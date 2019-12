Podziel się



34-letnia fińska premierka Sanna Marin pochodzi z klasy ludowej. Jest pierwszą osobą ze swojej najbliższej rodziny, która ukończyła szkołę średnią, a następnie zdobyła wyższe wykształcenie. Jej biologiczni rodzice rozwiedli się, Marin wychowywały dwie matki. Jej gabinet tworzy aż pięć partii kierowanych bez wyjątku przez kobiety. Tylko jedna z nich przekroczyła 35. rok życia.

Wiadomości z Finlandii rzadko goszczą na pierwszych stronach światowych mediów – to dość nudna, dobrze urządzona, zamożna demokracja. W tym tygodniu było jednak inaczej. Prasa na całym świecie pisała o nowej fińskiej premierce – Sannie Marin. Po rezygnacji jej partyjnego kolegi, Antti Rinnego, Marin objęła 10 grudnia ster fińskich rządów – niecały miesiąc po swoich 34. urodzinach.



Objęcie władzy przez Marin tak bardzo przykuło uwagę całego świata, ponieważ łatwo zobaczyć w nim symbol tego, jak pod koniec drugiej dekady XXI wieku zmienia się zachodnia polityka. Przede wszystkim za sprawą rosnącej roli młodych kobiet, odpowiadających na pragnienie bardziej równościowej, empatycznej i merytorycznej polityki, skupionej na takich problemach, jak nierówności czy kryzys klimatyczny, nie na jałowym konflikcie. Dodajmy do tego, że gabinet Marin tworzy aż pięć partii kierowanych bez wyjątku przez kobiety. To socjaldemokraci, sytuujący się na lewo od nich Sojusz Lewicy, Zieloni, Partia Centrum (PC) oraz reprezentująca mieszkających w Finlandii Szwedów Szwedzka Partia Ludowa (SFP). Poza liderką SFP wszystkie urodziły się w przedziale 1985–87 – żadna nie ma 35 lat, wieku, który trzeba osiągnąć, by w Polsce móc ubiegać się o prezydenturę.

Od młodzieżówki do Eduskunty

Skąd w polityce wzięła się Marin i jej koalicjantki? Fińska szefowa rządu urodziła się w rodzinie z klasy ludowej: jak sama podkreślała w trakcie kampanii wyborczej wiosną tego roku, jest pierwszą osobą ze swojej najbliższej rodziny, która ukończyła szkołę średnią, a następnie zdobyła wyższe wykształcenie. Jej biologiczni rodzice rozwiedli się, gdy była dzieckiem, matka polityczki związała się z kobietą – Marin wychowywały dwie matki. Polityczka mówiła publicznie, że pokolenie jej matek przecierało dopiero szlak dla akceptacji rodzin jednopłciowych w Finlandii i czasami całej trójce nie było łatwo z powodu reakcji społecznych, które wzbudzały ich wybory życiowe.

Rodzina Marin często się przenosiła, gdy przyszła premierka była dzieckiem, w końcu osiadła w Tampere – trzecim pod względem liczby ludności mieście Finlandii. To tam Marin do dziś żyje ze swoim partnerem i rocznym dzieckiem. Tam przechodziła przez kolejne szczeble edukacji i politycznej kariery. Polityka nie była naturalnym wyborem dla młodej kobiety z takim pochodzeniem – Marin przyznawała w wywiadach, że długo wydawało się jej, iż nie jest to droga kariery dla "takich ludzi jak ona". Po szkole średniej, w wieku 20 lat, przystępuje jednak do młodzieżówki centrolewicowej Socjaldemokratycznej Partii Finlandii (SDP). Tam uczy się polityki i po raz pierwszy obejmuje poważną funkcję publiczną – w 2010 roku zostaje wybrana liderką partyjnej młodzieżówki. Jest nią do roku 2012.

W tym samym roku Marin zostaje wybrana do rady miasta Tampere, rok później zostaje jej przewodniczącą. To wtedy zwraca na siebie uwagę fińskiej opinii publicznej. Nagrania z prowadzonych przez nią obrad świetnie klikają się na YouTube i w serwisach społecznościowych. Finowie doceniają to, jak młoda kobieta radzi sobie z zarządzaniem często burzliwymi dyskusjami miejskich rajców, wrażenie robi jej przywiązanie do konkretu i poszukiwanie praktycznych rozwiązań.

W 2015 roku po raz pierwszy zostaje wybrana do fińskiego parlamentu - Eduskunty. Aż do 2017 roku łączy to z kierowaniem radą miasta w Tampere. Fińskie prawo nie zabrania łączenia przez jedną osobę różnych mandatów.

Sanna Marin z mężem Markusem Räikkönenem i córeczką Emmą / Źródło: Instagram/sannamarin

Finlandia skręca w lewo

Gdy w 2015 roku Marin trafia do Eduskunty, jej partia znajduje się w opozycji. SDP zajęła dopiero czwarte miejsce w wyborach, rządzi sojusz Partii Centrum, liberalno-konserwatywnej Koalicji Narodowej i prawicowo-populistycznej Partii Finów. Na czele koalicyjnego rządu staje lider PC Juha Sipilä. Nowy premier, wywodzący się z biznesu liberał, stawia sobie za zadanie ożywienie łapiącej zadyszkę fińskiej gospodarki. Ta faktycznie ma problemy: Komisja Europejska martwi się stanem fińskich finansów publicznych i naciska na ich zrównoważenie, zła koniunktura dociska kluczowy dla fińskiej gospodarki przemysł drzewny, swoje problemy ma najbardziej rozpoznawalna w świecie fińska korporacja – Nokia. Ekonomiści i politycy spierają się, co robić. Recepty Sipili są proste: trzeba ciąć wydatki i obniżyć koszty pracy. Silnie ukształtowane przez socjaldemokratyczny etos, przywiązane do wysokiej jakości usług publicznych – na czele z edukacją – społeczeństwo jest jednak sceptyczne wobec takich rozwiązań. Tym bardziej że do 2015 roku zebrało się już trochę przykładów z innych krajów strefy euro, że podobna polityka cięć nie zawsze jest skuteczna.

Reformy Sipili napotykają opór. W wyborach w kwietniu tego roku Sipilä i jego Partia Centrum okazują się największymi przegranymi. PC zajmuje dopiero czwarte miejsce, traci 18 mandatów (Eduskunta liczy 200 deputowanych) i notuje najgorszy wynik od 1917 roku. O zwycięstwo w wyborach biją się dwie partie: socjaldemokraci oraz populistyczno-prawicowa Partia Finów. Minimalnie, różnicą jednego mandatu i jednej czwartej punktu procentowego wygrywa SPD. Partia dowodzona przez Antti Rinnego dysponuje jednak zaledwie 40 mandatami. By utworzyć rząd, potrzebuje sojuszników z lewicy i centrum.

Rinnemu udaje się zbudować koalicję pięciu partii. 6 czerwca obejmuje tekę premiera, jako pierwszy socjaldemokrata od czasów Paavo Lipponena (1995–2003). Komentatorzy piszą o przetaczającej się przez Skandynawię "lewicowej fali" – dzień wcześniej wybory w Danii także wygrywają socjaldemokraci pod przywództwem obecnej szefowej duńskiego rządu Mette Frederiksen.

Gabinet Rinnego, gdzie Marin objęła funkcję ministry transportu i komunikacji, przedstawia ambitny lewicowy program. Zamiast polityki cięć i oszczędności ma prowadzić politykę zmierzającą do zachowania fińskiego modelu społecznego, zwiększenia dochodów państwa oraz stopy zatrudnienia.

Gabinet Rinnego, gdzie Marin objęła funkcję ministry transportu i komunikacji, przedstawia ambitny lewicowy program / Źródło: NurPhoto / Getty Images

Gabinet Rinnego upada jednak po niespełna pół roku. Dlaczego? Wszystko przez Partię Centrum i strajk pracowników poczty. W listopadzie należąca do państwa poczta ogłosiła, że w związku ze spadkiem przychodów tej instytucji kilkuset pracowników przeniesionych zostanie na znacznie mniej korzystne dla nich umowy. Na poczcie wybucha strajk. Do pocztowców w geście solidarności przyłączają się pracownicy transportu, w tym fińskich linii lotniczych. Strajk zaczyna się robić naprawdę dotkliwy. Choć spór udaje się rozwiązać, to postępowanie Rinnego w trakcie strajku jest szeroko krytykowane.

O upadku rządu przesądziło jednak co innego: Rinne powiedział w debacie parlamentarnej, że jego rząd nie wiedział o planach zarządu poczty. Prezes tej instytucji zaprzeczył: rząd miał wiedzieć, że poczta chce zaoferować pracownikom gorsze warunki pracy i nie wyraził sprzeciwu. Partia Centrum uznała, że nie może dłużej popierać premiera, który powiedział nieprawdę w parlamencie. Rinne musi pożegnać się ze stanowiskiem.

Zmiana pokoleniowa

Część komentatorów spekulowała, że w decyzji PC nie chodziło o standardy i prawdomówność, a o niezadowolenie prawego skrzydła partii ze zbyt lewicowej dla nich polityki Rinnego, zwłaszcza tej pracowniczej. Jeśli o to chodzi, Marin z pewnością nie będzie mniej lewicowa od swojego poprzednika. Wręcz przeciwnie – w partii uchodziła za przedstawicielkę lewego skrzydła. Jako ministra transportu zasłynęła np. stwierdzeniem, że fińskie firmy byłoby stać na to, by płaciły dotychczasowe pensje za sześciogodzinny dzień pracy. Rinne skomentował to wtedy, że kwestia krótszego dnia pracy to "dyskusja na przyszłość".

Marin jest za to z pewnością młodsza od Rinnego (rocznik 1962) o całe pokolenie. Podobnie jak jej główny konkurent w walce o nominację na stanowisko premiera z ramienia SDP, Antti Lindtman (1982). W partii nie tyle doszło do buntu "młodych" przeciw "starym", co do zmiany pokoleniowej.

Podobne zmiany dokonały się na przestrzeni ostatnich lat we wszystkich partiach tworzących rządzącą w Helsinkach koalicję. Liderka Partii Centrum, Katri Kulmuni (1987) – ministra finansów w gabinecie Marin – przejęła stery w partii po Sipili na początku września. Maria Ohisalo (1985), ministra spraw wewnętrznych, kieruje Zielonymi od tego roku.

Ohisalo, podobnie jak Marin, wywodzi się z ubogiej rodziny – ojciec zmagał się z problemem alkoholowym i długo był bez pracy, matka pracowała i uczyła się na wieczorowych kursach. W związku z problemami rodziców przyszła polityczka spędziła rok w przytułku. Startując z tej niełatwej pozycji, obroniła doktorat z socjologii i przed czterdziestką weszła do fińskiego rządu.

Maria Karoliina Ohisalo – fińska polityk, badaczka i samorządowiec, posłanka do Eduskunty, przewodnicząca Ligi Zielonych / Źródło: DOMENIC AQUILINA/PAP/EPA

Najstarsza w tym gronie liderka SFP, Anna-Maja Henriksson (1964) objęła władzę w swojej partii w 2016 roku – jako pierwsza kobieta w jej historii. Henriksson ma spore doświadczenie parlamentarne i rządowe. Zasiada w Eduskuncie od 2007 roku, w latach 2011-15 pełniła funkcję ministry sprawiedliwości. Ponownie objęła ten resort w tym roku.

Anna-Maja Kristina Henriksson – fińska polityk i prawniczka narodowości szwedzkiej; minister sprawiedliwości Finlandii oraz przewodnicząca Szwedzkiej Partii Ludowej / Źródło: MATTEO BAZZI/PAP/EPA

Li Andersson (1987) – ministra edukacji – objęła władzę w Sojuszu Lewicy już w czerwcu 2016 roku – nie miała wtedy nawet trzydziestu lat. Andersson ma bardziej uprzywilejowane pochodzenie, jej ojcem jest artysta wizualny i profesor uniwersytetu artystycznego w Turku Jan-Erik Andersson. Podobnie jak Henriksson liderka Sojuszu Lewicy pochodzi ze szwedzkojęzycznej mniejszości.

Li Sigrid Andersson – fińska polityk, posłanka do Eduskunty i przewodnicząca Sojuszu Lewicy. Od 2019 minister edukacji Finlandii. / Źródło: JARNO KUUSINEN/PAP/EPA

Fakt, że kierownictwo rządzącej Finlandią koalicji jest tak zdominowane przez młode polityczki, jest niezwykły, ale wynika z wewnętrznej dynamiki każdej z partii tworzących rząd. Pokazuje też, że fiński system nie jest zamknięty ani na zmiany pokoleniowe, ani na obecność kobiet w polityce. Finlandia – do 1917 roku autonomiczne księstwo w obrębie Imperium Rosyjskiego – przyznała prawa wyborcze kobietom już w 1906 roku.

Rok później wybrała pierwsze deputowane. W obecnej Eduskuncie zasiadają 94 kobiety, zdobyły w sumie 47 procent mandatów. Czyni to fiński parlament jednym z najbardziej sfeminizowanych w Unii Europejskiej – wyższy udział kobiet (47,3 proc.) jest tylko w parlamencie szwedzkim. Dla porównania, w Sejmie IX kadencji, który wybraliśmy w październiku, jest 131 posłanek na 460 deputowanych – niecałe 28,5 procent.

Dwie twarze millennialsów

Marin powtarza, że nigdy nie myślała o swojej płci i wieku, tylko o polityce, którą chce prowadzić. Jaka będzie to polityka? W dużej mierze kontynuująca to, co próbował robić gabinet Rinnego w kwestii zwiększenia zatrudnienia, wsparcia dla gospodarki opartej na wiedzy, troski o zwiększenie dochodów państwa i szeroki program usług społecznych.

Sanna Marin z mężem Markusem Räikkönenem / Źródło: Instagram/sannamarin

Gabinet Marin jeszcze wyraźniej będzie kładł nacisk na kwestie związane z równością i ekologią. W jego programie znaleźć można szalenie ambitne plany osiągnięcia przez Finlandię neutralności węglowej do 2035 roku. Finlandia ma stać się "pierwszym krajem w pełni niezależnym od paliw kopalnych". Temu celowi podporządkowana ma być cała fińska polityka: od podatkowej przez przemysłową i energetyczną po budownictwo i aktywność na forum Unii Europejskiej. Program gabinetu Marin rysuje wizję Finlandii jako globalnego lidera zielonej, nowoczesnej gospodarki, silnie inwestującej w spójność społeczną – rząd młodej polityczki obiecuje np. całkowite rozwiązanie problemu bezdomności w ciągu dwóch kadencji.

Ekologia, równość, skracanie czasu pracy to zagadnienia szczególnie ważne dla pokolenia dzisiejszych dwudziesto- i trzydziestolatków, które w wielu miejscach na świecie jest znacznie bardziej lewicowe niż pokolenie ich rodziców. W wyborach w Wielkiej Brytanii w 2017 roku Partia Pracy zdobyła według exit poll YouGov aż 60 proc. poparcia wśród wyborców do 30. roku życia – o 20 punktów procentowych więcej niż wśród ogółu głosujących. Twarzami tego młodego, progresywnego pokolenia często stają się przy tym kobiety. Marin już porównywana jest do takich postaci, jak amerykańska kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez (1989) czy lewicowa premierka Nowej Zelandii Jacinda Ardern (1980). Także w polskim Sejmie od jesieni zasiadają urodzone w latach 80. ubiegłego wieku młode, wyraziście progresywne posłanki, jak Magdalena Biejat czy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Tę ostatnią wymienia się jako potencjalną kandydatkę lewicy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – polska badaczka społeczna, filozofka, doktor nauk humanistycznych, działaczka społeczna i polityczna; posłanka na Sejm IX kadencji / Źródło: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Czy to oznacza, że Marin reprezentuje przyszłość, jaka nadejdzie także w Polsce? Niekoniecznie. Wyborcy i politycy z młodszych pokoleń są silnie spolaryzowani. W jeszcze młodszym wieku niż Marin ster rządów w swoim państwie objął Sebastian Kurz (1986), kanclerz Austrii od grudnia 2017 do maja 2019 roku. Kurz jest politykiem centroprawicy, przeciwnikiem małżeństw jednopłciowych, zwolennikiem niskich podatków i cięć wydatków. Jako kanclerz zawarł sojusz z prorosyjską, zinfiltrowaną przez skrajną prawicę Austriacką Partią Ludową.

Tę polaryzację widać też w Polsce – obok Marceliny Zawiszy z Lewicy Razem mamy w Sejmie grono młodych posłów Solidarnej Polski, znacznie ostrzejszych w swojej prawicowości niż pisowska średnia. A na prawo od nich są jeszcze Krzysztof Bosak i Konrad Berkowicz z Konfederacji. Kolejne sondaże potwierdzają, że młode polskie kobiety popierają raczej lewicę, mężczyźni - prawicę, często skrajną.

Nie jest jeszcze rozstrzygnięte, czy polityka przyszłości będzie bliższa Sannie Marin, Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, czy Sebastianowi Kurzowi lub Patrykowi Jakiemu. Z pewnością jest to jedno z kluczowych pytań na dziś.