Urban, przygotowywali dla Wojciecha Jaruzelskiego. W latach 1987-1988 wprost pisali, że system zaczyna się rozsypywać i proponowali różne wyjścia.

Jakie?

Takie, które miały gwarantować kontrolę sytuacji.

Czyli?

Chodziło o to, by nie dać się wyrzucić z orbity władzy. W Polsce, na Węgrzech, w końcu również także w Związku Sowieckim wśród komunistycznych elit pojawia się wyraźne poczucie nadchodzącej katastrofy gospodarczej, za którą – co oczywiste – idzie katastrofa społeczna, a za oboma – polityczna. Elity władzy więc szukały jakiegoś rozwiązania. W podobnej sytuacji były Chiny, które proces reformowania zaczęły już w 1979 roku. Tam partii komunistycznej udało się opanować sytuację i w efekcie wciąż kontroluje ona państwo, a przecież Kraj Środka zmienił się ogromnie. Jak widać, była więc na stole opcja, którą się czasami nazywa drogą chińską – głęboka reforma w sferze gospodarczej i jednoczesne utrzymanie reżimu, pełnego monopolu władzy, kontroli środków przekazu i wszystkiego, co się z władzą wiąże. Drobną próbkę wejścia na tę drogę podjął Mieczysław Rakowski, kiedy został premierem. To on przecież powiedział, że Polaków bardziej interesuje stół suto zastawiony niż okrągły, czyli że od jakichś rozmów politycznych dla ludzi ważniejsze jest to, żeby było co jeść.

A nie jest tak?

Proszę pani, przecież to nie był bieg na 100 metrów, gdzie starter strzela, wszyscy ruszają, wiadomo, gdzie jest meta, jaki jest cel i wszyscy biegną w tym samym czasie. Rozpad bloku wschodniego, który gwałtownie przyspieszył w 1989 roku, był bardzo długotrwałym procesem, a niektórzy obserwatorzy czy analitycy już w latach 40. i 50. dwudziestego stulecia przewidywali, że system gospodarczy Związku Sowieckiego nie wytrzyma konkurencji i to mocarstwo na glinianych nogach będzie musiało się rozpaść.

Powstałe państwa w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego / Źródło: Adam Ziemienowicz / PAP

Ale wychodzi na to, że obie strony, które usiadły wtedy do rozmów, tak naprawdę były niepewne i swojego stanu posiadania, i przyszłości. Może więc gdyby elity solidarnościowe poczekały, to system i tak by się rozpadł.

W 1988 i 1989 roku nie istnieje już wielki ruch masowy, jakim była Solidarność przed stanem wojennym. Elity solidarnościowe w gruncie są bardziej podzielone niż w roku 1981. Jednak w przypadku Polski system upadł w wyniku tego, że odbyły się negocjacje, zawarto porozumienie i przeprowadzono wybory, których nie fałszowano. To nadało dynamikę już nie tylko reformie, ale rekonstrukcji, czy po prostu transformacji, jak to później zaczęto nazywać. I oczywiście można powiedzieć, w pewnym sensie obie strony były pod wewnętrznym przymusem. Elita komunistyczna obawiała się, że pogarszanie się sytuacji gospodarczej może doprowadzić do niekontrolowanych wybuchów społecznych, których ani władza, ani opozycja nie będą w stanie opanować. A to mogłoby się skończyć wojną domową albo nawet interwencją państw, które były zainteresowane tym, żeby w środku Europy był spokój, a nie wojna. Więc komuniści – oczywiście nie wszyscy – uznali, że należy dokonać zmian. Elity solidarnościowe zaś miały silną legitymizację w kraju, uznanie przede wszystkim Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. To zaś oznaczało, że nie da się przeprowadzać reformy tak jak zrobili to Chińczycy, którzy nie mieli przeciwnika – precyzyjniej zaś, komuniści chińscy w 1989 roku mieli przeciwko sobie tylko studentów. Tak jak polscy w marcu 1968 roku.

Protesty studentów w Chinach w 1989 roku. Plac Tiananmen / Źródło: David Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Co mogło się stać, gdyby Solidarność nie usiadła do rozmów z komunistami?

To pytanie raczej dla futurysty niż historyka, ale spróbuję coś powiedzieć. Można przyjąć, że system jeszcze by trwał, choć "gnijąc" od środka i to w skali całego bloku sowieckiego. To mogłoby trwać jeszcze długo i zmiana ustrojowa przebiegłaby na pewno inaczej. Być może w drodze wybuchu lub serii wybuchów społecznych. Bez zmian w Polsce z lata 1989 roku – od wyborów z 4 czerwca do rządu Mazowieckiego – raczej nie doszłoby do rozpoczęcia transformacji na Węgrzech, a oba te przykłady – polski i węgierski – oddziałały bardzo silnie na to, co działo się w NRD. Sądzę, że upadek muru berlińskiego i rozpoczęcie procesu jednoczenia Niemiec były "odpowiedzialne" za katastrofę legitymizacyjną Gorbaczowa i wypychały Związek Sowiecki z Europy Środkowej, co przyczyniło się do jego rozpadu. Gdyby więc nie ciąg wydarzeń Polska-Węgry-NRD, Gorbaczow miałby znacznie większe pole manewru i szanse na uratowanie imperium, a więc moglibyśmy pozostać na poziomie reformy systemu, nie przechodząc do fazy transformacji. Można jednak także wyobrazić sobie wybuch w Polsce, co pociągałoby za sobą wyzwolenie spod dominacji sowieckiej i od systemu komunistycznego, przy bardzo mglistej wizji tego, co ma powstać, ale też w przypadku gdyby "komuna" broniła się zbrojnie, przekształcenie się społecznego protestu w wojnę domową i prośbę kierownictwa komunistycznego o "bratnią pomoc". Jedno można uznać za pewne: w takiej sytuacji wojska NATO nie wykroczyłyby poza podwyższenie stanu gotowości. Takie rozważania można snuć bez końca. To, co się stało, nie musiało się stać, ale głównym mankamentem tak zwanej historii alternatywnej jest to, że z reguły przedstawia się tylko jedno rozwiązanie inne niż rzeczywiste, a rozwiązań mogą być setki.

Odtwarzaj Nagranie archiwalne: symboliczny upadek Muru Berlińskiego / Wideo: Reuters Archiwum

Wspomniał Pan o alternatywnej chińskiej drodze – chińscy komuniści, żeby obronić system, wyprowadzili czołgi. Kiedy Polacy idą 4 czerwca na wybory, w Pekinie na placu Niebiańskiego Pokoju dochodzi do masakry młodych ludzi, którzy upomnieli się o wolności obywatelskie i demokrację.

W Polsce czołgi na ulicach już raz były i okazały się skuteczne na krótką metę, więc tym razem Jaruzelski uznał, że dla ratowania swojej pozycji i systemu w jego generalnych założeniach należy dojść do porozumienia z przeciwnikiem.

Zakopać topór wojenny?

Wypracować jakieś wspólne rozwiązanie. Nie bez znaczenia było też to, że w Solidarności od momentu jej powstania bardzo silny był nurt, który kładł nacisk na pokojowy charakter zmian, unikanie przemocy i na porozumienie. Taka też była linia Kościoła. Zdarzały się paradoksalne wypowiedzi, jak na przykład słynny gryps-artykuł Jacka Kuronia, wysłany z więzienia w 1982 roku, w którym pisał o konieczności ataku na ośrodki władzy i jej pokonania, ale po co?

No właśnie, po co?

Po to, żeby ją zmusić do rozmów!

I w efekcie ci, którzy mówią o zdradzie elit przy okrągłym stole, twierdzą, że Jacek Kuroń już w 1982 roku chciał się układać z komunistami co do podziału tego rzekomo ogromnego tortu.

A co robił Andrzej Gwiazda – jeden z głównych zwolenników tezy o zdradzie – w 1980 roku w sierpniu w czasie strajków? Też pertraktował z komunistami w Stoczni Gdańskiej, bo przecież o ile się nie mylę, to były układy? Nie słyszałem, żeby oni bili tam wicepremiera Mieczysława Jagielskiego…

Gwiazda w 1980 pertraktował, Kuroń w 1982 mówił, że trzeba rozmawiać, a dzisiaj narrację dotyczącą 1989 roku przejęli ci, którzy żyją w poczuciu zdrady i zmowy elit.

To doprecyzujmy – byli oczywiście przeciwnicy rozmów, którzy uważali, że z komuną trzeba walczyć, z komuną nie ma co gadać, bo zawsze oszuka, a przy okazji okradnie. Moim zdaniem ogromne znaczenie dla obecnego widzenia tamtych wydarzeń ma to, co się stało po 1989 roku, a więc nie sam okrągły stół, wybory, upadek bloku wschodniego i żelaznej kurtyny, ale przebieg transformacji, czyli społeczne skutki prywatyzacji, reprywatyzacji i tak dalej. Nastąpił gwałtowny spadek poziomu życia, który i tak był bardzo niski. Pojawiło się bezrobocie, bezdomność, która za tym szła. I z tego punktu widzenia łatwo sobie wyobrażać, że można było inaczej to wszystko przeprowadzić. Tylko że pytanie brzmi: inaczej przeprowadzić kompromis, czy też inaczej budować transformowaną Polskę, na przykład pozostawiając państwową własność przemysłu?

Karol Modzelewski jako jedyny senator głosował przeciwko części ustaw planu Balcerowicza. Kiedy przyjechał wytłumaczyć swoją decyzję robotnikom w jednej z największych fabryk Wrocławia, usłyszał od nich, że zdradził Solidarność i ich rząd. Kilka lat później ci ludzie stracili pracę, bo ta fabryka przestała istnieć.

Karol do końca życia był lewicowy. Miał zupełnie inną wizję państwa i świata, między innymi jeśli chodzi o sprawiedliwość społeczną. Uważał, że ona powinna mieć swoją bazę w tym, że nie ma drapieżnego kapitalizmu, wolnego rynku, na którym silniejszy wygrywa, że stosunki gospodarcze powinny być regulowane przez państwo, własność powinna być wspólna, a przedsiębiorstwami powinni zarządzać pracujący w nich robotnicy. To taki lewicowy krajobraz i mało kto pamięta, że taki właśnie krajobraz – jeżeli przyjrzeć się okrągłemu stołowi i podstolikom ekonomicznym – miał być w odmienionej umową społeczną Polsce.

Odtwarzaj Andrzej Paczkowski: komunizm trzeba obalić, nie zmienić

To co się stało, że tak się nie stało?

A to się stało, że w elitach nowej władzy, w dużej części przecież solidarnościowej, uznano, że to są tylko plastry, a prawdziwa modernizacja i gonienie za bogatszymi krajami nastąpi wtedy, kiedy nasza gospodarka się upodobni do tej, jaka w nich jest. A to oznaczało oparcie gospodarki na własności prywatnej, koncernach, bankach. I tego dotyczył pakiet Balcerowicza, choć nie da się ukryć, że istniał też pewien przymus.

To znaczy?

Ze strony tych, od których chcieliśmy dostać pieniądze na ratowanie gospodarki, bo oczywiste było, że sama się nie wydźwignie i musi mieć jakieś zasilenie z zewnątrz. Międzynarodowe instytucje finansowe chętnie udzielały pożyczek i pomocy, ale pod warunkiem, że się będzie zmieniało system na taki, w jakim one funkcjonują. W latach 90. byłem w Stanach Zjednoczonych na konferencji o upadku komunizmu. Byli tam też doradcy Gorbaczowa, między innymi pan Czerniajew, a także ambasador amerykański w Moskwie w latach 1989-1990. I ten doradca Gorbaczowa w pewnym momencie mówi: "Nam potrzeba było w 1990 roku tylko 10 miliardów dolarów, żeby kraj postawić na nogi, zaspokoić roszczenia górników. I wszystko by poszło bez żadnych komplikacji". Na to ambasador: "No i w tym celu przyjechała do Moskwy największa delegacja biznesu amerykańskiego, która kiedykolwiek wyjeżdżała za granicę i jaki był program jej pobytu? Najpierw spotkali się z przewodniczącym głównego komitetu planowania gospodarczego, który przedstawił im zarys najbliższej pięciolatki. Więc się spakowali i wrócili. Uznali, że nie będą dawali pieniędzy na pięciolatkę”. Ci Amerykanie, którzy byli gotowi inwestować swoje, zapewne wielkie pieniądze w Związku Sowieckim, oczekiwali, że nastąpi tam zmiana systemu gospodarczego, a tymczasem chciano, by wrzucali pieniądze do worka bez dna. I trochę podobnie byłoby w przypadku Polski.

Powiedział Pan, że końcem żelaznej kurtyny tak naprawdę jest dla nas wejście do Unii Europejskiej.

W sensie symbolicznym i osobistym tak. Mam paszport w domu i bez wizy mogę jeździć po całej Europie, co do 2004 roku było niemożliwe. To naprawdę odczuwa się osobiście.

Tylko że mamy do czynienia z ucieczką od wolności – wszyscy już mówią o kryzysie Unii, widać tęsknotę za rządami silnej ręki. Żelaznej kurtyny nie ma, ale podział Europy na dwa różne bloki chyba jednak w dalszym ciągu jest.

Europa chociaż jest niedużym kontynentem, zawsze była bardzo zróżnicowana. Kiedyś dzielono ją na prawosławną, katolicką i protestancką. Inni dzielili na Europę wina i piwa. Różne można wprowadzać podziały, ale ja uważam, że nie można mówić o "starej Europie" jako pewnej całości i porównywać ją z "nową", tą przyłączoną w 2004 roku. Różnice pomiędzy Finlandią i Norwegią a Grecją i Portugalią są przecież ogromne. Tak samo jak między Estonią a Bułgarią. Prawdopodobnie to zjawisko, o którym pani mówi, można opisać tak: w każdym społeczeństwie, w każdej wspólnocie zawsze są tacy, którzy są zwolennikami porządku, silnej władzy, ludzie, dla których bezpieczeństwo jest ważniejsze niż cała reszta. I są tacy, którzy uważają, że najważniejsza jest wolność, to przede wszystkim o nią trzeba walczyć i jej strzec. Rzeczywiście widać to spolaryzowanie nie tylko w Europie, w której od bardzo dawna w stanie embrionalnym istniały tendencje do silnej władzy, scentralizowanej, mniej lub bardziej autorytarnej. Niekoniecznie typu antyliberalnego, a więc odbierającej się wolności indywidualne, ale takiej, która zabezpiecza sprawne zarządzanie, niekontrolowalne przez społeczeństwo. I być może od pewnego czasu Europa, ale także i Stany Zjednoczone, weszły w tę fazę, w której sił nabierają ci uważający, że porządek, nadzór i bezpieczeństwo są najważniejsze. Prawdopodobnie z globalnego punktu widzenia momentem symbolicznym, w którym nastąpiło przyspieszenie tej tendencji, jest 11 września 2001 roku. Zamachy terrorystyczne na Nowy Jork i Waszyngton stały się kołem zamachowym zmiany, którą wyraża przekonanie, że bezpieczeństwo jest wartością najważniejszą. Jeżeli popatrzymy się w tej chwili na świat euroatlantycki, to z wyjątkiem Australii i Nowej Zelandii wszędzie widać tendencje, które mogą doprowadzić do zbudowania nowych systemów autorytarnych. Przede wszystkim wyraża je radykalna prawica, bo radykalna lewica już w zasadzie zniknęła. Może to jest też jeden z powodów, dla których te prawicowe tendencje do świata bezpiecznego, mniej czy bardziej autorytarnego, nabrały siły – bo główny przeciwnik prawicy, czyli lewica, właściwie nie istnieje. Przesunęła swoje zainteresowania ze sfery społecznej, gospodarczej i państwowej na sferę LGBT i wolności osobistych. A tym samym przestała być realnym przeciwnikiem i ma bardzo małe poparcie. I tak jest w prawie wszystkich krajach demokratycznych, Indii nie wyłączając. Jeżeli wnuk Mussoliniego startuje do Parlamentu Europejskiego.

I nie wstydzi się dziadka...

We wszystkich państwach europejskich formacje prawicowe zdobywają albo przewagę, albo skupiają dużą część opinii publicznej. Nawet w takich krajach jak Finlandia czy Norwegia, że nie wspomnę o Francji i Froncie Narodowym Marine Le Pen, trwałym już elemencie tamtejszego krajobrazu politycznego.

Odtwarzaj Triumf prawicy. Marine Le Pen i Matteo Salvini zwyciężają w swoich krajach / Wideo: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Do czego może doprowadzić taki brak równowagi między lewicą a prawicą, sytuacja, w której prawica tak rośnie w siłę?

W wielkim stopniu zależy to od funkcjonowania formacji centrowych, które są faktycznymi ośrodkami mogącymi utrzymać równowagę. W ostatnich latach tracą one sporo na rzecz prawicy, ale to nie znaczy, że są skazane na porażkę. Zwraca uwagę, że w niektórych krajach – jak Niemcy – partie socjaldemokratyczne, a więc nominalnie lewicowe, stają się w istocie częścią centrum. Podobnie funkcjonowało to w Parlamencie Europejskim. Partie centrowe – chadeckie i republikańskie – dogadują się z "nieradykalną", socjaldemokratyczną lewicą, ale w przyszłości mogą się dogadywać z "nieradykalną", tzn. nieksenobofobiczną i mniej populistyczną, prawicą. Można sądzić, że gdy miną skutki kryzysu finansowego z 2008 roku, minie też moda na radykalizm.

Było już tak w historii?

W latach bezpośrednio po II wojnie światowej wyglądało na to, że w takich krajach jak Francja czy Włochy radykalna lewica, która zdobywała tam po 25-30 procent głosów, stanie się "siłą wiodącą", a jednak tendencja ta uległa zahamowaniu. W zglobalizowanym świecie wiele jednak zależy od tego, co dzieje się poza Europą.

W 1989 roku wydawało się, że ten świat w końcu zaczął oddychać wolnością. 30 lat później zamyka się nie tylko symbolicznie – budując mur na granicy węgiersko-serbskiej.

Mury buduje nie tylko Viktor Orban, ale także Donald Trump, nie mówiąc o Benjaminie Netanjahu, więc to nie jest problem tylko jakiejś części Europy. To jest coś szerszego, ale trudno powiedzieć, czy utrwali się, rozszerzy, przekształci w jakieś nowe formuły państwowo-prawne w sensie ustroju politycznego, a może nawet i gospodarczego. W niektórych krajach, takich jak Węgry, mamy obecnie system hybrydowy. Są zachowane formy demokratyczne, ale jedna siła polityczna taką ma przewagę i tak ją wykorzystuje, że inne już nie są w stanie z nią rywalizować. I na tym między innymi polega system autorytarny, bo przecież nie musi on oznaczać od razu, że się wszystkich wsadza do więzień, wyrywa paznokcie i rozstrzeliwuje. Tak naprawdę zapewnia on stabilność władzy. W tę stronę wydaje się zmierzać obecna większość w Polsce. Władysław Gomułka mówił w 1945 roku Stanisławowi Mikołajczykowi: "władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy”.

I stracił ją w 1970 roku w grudniu po wydarzeniach na Wybrzeżu. Ale przywołam Pana cytat z Rakowskiego: wolę suto zastawiony stół niż okrągły. Wydaje się, że znów bezpieczeństwo i pełna lodówka są ważniejsze niż zachowanie trójpodziału władzy, czy przestrzeganie konstytucji, bo wartości związane z wolnościami obywatelskimi nie mają znaczenia dla zwykłego człowieka.

Gomułka władzę stracił osobiście, ale system trwał jeszcze przez 20 lat… Doprecyzujmy, że pod hasłem "bezpieczeństwo" kryje się nie tylko bezpieczeństwo fizyczne, ale także socjalne. Donald Trump buduje mur i wypowiada wojnę celną Chinom, bo uważa, iż w ten sposób zmniejszy bezrobocie i zwiększy rynek wewnętrzny, a więc ludzie będą bezpieczni socjalnie, a nie tylko fizycznie. Owszem, już żaden Meksykanin im nie przyjdzie w nocy pod dom, ale przede wszystkim będą lepiej i spokojniej żyli, pewni tego, co będzie następnego dnia.

Z perspektywy tych 30 lat patrzy Pan na obecną sytuację z optymizmem, niepokojem, z nadzieją czy na chłodno, jak badacz na mrowisko?

Staram się łączyć obie te perspektywy. (śmiech). Prawdę mówiąc, jestem z natury umiarkowanym pesymistą, a więc zdaję sobie sprawę, że zawsze może być gorzej, ale także zdaję sobie sprawę z tego, że gorzej wcale być nie musi. W związku z tym staram się zachować trochę spokoju. I oczywiście można sobie wyobrazić, że w jakimś kraju europejskim, na przykład w Polsce, dochodzi do przewrotu albo do przejęcia władzy przez partię, która jest jawnie partią dyktatorską, ksenofobiczną itd. I ta partia przebudowuje ustrój tak, żeby tym, którzy się z nim nie zgadzają, uniemożliwić ekspresję, zorganizowanie się, słowem wprowadza ustrój autorytarny. Nie wykluczam tego, ale ważniejsze jest to, co się będzie działo w wielkich krajach tego świata, bo to one jednak narzucają innym wzory i mogą wymusić jakieś zachowania. Polska nie może na nikim nic wymusić. Natomiast Rosja może.

I nie grozi nam los peryferiów?

Raczej nie, Polska tak naprawdę nigdy nie była na peryferiach. Ale też nie grozi nam, że będziemy centrum świata.

Czyli nie będziemy tymi, którzy naprawią Europę.

Jesteśmy na to za słabi. Nawet jakby był ktoś ze wspaniałymi pomysłami, to najpierw musiałby je wprowadzić w Polsce, a potem spowodować, by ten polski przykład był przykładem świetlanym dla innych. Raz, właśnie w 1989 roku, Polska dała przykład – że można zacząć zmieniać system, nie bardzo wiedząc na co, ale z nadzieją, że będzie lepszy, jednak bez użycia przemocy, poprzez rozmowy, porozumienie. Przecież okrągłe stoły były wszędzie i dokładnie tak się nazywały. Były w Bułgarii, NRD, w Czechosłowacji. Wszędzie, za przykładem Polski, zmiana władzy następowała pokojowo. Wyjątkiem była Rumunia, ale też ostatecznie postkomuniści dogadywali się z dawną opozycją, tyle że byli silniejsi. Polsce raz się udało przedstawić pewien model. Określenie "okrągły stół" stało się częścią słownika politologicznego i w stosunkach międzynarodowych, i wewnątrz poszczególnych państw. Więc może, gdybyśmy wymyślili jakiś dobry ustrój dla Europy, który by dawał wszystkim krajom Unii bezpieczeństwo socjalne, fizyczne, a jednocześnie był w pełni demokratyczny, w którym wszyscy by się wzajemnie kochali, a przynajmniej szanowali i nie pluli na siebie, to inni by zaakceptowali taki pomysł na Europę... Tego też całkowicie wykluczyć nie można. Ale jako umiarkowany pesymista wolę poczekać.

