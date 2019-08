Podziel się



Najpierw był Telipogon diabolicus, czyli "diabelski storczyk", potem kolejne "kwiatki" i kilkuletnie starania o zakup 30 hektarów tropikalnego lasu w sercu Kolumbii. Dla Polski. Udało się!

W nieodległej przyszłości – marzą - na pytanie, ile mamy na świecie całorocznych stacji badawczych, będziemy mogli odpowiedzieć: już trzy.

Te, z których już od ponad czterdziestu lat możemy być dumni, to Polska Stacja Arktyczna im. Henryka Arctowskiego i Polska Stacja Polarna im. Stanisława Siedleckiego w Hornsundzie na Spitsbergenie.

Ta najnowsza, i pierwsza w tropikach, ma nazywać się po prostu "La Palma". Jak smukłe tropikalne drzewo.

Jako pierwsi możecie zobaczyć zdjęcia tego cudu przyrody.

- Po dwóch latach starań polskich naukowców zebraliśmy pieniądze na zakup 30 hektarów lasu w południowej Kolumbii. To umożliwi założenie tam rezerwatu przyrody, a w przyszłości – pierwszej polskiej tropikalnej stacji badawczej – mówi dr hab. Marta Kolanowska, biolog z Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, szefowa Fundacji "Biodiversitatis".

Tam, czyli na wysokości około 2500 m n.p.m. w dolinie Sibundoy, w górzystym terenie po wschodniej stronie Andów, niedaleko granicy z Ekwadorem.

Lokalizacja tropikalnego lasu / Źródło: Google Maps

Z Polski, żeby dostać się do doliny Sibundoy, wystarczy wsiąść w samolot do Bogoty (kilkanaście godzin lotu), potem przesiąść się w lokalny samolot do Pasto (kilka godzin), następnie złapać autobus do miasteczka Sibundoy (dwie godziny). A stąd jeszcze tylko kilka kilometrów do kolumbijskiego San Francisco i można rozpocząć trzykilometrowy marsz do rezerwatu. Warto.

"La Palma"

Miejscowi o tym miejscu mówią "La Palma", bo rosną tam wysokie nawet na 60 metrów palmy woskowe. Palm i innych drzew może być tam nawet 150 tysięcy. I właśnie tak ma nazywać się "polski" rezerwat przyrody.

Czemu właśnie tam?

Naukowcy z Fundacji "Biodiversitatis" twierdzą, że górskie lasy tropikalne południowej Kolumbii to wyjątkowe miejsce ze względu na ogromną liczbę występujących tam gatunków roślin i zwierząt. W sumie, w całej Kolumbii, występuje około 10 proc. wszystkich gatunków roślin, jakie kiedykolwiek odkryto na całym świecie. A jeszcze wiele innych tam występujących pozostaje wciąż nieznanych, bo to jeden z bardzo słabo zbadanych ekosystemów świata.

Samo serce dżungli / Źródło: Fundacja "Biodiversitatis"

Czemu?

- Przede wszystkim dlatego, że jest to rejon trudno dostępny. Drzewa są gęsto porośnięte mchami, paprociami i storczykami. Niskie krzewy i pnącza, w połączeniu z wysoką wilgotnością, utrudniają poruszanie się – przekonuje ekspertka z Uniwersytetu Łódzkiego.

A kolumbijska dżungla to nie tylko rośliny. To niepoliczalne ilości gatunków ptaków, owadów, płazów, gadów i ssaków. Można tam stanąć oko w oko na przykład z niedźwiedziem andyjskim, tapirem czy jaguarem.

Robi wrażenie, nie tylko na badaczach.

Owocowiec Dermanura ravus / Źródło: Fundacja "Biodiversitatis" / Zuzanna Wikar

W centrum doliny, na wysokości około 2000 metrów n.p.m., jeszcze w plejstocenie znajdowało się duże jezioro, przez które płynęło kilka rzek, a do połowy XX wieku obszar ten był terenem podmokłym. Następnie teren ten osuszono i w tej chwili służy hodowli bydła i uprawom fasoli, kukurydzy, w mniejszym stopniu marakui i lulo. Jezioro pojawia się w kilku legendach miejscowych Indian. Historie te oczywiście dotyczą miłości i nienawiści... oraz złotej figury wrzuconej w jeziorną toń. Na tym terenie zamieszkują dwa plemiona Indian: Kamsá (4500 osób) i Inga (200 rodzin).

Urzekająca dolina / Źródło: Fundacja "Biodiveristatis"

Storczykowe eldorado

Kilka lat temu wraz z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego doktor Marta Kolanowska odnalazła w kolumbijskiej dżungli nowy gatunek orchidei. Nazwali go Telipogon diabolicus, czyli "diabelski storczyk". I o polskich odkrywcach zrobiło się głośno na świecie.

Telipogon diabolicus / Źródło: Fundacja "Biodiversitatis"

- Dolina Sibundoy jest swoistym storczykowym eldorado – co roku znajdowane są tam nieznane wcześniej gatunki orchidei – mówi Kolanowska, która tylko w ciągu dekady odkryła dla botaniki ponad 200 nowych gatunków storczyków.

Niestety – jak przyznaje biolożka - od wielu lat lasy tropikalne w tym regionie się kurczą. Doktor Kolanowska: - Duża część lasów jest wycinana lub wypalana, przede wszystkim na potrzeby rolnictwa. A lasy tropikalne nie tylko stabilizują klimat na całym świecie, ale stanowią też potencjalne źródło nieznanych jeszcze substancji leczniczych.

Od gigantycznych plam woskowych rezerwat ma wziąć swoją nazwę / Źródło: Fundacja "Biodiversitatis"

Biodiversitatis na ratunek

Aby ratować ten tropikalny cud natury, polscy naukowcy w 2017 roku zarejestrowali organizację non profit. Dziś działa ona pod szyldem Fundacji "Biodiversitatis", czyli "Bioróżnorodność", a przyłączyli się do niej naukowcy z wielu rejonów świata, między innymi: Francji, Czech, Ekwadoru, USA czy Filipin.

Po negocjacjach z prywatnym właścicielem gruntu fundacja postanowiła wykupić 30 hektarów kolumbijskiego lasu, żeby ochronić choć jego część przed degradacją i utworzyć tam rezerwat przyrody, pierwszą polską tropikalną stację badawczą, a w przyszłości także centrum edukacyjne dla miejscowej ludności.

Całkowity koszt zakupu działki (wraz z kosztami notariuszy czy transferów bankowych) nie wydaje się duży. Według Kolankowskiej - to około 200 tysięcy złotych. A i taką sumę niełatwo było uzbierać.

Fundacja zbierała pieniądze, organizując zbiórki publiczne, akcję "adopcji" tropikalnych drzew czy wystawiając na licytację możliwość nazwania nowo odkrytego gatunku storczyka. Pieniędzy wciąż jednak brakowało, aż z pomocą przyszło amerykańskie stowarzyszenie The Orchid Conservation Alliance (OCA).

Odontoglossum crispum / Źródło: Fundacja "Biodiversitatis"

Amerykanie na pomoc

OCA istnieje od 2006 roku i promuje ochronę storczyków i ich siedlisk na całym świecie. Dotąd pomogło utworzyć rezerwaty przyrody w Ekwadorze, Brazylii i w Kolumbii. Wspiera projekty związane z ochroną obszarów o najwyższym bogactwie gatunkowym orchidei, szczególnie regionów charakteryzujących się wysokim udziałem rzadkich i zagrożonych gatunków tych roślin.

Amerykanie przekazali Fundacji "Biodiversitatis" dwie dotacje – w sumie ponad 145 tysięcy złotych. Te pieniądze, w połączeniu z datkami innych osób i instytucji, pozwalają na wykupienie terenu przyszłego rezerwatu.

"Bioróżnorodność" kompletuje dokumenty i będzie jedynym właścicielem całego zakupionego terenu.

- Mamy nadzieję, że za kilka miesięcy ziemia będzie już naszą własnością - formalności w Kolumbii są nieprzewidywalnie długie, ale pomagają nam ambasada Republiki Kolumbii w Warszawie i polska ambasada w Bogocie, a także Polska Agencja Inwestycji i Handlu – zaznacza szefowa Biodiversitatis.

"Prywatyzacja ochrony przyrody"

Kolanowska z fundacją wpiszą się w trend panujący na świecie od lat 80. ubiegłego wieku, od kiedy to osoby prywatne, stowarzyszenia i fundacje wykupują cenne przyrodniczo siedliska, by je chronić.

Powstanie rezerwatu ma – w zamyśle naukowców – nie tylko uchronić ten fragment tropikalnego lasu przed degradacją, ale umożliwić również rozwój badań nad przyrodą andyjskiej dżungli. Dlatego kolejnym etapem będzie budowa tam stacji badawczej - pierwszej polskiej stacji w tropikach.

Lordzik fioletowogardły / Źródło: Fundacja "Biodiversitatis / Zuzanna Wikar

Boom na biom

Czemu to ważne? I po co nam to?

- Po pierwsze, to w tropikach żyje ogromna większość gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących Ziemię. Jeśli więc mówimy o ochronie bioróżnorodności, to przede wszystkim powinniśmy się skupić na ochronie właśnie ekosystemów tropikalnych – mówi uznany polski biolog i ekolog prof. Ryszard Laskowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który nie kryje entuzjazmu dla rezerwatu w Kolumbii.

Kolumbijska dżungla jest piękna, ale trudno dostępna / Źródło: Fundacja "Biodiversitatis"

Po drugie – wskazuje - tropikalne lasy deszczowe należą do najbardziej produktywnych biomów, czyli rozległych obszarów o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym na Ziemi. To tu takie procesy, jak fotosynteza, a więc produkcja materii organicznej, a później jej rozkład, osiągają najwyższe tempo.

- Lasy tropikalne to wciąż największy biom na Ziemi, niestety szybko kurczący się wskutek różnych form eksploatacji. Pamiętajmy, że zmiany klimatycznie nie znają granic państwowych - jeśli źle się dzieje w Amazonii, dotyczy to tak samo Kolumbijczyków i Brazylijczyków, jak i nas, Polaków – przekonuje prof. Ryszard Laskowski.

No i polscy naukowcy i studenci będą mieli w końcu dostęp do własnej stacji badawczej, a już niemal wszystkie najlepsze uniwersytety świata takie stacje posiadają. My, aby z nich korzystać i kształcić studentów, musimy teraz za to słono płacić.

- Zbudowanie własnej polskiej stacji terenowej w tropikach wydatnie obniżyłoby koszty takich kursów, dzięki czemu, mam nadzieję, stałyby się dostępne dla większego grona naszych studentów. Jeśli zaś mamy konkurować z najlepszymi uniwersytetami świata, takie kursy po prostu musimy prowadzić – argumentuje prof. Laskowski.

Stacja z "plastikowych cegieł"?

Przedstawiciele fundacji już zastanawiają się, jak wybudować stację w tak trudnym terenie. Jednym z pomysłów jest wykorzystanie do tego "plastikowych cegieł", które wytwarzane są z recyklingu plastikowych odpadów.

- Chcemy skorzystać z doświadczenia lokalnych firm, które opracowały technikę przekształcania odpadów w "cegły", które mogą zostać wykorzystane do budowy domów. Dostęp do planowanego rezerwatu jest utrudniony i jedynym sposobem dostarczenia materiałów budowlanych jest transport konny. Z drugiej strony mamy nadzieję, że uda nam się wypromować ten nietypowy sposób wykorzystania plastikowych odpadów, których w Kolumbii jest zatrważająco dużo – wyjaśnia doktor Kolanowska.

Andinia panica - jedno z dwóch znanych stanowisk tego gatunku jest zlokalizowane na terenie rezerwatu / Źródło: Fundacja "Biodiversitatis"

W przyszłości fundacja chce także prowadzić działania edukacyjne skierowane przede wszystkim do mieszkańców doliny.

- Chcemy popularyzować ideę tzw. community based ecotourism i zaproponować właścicielom tamtejszych gruntów inną formę czerpania zysków z tych terenów. Mamy nadzieję, że zamiast dewastowania dżungli na potrzeby rolnictwa docenią oni możliwości, jakie daje ekoturystyka – podkreśla ekspertka.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to rezerwat przyrody założony przez polskich naukowców może powstać już na początku 2020 roku. - Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zaprosić pierwszych badaczy do prowadzenia prac w dolinie Sibundoy - podsumowuje dr hab. Marta Kolanowska.

"La Palma" będzie pierwszym całorocznym azylem dla polskich badaczy tropików. I jedną z nielicznych polskich stacji badawczych na świecie. Dotąd bowiem polscy naukowcy mają swoje bazy, ale tylko w mroźnym klimacie – w Antarktyce i na Spitsbergenie.

Stacja ma powstać w trudnym terenie / Źródło: Fundacja "Biodiversitatis"

Stacje tylko polarne

Od kilkudziesięciu lat Polska prowadzi program badań polarnych, a jedyne całoroczne stacje to słynna Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego oraz Polska Stacja Polarna im. Stanisława Siedleckiego w Hornsundzie - całoroczne polskie obserwatorium w Arktyce. Na Spitsbergenie działają ponadto cztery nasze sezonowe stacje badawcze.

Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego / Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny

Prof. Ryszard Laskowski jest przekonany, że koszty badań w tropikach oraz budowy i utrzymania tam stacji badawczej są nieporównanie niższe od tych polarnych. A i korzystać z niej mogłoby znacznie więcej naukowców i studentów.

- Stacja terenowa w tropikach, przy odpowiedniej organizacji i zainteresowaniu ze strony kilku większych uniwersytetów, pozwoliłaby na kształcenie dziesiątków studentów rocznie i prowadzenie badań przez niemal tyle samo naukowców – ocenia biolog z UJ.

Marta Kolanowska niedawno po raz kolejny odwiedziła teren przyszłego rezerwatu w dolinie Sibundoy. I teraz jest już niemal pewna... w przyszłym roku zacznie tam funkcjonować "polski" rezerwat przyrody.

Baza ma powstać na skraju Amazonii / Źródło: Fundacja "Biodiversitatis"