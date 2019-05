Matki z betonu

Podziel się



Patrzą, ale są nieruchome i milczące. Anna ma dwuletnią córkę, Paulina ma dwuletnią córkę i jest w ciąży, a Wioletta w tej śpiączce urodziła jedyną córkę. Nie widują dzieci, bo dla świata śpią. Anna budzi się i po 18 latach opowiada, że tęsknota za dzieckiem była gorsza od tego paraliżu: Chciałam krzyknąć, wstać, ale czułam się jak zalana betonem.

W opinii psychologa Wioletta "jest bez kontaktu słowno-logicznego, w stanie minimalnej świadomości".

Ale "niezwykle ważne jest, aby umożliwić jej kontakt z ojcem dziecka i dzieckiem". Bo "mimo braku bezpośredniej komunikacji z otoczeniem istnieją przesłanki, że dochodzi do wymiany relacji z bliskimi pod postacią ujawnianych stanów emocjonalnych".

I: "obecność ojca dziecka oraz nowo narodzonej córki może usprawniać proces rehabilitacji oraz leczenia".

Wioletta zobaczyła córkę pierwszy raz siedem i pół miesiąca po porodzie. Odtąd widzi ją raz na miesiąc.

Odtwarzaj Wioletta w ośrodku z córką Nikolą, mamą Izabellą i Robertem / Wideo: archiwum prywatne Anna czekała na pierwszą wizytę córki osiem tygodni. W ciągu dwóch lat, kiedy nie mieszkały razem, widziała ją kilka razy.

Paulina nie widziała córki dwa miesiące.

CZEKANIE NA POMOC

Wioletta

29 października 2017 roku, poranek na drodze w gminie Czarnocin pod Łodzią. Wioletta ma 24 lata. Jest w trzecim miesiącu ciąży. - Była bardzo szczęśliwa. Mieli już wybrane imiona, dla dziewczynki - Nikola, dla chłopca - Miłosz. Tak czekała na ten moment, kiedy poczuje kopanie dziecka. Wysłała mi zdjęcie brzuszka. Mówi: będę sobie teraz robić zdjęcie co miesiąc - wspomina mama Wioletty, Izabela Szyłejko.

Wioletta wysłała mamie zdjęcie brzucha ciążowego / Źródło: archiwum prywatne Wychowała się w Będzinie, do Łodzi wyjechała na studia. Sama się utrzymuje. Najpierw jako barmanka w klubie muzycznym, teraz pracuje w sklepie z czekoladkami. Awansowała z ekspedientki na kierownika zmiany.

Roberta poznała, pracując jeszcze w klubie. Wynajęli razem mieszkanie. W ostatnie wakacje, w 2017, byli w Bułgarii. Izabela mówi, że to dziecko musi być efektem tych wakacji.

Wioletta z Robertem w Bułgarii, wakacje 2017 roku / Źródło: archiwum prywatne - Planowali połączyć ślub z chrzcinami - mówi Izabela. Nie przypuszczali, ile będzie kłopotów przez ten brak ślubu.

Na razie musieli się rozstać. Robert wyjechał do Danii zarobić na kupno mieszkania, zanim dowiedział się o ciąży. Pechowo Izabela w tym samym czasie pracuje w Holandii. Wioletta źle znosi ciążę, wymiotuje, słabnie i zostaje bez najbliższych (ojciec zmarł dwa lata wcześniej). Postanawia na jakiś czas przeprowadzić się do przyszłych teściów, do Czarnocina.

Właśnie jedzie swoim seatem do Łodzi oddać klucze do opuszczonego mieszkania. Mija pierwszą wieś za Czarnocinem. To lokalna droga w szczerym polu, w szpalerze drzew, pusta w niedzielne przedpołudnie. Nie znajdzie się nikt, kto widziałby ten wypadek. Strażacy dostaną wezwanie o 9.57.

Wiatr ją zniósł? Izabela ciągle szuka odpowiedzi. Tego dnia nad Polską przechodził cyklon Grzegorz, miejscami wiało nawet sto kilometrów na godzinę. A może zasłabła przez tę ciążę i bezwładna ręka pociągnęła kierownicę?

Seat zjeżdża na lewy pas i, obracając się w poprzek drogi, dalej do rowu. Wbija się w drzewo bokiem od strony pasażera, wciskając drzwi do środka. Wioletta wysuwa się na prawo z pasów bezpieczeństwa i uderza o coś mocno głową.

Nie wiadomo, jak długo czeka na pomoc. Zapada w śpiączkę.

Wypadek Wioletty, 29 października 2017 roku / Źródło: Grzegorz Kopa/ KSRG Dalków

Paulina

11 marca 2019 roku, noc w szpitalu powiatowym w Zawierciu. Dokładnie: pierwsza czterdzieści. Taka jest godzina na karcie przyjęcia Pauliny. I kolor żółty w systemie triage. To znaczy, że według pielęgniarzy Paulina potrzebuje pomocy pilnej, a nie natychmiastowej.

Ma 20 lat, to nie jest czas na udary mózgu, one zdarzają się ludziom starym. Słania się, sepleni. - Pierwsze, co zapytał pielęgniarz, to ile wypiła - opowiada Damian Kozioł, jej narzeczony.

Nic nie piła, jest w drugim miesiącu ciąży. Jeszcze trzy godziny temu bawiła się w domu z ich pierwszą córką, dwuletnią Leną.

Paulina z córką Leną / Źródło: Archiwum prywane Bolała ją głowa, ale nie brała tabletki, bo jutro miała zaplanowaną wizytę u ginekologa. Ból narastał. Wstała do ubikacji i musiała prosić Damiana o pomoc. Nie miała siły iść. Nie chciała jechać do szpitala, nalegał. Niósł ją z parkingu do izby przyjęć.

Paulina podpisuje oświadczenia, że upoważnia szpital do informowania narzeczonego i matkę o swoim stanie zdrowia. Dlatego mają jej dokumentację medyczną z tego szpitala.

Kładą ją w sali zabiegowej, jeszcze o własnych siłach wchodzi na łóżko i drzwi się za nią zamykają. Damianowi każą wrócić rano. Jedzie po jej matkę i wysyła Paulinie SMS: "Przyjedziemy za godzinę, kocham cię".

Paulina z Damianem / Źródło: archiwum prywatne "Badania mam w laboratorium" - odpisuje Paulina. Chodzi pewnie o badanie krwi, mierzą jej też ciśnienie, oddech.

"I co tam, Myszko?" - pyta Damian w SMS-ie za pół godziny.

"Nkxxa. Rq".

Pewnie nacisnęła telefon przypadkiem, myśli Damian. "Nie rozumiem, hej".

"Geh Xź".

Trzecia w nocy, Damian jest już z powrotem u Pauliny z jej matką. - Jęczała, zwijała się z bólu, naprężała się, szarpała pościel, jak opętana - opowiada Damian. - Zrób coś, człowieku, mówiłem do pielęgniarza. Ona cierpi.

Paulina już nic nie mówi, ale jest przytomna. Gdy pielęgniarz wyjaśnia Damianowi, że mają związane ręce, bo nie ma jeszcze wyników potwierdzających ciążę, ona wyciąga z etui telefonu potwierdzenie od swojego ginekologa.

- Jest papier, będzie działanie - myśli z ulgą Damian, podając pielęgniarzowi potwierdzenie. Wspomina: pielęgniarz skonsultował się telefonicznie z lekarzem i powiedział, że lekarz kazał czekać do rana.

Mijają kolejne dwie godziny.

Matka trzyma Paulinę za rękę. - Była zimna - opowiada. Podłączają jej kroplówkę. Uspokaja się, ale nie ma już z nią kontaktu. Zapada w śpiączkę.

Odtwarzaj 20-latka miała udar. "Lekarz powiedział, że czekamy do rana" / Wideo: Fakty po południu

WALKA

Wioletta

- Nie miała żadnych ran. Jakby spała. Głowa na poduszce, uczesana w dwa warkoczyki. Tylko ta aparatura - wspomina Izabela Szyłejko. Przyjechała z Holandii pierwszym busem, na drugi dzień, prosto do szpitala w Łodzi.

Diagnoza: stłuczenie pnia mózgu i obrzęk. Stan ciężki. Płód żywy. - Lekarze mówili, teraz walczymy o życie Wioli. Pytaliśmy o ciążę. Nie dawali nadziei.

Po miesiącu przenoszą ją do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Tam najpierw operacja głowy, trzeba usunąć wodniaka. Po tygodniu druga, bo zrobił się krwiak. - Zrobili USG brzucha. Lekarz powiedział: proszę się nastawić, że po operacji ciąża obumrze. Dziecko przeżyło operację. Ale wiedzieliśmy, że śmierć może nastąpić dopiero po jakimś czasie.

Izabela rozumie to w ten sposób: ciąża jest obciążeniem dla kobiety, a kiedy organizm walczy o przetrwanie, zrzuca każdy ciężar.

- Lekarze zaczęli mówić o dziecku, kiedy ta ciąża utrzymywała się wbrew wszelkim przeciwnościom, operacjom, naświetleniom, lekom, które przyjmowała Wiola - opowiada Izabela. - Moim zdaniem jest w tym zasługa Wioli. Tak cieszyła się z tej ciąży, że pewnie to była jej ostatnia myśl w chwili wypadku: moje dziecko. Ta myśl zakorzeniła się w jej podświadomości. I mimo że była w śpiączce, broniła tej ciąży.

Kierownik kliniki ginekologii, rozrodczości i terapii płodu ICZMP profesor Krzysztof Szaflik już po wszystkim powie dziennikarzom: - Ciężarna była w stanie wegetatywnym. Patrzyła na nas jednym okiem. I chociaż nie było z nią kontaktu, to to oko mówiło, że ona chce, abyśmy uratowali jej dziecko.

Izabela jest przy Wioletcie codziennie. Czasem, żeby tylko na nią popatrzeć, kiedy lekarze nie pozwalają rozmawiać, dotykać. Żadnych bodźców, żeby nie niepokoić.

Robert też był wtedy codziennie.

Paulina

O 6.28 Paulina zostaje wypisana ze szpitalnego oddziału ratunkowego w Zawierciu i przeniesiona na udarowy. Tomografia komputerowa wykazała zawał mózgu.

Na wyniku badania nie ma godziny. Narzeczony i matka Pauliny twierdzą, że lekarz przyszedł do niej na ich wyraźne żądanie dopiero przed godziną piątą, czyli po ponad trzech godzinach od przyjęcia.

Badania tomograficzne włącznie z diagnozą trwały około 20 minut i potem już wszystko działo się bardzo szybko. - Jakiś lekarz spytał, czy Paulina miała wcześniej problemy z lewą stopą. Mówię: normalnie chodziła. I on chciał już iść, ale zaczęliśmy z niego wyciągać, co się stało. Jak powiedział, że jest duży obrzęk mózgu, to ja już nic więcej nie słyszałem. Pytałem, co z nią będzie, co teraz. Teraz najważniejsze, żeby przeżyła, powiedział.

Około trzynastej Paulina w ciężkim stanie transportowana jest do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Katowicach. - Na jakikolwiek zabieg udrożnienia zatoru jest za późno - słyszy Damian od lekarki. Informują go o wszystkim, ale dokumentacji medycznej nie dostanie. Zgoda Pauliny, podpisana w szpitalu w Zawierciu, nie jest ważna w żadnym innym. Narzeczony pierwszy raz odczuwa brak ślubu.

Po dwóch tygodniach Paulina zaczyna otwierać oczy. Patrzy nieruchomo w jeden punkt. Oddycha samodzielnie, ale nie przełyka śliny, dlatego wciąż jest intubowana. Dziecko żyje.

Lekarze mówią Damianowi, że Paulina "jest w stu procentach kontaktowa, że można z nią rozmawiać". - Jak? - nie rozumie narzeczony. Patrzy na Paulinę, ona leży nieruchoma. Tylko mruga powiekami. Lekarze wyjaśniają, że Paulina rozmawia oczami, że odpowiada im na pytania mrugnięciem.

- Mogę już jechać? - pyta Damian. - Przyjechać jutro?

Codziennie jeździ do Pauliny. Ponad pół godziny samochodem w jedną stronę.

Paulina mruga i płacze. Ciągle płacze.

Ma wyrazić mrugnięciem zgodę na zabieg tracheotomii.

- Mrugnij dwa razy - proszą lekarze. Paulina mruga raz. Nie słyszy, nie rozumie? Może nie potrafi?

Zgodę na zabieg wydaje sąd. Pod koniec marca Paulina oddycha już samodzielnie przez rurkę w tchawicy. Na początku kwietnia rusza lewą stopą. Zaczyna przełykać ślinę. Obracać głową. Przytakuje, zaprzecza. W maju rusza prawą ręką, zgina w łokciu. Wymieniają jej rurkę, dzięki której będzie mogła mówić.

Informacje przekazują na bieżąco całemu światu sąsiadki mamy Pauliny. Zakładają dla niej grupę na Facebooku. Organizują zbiórki pieniędzy na przyszłą rehabilitację, licytacje podarowanych gadżetów, ciuchów, książek, dzierganych serwetek, usług kosmetycznych. Grupa liczy prawie pięć tysięcy członków. Zbierają plastikowe nakrętki, Witek pisze poetyckie komentarze o wierze, nadziei i miłości, Anna Naskręt opowiada swoją historię.

Anna Naskręt przed udarem / Źródło: archiwum prywatne - Mój stan 18 lat temu wyglądał jak stan Pauliny dzisiaj. Mówili mojej mamie, że będę rośliną do końca życia i nie usiądę, a o chodzeniu mogę zapomnieć. Miałam wtedy 24 lata.

24 - tyle co Wioletta w chwili wypadku.

- Dzisiaj chodzę o kuli, mówię niewyraźnie, ale żyję. Moja córka jest w wieku Pauliny teraz. Jak zachorowałam, miała również dwa latka.

Anna

Nic z niej nie będzie, taka młoda, szkoda, że umrze – Anna słyszy nad sobą głosy pielęgniarek. Chciałam krzyknąć, wstać, ale czułam się jak zalana betonem, zamurowana – 18 lat później opisuje na swoim blogu "Niemy krzyk - historia prawdziwa".

Mówi, że przegląda się dzisiaj w historii Pauliny jak w lustrze.

Paulina 19 kwietnia 2019, pięć tygodni po udarze / Źródło: archiwum prywatne

Bo zaczęło się jak z Pauliną, tylko dawno temu, 9 listopada 2000 roku: w nocy ból i zawroty głowy, wymioty, bełkotliwa mowa i za młody wiek na udar, mąż zareagował rano, a do szpitala przyjęli ją po awanturze rodziców. I urwał jej się film.

Ale obudziła się po dwóch tygodniach.

I tak mijał dzień za dniem. Karmienie przez rurkę w nosie, zmiana kroplówek, pieluch, oklepywanie, rehabilitacja polegająca na dziesięciominutowym machaniu moimi martwymi kończynami (tylko wtedy mogłam zobaczyć swoją dłoń) i słuchaniu tego, co tam mówią rehabilitanci do siebie o swoim życiu. Gapienie się w ścianę przed sobą, chyba że mnie przekręcili na bok, to w okno.

Przez osiem tygodni na oddziale intensywnej terapii nie wpuścili do mnie córki, nie mogłam się nawet o nią zapytać.

Nikt mnie nie umył, chociaż na łóżku nie przetarł gąbką. Miałam piękne, kręcone włosy, uczesano mnie w dwie kitki u góry głowy.

Jedna pielęgniarka - Duża Blondyna - ona ze mną "rozmawiała”, opowiadała, pytała się i co najlepsze, znała prawidłową odpowiedź! Zadawała mi pytania i powoli podawała różne odpowiedzi, patrząc w moje oczy. Potem mi wyjaśniła, że przy prawidłowej odpowiedzi źrenice mi się rozszerzają.

Któregoś takiego samego dnia jak każdy poprzedni przyszła do mnie pani logopeda, była już wcześniej sprawdzić moje struny głosowe. Teraz wchodzi i staje nad moim łóżkiem i pyta "poznajesz mnie?". Myślę, no tak, i co z tego. A jak jej miałam dać znać? Oczy mi nie chciały mrugać, głowa się ruszać, palec kiwnąć, nic. Jak w trumnie. A pani dalej "to teraz coś sprawdzimy" i wędruje na koniec mojego łóżka ze dwa metry i pokazuje mi obrazki i pyta "czy to są banany?". Widziałam zarys czegoś okrągłego, ale jak jej miałam dać znać? Czym? Plus dobrze nie widziałam, bo nikt nigdy w tym szpitalu nie założył mi okularów, nie wpadli na to, że mam wadę wzroku, a co najśmieszniejsze, okulary były w szafce dostępnej dla pielęgniarek. Dzięki ocenie profesjonalnej pani logopedy dowiedziałam się później, że otrzymałam opinię w papierach "pacjentka bez logicznego kontaktu".

Byłam tam rzeczą, nikim, workiem. Przekładana z boku na bok, bez uczuć, myśli, no bo warzywa nie myślą. Nie wiedziałam, ile dni minęło, nie mogłam zapisywać na ścianie jak więzień, nie mogłam nikogo zapytać, ale któregoś dnia nade mną (nie do mnie) rozmawiali, że wychodzę do domu.

CUDA

Wioletta

- Kochanie, córeczko moja, idziesz teraz urodzić swoją córunię.

Jest 16 lutego 2018 roku. 28. tydzień ciąży. Lekarze decydują o cesarskim cięciu.

- Powiedzieli, że teraz bardziej pomogą dziecku poza brzuchem Wioli, bo łożysko zaczęło się starzeć. A Wiola, chociaż by nawet czuła, że z dzieckiem dzieje się coś nie tak, nie byłaby w stanie im tego powiedzieć - opowiada Izabela Szyłejko.

Ale Wioletcie tego nie powiedziała. Nigdy jej nie powiedziała: masz obrzęk mózgu, dlatego jesteś nieruchoma. Boi się, że to by ją załamało i zniechęciło.

Mówi: miałaś wypadek, jesteś chora.

Mówi: niunia rośnie. Masz dziewczynkę. A teraz Nikolka będzie już na zewnątrz, wyjdzie z brzucha.

- Pamiętam, jak na mnie spojrzała wtedy tym swoim okiem - wspomina.

Dziecko wyciągane jest w worku owodniowym, żeby zminimalizować uszkodzenia dotykiem. I do inkubatora. Waży 850 gramów, mierzy 36 centymetrów.

Lekarze ogłaszają sukces dopiero w połowie maja, gdy Nikola osiąga dziewięć miesięcy od poczęcia i trzy kilogramy wagi. Mówią o cudzie.

Odtwarzaj Mama Nikoli jest w śpiączce. Urodziła zdrowe dziecko / Wideo: Fakty TVN

Wioletty dawno przy niej nie ma. Już w marcu przenoszą ją do ośrodka rehabilitacyjnego w Częstochowie. Tam zaczyna otwierać drugie oko, ruszać ręką i nogą. Pracuje na cyberoku. To system komputerowy, który potrafi odczytać z oka pacjenta, gdzie on się wpatruje. Osoby, które pracują z Wiolettą, mówią Izabeli, że do córki dużo dociera. Mówią: jest w stanie odpowiedzieć, jaki to kolor, czy boli ją gardło, że tęskni. Ale nie reaguje na prośbę, żeby uścisnęła dłoń.

Roberta widuje raz na tydzień, on jest teraz przy córce. Przy Wioletcie - matka. Izabela wie, że córka kopie nogą ze złości, a na jej widok uśmiecha się.

Anna

Wnieśli ją do mieszkania rodziców na czwarte piętro. Wrzeszczałam, bo schody wydawały mi się jakąś przepaścią, nie do ogarnięcia, były dziwnie ogromne, a to był jakiś lęk przestrzenny, który pozostał ze mną do dziś, ale w innej skali.

Siostry coś opowiadały, mama w kuchni miksowała jedzenie, bo zaczęłam przełykać. Odkryłam, że jak zamkniesz zęby górne i dolne, jak je zaciśniesz, to wtedy masz odruch przełykania. Ludzie! Piłam kawę! Jadłam owoce! Ziemniaki zmiksowane z sosem! Ale to był raj.

Dużo płakała. Dzisiaj wie, że poudarowcy cierpią na labilność. Że nie śpią, bo to pień mózgu, ten niedomagający przyjaciel, odpowiedzialny jest za czuwanie i sen.

Rosła w niej irytacja, że nie może nic powiedzieć, wydobywał się z niej tylko jęk. Zrozumiałam, że od teraz wszystko, co się ze mną dzieje, będzie się składało z małych kroczków. Nie wstanę któregoś pięknego dnia i nie pójdę.

Odwiedzający nachylali się 15 centymetrów od mojej twarzy i mówili nie poruszając głową: a ona rozumie?Dzisiaj sama bym zadała takie pytanie nad żyjącym workiem cementu, czy ono rozumie. Tak, ono. Nie byłam człowiekiem.

Była jakimś tam czymś, zlepkiem kończyn miękkich jak szmatki.

Umyli mnie, jaki to luksus poczuć wodę i zapach świeżości. Puszczał paraliż twarzy, zaraz po tym, jak zaczęłam połykać i zaczęłam trochę czuć zapach. Wow.

Czasem nie sikałam cały dzień, nie bolało, ale jak puściło... Powódź, ja, łóżko, materac, pościel, moje ubranie, ale tak do tego przywykłam, że nie było mi wstyd. Jak ktoś akurat siedział obok, na łóżku, też był mokry, właściwie robiłam sobie listę w głowie, kogo bym chciała obsikać. Jakby się ktoś zastanawiał, to nr 2 w pieluchę też robiłam. Przywykłam do upokorzenia, do braku człowieczeństwa własnego. Byłam zupełnie uzależniona, nawet się, kurwa, zabić nie mogłam. Nie chciałam żyć. Żałowałam, że nie umarłam, nikt by nie miał ze mną problemu.

Zajęły się mną moje siostry, rodzice, miałam wyrzuty sumienia, bo nie mieli swojego życia, bo żyli moim, nieruchomym życiem. Było Boże Narodzenie, ale u nas nie było świąt, nikt nie miał do tego głowy.

Mijał dzień za dniem, godzina za godziną, nie było przy mnie córki, była z inną babcią, nie było jej biegania, paplaniny dziecięcej, a zresztą co bym miała zrobić? Ani pocałować, ani przytulić, a straszyć swoim wyglądem?

Jedną z moich rozrywek było czytanie, zawsze czytałam tonami.Stoliczek stał nad moimi udami, tak przechylony w moją stronę, pod kątem, ja trochę "siedziałam", siostry położyły na stoliczku książkę, ja czytałam, a za jakiś czas przewracały stronę, jak zauważyły, że moje oczy nie czytają. One były niemożliwe.

Wtedy też przyszła do mnie jedna z pytających, czy rozumiem, jakaś tam pielęgniarka środowiskowa. Nachyla się nade mną, zadając standardowe pytanie, wywołując u mnie salwę śmiechu, ale wewnętrzną taką. I do siostry, która akurat miała dyżur: kupcie jej książeczkę "Ala ma kota". Wszyscy w śmiech, ja wewnętrzny i pokazują jej książkę, którą aktualnie czytałam. Pani założyła, że zapomniałam czytać, potem się dowiedziałam, że to się nazywa "afazja", ale nie miałam jej tego za złe, bo skąd mogła wiedzieć, że beton może czytać.

Przyszła taka ładna dziewczyna i ona miała wesołą, pogodną twarz, w przeciwieństwie do tych, co się nade mną pochylali ze współczuciem. Dowiedziałam się, że to rehabilitantka. Powiedziała, że będzie dobrze. I tego się zawsze trzymałam. Ćwiczyła mnie od palców u dłoni, chwytając, zginając, prostując, palec po palcu, mozolna robota. Dla niej. Bo ja niczego nie czułam, a jako laik w temacie paraliżu nawet nie wiedziałam, jaki to mogło mieć sens.

Ćwiczyła każdy mięsień na moim workowatym ciele, każdy, który mogła dotknąć, a już hardkor był jak mnie posadziła. Normalnie posadziła jak siedzą ludzie! Wiecie, co to był za widok? Czułam się jakbym wszystko widziała pierwszy raz w życiu - z tej perspektywy.

Przychodziła codziennie, ale najlepsze było, jak zaczęła mnie stawiać przed sobą. To było niesamowite, spróbuj postawić ugotowany makaron. Blokowała mi moje kolana swoimi, opierałam głowę o jej ramieniu, a ona mnie obejmowała, całe plecy podtrzymywała. Ośliniłam jej sweterek, robiłam to codziennie, ale było mi to wybaczone.

I tak minął miesiąc, wstanie, jedzenie, mycie, tv, rehabilitacja, jedzenie, sen. Codziennie. Proszę połóżcie się i leżcie bez ruchu, żadnego ruchu, godzinę. Nie drapcie się po nosie, po dupie, nie poprawiajcie okularów i nie śpijcie, cały czas pełna świadomość. To wszystko było jak te sny, gdzie chcesz biec i biegniesz w miejscu, albo krzyczysz i nie wydobywa się dźwięk.

Plus tęsknota. Córkę widziałam raz, przyprowadzili ją teściowie, urosła, utyła, płakałam, to chyba było najgorsze. Całe szczęście, że była za malutka, żeby cokolwiek rozumieć. Nie życzę tego najgorszemu wrogowi, dziecko siedzi obok, a ty płaczesz i nic nie możesz zrobić. To był, kurwa, jakiś pierdolony kosmos, byłam wściekła.

Moja druga połowa przestała się mną interesować. Koniec, kropka, nie chcę o tym pisać. Byłam wśród ludzi, ale tak naprawdę sama, tam w środku.

Aż któregoś dnia zaczęłam ruszać palcem od lewej ręki! Tak po prostu, patrzę, a on żyje.

FORMALNOŚCI

Wioletta

Umowa o pracę w sklepie z czekoladkami kończy się w grudniu. Ponieważ Wioletta jest w ciąży, muszą przedłużyć umowę do porodu. W dniu przyjścia Nikoli na świat rozwiązują ją i jest to najprostsza ze wszystkich formalności po tym wypadku.

W trzy tygodnie od wydania karty urodzenia trzeba zarejestrować dziecko. Ale kto ma to zrobić? Izabela Szyłejko jako matka matki mogłaby, gdyby Wioletta była niepełnoletnia albo ubezwłasnowolniona. Robert jako ojciec nie ma prawa, bo nie jest mężem Wioletty, a w związku nieformalnym tylko matka dziecka może wskazać jego ojca.

Urząd stanu cywilnego wysyła do Wioletty wezwanie. Izabela wyjaśnia urzędnikom, w jakiej są sytuacji, ale oni muszą trzymać się procedur. Mija miesiąc z okładem, Wioletta nie odbiera powtórnego awizo drugiego wezwania i dziecko rejestruje kierownik urzędu. Idzie rodzinie na rękę: daje małej wybrane przez nich imię.

Wioletta i Robert z córką Nikolą / Źródło: archiwum prywatne Proces ubezwłasnowolnienia Wioletty trwa dłużej. Izabela musi to zrobić, bo inaczej szpital nie wyda Nikoli. Komu, skoro Robert formalnie nie jest ojcem?

Izabela zostaje opiekunem prawnym Nikoli, a Robert do grudnia czeka na uznanie ojcostwa przed sądem. Rozprawa trwa 30 minut. Badania DNA nie są konieczne. Bliscy zeznają na korzyść Roberta, a dowodem jest korespondencja między nim a Wiolettą, między innymi kartka od niej do niego z gratulacjami, że został ojcem.

- Pytali mnie o nasze relacje, o plany - wspomina Robert.

Wioletty nikt o nic nie pyta.

W marcu 2019 kończy jej się pobyt w ośrodku w Częstochowie. Ośrodek występuje do NFZ z wnioskiem o przedłużenie pobytu o trzy miesiące. Jest zgoda, ale dłużej niż do czerwca się nie da. Dłużej można tylko prywatnie – za 380 złotych dziennie.

Pytam Roberta, czy zaopiekuje się Wiolettą, weźmie do siebie. - Zbieramy pieniądze jeszcze na półroczny pobyt w tym ośrodku. A co dalej będzie, zobaczymy - odpowiada.

Paulina

"Mam wiadomości dobre i złe" - czytam 31 marca na facebookowej grupie Pauliny.

"Może zacznę od tej dobrej. Nasza Paulinka jest gotowa, by opuścić oddział intensywnej terapii, stabilna krążeniowo oraz oddechowo dzięki tracheotomii pięknie oddycha sama. Nadal się nie porusza, nie przełyka, ale nie wymaga intensywnej opieki.

Zła jest taka, że prawdopodobnie zostanie przewieziona do naszego zawierciańskiego szpitala. W Katowicach niestety nie mają miejsca, by mogła tam zostać, a nasz szpital spełnia wszystkie warunki, by się nią zająć. Mamy oddział ginekologiczny oraz rehabilitacyjny. W przyszłym tygodniu będzie przewożona".

Rodzina zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa na szpitalnym oddziale ratunkowym w Zawierciu, ale nikt nie usłyszał zarzutów. Wewnętrzne dochodzenie szpitala wykazało, że Paulina miała "stały bezpośredni nadzór medyczny, potwierdzony monitoringiem". Tyle wiadomo z oficjalnego komunikatu. Prokuratura Regionalna w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie narażenia pacjentki na utratę życia lub zdrowia przez personel szpitala, gromadzi dokumentację medyczną, potem będzie powoływać biegłych. Przesłuchali już bliskich Pauliny.

Paulinę - nie.

- Nie chcemy jej męczyć - mówi Ireneusz Kunert, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach. - I trudna byłaby ocena miarodajności odpowiedzi - dodaje.

Jednocześnie przyznaje, że w zeznaniach świadków jest luka. Trwa ponad godzinę od przyjęcia Pauliny do szpitala do powrotu jej narzeczonego i matki. Tylko Paulina może opowiedzieć, co się wtedy działo, nie było przy niej nikogo poza personelem szpitala.

Rodzina już nie ma zaufania do lekarzy z Zawiercia. Rozmawia o tym z katowickimi lekarzami.

Informacja na grupie z 12 kwietnia: "Paulinka zostaje w Katowicach, aktualnie oczekuje na miejsce na oddziale rehabilitacyjnym. Maluszek rośnie, rozwija się prawidłowo, daje mamusi kopniaczki do walki o powrót do zdrówka".

A gdzie Lena? Dwuletnia córka nie może przyjść do mamy, bo na OIOM jest zakaz odwiedzin dla osób poniżej 16. roku życia.

Damian Kozioł mówi córce, że mama jest chora. Boi się ich spotkania: - Bałbym się, że to byłoby dla niej za trudne. Dla Pauliny.

Paulina z córką Leną / Źródło: archiwum prywatne

CZAS

Za palcem poszedł nadgarstek. Ruszać się zaczął jak gdyby nigdy nic. Zginałam tę dłoń z dziką rozkoszą. Ona się ruszała tak po prostu, ona żyła, a ja żyłam na niby.

Czytała encyklopedię zdrowia. Przewracałam strony. Ja! SAMA! Co prawda, nie miałam ruchów precyzyjnych i raczej próbowałam położyć dłoń na kartce i zadrzeć ją.

Zaczęła porozumiewać się, wskazując ręką litery alfabetu.

Córki nie widziałam już 6 tydzień, nie dawano mi jej na wizyty. Bolało, bardziej niż ta moja choroba.

Moim przyziemnym marzeniem było wyjść na dwór, takie piękne promienie zachodzącego słońca widziałam na ścianie przede mną. Lub chociaż do kuchni, zrobić sobie kawę i obiad. Uklepać głupie mielone.

Cały czas myślałam, że to jest sen. Że obudzę się, wstanę i pójdę w pizdu.

Czas płynął. Powolutku, pomalutku, choroby neurologiczne, teraz wiem, są chorobami na lata, a i często do końca życia. Nie zastanawiałam się, ile przede mną. Był początek roku, luty, marzec.

Ręka lewa była już ruchoma na tyle, że mogłam sobie poprawić okulary. Trzęsła się, jak w delirium, ale działała! Powinnam się cieszyć, ale to była jedna ręka, a gdzie reszta? Zaczęłam sobie zdawać sprawę, że to będzie masakrycznie trudne.

Rodzice kupili wózek inwalidzki, bo w szpitalu dostali informację, że nie wstanę z łóżka, a w najlepszym przypadku będę jeździć na wózku.

Zaczęłam ruszać lewą stopą, czucie miałam tak do pół łydki. W prawej wróciło czucie, ale ruch był mniejszy, nierówny. Ale hitem dla wszystkich było to, że jak byłam pionizowana, czyli wisiałam na rehabilitantce, popchnęłam jej nogi własnymi nogami. Czyli zrobiłam krok.

Dziecka nie widziałam.

Zaczęłam mówić. Znaczy tak ostrożnie z tym stwierdzeniem, ale jakiś głos się ze mnie wydobywał. Dziwne uczucie, bo to nie był mój głos. Był nosowy, taki jak mówią niesłyszący ludzie. Mówiłam „NO, NIE, MAMA”.

DZIECKO

Pierwsze urodziny Nikola obchodzi przy mamie w ośrodku rehabilitacyjnym.

Odtwarzaj Pierwsze urodziny Nicoli, córki Wioletty i Roberta / Wideo: archiwum prywatne Izabela Szyłejko: - Mam nadzieję, że Wiola będzie teraz częściej ją widywać. Nikola jest już odporniejsza i robi się cieplej. Nie wiem, czy Wiolę te kontakty bardziej cieszą, czy przytłaczają. Ta bezradność, że nic nie może zrobić, przytulić. Gdy Nikola zakrztusiła się mlekiem, Wiola otworzyła szeroko oczy, jakby chciała zapytać, co się stało. Ja to nazywam reakcją. Jak Nikola ją dotyka, Wiola aż zamyka oczy. Skupia się cała na tym dotyku, delektuje się nim.

Jednak Robert obawia się zarazków w ośrodku.

- Proszę go, żeby chociaż rozmawiał z Wiolą przez wideo albo przysyłał filmiki. Niech ona widzi, jak Nikola gaworzy, wstaje w łóżeczku, siedzi na nocniku. Wszystko ją ominęło. Ochroniła to dziecko w czasie ciąży, teraz ono powinno być jej bodźcem do wracania do życia - mówi Izabela.

Na początku maja zwalnia się miejsce dla Pauliny na oddziale rehabilitacyjnym szpitalu w Katowicach.

Informacja na jej facebokowej grupie z 15 maja: "Nasze dziewczynki doczekały się spotkania. Lenka po tak długim czasie mogła odwiedzić swoją mamę. Obłożyła ją zabawkami, mówiła do dzidziusia. Paulina cały czas się uśmiecha. Myślę, że obie marzyły o tej chwili".

Paulinę odwiedziła córka Lena / Źródło: archiwum prywatne 23 maja: "Nasza dzielna dziewczynka już powoli może pić, dostawać serki, gerberki, takie jedzenie jak dla maluchów. Zaczyna pięknie mówić, ładnie wypowiada pojedyncze krótkie słowa (Ania, Ala i takie podobne). Szykuje się do siadania na wózek, by można było zacząć wychodzić z nią na krótkie spacery oraz by zaczęła ćwiczyć siadanie. Maleństwo rośnie, rozwija się prawidłowo. Paulina walcz czekamy na was".

Inga, córka Anny Naskręt, dzisiaj 21-letnia, promuje w mediach społecznościowych książkę, którą jej mama napisała na podstawie bloga i która ma być wydana tej jesieni. Książkę "najsilniejszej kobiety i najlepszej mamy na świecie".

Anna Naskręt dzisiaj / Źródło: archiwum prywatne

Rodziny i bliscy moich bohaterek zbierają pieniądze na ich rehabilitację:

Zbiórka na rehabilitację Pauliny / Źródło: archiwum prywatne Zbiórka na rehabilitację Wioletty / Źródło: archiwum prywatne