Podziel się



Przychodzą na konwencję wyborcy, patrzą... a tam sprzedaje się pralki. Francuzi każą nosić Wałęsie zielone okulary. Kuroń śpiewa z gwiazdorem większym niż Lady Gaga. W całej Warszawie nie ma lodu do drinków. Japończycy obdarowują Solidarność mrożonym mięsem. W roli kanapek z kawiorem występuje porcelana. Na kartach wyborczych nie ma miejsca na krzyżyki... Co?! To jak ludzie wtedy głosowali? Witajcie w roku 1989!

Polska była w 1989 roku dziwnym krajem. W szkołach można już było mówić o seksie, wprowadzono przedmiot przysposobienie do życia w rodzinie – z kontrowersyjnym podręcznikiem pokazującym rysunki pary uprawiającej seks. Nie można jednak było mówić, iż Polska jest krajem okupowanym przez ZSRS, bo cenzura wciąż pilnowała, aby publikacje nie podważały sojuszów PRL.

Kraj był pełen pokomunistycznych absurdów, a jednocześnie nadziei na lepszą przyszłość. Komuna, choć w agonii, miała jeszcze swoje zbrojne ramię (ZOMO, wojsko, SB). Jednocześnie, chociaż w bólach i na raty, rodziły się niezależne organizacje społeczne.

Odtwarzaj Wspomnienie kampanii wyborczej w 1989 roku w programie "Studio 4 czerwca" / Wideo: tvn24

Żeby zrozumieć, w jakich warunkach dochodziło do pierwszych, częściowo wolnych wyborów w komunistycznej Polsce, trzeba nieco wgryźć się w realia tamtych czasów. Czytelnikom w wieku "30 minus" przybliżamy je w formie słowniczka.

A jak alternatywna rzeczywistość

Materiał wyborczy PZPR z 1989 r. nawiązujący do Manifestu PKWN z 1944 r. / Źródło: Archiwum Państwowe w Koszalinie Spora część działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej żyła w 1989 roku w złudnym przekonaniu, że większość Polaków popiera władzę komunistyczną. Nie zakładali na przykład, że wyborcy mogą nie poprzeć ich listy krajowej do Sejmu [patrz: lista krajowa]. Gdy jeden z liderów PZPR Marian Orzechowski pytał swoich towarzyszy, co będzie, jeśli lista krajowa nie przejdzie, został wyśmiany.

Na tydzień przed wyborami generał Wojciech Jaruzelski spodziewał się, że jeśli jego partia obejmie 40 proc. miejsc w Senacie, będzie to porażka. W rzeczywistości PZPR nie dostała tam nic.

Partia zachwalała w Koszalinie swój program na plakatach do złudzenia przypominających manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 1944 roku (uznawany za symbol zniewolenia Polski przez ZSRS). Koszalińscy partyjni musieli święcie wierzyć, że manifest PKWN kojarzy się Polakom dobrze...

Wyniki wyborów z 4 czerwca były dla komunistów bolesnym zetknięciem z rzeczywistością. Świadczył o tym choćby wyraz twarzy rzecznika PZPR Jana Bisztygi, który nazajutrz po ogłoszeniu wspomnianych wyników przestrzegał w "Dzienniku Telewizyjnym" przeciwników przed "triumfalizmem i awanturnictwem".

B jak badania opinii publicznej

Dziś, gdy przed każdymi wyborami opinia publiczna niemal codziennie jest bombardowana wynikami sondaży poparcia dla partii politycznych, wydaje się czymś niebywałym, że Komitet Obywatelski "Solidarność" prowadził swoją kampanię na czuja. Działały wprawdzie dwie sondażownie (CBOS i OBOP), ale obie były zależne od rządu. Opozycjonistom przez całą kampanię towarzyszyła więc niepewność. Z Komitetem Obywatelskim współpracowali wybitni polscy socjologowie, którzy opierali więc swoje analizy na intuicji oraz – jak ujął to Edmund Wnuk-Lipiński – na "wyobraźni socjologicznej".

C jak cisza wyborcza

Zjawisko, którego w 1989 roku nie było. Ordynacja wyborcza jej nie przewidywała. Zakazana była tylko agitacja w lokalach do głosowania. Jak wyglądały wybory bez ciszy, dowiadujemy się m.in. z teleksu KW PZPR we Włocławku do KC PZPR w Warszawie.

"W godzinach rannych przed lokalami wyborczymi prowadzona była działalność agitacyjna ze strony 'S', dość agresywna. Zaś strona koalicyjna czyniła to w sposób bardziej dyskretny. W agitacji PZPR pomagali harcerze i członkowie ZSMP, co było pozytywnie odbierane". "W godzinach przedpołudniowych grupy aktywu 'S' wręczały ulotki informujące na kogo głosować. W wielu przypadkach mężowie zaufania usuwali te ulotki pozostawione w kabinach". "W gminie Osięciny ksiądz (...) po mszy rozdał grupie wiernych ulotki, a następnie z grupą tą udał się do lokalu wyborczego". [patrz: Kościół].

C jak Cooper Gary

Amerykański aktor, który zagrał w westernie "W samo południe" rolę sprawiedliwego szeryfa Willa Kane'a. Wizerunek szeryfa Kane'a z kartą wyborczą z napisem "Solidarność" zamiast broni w ręce, stał się najbardziej znanym materiałem z kampanii 1989 roku. Autorem projektu był student III roku Akademii Sztuk Pięknych Tomasz Sarnecki. Długo nie mógł przekonać sztabowców Komitetu Obywatelskiego do swojego pomysłu. "Dla niemal wszystkich ludzi Solidarności był projektem nie do przyjęcia. (...) Tzw. panie ze styropianu, które urzędując w różnych komitetach wyborczych, odmawiały jakiejkolwiek możliwości druku. Na ich twarzach przerażenie, a w ustach powtarzane jak mantra hasło (...): 'Skandal, to jest za bardzo konfrontacyjne'" – wspominał po latach Sarnecki.

Plac Henkla w Warszawie. Na zdjęciu od lewej: Stanisław Trzciński, Jacek Kuroń, Adam Wajrak (4 czerwca 1989 roku) / Źródło: Jan Morek/PAP

Ostatecznie o druku plakatu jednoosobowo zdecydował Henryk Wujec. Dziesięć tysięcy plakatów wydrukowanych we Francji wylądowało w Warszawie w przeddzień głosowania – wieczorem 3 czerwca. Nakład rozplakatowano przez noc, gdzie tylko się dało, głównie w Warszawie. Nazajutrz, gdy ludzie szli do urn, zewsząd spoglądał na nich szeryf Kane, a Sarnecki – jak sam wspomina – słyszał na ulicach opinie, że plakat jest genialny i na pewno wymyślili go jacyś specjaliści z Zachodu.

D jak dolary

Jakkolwiek by to dziś zabrzmiało, wybory 1989 roku wygrała organizacja finansowana z zagranicy. Solidarność wspierały związki zawodowe z wolnego świata. Były to nie tylko sprzęt drukarski, biurowy, środki łączności [patrz: papier], ale i pieniądze. Na apel Kongresu Polonii Amerykańskiej, ogłoszony w nowojorskim "Nowym Dzienniku", wpłynęło od czytelników 20 tysięcy dolarów. Nawet wśród Polaków mieszkających w Kuwejcie udało się zebrać 3,5 tysiąca dolarów. To były czasy, gdy w Polsce "nowa para dżins" kosztowała 20 dolarów.

Kampanię Solidarności wspierali również w złotówkach zwykli obywatele, kupując cegiełki / Źródło: PAP/Jan Bogacz

W tamtych czasach nie obowiązywały restrykcyjne przepisy finansowania komitetów wyborczych. Zebrane za granicą datki związkowcy przywozili w gotówce do kraju. Nie zawsze bez przeszkód, o czym po latach wspominał ówczesny skarbnik Solidarności Janusz Pałubicki.

Celnicy na lotnisku zdziwieni, że rencista po dwóch dniach pobytu za granicą przywozi do Polski 50 tysięcy dolarów, zatrzymali go, ale po paru godzinach wypuścili. W hali przylotów czekał na niego Henryk Wujec. Wcześniej przez jakąś szparę zauważył, że Pałubicki został zdjęty na odprawie. Zawiadomił Radio Wolna Europa, że komuniści aresztowali skarbnika związku. "I pewno Kiszczaka cholera wzięła" – skomentował potem Pałubicki.

Komuniści wściekali się, bo im nikt dolarów nie dawał. W Stargardzie Szczecińskim kandydujący z listy PZPR dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej donosił na ulicach, że opozycję finansuje zagranica. Rozpowszechniał mianowicie ulotki z napisem "$olidarność" (właśnie przez $). Przez kampanię przewinęło się również hasło innego pretendenta władzy do parlamentu: "Głosuj na mądrego, bez wkładu dewizowego".

E jak Europa Zachodnia

Zamożna i wolna część kontynentu, obecna w marzeniach wielu Polaków. Tymczasem komunistycznym władzom w Warszawie było z Europą nie po drodze. Uważały Zachód za siedlisko zgnilizny moralnej. Komuniści, jeżeli dopuszczali jakieś wynalazki z Zachodu, to tylko w "polskim" wydaniu. I tak firmowali różne surogaty, np. polo cocktę zamiast coca-coli, ser Rokpol zamiast Roqueforta i teksasy zamiast dżinsów.

Wiec przedwyborczy w Bydgoszczy - maj 1989 r. / Źródło: PAP/Wojciech Szabelski

F jak fotografia z Wałęsą

Obiegowa opinia głosi, że "zdjęcie z Lechem" było przepustką do Sejmu i Senatu dla kandydatów Komitetów Obywatelskich. I że wszyscy (z jednym wyjątkiem) mieli takie zdjęcia, i dzięki temu zdobyli mandaty. A jedyny, który nie miał fotografii z przewodniczącym, Piotr Baumgart, przegrał z niesolidarnościowym kandydatem na senatora Henrykiem Stokłosą.

Prawda o zdjęciach z Wałęsą w rzeczywistości jest bardziej skomplikowana.

Piotr Baumgart, kandydat na senatora z regionu pilskiego, miał zdjęcie z Wałęsą. A Stokłosa wygrał dlatego, że przeprowadził z rozmachem kosztowną kampanię wyborczą [patrz: gadżety wyborcze]. Kandydatów zaś, którzy z różnych przyczyn nie mieli zdjęć z przewodniczącym, było 23. Byli wśród nich bardzo znani działacze, m.in. Lech Kaczyński, Olga Krzyżanowska, Bogdan Lis, Wiktor Kulerski, Jacek Merkel czy Maria Stolzman. Przyczyny były różne. Kilkoro kandydatów nie dojechało na sesję, a jeden o niej zapomniał. Lech Kaczyński dotarł w dniu sesji do Stoczni Gdańskiej, ale na polecenie Wałęsy pojechał załatwiać pilne sprawy związkowe. Bogdan Lis uważał, że nie potrzebuje zdjęcia z Lechem Wałęsą, aby zdobyć mandat. Niektórzy kandydaci sfotografowali się z Wałęsą, ale z nieznanych przyczyn plakaty nie zostały wydrukowane albo wydrukowano je z błędami.

Fakty i mity na temat zdjęć z kandydatów z Lechem Wałęsą w kampanii 1989 r. przedstawi w jednym z najbliższych wydań "Czarno na Białym" TVN24 w nadchodzącym tygodniu Artur Zakrzewski.

Odtwarzaj Wbrew powszechnej opinii nie wszyscy kandydaci mieli zdjęcie z Lechem Wałęsą / Wideo: Artur Zakrzewski/tvn24

G jak gadżety wyborcze

Gdy półki sklepów świeciły pustkami, trudno było o prezenty dla wyborców, choćby nawet w postaci jednorazowych długopisów. Dlatego na spotkaniach wyborczych, aby zapewnić frekwencję, oferowano możliwość zakupu deficytowych towarów. Wiece wyborcze połączone były z kiermaszami, na których sprzedawano kurtki puchowe, pralki czy maszynki do mięsa.

Wspomnianymi dobrami kusili głównie kandydaci władzy. To polityczne rozdawnictwo nie podobało się jednak wyborcom. Do Państwowej Komisji Wyborczej wpływały protesty. "Dlaczego kandydat z Piły proponuje wyborcom: chłodziarki, komplety garnków, kuchnie, odkurzacze, młynki, miksery, roboty, wirówki, zamrażarki. Skąd i kto je jemu dał, by po wyborach dla swoich wyborców je rozlosować, a my, ludzie pracy, nie możemy nic kupić" - głosił jeden z nich.

Największy rozmach miała kampania bezpartyjnego kandydata na senatora, również z Piły, Henryka Stokłosy. Według jego solidarnościowego konkurenta Piotra Baumgarta [patrz: fotografia z Wałęsą] Stokłosa sfinansował w czasie kampanii darmowe koncerty dla mieszkańców (Papa Dance, Katarzyny Sobczyk i Kabaretu Masztalskich). Były także darmowe parówki i piwo oraz telewizor, magnetowid i traktor jako wygrane w loterii.

Przed wyborami 1989 r. kampania wyborcza widoczna była na ulicach jak nigdy wcześniej i prawdopodobnie nigdy później. Na zdjęciu: Gdynia, maj 1989 r. / Źródło: PAP/Janusz Uklejewski

H jak helikopter

Jeden z symboli rozpasania ludzi władzy i nadużywania stanowisk dla politycznych celów. Mieli w tym celować między innymi oficerowie Ludowego Wojska Polskiego, którzy w czasie kampanii 1989 roku wykorzystywali wojskowe drukarnie, darmową pracę rekrutów, hektolitry grochówki oraz właśnie helikoptery. Opisał to Ireneusz Czyżewski w książce "Trzęsienie ziemi w MON" (1993).

H jak husaria

Danuta Rinn, wykonawczyni "Polskich skrzydeł" / Źródło: PAP/Janusz Mazur "Polskie skrzydła" - słowa: Ernest Bryll, muzyka: Włodzimierz Korcz, wykonanie: Danuta Rinn. Najbardziej znana melodia kampanii 1989 roku. Fragment kompozycji Włodzimierza Korcza był sygnałem zapowiadającym audycje wyborcze Solidarności.

"Pieśń była wcześniej wykonywana podczas patriotycznego koncertu w Muzeum Archidiecezji u księdza Przekazińskiego. Nagle w studiu, gdzie pracowałem, zadzwonił telefon. Spytano mnie, czy z melodii, która 'poszła w Polskę', nie uczyniłbym sygnału zapowiadającego studio wyborcze Solidarności. Powiedziałem, że oczywiście. 'A ile to będzie kosztowało?' – usłyszałem wtedy. 'Absolutnie nic' - odparłem, bo taki to był wzniosły czas. Natychmiast nagrałem wersję instrumentalną utworu i przekazałem ją wysłannikowi ze sztabu Solidarności” – wspominał Włodzimierz Korcz.

Piosenka "Polskie skrzydła" – znana wcześniej w niezależnym obiegu kultury – miała dawać nadzieję. Refren jest w niej dłuższy niż zwrotki. W zwrotkach opis biedy, szarzyzny, beznadziei, w refrenie zaś przekonanie, że powrót wolności i wielkości narodu to tylko kwestia czasu. Symbolem są husarskie skrzydła, które "choć zmalały, spopielały, jeszcze siły nie straciły".

I jak "I Just Called..."

"I Just Called to Say I Love You" – piosenka, którą Jan Lityński i Jacek Kuroń śpiewali w warszawskiej kawiarni Niespodzianka [patrz: Niespodzianka] wspólnie z jej kompozytorem Steviem Wonderem. Stevie – wówczas gwiazdor ze ścisłej światowej czołówki – przyjechał w maju 1989 roku do Polski na jeden koncert na Stadionie Dziesięciolecia. Artysta miał gest. Grał i śpiewał w Warszawie aż trzy godziny, a honorarium przekazał niepełnosprawnym dzieciom.

Kawiarnia Niespodzianka. Na zdjęciu od lewej: Jacek Kuroń, Jan Lityński, menedżer muzyka i Stevie Wonder / Źródło: Krzysztof Miller/Agencja Gazeta

Kulisy organizacji koncertu przypominają dziś, że PRL stanowiła wówczas jedną wielką masę upadłościową. Najcenniejszym majątkiem były z kolei pomysłowość ludzi i niepoddawanie się przeciwnościom. Warszawska gastronomia i stołeczny handel spożywczy nie zdołały wyprodukować nawet paru kilogramów kostek lodu dla artystów. Lód pochodził więc z prywatnych zamrażalników przyjaciół Wojciecha Manna i Krzysztofa Materny, którzy podjęli się organizacji koncertu. Koncert odbył się bez zaplecza sanitarnego, bo nie było skąd dowieźć przenośnych toalet. Sam stadion zaś był już w 1989 roku ruiną. Od zawsze bowiem brakowało pieniędzy na jego kapitalny remont.

Stevie, zanim udał się na stadion, odwiedził kawiarnię Niespodzianka na placu Konstytucji, gdzie znajdował się sztab wyborczy Solidarności. Powiedział, że przyjechał wesprzeć "S". Ktoś doradził mu, żeby lepiej to powiedział ze sceny na koncercie. Wonder odparł, że kontrakt zabrania mu wygłaszania deklaracji politycznych.

Artysta zaśpiewał w Niespodziance swój największy wówczas przebój "I Just Called to Say I Love You”. Śpiewali z nim Jan Lityński i Jacek Kuroń, choć niektórzy dziś twierdzą, że Kuroń udawał. Legendarny dysydent śpiewał raczej niechętnie. Trzy lata później, na Stadionie Dziesięciolecia, już jako minister, Kuroń otwierał dobroczynny koncert. Gdy pojawił się na scenie, publiczność skandowała "Zaśpiewaj!”. Nie dał się jednak namówić.

K jak Kościół katolicki

Największa wspólnota religijna w Polsce, której duchowni otwarcie popierali Solidarność. Kościół już wcześniej udzielał wsparcia opozycji. W domach parafialnych czy też bezpośrednio w kościołach odbywały się występy niezależnych artystów, spotkania z intelektualistami i dysydentami. Kościół zajmował się dystrybucją darów zza żelaznej kurtyny [patrz: żelazna kurtyna] dla Polaków cierpiących niedostatek w stanie wojennym. Duchowni wspierali opozycję sprzętem poligraficznym. Parafie legalnie posiadały powielacze. W praktyce drukowano na nich nie tylko obrazki do kolorowania dla dzieci chodzących na religię.

Kościół zapłacił wysoką cenę za wspieranie opozycji. W 1984 roku funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę. W 1989 roku z rąk "nieznanych sprawców" zginęło trzech księży: Sylwester Zych, Stanisław Suchowolec i Stefan Niedzielak.

W kampanii 1989 roku struktury kościelne pomagały kandydatom solidarnościowym. Spotkania wyborcze odbywały się w parafiach albo przed kościołami. Duchowni zapraszali na nie poprzez ogłoszenia parafialne.

Komunistyczne służby odnotowały w raportach, że w wyborach 4 czerwca głosowało więcej osób duchownych niż w poprzednich latach. Na zdjęciu lokal wyborczy przy ulicy Miodowej w Warszawie / Źródło: PAP/Cezary Słomiński

O poparcie Kościoła zabiegali sami kandydaci. W zarchiwizowanej teczce z materiałami wyborczymi kandydata Andrzeja Miłkowskiego politolożka Paulina Codogni znalazła odręczną adnotację: "Zrobić foto z księdzem (na wieś)". W jednej z parafii na Dolnym Śląsku ksiądz odmówił przyjęcia intencji mszalnej koła gospodyń wiejskich za powodzenie w wyborach kandydata kółek rolniczych, będących wówczas wiejską ekspozyturą komuny. Z kolei w Wyszkowie kandydat Bolesław Świderski próbował pogodzić swą partyjną przeszłość i związek z Kościołem następującymi słowy: "Będąc członkiem partii, jako katolik uczęszczałem do kościoła nieostentacyjnie".

L jak lista krajowa

Tak wyglądała lista krajowa. Jednym z dwóch kandydatów, którzy z niej weszli był prof. Adam Zieliński - wówczas prezes NSA, a w wolnej Polsce rzecznik praw obywatelskich. Gdyby rzeczywiście wszedł przez przypadek, bo wyborcy nie dociągali kresek do końca, to wówczas musiałaby wejść również Elżbieta Łęcznarowicz, a nie weszła. Wybór Zielińskiego na posła był więc raczej świadomą decyzją wyborców / Źródło: Archiwum Państwowe Wynalazek wyborczy, który miał zagwarantować dostanie się do Sejmu grupie zasłużonych towarzyszy. Gwarancja jednak nie zadziałała [patrz: alternatywna rzeczywistość].

W ordynacji zapisano, że 425 posłów zostanie wybranych w okręgach, a 35 z ogólnopolskiej listy zwanej właśnie listą krajową. W teorii kandydaci z tej listy, by wejść do Sejmu, powinni byli w pierwszej turze uzyskać ponad połowę głosów. Większość nie przekroczyła jednak tego progu, a dla listy krajowej komuniści nie przewidzieli drugiej tury głosowania. W pośpiechu zmieniano więc reguły w trakcie gry. Mandaty nieobsadzone z listy krajowej przeszły do okręgów i były zarezerwowane tylko dla kandydatów władzy.

Z listy krajowej do Sejmu kontraktowego weszło tylko dwóch posłów. Legenda głosi, że to dlatego, iż głosowało się przez skreślenia, a wyborcom nie chciało się dokonywać 35 skreśleń, kreślili więc całą listę na krzyż, a że niektórzy nie dociągali kresek do końca, komisje uznawały to za ważnie oddane głosy na nieskreślonych do końca kandydatów. Legenda nie wytrzymuje jednak krytyki. Profesor Mikołaj Kozakiewicz, który dostał się do Sejmu właśnie z listy krajowej, znajdował się w środku listy. Nie dało się nie dociągnąć kreski do jego nazwiska, bo za nim były jeszcze trzy pozycje. Wyborcy więc musieli nie skreślać go świadomie, co ma swoje logiczne uzasadnienie. Kozakiewicz zyskał bowiem popularność jako autor publikacji i ekspert z zakresu seksuologii.

M jak mięso

Jedno z najbardziej strategicznych dóbr w PRL, najbardziej poszukiwany towar na rynku.

Mięsa brakowało w sklepach przez cały okres PRL. Zdjęcia pustych haków w sklepach mięsnych są do dziś symbolem komunistycznej gospodarki, w której wszystkiego brakowało.

W szczycie kryzysu gospodarczego (zdjęcie z lipca 1981 r.) nie pomogło nawet wprowadzenie kartek na mięso. W sklepach panowały pustki / Źródło: PAP/Tomasz Langda

Przez wiele lat obowiązywały kartki na mięso, a podwyżki jego urzędowych cen wywoływały rozruchy społeczne (1970, 1976). Braki mięsa prowadziły do patologii. W 1965 roku w tzw. aferze mięsnej został skazany na karę śmierci (!) dyrektor Miejskiego Handlu Mięsem Warszawa Praga, Stanisław Wawrzecki. W latach 80. ktoś, kto chciał kupić przyprawy w hurtowych ilościach, musiał mieć zgodę naczelnika gminy lub prezydenta miasta. Mechanizm ten miał utrudniać prywatny wyrób wędlin z mięsa pochodzącego z uboju niekontrolowanego przez władze.

"Trzeba nam chleba, trzeba nam mięsa, wolności trzeba i dumy" – brzmiał tekst jednej z piosenek strajkowych z sierpnia 1980 roku. Przed czerwcowymi wyborami w 1989 roku kartki na mięso jeszcze obowiązywały. Chociaż podczas kampanii mówiono głównie o wolności, przewodniczący japońskiego związku zawodowego Sohyo ofiarował Solidarności dwie tony mrożonego mięsa wraz z kontenerem chłodniczym. Uczynił to, mając w pamięci wizytę delegacji polskich związkowców w Kraju Kwitnącej Wiśni w 1981 roku.

N jak Niespodzianka

Szemrany lokal z lat komuny w centrum Warszawy, który przydzielono Komitetowi Obywatelskiemu "Solidarność" na sztab wyborczy. W czasach świetności w Niespodziance brylowały prostytutki, alfonsi, cinkciarze i śródmiejscy kieszonkowcy. W 1989 roku, jak wiele innych nieruchomości z masy upadłościowej PRL [patrz: "I Just Called.."], Niespodzianka była zamknięta i popadała w ruinę. Tym chętniej Wojewódzka Rada Narodowa (taki udawany samorząd lokalny) przydzieliła pustostan opozycjonistom. Były w nim trzy kondygnacje i ani jednego pokoju. Działacze i wolontariusze Komitetu Obywatelskiego nie zdawali sobie sprawy z tego, że u schyłku komuny byli pionierami pracy w open space'ach.

Konferencja prasowa liderów Komitetu Obywatelskiego w przestronnym wnętrzu Niespodzianki / Źródło: PAP/Marek Cezary Langda

O jak obwody zamknięte

Były nimi m.in. jednostki wojskowe oraz obrony cywilnej, która wbrew nazwie była umundurowaną formacją w gustownych berecikach. Pod koniec lat 80. pacyfiści mogli odbywać w obronie cywilnej zastępczą obowiązkową służbę wojskową. Większość oficerów Ludowego Wojska Polskiego czy kadry OC była zindoktrynowana przez komunę. Mimo to w obwodach zamkniętych nawet jedna czwarta głosów padła przeciwko władzy.

W obwodach tych dochodziło do licznych nadużyć [patrz: helikopter]. Gdy jakiś oficer chciał kandydować, po prostu zbierał podpisy wśród zastraszonych podwładnych. W jednostce OC w Warszawie jeden z przełożonych zebrał dowody osobiste wszystkich junaków i na ich podstawie sporządził listy poparcia dla kandydata władzy. Państwowa Komisja Wyborcza zawiadomiła prokuraturę, ale ta nie dopatrzyła się w tym przestępstwa.

Głosowanie w obwodzie zamkniętym w jednej z jednostek Warszawskiego Okręgu Wojskowego [zdjęcie ma charakter ilustracyjny] / Źródło: PAP/Ireneusz Sobieszczuk

O jak okulary zielone

Miał je nosić Wałęsa, żeby odróżnić się od Jaruzelskiego. Jeden z niezrealizowanych pomysłów na kampanię wyborczą autorstwa specjalistów z Francji, którzy przyjechali do Warszawy, żeby wspomóc Solidarność. Współpraca z zagranicznymi ekspertami w ogóle nie była owocna. Doradca Komitetu Obywatelskiego Edmund Wnuk-Lipiński określił kontakty z nimi jako rozmowy ludzi z podziemia z ludźmi z księżyca.

P jak papier

Jeden z najbardziej deficytowych towarów u schyłku PRL. W 1989 roku, gdy socjalistyczna gospodarka zbankrutowała, papieru było tak mało, że przez dwa tygodnie nie ukazywały się kolorowe tygodniki, a dwa numery wydano w zmniejszonych o połowę nakładach. Gdy Solidarność wystąpiła o przydział papieru do władz, dostała go tyle, co kot napłakał. Pomogła zagranica. Związki zawodowe i inne organizacje z wolnego świata słały do Polski papier, powielacze i maszyny drukarskie. Dzięki temu wsparciu kandydaci opozycji byli bardziej widoczni na ulicach niż komuniści i ich przystawki.

R jak rymy

Niekiedy częstochowskie. Powszechny oręż w przedwyborczej walce w 1989 roku. Rym trafiał do ludzi, bo czytało się wówczas wiersze, a co najmniej znało na pamięć teksty piosenek bardów albo teksty bardów o książkach. "(...) Krynicki, Barańczaka wiersze i Herberta/Mazowiecki, Bratkowski, Kisielewski. Po nich/ Kuroń, Michnik, Tarniewski i Torańskiej 'Oni'/Świadczy pismo za pismem, tomik za tomikiem/że gospodarz nie ćwokiem był, lecz opornikiem” – chwalił w piosence oczytanie zwolenników opozycji Monogramista JK. Inny przykład: aktorzy Maja Komorowska i Leon Łochowski na spotkaniu organizowanym przez Wojewódzki Komitet Obywatelski w Ostrołęce w maju 1989 roku recytowali wiersze Norwida, Lechonia i Twardowskiego. Słuchały ich cztery tysiące (!) osób. Frekwencję oszacowała SB, więc na pewno ją zaniżyła.

Aktorka Maja Komorowska na spotkaniu przedwyborczym Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Warszawie w maju 1989 r. / Źródło: PAP/Ireneusz Sobieszczuk

Sztabowcy koalicji i opozycji prześcigali się w wymyślaniu wierszowanych haseł. Kandydujący z województwa skierniewickiego Leszek Miller (PZPR) namawiał: "Orzeł czy reszka – głosujcie na Leszka". "Ludzie Wałęsy zwalczają nonsensy" – brzmiało z kolei hasło kandydatów Komitetów Obywatelskich. Inne: "By kryzysu przyszedł kres, popierajmy panią 'S'", "Nie głosujesz przez lenistwo, oddasz władzę komunistom", "Solidarni górą – precz z nomenklaturą", "Głosuj na tych, co z Wałęsą, bo przed władzą się nie trzęsą", "Rolnik sieje, rolnik orze, Solidarność niech wspomoże", "Wyrzuć plewy, zostaw ziarno, głosuj dziś na Solidarność", "Lepsza przyszłość w naszych rękach – głosujemy na Geremka", "Głosujemy na Michnika, on za rogi złapie byka", "Zbyszek Janas posłem dla nas", "Bugaj i Sielicka-Gracka z władzą się nie będą cackać", "Najlepszym posłem – niosą pogłoski – będzie dr Stefan Niesiołowski", "Dość już nas robili w konia, głosujemy na Kuronia". Gracko!

Gdy przyjmiemy, że wzorzec rymu częstochowskiego to dwa wyrazy o identycznych końcówkach, będące tymi samymi częściami mowy i użyte w tej samej formie gramatycznej, to za najbliższe wzorcowi należy uznać hasła: "Udzielono Ci głosu w sprawie Twojego losu", "Już się nie opieraj – tym razem wybieraj", "Zamiast pomstować idę głosować", "Wczoraj życie, dzisiaj głos pieczętuje polski los", "Sama opozycja to nie propozycja". Dziś tandetne formy artystyczne określa się krótkim słowem "paździerz".

S jak skreślenia

Ulotka nawołująca do głosowania na Kazimierza Ujazdowskiego - poprzez nieskreślanie jego nazwiska na karcie wyborczej / Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach Władze PRL całe dekady nawoływały, żeby "głosować bez skreśleń", co gwarantowało zwycięstwo ich kandydatom i sprowadzało akt wyborczy do przeniesienia kartki od stołu komisji do urny. Ci, którzy za komuny odważali się wchodzić do kabiny i coś kreślić, byli wzywani na rozmowy do Służby Bezpieczeństwa. W komisjach wyborczych przeważnie zasiadali konfidenci, którzy zapisywali, kto korzystał z kabiny.

W 1989 roku opozycja nawoływała do skreślania nazwisk kandydatów PZPR i jej przystawek. Zdarzało się, że do głosowania na Solidarność za pomocą skreśleń nakłaniano przewrotnie, tworząc piętrową konstrukcję logiczną, np. "Jeśli ci mało gwałtów milicji, skreśl kandydatów opozycji".

Wyniki wyborów czerwcowych pokazały dobitnie, że to komuna jest u Polaków skreślona.

T jak telewizja

Powszechnie znienawidzony w czasach komuny środek masowego przekazu. Za Jaruzelskiego TVP zwalczała "byłą Solidarność" i donosiła o rzekomo "postępującej normalizacji" życia w kraju po stanie wojennym. Społeczeństwo malowało na murach hasło "Telewizja kłamie!". Artyści nie mieli złudzeń co do tego medium. Śpiewali: "Superwizja, schizowizja, otumania i ogłupia" (T-Love, 1983), "A spiker cedził ostre słowa, od których nagła wzbierała złość" (Lombard, 1981), "Telewizja pokazała, a uczeni podchwycili, że jednemu psu gdzieś w Azji można przyszyć łeb od świni" (Salon Niezależnych, 1972). W stanie wojennym o 19.30 – w porze nadawania głównego programu propagandowego – ludzie ostentacyjnie wychodzili z domów.

W 1989 roku władza dała opozycji ograniczony dostęp do państwowych mediów. Realizacja tego porozumienia szła jednak jak po grudzie. Godziny emisji programów Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" przesuwano bez uprzedzenia. Musiała je także skontrolować cenzura - na 24 lub 48 godzin przed emisją, w zależności od długości programu. Tak naprawdę czas ten był potrzebny, żeby propagandyści komuny mogli przygotować kontrofensywę na antenie. Bywał to odpór szyty bardzo grubymi nićmi. Gdy opozycja pokazywała biedę na wsi w Tarnobrzeskiem, rządowa telewizja donosiła, że w Tarnobrzegu sprzedano właśnie kilkaset niezwykle drogich porcelanowych zastaw stołowych.

W tej nierównej walce opozycji z władzą dochodziło czasami do kuriozalnych sytuacji. Cenzura kazała wyciąć z programu wyborczego Solidarności żartobliwy klip Jacka Fedorowicza o potrzebie dokładnego skreślenia wszystkich nazwisk na liście krajowej [patrz: lista krajowa]. Ktoś z cenzury zapomniał jednak poinformować o tym towarzyszy z TVP. Rządowa propaganda napiętnowała więc na antenie materiał, którego widzowie w ogóle nie widzieli.

Z jak zrywanie i zaklejanie plakatów

Patologiczna forma walki wyborczej. Wszyscy ją potępiali i nikt się do niej nie przyznawał. Ciekawa kronika zrywania plakatów znajduje się w piśmie sekretarza Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Henryka Wujca do Państwowej Komisji Wyborczej z 17 maja 1989 roku. Piła: "Posiadamy dane personalne jednego ze sprawców". Police: "Plakaty 'S' zrywają harcerze". Wałbrzych: "Na terenie zakładów Budopol plakaty zrywała I sekretarz KZ PZPR".

Najwięcej skarg napływało na umundurowanych milicjantów, którzy nocami darli plakaty, aż się kurzyło. "Szczególnie niepokojący jest udział w zrywaniu plakatów przez funkcjonariuszy MO, która jest powołana do zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom" – alarmował Wujec w piśmie do PKW.

Sformułowanie powyższego zdania przez działacza opozycji, który widział, jak MO przez lata biła przeciwników władzy, wymagało sporej dozy samozaparcia.

Ż jak żelazna kurtyna

Niewidzialna, ale trwała bariera dzieląca powojenną Europę na część wolną i zniewoloną przez komunizm.

Pierwszy maja - Święto Pracy. Manifestacja zorganizowana przez Solidarność, na miesiąc przed wyborami 4 czerwca. Manifestujący przechodzą ulicą Boleść na Starym Mieście w Warszawie / Źródło: PAP/Cezary Słomiński

Autorem tego pojęcia był brytyjski premier Winston Churchill, który w 1946 roku powiedział w Fulton (USA), że Europę dzieli żelazna kurtyna, rozciągająca się od Szczecina po Triest (w 1946 roku nie było NRD). Powszechnie uważa się, że w 1989 roku żelazna kurtyna zaczęła pękać. Wyłom w niej zrobili Polacy za sprawą porozumień Okrągłego Stołu i częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Dopiero potem doszło do Trójkątnego Stołu na Węgrzech (13 czerwca 1989), upadku muru berlińskiego (10 listopada 1989 roku) czy aksamitnej rewolucji w Czechach (17 listopada 1989 roku).

Źródła

Adam Cherek, "Plakaty wyborcze kandydatów Komitetu Obywatelskiego z Lechem Wałęsą", "Krakowskie Studia Małopolskie", 2013, nr 18

Paulina Codogni, "Wybory czerwcowe 1989 roku", Instytut Pamięci Narodowej, 2012

Tomasz Sarnecki, "Prawdziwy bohater", Biuletyn IPN, nr 5–6/2009

"Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu w zbiorach archiwów państwowych. Katalog wystawy". Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa, 2014

Bartosz Marzec, "Pojedynek w samo południe", "Najnowsza historia Polaków. Oblicza PRL", IPN, "Rzeczpospolita", nr 17, 4.03.2008